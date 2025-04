Modelos gratuitos de avaliação de desempenho em Excel para facilitar a avaliação

As avaliações de desempenho são essenciais para promover o crescimento dos funcionários e alinhar as metas da equipe, mas, muitas vezes, elas podem parecer desgastantes.

Avaliar o desempenho do funcionário, analisar planilhas do Excel e dar feedback personalizado pode levar semanas para ser concluído.

e a pior parte? Se a organização for grande, as coisas ficam muito mais complicadas e exaustivas.

Para simplificar esse processo, compilamos uma coleção de modelos gratuitos de avaliação de desempenho em Excel criados para tornar as avaliações simples e eficientes.

Vamos explorar como você pode transformar as avaliações de desempenho em uma experiência mais positiva e produtiva!

O que faz um bom modelo de avaliação de desempenho em Excel?

As avaliações de desempenho eficazes permitem que uma organização forneça feedback construtivo aos seus funcionários. Embora pareça fácil, isso só é possível se o seu processo de avaliação de desempenho for sistemático - e os modelos de avaliação de desempenho do Excel são o ponto crucial desse processo. Aqui estão cinco atributos que contribuem para um modelo ideal de avaliação de desempenho em Excel.

Estrutura clara: Selecione um modelo com campos e categorias claros. Isso facilitará a navegação tanto para os gerentes de RH quanto para os funcionários que estão sendo avaliados

Selecione um modelo com campos e categorias claros. Isso facilitará a navegação tanto para os gerentes de RH quanto para os funcionários que estão sendo avaliados Metas mensuráveis: Priorize modelos que tenham uma escala de classificação para que seja possível medir e avaliar facilmente as métricas de desempenho exclusivas da organização, como trabalho em equipe, produtividade etc

Priorize modelos que tenham uma escala de classificação para que seja possível medir e avaliar facilmente as métricas de desempenho exclusivas da organização, como trabalho em equipe, produtividade etc Recursos de personalização: Escolha modelos que permitam personalizar campos e categorias. Por exemplo, você deve ser capaz de personalizar seu período de avaliação,KPIetc.

Escolha modelos que permitam personalizar campos e categorias. Por exemplo, você deve ser capaz de personalizar seu período de avaliação,KPIetc. Recursos de automação: Escolha um modelo de avaliação de desempenho do funcionário com recursos avançados de automação para que seja necessário o mínimo de esforço manual ao rastrear metas, calcular pontuações, fornecerfeedback do funcionárioetc.

Escolha um modelo de avaliação de desempenho do funcionário com recursos avançados de automação para que seja necessário o mínimo de esforço manual ao rastrear metas, calcular pontuações, fornecerfeedback do funcionárioetc. Abrangência: Use um modelo de avaliação de desempenho do Excel que tenha um design versátil. Dessa forma, você reúne coletivamente as avaliações anuais de todos os funcionários e equipes da organização e também analisaseu próprio desempenho como gerentes Leia mais: Descubra nosso 10 modelos de plano de melhoria de desempenho para gerentes para orientá-lo na definição de metas claras e na promoção do crescimento!

Modelos gratuitos de avaliação de desempenho em Excel

Procurando por modelos gratuitos modelos de avaliação de desempenho ? Aqui estão seis recursos do Excel e do Google Docs para ajudá-lo a gerenciar as avaliações de desempenho e o feedback dos funcionários:

1. Modelo de avaliação de desempenho da Charlie HR

via Charlie HR O Modelo de avaliação de desempenho da Charlie HR foi projetado exclusivamente para pequenas equipes e empresas. Se você estiver procurando uma ferramenta que exija um mínimo de conhecimento, esta pode lhe agradar.

O modelo tem um design e navegação simples. Com base em um sistema de classificação, ele permite que você personalize as métricas de avaliação de desempenho dos funcionários de acordo com suas necessidades.

Por exemplo, digamos que você queira analisar o desempenho de cada funcionário envolvido em um projeto. Com essa ferramenta, comece a definir metas exclusivos para esse projeto e fornecer feedback sobre cada um deles para uma avaliação abrangente.

Veja por que você vai adorar:

Personalize as métricas de desempenho para atender às metas exclusivas do projeto e às necessidades da equipe

Simplifique o feedback com um sistema de classificação transparente e objetivo para avaliar o desempenho

Atenda a pequenas equipes e empresas com configuração mínima e fácil implementação

Ideal para: Equipes pequenas que precisam de um modelo simples de avaliação de desempenho para o gerenciamento do desempenho dos funcionários.

2. Modelo de avaliação de desempenho da HubSpot

via HubSpot A Modelo de avaliação de desempenho da HubSpot permite que você avalie todos os aspectos do desempenho de um funcionário e dê um feedback construtivo, tudo isso sem esforço manual excessivo.

Projetado como um questionário, esse formulário de avaliação de funcionários funciona no Google e no Excel Sheets. Ele também é suficientemente versátil e abrangente. Você tem a opção de editá-lo e adicionar ou remover informações essenciais para classificar os funcionários com base em diferentes categorias de desempenho e subcategorias, como comunicação, habilidades, colaboração etc.

Aqui está o motivo pelo qual você vai adorar:

Utilize o Google Sheets e o Excel para facilitar a acessibilidade e a colaboração

Avalie categorias abrangentes, como comunicação e colaboração, de forma eficaz

Edite e adapte o formulário de acordo com os critérios de desempenho específicos de sua empresa

Ideal para: Avaliar o desempenho de novos funcionários com métricas personalizáveis em um formato versátil.

Faça o download deste modelo

3. Formulário de avaliação de desempenho de funcionários da WPS

via WPS Se você estiver procurando um modelo de avaliação de desempenho anual conciso e descritivo, o modelo Formulário de avaliação de desempenho do funcionário da WPS é o ideal para você.

Com essa ferramenta gratuita, você pode avaliar o desempenho de cada funcionário no trabalho por meio de um sistema de classificação fácil de entender. Mas isso não é tudo - o modelo também permite que você forneça feedback descritivo sobre cada critério, para que seus pontos sejam transmitidos com clareza. O modelo funciona no MS Excel e é compatível com todos os dispositivos Windows, MAC e Android.

Veja por que você vai adorar:

Acesse-o no Windows, MAC e Android com total compatibilidade com o Excel

Equilibre avaliações rápidas com feedback detalhado por meio de seu formato conciso e descritivo

Faça avaliações sem complicações com um sistema de classificação fácil de entender

Ideal para: Gerentes que precisam de um modelo conciso e descritivo para avaliar desempenho dos funcionários com feedback claro.

Leia mais: 10 melhores softwares de avaliação de desempenho de funcionários em 2024

4. Modelo avançado de avaliação de desempenho por Kenjo

via Kenjo Normalmente, um documento de avaliação de desempenho de um funcionário não tem a capacidade de armazenar registros de dados no Excel, mas o Modelo avançado de avaliação de desempenho por Kenjo não tem. Uma ferramenta personalizável, esse modelo simplifica o fornecimento de feedback e o armazenamento de dados.

Esse modelo permite que você crie revisões visuais de desempenho com base em uma escala de classificação. Você pode apresentar os dados de desempenho dos funcionários em tabelas, gráficos etc. Ele também permite que você crie resumos visuais de desempenho para cada mês, ano, semestralmente e até mesmo para o ano passado, para comparações ano a ano.

Veja por que você vai adorar:

Crie resumos de desempenho visualmente atraentes usando tabelas e gráficos

Acompanhe o desempenho mensal, anual ou semestralmente para obter insights mais profundos

Personalize as métricas e o feedback para alinhar-se aos objetivos da sua equipe

Ideal para: Este modelo é perfeito para criar análises de desempenho visuais e com armazenamento de dados para avaliações de curto e longo prazo.

5. Modelo de formulário de avaliação de desempenho do funcionário para SCM by WPS

via WPS Se você estiver procurando um modelo de avaliação de desempenho personalizado para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, escolha o modelo Modelo de formulário de avaliação de desempenho de funcionários para SCM da WPS . Esse modelo de planilha do Excel é compatível com Windows, MAC e Android e é fácil de usar e personalizar.

O modelo permite que você adicione/remova KPIs, métricas, metas etc. Você também pode adaptá-lo a outros departamentos de sua empresa para obter resultados abrangentes. Além disso, os cálculos são totalmente automatizados, de modo que todas as pontuações de desempenho são precisas e geradas em minutos.

Veja por que você vai adorar:

Adapte as métricas de desempenho ao gerenciamento da cadeia de suprimentos ou a outros departamentos

Automatize os cálculos para obter uma pontuação de desempenho rápida e precisa

Acesse o modelo em vários dispositivos com compatibilidade com o Excel

Ideal para: Realizar avaliações de desempenho no gerenciamento da cadeia de suprimentos com rastreamento e pontuação automatizados de KPIs.

Leia mais: Reunião de calibração de desempenho decodificada - Como ter um processo de avaliação de desempenho justo

6. Modelo de estatísticas de desempenho do funcionário por WPS

via WPS Avaliar o desempenho de um funcionário por meio da regra geral nunca lhe dá nenhuma percepção da eficácia dele. Mas é aí que a Modelo de estatísticas de desempenho do funcionário da WPS entra em ação.

Esse modelo gratuito e editável leva em conta os dados de cada funcionário e permite que você os avalie com base em notas. Como resultado, fica mais fácil medir metas alcançáveis e tomar decisões baseadas em dados.

Veja por que você vai adorar:

Avalie o desempenho dos funcionários com um sistema de notas orientado por dados

Edite o modelo para se adequar a diferentes equipes ou departamentos, conforme necessário

Utilize uma solução gratuita, rápida e perspicaz para analisar a eficácia dos funcionários

Ideal para: Realizar avaliações de funcionários baseadas em dados usando notas e metas mensuráveis.

Limitações do uso do Google Sheets/Docs para avaliação de desempenho

Embora os modelos de avaliação de desempenho do Excel listados acima sejam úteis para fornecer feedback, eles têm algumas desvantagens. Por exemplo:

Automação limitada: A maioria desses modelos não possui recursos avançados de automação e, portanto, tendem a consumir muito tempo e a ser difíceis de usar

A maioria desses modelos não possui recursos avançados de automação e, portanto, tendem a consumir muito tempo e a ser difíceis de usar Problemas de escalabilidade: Essas planilhas podem ficar desorganizadas e se tornar difíceis de manter para qualquer empresa que lide com grandes volumes de dados

Essas planilhas podem ficar desorganizadas e se tornar difíceis de manter para qualquer empresa que lide com grandes volumes de dados **Integridade dos dados: nenhum desses modelos de avaliação de desempenho de funcionários oferece rastreamento em tempo real ou recursos de controle de versão, o que leva a erros ou substituições acidentais

Formatação inconsistente: Essas planilhas não têm uniformidade em termos de formatação, o que pode dificultar a análise ou a comparação entre diferentes departamentos

Alternativa aos modelos de avaliação de desempenho do Excel

Aqui estão sete modelos alternativos e gratuitos de avaliação de desempenho do especialista em gerenciamento de projetos ClickUp que simplificam todo o processo de avaliação de desempenho:

1. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Modelo de avaliação de desempenho do Clickup

Se você está procurando um modelo para tornar o seu processo de avaliação de desempenho mais fácil, mais exaustivo e direto, o Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp é a melhor opção.

Ele é fácil de usar e navegar. O formato também é muito limpo, com um sistema de classificação em seu núcleo para transmitir o feedback de forma concisa. Na verdade, como gerentes, vocês também têm a opção de solicitar a opinião pessoal de um funcionário e a opinião de seus colegas sobre o desempenho dele.

A melhor parte? Sua capacidade de personalização! Esse modelo do ClickUp oferece um espaço incrível para personalização em relação a metas e métricas, tornando-o adequado para qualquer cargo e título.

Aqui está o motivo pelo qual você vai adorar:

Personalize-o para se adequar a qualquer cargo ou título em sua organização

Simplifique o processo de avaliação com um sistema de classificação limpo e um design fácil de usar

Incorpore a autoavaliação e a avaliação dos colegas para obter um feedback de 360 graus

Integre-se perfeitamente ao ClickUp para acompanhar o desempenho em tempo real

Ideal para: Equipes de pequeno e médio porte que buscam um modelo simples de avaliação de desempenho para gerenciar o desempenho dos funcionários de forma eficaz.

2. Modelo de análise de desempenho de ação corretiva do ClickUp

Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp

Os gerentes geralmente precisam de ajuda para identificar e implementar medidas corretivas para melhorar o desempenho da equipe. A Modelo de análise de desempenho de ação corretiva do ClickUp está aqui para ajudar!

Esse modelo simplifica a avaliação e o acompanhamento do desempenho, permitindo que você organize os dados de maneira fácil de usar. Os campos listam áreas de melhoria, problemas, possíveis soluções, etc.

Suponha que você queira aprimorar as habilidades de comunicação da sua equipe. Esse modelo permite que você liste os principais motivos que dificultam a comunicação eficiente e liste dicas para eliminá-los em tópicos. Você também pode atribuir essas tarefas a membros específicos da equipe e definir KPIs para medir o progresso deles.

Veja por que você vai adorar:

Identifique áreas de melhoria com campos de ação corretiva detalhados

Apresente os dados em um formato visual e fácil de usar para simplificar o acompanhamento

Atribua tarefas específicas e KPIs aos membros da equipe para obter melhorias mensuráveis

Personalize seções para listar problemas, soluções e atualizações de progresso

Ideal para: Gerentes que desejam identificar áreas de melhoria e implementar ações corretivas usando uma abordagem estruturada e visual.

3. Modelo de avaliação abrangente de desempenho do ClickUp

avaliações de desempenho

Deseja um modelo que englobe e facilite todo o processo de avaliação de desempenho e, ao mesmo tempo, permita que você forneça feedback detalhado a cada funcionário separadamente? Opte pelo modelo Modelo de avaliação de desempenho abrangente do ClickUp .

Ele tem uma grande variedade de campos personalizados, o que facilita a atribuição e o acompanhamento do desempenho dos funcionários. Por exemplo, você pode especificar o departamento que precisa ser aprimorado, definir as regiões em que eles precisam trabalhar, acompanhar o progresso e assim por diante.

Esse modelo de avaliação de desempenho fornece uma visão única do desempenho de um funcionário. Assim, digamos que um funcionário acredite ser bom em liderar projetos ou tomar iniciativas. Com o recurso de autoavaliação, ele pode destacar esse aspecto de sua personalidade profissional, que você pode aprofundar em conversas colaborativas sobre carreira.

Veja por que você vai adorar:

Atribua e acompanhe métricas de desempenho com uma ampla variedade de campos personalizados

Fornecer feedback individual e permitir a autoavaliação para oportunidades de crescimento

Monitore o progresso entre equipes e departamentos para um melhor alinhamento organizacional

Facilite conversas sobre carreira e discussões sobre desempenho de longo prazo com facilidade

Ideal para: Fornecer uma avaliação geral de desempenho com percepções detalhadas e itens de ação personalizados para cada funcionário.

4. Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

Modelo de análise de desempenho trimestral do ClickUp

As avaliações de desempenho dos funcionários funcionam de uma maneira simples: quanto mais você as cria, maiores são as chances de seus funcionários melhorarem o desempenho e a produtividade.

No entanto, criar planilhas completas no Excel para avaliar o desempenho dos funcionários pode ser cansativo. Mas não se você tiver o Modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp .

Criado explicitamente para um período de revisão trimestral, esse modelo é uma grande ajuda para organizações que desejam otimizar o desempenho de suas equipes. Ele permite que você acompanhe metas, OKRs e outras métricas de desempenho a cada três meses.

Além disso, você também fornece feedback estruturado sobre cada critério e monitora o progresso dos funcionários em tempo real. Imitando o design de um currículo, esse documento de uma página captura sutilmente todos os dados vitais para a criação de uma estrutura de crescimento consistente na organização.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe as métricas de desempenho de curto prazo a cada três meses

Otimize o rastreamento de OKRs e a definição de metas com feedback estruturado

Monitore o progresso em tempo real para manter os funcionários alinhados com as metas

Apresente os dados de desempenho em uma página semelhante a um currículo para maior clareza

Ideal para: Acompanhar o desempenho dos funcionários, garantindo avaliações abrangentes a cada três meses.

Leia mais: Gerenciamento contínuo do desempenho - Um guia completo para entender e implementar o sistema

5. Modelo de rastreador de KPI do ClickUp

modelo de kpi do clickup

Todas as equipes de qualquer organização têm um conjunto de metas de desempenho a serem atingidas. Para acompanhar seu progresso, elas têm indicadores-chave de desempenho, métricas e padrões específicos estabelecidos. Os Modelo de rastreador de KPI do ClickUp mantém o controle dessas informações.

O modelo é altamente personalizável e fácil de ler. Ele visualiza os KPIs de uma forma simples e envolvente. Há três categorias principais de classificação de KPI: Fora do controle, Em risco e No controle. Com base nelas, você define seus principais valores e métricas e, ao mesmo tempo, acompanha o progresso deles de forma quantificável.

Como o documento também é altamente colaborativo, ele promove a cooperação de toda a equipe, garantindo que todos os membros tenham clareza sobre cada meta e seu progresso.

Veja por que você vai adorar:

Visualize KPIs usando categorias como fora do caminho, em risco e no caminho certo

Incentive a colaboração da equipe fornecendo visibilidade compartilhada do progresso

Personalize métricas e valores para se adequar a diferentes equipes e funções

Envolva sua equipe com um design claro e fácil de entender para o acompanhamento de KPIs

Ideal para: Acompanhar os KPIs da equipe com métricas personalizáveis, garantindo clareza sobre as metas de desempenho e o monitoramento do progresso.

6. Modelo de formulário de avaliação de desempenho do ClickUp

Modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp

Se você deseja um modelo de avaliação de desempenho anual simples, mas perspicaz, este Modelo de formulário de avaliação de desempenho do ClickUp é para você.

Esse modelo não é um formulário tradicional de avaliação de funcionários, por si só. É mais um documento que permite reunir informações sobre os funcionários e feedback da sua equipe para analisar o desempenho deles.

Com a ajuda dele, você pode acompanhar o progresso individual de cada funcionário e identificar as áreas que precisam ser melhoradas. Esse modelo é fácil de usar e navegar, versátil e adequado para uso em equipes.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe o progresso individual com métricas de desempenho personalizadas

Reúna e analise o feedback sem esforço em várias equipes e departamentos

Navegue facilmente com um modelo versátil projetado para avaliações anuais de desempenho

Garanta a precisão e a clareza ao avaliar o desempenho qualitativo e quantitativo

Ideal para: Equipes que precisam de um formulário versátil e simples de usar para avaliar o desempenho dos funcionários e obter feedback criterioso.

7. Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Se você é um gerente que lida com vários projetos, garantir o progresso de todos é vital, mas difícil. O Modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp pode tornar isso muito mais fácil.

Com sua ajuda, é possível avaliar o desempenho de cada membro da equipe envolvido em um projeto quantificando sua produtividade. Você pode definir tarefas, controlar o tempo e especificar a data em que foram concluídas.

Você avalia o desempenho para garantir que o projeto geral seja lucrativo e que todos os membros da equipe - inclusive você - estejam alinhados com seus procedimentos e objetivos.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe a produtividade diária com recursos detalhados de gerenciamento de tarefas

Simplifique o gerenciamento do tempo documentando a conclusão das tarefas e as horas trabalhadas

Permita a autoavaliação para alinhar equipes e projetos com as metas gerais

Colabore facilmente monitorando as contribuições individuais em todos os projetos

Ideal para: Monitorar o desempenho no trabalho, acompanhando as atividades diárias e garantindo o alinhamento da equipe com os objetivos do projeto.

Faça das avaliações de desempenho um passeio com o ClickUp

A avaliação de desempenho dos funcionários é vital para todas as organizações. Ela permite que sua empresa forneça feedback aos seus membros e cultive um senso de crescimento e aprimoramento.

No entanto, para os gerentes, o processo de avaliação de desempenho muitas vezes acaba se resumindo ao gerenciamento de planilhas!

Se esse também for o seu caso, recorra ao ClickUp. Uma suíte de gerenciamento de trabalho completa, o ClickUp oferece muitos modelos e recursos gratuitos que aumentam o sistema de gerenciamento de desempenho da sua organização. Registre-se hoje mesmo e descubra como o ClickUp facilita as avaliações de desempenho dos funcionários!