Os melhores modelos gratuitos de CRM em Excel para criar sistemas eficientes de gerenciamento de clientes

Uma das coisas mais importantes que você deve fazer para o sucesso de longo prazo de sua empresa é desenvolver relacionamentos positivos com seus consumidores.

Quer você seja uma pequena empresa, uma startup ou uma empresa estabelecida, gerenciar interações e clientes potenciais e garantir que nenhum cliente passe despercebido acaba se tornando um pesadelo. 44% dos entrevistados pesquisados em um relatório da Validity estimaram que suas empresas perdem mais de 10% da receita anual devido à má qualidade dos dados.

Um CRM (Customer Relationship Management) bem organizado é quase como uma bala de prata.

No entanto, um sistema de CRM dedicado ou Software de CRM pode não ser imediatamente necessário para todas as empresas. Se você quiser simplificar o gerenciamento de clientes sem gastar muito com um software de CRM caro, considere usar um dos softwares de CRM disponíveis gratuitamente CRM do Excel modelos on-line. Esses modelos oferecem uma maneira rápida e conveniente de organizar as informações dos clientes, automatizar o alcance e o acompanhamento e melhorar o ROI das interações com os clientes.

Neste artigo, exploraremos o valor desses modelos gratuitos de CRM em Excel e como eles simplificam seu processo de gerenciamento de clientes. Também ofereceremos uma série de modelos de CRM gratuitos e personalizáveis para você aproveitar ao máximo o relacionamento com seus clientes.

O que faz um bom modelo de CRM em Excel?

Um modelo de CRM em Excel de qualidade é mais do que uma simples planilha no Microsoft ou no Google Sheets. Ele deve ser seu recurso principal para gerenciar os relacionamentos com os clientes. Esses modelos de CRM centralizam os dados de contato, rastreiam as interações e mantêm você informado sobre as necessidades dos clientes, ajudando-o a criar relacionamentos duradouros e a economizar tempo.

Veja a seguir o que procurar em um ótimo modelo de CRM do Excel para otimizar seu fluxo de trabalho:

Organizar com eficiência : Escolha modelos que forneçam colunas claras para cada ponto de dados, incluindo detalhes de contato, histórico de vendas e registros de comunicação. Isso facilitará o monitoramento e o acesso aos dados essenciais do cliente

: Escolha modelos que forneçam colunas claras para cada ponto de dados, incluindo detalhes de contato, histórico de vendas e registros de comunicação. Isso facilitará o monitoramento e o acesso aos dados essenciais do cliente Garanta a adaptabilidade : Escolha modelos flexíveismodelos de planilhas que atendam a diversos requisitos de negócios, adaptando-se perfeitamente a diferentes casos de uso - desde o registro de pontos problemáticos do cliente até o planejamento de suas campanhas promocionais por e-mail

: Escolha modelos flexíveismodelos de planilhas que atendam a diversos requisitos de negócios, adaptando-se perfeitamente a diferentes casos de uso - desde o registro de pontos problemáticos do cliente até o planejamento de suas campanhas promocionais por e-mail Simplifique a entrada de dados : Opte por um modelo de CRM em Excel com um layout intuitivo que simplifique a entrada de dados, garantindo que todas as métricas de relacionamento com o cliente sejam facilmente acessíveis em um piscar de olhos para análises e relatórios rápidos

: Opte por um modelo de CRM em Excel com um layout intuitivo que simplifique a entrada de dados, garantindo que todas as métricas de relacionamento com o cliente sejam facilmente acessíveis em um piscar de olhos para análises e relatórios rápidos Opções de classificação : Encontre um modelo de planilha de CRM com filtros e recursos de classificação. Isso permite que você priorize leads, organize dados, fique de olho nas mudanças de status e acompanhe o progresso das atividades e do relacionamento com facilidade

: Encontre um modelo de planilha de CRM com filtros e recursos de classificação. Isso permite que você priorize leads, organize dados, fique de olho nas mudanças de status e acompanhe o progresso das atividades e do relacionamento com facilidade Utilize dicas visuais: Selecione modelos de planilhas de CRM do Excel com codificação por cores ou formatação condicional para destacar tarefas ou status importantes, mantendo o gerenciamento de clientes organizado e acionável

Modelos de CRM em Excel

Selecionamos a dedo estes Modelos de CRM abaixo para obter opções simples e eficazes para simplificar suas operações comerciais e manter o controle do gerenciamento do relacionamento com o cliente:

1. Modelo de CRM da Salesflare

via Salesflare A Modelo de CRM da Salesflare foi projetado para ajudar as empresas a gerenciar leads, contatos e oportunidades de vendas, tudo em uma planilha Excel personalizável.

Esse modelo gratuito de planilha de CRM permite que os usuários personalizem os estágios do processo de vendas, acompanhem os leads por meio de uma visualização de funil e analisem as métricas de desempenho por meio da guia de insights integrada.

Veja por que você vai adorar:

Use estágios de funil de vendas personalizáveis para corresponder ao seu processo de vendas exclusivo

Receba insights automatizados, como previsões de receita e controle de desempenho

Implemente o gerenciamento visual do pipeline para um acompanhamento eficiente das vendas

**Caso de uso ideal É perfeito para pequenas empresas que desejam gerenciar leads e oportunidades de vendas sem investir recursos em um software de CRM complexo.

2. Mini modelo de ferramenta de CRM da HubSpot

via HubSpot O Modelo de ferramenta de mini CRM da HubSpot é uma solução de CRM para Microsoft Excel e Google Sheets que rastreia comunicações, interações e atividades de vendas. Esse modelo de planilha de CRM ajuda a acessar facilmente os dados de CRM com regularidade e otimizar os esforços para um gerenciamento de relacionamento mais tranquilo.

Além disso, você pode usá-lo para gerenciar, priorizar e abordar seus leads de vendas em um só lugar com classificação, filtragem e campos personalizáveis incorporados.

Veja por que você vai adorar:

Aproveite um design amigável para iniciantes com menus suspensos personalizáveis

Crie painéis visuais para acompanhar as métricas e metas de vendas em um piscar de olhos

Simplifique a entrada de dados e nunca deixe de registrar contatos e oportunidades de vendas

**Caso de uso ideal É ideal para pequenas empresas, startups ou pessoas que estão começando a usar ferramentas de CRM e precisam de uma solução simples para acompanhamento de vendas e envolvimento do cliente.

3. Modelo de previsão de vendas para pequenas empresas da Microsoft

via Microsoft Como o nome sugere, o Modelo de rastreador de previsão de vendas da Microsoft ajuda pequenas empresas a projetar vendas e acompanhar a receita ao longo do tempo.

Com esse modelo de planilha de CRM, é possível monitorar claramente o desempenho em relação às metas de vendas e planejar melhor as capacidades e os recursos para o crescimento futuro. Visualize as tendências de desempenho e acompanhe o progresso ao longo do tempo com seu layout intuitivo e ferramentas de gráficos incorporadas.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe as vendas reais em relação às metas mensais e anuais

Avalie as tendências de desempenho com gráficos e tabelas simples

Prever as vendas com mais eficiência

**Caso de uso ideal Este modelo é perfeito para equipes de vendas e gerentes que precisam projetar a receita, definir metas e acompanhar regularmente o desempenho. É particularmente útil para empresas que pretendem analisar tendências de vendas para ajustar suas estratégias com base em previsões.

4. Modelo de lista de contatos da Microsoft

via MicrosoftModelo de lista de contatos da Microsoft é uma ferramenta simples criada para organizar detalhes de contato em um formato claro e de fácil acesso. Esse modelo de planilha do Excel tem campos para nomes, números de telefone, e-mails e endereços de cobrança. Sua estrutura simples permite a entrada rápida de dados e a classificação fácil, mantendo os contatos essenciais ao seu alcance.

Veja por que você vai adorar:

Use o layout simples para organizar e rastrear detalhes de contatos

Filtre e classifique para localizar e gerenciar as informações dos clientes

Personalize os campos para rastrear dados adicionais específicos do cliente

**Caso de uso ideal Esse modelo é adequado para uma pequena empresa ou um indivíduo que precisa de uma maneira confiável e organizada para armazenar e recuperar informações de contato de clientes existentes e potenciais.

5. Modelo de CRM da Template.net

via Template.net O Modelo de CRM da Template.net oferece às empresas uma maneira intuitiva de gerenciar relacionamentos com clientes e canais de vendas. Com seções para rastrear leads, tarefas e acompanhamentos, esse modelo de CRM do Excel e do Google Sheets ajuda a garantir que nenhuma oportunidade seja perdida.

Insira informações sistematicamente nas seções para melhor gerenciamento de tempo e manutenção de registros!

Veja por que você vai adorar:

Organize seções para rastrear leads, acompanhamentos e progresso das vendas

Acompanhe as comunicações e os dados com sua estrutura detalhada

Use os recursos integrados de gerenciamento de tarefas para acompanhar os leads

**Caso de uso ideal Esse modelo é bom para empresas que buscam uma solução de CRM fácil de usar e adaptável para manter registros de clientes e melhorar o acompanhamento.

6. Modelo de pipeline de vendas do Pipedrive

via Pipedrive A Modelo de pipeline de vendas do Pipedrive fornece uma abordagem estruturada para rastrear leads em cada estágio do processo de vendas, desde a prospecção até o fechamento. Gerencie funis e pipelines de vendas e visualize-os com colunas personalizáveis para estágios de negócios, receita esperada e datas de acompanhamento.

Com a funcionalidade de arrastar e soltar do Pipedrive, seus representantes de vendas podem mover leads entre estágios de vendas facilmente.

Eis por que você vai adorar:

Visualize pipelines para rastrear leads em diferentes estágios de vendas

Personalize os estágios de vendas de acordo com seu processo de vendas exclusivo

Use a funcionalidade de arrastar e soltar para facilitar o gerenciamento de leads

**Caso de uso ideal O modelo ajuda as equipes de vendas a organizar e monitorar seu pipeline de perto, levando a melhores taxas de fechamento de negócios.

7. Modelo de CRM para construção da Jotform

via Jotform O Modelo de CRM para construção do Jotform foi projetado especificamente para ajudar as empresas de construção a gerenciar relacionamentos com clientes, rastrear leads e simplificar as comunicações relacionadas a projetos.

Ele oferece campos personalizáveis para registrar detalhes de contato, descrições de serviços e membros de equipe designados, incentivando o acompanhamento organizado de interações e atribuições de projetos.

Veja por que você vai adorar:

Use seções incorporadas para acompanhar as interações com os clientes e os detalhes do projeto

Personalize formulários para capturar informações de leads e lidar com comunicações

Otimize a coleta de dados para gerenciar contatos e atualizações de projetos de construção

**Caso de uso ideal Esse modelo gratuito de CRM é destinado a empresas de construção que desejam aprimorar seus processos de gerenciamento de clientes.

Limitações do uso de modelos do Google Sheets/Excel para CRM

Alguns benefícios de usar um modelo de CRM do Microsoft Excel, Google Docs ou Google Sheets incluem a familiaridade, a facilidade de uso para atividades simples e o fato de serem gratuitos. No entanto, algumas restrições significativas afetarão sua capacidade de dimensionar e lidar com os dados dos clientes de forma eficiente:

Entrada manual de dados: A entrada manual de cada contato e lead em um CRM do Google Sheets ou do Excel é entediante e propensa a erros. As inconsistências nos dados dos clientes são mais prováveis na ausência de validação automática de dados e de ferramentas de prevenção de duplicatas

A entrada manual de cada contato e lead em um CRM do Google Sheets ou do Excel é entediante e propensa a erros. As inconsistências nos dados dos clientes são mais prováveis na ausência de validação automática de dados e de ferramentas de prevenção de duplicatas Falta de recursos avançados de CRM : Uma planilha de CRM do Google Sheets ou do Excel precisará de recursos mais avançados para gerenciar pipelines de vendas, criar perfis de clientes e automatizar o marketing. Por esse motivo, não é simples monitorar processos de vendas complexos ou cultivar clientes potenciais por meio de campanhas de marketing por e-mail sem incluir software suplementar

: Uma planilha de CRM do Google Sheets ou do Excel precisará de recursos mais avançados para gerenciar pipelines de vendas, criar perfis de clientes e automatizar o marketing. Por esse motivo, não é simples monitorar processos de vendas complexos ou cultivar clientes potenciais por meio de campanhas de marketing por e-mail sem incluir software suplementar Automação e integrações limitadas : Embora o Google Sheets e o Excel ofereçam alguns conectores usando ferramentas de terceiros como o Zapier, é muito mais difícil criar automações perfeitas em comparação com as soluções de CRM dedicadas. Além disso, as integrações são limitadas. Funções importantes, como alocações automatizadas de tarefas e lembretes para acompanhamento, estão ausentes

: Embora o Google Sheets e o Excel ofereçam alguns conectores usando ferramentas de terceiros como o Zapier, é muito mais difícil criar automações perfeitas em comparação com as soluções de CRM dedicadas. Além disso, as integrações são limitadas. Funções importantes, como alocações automatizadas de tarefas e lembretes para acompanhamento, estão ausentes Preocupações com a segurança : O CRM baseado no Planilhas Google ou no Excel inclui proteções de segurança, como criptografia, mas ainda precisa ser infalível, especialmente ao lidar com dados confidenciais de clientes. Proteger dados confidenciais contra edições não intencionais ou mal-intencionadas é difícil em um ambiente com acesso compartilhado e poucos controles de usuário

: O CRM baseado no Planilhas Google ou no Excel inclui proteções de segurança, como criptografia, mas ainda precisa ser infalível, especialmente ao lidar com dados confidenciais de clientes. Proteger dados confidenciais contra edições não intencionais ou mal-intencionadas é difícil em um ambiente com acesso compartilhado e poucos controles de usuário Problemas de escalabilidade: O dimensionamento adequado é um desafio devido à ausência de ferramentas sofisticadas de relatórios e análises e às preocupações com o desempenho que podem surgir do gerenciamento de grandes quantidades de dados de consumidores

Para superar essas limitações, você precisa de modelos mais flexíveis que ofereçam suporte a funções avançadas, integrem-se a uma variedade maior de ferramentas, ofereçam controle de acesso e segurança robustos e possam se adaptar aos fluxos de trabalho da sua organização.

Modelos alternativos de CRM em Excel

Plataformas de gerenciamento de projetos como ClickUp oferecem modelos de gerenciamento de relacionamento com o cliente, que são excelentes e mais personalizáveis Alternativas ao Excel para rastrear interações com clientes, leads e dados de vendas.

Se você quiser melhorar seu Processo de CRM sem usar nenhum software de CRM, tente usar uma dessas opções avançadas e gratuitas de modelos de CRM Excel do ClickUp.

1. O modelo de CRM avançado do ClickUp

Usando o modelo de CRM do ClickUp em quadros brancos para mapear um fluxo de trabalho de CRM

O modelo Modelo de CRM avançado do ClickUp permite armazenar informações vitais do cliente em um único local usando oito Campos personalizados (por exemplo, nome do contato, e-mail, setor), aprimorando a comunicação com o cliente e os processos de suporte.

Você pode usá-lo para criar pipelines personalizados para monitorar leads e oportunidades de forma eficaz. Ele também permite que você gerencie tarefas por estágio de vendas para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho.

Esse modelo de CRM simplifica ainda mais o monitoramento das interações com os clientes. Os usuários criam Status personalizados como "Need Approval" (Precisa de aprovação) ou "Qualified" (Qualificado) para monitorar o desenvolvimento das interações com o cliente em cada etapa.

Veja por que você vai adorar:

Acesse quatro Visualizações personalizadas : Exibição de lista, Exibição de minhas atribuições, Exibição do processo de vendas e Exibição de boas-vindas

Incorpore elementos de gerenciamento de projetos, como lembretes, automações e dependências de trabalho para aprimorar o rastreamento de tarefas

Use automações integradas a esse modelo do ClickUp para tarefas repetitivas

**Caso de uso ideal Este CRM do ClickUp é perfeito para empresas que desejam integrar os recursos de CRM ao gerenciamento de projetos. Até mesmo pequenas empresas ou equipes podem usar esse modelo gratuito para resolver seus problemas de CRM.

2. O modelo de CRM simples do ClickUp

simple-crm-t

A Modelo de CRM simples do ClickUp é uma ótima opção para empresas que precisam de um sistema de CRM simples que gerencie as interações com os clientes de forma confiável.

Com esse modelo gratuito, você centraliza dados cruciais do cliente, como detalhes de contato, status de vendas e feedback. Ele simplifica o gerenciamento de dados do cliente ao fornecer uma única fonte de verdade que elimina erros de entrada manual. É fácil de configurar e funciona muito bem para iniciantes ou pequenas equipes que desejam monitorar as interações com os clientes e o gerenciamento de contatos.

Veja por que você vai adorar:

Use campos personalizados para visualizar e gerenciar os dados de seus clientes e salvar informações cruciais

Monitore regularmente as principais métricas, como a satisfação do cliente e os tempos de resposta, usando painéis para garantir que o sistema de CRM seja eficaz

Use o controle de tempo, os alertas de dependência e as integrações de e-mail para aumentar a eficiência e manter o controle do acompanhamento dos clientes

Aproveite a funcionalidade de arrastar e soltar para reorganizar facilmente as tarefas

**Caso de uso ideal Esse modelo de CRM permite que as empresas simplifiquem o processo de gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) sem se comprometer com muitas ferramentas complicadas.

3. O modelo de rastreamento de comissão do ClickUp

commission-tracking-t

Escolha o Modelo de rastreamento de comissão do ClickUp para ajudar as equipes de vendas a gerenciar seus processos de computação de comissões em uma única plataforma.

O modelo simplifica os cálculos de comissão e permite que os gerentes de vendas monitorem facilmente o desenvolvimento de leads. Supervisione dados importantes, como valor real de vendas, porcentagens de comissão, comissões ganhas e informações de contato com os 14 atributos de campo personalizado.

Veja por que você vai adorar:

Gerencie todo o ciclo de vida das vendas para monitorar e gerar relatórios sobre o desempenho individual das vendas

Defina lembretes para acompanhamento ou distribuição de comissões usando as cinco visualizações personalizadas do modelo

Use ferramentas de previsão de comissões para ajudar as equipes a prever os ganhos

**Caso de uso ideal Esse modelo é mais adequado para simplificar o acompanhamento das comissões dos representantes de vendas, para que você dedique mais tempo à elaboração da estratégia de vendas adequada para novos leads e clientes atuais.

4. O modelo de pipeline de vendas do ClickUp

sales-pipeline-t

A Modelo de pipeline de vendas do ClickUp foi desenvolvido para ajudar as empresas a gerenciar com eficiência o processo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento do negócio. Rastreie com precisão cada estágio de seu pipeline de vendas, garantindo que nenhum lead seja perdido e que cada negócio seja acompanhado de forma eficaz.

Esse modelo apresenta status personalizados como "Churned", "Follow Up", "Qualified Prospect" e "Attention Needed", permitindo que você acompanhe o progresso do cliente em vários estágios personalizados. Sete campos personalizados permitem lidar com informações críticas do cliente, como datas do último contato, valor do negócio e muito mais.

Veja por que você vai adorar:

Acesse uma configuração amigável para iniciantes, porém personalizável, para atender às necessidades de equipes de vendas avançadas

Use quatro visualizações personalizadas, incluindo a Visualização de lista (para agrupar, classificar e filtrar as interações com os clientes com base em diferentes critérios), a Visualização de POP de vendas (para delinear os procedimentos operacionais padrão para vários estágios de vendas) e a Visualização de caixa (para categorizar os leads por seu status atual)

Priorize tarefas, avalie a integridade do pipeline e acompanhe as principais métricas com mais eficiência

Crie painéis de controle para visualizar e analisar informações

**Caso de uso ideal Esse modelo é ideal para empresas que desejam aprimorar seus processos de acompanhamento de vendas, previsão e colaboração em equipe, tendo todas as ferramentas necessárias em um só lugar.

5. O modelo de CRM de vendas do ClickUp

Organize e acompanhe as oportunidades de vendas com o modelo de CRM de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de CRM de vendas do ClickUp foi desenvolvido para ajudar as equipes de vendas a gerenciar todo o ciclo de vida do cliente, desde a geração de leads até o fechamento de negócios, em um espaço de trabalho único e simplificado. Esse modelo permite que você acompanhe com eficiência as interações com os clientes, as oportunidades de vendas e as comunicações.

Veja por que você vai adorar:

Monitore facilmente o progresso em cada estágio do pipeline de vendas com status personalizados

Adicione e classifique atributos para obter diferentes visões das informações e dos dados de vendas, juntamente com as interações com os clientes

Facilite a automação de tarefas repetitivas, como o envio de e-mails de acompanhamento, o que ajuda a manter uma comunicação regular com os clientes sem esforço manual extra

Integrar Cérebro ClickUp e Clipes do ClickUp para usar IA e gravação de tela para melhorar o rastreamento de vendas e a satisfação do cliente

**Caso de uso ideal Esse modelo é altamente adaptável para equipes pequenas e grandes empresas que buscam melhorar o desempenho de vendas e a satisfação do cliente. Ele também funciona como um poderosa ferramenta de CRM para empresas que desejam sistemas de CRM abrangentes e personalizáveis que possam ser ampliados à medida que crescem.

Ainda está indeciso sobre o uso da solução e dos modelos de CRM do ClickUp? 🤔

Veja o que Brenna Keenan, Diretora de Marketing Digital da SSM Creative Collective, tem a dizer sobre o impacto que o ClickUp teve em seus fluxos de trabalho:

"O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem várias assinaturas de outros serviços." ✨

Brenna Keenan, diretora de marketing digital da SSM Creative Collective

6. O modelo de relatório de vendas do ClickUp

sales-report-t

O relatório Modelo de relatório de vendas do ClickUp foi criado para ajudá-lo a rastrear e analisar dados sobre o desempenho de vendas da sua equipe, seja mensal, trimestral ou anual.

Usando esse modelo de relatório configurável, monitore indicadores críticos de vendas, identifique padrões e visualize dados de desempenho. Esse modelo de CRM também organiza e monitora os dados para melhorar a tomada de decisões, com campos personalizados como região de vendas, realização de vendas e ano de vendas anexados a cada conta.

Veja por que você vai adorar:

Use status personalizados, como "Open" e "Complete", para acompanhar o progresso e o desempenho das tarefas de vendas

Otimize o monitoramento de relatórios de vendas com rastreamento de tempo, tags, avisos de dependência, e-mails e outros recursos avançados que fornecem análises abrangentes e insights em tempo real

Mantenha os representantes de vendas responsáveis por suas metas

Obtenha visibilidade das necessidades e preferências dos clientes

**Caso de uso ideal O modelo de relatório de vendas do ClickUp é uma excelente ferramenta para todas as equipes de vendas. Ele permite que você colete dados importantes sem esforço, monitore o desempenho do departamento e apresente os resultados de forma visualmente atraente e direta.

7. O modelo de rastreador de vendas ClickUp

Modelo de rastreador de vendas do ClickUp

As equipes de vendas apreciarão o Modelo de controle de vendas do ClickUp para entender melhor seu processo de vendas. Esse modelo simplifica o acompanhamento das metas de vendas semanais e mensais e mantém o controle do sucesso individual e da equipe. Os campos personalizados facilitam o rastreamento e a avaliação de métricas críticas de vendas, incluindo custos unitários, despesas de remessa, devoluções e metas de lucro.

Veja por que você vai adorar:

Reúna informações de vendas com diferentes visualizações, como uma visualização de rastreamento de vendas, uma visualização de volume de vendas por mês e uma visualização de status de vendas por produto

Categorize os trabalhos e monitore o progresso das missões de vendas com status personalizados

Mantenha o controle das metas de vendas e certifique-se de que todos estejam na mesma página

Acompanhe o desempenho individual e da equipe em tempo real

Caso de uso ideal: Os gerentes de vendas acharão esse modelo muito útil para monitorar as interações com os clientes, criar compromissos de acompanhamento e identificar padrões.

8. O modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Simplifique suas chamadas de vendas e monitore as interações com os clientes com o Modelo de chamadas de vendas do ClickUp . Com cinco campos personalizados, o modelo permite armazenar informações valiosas, como detalhes de contato, datas de acompanhamento e resultados das chamadas, garantindo que sua equipe permaneça atualizada e informada.

Com esse sistema eficiente, você sempre se manterá atualizado, otimizando seu alcance de vendas e minimizando a chance de perder negócios.

Veja por que você vai adorar:

Crie status personalizados para rastrear e acompanhar cada oportunidade de vendas

Veja exatamente em que pé estão suas chamadas de vendas e onde estão os problemas

Ajude os representantes de vendas a manter o foco nos principais objetivos de cada chamada

Acompanhe as fontes de leads e atribua status e tarefas aos leads - tudo em um local central

**Caso de uso ideal Este modelo é ideal para qualquer representante de vendas ou membro da equipe que queira se preparar para as chamadas, organizar os materiais necessários, acompanhar os resultados e garantir o sucesso do contato com o cliente.

9. O modelo de processo de vendas do ClickUp

Modelo de processo de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de processo de vendas do ClickUp fornece uma estrutura clara que ajuda os representantes de vendas a entender as etapas e tarefas necessárias envolvidas no processo de vendas, reduzindo a confusão e aumentando a eficiência.

Para implementar o Sales Process Template, os usuários podem adicioná-lo ao ClickUp Workspace, designar um local para ele e convidar membros da equipe para colaboração. O modelo dá suporte às equipes na criação de projetos para metas de vendas específicas, na atribuição de tarefas com cronogramas, na organização de tarefas em categorias e na realização de reuniões regulares para discutir o progresso

Veja por que você vai adorar:

Gerencie sua carga de trabalho e prazos com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Entenda claramente em que estágio o seu lead está no processo de vendas

Integre facilmente novos membros da equipe de vendas simplesmente pedindo-lhes que sigam o modelo

Organize e armazene todos os dados em um banco de dados colaborativo

Identificar áreas de melhoria em seu processo de vendas

**Caso de uso ideal Se você estiver fechando negócios ou procurando tornar as operações internas mais eficientes, este modelo lhe dará a estrutura necessária para ter sucesso.

Melhore a qualidade de seus dados e processos de CRM com o ClickUp

Embora os modelos de CRM do Excel possam ajudá-lo a monitorar os relacionamentos com os clientes, eles se tornam complicados à medida que sua empresa cresce. A atualização de planilhas desconexas, o acompanhamento de versões em vários arquivos e o compartilhamento de dados entre equipes sempre causarão confusão e perda de oportunidades.

É aí que entra o ClickUp e seus modelos de CRM.

Como uma plataforma abrangente de gerenciamento de trabalho, o ClickUp transforma a maneira como você lida com os relacionamentos com os clientes por meio de suas alternativas aos modelos de CRM do Excel. Nossos modelos de CRM personalizáveis oferecem colaboração em tempo real, acompanhamento automatizado e relatórios poderosos em um espaço unificado. Em vez de enfrentar a frustração dos modelos de CRM do Excel, você se concentra no que mais importa: criar relacionamentos duradouros com os clientes.

Com um modelo de CRM do ClickUp, você capacita sua equipe a oferecer experiências excepcionais aos clientes. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e diga olá para uma solução de CRM econômica e personalizada!