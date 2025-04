Como se tornar viral no TikTok com estratégias comprovadas

Você já se perguntou como alguns vídeos do TikTok parecem explodir da noite para o dia, acumulando milhões de visualizações, enquanto outros mal fazem barulho? 🤔

Não é apenas sorte - há um método para essa loucura. Quer você seja uma marca tentando expandir seu alcance ou um criador de conteúdo buscando deixar sua marca, tornar-se viral no TikTok é totalmente possível com as estratégias certas.

Neste guia, decifraremos os segredos por trás da viralidade do TikTok. Você aprenderá como aproveitar as últimas tendências, envolver seu público e usar ferramentas como ClickUp para planejar, criar e monitorar seu conteúdo como um profissional.

Pronto para levar seu jogo no TikTok para o próximo nível? Vamos mergulhar de cabeça e tornar seu próximo vídeo viral! 🚀

**Virtualização no TikTok: O que realmente acontece?

Nós descobrimos como se tornar viral no TikTok. 🔑

Ou, pelo menos, nossas equipes de marketing e RHs descobriram, depois de obter 19 milhões de visualizações, 1,8 milhão de curtidas e 188 mil salvamentos neste vídeo.

Quer ver a mágica? 😉👇🏻 @clickup>

Reunião de RH que nunca poderei deixar de ver #corporatehumor>#officehumor>♬ som original - ClickUp Tornar-se viral no TikTok não é apenas uma questão de sorte. O algoritmo do TikTok faz o resto se você conseguir colocar as peças certas no lugar. Mas, primeiro, você precisa entender como funciona o algoritmo do TikTok.

Entendendo o Algoritmo do TikTok

O TikTok foi criado com base em algoritmos que determinam o que você vê na página "Para você" ou na página FYP .'

É por isso que entender como isso funciona é tão importante para criadores e empresas que desejam se tornar virais.

Envolvimento do usuário: Mede curtidas, comentários, compartilhamentos e tempo de exibição para avaliar a interação. Os vídeos que prendem a atenção dos espectadores por mais tempo tendem a ser promovidos para um público mais amplo.

Mede curtidas, comentários, compartilhamentos e tempo de exibição para avaliar a interação. Os vídeos que prendem a atenção dos espectadores por mais tempo tendem a ser promovidos para um público mais amplo. Relevância do vídeo: Avalia fatores como hashtags, som, legendas e descrições de vídeo para determinar a relevância do conteúdo e sinalizar se um vídeo é relevante para o interesse de um usuário

Avalia fatores como hashtags, som, legendas e descrições de vídeo para determinar a relevância do conteúdo e sinalizar se um vídeo é relevante para o interesse de um usuário Atividade da conta: Analisa o comportamento anterior do usuário, como vídeos assistidos, curtidos e compartilhados, para personalizar as recomendações.

Analisa o comportamento anterior do usuário, como vídeos assistidos, curtidos e compartilhados, para personalizar as recomendações. Qualidade do vídeo: Considera elementos como resolução do vídeo, clareza do áudio e valor da produção, embora a alta qualidade não seja estritamente necessária para o sucesso do algoritmo

Fatores adicionais:

Tempo gasto no aplicativo: Influencia as recomendações do TikTok com base no tempo de envolvimento dos usuários com publicações individuais. Uma recenteVídeo do Washington Post diz que a duração do envolvimento do usuário com publicações individuais pode afetar drasticamente as recomendações do algoritmo no TikTok

Influencia as recomendações do TikTok com base no tempo de envolvimento dos usuários com publicações individuais. Uma recenteVídeo do Washington Post diz que a duração do envolvimento do usuário com publicações individuais pode afetar drasticamente as recomendações do algoritmo no TikTok Dispositivo e local: Considera o tipo de dispositivo e o local para recomendar conteúdo regionalmente relevante.

Quando você publica vídeos que incorporam todos esses fatores-chave, o algoritmo do TikTok aumenta a visibilidade deles, promovendo-os para mais usuários. À medida que o engajamento cresce, o ciclo continua, aumentando a exposição até que seu conteúdo atinja o tão procurado status de "viral".

Aqui está um diagrama rápido que representa um algoritmo do TikTok em funcionamento. 📍

Via: Fonte

Estratégias para criar conteúdo viral

Os vídeos virais do TikTok acontecem com 1% de sorte e 99% de estratégia. 🧠

Compilamos as melhores estratégias para se tornar viral no TikTok. Algumas delas são semelhantes às eficazes gerenciamento de projetos de mídia social mas são essenciais para simplificar o processo de criação de conteúdo do TikTok e aumentar as chances de sucesso viral.

1. Mantenha-se atualizado com as últimas tendências

As tendências são o combustível do TikTok, e aqui está como você pode aproveitá-las ao máximo:

Mantenha-se atualizado: Verifique regularmente a página " Discover " para ver o que está em alta. É uma música específica ou um filtro? Ou um desafio on-line maluco?

Verifique regularmente a página " " para ver o que está em alta. É uma música específica ou um filtro? Ou um desafio on-line maluco? Faça com que seja relevante: Alinhe-se com as tendências do TikTok que se relacionam com sua marca de forma criativa. Mas lembre-se de torná-lo relevante. Por exemplo, se um desafio de dança estiver em alta, você poderia fazê-lo enquanto mostra seu produto?

Alinhe-se com as tendências do TikTok que se relacionam com sua marca de forma criativa. Mas lembre-se de torná-lo relevante. Por exemplo, se um desafio de dança estiver em alta, você poderia fazê-lo enquanto mostra seu produto? Crie sua tendência: Inicie sua tendência ou desafio se estiver se sentindo criativo. Se a tendência pegar, sua visibilidade poderá disparar

Saiba quando ignorar uma tendência: Evite aderir a tendências que não estejam alinhadas com os valores de sua marca ou com seu público. 🚫

Por exemplo, quando a "mania dos NFTs" chegou ao auge, muitas marcas se apressaram em criar e vender NFTs sem entender as implicações da tecnologia. Marcas como a Taco Bell enfrentaram reações negativas quando lançaram a arte do NFT, que alguns consideraram um tom surdo, principalmente devido às preocupações ambientais associadas aos NFTs.

O envolvimento com essas tendências pode ser um tiro pela culatra se elas não repercutirem no seu público ou se contradisserem os valores da sua marca, destacando a necessidade de um envolvimento cuidadoso.

Leia também: Como usar o TrendSpotting (com exemplos)

Quando você usar hashtags, lembre-se de equilibrar as hashtags populares e as específicas do seu setor ou marca. No entanto, você deve evitar sobrecarregar sua legenda com muitas hashtags.

Embora o TikTok permita adicionar várias hashtags, use três a cinco hashtags por postagem. 🔖

Ao escolher as hashtags certas, você pode cativar o público com maior probabilidade de se interessar pelo seu setor, produtos ou serviços, garantindo que seu conteúdo receba a atenção que merece!

Usamos uma estratégia semelhante em nosso vídeo viral, "The Scrum Master" (2,8 milhões de visualizações).

Ficamos com 4-5 hashtags de tendência - #corporate, #corporatelife e #9to5, enquanto #scrum e #projectmanager eram altamente relevantes para a nossa marca e o conteúdo do vídeo.

Via: Fonte

3. Desperte a curiosidade

Você já passou por um vídeo e voltou a ele porque a frase de abertura era muito intrigante? Esse é o objetivo. 🎯

Comece com uma pergunta, um suspense ou um cenário maluco. Siga o exemplo da Legendaryshots, uma conta do TikTok conhecida por seus experimentos malucos que mantêm as pessoas grudadas até o fim.

Via: Fonte

4. Use as músicas mais populares a seu favor

A música desempenha um papel importante no TikTok - quase 90% dos entrevistados em um estudo afirmam que o som é fundamental para sua experiência. 🎶

O uso de sons populares ajudará seu conteúdo a ser notado. Escolha músicas ou efeitos sonoros da moda que complementem seu vídeo e chamem sua atenção. O som certo pode melhorar o clima e tornar seu vídeo mais memorável.

Por exemplo, você pode usar uma música animada e motivacional para um vídeo que mostre sua rotina matinal diária.

Você também pode criar seu próprio áudio ou trechos de som para complementar o vídeo. Isso também dá à sua música a chance de se tornar viral.

Por exemplo, a música viral "Anti-Hero", de Taylor Swift, foi combinada com tudo, desde histórias de separação até histórias de animais de estimação, acumulando milhões de visualizações.

Por falar em músicas, você já ouviu nossa trilha sonora do TikTok, "Choices"? @clickup>

HR acaba de lançar um hit 🔥 #corporatehumor> Paródia de "Choices" do @E-40 @ClickUp ♬ som original - ClickUp 5. Publique de forma consistente e nos horários certos

A consistência informa aos algoritmos do Tiktok que você está publicando ativamente conteúdo novo para os usuários.

Quanto mais engajamento consistente sua conta tiver, mais preferência os algoritmos darão a ela. Mas o momento certo também é importante!

Crie um cronograma de postagens consistente e mantenha-se fiel a ele. Publique com frequência para manter seu conteúdo atualizado e relevante, e use Ferramentas de análise do TikTok para identificar os horários ideais em que seu público está mais engajado. Postar quando seu público está on-line é um dos mais conhecidos Hacks do TikTok . Pesquisa da SocialPilot revelou o(s) melhor(es) horário(s) para postar no TikTok em 2024.

Dica profissional: Quer simplificar isso? Ferramentas como Visualização do calendário do ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar facilmente sua programação de postagens. 📅

6. Contar uma história

As pessoas adoram histórias, e o público do TikTok não é exceção. 💬

Sim, a música é essencial para o engajamento; já falamos sobre isso. Mas você sabia que 80% dos principais vídeos do TikTok incorporam música?

Isso é particularmente impactante quando combinado com uma narrativa relacionável, como visto em campanhas bem-sucedidas que utilizam sons de tendências ou criam paisagens sonoras personalizadas para chamar a atenção.

Uma história bem contada pode se conectar com os espectadores em um nível mais profundo e incentivar compartilhamentos. Um enredo forte também pode prender os espectadores logo no início e mantê-los assistindo por mais tempo.

Exemplo: Se você trabalha no setor de fitness, pode criar uma história em vídeo sobre seus primeiros dias de treino em uma academia. Como você se sentiu no início? O que lhe deu impulso para fazer mudanças em sua rotina?

7. Varie a duração de seu vídeo

Faça experiências com diferentes durações de vídeo para ver o que funciona melhor para seu público.

de acordo com a Social Insider, vídeos curtos de 0 a 15 segundos obtêm uma média de 9,40% de visualizações de vídeo, enquanto vídeos mais longos obtêm uma taxa de visualização de 7%.

Isso significa que os vídeos mais curtos geralmente têm melhor desempenho em termos de visualizações. Mas isso não significa que os vídeos mais longos não funcionem! O importante é encontrar o ponto ideal que funcione para seu conteúdo e público-alvo.

Conselho amigável: Faça experiências com diferentes durações para ver o que funciona. Mas tenha em mente: Se você tem uma história poderosa para contar, não tenha medo de usar uma longa duração!

Via: Fonte

8. Entreter e ser identificável

O TikTok é divertido, e o humor é fundamental. Use-o para criar situações com as quais os espectadores possam se conectar. Um vídeo divertido e envolvente tem mais chances de se tornar viral. Portanto, não tenha medo de adicionar personalidade e humor aos seus vídeos.

de acordo com TikTok :

7 em cada 10 espectadores dizem que "fazer as pessoas rirem" é considerado o aspecto mais agradável de assistir aos anúncios do TikTok

30% dos usuários do TikTok disseram que o humor no conteúdo do criador foi a principal motivação para a intenção de compra

"Engraçado" é a principal categoria de vídeo que os espectadores querem ver dos criadores

Ah, parece que acabamos de nos tornar virais pelo mesmo motivo!!! 😉 @clickup>

Você pode denunciar o RH ao RH? #corporatehumor>#officehumor> @ClickUp @ClickUp @ClickUp ♬ som original - ClickUp A perfeição não é necessária: Abrace seus momentos peculiares! 💜

Não se preocupe em fazer com que cada TikTok seja perfeito. Às vezes, os momentos peculiares e crus são os que mais repercutem em seu público. Portanto, deixe sua criatividade fluir - com erros e tudo!

9. Agregue valor e eduque com conteúdo

Forneça valor aos seus espectadores oferecendo informações úteis ou educando-os sobre um tópico. Isso pode estabelecer você como um especialista e atrair seguidores fiéis.

Dicas, sugestões e truques são a maneira mais envolvente de educar seu público de nicho. No entanto, certifique-se de que esteja criando conteúdo original e com autoridade.

10. Envolva-se com seu público do TikTok

Interagir com seus seguidores é fundamental para criar uma comunidade. Aumente a interação do usuário criando conteúdo que provoque ação imediata! Tente adicionar uma chamada para ação (CTA) baseada em perguntas ou desenvolver tópicos com base em sugestões de usuários e interesses em alta.

Quando a publicação estiver no ar, procure oportunidades de interagir com sua rede. Responda aos comentários e incentive seus seguidores a participar da conversa.

Dica profissional: Responda aos comentários na primeira hora após a publicação do vídeo. O TikTok recompensa o conteúdo que estimula o engajamento, portanto, responder aos espectadores rapidamente aumenta suas chances de ser enviado para mais feeds. ⏳.

11. Participe de memes e desafios

Participar de memes e desafios populares pode ajudá-lo a alcançar um público mais amplo. Mantenha-se atualizado sobre as tendências atuais e crie seu toque exclusivo para se destacar.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências: Fique de olho na página "Discover" (Descobrir) e siga os criadores relevantes para se manter atualizado sobre as tendências. O momento certo é fundamental: entrar em um desafio cedo pode diferenciá-lo antes que ele fique saturado.

Adicione um toque exclusivo: Participar de uma tendência é ótimo, mas dar a sua opinião sobre ela torna seu conteúdo memorável. Seja adicionando um elemento específico da marca, uma abordagem humorística ou uma variação criativa, um toque exclusivo ajuda seu vídeo a se destacar.

Exemplo: Digamos que haja um desafio popular no TikTok em que os usuários demonstram uma transformação dramática para uma música específica. Você poderia participar revelando um antes e um depois do uso de seu produto ou serviço.

Se você tiver uma marca de produtos para a pele, mostre uma transição divertida de acordar com a cabeça de cama para uma pele brilhante depois de usar seus produtos. Isso aproveita o formato de tendência e destaca o que sua marca oferece de forma divertida. Ao combinar seu nicho com uma tendência viral, você se conecta com um público mais amplo e, ao mesmo tempo, mantém seu conteúdo relevante e envolvente.

12. Colaborar com outros criadores

Faça parcerias com outros criadores de conteúdo em seu nicho para alcançar um público mais amplo. Colabore em duetos, pontos ou vídeos conjuntos para aumentar a visibilidade e a exposição.

Ao escolher influenciadores para colaborar, é essencial considerar alguns aspectos:

Tamanho dos seguidores

Alinhamento do público

Estilo de conteúdo

Utilização ferramentas de marketing de influenciadores para acompanhar suas colaborações, campanhas de marketing, influenciadores em seu nicho, etc.

🌟 Exemplo: Imagine que você tenha um canal de culinária saudável e faça parceria com um influenciador de fitness. Vocês poderiam criar um vídeo conjunto no qual preparam uma refeição nutritiva juntos, mostrando o processo de cozimento e seus benefícios para um estilo de vida saudável.

Essa colaboração combina seus públicos e fornece conteúdo valioso que repercute entre os espectadores interessados em culinária e condicionamento físico.

Via: Fonte

13. Aproveite o conteúdo gerado pelo usuário

Incentive seus seguidores a criar conteúdo relacionado à sua marca ou aos seus produtos. Apresente os melhores envios em seu canal do TikTok para envolver sua comunidade e mostrar o conteúdo gerado pelo usuário.

A Crocs fez isso acontecer! Tudo isso com uma campanha viral no TikTok que se baseou em conteúdo gerado pelo usuário.

A história é a seguinte:

Em 2018, a Crocs lançou uma tendência que convidava as pessoas a personalizarem seus Crocs. A campanha tinha um forte slogan "EU SEI o que eu quiser"

_"Mostre-nos como é o SEU Crocs de US$ 1.000, personalizando, aprimorando ou simplesmente incorporando a mentalidade Come As You Are e deixando o mundo saber que EU SOU O QUE EU QUISER

Enquanto os usuários criavam suas versões de Crocs com classe, Post Malone também criou uma. Os tênis de edição limitada se esgotaram em 10 minutos ! 👀

Tudo isso aconteceu sem que a Crocs criasse uma única peça de conteúdo.

Então, por que não seguir o exemplo da Crocs? Inspire seu público a mostrar sua criatividade e veja sua marca prosperar por meio de conexões autênticas!

Via: Fonte

14. Faça promoção cruzada de seu conteúdo do TikTok em outras plataformas

Não mantenha seu conteúdo do Tiktok em um silo. Compartilhe seus vídeos do TikTok em outras plataformas de mídia social para gerar tráfego e aumentar a visibilidade. Incentive seus seguidores em outras plataformas a segui-lo no TikTok.

A integração do conteúdo do TikTok à sua estratégia mais ampla de mídia social amplia o público e cria uma narrativa de marca mais coesa. Destacar os aspectos exclusivos de seus vídeos do TikTok pode despertar a curiosidade e atrair seguidores ansiosos para se envolverem com sua jornada criativa em todas as plataformas.

Exemplo: Crie um teaser ou um rolo de destaque de seu conteúdo do TikTok para compartilhar em seu Instagram Stories ou feed, atraindo os espectadores com trechos do que eles podem esperar.

Se você estiver apresentando um projeto de bricolagem no TikTok, publique um clipe rápido de antes e depois no Instagram, levando os espectadores a conferir a transformação completa no seu TikTok. Além disso, considere fixar um vídeo do TikTok na parte superior da sua página do Facebook ou apresentá-lo em um boletim informativo para atrair a atenção dos assinantes de e-mail.

Essa abordagem multicanal aumenta a visibilidade do seu TikTok e promove uma comunidade mais engajada em todas as plataformas.

15. Aprimore suas habilidades de edição

Aprimore seus vídeos com técnicas de edição eficazes. O TikTok oferece uma variedade de efeitos, de filtros a telas verdes, para tornar seus vídeos mais envolventes e divertidos. Sinta-se à vontade para experimentar e ver o que funciona para seu conteúdo.

Como alternativa, você pode usar software de marketing de vídeo para adicionar transições, sobreposições de texto e música. Um vídeo bem editado pode melhorar muito sua qualidade geral.

Não tem habilidades de edição? Não tem problema! 🎬

Não se preocupe se você não for um especialista em edição - as ferramentas integradas do TikTok tornam tudo muito fácil. Comece aos poucos: coloque um texto divertido, experimente algumas transições e brinque com os efeitos. Mas o importante é que, às vezes, manter a simplicidade funciona melhor quando você está apenas pegando o jeito. Divirta-se e deixe sua personalidade transparecer!

Criar e planejar conteúdo envolvente

Seu primeiro passo para a viralidade do TikTok? Planejar. 🖍️ ClickUp oferece recursos robustos para ajudá-lo a fazer brainstorming, organizar e refinar suas ideias de conteúdo. ✨

Sessões de brainstorming com os quadros brancos ClickUp

Use o ClickUp Whiteboards para colaborar, fazer brainstorming e visualizar ideias Quadros brancos do ClickUp são telas digitais em que você e sua equipe podem fazer um brainstorming visual de ideias de conteúdo. Imagine um quadro branco virtual onde você pode adicionar anotações, imagens, mapas mentais e links para Tarefas do ClickUp ou Documentos .

Por exemplo, você pode usar os quadros brancos do ClickUp para:

Gerar ideias de tópicos para suas postagens de blog, conteúdo de mídia social ou roteiros de vídeo

Esboçar esboços e storyboards para seu conteúdo

Organizar suas descobertas de pesquisa e análise da concorrência

Conselho amigável: Você já teve uma ideia genial para um vídeo do TikTok às 2h da manhã, mas a esqueceu totalmente quando acordou? Sim, nós também. É por isso que o aplicativo móvel do ClickUp é perfeito - basta anotar essas epifanias da meia-noite no exato momento em que elas o atingem!

Pesquisa e ideação com o ClickUp Brain

Obtenha respostas instantâneas, gere ideias criativas e otimize seu fluxo de trabalho Cérebro ClickUp é o seu assistente de conteúdo completo com tecnologia de IA. Ele pode analisar seu conteúdo e sugerir tópicos e ideias relevantes para a criação de conteúdo futuro.

Se você já se viu preso em uma rotina criativa, tentando ter ideias de conteúdo novas e envolventes, você não é o único. É aí que o ClickUp Brain entra em cena para salvar o dia! Ele está aqui para ajudar você:

Identificar tópicos de tendências relacionados ao seu nicho

Analisar o desempenho de seu conteúdo para ver o que repercute em seu público

Gerar novas ideias de conteúdo com base em seu conteúdo existente e nos dados do público-alvo

O ClickUp Brain pode ajudá-lo a a dimensionar sua produção de conteúdo significativamente.

Criar um calendário

Depois de fazer um brainstorming e finalizar suas ideias de conteúdo, use Visualização do calendário do ClickUp para planejar e programar seu conteúdo.

Arraste e solte facilmente as tarefas para ajustar sua agenda no ClickUp Calendar View

Veja como ele pode ajudar:

Crie e visualize sua programação de conteúdo: Visualize todas as tarefas planejadas, inclusive conteúdo de mídia social, vídeos e muito mais, exibidos em um calendário

Visualize todas as tarefas planejadas, inclusive conteúdo de mídia social, vídeos e muito mais, exibidos em um calendário Agendamento de arrastar e soltar: Reagende o conteúdo arrastando e soltando tarefas no calendário. Ajuste sua programação com base em circunstâncias imprevistas ou mudanças de prioridades

Reagende o conteúdo arrastando e soltando tarefas no calendário. Ajuste sua programação com base em circunstâncias imprevistas ou mudanças de prioridades Atribua tarefas e defina prazos: Atribua tarefas de criação de conteúdo a membros específicos da equipe e defina prazos. Certifique-se de que todos tenham a mesma visão que você e sejam responsáveis pela carga de trabalho de criação de conteúdo que lhes foi atribuída

Atribua tarefas de criação de conteúdo a membros específicos da equipe e defina prazos. Certifique-se de que todos tenham a mesma visão que você e sejam responsáveis pela carga de trabalho de criação de conteúdo que lhes foi atribuída Integração com ferramentas existentes: Integra-se com plataformas populares de mídia social, como TikTok, YouTube, Instagram e outras, permitindo que você agende seu conteúdo de mídia social diretamente no aplicativo

O ClickUp oferece uma variedade de recursos gratuitos modelos de calendário de conteúdo para ajudá-lo a começar rapidamente, como 👇

Modelo moderno de calendário de mídia social da ClickUp

Faça o download deste modelo

Precisa de uma estrutura para organizar seu conteúdo? O

Modelo moderno de calendário de mídia social do ClickUp

ajuda a gerenciar e programar seu conteúdo de mídia social em várias plataformas. Veja o que esse modelo oferece:

Gerenciamento avançado de tarefas: Crie, atribua e acompanhe tarefas detalhadas para o seu conteúdo de mídia social

Crie, atribua e acompanhe tarefas detalhadas para o seu conteúdo de mídia social Agendamento de conteúdo: Agende postagens para várias plataformas e horários com base em datas

Agende postagens para várias plataformas e horários com base em datas **Ferramentas de colaboração: trabalhe com sua equipe para fazer brainstorming, criar e gerenciar conteúdo em conjunto

Monitoramento de desempenho: Monitore o envolvimento e o desempenho de suas postagens nas mídias sociais

Monitore o envolvimento e o desempenho de suas postagens nas mídias sociais Integrações: Conecte-se a qualquer plataforma de mídia social popular e a outras ferramentas para obter um fluxo de trabalho contínuo

Faça o download deste modelo

Da mesma forma, o Modelo de mídia social do ClickUp oferece uma abordagem simplificada para o gerenciamento de conteúdo de mídia social. Ele fornece uma estrutura básica para programar postagens, atribuir tarefas e acompanhar o progresso.

Programação de postagens

Depois que o conteúdo for criado e planejado, a próxima etapa é agendar as publicações. A visualização de calendário do ClickUp torna esse processo simples e eficiente.

Atribuição de datas para cada tarefa

Abra a visualização do calendário: Navegue até a visualização do calendário em seu espaço de trabalho do ClickUp Arrastar e soltar tarefas: Clique em uma tarefa e arraste-a para a data desejada para atribuir automaticamente a tarefa a essa data específica Definir datas de vencimento: Defina uma data de vencimento clicando na tarefa e selecionando a opção "Due Date" (Data de vencimento) para tarefas que exigem um prazo específico Ajuste os fusos horários: Se a sua equipe estiver trabalhando em fusos horários diferentes, certifique-se de que o fuso horário correto esteja definido para cada tarefa para evitar conflitos de agendamento

Programar postagens recorrentes

Se você tiver conteúdo recorrente, como boletins informativos semanais ou mensais, poderá usar as tarefas recorrentes do ClickUp para agendá-las automaticamente.

Crie uma tarefa recorrente: Crie uma nova tarefa e selecione a opção "Recurring" (Recorrente) Definir padrão de recorrência: Escolha o padrão de recorrência desejado e defina a programação - diária, semanal, mensal ou anual **Defina a data final: Especifique quando você deseja que a tarefa recorrente termine

Rastreamento de desempenho

Conhecer o desempenho do seu conteúdo é vital para elevar o nível da sua estratégia de mídia social! Quando você identifica o que repercute, pode refinar sua abordagem e criar conteúdo que cativa seu público.

ClickUp Dashboards

Crie painéis personalizados para visualizar suas principais métricas com o ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards fornecem ferramentas poderosas para rastrear as principais métricas e obter insights valiosos.

Como o ClickUp Dashboards atua como seu centro de análise de mídia social:

Monitoramento centralizado: Reúna todas as suas métricas de mídia social em um único painel com o ClickUp para obter uma visão geral clara do desempenho

Reúna todas as suas métricas de mídia social em um único painel com o ClickUp para obter uma visão geral clara do desempenho Representação visual dos dados: Use tabelas e gráficos personalizáveis para identificar tendências e acompanhar o engajamento sem esforço

Use tabelas e gráficos personalizáveis para identificar tendências e acompanhar o engajamento sem esforço Acompanhe o desempenho em relação às metas: Defina metas de campanha de mídia social e acompanhe seu progresso em relação a elas nos painéis do ClickUp. Isso ajuda a medir seu sucesso e a identificar áreas de melhoria

Modelo de métricas de mídia social do ClickUp

Faça o download deste modelo

Precisa de ajuda para monitorar suas métricas de mídia social? O Modelo de métricas de mídia social do ClickUp simplifica o processo e ajuda a analisar o desempenho da mídia social. Ele fornece um painel dedicado com as principais métricas para ajudá-lo a entender o desempenho do seu conteúdo.

Painel pré-criado: Rastreia as principais métricas de mídia social, como crescimento de seguidores, taxa de engajamento e tráfego do site

Rastreia as principais métricas de mídia social, como crescimento de seguidores, taxa de engajamento e tráfego do site Personalização: Adapta o painel para rastrear as métricas mais relevantes para suas metas de mídia social

Adapta o painel para rastrear as métricas mais relevantes para suas metas de mídia social População de dados automatizada: Economiza tempo extraindo automaticamente os dados de suas contas de mídia social

Economiza tempo extraindo automaticamente os dados de suas contas de mídia social Marketing orientado por dados: Permite que você tome decisões informadas e otimize sua estratégia de mídia social com base em dados reais de desempenho

Faça o download deste modelo

ClickUp Marketing

Gerencie suas campanhas de marketing, acompanhe o desempenho e colabore com sua equipe usando o ClickUp Marketing ClickUp Marketing é um poderoso software de planejamento de marketing projetado para otimizar todo o seu fluxo de trabalho de marketing.

Ele oferece todas as ferramentas para que você possa lidar sem esforço com todos os seus projetos e campanhas de marketing em vários canais. Além disso, gerencie seu conteúdo do TikTok com:

Organização sem esforço: Abandone as planilhas e organize seu conteúdo do TikTok com eficiência no ClickUp

Abandone as planilhas e organize seu conteúdo do TikTok com eficiência no ClickUp Fluxo de trabalho colaborativo: Brainstorming de ideias, atribuição de tarefas e colaboração com sua equipe na criação de vídeos - tudo em uma única plataforma

Brainstorming de ideias, atribuição de tarefas e colaboração com sua equipe na criação de vídeos - tudo em uma única plataforma Fluxo de trabalho simplificado: Use as várias exibições do ClickUp ( List , Calendário, Kanban ) para criar calendários de conteúdo personalizados para sua estratégia do TikTok. Por exemplo, você pode usar o modo de exibição Kanban para gerenciar os diferentes estágios de produção de vídeo, desde o brainstorming de ideias até a edição e a aprovação final

Além do TikTok: Orquestre o marketing em todos os canais com o ClickUp

O ClickUp não é apenas para o TikTok. Sua versatilidade permite que você gerencie todas as suas iniciativas de marketing, independentemente do canal.

Planeje e execute campanhas de e-mail, gerencie conteúdo de mídia social para diferentes plataformas com o modelos de mídia social e rastrear o tráfego do site, tudo em um hub centralizado.

Várias visualizações para diferentes necessidades

O ClickUp se destaca por sua notável flexibilidade. Escolha a visualização - Lista, Calendário ou Kanban - que melhor atenda às suas necessidades e ao projeto de marketing específico em que está trabalhando. Essa abordagem personalizada garante um fluxo de trabalho claro e organizado em todos os seus canais de marketing.

Dica profissional: Use um sistema dedicado para Ferramentas de marketing do TikTok para acompanhar o desempenho da campanha de forma eficaz, otimizar as estratégias de conteúdo e alcançar seu público-alvo na plataforma.

O que não fazer para se tornar viral no TikTok

Embora se tornar viral no TikTok possa ser empolgante, é importante lembrar que nem todas as tendências ou estratégias funcionarão para todas as marcas. Aqui estão algumas coisas que devem ser evitadas ao tentar se tornar viral:

1. Afastar-se da identidade de sua marca

É tentador aderir a todas as tendências, mas é importante manter-se fiel à identidade de sua marca. Tentar ser algo que você não é pode confundir seu público e afastar possíveis seguidores.

2. Forçar tendências

Não se force a participar de tendências que não se alinham com sua marca ou estilo de conteúdo. É mais provável que o conteúdo autêntico repercuta em seu público do que tentativas forçadas de estar na moda.

3. Ignorar seu público-alvo

Ao criar conteúdo, sempre considere seu público do TikTok. De que tipo de conteúdo eles gostam? Que interesses eles têm? O conteúdo que repercute em seu público tem maior probabilidade de se tornar viral.

Embora as hashtags sejam importantes para a capacidade de descoberta, o excesso de hashtags irrelevantes pode prejudicar seu alcance. Limite-se a usar hashtags relevantes que são usadas pelo seu público do TikTok.

5. Não promover seu conteúdo

Depois de criar um ótimo vídeo para o TikTok, não fique parado esperando que ele se torne viral. Promova seu conteúdo em outras plataformas de mídia social e incentive seus seguidores a compartilhá-lo.

Lembre-se de que se tornar viral no TikTok não significa seguir todas as tendências ou estratégias. Trata-se de criar conteúdo autêntico e envolvente que repercuta em seu público-alvo. Mantendo-se fiel à sua marca e entendendo seu público, você estará no caminho certo para o sucesso no TikTok.

Reel It in: **Torne-se viral no TikTok com o ClickUp

O TikTok oferece às empresas e aos indivíduos uma oportunidade única de atingir um grande público. No entanto, a criação de seguidores no TikTok não acontece da noite para o dia, e isso não é problema! Cada novo seguidor é como um pequeno "high-five" de alguém que adora seu conteúdo. Concentre-se em criar vídeos dos quais você se orgulha, e os seguidores virão. ⏰

Mas quando a questão é como se tornar viral no TikTok e gerenciar seu conteúdo, o ClickUp está à sua disposição.

Lembre-se de manter a identidade de sua marca, analisar seu desempenho e adaptar sua estratégia com o tempo.

Os recursos do ClickUp podem ajudá-lo a economizar tempo, aumentar a eficiência e, por fim, atingir suas metas no TikTok. Do planejamento e programação de conteúdo ao acompanhamento do desempenho, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudá-lo a criar e gerenciar seu conteúdo com eficiência. Experimente o ClickUp hoje mesmo e comece a criar conteúdo viral com facilidade! 🎯