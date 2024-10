Quando o plano gratuito do Zoom’ não está dando conta do recado: é hora de fazer um upgrade?

Sabe aquele momento, na metade de uma reunião no Zoom sobre lucros trimestrais, quando aparece a temida mensagem "Você tem 10 minutos restantes"?

Você começa a fazer cálculos frenéticos - será que consegue resumir a pauta restante em algumas frases apressadas ou é hora de considerar uma atualização? Se isso lhe parece familiar, você não está sozinho.

Muitos profissionais se sentem confusos com as ofertas de planos do Zoom. Um plano pago da Zoom faz sentido para você? Se sim, qual deles?

Vamos nos aprofundar neste guia de preços do Zoom para comparar os planos gratuitos e pagos do Zoom e encontrar a resposta. 💻

O que é o Zoom?

Tela inicial do Zoom Workplace

O Zoom é uma plataforma de videoconferência que permite que os usuários se conectem virtualmente, conversem ao vivo e muito mais. Está disponível em plataformas como Windows, Mac, Linux, Web, iOS e Android.

Seja para se reunir com sua equipe ou realizar um webinar, o Zoom ajuda você a se conectar com pessoas em qualquer lugar do mundo. Aqui estão alguns dos principais recursos do Zoom:

Videoconferência: O Zoom oferece vídeo e áudio de alta definição, permitindo que você se conecte com até 1.000 participantes e visualize 49 vídeos na tela ao mesmo tempo

O Zoom oferece vídeo e áudio de alta definição, permitindo que você se conecte com até 1.000 participantes e visualize 49 vídeos na tela ao mesmo tempo Compartilhamento de tela: Você pode compartilhar facilmente toda a sua área de trabalho ou apenas aplicativos específicos, para que todos estejam na mesma página, seja em uma apresentação ou trabalhando juntos em tempo real

Você pode compartilhar facilmente toda a sua área de trabalho ou apenas aplicativos específicos, para que todos estejam na mesma página, seja em uma apresentação ou trabalhando juntos em tempo real Gravação e transcrições: Quer revisitar uma reunião? O Zoom permite que você grave e armazene localmente ou na nuvem, com transcrições automáticas

Quer revisitar uma reunião? O Zoom permite que você grave e armazene localmente ou na nuvem, com transcrições automáticas Planos de fundo virtuais: Os planos de fundo virtuais do Zoom permitem que você substitua seu plano de fundo real por uma imagem ou vídeo, mantendo o profissionalismo e a privacidade

A facilidade de uso do Zoom, a sólida qualidade de vídeo e os recursos práticos, como compartilhamento de tela e salas de descanso, fazem dele um favorito para diferentes tipos de reuniões . Vamos agora dar uma olhada em todos os planos do Zoom. 👇

Fato divertido: Terça-feira é o dia mais movimentado no Zoom, com o maior número de reuniões, uso de salas de conferência e eventos híbridos. Sem surpresa, sexta-feira é o dia útil mais lento para reuniões, chamadas telefônicas e salas de bate-papo no Zoom.

Recursos do plano gratuito do Zoom

O plano Zoom Free, ou Zoom Workplace Basic, é uma opção sólida para reuniões menores e menos frequentes.

Recurso nº 1: Videoconferência de 40 minutos

Você pode realizar reuniões individuais ilimitadas no Zoom e desfrutar de reuniões em grupo sem interrupções por até 40 minutos cada. Essa flexibilidade permite discussões produtivas sem se preocupar com restrições de tempo.

Além disso, você tem acesso a vídeo e áudio-conferência em HD, o que melhora a qualidade geral das suas reuniões e garante uma comunicação clara com os participantes.

Característica nº 2: Até 100 participantes de reunião

O Zoom Workplace Basic permite que você realize reuniões com até 100 participantes, o que o torna adequado para uma ampla variedade de cenários.

Para muitas equipes pequenas, essa capacidade oferece amplo espaço para colaboração, seja para brainstorming de ideias, realização de check-ins de equipe ou discussões com clientes. Ele também acomoda casos de uso pessoal, como reuniões virtuais com amigos ou familiares, onde você pode se conectar facilmente sem nenhuma barreira de custo.

Feature #3: Ferramentas essenciais de colaboração

Mesmo no plano básico gratuito, o Zoom oferece compartilhamento de tela e recursos de plano de fundo virtual, que são essenciais para a colaboração e a manutenção de uma aparência profissional como parte de uma empresa etiqueta de reunião virtual .

O recurso de quadro branco do Zoom também amplia a colaboração, facilitando o brainstorming em tempo real. Você pode esboçar ideias, fazer anotações em documentos ou mapear estratégias, tudo isso mantendo a equipe envolvida e concentrada.

Característica nº 4: Segurança

O Zoom Basic inclui recursos de segurança robustos, como salas de espera, que permitem aos anfitriões controlar a entrada dos participantes, e senhas de reunião que garantem que apenas usuários autorizados possam participar. Os anfitriões podem bloquear reuniões e utilizar controles de participantes para gerenciar o comportamento, como silenciar ou remover participantes perturbadores.

A criptografia de ponta a ponta protege o conteúdo confidencial da reunião, enquanto os mecanismos de relatório permitem que os anfitriões resolvam prontamente qualquer problema.

Feature #5: In-meeting chat

O bate-papo durante a reunião permite que os participantes enviem mensagens de texto para todos ou para indivíduos específicos. Isso é particularmente útil para compartilhar pensamentos rápidos, fazer perguntas ou fornecer recursos sem interromper o palestrante. Ele também tem um recurso de compartilhamento de arquivos. Ele incentiva o envolvimento, pois os participantes podem interagir mais livremente durante as discussões.

O Zoom permite reações e emojis no bate-papo para adicionar um pouco de diversão e envolvimento. Os participantes podem expressar concordância, entusiasmo ou qualquer emoção sem interromper verbalmente a reunião.

**Se preferir uma solução de comunicação flexível sem se comprometer com a videoconferência completa, você pode escolher o Zoom Phone para recursos de chamada de voz e ainda se beneficiar da infraestrutura do Zoom.

Recursos pagos do Zoom

Você pode considerar o upgrade dos planos pagos do Zoom se quiser receber mais de 100 pessoas e evitar o encerramento automático de reuniões de 40 minutos.

Vamos ver o que os planos pagos oferecem. 👇

Característica nº 1: durações de reunião estendidas

Lembra quando o Zoom interrompeu sua importante chamada com o cliente na marca de 40 minutos? Esse é um problema clássico do Zoom gratuito. Com um plano pago, esses finais abruptos são coisa do passado.

Os planos pagos, como o Zoom Pro e Business, permitem que as reuniões durem até 30 horas - perfeito para longas sessões de estratégia ou workshops de treinamento que duram o dia inteiro.

Característica nº 2: Mais participantes

Dependendo do plano, as assinaturas pagas podem acomodar um número significativamente maior de participantes do que o plano Básico.

Por exemplo, o plano Pro permite até 100 participantes, enquanto os planos de nível superior (como o Zoom Workplace Business e o Zoom Workplace Enterprise) podem suportar de 300 a 1.000 participantes. Essa escalabilidade é essencial para organizações ou eventos maiores.

Característica nº 3: gravações e armazenamento de reuniões

A gravação na nuvem, disponível nos planos pagos, permite que você salve suas reuniões diretamente na nuvem do Zoom. Com 5 GB de armazenamento por licença no Zoom Pro e Business e 10 GB no Business+, você pode compartilhar e revisitar facilmente suas sessões. Você também pode gravá-las sem marcas d'água para fazer upload no YouTube.

**O plano Enterprise do Zoom oferece armazenamento ilimitado na nuvem, permitindo que você armazene todas as gravações e arquivos de suas reuniões sem se preocupar com a falta de espaço.

Característica #4: Marca personalizada

Os planos pagos permitem que as organizações personalizem sua experiência no aplicativo Zoom com opções de marca. Isso inclui adicionar logotipos a convites para reuniões, personalizar telas de salas de espera e usar URLs de reuniões personalizadas, o que ajuda a manter a consistência da marca.

Esses recursos melhoram a aparência profissional das reuniões e criam uma identidade organizacional coesa. Além disso, os materiais com a marca podem deixar uma impressão duradoura nos clientes e parceiros, contribuindo para um relacionamento comercial mais forte.

Feature #5: Breakout room management

Embora os usuários do Basic possam utilizar salas de descanso, os planos pagos oferecem recursos avançados de gerenciamento, como a pré-atribuição de participantes a salas de descanso antes do início da reunião. Isso mantém as reuniões e sessões de treinamento bem organizadas, mesmo quando envolvem grandes grupos.

Os facilitadores podem personalizar as atribuições das salas de discussão com base em critérios específicos, o que lhes permite criar discussões direcionadas que atendam a diferentes interesses ou objetivos.

Planos pagos da Zoom

Plano Pro: US$ 14,99/mês/usuário

US$ 14,99/mês/usuário Plano Business: US$ 21,99/mês/usuário

US$ 21,99/mês/usuário Plano Business Plus: Preços personalizados

**Você sabia? O Zoom Rooms transforma espaços físicos de reunião em ambientes profissionais de videoconferência. Essas configurações dedicadas exigem uma assinatura paga (separada dos preços do Zoom listados acima) e utilizam hardware de parceiros como Logitech, Poly e Crestron.

O investimento em licenças do Zoom Rooms permite que as organizações criem experiências de videoconferência perfeitas, facilitando a conexão e o envolvimento das equipes.

Zoom Free vs. Paid: uma comparação lado a lado

Mudar de uma conta gratuita do Zoom para uma versão paga fornece acesso a recursos que podem melhorar significativamente sua experiência de reunião.

Vamos dar uma olhada mais de perto nessas diferenças entre os planos gratuitos e pagos do Zoom.

Zoom Free Plan (Plano Gratuito) Ideal para pequenas equipes e usuários casuais Adequado para organizações maiores e usuários frequentes Duração da reunião Limite de 40 minutos para reuniões em grupo Durações de reunião estendidas de até 30 horas Participantes Hospeda até 100 participantes de reunião Opções escalonáveis, com planos que suportam de 100 a 1.000 participantes Ferramentas de colaboração Inclui compartilhamento de tela e planos de fundo virtuais Ferramentas avançadas, como gerenciamento de salas de descanso Gravações de reuniões Gravação local disponível, sem armazenamento na nuvem Gravação na nuvem com opções de armazenamento (5 GB a 10 GB) Segurança Recursos básicos de segurança, como salas de espera e senhas Segurança aprimorada com controles avançados Opções de marca personalizada, incluindo logotipos e URLs personalizados Bate-papo na reunião Funcionalidade básica de bate-papo com reações e emojis Opções aprimoradas de bate-papo com recursos mais robustos

Recurso nº 1: Duração da reunião

A duração da reunião é o diferencial mais óbvio. O limite de 40 minutos do plano gratuito para reuniões em grupo pode ser suficiente para encontros casuais ou breves reuniões de equipe, mas rapidamente se torna um obstáculo para discussões mais substanciais.

Os planos pagos, que oferecem até 30 horas de tempo ininterrupto de reunião, são uma solução poderosa para aqueles que precisam garantir eventos virtuais sem interrupções.

Vencedor: Zoom Paid

Recurso nº 2: Capacidade dos participantes

O plano gratuito, com seu limite de 100 participantes, é perfeitamente adequado para pequenas equipes ou reuniões informais. No entanto, quando você se aventura em webinars maiores, reuniões corporativas ou eventos comunitários, esse limite rapidamente se torna restritivo.

Se estiver ampliando as operações ou organizando eventos maiores, os planos pagos valem a pena. Para qualquer pessoa que esteja gerenciando um público crescente ou facilitando interações maiores, não se trata apenas de mais assentos; trata-se de garantir que todos possam participar e se sentir incluídos.

Vencedor: Zoom Free

Recurso nº 3: Gravação na nuvem

O plano gratuito restringe as gravações locais, o que significa que todas as reuniões que você grava são salvas diretamente no seu dispositivo, em vez de serem armazenadas na nuvem. Isso pode ser incômodo ao acessar ou compartilhar arquivos remotamente.

Os planos pagos introduzem a gravação em nuvem, com o Zoom Pro iniciando com 5 GB de armazenamento em nuvem. Esse recurso é inestimável para profissionais que dependem de comunicação de vídeo assíncrona permitindo que eles distribuam gravações para as equipes, arquivem sessões para fins de conformidade ou acessem convenientemente o conteúdo da reunião em qualquer lugar, a qualquer momento.

Vencedor: Zoom Paid

Recurso nº 4: Suporte ao cliente

Problemas técnicos durante uma reunião podem ser frustrantes, especialmente se você estiver no plano gratuito com opções de suporte limitadas.

Os planos pagos oferecem melhor suporte técnico, incluindo suporte telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana e suporte por bate-papo ao vivo com respostas mais rápidas. Obtenha ajuda instantânea sempre que tiver problemas para que suas reuniões não sejam prejudicadas.

Vencedor: Zoom Paid

Dica profissional: Use software de atas de reunião para simplificar a documentação de suas reuniões e capturar todas as discussões, decisões e itens de ação importantes. Esse software ajuda a organizar as anotações em um formato claro, facilitando a consulta posterior e o compartilhamento com os membros da equipe.

Zoom Free vs. Paid on Reddit

Os usuários do Reddit têm muito a dizer sobre as ofertas gratuitas e pagas do Zoom - às vezes com um consenso surpreendente e outras vezes, nem tanto.

Muitos usuários, como os da seção r/Zoom admitem simplesmente reiniciar as reuniões quando o limite de tempo acaba, vendo isso como uma um pequeno incômodo em vez de um problema .

Os usuários do Reddit no site ' Como/por que o Zoom é tão popular? ' mencionam com frequência como o Zoom "simplesmente funciona" e é fácil de ser usado por qualquer pessoa, mesmo que você não seja especialista em tecnologia.

Não importa se é o seu funcionário mais inepto, sua avó ou um aluno da primeira série, todos eles conseguiram participar de uma reunião do Zoom clicando em um link

Usuário do Reddit

A versão gratuita é muito apreciada por ser acessível e boa o suficiente para reuniões casuais, mas as pessoas não hesitam em apontar seus limites, como o limite de 40 minutos para reuniões em grupo.

Quando se trata de decidir entre o Zoom gratuito e o pago, muitos usuários acham que a versão paga vale a pena se você precisar de mais do que apenas o básico.

Para webinars avançados, conferências, etc., é um produto muito sólido e super fácil de usar

**Usuário do Reddit

Conheça o ClickUp-A melhor alternativa ao Zoom Free Vs. Zoom pago

O Zoom é ótimo para videochamadas, mas no momento em que você precisa de mais, como acompanhar os tópicos discutidos ou integrar os resultados da reunião às suas tarefas diárias, você sente os desafios. ClickUp entra em cena, oferecendo uma solução que vincula as reuniões diretamente ao seu fluxo de trabalho.

Chega de juntar conversas de diferentes aplicativos; com o ClickUp, tudo o que você precisa está conectado. É uma maneira mais inteligente e coesa de trabalhar, especialmente se você já sentiu as limitações do Zoom ou a desordem do Microsoft Teams. Vamos explorar como:

ClickUp's One-Up #1: Reuniões ClickUp com contexto integrado

Gerencie itens e notas da agenda de reuniões com o ClickUp Meetings

Manter o controle dos acompanhamentos com o Zoom pode ser complicado; Reuniões do ClickUp simplifica isso. Você inicia sua reunião em uma tarefa e todos os detalhes - participantes, anotações, gravações - ficam automaticamente vinculados.

Depois da reunião? Tudo fica ali mesmo, na tarefa.

Você não precisa se esforçar para reunir o que foi decidido ou quem precisa fazer o quê em seguida. Tudo é capturado no contexto, sem nenhum esforço de sua parte. Esse recurso, por si só, pode economizar horas se você estiver gerenciando projetos complexos em que cada informação é crucial.

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Clips para uma comunicação clara

Grave sua tela e compartilhe o vídeo com os responsáveis pela tarefa usando o ClickUp Clips

Já teve dificuldade para localizar um momento importante em uma gravação do Zoom? Isso pode ser demorado e frustrante. Clipes do ClickUp adota uma abordagem diferente. Com o Clips, você pode gravar sua tela, adicionar comentários de voz e compartilhá-los instantaneamente com sua equipe.

Mas é aqui que as coisas ficam interessantes - os clipes não são apenas vídeos. Eles são integrados ao seu fluxo de trabalho. Você pode transformar os clipes em tarefas e atribuí-las, tudo sem sair do ClickUp.

Isso é perfeito para equipes que precisam comunicar ideias complexas sem agendar mais uma reunião. E, ao contrário do Zoom, em que uma gravação é apenas um arquivo, os clipes se tornam acionáveis, levando seu projeto adiante.

Tenho reuniões quinzenais com meu supervisor e usamos o ClickUp para nossa agenda. Eu me sinto mais preparado porque todas as minhas solicitações de eventos e apresentações estão aqui, juntamente com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

Michael Turner, Diretor Associado, Comunidades de Carreira no ClickUp

ClickUp's One-Up #3: Chat que é mais do que apenas conversa

Nunca perca o controle do que é importante com o ClickUp Chat

Na maioria das ferramentas, o bate-papo é onde o trabalho perde o contexto - tendemos a perder detalhes importantes em tópicos intermináveis. Não no Chat do ClickUp . O ClickUp Chat se integra diretamente às suas tarefas. Precisa transformar uma mensagem em uma tarefa? Basta um clique e pronto.

Cada conversa permanece vinculada às tarefas relevantes, garantindo que você sempre se concentre no que é mais importante. Pronto para dizer adeus à troca de contexto?

ClickUp Brain

Exibir o ClickUp Atribuir comentários em tarefas e usar @menções para notificar os membros da equipe sobre suas responsabilidades

Melhor ainda, Cérebro ClickUp pode resumir tópicos de discussão e criar automaticamente tarefas a partir de suas conversas, que podem ser integradas ao seu modelos de reuniões individuais para um planejamento simplificado.

Peça ao ClickUp Brain para resumir as discussões da equipe para se atualizar mais rapidamente

O ClickUp Brain também pode transcrever reuniões e criar documentos estruturados a partir de suas conversas.

ClickUp's One-Up #4: modelos e integrações

O ClickUp tem uma biblioteca de modelos para tudo - de gerenciamento de projetos a agendas e anotações de reuniões - portanto, é fácil começar. Com integrações como Google Drive, Outlook e, sim, até mesmo o Zoom, você pode personalizar o ClickUp para que ele se encaixe perfeitamente em seus processos existentes.

Participe e agende reuniões no Zoom diretamente do ClickUp

Modelo de reuniões do ClickUp

Use o modelo de reunião do ClickUp para organizar reuniões e manter as coisas sob controle

O modelo Modelo de reuniões do ClickUp simplifica o gerenciamento de reuniões. Ele o ajuda a organizar os itens da agenda, fazer anotações e acompanhar os acompanhamentos no documento Ata de Reunião, tornando o processo mais eficiente e organizado.

Esse modelo mantém todas as informações importantes em um só lugar, para que nada seja esquecido durante as discussões. Você pode personalizá-lo para atender às suas necessidades, seja para reuniões de equipe, chamadas de clientes ou atualizações de projetos.

Além disso, a capacidade de criar reuniões recorrentes e definir lembretes aumenta a usabilidade do modelo, facilitando a manutenção da sua equipe alinhada em projetos em andamento.

Dica profissional: Faça seu modelos de notas de reunião trabalham para você, adicionando seções para tópicos relevantes às suas reuniões específicas, como atualizações de projetos ou feedback da equipe.

Dessa forma, todos sabem o que esperar e podem se preparar adequadamente. Mantenha o modelo à mão para facilitar a consulta e não se esqueça de compartilhar as anotações com os participantes depois para reforçar a responsabilidade e manter todos alinhados com as próximas etapas.

Em resumo, se o Zoom e o Microsoft Teams fizeram você se sentir limitado, o ClickUp abre novas possibilidades. Não se trata apenas de uma ferramenta para gerenciar reuniões; é uma plataforma para gerenciar o trabalho - de forma melhor, mais inteligente e mais eficaz.

Organize reuniões com o ClickUp

Embora o plano gratuito do Zoom atenda às necessidades básicas de forma eficaz, as limitações são frustrantes.

Se você já foi interrompido no meio de uma conversa ou teve dificuldades para gerenciar a gravação, talvez seja hora de considerar a atualização para um plano pago.

Se os planos pagos do Zoom não resolverem totalmente seus problemas, o ClickUp é a solução. Ele cuida das reuniões e reúne tudo - tarefas, anotações, gravações - em um só lugar. Chega de fazer malabarismos com várias ferramentas ou perder o controle dos detalhes. O ClickUp ajuda você a manter tudo organizado e conectado.

