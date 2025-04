As 8 principais ferramentas de software de gerenciamento de conteúdo de vendas

A jornada desde a atração de clientes potenciais até o fechamento de uma venda pode ser longa. Sua equipe de vendas precisa do conteúdo certo - o argumento de venda perfeito, o estudo de caso ou os e-mails de acompanhamento - pronto para cada estágio para obter conversões bem-sucedidas.

O software de gerenciamento de conteúdo de vendas pode ajudá-lo com a entrada correta. Essas plataformas organizam seu conteúdo e capacitam sua equipe de vendas a fornecer mensagens impactantes e personalizadas em cada estágio do processo de vendas. Neste artigo, explicarei as oito melhores ferramentas de gerenciamento de conteúdo de vendas para ajudar sua equipe a fechar negócios mais rapidamente.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de conteúdo de vendas?

Aqui estão os recursos que você deve considerar ao escolher um sistema de gerenciamento de conteúdo de vendas.

Facilidade de acesso ao conteúdo

Uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo de vendas deve oferecer funções de pesquisa intuitivas e bibliotecas de conteúdo organizadas, tornando tudo acessível. Quando seus representantes têm acesso fácil ao material certo, eles podem se concentrar em fechar negócios.

Análise em tempo real

Saber como os clientes potenciais interagem com seu conteúdo ajudará a refinar sua estratégia de gerenciamento de conteúdo de vendas. Procure um software que forneça análises em tempo real sobre o uso e o envolvimento do conteúdo. Isso permite que você veja o que ressoa com seu público e ajuste sua abordagem de acordo, ajudando-o a ficar um passo à frente em sua estratégia de vendas metas de vendas .

Personalização de conteúdo

Conteúdo genérico raramente fecha negócios. A ferramenta certa permitirá que a sua equipe personalize os materiais de vendas para cada cliente em potencial, adaptando tudo, desde as apresentações até os e-mails de acompanhamento. Ter essa flexibilidade garante que suas mensagens sejam relevantes e impactantes, dando à sua equipe a vantagem em todas as conversas.

Escalabilidade

À medida que sua empresa cresce, o mesmo acontece com sua equipe de vendas e sistema de gerenciamento de conteúdo . Uma plataforma escalável permitirá adicionar mais conteúdo, usuários e recursos sem comprometer o desempenho das vendas.

8 melhores softwares de gerenciamento de conteúdo de vendas

Vamos dar uma olhada nos oito melhores softwares de gerenciamento de conteúdo de vendas, seus recursos, limitações e preços:

1. ClickUp (melhor para colaboração e gerenciamento de conteúdo de vendas)

Rastreie todas as atividades da equipe de vendas com o ClickUp Dashboards

Até algum tempo atrás, minha equipe de vendas enfrentava um desafio comum, mas caro: eles trabalhavam em silos. Cada representante criava e usava materiais que muitas vezes eram inconsistentes com as mensagens mais recentes. Essa falta de alinhamento gerava confusão e atrasava as respostas aos clientes em potencial. Perdemos oportunidades e os negócios não foram concretizados.

O ClickUp me ajudou a superar esse desafio. Com o Solução de gerenciamento de projetos de vendas todos podem acessar o conteúdo de vendas mais recente, e nossas mensagens estão alinhadas. O resultado? Conversões mais altas, fluxos de trabalho simplificados e uma abordagem mais unificada para fechar negócios. Documentos do ClickUp é perfeito para organizar materiais de vendas em um local central e pesquisável. Eu o utilizei para criar pastas e subpastas para armazenar apresentações de vendas, planos de vendas livros de vendas, estudos de caso e tudo isso é fácil de acessar com uma pesquisa rápida.

Além disso, você pode compartilhar os documentos com sua equipe instantaneamente e editar o conteúdo de vendas em tempo real. Os representantes de vendas podem até mesmo vincular documentos específicos às suas tarefas, garantindo que tenham o conteúdo mais relevante na ponta dos dedos durante os momentos críticos.

Crie seu conteúdo de vendas no ClickUp Docs

Deseja acompanhar o que está acontecendo com seu conteúdo de vendas? Use o Painéis do ClickUp para obter visibilidade em tempo real do desempenho do seu conteúdo de vendas.

Os widgets personalizados me ajudam a rastrear quais documentos de vendas estão anexados às tarefas e seu status no pipeline. Embora não seja uma ferramenta de análise de conteúdo dedicada, ela fornece insights acionáveis, mostrando como o conteúdo contribui para as negociações ou onde ocorrem os gargalos. Solução de CRM do ClickUp ajuda a visualizar o pipeline de vendas, monitorar o envolvimento do cliente e analisar negócios. Dessa forma, você pode ver quais argumentos de venda ou campanhas de vendas levaram a conversões mais altas e melhorar seu conteúdo de vendas de acordo.

Visualize o pipeline de vendas e acompanhe o envolvimento do cliente com a solução de CRM do ClickUp

Os modelos do ClickUp simplificam ainda mais a criação e a reutilização de materiais de vendas personalizados. Seja uma proposta personalizada ou uma sequência de e-mails de acompanhamento, os modelos garantem a consistência e dão à sua equipe a flexibilidade de modificar o conteúdo para clientes ou estágios específicos do ciclo de vendas.

Eu recomendo o Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp que permite organizar e acompanhar o conteúdo de vendas. Ele ajuda sua equipe a gerenciar todos os estágios do conteúdo, desde a criação até a distribuição, garantindo que suas mensagens permaneçam relevantes e alinhadas à sua estratégia de vendas. É ideal para personalizar estratégias de gerenciamento de conteúdo de vendas com base em clientes ou estágios específicos do ciclo de vendas, mantendo tudo organizado e facilmente adaptável.

Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Por fim, à medida que a equipe de vendas cresce, Espaços ClickUp nos permite gerenciar perfeitamente diferentes departamentos, equipes ou projetos. Posso criar espaços de trabalho específicos para diferentes unidades de vendas ou linhas de produtos, garantindo que todos permaneçam organizados sem tornar a plataforma mais lenta.

Mantenha tudo organizado com o ClickUp Spaces

Melhores recursos do ClickUp

Rastreamento de tempo do ClickUp : Monitore quanto tempo leva para criar ou gerenciar materiais de vendas específicos com o recurso Time Tracking do ClickUp. Isso ajuda a aumentar a eficiência e fornece insights sobre onde o tempo pode ser melhor alocado, tornando a criação de conteúdo um processo mais suave

Monitore quanto tempo leva para criar ou gerenciar materiais de vendas específicos com o recurso Time Tracking do ClickUp. Isso ajuda a aumentar a eficiência e fornece insights sobre onde o tempo pode ser melhor alocado, tornando a criação de conteúdo um processo mais suave Automações do ClickUp **Configure fluxos de trabalho de aprovação de conteúdo com o ClickUp Automations. Por exemplo, quando o conteúdo é aprovado, ele pode ser movido instantaneamente para a próxima fase do processo de vendas, economizando tempo e reduzindo o trabalho manual

Automatize ações repetitivas e agilize o fluxo de trabalho com o ClickUp Automations

Metas do ClickUp **Vincule as tarefas de gerenciamento de conteúdo diretamente a metas de vendas maiores com o ClickUp Goals. Isso garante que sua equipe permaneça alinhada com a meta final, ajudando a priorizar o conteúdo que move a agulha em seu pipeline de vendas

Estabeleça metas para a produção de conteúdo de vendas com o ClickUp Goals

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado inicial ao usar o ClickUp, graças a uma ampla variedade de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Highspot (melhor para organização e otimização de conteúdo de vendas com tecnologia de IA)

via

href

A Highspot é uma poderosa plataforma de gerenciamento de conteúdo de vendas que ajuda as equipes de vendas e marketing a se manterem focadas e no ponto certo com seu conteúdo. Um dos recursos que aprecio é a pesquisa com IA, que ajuda os representantes de vendas a filtrar rapidamente o conteúdo com base em personas de compradores, estágios de vendas ou até mesmo localização geográfica.

Em vez de perder tempo navegando, os representantes podem fazer perguntas ou aplicar filtros para obter o que precisam. A Highspot também alinha o conteúdo à jornada do comprador. Ela fornece descrições contextuais, guias de instruções e até mesmo avaliações de colegas, garantindo que os representantes saibam como usar o conteúdo de forma eficaz.

Melhores recursos do Highspot

Acompanhe como os ativos de conteúdo de vendas são usados e seu impacto nos negócios, permitindo a otimização da estratégia com painéis abrangentes

Automatize a organização do conteúdo e a geração de metadados, garantindo que todos os ativos sejam gerenciados e atualizados adequadamente

Crie apresentações personalizadas rapidamente, selecionando experiências de conteúdo personalizadas e sugerindo ativos com melhor desempenho

Limitações do Highspot

Não oferece uma avaliação gratuita

Preços da Highspot

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Highspot

G2: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

3. Seismic (melhor para fornecimento de conteúdo de vendas personalizado e insights em tempo real)

via

href

A plataforma de gerenciamento de conteúdo de vendas da Seismic simplifica as operações de vendas. A função Discover, por exemplo, oferece pesquisa no aplicativo e recomendações inteligentes e contextualizadas, facilitando para os vendedores encontrarem o material de vendas exato de que precisam.

Há também o recurso Personalizar, que dá às equipes o controle sobre o grau de flexibilidade que desejam permitir na personalização do conteúdo. Ele garante que a biblioteca de conteúdo esteja sempre atualizada e oferece opções personalizadas para que os vendedores adaptem os materiais conforme necessário.

Melhores recursos do Seismic

Crie uma biblioteca de conteúdo flexível que permita que os vendedores personalizem o conteúdo

Informações facilmente acessíveis fornecem respostas na ponta dos dedos de cada representante

Compartilhe conteúdo com os compradores usando links que capturam a atividade de engajamento, permitindo que as equipes criem, enviem e acompanhem com mais eficiência

Limitações sísmicas

Decidir como estruturar o back-end e identificar em quais recursos treinar suas equipes pode parecer uma tarefa árdua

Preços da Seismic

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Seismic

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4. Paperflite (melhor para rastrear o envolvimento de clientes potenciais)

via

href

O Paperflite é uma boa ferramenta para organizar e distribuir conteúdo de projetos de vendas . Ele ajuda a monitorar como os clientes potenciais se envolvem com seus materiais. Você pode ver quando e como eles interagem com seu conteúdo, o que lhe dá insights sobre o que está funcionando e onde pode ser necessário ajustar sua abordagem.

Outro recurso de que gosto é a capacidade de criar centros de conteúdo personalizados para cada cliente potencial. Em vez de sobrecarregá-los com recursos, você pode selecionar uma coleção personalizada que atenda diretamente às necessidades deles.

Melhores recursos do Paperflite

Crie centros de conteúdo personalizados para selecionar recursos adaptados a cada cliente potencial

Compartilhe facilmente o conteúdo de vendas por meio de links personalizáveis, garantindo que os clientes potenciais recebam o conteúdo certo no momento certo

Obtenha análises detalhadas sobre o desempenho de seu material de vendas

Limitações do Paperflite

Algumas integrações estão faltando na ferramenta

Preços do Paperflite

A partir de US$ 50 por usuário, por usuário, com um mínimo de cinco usuários

Avaliações e resenhas do Paperflite

G2: 4,7/5 (mais de 260 avaliações)

4,7/5 (mais de 260 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 90 avaliações)

Leia mais: Modelos gratuitos de bases de conhecimento em Word e ClickUp

5. Showpad (melhor para alinhar vendas e marketing com acesso fácil ao conteúdo)

via

href

O Showpad é uma boa opção para aumentar a produtividade de vendas e garantir que suas equipes tenham as ferramentas certas na ponta dos dedos. Ele permite que suas equipes de receita permaneçam alinhadas, reunindo todo o conteúdo de vendas em um local seguro e de fácil acesso.

As equipes de marketing podem fazer upload, atualizar e distribuir conteúdo sem esforço no Showpad, enquanto as equipes de vendas podem encontrar o que precisam em segundos e compartilhá-lo com os compradores sem problemas. O Showpad também fornece insights práticos sobre o uso e o envolvimento do conteúdo para otimizar as estratégias de vendas.

Melhores recursos do Showpad

Crie uma única fonte de verdade onde as equipes de receita possam encontrar, gerenciar e distribuir facilmente conteúdo de alto impacto em escala

Controle a personalização do conteúdo e garanta a conformidade, removendo instantaneamente materiais desatualizados

Orientar os vendedores para o conteúdo relevante para cada comprador com base em insights orientados por dados sobre os interesses do comprador

Otimizar a qualidade do conteúdo com feedback em tempo real e métricas de envolvimento de vendedores e compradores

Limitações do Showpad

Os recursos de relatório poderiam ser aprimorados para oferecer percepções mais detalhadas

Preços do Showpad

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Showpad

G2: 4,6/5 (mais de 1700 avaliações)

4,6/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

6. Brainshark (melhor para acompanhamento da prontidão da equipe de vendas)

via

href

Com o Brainshark, gosto de como ele fornece conteúdo de vendas e garante que a equipe esteja sempre pronta para usá-lo. Ele ajuda a criar apresentações de treinamento interativas com PowerPoints, Google Slides, PDFs, gravações de tela e páginas da Web.

Eu valorizo o recurso de scorecards de prontidão. Ele mostra o grau de envolvimento da equipe com o conteúdo e quem pode precisar de apoio adicional. O Brainshark também oferece suporte a atividades de treinamento baseadas em vídeo e texto para que você possa medir a preparação dos representantes.

Melhores recursos do Brainshark

Crie conteúdo de treinamento baseado em vídeo para a equipe de vendas, que pode ser acessado a qualquer momento

Adicione anexos, incorpore hiperlinks e inclua enquetes interativas, pesquisas e perguntas de exames

Edite facilmente o conteúdo existente para manter as equipes de vendas atualizadas com as informações mais recentes

Limitações do Brainshark

Possui opções de personalização limitadas para a criação de vídeos de treinamento

Preços do Brainshark

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Brainshark

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4,4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 20 avaliações)

Leia mais: Como criar uma base de conhecimento interna para sua equipe

7. Mindtickle (melhor para acessar conteúdo de vendas personalizado)

via

href

Há alguns meses, o maior desafio da minha equipe era converter clientes potenciais em clientes. Depois de muita experimentação, percebi que o problema era usar o mesmo discurso para todos os clientes.

Estamos nos concentrando em criar argumentos de vendas personalizados para clientes potenciais com base em seus pontos problemáticos. O Mindtickle tem sido útil como um plataforma de capacitação de vendas . Ela ajuda minha equipe a acessar o conteúdo de marketing correto e as ferramentas necessárias para diferentes situações por meio de opções avançadas de pesquisa e filtro.

A melhor parte é que a minha equipe pode acessar vídeos de microaprendizagem de especialistas no assunto e trechos de conversas do mundo real para fazer apresentações vencedoras.

Melhores recursos do Mindtickle

Forneça às suas vendas acesso ao conteúdo mais relevante e atualizado para cada estágio da jornada do comprador

Usar recomendações baseadas em IA para fornecer conteúdo personalizado a cada representante

Acompanhe o uso e o envolvimento do conteúdo para ver quais materiais estão gerando resultados e quais precisam ser melhorados

Ofereça experiências de aprendizagem interativas com questionários e certificações para garantir o domínio do conteúdo antes das interações com o cliente

Limitações do Mindtickle

Alguns usuários consideram seus recursos de relatório insuficientes

Preços do Mindtickle

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Mindtickle

G2: 4,7/5 (2100+ avaliações)

4,7/5 (2100+ avaliações) Capterra: 4,8/10 (mais de 100 avaliações)

8. HubSpot (melhor para rastrear o envolvimento com o conteúdo de vendas)

via Hubspot A HubSpot adota uma abordagem diferente para o gerenciamento de conteúdo de vendas, combinando conteúdo com insights acionáveis. Um recurso que considero particularmente útil são as recomendações de conteúdo incorporadas para cada estágio do funil de vendas.

Seu recurso de rastreamento de documentos ajuda a criar uma biblioteca de conteúdo de vendas para que a equipe possa acessar facilmente e-mails e outros recursos de alto desempenho. A HubSpot também me permite rastrear o conteúdo compartilhado com os prospects. Ele envia notificações quando um cliente potencial abre o documento. Dessa forma, posso identificar leads quentes e modificar minha estratégia de vendas para leads com baixo envolvimento.

Melhores recursos da Hubspot

Crie uma biblioteca de conteúdo centralizada que organize os ativos para facilitar o acesso em cada estágio do funil de vendas

Obter recomendações de conteúdo para orientar os representantes de vendas na interação com os prospects

Acompanhe análises em tempo real sobre como os clientes potenciais se envolvem com o conteúdo, permitindo ajustes rápidos na estratégia

Permita a criação mais rápida e consistente de conteúdo de vendas com modelos personalizáveis

Limitações do Hubspot

As ferramentas de relatório do HubSpot Sales Hub são poderosas, mas o processo de personalização do painel poderia ser mais amigável e intuitivo

Preços da Hubspot

Gratuito

Sales Hub Professional: US$ 90/mês por estação

US$ 90/mês por estação Sales Hub Enterprise: uS$ 150/mês por assento

Avaliações e resenhas da Hubspot

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

(mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

Leia mais: 10 ferramentas que todo vendedor precisa ter em sua pilha de vendas

Use o ClickUp para o gerenciamento de conteúdo de vendas

O ClickUp é uma solução completa que simplifica o gerenciamento de conteúdo de vendas e a capacitação de vendas. Ele ajuda sua equipe a se manter organizada, eficiente e concentrada em fechar negócios. Com recursos como modelos personalizáveis, painéis de controle em tempo real e gerenciamento contínuo de tarefas, o ClickUp facilita a criação, o acompanhamento e a otimização dos materiais de vendas.

Seja ampliando suas operações ou refinando sua estratégia de conteúdo de vendas, o ClickUp fornece as ferramentas para manter sua equipe no caminho certo e gerar resultados. Pronto para transformar a maneira como você gerencia o conteúdo de vendas? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja a diferença que ele pode fazer para sua equipe de vendas!