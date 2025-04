25+ Prompts de ChatGPT para marketing

Os profissionais de marketing sempre têm muito o que fazer - executar campanhas, criar conteúdo, conectar-se com o público e acompanhar os dados. Equilibrar todas essas tarefas pode parecer uma corrida constante. E se houvesse uma maneira de aliviar sua carga e obter melhores resultados? A Geração de IA pode ajudar você nisso.

Ferramentas de IA como o ChatGPT estão rapidamente se tornando indispensáveis para os profissionais de marketing. Inicialmente projetado para conversas casuais, responder a perguntas e ter interações simples, o ChatGPT agora pode ajudá-lo a ter ideias, escrever textos persuasivos, refinar suas estratégias e ficar à frente.

Graças a sucessivas iterações, ele se transformou de um assistente inteligente em uma potência de conteúdo completa. Agora, ele é um item básico para profissionais de marketing de todo o mundo.

Dê uma olhada em mais de 25 prompts do ChatGPT criados especialmente para profissionais de marketing. Aumente sua produtividade, estimule a criatividade e simplifique seu trabalho.

Entendendo os prompts do ChatGPT

Os prompts do ChatGPT são entradas do usuário projetadas para orientar o resultado da IA. Eles podem variar de solicitações de conteúdo específico, como "Escreva um e-mail para o lançamento de um produto", a perguntas mais amplas orientadas para pesquisa, como "Quais são as últimas tendências em marketing de mídia social?"

Quanto mais precisa for sua solicitação, mais específica e eficaz será a resposta que o ChatGPT fornecerá.

Para os profissionais de marketing, o ChatGPT oferece imensos benefícios:

Ele pode gerar ideias, rascunhos e insights de pesquisa rapidamente, liberando tempo para tarefas estratégicas

Ao experimentar os prompts, os profissionais de marketing podem revelar novos ângulos e ideias que talvez não tenham considerado

Ele ajuda a garantir que suas mensagens estejam alinhadas entre as plataformas, criando prompts reutilizáveis para campanhas de marketing semelhantes

Pode auxiliar na análise de tendências, palavras-chave e feedback de clientes, fornecendo uma base para decisões orientadas por dados

Mas lembre-se: nem todos os prompts são igualmente eficazes.

Para que um prompt de marketing funcione bem, ele deve ter as seguintes características:

📌Linguagem orientada para a ação: Usar comandos como "gerar", "criar" ou "listar" esclarece a intenção e o formato desejado da resposta

📌Claridade: Solicitações claras e específicas resultam em respostas mais relevantes e precisas

brevidade: Manter os prompts focados ajuda o ChatGPT a evitar desvios de assunto, fornecendo respostas que permanecem no ponto

detalhes contextuais: Fornecer contexto, como público-alvo ou metas de campanha, aumenta a relevância do resultado do ChatGPT

se você é um entusiasta de IA, aqui está uma explicação detalhada do Modelo de linguagem ChatGPT e como ele funciona !

Principais prompts do ChatGPT para profissionais de marketing

👉🏼 De acordo com uma pesquisa recente da Salesforce, 71% dos profissionais de marketing acreditam que a IA generativa ajudará a eliminar o trabalho pesado e permitirá que eles se concentrem mais no trabalho estratégico.

O ChatGPT é um exemplo perfeito de como a IA pode simplificar as coisas repetitivas, dando a você a largura de banda para pensar grande. Para ajudar você a começar, aqui está uma lista de mais de 25 prompts de marketing que você pode adicionar ao seu arsenal.

dica profissional: Para tornar esses prompts mais eficazes, considere compartilhar suas diretrizes de marketing e de marca, o perfil do cliente ideal, a voz e o tom desejados, etc., com o ChatGPT. Isso o ajudará a personalizar as respostas para que reflitam a personalidade de sua marca. No entanto, tenha cuidado com as questões de privacidade e segurança dos dados e certifique-se de não compartilhar informações confidenciais!

Prompts de criação de conteúdo

É um desafio criar conteúdo novo e relevante de forma consistente. Esses prompts ajudam a gerar postagens de blog, artigos e conteúdo de mídia social, permitindo que você mantenha a voz da sua marca e se beneficie de Estratégias de marketing de conteúdo com tecnologia de IA .

_Escreva uma introdução envolvente seguindo a estrutura de copywriting da PAS para uma postagem de blog sobre [tópico] e como as empresas podem se adaptar à [tendência/assunto]. Use dados interessantes de pesquisas, estudos ou notícias recentes para começar com um gancho que chame a atenção Liste 10 dicas de marketing de conteúdo para empresas do [setor] para melhorar as taxas de abertura de e-mail marketing em 10%. Desenhe um calendário de conteúdo para o lançamento de [produto/serviço] nos próximos três meses. O calendário de conteúdo precisa ter uma combinação de publicações de blog, e-books, estudos de caso e whitepapers, distribuídos para causar o máximo impacto. Concentre-se em uma proporção de 3:1 para conteúdo educacional versus conteúdo voltado para vendas.

Prompts de engajamento de mídia social

Por uso do ChatGPT para mídia social você pode conduzir conversas, responder a tendências e interagir com seus seguidores para fortalecer sua presença on-line de forma eficaz.

Escreva uma legenda de mídia social para anunciar um novo [produto/serviço], destacando [benefício 1], [benefício 2] e [ponto de venda exclusivo]. Termine com uma CTA para experimentar o produto com um desconto de 20% nos próximos 7 dias. Gere cinco publicações no X (antigo Twitter) promovendo nosso evento sobre [tópico] que atrairá [público-alvo]. Sugerir três perguntas envolventes no LinkedIn que iniciarão conversas sobre [tópico do setor] entre [profissionais-alvo]. escreva uma postagem no Facebook promovendo nosso novo [ebook] sobre [tópico] e incentivando os seguidores a baixar uma cópia. Dê a eles uma prévia do conteúdo da seguinte forma e torne-o irresistível o suficiente para que ajam imediatamente: [ Ponto 1], [Ponto 2], [Ponto 3]_

Prompts de atendimento ao cliente

O atendimento eficaz ao cliente é essencial para a fidelidade à marca e a retenção de clientes. Esses prompts guiarão o ChatGPT na elaboração de respostas empáticas e úteis a consultas comuns.

Elabore uma resposta profissional para um cliente que teve um problema, concentrando-se em resolver o problema e manter a fidelidade dele. Seja empático e gentil e ofereça suporte orientado para a solução. _Crie um modelo de agradecimento para os clientes que deixam comentários, oferecendo um desconto de 10% na próxima compra Escreva um script de chatbot que responda às perguntas frequentes sobre [tipo de produto], incluindo [recurso 1], [recurso 2] e [política].

Prompts de cópia de anúncio

Criar um texto de anúncio que chame a atenção requer criatividade e percepção. Use estas instruções para aproveitar a IA para publicidade e gerar conteúdo persuasivo adaptado aos objetivos da campanha em todas as plataformas.

Escreva um anúncio do Google para um [produto/serviço], concentrando-se em como ele ajuda [público-alvo] a resolver [problema]. Mantenha-o nítido, claro e envolvente. Dê-me cinco versões diferentes para testar. Crie um anúncio no Facebook com um título e um corpo de texto promovendo [recurso] de [produto] para [público-alvo]. Certifique-se de que ele comece com um gancho envolvente e tenha um CTA sólido. escreva um anúncio no LinkedIn para um webinar sobre [tópico], com foco no valor para os líderes do [setor]. Destaque o [palestrante] e enfatize sua experiência no setor e suas realizações profissionais para criar credibilidade e autoridade._

Elabore um texto de anúncio promocional para a venda de fim de temporada de [tipo de produto], enfatizando [benefício 1] e [benefício 2]. Escreva um título que chame a atenção para um anúncio de redirecionamento destinado a clientes que visitaram a página de preços de [produto], mas não converteram, com foco em oferecer valor ou incentivo adicional. Dê-me três versões, cada uma focada em um incentivo diferente

Leia também: Um guia para usar a IA no marketing de conteúdo

Prompts de marketing por e-mail

👉🏼 O marketing por e-mail continua sendo um dos canais de marketing mais eficazes, gerando US$ 36 de ROI para cada US$ 1 gasto .

Use esses prompts específicos do ChatGPT para usar IA para campanhas de e-mail personalizadas desde boletins informativos até conteúdo promocional, garantindo que suas mensagens se destaquem.

_Escreva uma linha de assunto e um corpo de e-mail personalizados e espirituosos para um e-mail de agradecimento depois que um cliente comprar um produto, incentivando-o a deixar uma avaliação no site _Crie um e-mail promocional para uma oferta por tempo limitado do [produto], criando urgência com duas mensagens de call-to-action exclusivas para um teste A/B _Gere um e-mail de acompanhamento para reengajar os clientes que não abriram os e-mails recentes, oferecendo um desconto/conteúdo exclusivo Escreva um e-mail de nutrição de leads para clientes potenciais que demonstraram interesse em [produto], mas ainda não compraram.

Prompts de pesquisa de mercado

Ficar à frente das tendências do mercado é crucial para o sucesso da campanha. Esses prompts permitem Pesquisa orientada por IA e insights para fornecer tendências valiosas do setor, análise da concorrência e preferências do consumidor para orientar sua estratégia.

Crie uma pesquisa com 10 perguntas para obter feedback dos clientes sobre [produto/serviço], com foco na experiência deles.

Liste as principais tendências do setor para este ano e dicas de como os líderes empresariais do setor podem ficar à frente da curva. _Faça uma análise competitiva do [produto] em comparação com o [produto do concorrente], detalhando os prós, os contras, os preços e as classificações

Solicitações de análise de SEO e de palavras-chave

A otimização de mecanismos de busca (SEO) é fundamental para a visibilidade on-line, mas a pesquisa e a análise de palavras-chave podem consumir muito tempo. Use esses prompts para gerar ideias de palavras-chave, otimizar o conteúdo e garantir que seus ativos de marketing sejam fáceis de pesquisar e estejam alinhados com as práticas atuais de SEO.

_Gere uma lista de palavras-chave de cauda longa relacionadas ao [produto] com o objetivo de direcionar mais tráfego para a página do produto _Escreva uma meta descrição para uma postagem de blog sobre [tópico], visando [público específico] e incentivando cliques Dê-me opções de título de SEO para um blog sobre [tópico] para [pessoa-alvo]. _Gere uma lista de perguntas que as pessoas geralmente fazem sobre [produto] para otimizar a seção de perguntas frequentes e melhorar a visibilidade da pesquisa

Leia também: Casos de uso do ChatGPT para empresas (com exemplos de prompts e sugestões de uso)

Aplicativos e exemplos do mundo real

Os prompts do ChatGPT para marketing digital provaram ser mais do que apenas uma palavra da moda - eles estão se tornando uma ferramenta fundamental para gerar resultados comerciais tangíveis. Agora que você encontrou a ferramenta Modelos de prompt de IA para marketing, vamos ver como algumas empresas com visão de futuro usam o ChatGPT e a IA.

1. Expedia usa o ChatGPT para personalizar recomendações 🔦 A equipe de marketing da Expedia aproveitou o ChatGPT para criar recomendações e conteúdo de viagem personalizados. A equipe também usa insights gerados por IA com base no comportamento do usuário para adaptar mensagens de marketing e materiais promocionais.

2. A GoodWine usa o ChatGPT para identificar as preferências dos clientes 🎨 A GoodWine, uma varejista de vinhos on-line, integrou o ChatGPT para personalizar as interações com os clientes. A equipe de marketing usa IA para analisar os dados dos clientes, incluindo compras e preferências anteriores, para gerar recomendações personalizadas de vinhos exibidas com destaque na página inicial. Isso aumentou significativamente as taxas de conversão ao proporcionar experiências personalizadas aos clientes.

3. A Coca-Cola usa o ChatGPT para criar mensagens e textos de anúncios impactantes 📣 A gigante dos refrigerantes se uniu aos consultores da Bain & Company para usar o ChatGPT na intensificação de seus esforços de marketing. A empresa planeja usar o ChatGPT, juntamente com a ferramenta de geração de imagens DALL-E, para criar textos de anúncios, imagens e mensagens personalizadas que repercutam de forma mais eficaz entre os clientes individuais.

Práticas recomendadas para usar o ChatGPT no marketing

Aqui estão algumas práticas recomendadas e Hacks do ChatGPT para ter em mente ao integrar a IA em seus fluxos de trabalho de marketing:

Seja específico com os prompts

Quanto mais detalhados forem seus prompts, melhor o ChatGPT poderá entender a tarefa. Portanto, ao estruturar os prompts de marketing do ChatGPT, forneça o contexto, como o público-alvo, o tom de voz, os pontos principais e o resultado desejado.

Por exemplo, em vez de dizer: "Escreva um anúncio para ferramentas de IA", tente: "Escreva um anúncio no Facebook para um novo produto de IA direcionado a influenciadores de mídia social, com foco em eficiência e automação"

Leia também: Exemplos, técnicas e aplicações práticas de engenharia imediata

Adapte as respostas à voz de sua marca

O ChatGPT pode se adaptar a diferentes tons e estilos, portanto, sempre defina a voz de sua marca antes de gerar conteúdo. Especifique se você deseja que o tom seja profissional, casual, divertido ou qualquer estilo que corresponda à identidade de sua marca.

Você também pode treinar o ChatGPT para que ele corresponda à personalidade exclusiva da sua marca, fornecendo exemplos de resultados ou descrições do seu tom preferido.

Use o ChatGPT para fazer brainstorming e gerar ideias

Em vez de usar o ChatGPT apenas para redigir o conteúdo final, ele pode ser incrivelmente útil para o brainstorming.

Peça a ele ideias de conteúdo, ideias de campanhas de e-mail, conceitos de campanhas digitais ou sugestões de publicações em mídias sociais. Isso pode inspirar sua equipe a pensar de forma criativa e expandir as ideias geradas pela IA para se adequar à sua estratégia.

Faça experimentos com testes A/B

Um dos principais pontos fortes do ChatGPT é sua capacidade de gerar rapidamente diversas variações de conteúdo.

Use isso a seu favor, criando testes A/B para tudo, desde uma página de destino até anúncios, linhas de assunto de e-mail e legendas de mídia social, para ver quais versões repercutem melhor no seu público. Essa abordagem ajudará a otimizar o desempenho do conteúdo por meio de insights em tempo real.

Aproveite o ChatGPT para analisar a concorrência e o mercado

Você pode solicitar que o ChatGPT gere insights com base na intenção de pesquisa, nas atividades dos concorrentes ou nas tendências do mercado. Isso pode ajudá-lo a identificar lacunas no mercado ou maneiras de posicionar sua marca.

Ele também pode ajudá-lo a criar um benchmarking competitivo que pode informar as equipes de produtos, identificando recursos para os próximos lançamentos e as equipes de vendas que enfrentam os concorrentes nas negociações.

Ferramentas e recursos para aprimorar os esforços de marketing

Para liberar totalmente o potencial do ChatGPT em sua estratégia de marketing, integre-o com as ferramentas certas, como:

ClickUp **Uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos que combina ferramentas de gerenciamento de tarefas e colaboração com a geração de conteúdo do ChatGPT para melhorar os fluxos de trabalho, o acompanhamento do desempenho e o gerenciamento de prazos (mais sobre isso em breve!) Hootsuite para plataformas de mídia social: Gere postagens com o ChatGPT e, em seguida, agende, publique e analise o envolvimento com o Hootsuite. Essa combinação otimiza as estratégias de mídia social, fornecendo informações sobre o público em tempo real SurferSEO para SEO: O ChatGPT cria conteúdo, enquanto o SurferSEO garante que ele seja otimizado para pesquisa. Ideal para impulsionar postagens de blog, meta descrições e páginas da Web para obter impacto de SEO Mailchimp para campanhas de marketing por e-mail: Use o ChatGPT para criar conteúdo e linhas de assunto de e-mail personalizados e, em seguida, automatize campanhas, acompanhe o envolvimento e segmente públicos com o Mailchimp para obter um alcance eficaz

Leia também: 20 melhores alternativas para o ChatGPT

Como o ClickUp pode apoiar iniciativas de marketing

Você tem usado o ChatGPT, mas gostaria que ele pudesse fazer mais? Experimente adicionar o ClickUp à sua pilha de trabalho de marketing.

Embora o ChatGPT seja uma boa ferramenta para geração de conteúdo, ClickUp para marketing oferece uma plataforma de produtividade tudo-em-um criada para ajudar as equipes de marketing a fazer brainstorming, planejar e executar campanhas com mais eficiência.

E Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, seu assistente de IA, está totalmente integrado à plataforma. Isso significa que ele pode oferecer respostas contextualizadas e em tempo real a todas as suas consultas, em vez das respostas genéricas que são o melhor que as ferramentas externas podem oferecer.

Use o ClickUp Marketing como uma alternativa completa ao ChatGPT

Aqui está onde **Pontuação do ClickUp Brain sobre o ChatGPT :

Ele se integra perfeitamente a outrosFerramentas de marketing de IA e plataformas, também!

O ClickUp Brain integra a IA diretamente aos fluxos de trabalho, permitindo insights em tempo real e com reconhecimento de contexto

É ideal para tarefas de marketing colaborativo - desde o gerenciamento de tarefas até o acompanhamento do desempenho

Ao contrário do ChatGPT, o ClickUp suporta fluxos de trabalho holísticos e multifuncionais em um único local

Continue lendo para descobrir o que mais o ClickUp pode oferecer para dar suporte a todas as suas iniciativas de marketing.

Automatize tarefas repetitivas relacionadas ao marketing

Um dos recursos mais poderosos do ClickUp é Automação do ClickUp . Por meio dos fluxos de trabalho automatizados do ClickUp, as equipes podem automatizar a atribuição de responsabilidade pela criação e distribuição de conteúdo, como postagens de blog, atualizações de mídia social ou campanhas de e-mail.

Use modelos pré-criados da biblioteca ClickUp Automation para automatizar qualquer tarefa ou ação

Com mais de 100 modelos de automação pré-criados, o ClickUp permite que os profissionais de marketing automatizem ações como atribuições de tarefas, atualizações de status e até mesmo campanhas de e-mail. As equipes podem dedicar menos tempo a trabalhos pesados, como agendamento de publicações em mídias sociais ou atualização de status de tarefas, e mais tempo ao planejamento estratégico e à criatividade.

Duplique o poder da geração IA

O ClickUp Brain, o mecanismo de IA do Clickup, apresenta uma ferramenta de redação chamada AI Writer for Work. Usando essa ferramenta, os profissionais de marketing podem gerar e refinar facilmente as solicitações de IA para criar tudo, desde postagens de blog até campanhas de e-mail.

Gere conteúdo de alta qualidade mais rapidamente com o AI Writer for Work do ClickUp Brain

Ele adapta o conteúdo ao estilo de sua marca, tornando a geração de conteúdo mais suave e eficiente.

Ele também pode atuar como um gerenciador de conhecimento e fornecer acesso rápido a informações relevantes de suas tarefas, documentos e projetos anteriores. Você pode facilmente reunir insights ou obter conteúdo anterior, mantendo tudo em um só lugar para consulta rápida.

Pergunte sobre tarefas, documentos ou pessoas para encontrar respostas rápidas de sua base de conhecimento com o ClickUp Brain

Visualize o desempenho e acompanhe as principais métricas

Os profissionais de marketing usam Painéis do ClickUp para visualizar dados e acompanhar o desempenho em projetos, tarefas e equipes. Esses painéis podem fornecer insights em tempo real sobre a eficácia do desempenho do conteúdo gerado por IA.

Seja para monitorar quantos leads são gerados a partir de postagens de blog, campanhas de e-mail ou avisos de mídia social, os painéis do ClickUp facilitam a visualização dessas métricas em uma única exibição.

Os profissionais de marketing podem ver rapidamente como os prompts geram conversões ou onde são necessários ajustes para melhorar os resultados.

Acompanhe o progresso e a conversão das iniciativas de marketing prioritárias em uma única visualização com o ClickUp Dashboards

O recurso AI Insights, desenvolvido pelo ClickUp Brain, eleva ainda mais seus recursos de rastreamento de dados. Os profissionais de marketing podem fazer perguntas específicas sobre IA e receber análises instantâneas com base em dados relevantes de cada painel.

Isso é particularmente útil para acompanhar o desempenho de várias campanhas geradas por IA simultaneamente, economizando o tempo que, de outra forma, seria gasto na coleta e análise manual de dados.

Integre-se perfeitamente a outros aplicativos O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas permitindo que as equipes de marketing aprimorem os fluxos de trabalho e conectem suas plataformas favoritas em um só lugar. Seja para gerenciar tarefas, controlar o tempo ou colaborar com várias equipes, essas integrações garantem que tudo flua sem problemas.

As integrações com o Google Drive, o Dropbox e o OneDrive facilitam a anexação e o gerenciamento de arquivos nas tarefas, sem necessidade de alternar entre aplicativos.

A integração do ClickUp com o Google Calendar ou Outlook garante que suas tarefas de marketing estejam sempre sincronizadas. As integrações com o Zoom e o GoogleMeet permitem que as equipes hospedem ou incorporem reuniões e gravações diretamente nas tarefas.

Sincronize seu Google Calendar com o ClickUp usando as integrações do ClickUp

A API do ClickUp também permite que as equipes criem integrações personalizadas adaptadas às suas necessidades exclusivas, garantindo que, independentemente do que sua pilha de tecnologia contenha, tudo funcione em conjunto sem problemas. Essas poderosas integrações permitem que os profissionais de marketing automatizem seus fluxos de trabalho, economizem tempo e se concentrem em gerar resultados.

Desbloqueie o futuro do marketing com IA

A IA já começou a remodelar as estratégias de marketing, e ferramentas como ChatGPT e ClickUp Brain estão liderando o caminho. Ao integrar a IA aos seus fluxos de trabalho de marketing, você não estará apenas automatizando tarefas - estará abrindo novas oportunidades de criatividade, insight e envolvimento.

Quer esteja refinando sua estratégia de conteúdo, aumentando a produtividade ou aprimorando a jornada do cliente por meio da personalização, nossos melhores prompts do ChatGPT para marketing ajudam os profissionais de marketing a trabalhar de forma mais inteligente e eficaz.

O futuro do marketing dependerá em grande parte daqueles que souberem aproveitar o poder da IA. Registre-se hoje no ClickUp gratuitamente e veja como a IA do ClickUp pode elevar seus esforços de marketing!