Como obter referências para empregos para garantir sua próxima função

Você encontrou a vaga de emprego perfeita, aprimorou seu currículo e foi bem na entrevista. Mas há uma última peça que pode ser decisiva para sua candidatura - as referências.

É fácil ignorá-las, mas referências sólidas podem diferenciá-lo em um mercado de trabalho competitivo. Elas informam ao seu futuro empregador a solidez de sua posição profissional no passado.

A questão é: como você pode obter essas valiosas recomendações?

Vamos nos aprofundar em quem, como e quais são as práticas recomendadas para obter referências sólidas que o ajudarão a conquistar seu próximo cargo. 🛬

O que são referências profissionais?

**As referências profissionais são de pessoas que podem atestar suas habilidades, qualificações e ética de trabalho

Normalmente, são pessoas com quem você trabalhou em um ambiente profissional, como um ex-chefe, colega ou até mesmo um cliente.

Ao se candidatar a um emprego ou ao fazer uma mudança de carreira se você for um profissional de nível superior, os empregadores podem solicitar referências para obter mais informações sobre suas habilidades.

Por que as referências profissionais são importantes?

As referências profissionais são valiosas porque:

Validam suas qualificações: Confirmam que as habilidades e a experiência listadas em seu currículo são precisas

Confirmam que as habilidades e a experiência listadas em seu currículo são precisas Oferecem uma perspectiva externa: As referências fornecem insights sobre sua ética de trabalho, desempenho e como você colabora com os outros

As referências fornecem insights sobre sua ética de trabalho, desempenho e como você colabora com os outros Criam confiança com os empregadores: O feedback positivo de profissionais confiáveis ajuda os gerentes de contratação a se sentirem mais confiantes em suas habilidades

O feedback positivo de profissionais confiáveis ajuda os gerentes de contratação a se sentirem mais confiantes em suas habilidades Fortalecer sua candidatura: Referências sólidas podem lhe dar uma vantagem competitiva, especialmente quando outros candidatos têm qualificações semelhantes

Referências sólidas podem lhe dar uma vantagem competitiva, especialmente quando outros candidatos têm qualificações semelhantes Influencie as decisões de contratação: Uma referência brilhante pode reforçar sua adequação à função e fazer com que você se destaque dos outros candidatos

Tipos de referências profissionais

Ao se candidatar a um emprego, você pode fornecer diferentes tipos de referências profissionais, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre suas habilidades e caráter.

Vamos dar uma olhada nos principais tipos. 🗂️

Referências de trabalho

As referências de trabalho vêm de pessoas com quem você trabalhou em um ambiente profissional. Pode ser um ex-gerente, supervisor, colega de trabalho ou cliente.

Elas são as referências mais comuns que os empregadores procuram porque oferecem uma visão direta do seu desempenho no trabalho, da sua ética profissional e das suas habilidades em ação.

Essas pessoas podem falar sobre suas contribuições diárias, habilidades de resolução de problemas e como você se encaixa na cultura de uma equipe ou empresa.

Referências acadêmicas

Você pode precisar de referências acadêmicas se for novo no mercado de trabalho ou estiver se candidatando a uma função acadêmica.

Essas referências vêm de professores, orientadores ou mentores que podem atestar suas capacidades intelectuais, hábitos de trabalho e realizações durante seus estudos.

Embora talvez não o tenham visto em um local de trabalho, as referências acadêmicas dão aos empregadores uma ideia de sua capacidade de aprender, dedicação à sua área e potencial de sucesso profissional.

Referências de caráter

As referências de caráter concentram-se em quem você é como pessoa e não em sua experiência profissional ou acadêmica.

Essas são referências pessoais geralmente fornecidas por pessoas que o conhecem bem, como amigos de longa data, líderes comunitários ou coordenadores voluntários.

Elas oferecem percepções sobre suas qualidades pessoais, como integridade, confiabilidade e habilidades interpessoais, dando aos empregadores uma visão mais completa de você como indivíduo.

Quem escolher como referência profissional?

A escolha das referências profissionais certas pode fazer uma grande diferença em sua busca de emprego.

Aqui estão algumas coisas que você deve considerar ao tomar sua decisão. 📋

Relevância para o emprego

Pense no cargo para o qual está se candidatando e nas habilidades ou experiências que mais importam para essa função. Sua referência deve ser capaz de destacar os principais aspectos de seu histórico.

Por exemplo, um ex-supervisor que possa falar sobre seu estilo de gerenciamento seria ideal se você estiver se candidatando a um cargo de liderança.

Se for uma função técnica, alguém que tenha visto sua experiência em ação terá mais peso. Adaptar suas referências para que estejam alinhadas com a descrição do cargo pode fortalecer sua candidatura.

Familiaridade com seu trabalho

É essencial escolher pessoas que estejam familiarizadas com seu trabalho e que possam falar positivamente sobre suas habilidades. Isso significa escolher referências que tenham trabalhado de perto com você, seja como gerente direto, colega ou mentor.

Se a sua referência tiver uma compreensão clara de suas contribuições e realizações, ela poderá fornecer uma recomendação muito mais convincente.

Capacidade de fornecer um forte endosso

Você deseja selecionar pessoas que darão uma recomendação positiva e entusiasmada.

Antes de listar uma possível referência, considere a opinião que ela tem sobre seu trabalho. Se houver alguma dúvida sobre sua disposição de oferecer um forte endosso, é melhor procurar em outro lugar.

Também é bom perguntar às possíveis referências se elas se sentem à vontade para recomendar você. Dessa forma, você pode ter certeza de que elas estão prontas para destacar suas melhores qualidades.

Como encontrar referências profissionais para empregos?

Obter referências sólidas é uma etapa essencial na busca de emprego, e o processo exige profissionalismo e planejamento cuidadoso.

Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a solicitar referências de emprego com confiança. 💪🏼

1. Entre em contato com antecedência

Não espere até o último minuto para pedir uma referência.

Quando começar a procurar emprego, considere quem poderia ser uma boa opção e entre em contato com eles com antecedência. Isso dá às suas possíveis referências tempo suficiente para se prepararem e garante que você não esteja apressando o processo.

Uma solicitação atenciosa e oportuna é sempre apreciada, aumentando a probabilidade de uma resposta positiva.

2. Pedir permissão

Depois de identificar quem você gostaria de listar como referência, peça permissão a essa pessoa antes de fornecer suas informações de contato a um possível empregador.

Uma solicitação simples e educada, por e-mail ou telefonema, funciona melhor.

Informe a eles o que você está solicitando e por que você valoriza o apoio deles. Essa abordagem respeita o tempo deles e permite que recusem se não puderem fornecer uma recomendação sólida.

3. Compartilhe os detalhes

Depois de obter a aprovação deles, forneça às suas referências algum contexto.

Compartilhe detalhes sobre a função para a qual está se candidatando, a empresa e quaisquer qualificações ou experiências específicas que o empregador possa buscar.

Você também pode lembrá-los de projetos ou realizações específicas em que estiveram envolvidos com você. Isso os ajuda a adaptar a recomendação para destacar os aspectos mais relevantes de sua experiência.

4. Ofereça materiais para ajudar

Se possível, ofereça-se para fornecer informações adicionais para facilitar o trabalho deles. Isso pode ser uma cópia de seu currículo ou um resumo da descrição do cargo.

Esses detalhes ajudam suas referências a se sentirem mais confiantes ao compartilharem e garantem que o feedback delas esteja alinhado com o que o empregador está procurando.

5. Expresse gratidão

Sempre reserve um tempo para expressar sua gratidão pelo apoio deles.

Reconhecer o esforço deles demonstra profissionalismo e ajuda construir um relacionamento positivo . Um pequeno gesto como esse demonstra que você valoriza a contribuição deles e respeita o tempo que eles dedicaram para ajudá-lo.

Modelos de solicitação de referência profissional

O e-mail certo pode fazer a diferença entre garantir uma ótima referência e deixar o destinatário sem saber como responder.

Para ajudar, criamos três modelos simples de e-mail que podem ser personalizados de acordo com o seu relacionamento com a pessoa a quem você está pedindo. 📧

1. Solicitando uma referência de um ex-gerente

Olá [Nome do gerente],

Espero que esteja indo bem. No momento, estou explorando novas oportunidades de trabalho e gostaria de perguntar se você estaria disposto a servir como referência para mim.

Durante meu tempo na [Nome da empresa], adquiri uma experiência valiosa trabalhando sob sua liderança e acredito que você forneceria uma perspectiva perspicaz sobre minhas habilidades e contribuições.

Se você se sentir à vontade para fornecer uma referência, informe-me e eu compartilharei mais detalhes sobre os cargos aos quais estou me candidatando.

Agradeço sua atenção e consideração!

Com os melhores cumprimentos, [Seu nome]

2. Pedir uma referência profissional a ex-colegas

Oi [Nome do Colega],

Espero que esta mensagem o encontre bem. Estou entrando em contato porque estou me candidatando a novos empregos e gostaria de saber se você estaria disposto a fornecer uma referência para mim.

Tendo trabalhado juntos na [Nome da Empresa], sinto que você tem uma sólida compreensão de minha ética de trabalho e habilidades de colaboração.

Se você estiver disposto a isso, terei prazer em fornecer todos os detalhes adicionais de que precisar.

Agradeço antecipadamente por seu apoio!

Com os melhores cumprimentos, [Seu nome]

3. Entrando em contato com um cliente para obter uma referência

Olá [Nome do cliente],

Espero que tudo esteja indo bem para você!

No momento, estou procurando novas oportunidades e gostaria de saber se você estaria disposto a servir como referência.

Trabalhar com você no [Project Name] foi uma experiência gratificante e acredito que sua perspectiva sobre minhas contribuições seria valiosa.

Informe-me se você se sentiria confortável com isso. Posso fornecer todos os detalhes necessários para facilitar o processo.

Obrigado por sua consideração!

Com os melhores cumprimentos, [Seu nome]

Erros comuns a serem evitados ao pedir referências para empregos

Quando se está em busca de emprego, pedir referências parece uma corda bamba. Um passo em falso e você pode perder uma oportunidade valiosa. Aqui estão alguns erros comuns que devem ser evitados:

Não se esqueça de avisar com antecedência suficiente: Suas referências são pessoas ocupadas, portanto, pedir-lhes no último minuto pode deixar uma impressão errada. Procure perguntar com pelo menos duas semanas de antecedência, dando-lhes tempo para se prepararem

Suas referências são pessoas ocupadas, portanto, pedir-lhes no último minuto pode deixar uma impressão errada. Procure perguntar com pelo menos duas semanas de antecedência, dando-lhes tempo para se prepararem Não fornecer contexto: Ao entrar em contato com uma referência, compartilhe detalhes sobre o cargo para o qual está se candidatando e por que você acha que a opinião dela seria valiosa. Isso ajuda a personalizar o feedback para que corresponda ao que o gerente de contratação está procurando

Ao entrar em contato com uma referência, compartilhe detalhes sobre o cargo para o qual está se candidatando e por que você acha que a opinião dela seria valiosa. Isso ajuda a personalizar o feedback para que corresponda ao que o gerente de contratação está procurando Escolha de referências inadequadas: É tentador listar seu ex-colega de trabalho favorito ou aquele amigo da família que o conhece bem, mas eles podem não ser a melhor opção. Em vez disso, opte por alguém que possa falar especificamente sobre suas habilidades e experiências em um contexto profissional, como um ex-gerente ou mentor

O que os empregadores procuram em uma referência?

Quando os empregadores entram em contato com as suas referências, eles estão em busca de informações específicas que os ajudem a avaliar a sua adequação à função.

Eles querem ouvir sobre habilidades e realizações relevantes. Por exemplo, se você liderou um projeto com sucesso ou melhorou um processo, sua referência deve destacar essas realizações e explicar o impacto delas na equipe ou na organização.

Os empregadores também se concentram em seus hábitos de trabalho e caráter. Eles querem saber se você é confiável, se colabora bem com os outros e como lida com desafios. Uma boa referência deve estar pronta para discutir seu profissionalismo, atitude e capacidade de se adaptar a diferentes situações.

A influência das referências no processo de contratação é significativa. Uma recomendação brilhante pode diferenciá-lo de outros candidatos e reforçar suas qualificações.

Por outro lado, um feedback vago ou negativo pode gerar preocupações para os possíveis empregadores. É por isso que suas referências devem entender as principais características que mais importam para que possam compartilhar as informações mais convincentes e relevantes sobre você.

Como listar referências em seu currículo

Listar referências profissionais em seu currículo pode parecer simples, mas há algumas dicas importantes para torná-lo eficaz.

Primeiro, considere criar uma seção separada intitulada "Referências" ou "Referências profissionais" no final do seu currículo. Isso manterá as coisas organizadas e facilitará a localização pelos empregadores.

Ao formatar, inclua o nome de cada referência, o cargo, a empresa, o número de telefone e o endereço de e-mail. Certifique-se de listá-las de forma que seja fácil de ler, usando um layout consistente para cada entrada.

Via: De fato Também é essencial garantir que sua lista de referências de emprego esteja atualizada e precisa. Uma referência que tenha mudado de empresa ou de função pode confundir os empregadores, portanto, entre em contato com suas referências com antecedência para confirmar seus dados.

Acompanhamento após a verificação de referências

Depois que suas referências fornecerem feedback, é importante fazer o acompanhamento com elas.

Comece enviando uma nota ou e-mail de agradecimento sincero. Uma simples mensagem expressando sua gratidão demonstra apreço pelo apoio deles e reforça seu relacionamento profissional. Mostre a eles o quanto você valoriza o tempo e o esforço deles em ajudá-lo durante sua busca de emprego.

Também é uma boa ideia manter suas referências atualizadas sobre o status de sua busca de emprego.

Compartilhe notícias interessantes, como entrevistas que conseguiu ou ofertas que está considerando. Isso os mantém informados e lhes dá contexto caso sejam solicitados a fornecer mais informações sobre você no futuro.

Além disso, permite que eles ofereçam conselhos ou apoio adicional, o que pode ser inestimável.

Faça suas conexões valerem com o ClickUp

Quando se trata de conseguir seu próximo emprego, as referências podem desempenhar um papel fundamental. Lembre-se de que essas conexões não são apenas para essa busca de emprego - elas também podem abrir portas no futuro.

Simplifique a maneira como você gerencia referências e acompanhamentos com o ClickUp.

O ClickUp facilita a redação de solicitações de referências profissionais, a organização de solicitações de emprego e o acompanhamento de suas conexões - tudo em um só lugar.

Por que não experimentar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e leve sua busca de emprego para o próximo nível!