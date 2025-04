50 piadas engraçadas sobre RH para animar o ambiente de trabalho

Os locais de trabalho podem ser estressantes.

Metas ambiciosas, prazos iminentes e dinâmicas de equipe complexas no trabalho podem começar a parecer um pouco esmagadoras com o tempo. Mas o humor pode ser o antídoto perfeito!

Quer você seja um profissional de RH ou apenas um funcionário em busca de risadas, essas piadas de RH (cuidado com os trocadilhos de RH de revirar os olhos também!) podem ajudar a aliviar o clima, elevar o moral, criar conexões e até mesmo melhorar a produtividade.

Confira essas piadas hilárias sobre RH e compartilhe-as com seus colegas de trabalho. 📢

Pronto para cair na gargalhada?

50 piadas de RH para adicionar humor ao seu local de trabalho

A ambiente de trabalho positivo é essencial para a satisfação e a produtividade dos funcionários.

Se você estiver adicionando piadas para quebrar o gelo ao atividades virtuais de formação de equipes ou simplesmente quer alegrar suas reuniões diárias, estas 50 piadas sobre RH darão conta do recado.

Piadas para quebrar o gelo

Por que a equipe de RH trouxe uma escada para o trabalho? Eles queriam alcançar novos patamares no engajamento dos funcionários. Minha caixa de entrada ficou tão cheia que não tenho certeza se trabalho aqui ou se estou apenas classificando spam. rH: "Precisamos de alguém responsável para fazer esse trabalho." Candidato: "Sua busca termina aqui! No meu emprego anterior, sempre que algo dava errado, todos diziam que eu era o responsável!"_ Por que o novo funcionário levou um mapa para o processo de entrevista com o RH? Porque ele queria navegar por todas as perguntas complicadas do departamento de RH. por que os profissionais de RH vão para a escola de arte? Porque eles são ótimos em traçar limites. o RH me pediu três referências. Eu disse a eles que indicaria meu terapeuta, meu gato e minha conta na Netflix._ O que o gerente de RH disse ao calendário? "Seus dias estão contados!" perguntei ao gerente de RH se eu poderia ser promovido. Ele disse: "Claro! Para cliente."_ O novo funcionário do meu último emprego perguntou: "Existe algum solucionador de problemas por aqui?"_ Então, naturalmente, entregamos a ele uma lupa e desejamos sorte!

Piadas para chefes

Qual é a diferença entre um chefe e um líder? Um chefe diz: "Vá!", enquanto um líder diz: "Vamos!" _Eles dizem que você deve se vestir para o trabalho que deseja, não para o trabalho que tem. Infelizmente, meu chefe não achava que um traje espacial fosse um "traje de trabalho apropriado" chefe: "Esta é a terceira vez que você chega atrasado ao trabalho esta semana. Sabe o que isso significa?"Empregado: "É quarta-feira?" meu chefe acabou de me enviar uma mensagem de texto: "Mande-me uma de suas piadas engraçadas!"Eu mandei uma mensagem de volta: "Estou ocupado trabalhando. Vou mandar uma mais tarde." "Isso é hilário", disse ele. "Mande outra!" meu chefe me disse que meus colegas de trabalho se sentiam intimidados por mim, então fiquei olhando para ele até que se desculpasse "E lembre-se", disse o chefe. Não há "Sim", murmurou um dos funcionários, "e também não há muito sinal de U nisso." _Perguntei ao meu chefe se eu poderia trabalhar até mais tarde hoje e ele disse: "Vá sonhando" Ele não é o melhor? Durante a minha avaliação de desempenho pessoal, meu gerente disse: 'Como um excelente médico, estou prescrevendo menos folgas nas tardes de sexta-feira.' Eu disse: 'Preciso de uma segunda opinião!

Piadas de colegas

Por que meu colega levou um ímã para o escritório? Para chamar a atenção! Por que o colega de trabalho levou um lápis para a reunião? _Porque eles queriam tirar conclusões sérias! O trabalho em equipe é importante; ajuda a colocar a culpa em outra pessoa. Nosso colega Arnie está indo embora. Todos nós vamos sentir muita falta de fazer o trabalho para ele. Em qualquer escritório, você sempre pode encontrar o majestoso funcionário de mesa, sonolento, mas funcional, tomando café e sobrevivendo em um habitat de papelada.

Humor sutil

Por que o funcionário mantinha um relógio embaixo de sua mesa? Ele queria fazer hora extra. _A planta do nosso escritório é a única coisa que cresce por aqui. E ela é feita de plástico Por que a apresentação do PowerPoint atravessou a rua? Para chegar ao outro slide!_ por que o computador rompeu com a impressora?_Ele encontrou alguém mais compatível Por que o RH me deixou na mão? Acontece que eles estão apenas praticando para o Halloween!

Risos rápidos

nossos computadores caíram no trabalho hoje, então tivemos que fazer tudo manualmente. Levei 20 minutos para embaralhar as cartas do Solitaire O que aconteceu quando o passado, o presente e o futuro entraram em um bar? As coisas ficaram um pouco tensas._ por que o departamento de RH foi ao médico? Eles estavam se sentindo um pouco "sem equipe" Quantos recrutadores são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum; eles simplesmente encontrarão um novo contratado para fazer isso. por que o gerente de RH levou um bicicletário para o escritório? Para ajudar os funcionários a "se prepararem" para o dia? Meu gerente de RH disse que eu deveria trabalhar minhas habilidades de comunicação, então enviei a ele um meme sobre isso. Meu chefe me disse para ter um bom dia. Então fui para casa. _Por que os funcionários não brincam de esconde-esconde? _Porque é bom se esconder dos e-mails Meu dia de trabalho começa com café e termina evitando e-mails. Eu não trabalho bem sob pressão... ou sem ela. Por que não contamos segredos no escritório? Muitas planilhas.

Piadas de reunião

Por que a reunião foi para a academia?_Para acertar os detalhes! Como se chama uma reunião que poderia ter sido um e-mail? Uma perda de tempo! Na reunião de hoje, vamos todos fingir que sabemos o que está acontecendo. Pronto, vamos lá! Qual é a diferença entre uma reunião e uma situação de refém? Você pode negociar em uma situação de refém. Discutir o equilíbrio entre vida pessoal e profissional em uma reunião às 17 horas. Oh, a ironia! Meu cérebro durante uma reunião: 10% pensando na pauta, 90% tentando parecer que estou prestando atenção. Em uma reunião de estratégia, alguém perguntou: "O que você acha do mercado de trabalho atual?" Respondi: "É como em qualquer outra reunião - muita conversa, mas ainda estou esperando pela ação!"_ A parte mais produtiva de uma reunião geralmente é quando ela termina! Reuniões: Onde os minutos são registrados e as horas são perdidas.

Piadas virais de memes

Quando os empregadores querem que você tenha dez anos de experiência antes dos 22 anos de idade...

via PeopleMatters

_Por que o gerente de RH tirou férias?

via Agentes furtivos

Tenho que silenciar esses pensamentos intrusivos...😬

via Brosix

Quando você precisa de férias de suas férias!

via Brosix

Na saúde e na doença!

via boredpanda

Eu me formei em design gráfico. A melhor decisão de todas!

via boredpanda

Piadas do setor de tecnologia

Por que a programadora pediu demissão do emprego? Ela não recebeu arrays (um aumento)! Quantos programadores são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum, é um problema de hardware! Por que o programador não gostou de sua viagem de acampamento? _Havia muitos bugs alguém viu a equipe de segurança cibernética? Tudo o que sei é que eles executaram algum software Um especialista em Excel entra em um bar... e junta duas tabelas.

Piadas específicas de função

O pessoal da folha de pagamento é como um mágico: em um momento, seu salário está lá, no outro, já foi todo gasto! _Os parceiros de negócios de RH adoram dizer: "Estamos juntos nisso", mas você ainda está preso na reunião! Qual é o esporte favorito de uma pessoa de RH? _Dodgeball. Porque eles estão sempre se esquivando das perguntas difíceis! O gerente de RH enviou um e-mail sobre gerenciamento de estresse, mas agora estou estressado por ter de lê-lo antes do prazo final. Como o profissional de marketing conseguiu um emprego paralelo como pescador? Ele tinha ótimos anzóis. Como você chama um funcionário que trabalha com paisagismo? Um gerente de filial! Um gerente de empresa está voando pelo deserto em um balão de ar quente quando percebe que está perdido. Ele chama um homem que está montado em um camelo abaixo dele e pergunta onde ele está. O homem responde: "Você está a 42 graus e 12 minutos e 21,2 segundos ao norte, 122 graus e 10 minutos a oeste, 212 metros acima do nível do mar, em direção a leste e nordeste." "Obrigado", responde o balonista. "A propósito, você é um analista de dados?" "Sim", responde o homem, "como você sabia?" O balonista diz: "Tudo o que você me disse foi totalmente preciso, você me deu muito mais informações do que eu precisava e ainda não tenho ideia do que preciso fazer." "Sinto muito", diz o analista que anda de camelo. "A propósito, você é gerente de uma empresa?" "Sim", diz o balonista, "como você sabia?" "Bem", responde o analista, "você não tem ideia de onde está, não tem ideia da direção em que está indo. Você se meteu nessa enrascada soprando um monte de ar quente e agora espera que eu o tire dela."

Momentos hilários de RH com os vídeos do ClickUp no TikTok

1. O dilema das reuniões intermináveis @clickup Os funcionários de RH do @ClickUp se tornaram virais e suas vidas nunca mais foram as mesmas... ccorporatehumorworkhumor ♬ som original - ClickUp - ClickUp

Cansado de reuniões seguidas que parecem nunca acabar? Este vídeo é perfeito para qualquer pessoa que já sentiu que sua agenda está controlando (arruinando?) sua vida!

2. Sobrecarga de jargões corporativos @clickup Reunião de RH que nunca poderei deixar de ver Parte 1: @ClickUp Parte 2: @ClickUp #corporatehumor#officehumor♬ som original - ClickUp

Você já sentiu que seu escritório fala um idioma totalmente diferente? mergulhe fundo no mundo da "sinergia" e da "otimização".

3. O pânico do prazo final de última hora @clickup Você pode denunciar o RH ao RH? #corporatehumor#officehumor @clickup @clickup @clickup ♬ som original - ClickUp

Este clipe captura a confusão louca que ocorre quando um prazo é subitamente adiantado. É um cenário que muitos de nós conhecemos muito bem, e esse vídeo serve como um lembrete de que estamos todos juntos nessa jornada caótica.

Quer você trabalhe no RH ou seja apenas um membro da equipe que precisa de uma boa risada, esses vídeos do TikTok voltados para o RH são a maneira perfeita de aliviar o clima e trazer um sorriso para o seu dia!

Como compartilhar piadas no local de trabalho

Compartilhar uma piada no escritório pode quebrar o gelo e manter o clima amigável e caloroso. A maneira mais fácil de compartilhar piadas no local de trabalho é por meio do bate-papo da equipe ou de mensagens instantâneas. Isso mantém o ambiente divertido e amigável, além de manter todos responsáveis por suas conversas com os colegas. O compartilhamento de piadas de bom gosto pode ajudar a quebrar o gelo e facilitar o relacionamento entre os funcionários fazer amigos no trabalho . 👥 ClickUp é uma ferramenta que pode ajudá-lo a compartilhar conversas dignas de risadas com sua equipe e aumentar o vínculo no local de trabalho.

Como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ela oferece recursos avançados para comunicação da equipe compartilhando piadas de escritório e incentivando um ambiente de trabalho saudável.

Ele inclui recursos colaborativos, como:

1. ClickUp Chat Bate-papo do ClickUp permite que você compartilhe piadas instantaneamente com a equipe. É uma plataforma de mensagens em tempo real em que é possível criar grupos e canais de bate-papo por projetos, equipes ou qualquer outra coisa.

Adicione emojis, memes ou até mesmo Clipes do ClickUp para o Chat e ajudar a criar um ambiente divertido e animado que ajude as pessoas no trabalho a se conectarem melhor.

Compartilhe piadas e tenha conversas instantâneas com sua equipe no ClickUp Chat

Você também pode criar um canal dedicado para compartilhar piadas no Chat. Os membros da sua equipe podem ocasionalmente passar por esse ambiente divertido e informal para desfrutar de piadas e das anedotas engraçadas favoritas das pessoas durante o horário de trabalho. Um espaço divertido no Chat também pode servir como um atividade de formação de equipe .

Basta criar uma coleção dos melhores quebra-gelos para iniciar uma conversa e começar! 💬

2. Cérebro ClickUp

Um dos melhores recursos do ClickUp é Cérebro do ClickUp, e Ferramenta de escrita de IA que oferece sugestões para melhorar a clareza e o envolvimento de seu texto.

O ClickUp Brain se integra perfeitamente ao Docs e a outros recursos, permitindo que você compile piadas sobre o local de trabalho rapidamente

Isso facilita para todos da equipe a criação de conteúdo atraente, a geração de piadas e trocadilhos divertidos, a criação de modelos para atividades com foco no humor e muito mais.

Veja como isso pode ajudar:

AI Writer for Work: Cria mensagens espirituosas e bem-humoradas. Basta digitar um prompt, que pode gerar uma resposta engraçada para compartilhar com seus colegas

Cria mensagens espirituosas e bem-humoradas. Basta digitar um prompt, que pode gerar uma resposta engraçada para compartilhar com seus colegas AI Knowledge Manager: Pesquisa e recupera piadas armazenadas no ClickUp. Peça a ele para encontrar facilmente um tipo específico de piada ou uma piada de uma função específica

Pesquisa e recupera piadas armazenadas no ClickUp. Peça a ele para encontrar facilmente um tipo específico de piada ou uma piada de uma função específica Atualizações automatizadas: Configure lembretes ou atualizações automáticas para compartilhar uma "Piada do Dia" com sua equipe. Essa pode ser uma maneira divertida de iniciar reuniões ou alegrar o dia de trabalho

3. Documentos do ClickUp

Por meio de Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, as equipes podem colaborar e compartilhar com eficiência documentos que contêm não apenas informações de trabalho, mas também piadas, histórias engraçadas e muito mais.

Compartilhe piadas de RH e piadas de escritório com seus colegas de trabalho com o recurso Doc Sharing do ClickUp

Veja como você pode usá-lo:

Crie um documento dedicado: Configure um documento especificamente para piadas. Você pode formatá-lo com títulos e seções e até mesmo adicionar imagens ou GIFs para torná-lo mais envolvente

Configure um documento especificamente para piadas. Você pode formatá-lo com títulos e seções e até mesmo adicionar imagens ou GIFs para torná-lo mais envolvente Colaboração em tempo real: Contribua com o documento de piadas em tempo real. Isso significa que você pode ver as novas piadas à medida que são adicionadas, comentar sobre elas ou reagir com emojis

Contribua com o documento de piadas em tempo real. Isso significa que você pode ver as novas piadas à medida que são adicionadas, comentar sobre elas ou reagir com emojis Marcação e comentários: Marque seus colegas no documento para compartilhar uma piada diretamente com eles. Você também pode deixar comentários nas piadas para manter a conversa em andamento

Marque seus colegas no documento para compartilhar uma piada diretamente com eles. Você também pode deixar comentários nas piadas para manter a conversa em andamento Mídia incorporada: Adicione vídeos, imagens, memes ou clipes de áudio às suas piadas. Isso pode tornar as piadas mais dinâmicas e divertidas

Adicione vídeos, imagens, memes ou clipes de áudio às suas piadas. Isso pode tornar as piadas mais dinâmicas e divertidas Controles de privacidade e compartilhamento: Controle quem pode visualizar ou editar o documento da piada. Você pode mantê-lo dentro da sua equipe ou compartilhá-lo com toda a empresa

Controle quem pode visualizar ou editar o documento da piada. Você pode mantê-lo dentro da sua equipe ou compartilhá-lo com toda a empresa Pesquisa e organização: Pesquise piadas específicas ou organize-as por categorias. Isso facilita a localização de uma piada de que você se lembra ou a navegação por diferentes tipos

4. Tarefas do ClickUp

Use Tarefas do ClickUp para atribuir atividades divertidas, como uma tarefa do tipo "compartilhe seu meme favorito da semana", para promover a participação regular da equipe e trazer humor para o local de trabalho.

Crie tarefas divertidas para sua equipe com o ClickUp Tasks

Por meio das ferramentas de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você também pode garantir que sua equipe seja bem-sucedida funcionários remotos sejam engajados e produtivos .

Veja como você pode usar o ClickUp Tasks:

Crie uma tarefa de piadas: Configure uma tarefa especificamente para compartilhar piadas. Você pode atualizar essa tarefa regularmente com novas piadas; todos podem dar uma olhada nela sempre que precisarem rir

Configure uma tarefa especificamente para compartilhar piadas. Você pode atualizar essa tarefa regularmente com novas piadas; todos podem dar uma olhada nela sempre que precisarem rir Subtarefas para categorias: Use subtarefas para categorizar piadas. Por exemplo, podem ser usadas subtarefas de trocadilhos, frases de efeito e humor situacional. Isso facilita para que todos encontrem o tipo de piada de que gostam

Use subtarefas para categorizar piadas. Por exemplo, podem ser usadas subtarefas de trocadilhos, frases de efeito e humor situacional. Isso facilita para que todos encontrem o tipo de piada de que gostam Designados e datas de vencimento: Designe membros da equipe para compartilhar uma piada em dias específicos. Dessa forma, todos têm a sua vez e isso se torna uma atividade de equipe divertida. Você pode definir datas de entrega para lembrá-los quando for a vez deles

Designe membros da equipe para compartilhar uma piada em dias específicos. Dessa forma, todos têm a sua vez e isso se torna uma atividade de equipe divertida. Você pode definir datas de entrega para lembrá-los quando for a vez deles Comentários e reações: Permita que os membros da equipe comentem as piadas e reajam com emojis. Isso mantém a interação animada e permite que todos compartilhem suas opiniões sobre as piadas

Permita que os membros da equipe comentem as piadas e reajam com emojis. Isso mantém a interação animada e permite que todos compartilhem suas opiniões sobre as piadas Anexos : Adicione imagens, GIFs ou vídeos às suas piadas. O humor visual pode ser muito eficaz e divertido

: Adicione imagens, GIFs ou vídeos às suas piadas. O humor visual pode ser muito eficaz e divertido Campos personalizados: Use os campos personalizados para adicionar detalhes extras às suas piadas, como a fonte ou o tipo de humor. Isso pode ajudá-lo a organizar e pesquisar piadas mais tarde

Use os campos personalizados para adicionar detalhes extras às suas piadas, como a fonte ou o tipo de humor. Isso pode ajudá-lo a organizar e pesquisar piadas mais tarde Automação : Configure a automação para lembrar a equipe sobre o "compartilhe seu meme favorito da semana" ou para notificar a todos quando uma nova piada for adicionada. Isso garante que as piadas sejam atualizadas e compartilhadas regularmente

: Configure a automação para lembrar a equipe sobre o "compartilhe seu meme favorito da semana" ou para notificar a todos quando uma nova piada for adicionada. Isso garante que as piadas sejam atualizadas e compartilhadas regularmente Dependências de tarefas: Vincule piadas relacionadas ou crie uma sequência que se baseie umas nas outras. Isso pode criar uma experiência divertida de contar histórias

Entenda quais piadas de RH são apropriadas para o trabalho - Seja inclusivo e respeitoso

Embora o humor ajude a tornar mais leve um ambiente de trabalho tenso, sua marca de humor deve priorizar o respeito e a segurança psicológica acima de tudo. Sejam piadas de RH ou quaisquer outras piadas de trabalho, nada do que você compartilha no trabalho deve ferir os sentimentos de ninguém ou criar um ambiente em que as pessoas se sintam marginalizadas, desrespeitadas ou inseguras.

Há certas regras que você precisa lembrar o tempo todo para ser inclusivo e respeitoso com seus colegas de trabalho:

1. Evite humor discriminatório

Para promover um ambiente de trabalho divertido e saudável, é essencial evitar o humor que possa ser visto como discriminatório. Evite piadas sobre tópicos como raça, gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica que possa fazer com que seus colegas de trabalho se sintam visados, desrespeitados ou desconfortáveis.

Em vez disso, concentre-se no humor universalmente relacionável, divertido e inofensivo para que todos na organização se sintam incluídos, respeitados e entretidos.

2. Respeitar a diversidade de idade

Ser engraçado não deve significar menosprezar ou estereotipar alguém por causa de sua idade. Independentemente de seu colega ser mais jovem ou mais velho, o humor nunca deve ser uma ferramenta para menosprezar, descartar ou ofender alguém.

Ao contar piadas para animar o ambiente de trabalho, reconheça e respeite a idade dos membros da sua equipe. Estar atento a essas situações é importante para criar um ambiente de trabalho positivo.

3. Crie uma cultura de respeito

Trabalhe para criar uma cultura em que o humor saudável e sadio melhore o ambiente de trabalho, em vez de prejudicá-lo. Para fazer isso, considere a possibilidade de definir diretrizes claras sobre o humor apropriado no local de trabalho.

Incentive os funcionários a considerar profundamente o possível impacto de suas piadas antes de compartilhá-las. Discussões abertas sobre humor são essenciais para entender os limites e evitar ofender alguém ou comprometer sua segurança psicológica no trabalho.

Nesse caso, podem ser úteis workshops ou reuniões que demonstrem como você pode usar um humor que eleve e não diminua.

4. Crie um SOP para lidar com reações negativas

Mesmo com as melhores intenções, às vezes uma piada pode não ser bem recebida. Se uma piada no local de trabalho feriu ou ofendeu alguém sem querer, você precisa saber qual é a próxima ação a ser tomada. Para cultivar um ambiente de trabalho saudável, é importante ter um plano para lidar com essas situações.

Incentive os colegas de trabalho/funcionários a se manifestarem se acharem uma piada ofensiva. E quando alguém o fizer, trate o fato como uma oportunidade de aprendizado. Não ignore os sentimentos de um membro da equipe com frases como "Foi só uma piada" ou "Supere isso"

Em vez de invalidar a reação da pessoa, é importante ouvir e tentar entender por que ela reagiu de forma negativa. A abordagem dessas situações problemáticas pode ajudar a evitar incidentes futuros que possam degradar o ambiente de trabalho.

Como representante do RH, você deve fazer o que for melhor para os interesses da empresa. Se uma piada for inadequada ou alguém a considerar insensível, o RH deve trabalhar para resolver a situação rapidamente. Para aproveitar sua função como profissional de RH, comece reconhecendo o problema e, em seguida, converse com os funcionários envolvidos para resolvê-lo. Como medida proativa, crie grades de proteção para garantir que tais situações não ocorram.

5. Moderar o humor em nível organizacional

As organizações desempenham um papel crucial na definição do tom do humor no local de trabalho, e isso vai além de simplesmente ter políticas em vigor.

Os departamentos de recursos humanos devem fornecer diretrizes sobre o humor apropriado e incluir esse tópico no treinamento sobre diversidade e inclusão. As organizações podem criar espaços ou horários específicos para o compartilhamento de humor, como uma cadeia de e-mails de sexta-feira engraçada ou um canal de bate-papo dedicado.

Ao fazer isso, você oferece uma saída estruturada para o humor, mantendo o controle sobre sua adequação e protegendo sua marca.

Além disso, o departamento de RH deve estar preparado para lidar com os casos em que o humor ultrapassa os limites, tratando-os como oportunidades educacionais e corretivas.

Espalhe alegria em seu local de trabalho com o ClickUp!

Trazer o humor para o local de trabalho melhora significativamente a dinâmica da equipe, aumenta o moral e cria um ambiente de trabalho mais envolvente.

Mas o humor nunca deve ser ofensivo ou desrespeitoso. Antes de fazer piadas sobre RH ou sobre o escritório, pergunte a si mesmo se o conteúdo é respeitoso, inofensivo e apropriado para o trabalho. Se uma piada que você achava que era inofensiva atingir um colega de trabalho, procure maneiras de lidar com reações negativas com empatia, cuidado e os processos corretos. 🫶

