15 melhores ferramentas de pesquisa de pulso de funcionários em 2025

As pesquisas de pulso dos funcionários, com certeza, não são para verificar se o coração de todos ainda está batendo no trabalho (embora, em uma segunda-feira difícil, isso possa não ser uma má ideia!)

_Então, o que exatamente são pesquisas de pulso de funcionários?

Uma pesquisa de pulso de funcionários é um conjunto rápido de perguntas enviadas aos funcionários em intervalos regulares.

Da mesma forma que a verificação do pulso fornece informações sobre sua saúde física, essas pesquisas frequentes ajudam o RH a monitorar o moral dos funcionários e a identificar áreas de melhoria.

Usando o software de pesquisa de pulso de funcionários, eles podem coletar com eficiência o feedback dos funcionários sobre aspectos como satisfação no trabalho, relacionamentos no local de trabalho e o ambiente geral.

Essas ferramentas de pesquisa com funcionários são essenciais para criar um local de trabalho mais envolvente e solidário. Para descobrir a opção ideal para você, vamos explorar as 15 melhores ferramentas de pesquisa de pulso de funcionários.

O que você deve procurar nas ferramentas de pesquisa de pulso de funcionários?

Ao escolher um recurso humano, você realiza várias rodadas de entrevistas para encontrar a combinação perfeita, certo? Bem, o mesmo acontece com uma ferramenta de pesquisa de funcionários cujo objetivo principal é obter feedback dos funcionários.

Veja a seguir o que procurar ao escolher uma ferramenta de pesquisa de pulso.

Personalização : A personalização é fundamental! Boas ferramentas de pesquisa de pulso permitem personalizar perguntas e pesquisas de acordo com as suas necessidades e até mesmo incluir o seu logotipo para manter a marca

: A personalização é fundamental! Boas ferramentas de pesquisa de pulso permitem personalizar perguntas e pesquisas de acordo com as suas necessidades e até mesmo incluir o seu logotipo para manter a marca Dados e análises : Procure ferramentas que lhe forneçam insights valiosos. Dados e análises eficazes o ajudarão a monitorar tendências, medir o envolvimento dos funcionários e informar suas estratégias de RH

: Procure ferramentas que lhe forneçam insights valiosos. Dados e análises eficazes o ajudarão a monitorar tendências, medir o envolvimento dos funcionários e informar suas estratégias de RH Facilidade de uso : Complicadosoftware de envolvimento do funcionário não é o mais conveniente - escolha ferramentas com uma interface simples e fácil de usar e modelos que o ajudem a colocar as pesquisas em funcionamento rapidamente

: Complicadosoftware de envolvimento do funcionário não é o mais conveniente - escolha ferramentas com uma interface simples e fácil de usar e modelos que o ajudem a colocar as pesquisas em funcionamento rapidamente Automação: Automatize a entrega e o processamento de pesquisas, economizando tempo e garantindo que você sempre tenha novas percepções na ponta dos dedos

Bônus: Descubra as 10 principais ferramentas de software de pesquisa com funcionários para equipes de RH que podem transformar o feedback em insights acionáveis!

As 15 melhores ferramentas de pesquisa de pulso de funcionários

Muito bem, profissionais de RH e defensores do local de trabalho, é hora de falar sobre ferramentas.

Pegue um café, acomode-se e vamos explorar as 15 principais ferramentas de pesquisa de pulso que farão com que seus funcionários digam: "Finalmente, alguém está ouvindo!"

1. ClickUp (melhor para criar e visualizar dados de pesquisas)

As pesquisas de pulso dos funcionários são um processo de três partes: elaboração, condução e análise.

E o ClickUp cuida de todas essas etapas! Formulários do ClickUp permite que você obtenha feedback dos funcionários sem o incômodo habitual. Você pode criar rapidamente pesquisas que os funcionários podem preencher em minutos, o que é perfeito para pesquisas de pulso que precisam ser rápidas e frequentes.

Crie e gerencie formulários de pesquisa sem esforço no ClickUp com um menu de formulários simplificado

Você pode personalizar esses formulários com perguntas específicas adaptadas às necessidades de sua organização, como avaliar o envolvimento dos funcionários ou entender o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Há também Documentos do ClickUp que elimina o estresse da compilação e apresentação dos resultados da pesquisa.

Colabore efetivamente em documentos com o ClickUp Docs, acompanhando as alterações em tempo real

Esses documentos permitem que você formate as informações de maneira fácil de ler e compartilhe em tempo real com outras partes interessadas.

Ao mesmo tempo, os modelos prontos do ClickUp economizam muito tempo em design e formatação e fornecem um ponto de partida sólido. Basta inserir quaisquer perguntas adicionais e você estará pronto para começar!

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp é a ferramenta perfeita para obter uma visão precisa da satisfação e do envolvimento dos funcionários. Com esse modelo, você pode:

Desenvolver percepções claras e acionáveis sobre como sua equipe está se sentindo

sobre como sua equipe está se sentindo Criar pesquisas personalizadas com perguntas personalizadas

com perguntas personalizadas Coletar feedback em tempo real dos funcionários em qualquer dispositivo

Esse formulário simplificado permite que você colete e analise o feedback holístico dos funcionários, avalie a satisfação e entenda melhor a cultura da empresa.

Se estiver procurando algo um pouco mais prático, o ClickUp tem a ferramenta perfeita para você Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp . Ele ajuda a identificar os principais fatores de envolvimento, a implementar mudanças impactantes e a garantir a responsabilidade pelos resultados.

Os melhores recursos do ClickUp

ClickUp Form View : Simplifica a criação e o gerenciamento de formulários, tornando a coleta de dados mais direta

: Simplifica a criação e o gerenciamento de formulários, tornando a coleta de dados mais direta Gerador de perguntas de pesquisa : Ferramenta com tecnologia de IA que ajuda a criar perguntas de pesquisa relevantes e envolventes, adaptadas aos seus objetivos

ClickUp Dashboards : Os painéis do ClickUp são perfeitos para visualizar dados de pesquisas, com widgets personalizados para rastrear métricas específicas e comparar resultados ao longo do tempo

ClickUp Docs : Excelente para compartilhar resumos e percepções de pesquisas, com recursos de colaboração e rastreamento em tempo real

: Excelente para compartilhar resumos e percepções de pesquisas, com recursos de colaboração e rastreamento em tempo real Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp : Ideal para definir cronogramas, gerenciar cronogramas de pesquisas e acompanhar o progresso desde o lançamento até a conclusão

Limitações do ClickUp

Funcionalidade do aplicativo móvel: O aplicativo móvel do ClickUp ainda não tem a funcionalidade completa da versão para desktop, o que pode ser um pouco desafiador se você precisar fazer ajustes enquanto estiver em movimento

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. SurveySparrow (ótimo para pesquisas de pulso automatizadas)

via PesquisaSparrow A SurveySparrow oferece uma plataforma intuitiva para a realização de pesquisas de pulso com funcionários, facilitando a medição das organizações o envolvimento dos funcionários .

Um dos recursos de destaque é o agendamento automatizado de pesquisas, que permite que você configure pesquisas e deixe a plataforma cuidar do resto.

A plataforma também possui uma interface conversacional que faz com que as pesquisas pareçam mais pessoais e envolventes, levando a um aumento relatado de 40% nas taxas de conclusão de pesquisas.

No entanto, alguns usuários acharam que reorganizar os campos de texto nas pesquisas é um pouco complicado, e esses recursos avançados podem ter um preço.

Os melhores recursos do SurveySparrow

Programação automatizada de pesquisas : Configure pesquisas de pulso regulares e deixe que o sistema cuide dos lembretes, para que você possa se concentrar em outras coisas

: Configure pesquisas de pulso regulares e deixe que o sistema cuide dos lembretes, para que você possa se concentrar em outras coisas Interface conversacional : Envolve os funcionários com uma experiência personalizada, aumentando as taxas de conclusão da pesquisa

: Envolve os funcionários com uma experiência personalizada, aumentando as taxas de conclusão da pesquisa Painel de relatórios rico : Fornece insights rápidos e envia atualizações em tempo real para mantê-lo informado sobre os resultados da pesquisa

: Fornece insights rápidos e envia atualizações em tempo real para mantê-lo informado sobre os resultados da pesquisa Coleta de dados omnicanal : Colete feedback de várias fontes, como e-mail, Web e mídia social, tudo em um só lugar

: Colete feedback de várias fontes, como e-mail, Web e mídia social, tudo em um só lugar Lógica condicional avançada: Adapte as pesquisas com base nas respostas, tornando a experiência suave e personalizada para os usuários

Limitações do SurveySparrow

Dificuldade de reorganizar campos de texto : A organização dos campos de texto pode ser complicada e pode afetar o layout da pesquisa

: A organização dos campos de texto pode ser complicada e pode afetar o layout da pesquisa Carregamento lento da página : Alguns usuários relatam que os questionários incorporados tornam lentas as páginas da Web em que estão

: Alguns usuários relatam que os questionários incorporados tornam lentas as páginas da Web em que estão Alto custo para recursos avançados: O acesso a recursos avançados requer um plano de upgrade, que pode ser mais caro do que o previsto

Preços do SurveySparrow

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

Leia também: 8 modelos de questionários gratuitos para uma coleta de dados eficiente

3. ThriveSparrow (melhor para pesquisas de pulso flexíveis)

via ThriveSparrow O objetivo do ThriveSparrow é estimular o engajamento contínuo dos funcionários, fornecendo pesquisas de pulso regulares que ajudam as organizações a entender os níveis de engajamento e a responder rapidamente às necessidades em constante mudança.

Com o ThriveSparrow, é fácil personalizar a frequência dessas pesquisas - quer você queira atualizações semanais ou tendências mensais, a ferramenta se adapta aos seus programas de RH.

No entanto, vale a pena observar que o ThriveSparrow pode não ser ideal para grandes empresas; ele é mais adequado para empresas de pequeno a médio porte.

Os melhores recursos do ThriveSparrow

Programação flexível de pesquisas de pulso : Escolha as frequências de pesquisa que se alinham às necessidades da sua organização, desde verificações de pulso semanais até tendências mensais

: Escolha as frequências de pesquisa que se alinham às necessidades da sua organização, desde verificações de pulso semanais até tendências mensais Pesquisas eNPS : Pesquisas com uma única pergunta que medem o apoio dos funcionários e ajudam a identificar áreas de melhoria

: Pesquisas com uma única pergunta que medem o apoio dos funcionários e ajudam a identificar áreas de melhoria Relatórios abrangentes : Fornece insights práticos sobre tendências de engajamento, capacitando os líderes a tomar decisões baseadas em dados

: Fornece insights práticos sobre tendências de engajamento, capacitando os líderes a tomar decisões baseadas em dados Integração perfeita : Integra-se ao Slack, Google Workspace e muito mais, facilitando a incorporação em sua pilha de tecnologia de RH existente

: Integra-se ao Slack, Google Workspace e muito mais, facilitando a incorporação em sua pilha de tecnologia de RH existente Suporte multilíngue: Permite pesquisas em vários idiomas, perfeito para equipes globais

Limitações do ThriveSparrow

Integrações limitadas : Tem menos integrações de terceiros em comparação com outras ferramentas de pesquisa de pulso, o que pode restringir seu uso em um ecossistema tecnológico mais amplo

: Tem menos integrações de terceiros em comparação com outras ferramentas de pesquisa de pulso, o que pode restringir seu uso em um ecossistema tecnológico mais amplo Interface básica : Embora seja fácil de usar, a interface carece de recursos avançados, o que pode não atender às necessidades de organizações maiores

: Embora seja fácil de usar, a interface carece de recursos avançados, o que pode não atender às necessidades de organizações maiores Escalabilidade restrita: O ThriveSparrow foi projetado tendo em mente empresas de pequeno e médio porte e pode não ser dimensionado de forma tão eficiente para empresas maiores

Preços do ThriveSparrow

Desempenho : uS$ 5 por mês por funcionário

: uS$ 5 por mês por funcionário Engajamento : uS$ 3 por mês por funcionário

: uS$ 3 por mês por funcionário Kudos: uS$ 2 por mês por funcionário

4. CultureMonkey (melhor para obter informações abrangentes sobre o envolvimento dos funcionários)

via CultureMonkey O CultureMonkey oferece uma série de recursos criados para promover uma cultura positiva no local de trabalho. Por meio de diversas pesquisas de envolvimento dos funcionários e do gerenciamento de feedback em tempo real, o CultureMonkey ajuda as organizações a entender o que motiva seus funcionários.

Um dos pontos fortes da CultureMonkey é o uso de mapas de calor e análise de sentimentos. Essas ferramentas permitem que os líderes identifiquem rapidamente as tendências de envolvimento e tomem medidas significativas.

No entanto, o CultureMonkey é voltado principalmente para empresas de médio a grande porte, o que pode se refletir em seu modelo de preço personalizado e em recursos adaptados às necessidades organizacionais mais abrangentes.

Os melhores recursos do CultureMonkey

Diversas opções de pesquisa : Inclui eNPS, pesquisas personalizadas e pesquisas de pulso para atender a várias necessidades organizacionais

: Inclui eNPS, pesquisas personalizadas e pesquisas de pulso para atender a várias necessidades organizacionais Insights orientados por dados : Fornece mapas de calor, análise de sentimentos e benchmarks para identificar pontos problemáticos e acompanhar a melhoria ao longo do tempo

: Fornece mapas de calor, análise de sentimentos e benchmarks para identificar pontos problemáticos e acompanhar a melhoria ao longo do tempo Feedback anônimo : Garante 100% de anonimato, permitindo feedback honesto por meio de canais seguros e em conformidade com o GDPR

: Garante 100% de anonimato, permitindo feedback honesto por meio de canais seguros e em conformidade com o GDPR Ferramentas abrangentes de geração de relatórios : Oferece opções de exportação CSV e PPT para análise aprofundada de dados e relatórios personalizados

: Oferece opções de exportação CSV e PPT para análise aprofundada de dados e relatórios personalizados Programação automatizada de pesquisas: Permite que você configure pesquisas de piloto automático, reduzindo o esforço manual e maximizando as taxas de participação

Limitações do CultureMonkey

Modelo de preço personalizado : A falta de informações iniciais sobre preços pode dificultar a determinação da relação custo-benefício, especialmente para empresas menores

: A falta de informações iniciais sobre preços pode dificultar a determinação da relação custo-benefício, especialmente para empresas menores Potencial complexidade : A plataforma pode ser mais complexa do que o necessário para equipes pequenas ou startups devido aos seus recursos abrangentes

: A plataforma pode ser mais complexa do que o necessário para equipes pequenas ou startups devido aos seus recursos abrangentes Limitação de integrações de terceiros: Embora ofereça uma ampla gama de ferramentas na plataforma, as opções de integração com outros softwares são relativamente limitadas

Preços do CultureMonkey

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do CultureMonkey

G2: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

Leia também: 10 Alternativas e concorrentes do SurveyMonkey

5. 15Five (melhor para pesquisas fáceis de usar)

via 15Cinco Projetado para líderes de RH que desejam causar um impacto tangível, o 15Five oferece pesquisas fáceis de usar e com base científica que podem ser implementadas em apenas dois cliques, com respostas coletadas em cerca de seis minutos.

Com recursos como benchmarking e painéis detalhados de resultados de RH, o 15Five ajuda a medir o envolvimento em todos os níveis - empresa, departamento ou equipe - e a acompanhar o progresso ao longo do tempo.

Embora os amplos recursos da plataforma a tornem uma excelente opção para organizações de médio a grande porte, sua simplicidade pode não ser suficiente para aqueles que buscam soluções altamente personalizáveis.

Os melhores recursos do 15Five

Painel de resultados de RH : Oferece uma visão abrangente das métricas de engajamento juntamente com outros dados comerciais importantes, apoiando decisões orientadas por dados

: Oferece uma visão abrangente das métricas de engajamento juntamente com outros dados comerciais importantes, apoiando decisões orientadas por dados Pesquisas e benchmarks personalizáveis: Oferece modelos com base científica e ferramentas de benchmarking para comparar o engajamento ao longo do tempo e entre setores

Oferece modelos com base científica e ferramentas de benchmarking para comparar o engajamento ao longo do tempo e entre setores Orientação e aconselhamento internos : Inclui suporte especializado para ajudar a criar estratégias de engajamento e desenvolver a eficácia do gerente

: Inclui suporte especializado para ajudar a criar estratégias de engajamento e desenvolver a eficácia do gerente Feedback em tempo real e análise de sentimentos : Permite a identificação rápida das preocupações dos funcionários, desde o esgotamento até as iniciativas de DE&I

: Permite a identificação rápida das preocupações dos funcionários, desde o esgotamento até as iniciativas de DE&I Integração do Slack para reconhecimento dos colegas: Permite que os funcionários elogiem e comemorem as conquistas, promovendo uma cultura positiva no local de trabalho

Limitações do 15Five

Interrompe o fluxo de trabalho : Alguns usuários consideram as notificações frequentes da plataforma perturbadoras, principalmente quando integradas às suas rotinas diárias

: Alguns usuários consideram as notificações frequentes da plataforma perturbadoras, principalmente quando integradas às suas rotinas diárias Falta personalização completa : Embora seja fácil de usar, pode ser insuficiente para aqueles que precisam de personalização altamente específica ou de ferramentas adicionais

: Embora seja fácil de usar, pode ser insuficiente para aqueles que precisam de personalização altamente específica ou de ferramentas adicionais Falta de recursos nos planos básicos: Alguns recursos importantes só estão disponíveis em níveis mais altos, exigindo um investimento mais substancial para uma experiência completa

15Five preços

Engage : uS$ 4 por usuário por mês

: uS$ 4 por usuário por mês Desempenho : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Plataforma total: $16 por usuário por mês

15Five avaliações e comentários

G2: 4.6/5 (mais de 1.700 avaliações)

6. Workleap Officevibe (melhor para insights semanais e feedback dos funcionários)

via Workleap Officevibe O Workleap Officevibe é uma poderosa ferramenta de pesquisa de pulso de funcionários projetada para fornecer aos líderes percepções acionáveis com o mínimo de esforço.

Os recursos de destaque do Officevibe incluem a opção de feedback anônimo, que incentiva respostas honestas dos funcionários.

Além disso, as integrações do Officevibe com o Slack e o Google simplificam a experiência da pesquisa.

No entanto, os usuários observaram que a integração com o Slack pode apresentar falhas, às vezes interrompendo o fluxo de trabalho.

Os melhores recursos do Workleap Officevibe

Pesquisas de pulso semanais : Faz cinco perguntas direcionadas a cada semana, oferecendo insights contínuos sem sobrecarregar os funcionários

: Faz cinco perguntas direcionadas a cada semana, oferecendo insights contínuos sem sobrecarregar os funcionários Feedback anônimo : Coleta respostas anônimas para incentivar a honestidade e melhorar a precisão dos dados de engajamento

: Coleta respostas anônimas para incentivar a honestidade e melhorar a precisão dos dados de engajamento Relatórios em tempo real : Fornece dados claros e agregados para ajudar o RH e os gerentes a se concentrarem nas áreas críticas de melhoria

: Fornece dados claros e agregados para ajudar o RH e os gerentes a se concentrarem nas áreas críticas de melhoria Transparência total : Compartilha os dados da pesquisa com toda a equipe, capacitando os funcionários a participar da melhoria da cultura do local de trabalho

: Compartilha os dados da pesquisa com toda a equipe, capacitando os funcionários a participar da melhoria da cultura do local de trabalho Integrações com o Slack e o Google: Permite fácil acesso a pesquisas e resultados diretamente em plataformas conhecidas

Limitações do Workleap Officevibe

Confusão na configuração inicial : Alguns usuários acham o processo de configuração confuso, principalmente no que se refere à criação de contas e ao gerenciamento de senhas

: Alguns usuários acham o processo de configuração confuso, principalmente no que se refere à criação de contas e ao gerenciamento de senhas Problemas de integração com o Slack : A integração com o Slack pode ser inconsistente, levando alguns usuários a fazer login acidentalmente com o Google

: A integração com o Slack pode ser inconsistente, levando alguns usuários a fazer login acidentalmente com o Google Plano gratuito limitado: A versão gratuita oferece histórico de dados restrito e suporta apenas uma equipe, o que pode não ser suficiente para organizações maiores

Preços do Workleap Officevibe

Gratuito : $0

: $0 Essencial : uS$ 3,50 por pessoa, por mês

: uS$ 3,50 por pessoa, por mês Pro : uS$ 5 por pessoa por mês

: uS$ 5 por pessoa por mês Add-On de gerenciamento de desempenho: uS$ 6 por pessoa por mês

Avaliações e resenhas do Workleap Officevibe

G2: 4.3/5 (mais de 700 avaliações)

7. TINYpulse (melhor para feedback anônimo e reconhecimento de colegas)

via TINYpulse A melhor coisa sobre o TINYpulse é como ele permite que os funcionários se manifestem sem a pressão de serem identificados.

O recurso exclusivo da plataforma, "Cheers for Peers", em que os colegas de trabalho podem elogiar uns aos outros, também ajuda a promover uma cultura de reconhecimento.

Por outro lado, alguns usuários acham a navegação um pouco confusa, especialmente com as atualizações periódicas do aplicativo que, ocasionalmente, levam a links quebrados.

Além disso, as equipes pequenas podem achar que surgem desafios de anonimato, pois os funcionários às vezes se perguntam: _"Quem deixou aquela pontuação baixa?

Os melhores recursos do TINYpulse

Perguntas de pesquisa personalizáveis : Permite que os administradores personalizem as perguntas para atender a necessidades organizacionais específicas

: Permite que os administradores personalizem as perguntas para atender a necessidades organizacionais específicas Tendências e relatórios de felicidade : Rastreia o moral dos funcionários ao longo do tempo, identificando padrões que podem precisar de atenção

: Rastreia o moral dos funcionários ao longo do tempo, identificando padrões que podem precisar de atenção Opções de feedback anônimo : Promove respostas honestas, com a possibilidade de os administradores responderem em particular sem revelar identidades

: Promove respostas honestas, com a possibilidade de os administradores responderem em particular sem revelar identidades Parabéns para os colegas : Incentiva o reconhecimento entre pares, criando uma cultura de local de trabalho mais conectada e apreciativa

: Incentiva o reconhecimento entre pares, criando uma cultura de local de trabalho mais conectada e apreciativa Recomendações acionáveis: Oferece sugestões baseadas em dados para aumentar o envolvimento dos funcionários, eliminando as suposições sobre as melhorias

Limitações do TINYpulse

Problemas de navegação na interface : Alguns usuários consideram o layout desafiador, principalmente após as atualizações do aplicativo

: Alguns usuários consideram o layout desafiador, principalmente após as atualizações do aplicativo Preocupações com o anonimato em equipes pequenas : Em equipes menores, pode ser difícil manter o verdadeiro anonimato, o que gera curiosidade sobre as fontes de feedback

: Em equipes menores, pode ser difícil manter o verdadeiro anonimato, o que gera curiosidade sobre as fontes de feedback Confusão no modelo de preços: Os usuários relatam mudanças na estrutura de preços ao longo do tempo, levando a alguns mal-entendidos sobre os custos do usuário

Preços do TINYpulse

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do TINYpulse

G2 : 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (45+ avaliações)

8. Culture Amp (Melhor para engajamento de funcionários orientado por dados e análise de pessoas)

via Ampère de cultura A Culture Amp é uma plataforma versátil de engajamento de funcionários projetada para ajudar as organizações a tomar decisões estratégicas com informações baseadas em dados

Com mais de 40 modelos de pesquisa que abrangem áreas como engajamento, DE&I e muito mais, o Culture Amp permite que as equipes de RH adaptem as pesquisas às necessidades organizacionais específicas.

No entanto, embora o Culture Amp ofereça recursos abrangentes, o modelo de preço personalizado e a complexidade da plataforma podem não ser ideais para organizações menores ou para aquelas que buscam soluções mais simples.

Leia também: 11 modelos de formulários de feedback gratuitos

Os melhores recursos do Culture Amp

Biblioteca abrangente de pesquisas : Oferece mais de 40 modelos de pesquisa personalizáveis e com base científica para várias áreas de engajamento

: Oferece mais de 40 modelos de pesquisa personalizáveis e com base científica para várias áreas de engajamento Análise com base em IA : Fornece insights seguros e objetivos que ajudam a priorizar iniciativas e inspirar ações

: Fornece insights seguros e objetivos que ajudam a priorizar iniciativas e inspirar ações Análise de pessoas : Fornece ferramentas de tomada de decisão orientadas por dados para o RH, permitindo uma compreensão mais profunda do sentimento dos funcionários

: Fornece ferramentas de tomada de decisão orientadas por dados para o RH, permitindo uma compreensão mais profunda do sentimento dos funcionários Planos de ação comprovados : Com base em insights de organizações líderes, esses planos o ajudam a enfrentar os principais desafios de engajamento

: Com base em insights de organizações líderes, esses planos o ajudam a enfrentar os principais desafios de engajamento Ferramentas flexíveis de geração de relatórios: Permite uma análise detalhada com recursos de corte e divisão e oferece visualizações intuitivas

Limitações do Culture Amp

Modelo de preço personalizado : O preço não é divulgado abertamente, o que pode dificultar a avaliação antecipada dos custos pelas organizações

: O preço não é divulgado abertamente, o que pode dificultar a avaliação antecipada dos custos pelas organizações Potencial complexidade para equipes menores : Com sua ampla gama de recursos, a plataforma pode parecer esmagadora para organizações menores ou startups

: Com sua ampla gama de recursos, a plataforma pode parecer esmagadora para organizações menores ou startups Desafios de integração de plataformas: Os usuários observaram que o gerenciamento de várias plataformas de RH pode ser complicado e pode levar a dificuldades de geração de relatórios

Preços do Culture Amp

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Culture Amp

G2 : 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

9. Qualtrics (melhor para agendamento flexível de pesquisas)

via Qualtrics Conhecida por sua adaptabilidade, a Qualtrics permite que as organizações monitorem o envolvimento dos funcionários com pesquisas de pulso flexíveis.

Elas podem ser ajustadas para focar em áreas como bem-estar e DE&I sem lançar um programa totalmente novo.

No entanto, o Qualtrics às vezes pode ser um desafio para novos usuários, e os tempos de resposta do atendimento ao cliente nem sempre atendem às expectativas.

Os melhores recursos do Qualtrics

Programação flexível de pesquisas de pulso : Permite ajustes rápidos nas áreas de foco da pesquisa, possibilitando o acompanhamento do envolvimento em tempo real

: Permite ajustes rápidos nas áreas de foco da pesquisa, possibilitando o acompanhamento do envolvimento em tempo real Painéis de controle alimentados por IA : Fornece insights específicos de função para apoiar a tomada de decisões em tempo hábil e acompanhamentos eficazes

: Fornece insights específicos de função para apoiar a tomada de decisões em tempo hábil e acompanhamentos eficazes Biblioteca de pesquisas e benchmarks : Oferece mais de 300 perguntas pré-criadas e referências do setor para um projeto de pesquisa abrangente

: Oferece mais de 300 perguntas pré-criadas e referências do setor para um projeto de pesquisa abrangente Integração com o sistema de RH : Mantém os dados dos funcionários seguros e atualizados com as ferramentas de RH existentes

: Mantém os dados dos funcionários seguros e atualizados com as ferramentas de RH existentes Centro de assistência ao gerente: Equipa os gerentes da linha de frente com insights personalizados para abordar as lacunas de envolvimento específicas da equipe

Limitações do Qualtrics

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários : A plataforma pode ser difícil de navegar no início, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o software de experiência do funcionário

: A plataforma pode ser difícil de navegar no início, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o software de experiência do funcionário Atrasos no atendimento ao cliente : Alguns usuários relatam longos tempos de espera para obter suporte, o que pode ser frustrante quando se precisa de assistência imediata

: Alguns usuários relatam longos tempos de espera para obter suporte, o que pode ser frustrante quando se precisa de assistência imediata Possíveis problemas de entrega de e-mail: Alguns usuários tiveram problemas com e-mails de pesquisa que não chegaram aos funcionários, possivelmente devido à filtragem de spam

Preços do Qualtrics

Preços personalizados

Qualtrics ratings and reviews

G2: 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

10. Vantage Pulse (melhor para feedback em tempo real)

via Pulso do Vantage Ideal para organizações que buscam aumentar o envolvimento e a retenção de funcionários, o Vantage Pulse evita pesquisas anuais e, em vez disso, facilita a escuta contínua com feedback em tempo real.

A plataforma é equipada com um painel de fácil utilização que fornece visualizações intuitivas de tendências e benchmarks.

No entanto, alguns usuários observaram que a plataforma poderia se beneficiar de mais variedade em seus modelos de pesquisa e de um catálogo de recompensas mais dinâmico para o reconhecimento dos colegas.

Os melhores recursos do Vantage Pulse

Feedback em tempo real e visualização de tendências : Fornece insights contínuos com um painel dinâmico que exibe o sentimento dos funcionários e as tendências de envolvimento

: Fornece insights contínuos com um painel dinâmico que exibe o sentimento dos funcionários e as tendências de envolvimento Pesquisas totalmente anônimas : Assegura que os funcionários possam compartilhar um feedback honesto, com garantia de anonimato durante todo o processo

: Assegura que os funcionários possam compartilhar um feedback honesto, com garantia de anonimato durante todo o processo Lembretes de pesquisa automatizados : Lembretes de configuração e esquecimento que ajudam a aumentar as taxas de participação em pesquisas sem acompanhamento manual

: Lembretes de configuração e esquecimento que ajudam a aumentar as taxas de participação em pesquisas sem acompanhamento manual Suporte em vários idiomas : Suporta mais de 14 idiomas, tornando-o acessível a equipes globais

: Suporta mais de 14 idiomas, tornando-o acessível a equipes globais Modelos de pesquisa pré-criados: Oferece mais de 25 modelos para várias finalidades, incluindo pesquisas de integração, DE&I e saída

Limitações do Vantage Pulse

Opções de personalização limitadas : Alguns usuários relatam que os modelos de pesquisa e o catálogo de recompensas podem parecer repetitivos com o tempo

: Alguns usuários relatam que os modelos de pesquisa e o catálogo de recompensas podem parecer repetitivos com o tempo Problemas ocasionais de rastreamento : Os usuários observaram que o rastreamento de pontos para recompensas às vezes pode ser inconsistente

: Os usuários observaram que o rastreamento de pontos para recompensas às vezes pode ser inconsistente Interface confusa para novos usuários: Embora geralmente seja fácil de usar, alguns acham a interface difícil de navegar às vezes

Preços do Vantage Pulse

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Vantage Pulse

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 5.100 avaliações)

Leia também: Como evitar a demissão silenciosa e manter os funcionários engajados

11. Glint (melhor para pesquisas sobre o ciclo de vida dos funcionários)

via Brilho Com opções como Pesquisas Trimestrais de Engajamento, Pesquisas de Diversidade e Inclusão e Pesquisas de Eficácia do Gerente, a Glint fornece às organizações as ferramentas para capturar percepções dos funcionários em diferentes áreas e estágios da jornada do funcionário.

Além disso, a Glint oferece os programas 360 Feedback e Anytime Feedbacks, apoiando o crescimento e o desenvolvimento contínuos em todos os níveis.

No entanto, a plataforma pode ser difícil de navegar, e os usuários notaram uma falta de documentação detalhada, o que dificulta a iniciação de novos usuários.

Os melhores recursos da Glint

Diversas ofertas de pesquisas : Oferece vários programas de pesquisa, incluindo engajamento, DE&I, eficácia do gerente e segurança do paciente, para atender a necessidades organizacionais específicas

: Oferece vários programas de pesquisa, incluindo engajamento, DE&I, eficácia do gerente e segurança do paciente, para atender a necessidades organizacionais específicas Pesquisas de ciclo de vida : Coleta feedback durante os principais marcos dos funcionários, oferecendo insights desde a integração até a saída que apoiam a retenção e o envolvimento

: Coleta feedback durante os principais marcos dos funcionários, oferecendo insights desde a integração até a saída que apoiam a retenção e o envolvimento Programas de feedback 360 e a qualquer momento : Permite feedback contínuo e em tempo real para o desenvolvimento contínuo do funcionário e a eficácia da equipe

: Permite feedback contínuo e em tempo real para o desenvolvimento contínuo do funcionário e a eficácia da equipe Pesquisas com base na ciência das pessoas : Cada programa é apoiado pela equipe de especialistas da Glint, garantindo que as pesquisas forneçam percepções acionáveis

: Cada programa é apoiado pela equipe de especialistas da Glint, garantindo que as pesquisas forneçam percepções acionáveis Integração com sistemas de RH: Sincroniza-se com as plataformas de RH existentes para manter os dados dos funcionários precisos e atualizados

Limitações da Glint

Navegação complexa : Alguns usuários relatam que a plataforma pode ser confusa de navegar, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com os recursos da Glint

: Alguns usuários relatam que a plataforma pode ser confusa de navegar, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com os recursos da Glint Documentação limitada : Alguns usuários notaram uma falta de recursos detalhados que explicam funcionalidades específicas, o que pode dificultar a configuração e o uso

: Alguns usuários notaram uma falta de recursos detalhados que explicam funcionalidades específicas, o que pode dificultar a configuração e o uso Preocupações com o anonimato: Embora a Glint ofereça feedback anônimo, alguns usuários acham que os funcionários ainda podem não compartilhar opiniões sinceras

Preços da Glint

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Glint

Capterra: 4.6/5 (25+ avaliações)

12. Weekdone (melhor para alinhamento de OKR e relatórios de progresso semanais)

via Semanal Com o Weekdone, as organizações podem alinhar as metas da equipe por meio de objetivos e resultados-chave (OKRs).

Isso permite que todos em sua equipe vejam o que precisa ser realizado semanal e trimestralmente.

Além disso, o Weekdone inclui pesquisas de pulso e feedback 1:1, apoiando o gerenciamento contínuo do desempenho e o envolvimento dos funcionários.

Embora o Weekdone seja de fácil utilização, alguns usuários observaram problemas para navegar entre as guias e acessar os resumos semanais, o que pode prejudicar a experiência.

Os melhores recursos do Weekdone

Alinhamento e rastreamento de metas : Organize e alinhe metas individuais e de equipe com uma árvore hierárquica visual de OKRs, ajudando as equipes a manter o foco nos objetivos de toda a empresa

: Organize e alinhe metas individuais e de equipe com uma árvore hierárquica visual de OKRs, ajudando as equipes a manter o foco nos objetivos de toda a empresa Relatórios semanais de progresso : Fornece relatórios de status semanais automatizados, permitindo que os funcionários acompanhem seu próprio progresso e priorizem tarefas

: Fornece relatórios de status semanais automatizados, permitindo que os funcionários acompanhem seu próprio progresso e priorizem tarefas Pesquisas de pulso e check-ins : Oferece pesquisas de classificação de 5 estrelas e check-ins de pulso para monitorar o envolvimento e o bem-estar dos funcionários

: Oferece pesquisas de classificação de 5 estrelas e check-ins de pulso para monitorar o envolvimento e o bem-estar dos funcionários 1:1s e anúncios de equipe : Facilita conversas particulares 1:1 e anúncios de equipe, ajudando a melhorar a comunicação e o feedback

: Facilita conversas particulares 1:1 e anúncios de equipe, ajudando a melhorar a comunicação e o feedback Ferramentas de definição de metas e controle: Inclui ferramentas para definir e monitorar OKRs, KPIs e iniciativas, com modelos personalizáveis para maior flexibilidade

Limitações do Weekdone

Desafios de navegação : Alguns usuários acham difícil navegar entre as guias, principalmente ao visualizar resumos semanais

: Alguns usuários acham difícil navegar entre as guias, principalmente ao visualizar resumos semanais Preocupações com a política de reembolso : Os usuários relataram problemas com solicitações de reembolso, o que pode afetar a satisfação do cliente

: Os usuários relataram problemas com solicitações de reembolso, o que pode afetar a satisfação do cliente Suporte limitado ao cliente: Alguns usuários observaram que o suporte ao cliente pode não responder em momentos críticos

Preços do Weekdone

Gratuito para até 3 usuários : Não é necessário cartão de crédito para a versão gratuita

: Não é necessário cartão de crédito para a versão gratuita 4 a 10 usuários: uS$ 108 por mês, cobrados mensalmente, com um custo por usuário de US$ 10,80 para pacotes de 10 usuários

Weekdone avaliações e comentários

G2 : 4.1/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

Leia também: 25 perguntas da pesquisa de satisfação do funcionário para verificar o pulso da sua equipe

13. Lattice (melhor para feedback contínuo e gerenciamento de desempenho)

via Malha As pesquisas de engajamento e de pulso da Lattice ajudam a as equipes a obter feedback contínuo .

Enquanto isso, o Analytics Explorer oferece visualizações de dados detalhadas para apoiar a tomada de decisões orientada por dados.

Além disso, a Lattice integra reuniões 1:1 e revisões de desempenho em sua plataforma, ajudando os gerentes a simplificar suas operações e aproveitar ao máximo seu tempo com os subordinados diretos.

No entanto, alguns usuários consideram a navegação da Lattice desafiadora, principalmente ao acessar recursos como notas 1:1, o que pode afetar a usabilidade geral.

Leia também: 8 modelos de questionários gratuitos para uma coleta de dados eficiente

Os melhores recursos do Lattice

Pesquisas de pulso e engajamento em tempo real : Coleta de feedback contínuo para identificar e resolver possíveis problemas antes que eles afetem o moral

: Coleta de feedback contínuo para identificar e resolver possíveis problemas antes que eles afetem o moral Rastreamento abrangente de metas e OKRs : Alinha as metas individuais e da equipe com as prioridades da empresa, apoiando o impacto estratégico

: Alinha as metas individuais e da equipe com as prioridades da empresa, apoiando o impacto estratégico Insights e análises baseados em IA : Fornece dados imediatos e acionáveis para informar decisões e promover melhorias na experiência do funcionário

: Fornece dados imediatos e acionáveis para informar decisões e promover melhorias na experiência do funcionário Avaliações individuais e de desempenho integradas : Incentiva interações significativas entre gerente e funcionário com ferramentas para feedback contínuo e desenvolvimento de talentos

: Incentiva interações significativas entre gerente e funcionário com ferramentas para feedback contínuo e desenvolvimento de talentos Complemento de gerenciamento de remuneração: Centraliza as revisões de remuneração e o benchmarking, garantindo práticas salariais justas e consistentes

Limitações da Lattice

Complexidade de navegação : Alguns usuários acham difícil navegar entre os recursos, como localizar notas 1:1 específicas

: Alguns usuários acham difícil navegar entre os recursos, como localizar notas 1:1 específicas Limitações de personalização nas avaliações : Os usuários relatam que a personalização das avaliações de desempenho é limitada, o que dificulta a adaptação das avaliações a necessidades específicas

: Os usuários relatam que a personalização das avaliações de desempenho é limitada, o que dificulta a adaptação das avaliações a necessidades específicas Atrasos ocasionais no suporte: Embora o suporte seja geralmente responsivo, alguns usuários notaram atrasos durante períodos de alta demanda

Preços da Lattice

Gerenciamento de talentos : uS$ 11 por assento por mês

: uS$ 11 por assento por mês Add-On de engajamento : +$4 por assento por mês

: +$4 por assento por mês Add-On Crescimento : +$4 por assento por mês

: +$4 por assento por mês Add-On de Compensação: +$6 por assento por mês;

Lattice ratings and reviews

G2: 4.7/5 (mais de 3.800 avaliações)

14. Leena AI (melhor para análise de sentimentos orientada por IA)

via Leena AI Com foco na compreensão dos fatores de engajamento em cada estágio, desde a integração até a saída, as pesquisas da Leena AI utilizam IA avançada para analisar o feedback aberto.

Além disso, com suporte multicanal e recursos multilíngues em mais de 100 idiomas, a Leena AI garante que o feedback seja acessível e inclusivo para uma força de trabalho global.

Embora a plataforma ofereça recursos robustos, algumas organizações podem achar que o modelo de preço personalizado é menos transparente.

Os melhores recursos da Leena AI

Análise de sentimentos orientada por IA : Usa IA generativa para analisar feedbacks abertos, revelando insights sobre o sentimento dos funcionários e identificando as áreas que precisam de atenção

: Usa IA generativa para analisar feedbacks abertos, revelando insights sobre o sentimento dos funcionários e identificando as áreas que precisam de atenção Planejamento de ações dentro da plataforma : Permite que as equipes de RH gerenciem projetos, acompanhem melhorias e atribuam tarefas diretamente na plataforma para simplificar o gerenciamento do envolvimento

: Permite que as equipes de RH gerenciem projetos, acompanhem melhorias e atribuam tarefas diretamente na plataforma para simplificar o gerenciamento do envolvimento Insights e painéis de controle em tempo real : Fornece painéis intuitivos e alimentados por IA que apresentam dados de engajamento em tempo real, apoiando a tomada rápida de decisões

: Fornece painéis intuitivos e alimentados por IA que apresentam dados de engajamento em tempo real, apoiando a tomada rápida de decisões Suporte multicanal e multilíngue : Integra-se aos canais de comunicação existentes e oferece suporte a mais de 100 idiomas, o que o torna ideal para organizações globais

: Integra-se aos canais de comunicação existentes e oferece suporte a mais de 100 idiomas, o que o torna ideal para organizações globais Integração com outros sistemas de RH: Sincroniza-se com o gerenciamento de desempenho, a integração e outros sistemas para proporcionar uma experiência coesa aos funcionários

Limitações da Leena AI

Modelo de preço personalizado : As informações sobre preços não estão prontamente disponíveis, o que pode tornar difícil para as organizações avaliarem a acessibilidade antecipadamente

: As informações sobre preços não estão prontamente disponíveis, o que pode tornar difícil para as organizações avaliarem a acessibilidade antecipadamente Complexidade para pequenas organizações : Os recursos avançados de IA e a análise abrangente podem ser mais do que o necessário para equipes menores

: Os recursos avançados de IA e a análise abrangente podem ser mais do que o necessário para equipes menores Avaliações limitadas de terceiros: Embora tenha sido avaliada positivamente, a plataforma tem menos avaliações de usuários em comparação com concorrentes maiores, o que pode afetar a confiança do comprador

Preços da Leena AI

Preço personalizado

Avaliações e resenhas da Leena AI

G2: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

Leia também: 10 estratégias de bem-estar dos funcionários para manter sua equipe feliz

15. WorkTango (melhor para pesquisas personalizáveis em todo o ciclo de vida do funcionário)

via WorkTango O WorkTango permite que as organizações capturem feedback em vários estágios, com modelos que abrangem áreas como engajamento, DE&I, integração e desligamento.

A análise orientada por IA e a Sentiment Cloud da plataforma ajudam as equipes de RH e os líderes a identificar rapidamente temas e tendências a partir de respostas de texto aberto, enquanto as conversas anônimas permitem uma exploração mais profunda das preocupações dos funcionários.

No entanto, alguns usuários observaram que as opções de análise e painel da plataforma poderiam ser mais intuitivas, e a interface pode ser difícil de navegar para novos usuários.

Os melhores recursos da WorkTango

Pesquisas personalizáveis ilimitadas : Implemente pesquisas com perguntas e modelos baseados em pesquisas para cada estágio do ciclo de vida do funcionário

: Implemente pesquisas com perguntas e modelos baseados em pesquisas para cada estágio do ciclo de vida do funcionário Nuvem de sentimentos e análises : Visualize respostas de texto aberto e acesse insights em tempo real para identificar tendências e apoiar o planejamento de ações

: Visualize respostas de texto aberto e acesse insights em tempo real para identificar tendências e apoiar o planejamento de ações Conversas anônimas : Participe de diálogos de acompanhamento para obter insights mais profundos, mantendo a confidencialidade

: Participe de diálogos de acompanhamento para obter insights mais profundos, mantendo a confidencialidade Reconhecimento e recompensas : Amplie o reconhecimento dos funcionários com programas automatizados para marcos e conquistas

: Amplie o reconhecimento dos funcionários com programas automatizados para marcos e conquistas Análise preditiva para líderes: Oferece suporte aos gerentes com ações recomendadas com base em insights preditivos, auxiliando na tomada de decisões e no desenvolvimento profissional

Limitações da WorkTango

Navegação complexa : Alguns usuários relatam dificuldades para se movimentar entre as guias e navegar na plataforma, principalmente na seção de conversas

: Alguns usuários relatam dificuldades para se movimentar entre as guias e navegar na plataforma, principalmente na seção de conversas Personalização básica da análise : Embora robustas, as opções de análise e painel podem parecer limitadas e não tão personalizáveis quanto alguns usuários prefeririam

: Embora robustas, as opções de análise e painel podem parecer limitadas e não tão personalizáveis quanto alguns usuários prefeririam Gerenciamento de pontos: A política trimestral de "usar ou perder" pontos de recompensa pode ser restritiva para alguns usuários

Preços da WorkTango

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da WorkTango

G2 : 4.7/5 (mais de 850 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 850 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 100 avaliações)

Mantenha seu dedo no pulso com o ClickUp

Em um estudo de longo prazo, as empresas com culturas corporativas sólidas que valorizavam os funcionários, os clientes e a liderança viram um crescimento de receita de 682% .

As pesquisas de pulso dos funcionários podem fazer isso por você: elas podem capturar o estado atual do seu local de trabalho e capacitá-lo a identificar áreas de melhoria com estratégias eficazes.

Os recursos do ClickUp, como modelos de pesquisa personalizáveis, coleta de feedback em tempo real e percepções acionáveis, fornecem tudo o que você precisa para atingir esse nível de envolvimento e satisfação dos funcionários.

_Pronto para obter percepções em tempo real sobre as experiências de sua equipe? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!