10 modelos essenciais de acompanhamento de pedidos para simplificar o gerenciamento de remessas

Manter o controle das encomendas é um desafio, especialmente quando se lida com vários fornecedores. Rastrear remessas recebidas, entregar encomendas no prazo, gerenciar os níveis de estoque e tudo o mais torna o processo complexo e propenso a erros.

O resultado? Consequências graves para sua empresa, seus funcionários e seus clientes. 😥

Então, como você pode simplificar o gerenciamento de pedidos? Com uma ferramenta superútil: um modelo de acompanhamento de pedidos!

Os modelos de acompanhamento de pedidos são como painéis confiáveis que fornecem todas as informações relacionadas aos pedidos de que você precisa em um só lugar. Para ajudá-lo a encontrar os melhores modelos de acompanhamento de pedidos, compilamos uma lista dos dez melhores. Fique conosco até o final para encontrar o modelo que você precisa!

⏰ Resumo em 60 segundos Encontrar o modelo certo de acompanhamento de pedidos pode fazer toda a diferença na gestão eficiente dos pedidos. Aqui estão as dez melhores opções para manter seus pedidos organizados e em dia: Modelo de formulário de pedido de produtos do ClickUp Modelo de Ordem de Compra e Estoque do ClickUp Modelo de pedidos de brindes corporativos do ClickUp Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp Modelo de relatório de estoque do ClickUp Modelo de registro de entregas do ClickUp Modelo de Rastreamento de Pedidos da Jotform Modelo de Rastreador de Pedidos Online da Canva Modelo básico de inventário da Template.net Modelo de ordem de serviço da FMX

O que é um modelo de acompanhamento de pedidos?

Um modelo de acompanhamento de pedidos é uma ferramenta poderosa para manter a organização ao gerenciar pedidos em grande volume. Pense nele como uma lista de verificação principal que ajuda a acompanhar detalhes importantes, como números de pedidos, descrições de produtos, status de envio e datas de entrega — tudo em um só lugar.

O modelo funciona como um centro de controle onde você pode acompanhar o status das encomendas em tempo real, para saber o que está acontecendo com cada uma delas.

Um modelo de acompanhamento de pedidos pode ajudá-lo a:

Acompanhe os detalhes dos pedidos : gerencie nomes de produtos, quantidades, números de pedido e informações do cliente em um único lugar

Acompanhe o status da remessa : fique por dentro se um pedido está pendente, enviado ou entregue

Fique por dentro dos prazos : acompanhe as datas estimadas de entrega e quaisquer atrasos

Identifique problemas antecipadamente: detecte atrasos ou discrepâncias nos pedidos antes que se transformem em problemas maiores

Com tudo organizado em um só lugar, você pode reduzir erros, melhorar a comunicação e garantir entregas pontuais.

O que torna um modelo de rastreamento de pedidos eficaz?

Um bom modelo de acompanhamento de pedidos é simples, claro e personalizável para atender às necessidades específicas da sua empresa. Acima de tudo, ele deve atender às suas necessidades de forma a tornar sua empresa mais eficiente.

Ao finalizar seus modelos de acompanhamento de pedidos, sugerimos que você leve em consideração estes 5 fatores principais:

Clareza : O modelo deve apresentar as informações em um layout limpo e fácil de entender, com seções para cada detalhe, como informações do cliente, status do pedido e datas de envio

Personalização: Escolha um modelo que possa ser personalizado de acordo com seus tipos de produtos, serviços ou processos de atendimento de pedidos

Simplicidade: Os melhores modelos de acompanhamento de pedidos são fáceis de navegar, garantindo que as equipes possam acessar e atualizar rapidamente as informações dos pedidos

Integração : um bom modelo funciona perfeitamente com outras ferramentas que você usa, como : um bom modelo funciona perfeitamente com outras ferramentas que você usa, como softwares de gerenciamento de pedidos e sistemas de pagamento

Recursos visuais: Adicionar clareza visual ao seu modelo por meio de códigos de cores ou indicadores de status pode ajudar sua equipe a priorizar as tarefas

10 modelos de acompanhamento de pedidos para otimizar o gerenciamento de pedidos

1. Modelo de formulário de pedido de produtos do ClickUp

Baixe este modelo Otimize o gerenciamento de pedidos com o modelo de formulário de pedido de produtos do ClickUp

A entrega eficiente de produtos é fundamental para um atendimento ao cliente excepcional, e tudo começa com um gerenciamento eficaz dos pedidos. O modelo de formulário de pedido de produtos do ClickUp foi projetado para otimizar o processo de gerenciamento de pedidos, oferecendo às empresas uma ferramenta fácil de usar para rastrear e gerenciar pedidos do início ao fim.

Você pode usar este modelo para visualizar o status de cada pedido em tempo real — seja ele em fase de embalagem, em trânsito ou já entregue. Além disso, você pode usar este modelo para coletar facilmente informações do cliente por meio de um formulário, garantindo uma entrega tranquila do produto.

Este é um dos melhores modelos de formulário de pedido para empresas que lidam com pedidos em grande volume, oferecendo um método estruturado para rastrear pedidos e entregas. Ao integrar este modelo de formulário de pedido ao seu fluxo de trabalho, você pode:

Otimize as operações automatizando o rastreamento de pedidos

Otimize a logística de envio para entregas mais rápidas e confiáveis

Melhore a experiência do cliente, oferecendo visibilidade em tempo real sobre o status de seus pedidos

Ideal para: Empresas que lidam com pedidos em grandes quantidades

2. Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp

Baixe este modelo Gerencie compras e estoque com o modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp

Está com dificuldades para lidar com grandes estoques e vários fornecedores? O modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp é ideal para você.

Isso ajuda a padronizar o processo de compras para acompanhar as quantidades dos pedidos, os preços e as entregas. Você também pode usar o modelo para acompanhar o estoque disponível em tempo real por meio da Visualização em Tabela. Dessa forma, você pode fazer pedidos em tempo hábil e evitar interrupções na cadeia de suprimentos.

Outro excelente uso desse modelo é o gerenciamento de fornecedores. Ele ajuda você a manter uma lista de todos os fornecedores, seus preços, prazos de entrega e condições de pagamento para agilizar a comunicação.

Ao integrar este modelo de ordem de compra ao seu fluxo de trabalho, você pode:

Configure facilmente um sistema de pedidos de compra

Otimize o processo de pedidos do início ao fim

Monitore os custos de compra

Ideal para: Organizações que encomendam produtos de vários fornecedores

3. Modelo de pedidos de brindes corporativos do ClickUp

Baixe este modelo Gerencie pedidos de brindes com eficiência usando o modelo de pedidos de brindes corporativos do ClickUp

Os itens promocionais (Swag) são ótimos para promover a marca e construir relacionamentos duradouros com funcionários e clientes. Você pode distribuir itens como camisetas, garrafas de água, sacolas ou cadernos com o logotipo da sua empresa em conferências, feiras ou reuniões com clientes.

Mas adquirir brindes corporativos pode ser um incômodo. Encontrar fornecedores, garantir a personalização, gerenciar custos e acompanhar o estoque — há muito trabalho nos bastidores. No entanto, o modelo de pedidos de brindes corporativos da ClickUp facilita o processo de encomenda.

Você pode usar o modelo para definir um orçamento para brindes e criar um sistema para fazer pedidos e acompanhar o estoque de brindes. Ele ajuda a centralizar informações como detalhes do produto, quantidades, prazos de entrega e contatos dos fornecedores, reduzindo o risco de erros.

Este modelo permite que você:

Centralize os registros de pedidos do estoque de brindes

Evite a falta de estoque

Garanta o controle de qualidade e a consistência da marca em todos os eventos e campanhas

Ideal para: Agências de marketing e publicidade, startups, organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade

4. Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Baixe este modelo Simplifique o rastreamento e o gerenciamento de pedidos com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

O modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp simplifica o rastreamento e o gerenciamento de estoque. Ao centralizar todos os dados de estoque, você pode monitorar os níveis de estoque em tempo real. Isso evita a falta de estoque e garante que você atenda às demandas dos clientes sem atrasos ou interrupções no serviço.

Este modelo é particularmente útil para operações de varejo e comércio eletrônico. Ele permite uma avaliação rápida das necessidades de estoque e a realização de novos pedidos em tempo hábil.

Além disso, com visibilidade clara do status atual do estoque, o modelo:

Melhora a colaboração na realização de pedidos e na atualização dos registros de estoque

Otimiza os processos de compras

Otimiza a cadeia de suprimentos por meio do gerenciamento das interações com fornecedores

Permite registros precisos de estoque

Além disso, o modelo reduz os custos associados ao excesso ou à falta de estoque, abrindo caminho para um crescimento sustentável.

Ideal para: Lojas de varejo, empresas de manufatura, empresas de comércio eletrônico e empresas do setor de hospitalidade

💡Dica profissional: Você pode vincular este modelo a um software de gestão de operações para melhorar a colaboração, reduzir erros e atender às demandas dos clientes de forma eficaz.

5. Modelo de relatório de estoque do ClickUp

Baixe este modelo Obtenha visibilidade sobre a disponibilidade dos produtos com o modelo de relatório de estoque do ClickUp

Imagine que você está se preparando para uma campanha promocional. Mas, no último momento, você descobre que seu produto mais vendido está com estoque baixo. Agora, você terá que adiar a campanha até conseguir estoque suficiente.

O modelo de relatório de estoque do ClickUp ajuda a evitar essas situações. Ele permite que as empresas acompanhem o status do estoque em tempo real e tomem decisões informadas sobre a cadeia de suprimentos. O modelo também facilita a definição de um processo de pedidos eficiente, antecipando a demanda e fazendo pedidos com antecedência.

Com este modelo, você pode:

Mantenha registros precisos do estoque

Otimize o processo de pedidos

Tome decisões informadas sobre a cadeia de suprimentos

Ideal para: Lojas de varejo, distribuidores atacadistas, empresas farmacêuticas e de suprimentos médicos

💡Dica profissional: Baixe e integre este modelo ao software de compras para alinhar suas informações de estoque com as estratégias de compra. Isso ajudará você a negociar melhores condições com os fornecedores e otimizar os fluxos de trabalho de compras.

6. Modelo de registro de entregas do ClickUp

Baixe este modelo Acompanhe os prazos de entrega dos pedidos com o modelo de registro de entregas do ClickUp

Você está enfrentando erros ou atrasos frequentes nas entregas aos clientes? O modelo de registro de entregas do ClickUp pode ajudar! Ele centraliza todas as informações essenciais relacionadas às suas encomendas, incluindo números de pedido, nomes de clientes, detalhes do pedido, prazos de entrega, endereços de envio e números de rastreamento — tudo em um único local prático.

Com tudo organizado ao seu alcance, você pode monitorar e gerenciar facilmente cada entrega, garantindo o cumprimento pontual e minimizando erros

Com este modelo, você pode:

Organize as entregas por data, hora e rota

Acompanhe os prazos de entrega

Acesse rapidamente informações importantes sobre entregas

Mantenha os clientes atualizados sobre o status de seus pedidos

Ideal para: Supermercados, empresas de organização de eventos e distribuidores atacadistas

7. Modelo de Rastreamento de Pedidos da Jotform

via Jotform

O modelo de acompanhamento de pedidos da JotForm é uma ferramenta valiosa para otimizar o gerenciamento de pedidos em diversos setores. Seja para gerenciar uma loja online, um restaurante ou uma empresa de serviços, este modelo simplifica o gerenciamento de pedidos ao centralizar o nome do cliente, número de telefone, endereço de entrega, e-mail, item comprado e status do pedido.

Há também seções adicionais para anotações ou solicitações dos clientes, garantindo entregas eficientes e aprovações de pedidos. Além disso, você pode compartilhar este modelo com sua equipe, mantendo todos alinhados.

Ideal para: Lojas de comércio eletrônico e lojas de varejo online

Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Jotform

8. Modelo de acompanhamento de pedidos online da Canva

via Canva

O modelo de acompanhamento de pedidos online do Canva é um modelo personalizável que ajuda as empresas a gerenciar pedidos online. Sua interface intuitiva permite monitorar todos os pedidos — desde a realização até a entrega — e acompanhar detalhes essenciais, como informações do cliente, status do pagamento e atualizações de envio.

A melhor parte é que você pode editar este modelo para adicionar vários elementos de design, como o logotipo da marca, imagens de fundo, etc. No entanto, este modelo não oferece atualizações em tempo real, e você precisa inserir os dados manualmente.

Ideal para: Empresas que oferecem serviços criativos, como agências de marketing e publicidade e empresas de organização de eventos

9. Modelo básico de inventário da Template.net

O Modelo Básico de Estoque da Template.net se destaca como um dos modelos de estoque mais úteis para pequenas empresas. Ele oferece uma solução simples para acompanhar os níveis de estoque e organizar os dados dos produtos.

Seja você proprietário de uma pequena loja de varejo ou de um restaurante local, este modelo ajuda a manter registros precisos do estoque e a otimizar as operações da cadeia de suprimentos.

Com este modelo, você pode:

Monitore o estoque disponível

Evite situações de excesso de estoque

Obtenha informações sobre os movimentos de estoque

Otimize os processos de estoque

Além disso, você pode integrar o modelo às suas ferramentas de gerenciamento de produtos para simplificar as tarefas e gerenciar recursos de forma eficaz.

Ideal para: Pequenas empresas com recursos limitados, como butiques ou restaurantes locais

Leia mais: As 11 melhores ferramentas de gerenciamento de produtos

10. Modelo de ordem de serviço da FMX

via FMX

O modelo de ordem de serviço da FMX reúne todas as suas ordens de serviço em um único lugar. Você pode acompanhar os dados do cliente, os detalhes do problema, o status da solicitação, o trabalho necessário e os custos associados. Ele oferece acompanhamento e gerenciamento abrangentes das ordens em todas as etapas do processo.

Usando o modelo de ordem de serviço, você pode:

Tenha uma visão geral clara do status de cada pedido

Garanta uma entrega rápida

Obtenha informações valiosas sobre trabalhos anteriores com registros históricos

Tome decisões informadas

No geral, este modelo permite que você gerencie todos os pedidos em um único lugar, para que você não perca nenhum detalhe importante.

Ideal para: Empresas de manufatura, empresas de serviços de TI e empresas de gestão de frotas

Leia mais: Modelos gratuitos de formulários de pedido para Excel

Chega de atrasos nas entregas com os modelos de acompanhamento de pedidos do ClickUp

Cada um desses modelos oferece recursos exclusivos para lidar com aspectos específicos do rastreamento de pedidos e da gestão de estoque. Ao escolher um modelo, lembre-se de levar em consideração fatores como clareza, personalização, simplicidade, recursos de integração e recursos visuais.

Ao implementar o modelo de rastreamento de pedidos adequado às necessidades da sua empresa, você pode melhorar a precisão no atendimento dos pedidos, aprimorar a comunicação e a satisfação do cliente e otimizar a gestão de estoque. Portanto, reserve um tempo para avaliar esses modelos e selecione aquele que melhor atende às necessidades da sua empresa.

No entanto, se você deseja estar bem preparado para lidar com as complexidades do gerenciamento de pedidos, não deixe de experimentar os modelos de acompanhamento de pedidos do ClickUp.

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