Um guia rápido sobre como somar uma coluna no Planilhas Google

Saber como somar uma coluna em uma planilha é uma habilidade útil, quer você esteja equilibrando orçamentos, analisando números ou manipulando dados. Por quê? Porque não se trata apenas de velocidade - trata-se de precisão e facilidade. Com software de planilha eletrônica como o Google Sheets, você pode somar uma coluna em segundos, e isso é atualizado automaticamente quando os valores mudam, poupando-o de recálculos tediosos.

Quer você seja novo no Planilhas Google ou precise de uma rápida atualização, este guia o deixará a par de como somar uma coluna no Planilhas Google usando vários métodos. Chega de adicionar manualmente valores de um intervalo de colunas!

Vamos começar!

How to Sum a Column in Google Sheets: Um guia passo a passo

Há várias maneiras de calcular rapidamente o total de uma coluna no Planilhas Google. Sinta-se à vontade para escolher a mais adequada entre as opções abaixo, dependendo de sua preferência ou da complexidade de seus dados.

Método 1: Usando a função SUM manualmente

A maneira mais simples de somar uma coluna no Planilhas Google é usar a função SUM. Ela é ideal para tarefas simples com conjuntos de dados pequenos. Veja a seguir como usar a fórmula SUM:

Selecione a célula vazia onde você deseja que a resposta apareça. Digamos que você esteja totalizando os gastos com artigos de papelaria, conforme mostrado na imagem abaixo. Nesse caso, E13 é nossa célula de destino

Captura de tela via Planilhas Google

Digite "=SUM(" seguido do intervalo de células que você deseja somar. Por exemplo, queremos uma soma do total de despesas listadas na coluna E das células 3 a 12. Portanto, a fórmula da soma seria =SUM(E3:E12)

Captura de tela via Planilhas Google

Pressione Enter, e a soma do Planilhas Google aparecerá na célula selecionada

Captura de tela via Planilhas Google

Método 2: somar uma coluna usando a barra de ferramentas

Se a digitação de fórmulas for muito trabalhosa, o Planilhas Google tem um botão de função de soma muito bacana no lado direito da barra de ferramentas. Ele é perfeito para aqueles que preferem uma abordagem mais visual para processar dados no Planilhas Google. Veja como fazer isso:

Destaque a coluna que você deseja adicionar e clique no botão Função na barra de ferramentas. Ele é representado pelo sinal de sigma grego (Σ)

Captura de tela via Planilhas Google

Selecione SUM no menu suspenso

Captura de tela via Planilhas Google

O Planilhas Google inserirá automaticamente a função de soma na célula vazia logo abaixo da última célula da coluna

Captura de tela via Planilhas Google

Clique em Enter, e a soma dessa coluna aparecerá na célula

Captura de tela via Planilhas Google

Método 3: Usando o recurso de soma automática

Se você quiser uma maneira ainda mais rápida de obter a soma de uma coluna sem digitar nenhuma fórmula ou clicar em nenhuma ferramenta, o recurso de soma automática do Planilhas Google é ideal para você. Ele também é ótimo se você quiser importar um grande conjunto de dados para calcular a soma instantaneamente. Veja a seguir como saber o valor da soma de uma coluna em uma planilha:

Destaque todas as células que você deseja somar

Verifique o canto inferior direito da tela. Você verá a soma dos valores das células selecionadas. Isso também funciona para encontrar o valor da soma do conteúdo de uma linha

Captura de tela via Planilhas Google

Leia mais: Hacks do Google Sheets que todo usuário deve conhecer

Métodos avançados de soma para o Planilhas Google

Depois de dominar os conceitos básicos de soma de colunas em planilhas, você deve passar para técnicas de soma mais avançadas no Planilhas Google para cálculos complexos. Esses métodos economizam tempo e esforço e aumentam sua precisão e eficiência.

Método 1: soma com dados filtrados Modelo de planilhas com dados filtrados, talvez você queira somar apenas as linhas visíveis. Nesse caso, você não pode usar diretamente a função SUM no Planilhas Google, pois ela incluirá os valores ocultos. Nesse caso, use a função SUBTOTAL, conforme mostrado abaixo:

Primeiro, aplique o filtro. Por exemplo, estamos usando o filtro para valores de itens com quantidades maiores ou iguais a 20

Captura de tela via Google Sheets

Selecione a célula vazia onde você deseja adicionar números na coluna filtrada

Digite '=SUBTOTAL(109,' seguido do intervalo de células. Conforme identificado anteriormente, isso seria de E3 a E12, tornando a fórmula =SUBTOTAL(109, E3:E12). O código da função 109 como primeiro argumento é usado para ignorar as linhas ocultas

Captura de tela via Google Sheets

Clique em Enter para calcular a soma das células selecionadas

Captura de tela via Google Docs

Método 2: soma de células não adjacentes ou de várias colunas

Usando uma única fórmula, some números de células não adjacentes ou de várias colunas. Para fazer isso, você precisa:

Selecionar a célula vazia onde a soma deve aparecer

Digitar "=SUM(" seguido do número da célula separado por vírgulas ou do intervalo de células separado por vírgulas. Por exemplo, para a soma de células não adjacentes, adicione os totais de maio e junho somando E13 e J13 usando a fórmula =SUM(E13 + J13) e pressione Enter

Captura de tela via Planilhas Google

Como alternativa, use =SUM(E3:E12, J3:J12) e pressione a tecla Enter para obter a soma total de ambas as colunas

Captura de tela via Planilhas Google

Método 3: somar em várias planilhas

Suponha que seu Banco de dados do Google Sheets contém informações espalhadas em várias planilhas, e você precisa adicionar a mesma coluna para cada uma delas. Veja como usar a função SUM no Planilhas Google para isso:

Selecione a célula na planilha em que deseja que a soma apareça

Digite a fórmula SUM, mas, em vez de um único intervalo, faça referência a ele em várias planilhas. Como nossos dados estão espalhados pelas planilhas "May" e "June" e a soma é para o intervalo E3 a E12, a fórmula seria =SUM(May!E3:E12, June!E3:E12)

Captura de tela via Planilhas Google

Pressione a tecla Enter para obter a soma de todas as planilhas referenciadas na célula selecionada

Captura de tela via Planilhas Google

Método 4: soma condicional

Se você precisar adicionar apenas valores específicos com base em condições definidas, use as funções SUMIF e SUMIFS. A primeira é útil para uma única condição, enquanto a segunda funciona para várias condições. Ambas são perfeitas para bancos de dados como relatórios de vendas, controle de orçamento, etc. Veja a seguir como usar SUMIF e SUMIFS:

Clique na célula que exibirá o resultado

Digite =SUMIF(intervalo, condição, [sum_range]). Por exemplo, você deseja somar o custo dos itens com quantidades maiores ou iguais a 20. Comece digitando a fórmula =SUMIF(C3:C12, ">=20", E3:E12) e pressione Enter. Você obterá o mesmo resultado que obteve quando aplicou o filtro

Captura de tela via Planilhas Google

Use a função SUMIFS para cálculos mais complexos. Digite =SUMIFS(sum_range, range1, condition1, range2, condition2) para aplicar várias condições.

Por exemplo, se quisermos calcular o custo total de itens que custam mais de US$ 2,50 e comprados em quantidades maiores ou iguais a 10, usaremos a fórmula =SUMIFS(E3:E12, C3:C12, ">=10", D3:D12, ">2,50") para obter a soma

Captura de tela via Planilhas Google

Método 5: soma com a função QUERY

A última maneira de somar colunas é usando a função QUERY, que concede maior controle sobre as somas. Ela é particularmente útil ao trabalhar em bancos de dados grandes e realizar cálculos complexos. Veja a seguir como usá-la:

Selecione uma célula vazia e digite =QUERY(C3:E12, "SELECT SUM(E) WHERE C >= 20", 0). Essa fórmula somará os valores da coluna E para quantidades maiores ou iguais a 20 na coluna C

Captura de tela via Google Sheets

Toque em Enter para ver o valor da soma

Captura de tela via Google Sheets

Desvantagens de usar o Planilhas Google

Embora o Planilhas Google seja uma excelente ferramenta para cálculos básicos e organização de dados, ele não é um software completo de gerenciamento e análise de dados. Estas são algumas das desvantagens que você pode encontrar ao usar o Google Sheets:

Poder de processamento limitado : O Google Sheets é extremamente rápido e relativamente intuitivo para planilhas pequenas. Entretanto, essas qualidades começam a desaparecer à medida que sua planilha cresce. Você terá lentidão, atrasos e falta de capacidade de resposta, o que torna difícil trabalhar e encontrar respostas quando há grandes conjuntos de dados com várias linhas e colunas

: O Google Sheets é extremamente rápido e relativamente intuitivo para planilhas pequenas. Entretanto, essas qualidades começam a desaparecer à medida que sua planilha cresce. Você terá lentidão, atrasos e falta de capacidade de resposta, o que torna difícil trabalhar e encontrar respostas quando há grandes conjuntos de dados com várias linhas e colunas Falta de análise avançada de dados : O Planilhas Google oferece funções e fórmulas básicas que perdem o brilho se você realizar análises complexas ou modelagem avançada de dados. Embora existam opções para tabelas dinâmicas e conversão de dados em gráficos, essas funções não são tão robustas quanto qualquer solução dedicada de análise de dados. Esse também é um obstáculo significativo ao uso doGoogle Sheets para gerenciamento de projetos Desempenho inconsistente com macros : Embora o Planilhas Google ofereça suporte a macros para automação de tarefaselas não têm a profundidade de personalização e o desempenho de ferramentas especializadas como o Microsoft Excel. Em bancos de dados grandes, as macros são lentas na execução e sua depuração é tediosa

: O Planilhas Google oferece funções e fórmulas básicas que perdem o brilho se você realizar análises complexas ou modelagem avançada de dados. Embora existam opções para tabelas dinâmicas e conversão de dados em gráficos, essas funções não são tão robustas quanto qualquer solução dedicada de análise de dados. Esse também é um obstáculo significativo ao uso doGoogle Sheets para gerenciamento de projetos Dependência de complementos : Ao usarComplementos do Google Sheets amplie a funcionalidade, eles acrescentam uma camada de complexidade aos seus fluxos de trabalho. A dependência de complementos de terceiros para recursos avançados, como visualização de dados e automação de fluxo de trabalho, rouba a confiabilidade e a facilidade de uso do Planilhas Google

: Ao usarComplementos do Google Sheets amplie a funcionalidade, eles acrescentam uma camada de complexidade aos seus fluxos de trabalho. A dependência de complementos de terceiros para recursos avançados, como visualização de dados e automação de fluxo de trabalho, rouba a confiabilidade e a facilidade de uso do Planilhas Google Recursos limitados de IA: O Google integrou seus recursos internos de IA do LLM-Gemini em seu espaço de trabalho, incluindo o Planilhas. No entanto, o escopo e a aplicabilidade deIA no Google Sheets são severamente limitados. Você pode usá-la para preenchimento inteligente, organização de dados e outras tarefas de nível primário. Porém, se estiver procurando algo mais avançado, será necessário integrar o Sheets a ferramentas de IA de terceiros

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Google Sheets

Ao atingir o limite do potencial do Google Sheets, você pode estar procurando alternativas.

É aqui que o ClickUp entra em cena e salva o dia com seus poderosos recursos de gerenciamento de dados. O ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos que se adapta às suas necessidades. A capacidade da plataforma de gerenciar grandes conjuntos de dados, automatizar fluxos de trabalho e facilitar a colaboração da equipe demonstra perfeitamente sua versatilidade como uma plataforma superior Alternativa ao Google Sheets .

Aqui estão os principais benefícios do ClickUp para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus conjuntos de dados:

1. Visualize seus dados do seu jeito

O ClickUp ajuda você a personalizar a maneira como deseja visualizar seus dados, como nenhum outro software. Você pode escolher entre Mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp -Tabela, Lista, Quadro, Calendário, Swimlane, Gráfico de Gantt e muito mais. Isso permitirá que você expanda e migre da visualização clássica de linhas e colunas das planilhas e visualize seu projeto de forma criativa.

Crie diferentes representações visuais de seus dados com o ClickUp Views

2. Manipule tabelas com fórmulas e automações avançadas

A visualização de tabela do ClickUp

Se você deseja familiaridade, a Visualização de tabela do ClickUp permite que você gerencie dados em linhas e colunas com uma grande atualização de funcionalidade em relação às planilhas típicas.

Você não está limitado apenas a números; crie colunas para responsáveis, datas de vencimento, tags, status de tarefas, prioridades e muito mais. Use texto, listas suspensas, seletores de data ou até mesmo campos personalizados para rastrear qualquer coisa específica do seu projeto, equipe ou fluxo de trabalho. Isso facilita manter todos os seus dados organizados e acessíveis em um só lugar.

Cada célula na exibição de tabela do ClickUp é editável no local. Atualize os status das tarefas, ajuste as datas de vencimento, adicione responsáveis e modifique qualquer informação sem precisar abrir uma janela separada. Isso mantém seu trabalho simplificado e minimiza a troca de contexto.

Você pode até mesmo anexar arquivos e documentos diretamente nas células por meio de hiperlinks, de modo que tudo relacionado a uma tarefa ou projeto esteja ao seu alcance. Além disso, o código de cores e a formatação condicional ajudam a tornar seus dados visualmente intuitivos.

Campos de fórmula ClickUp

Não é só isso! Você tem mais flexibilidade com Campos de fórmula que permite que você execute cálculos em tempo real dentro de tabelas nos campos numéricos, de data e de hora. Desde uma simples soma até a configuração de uma lógica condicional avançada, os Formula Fields permitem prever e acompanhar facilmente o andamento de tarefas, calcular custos e orçamentos ou resumir pontos de dados importantes sem a necessidade de um software adicional.

Crie e gerencie bancos de dados personalizados com o recurso de exibição de tabela do ClickUp

Automação do ClickUp

Em seguida, você tem Automação do ClickUp que permite que você automatize fórmulas avançadas para seus dados por meio de condições e acionadores correspondentes.

Você pode filtrar os campos personalizados de fórmulas numéricas usando condições como é igual a, não é igual a, é definido e não é definido.

Por exemplo, considere uma situação em que você deseja alterar automaticamente a prioridade de uma tarefa para "Alta" se ela estiver dentro de três dias da data de vencimento e ainda não estiver marcada como "Concluída".

Nesse caso, você precisará configurar um campo de fórmula numérica que indique a urgência (por exemplo, retornando um valor de 1 quando estiver dentro de três dias e 0 quando não estiver) e, em seguida, usar esse resultado (=1) como um gatilho para a automação. A automação pode então alterar a prioridade com base nessa condição numérica.

Use essas receitas de automação para otimizar os fluxos de trabalho e fazer mais em menos tempo. O aumento da eficiência resultante facilita o gerenciamento de processos extensos e de várias etapas sem nenhuma intervenção manual.

Faça com que tarefas repetidas com um conjunto de dados sejam muito fáceis com a Automação do ClickUp

3. Trabalhe de forma mais rápida e inteligente com modelos de banco de dados

Além disso, a rica biblioteca de modelos do ClickUp merece uma menção especial. Você encontrará vários modelos de planilhas para diferentes situações e aplicativos; selecione um e comece a trabalhar no seu projeto imediatamente. Por exemplo, Modelo de planilha editável do ClickUp permite que você personalize tabelas, crie fórmulas em tempo real e colabore com sua equipe sem problemas.

Modelo de planilha editável ClickUp

Alguns dos principais recursos desse modelo incluem:

Exibições de tabela personalizáveis para gerenciamento de dados sem esforço

Campos de fórmula para automatizar cálculos

Opções flexíveis de colaboração com os membros da equipe

Atualizações em tempo real e sincronização entre dispositivos

Para um gerenciamento eficiente dos dados, você pode acessar diferentes configurações dentro do modelo, como demonstrações financeiras, processo de aprovação, guia de introdução e visualizações de planilhas.

Sumindo com o ClickUp

Embora o Google Sheets seja uma ferramenta confiável e bem conhecida para o uso fundamental de planilhas, gerenciamento de dados e cálculos, suas limitações se tornam mais pronunciadas quando você tem requisitos complexos. Grandes conjuntos de dados e fluxos de trabalho complicados dificultam o funcionamento do Google Sheets.

Felizmente, o ClickUp oferece uma alternativa comparável - na verdade, ele eleva a experiência completa! Sua poderosa exibição de tabela, campos de fórmula personalizáveis, recursos avançados de automação, várias exibições e modelos fáceis de usar simplificam até mesmo os processos mais complexos.

Com o ClickUp, você consegue muito mais do que uma simples adição e aproveita o verdadeiro poder dos dados com análise avançada de dados e automação do fluxo de trabalho - tudo isso sem sair da plataforma. Se estiver gerenciando um grande projeto, organizando dados em fontes diferentes ou simplesmente procurando uma maneira mais eficiente de trabalhar, o ClickUp atende a todas as necessidades. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente o quanto mais você pode fazer com uma simples planilha!