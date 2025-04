As 15 principais alternativas ao Skype for Business em 2025

Outrora uma opção popular, o Skype for Business tem dificuldades para acompanhar o ritmo acelerado dos ambientes de trabalho híbridos e remotos de hoje.

Ao contrário do Skype, muitas ferramentas populares agora combinam chamadas de vídeo com recursos avançados de gerenciamento de projetos, compartilhamento de documentos e colaboração em tempo real. A Microsoft vem substituindo gradualmente o Skype for Business pelo Microsoft Teams, deixando-o com menos atualizações e uma função reduzida no mercado.

Mas encontrar a alternativa certa para o Skype for Business não é fácil.

Minha equipe e eu testamos inúmeras ferramentas de comunicação e reduzimos o essencial: qualquer boa plataforma precisa de videoconferência perfeita, compartilhamento de tela, mensagens instantâneas, além de segurança e flexibilidade de primeira linha.

Quer você gerencie uma equipe grande ou uma pequena empresa, há opções para aumentar a produtividade, fortalecer a comunicação e atender às suas necessidades de segurança.

Continue lendo para descobri-las!

O que você deve procurar nas alternativas ao Skype for Business?

Ao escolher uma alternativa para o Skype for Business, não se trata mais apenas de chamadas com vídeo e mensagens instantâneas aplicativos de bate-papo em equipe .

O que realmente importa é encontrar uma plataforma que ofereça suporte à colaboração, integre-se perfeitamente a outras ferramentas e garanta comunicações seguras em todas as áreas. A flexibilidade também é fundamental. As equipes de usuários corporativos podem ser compostas por uma mistura de trabalhadores remotos e no escritório, portanto, eles precisam de algo que funcione igualmente bem em todos os dispositivos e locais.

Alguns dos principais recursos que sempre procuro:

Capacidades de integração externa: Conectividade com ferramentas externas, como aplicativos de gerenciamento de projetos, para tornar meu fluxo de trabalho mais eficiente e colaborativo

Conectividade com ferramentas externas, como aplicativos de gerenciamento de projetos, para tornar meu fluxo de trabalho mais eficiente e colaborativo Recursos de sincronização de calendário: Agendamento simplificado de reuniões e lembretes sem sequências desnecessárias de e-mails

Agendamento simplificado de reuniões e lembretes sem sequências desnecessárias de e-mails Recursos de gerenciamento de reuniões: Ferramentas integradas de anotações e transcrição para manter todos alinhados com os itens de ação e melhorar a comunicação

Ferramentas integradas de anotações e transcrição para manter todos alinhados com os itens de ação e melhorar a comunicação Proteção de dados: Recursos robustos de privacidade de dados, como criptografia de ponta a ponta e controles de acesso personalizáveis

A escolha da melhor alternativa ao Skype for Business deve aprimorar - e não complicar - o fluxo de trabalho da sua equipe. Tenha esses fatores em mente e você estará no caminho certo.

As 15 melhores alternativas para usar o Skype for Business

Ao considerar alternativas ao Skype for Business, é importante se concentrar em recursos específicos com base em suas necessidades de comunicação. Se você está procurando ferramentas de colaboração aprimoradas, melhor integração com outros softwares ou modelos de preços mais flexíveis, é provável que pelo menos uma dessas 15 alternativas seja adequada para você. Cada ferramenta tem pontos fortes exclusivos, e descobri que há algo aqui para cada tipo de equipe.

1. ClickUp (melhor para comunicação de trabalho assíncrona)

Conduza reuniões, colabore sem esforço e configure fluxos de trabalho usando Conduza reuniões, colabore sem esforço e configure fluxos de trabalho usando o ClickUp ClickUp é a alternativa mais abrangente que encontrei para o Skype for Business, especialmente em cenários de trabalho remoto. Com a colaboração suave e sem esforço sendo sua razão de ser, o ClickUp torna muito fácil para as equipes realizarem reuniões on-line e sincronizarem seus fluxos de trabalho. Reuniões do ClickUp são perfeitas para agendar, conduzir e gerenciamento de discussões, sejam elas virtuais ou presenciais Com o ClickUp Meetings, você pode:

Enquadrar sua agenda como uma lista de verificação, marcando cada item como "concluído" à medida que for abordado

Fazer anotações ricas e detalhadas para cada reunião

Atribua itens de ação aos membros da equipe diretamente por meio de comentários

Atribua tarefas que exigem ação aos membros da equipe por meio do ClickUp Assigned Comments

O ClickUp também oferece uma variedade de modelos para tornar as reuniões mais produtivas.

Modelo de reunião do ClickUp

Por exemplo, o Modelo de reuniões do ClickUp ajuda as equipes a gerenciar itens da agenda, facilitar discussões em tempo real e capturar insights durante e após as reuniões. Você pode usá-lo para acessar as próximas reuniões e tarefas em uma visão coesa para evitar conflitos de planejamento.

**Leia também 10 modelos de reuniões individuais para gerentes Uso de Modelo de ata de reunião do ClickUp transformou a maneira como eu documento e compartilho os resultados das reuniões.

Modelo de ata de reunião do ClickUp

Esse modelo me permite registrar detalhes essenciais, decisões e itens de ação em notas de reunião e atribua cada tarefa a membros específicos da equipe com prazos.

Além disso, Clipes do ClickUp são uma maneira incrivelmente fácil de registrar e compartilhar mensagens de vídeo.

Combine bate-papo e trabalho em conjunto, crie itens de ação a partir de mensagens e use IA para resumir e contextualizar conversas - tudo com o ClickUp Chat ClickUp Chat oferece comunicação contínua em tarefas e projetos, permitindo que as equipes colaborem em tempo real. Suas conversas em sequência, mensagens diretas e compartilhamento de arquivos mantêm as discussões organizadas e orientadas pelo contexto.

Como bônus, o ClickUp pode ser integrado a uma ampla gama de ferramentas de vídeo existentes, como Slack, Zoom e Microsoft Teams.

Melhores recursos do ClickUp

Comunique-se de forma assíncrona com ferramentas comoMeetings, Clips e Chat diretamente no ClickUp

Integre-se ao Slack, Zoom, Microsoft Teams e muito mais

Faça brainstorming de forma colaborativa e dê vida às suas ideias com ferramentas como canetas, notas adesivas, formas e conectores no Quadros brancos do ClickUp Inicie chamadas de vídeo diretamente de tarefas e projetos usando o Integração com o Zoom do ClickUp Automatize tarefas como fazer anotações de reuniões, transcrever gravações de vídeo e gerar resumos com IA usando Cérebro do ClickUp Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar a interface muito complicada no início

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Zoom (melhor para videoconferência)

via Zoom O Zoom quase se tornou sinônimo de plataformas de videoconferência. É uma opção popular para vários tipos de reunião -de reuniões de equipe a grandes webinars.

O recurso de visualização imersiva do Zoom cria um ambiente virtual em que os participantes podem aparecer juntos em um plano de fundo compartilhado. Isso pode ser especialmente útil durante workshops ou sessões de treinamento.

Pessoalmente, gosto do recurso de transcrição ao vivo, que fornece legendas em tempo real que podem tornar as reuniões mais acessíveis para falantes não nativos e participantes com deficiências auditivas.

Melhores recursos do Zoom

Captura de reuniões em HD para facilitar a reprodução de discussões e decisões importantes

Integração do Zoom com o ClickUp e Slack para agendar, gerenciar e participar de reuniões diretamente das plataformas preferidas

Use fundos e filtros virtuais para manter uma aparência profissional ou aumentar o envolvimento durante as reuniões

Limitações do Zoom

Questões de privacidade e segurança levantadas por alguns usuários

O limite de 40 minutos para reuniões em grupo pode ser restritivo

O plano gratuito restringe o número de participantes

Preços do Zoom

Plano básico gratuito

Pro : uS$ 14,99/mês por usuário

: uS$ 14,99/mês por usuário Business : $21,99/mês por usuário

: $21,99/mês por usuário Business Plus: Entre em contato para obter preços

Zoom avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 55.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 55.000 avaliações) GetApp: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

3. Slack (melhor para colaboração em equipe)

via Folga Quando se trata de colaboração em equipe, o Slack se destaca porque permite que os usuários enviem mensagens instantâneas pessoais e em grupo, participem de chamadas de áudio ou vídeo, compartilhem suas telas para melhor contexto e anexem arquivos, links e elementos multimídia às conversas.

A funcionalidade de pesquisa do Slack permite o acesso rápido a conversas e arquivos anteriores. Recursos como reações de emojis e conversas encadeadas proporcionam uma abordagem mais organizada e interativa à comunicação.

Melhores recursos do Slack

Personalize as notificações para se concentrar nas atualizações essenciais

Compartilhe arquivos sem esforço nas conversas, permitindo que os membros da equipe colaborem em documentos, imagens e apresentações sem trocar de plataforma

Integrar o Slack com o ClickUp google Drive, Trello e Asana

Automatize fluxos de trabalho com o Workflow Builder

Limitações do Slack

O plano gratuito limita o acesso às 10.000 mensagens mais recentes

Sem o gerenciamento adequado, as notificações podem se tornar excessivas

Novos usuários podem precisar de algum tempo para se acostumar com a configuração

Preços do Slack

Versão gratuita

Pro : uS$ 7,25/mês por usuário

: uS$ 7,25/mês por usuário Business+ : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 33.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 33.000 avaliações) TrustRadius: 9/10 (mais de 8.000 avaliações)

4. Hive (melhor para gerenciamento de projetos e comunicação)

via Colmeia O Hive me impressionou com seu espaço de trabalho flexível. Ele permite que eu personalize meu painel para destacar fluxos de trabalho específicos, como cronogramas de campanhas ou tarefas prioritárias, e até mesmo ajustar as configurações para exibir exatamente o que a minha equipe precisa na frente e no centro.

Ele também oferece comentários encadeados e atribuições de tarefas. Seus recursos de relatório fornecem informações valiosas sobre o desempenho da equipe e os cronogramas do projeto. Esses relatórios nos dão um controle muito melhor sobre gargalos e alocação de recursos, ajudando-nos a manter os projetos no caminho certo com menos surpresas ao longo do processo.

Melhores recursos do Hive

Use ferramentas integradas de gerenciamento de projetos que combinam atribuições de tarefas, comunicação em equipe e compartilhamento de arquivos, conectando-se a ferramentas usadas com frequência, como Slack, Google Drive e Zoom

Colabore em tempo real com as equipes por meio da caixa de entrada compartilhada e do bate-papo do projeto do Hive

Personalize seu espaço de trabalho com layouts flexíveis, permitindo que as equipes alternem entre quadros Kanban, gráficos de Gantt e outras visualizações para atender a diferentes estilos de gerenciamento de projetos

Controle o tempo de forma eficiente com cronômetros e recursos de relatório integrados

Limitações do Hive

A interface pode ser um pouco sobrecarregada

Para equipes menores, o preço pode ser mais alto

Preços do Hive

Versão gratuita (recursos limitados)

(recursos limitados) Versão inicial : uS$ 1/mês por usuário

: uS$ 1/mês por usuário Equipes : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Hive classificações e comentários

Capterra: (mais de 200 avaliações)

(mais de 200 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

5. Microsoft Teams (melhor para integração com o Office 365)

via Microsoft Para organizações que já usam o Office 365, o Microsoft Teams parece ser uma opção natural. A integração é tão estreita que posso pular de um bate-papo para a coedição de uma planilha do Excel sem alternar entre janelas.

Aprecio especialmente a capacidade de agendar e participar de reuniões diretamente no Teams sem precisar voltar para o Outlook. A colaboração em documentos é tranquila - arquivos do Word, Excel e PowerPoint são abertos no aplicativo e todas as atualizações são sincronizadas instantaneamente para todos na equipe.

O Teams tem autenticação multifator integrada e criptografia avançada, o que é um alívio ao gerenciar dados confidenciais.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Crie canais dedicados para cada projeto ou equipe para discussões focadas e acesso fácil a arquivos e recursos relevantes

Organize videoconferências com até 5.000 participantes, com recursos de vídeo HD e compartilhamento de tela

Acesse o compartilhamento e o armazenamento de arquivos incorporados com o OneDrive e o SharePoint, permitindo uma colaboração tranquila, controle de versão de documentos e acesso seguro entre equipes e dispositivos

Limitações do Microsoft Teams

Problemas ocasionais de latência de áudio durante as chamadas de vídeo

Preços do Microsoft Teams

Versão gratuita (recursos limitados)

(recursos limitados) Microsoft 365 Essentials : uS$ 4/usuário/mês

: uS$ 4/usuário/mês Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50/mês por usuário

6. Troop Messenger (melhor para mensagens seguras)

via Mensageiro de tropas Para equipes que procuram uma ferramenta de comunicação altamente segura e fácil de usar, o Troop Messenger me impressionou com seu design cuidadoso e foco na segurança. A configuração de canais e grupos é simples. O compartilhamento de arquivos também é perfeito; posso enviar imagens, PDFs e até mesmo grandes arquivos de vídeo sem precisar de ferramentas de terceiros.

Gosto de suas implementações auto-hospedadas; isso proporciona às organizações controle total sobre seus dados e conformidade com as normas do setor.

A plataforma também inclui recursos como controle de presença e atualizações de status.

melhores recursos do #### Troop Messenger

Proteja cada mensagem e arquivo com criptografia de ponta a ponta, garantindo que somente os destinatários pretendidos possam acessar suas comunicações

Envie mensagens autodestrutivas que desaparecem após serem lidas, proporcionando uma camada extra de privacidade para discussões confidenciais

Configure grupos temporários para projetos ad-hoc, permitindo a colaboração segura com membros da equipe sem acesso permanente

Limitações do Troop Messenger

Menos opções de integração em comparação com plataformas maiores

Alguns aspectos da interface parecem menos intuitivos

Atrasos durante os horários de pico de uso

Preços do Troop Messenger

Versão gratuita (recursos limitados)

(recursos limitados) Premium : uS$ 2,5/mês por usuário

: uS$ 2,5/mês por usuário Enterprise : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Superior: uS$ 9/mês por usuário

Troop Messenger classificações e comentários

Trustpilot : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) G2: 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

7. Chanty (melhor para comunicação simples em equipe)

via Estoque de inicialização O Chanty é uma ferramenta surpreendentemente intuitiva que simplifica a comunicação da equipe. Seu foco na usabilidade realmente se destaca. Desde o início, o recurso "Teambook" organiza todos os arquivos, links e tarefas em um só lugar, para que eu possa encontrar rapidamente documentos ou revisitar conversas passadas sem ter que procurar em intermináveis tópicos de bate-papo.

Ele oferece colaboração em tempo real, permitindo que os membros da equipe editem documentos simultaneamente. A plataforma também suporta chamadas de áudio e chamadas de vídeo diretamente no aplicativo.

melhores recursos do #### Chanty

Recupere um histórico ilimitado de mensagens para localizar e consultar rapidamente conversas importantes

Atribua e acompanhe tarefas usando ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas que permitem definir prazos, prioridades e atualizações de status

Trabalhe com uma interface de usuário simplificada que minimiza as distrações e maximiza a produtividade com navegação intuitiva e fácil acesso aos recursos

Compartilhe arquivos sem esforço com a funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo a colaboração em tempo real em documentos e mídia dentro de tópicos de bate-papo

Limitações do Chanty

Para projetos mais complexos, seus recursos integrados de gerenciamento de tarefas podem ser insuficientes

Menos planos e opções de preços em comparação com os concorrentes

Integrações limitadas de terceiros

Preços da Chanty

Versão gratuita (recursos limitados)

(recursos limitados) Comercial: uS$ 3/mês por usuário

Chanty avaliações e comentários

GetApp : 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 30 avaliações) G2: 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

8. GoTo Meeting (melhor para transcrições automatizadas de reuniões)

via Ir para a reunião Há muito tempo, o GoTo Meeting é a solução de videoconferência preferida dos profissionais que buscam confiabilidade e facilidade de uso. A ferramenta oferece recursos exclusivos, como o Smart Meeting Assistant, que fornece acesso a gravações de reuniões que capturam áudio, conteúdo compartilhado na tela, webcams dos participantes e uma transcrição escrita por meio de um link da Web. Os usuários podem pesquisar as gravações para identificar os principais insights ou itens de ação para facilitar o acompanhamento.

Melhores recursos do GoTo Meeting

Priorize a segurança com criptografia de ponta a ponta, garantindo que as conversas confidenciais permaneçam protegidas

Lidar com vários tamanhos de grupos com facilidade

Use ferramentas de desenho interativo e compartilhamento de tela intuitivo para tornar as discussões mais envolventes

Permita que os anfitriões das reuniões as bloqueiem, impedindo a entrada de participantes não autorizados

Limitações do GoTo Meeting

A interface de usuário simples pode parecer pouco inspiradora

O acesso a determinadas funcionalidades pode exigir planos de nível mais alto, limitando potencialmente as opções para equipes menores ou startups

Preços do GoTo Meeting

Profissional : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresarial : uS$ 16/mês por usuário

: uS$ 16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

GoTo Meeting classificações e comentários

GetApp : 4.4/5 (mais de 11.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 11.000 avaliações) Gartner: 4.3/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. Cisco Webex Teams (melhor para soluções corporativas)

via Cisco Webex O Cisco Webex Teams me impressionou com seus recursos abrangentes adaptados para organizações de nível empresarial. Uma de suas principais ofertas é o quadro branco digital integrado, que permite que as equipes façam brainstorming e anotem ideias de forma eficaz durante as reuniões. O Webex Assistant aumenta a produtividade, permitindo que os usuários agendem reuniões e definam lembretes por meio de comandos de voz.

Melhores recursos do Cisco Webex Teams

Integre-se ao hardware da Cisco para aprimorar a experiência do usuário, permitindo uma conectividade suave com dispositivos como Webex Room Kits e telefones Cisco

Obtenha insights sobre o envolvimento e a produtividade da reunião com ferramentas de análise que fornecem feedback sobre o envolvimento dos participantes e a eficácia da reunião

Use recursos avançados de mensagens que suportam conversas em sequência, permitindo um contexto claro nas discussões e facilitandocompartilhamento fácil de arquivos Use ferramentas de colaboração orientadas por IA que aumentam a produtividade fornecendo transcrições em tempo real, resumos inteligentes de reuniões e agendamento inteligente



Limitações do Cisco Webex Teams

A configuração inicial, especialmente para recursos de segurança, pode ser complicada

Mais caro do que outras alternativas do Skype for Business

Alguns usuários podem considerar incômodas as restrições quanto ao tamanho dos uploads de arquivos

Preços do Cisco Webex Teams

Versão gratuita (recursos limitados)

(recursos limitados) Versão inicial : uS$ 14,50/mês por usuário

: uS$ 14,50/mês por usuário Mais : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Cisco Webex

Gartner : 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações) Software Advice: 4.4/5 (mais de 7.000 avaliações)

10. Google Meet (melhor para integração perfeita com o Google Workspace)

via Espaço de trabalho do Google O Google Meet, assim como outras ferramentas do Google, é uma opção confiável para comunicação empresarial, especialmente se você já estiver usando o Google Workspace. A integração da plataforma com o Google Agenda e o Gmail facilita o agendamento e a participação em reuniões. Com seu foco em segurança e facilidade de uso, ele é adequado tanto para encontros casuais quanto para discussões formais.

Melhores recursos do Google Meet

Personalize fundos de vídeo ou aplique efeitos visuais durante as reuniões

Grave reuniões facilmente para revisitar discussões. As sessões gravadas são salvas diretamente no Google Drive

Levante a mão para falar, permitindo que os moderadores gerenciem as perguntas durante as reuniões. Isso mantém as discussões organizadas e inclusivas

Aproveite a tecnologia avançada de cancelamento de ruído, que filtra o ruído de fundo durante as conversas

Limitações do Google Meet

As reuniões são restritas a 60 minutos cada para usuários gratuitos

Em comparação com algumas outras plataformas, oferece menos opções de personalização

Preços do Google Meet

Versão gratuita (recursos limitados)

(recursos limitados) Versão inicial para empresas : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business Standard : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Business Plus : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Google Meet

Parceiro : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Software Advice: 4.5/5 (mais de 11.000 avaliações)

11. Mattermost (melhor para colaboração de código aberto)

via Mais importante O Mattermost é uma plataforma voltada para a comunidade que prioriza o envolvimento e a flexibilidade do usuário.

O suporte a markdown no aplicativo é um toque agradável, permitindo que eu formate as tarefas de forma limpa, o que ajuda a manter uma comunicação clara dentro da equipe.

Para o gerenciamento de tarefas, os quadros no estilo Kanban do Mattermost são simples, mas eficazes, permitindo que eu atribua tarefas, acompanhe o progresso e gerencie fluxos de trabalho no mesmo aplicativo. O fato de o Mattermost ser de código aberto é outra grande vantagem - ele dá às equipes controle total sobre os dados e as personalizações, o que é ótimo para organizações preocupadas com a privacidade.

Melhores recursos do Mattermost

Controle a segurança de seus dados com uma opção auto-hospedada que garante o gerenciamento completo de informações confidenciais

Aprimore a comunicação usando recursos avançados de mensagens que suportam conversas em sequência e compartilhamento de arquivos

Use integrações e plug-ins personalizados para adaptar a plataforma ao fluxo de trabalho e às ferramentas exclusivas de uma equipe

Limitações do Mattermost

A configuração inicial pode ser um desafio para usuários não técnicos

O aplicativo móvel pode ser mais lento e menos responsivo do que a versão para desktop

Preços do Mattermost

Versão gratuita (recursos limitados)

(recursos limitados) Profissional : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Mattermost avaliações e comentários

TrustRadius : 8.5/10 (mais de 100 avaliações)

: 8.5/10 (mais de 100 avaliações) G2: 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

12. Rocket.Chat (melhor para colaboração e mensagens seguras)

via Rocket.Chat O Rocket.Chat oferece suporte à comunicação multicanal com canais públicos e privados, mantendo as discussões bem organizadas por projeto ou equipe. Seu recurso de tradução integrado é útil para equipes globais como a nossa, permitindo a comunicação instantânea em vários idiomas.

A plataforma oferece até mesmo um plug-in de bate-papo ao vivo, que pode ser usado para fornecer suporte ao cliente diretamente pelo seu site.

Melhores recursos do Rocket.Chat

Personalize a interface de bate-papo para se alinhar com as preferências da sua equipe - desde a integração da sua marca até a configuração de permissões

Acesse informações relevantes rapidamente por meio de uma função de pesquisa

Personalize bots e integrações para se adequar a seus fluxos de trabalho

Limitações do Rocket.Chat

A opção de auto-hospedagem pode ser difícil de configurar para alguns usuários

Os recursos de suporte podem ser menos extensos

A interface simples pode parecer ultrapassada para usuários acostumados a interfaces de usuário mais sofisticadas

Preços do Rocket.Chat

Starter (recursos limitados)

(recursos limitados) Pro : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Rocket Chat classificações e comentários

Capturas : 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 150 avaliações) G2: 4.2/5 (mais de 300 avaliações)

13. Viber (melhor para comunicação pessoal e de pequenas empresas)

via Viber O Viber se concentra na comunicação pessoal e nas interações entre pequenas empresas. Sua simplicidade e facilidade de uso permitem a troca rápida de mensagens e chamadas sem a complexidade de plataformas maiores. Também aprecio seu recurso de compartilhamento de arquivos sem esforço.

Suas chamadas de voz e vídeo de alta qualidade funcionam sem problemas, mesmo em conexões de baixa largura de banda, o que é ótimo para membros da equipe que trabalham remotamente ou em trânsito.

Melhores recursos do Viber

Aproveite a comunicação econômica por meio de chamadas e mensagens gratuitas

Colabore de forma eficaz usando a funcionalidade de bate-papo em grupo

Sincronize em vários dispositivos e alterne entre celular e desktop para não perder nenhuma mensagem

Limitações do Viber

Não possui integrações com plataformas de produtividade populares, como Google Workspace, Slack ou Trello, o que o torna menos adequado para fluxos de trabalho avançados

A versão para desktop, embora funcional, não é tão rica em recursos quanto o aplicativo móvel

Preços do Viber

Transacional : uS$ 0,002 por mensagem

: uS$ 0,002 por mensagem Promocional: uS$ 0,002 por mensagem

Avaliações e resenhas do Viber

G2 : 4.2/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 4.000 avaliações) Software Advice: 4.4/5 (mais de 4.000 avaliações)

14. Wire (melhor para mensagens seguras e privadas)

via Restaurar a privacidade A Wire me impressionou com seu compromisso com mensagens seguras e privadas.

A criptografia de ponta a ponta proporciona tranquilidade, tornando-o uma opção sólida para equipes que precisam de confidencialidade.

Também considero a interface do usuário limpa e direta, o que ajuda a agilizar a comunicação sem distrações.

melhores recursos do #### Wire

Acesse em qualquer lugar usando o Wire em todos os dispositivos, incluindo iOS, Android, macOS, Windows e navegadores da Web

Simplifique a colaboração compartilhando documentos diretamente nas conversas

Facilite a colaboração da equipe por meio de bate-papos em grupo. O recurso de videoconferência da ferramenta pode permitir até 150 participantes usando o Messaging Layer Security (MLS)

Limitações de fios

Menos integrações

Pode não ser ideal para grandes organizações

Pode não ser tão amplamente adotado quanto alguns concorrentes

Preços da Wire

Versão gratuita (recursos limitados)

(recursos limitados) Versão Empresarial : uS$ 8,29/usuário/mês

: uS$ 8,29/usuário/mês No local: Entre em contato para obter preços

Wire classificações e comentários

GetApp : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Software Advice: 2.9/5 (mais de 700 avaliações)

15. Element (melhor para comunicação descentralizada)

via Elemento A Element é uma plataforma de comunicação completa projetada para equipes que precisam de flexibilidade de colaboração. A plataforma oferece logon único (SSO) por meio de SAML e OpenID Connect, facilitando a autenticação com os sistemas de identidade existentes. Seu modo de baixa largura de banda permite que os usuários com conectividade limitada à Internet desfrutem de uma experiência de comunicação tranquila.

melhores recursos do #### Element

Utilize a arquitetura descentralizada para obter controle total sobre os dados e aumentar a privacidade nas comunicações

Acesse integrações avançadas com ferramentas de produtividade populares, como Google Drive, Trello e JIRA

Personalize as interfaces de usuário para adaptar a experiência de comunicação à sua equipe

Limitações do elemento

Alguns usuários podem inicialmente achar a plataforma difícil de usar

Podem faltar algumas funcionalidades avançadas em comparação com as ferramentas convencionais

A configuração de integrações pode ser complicada

Preço da Element

Versão gratuita (recursos limitados)

(recursos limitados) Business : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Enterprise: uS$ 10/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Element

G2 : 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 20 avaliações) Apple: 3.3/5 (mais de 500 avaliações)

Otimize o envolvimento da equipe avaliando plataformas alternativas

Integrações perfeitas, qualidade de vídeo aprimorada e interfaces fáceis de usar são os recursos mais importantes que separam as boas plataformas de videoconferência das excelentes.

Recursos como colaboração em tempo real e protocolos de segurança avançados também são importantes. Eles garantem uma comunicação fluida e segura em todos os momentos.

No entanto, para obter o máximo de suas colaborações por vídeo, sua plataforma de colaboração precisa estar fortemente integrada a todos os outros softwares que você usa. E é aí que o ClickUp se destaca. Ele não apenas oferece uma vasta biblioteca de recursos e modelos para todos os tipos de equipes, mas também se integra a outras ferramentas com as quais você já deve estar familiarizado.

Além disso, ele reúne suas conversas e seus projetos em uma interface unificada. Experimente o ClickUp hoje mesmo e experimente a alegria da comunicação sem os custos da troca de contexto!