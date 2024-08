Como colocar sua carreira de volta nos trilhos (10 etapas práticas)

Um revés na carreira é qualquer evento ou circunstância que interrompa ou dificulte sua progressão profissional e o avanço em direção às suas metas de carreira.

Seja perda de emprego, afastamento por motivos de saúde, licença parental, falta de promoção ou um ambiente de trabalho tóxico, os contratempos na carreira podem interromper seu progresso profissional e prejudicar suas metas.

Lembre-se de que um contratempo não precisa ser definir a trajetória de sua carreira . Embora isso possa ser desafiador, também representa uma oportunidade de crescimento, autorreflexão e a chance de redefinir suas metas profissionais e aspirações.

Este artigo tem como objetivo fornecer uma perspectiva positiva sobre os contratempos na carreira e oferecer medidas práticas para colocar sua carreira de volta nos trilhos!

Descubra ferramentas e estratégias de produtividade criadas para ajudá-lo a recuperar o foco, aumentar a confiança e obter sucesso ao voltar ao trabalho.

Entendendo o retrocesso na carreira

Os contratempos na carreira podem ser categorizados em vários tipos diferentes, cada um deles afetando os indivíduos e suas jornadas de carreira de maneiras únicas:

Perda de emprego: Isso pode ocorrer por vários motivos, como reestruturação da empresa, recessão econômica, fusões e aquisições e problemas de desempenho

Não conseguir uma promoção: Você pode ser preterido em uma promoção que esperava ou para a qual se sentia qualificado, possivelmente devido a oportunidades limitadas ou por não atender a critérios específicos

Desafios no ambiente de trabalho: Enfrentar um ambiente de trabalho tóxico, falta de oportunidades de crescimento, avaliações de desempenho negativas, advertências ou desalinhamento com os valores da empresa pode levar à desmotivação e à insatisfação e, em última análise, prejudicar a progressão na carreira

Lacuna de habilidades: A falta das habilidades ou da experiência necessárias para o avanço desejado na carreira pode resultar na sensação de estar preso ou incapaz de progredir

Obsolescência do conhecimento: A rápida evolução da tecnologia em seu campo pode tornar seu conjunto de habilidades atual desatualizado, exigindo aprendizado e adaptação contínuos para se manter competitivo

Circunstâncias pessoais: Embora nem sempre seja negativo, um afastamento do trabalho, como por exemplo, devido a licença parental, saúde mental, problemas de saúde física, mudança, responsabilidades de cuidado ou atividades de desenvolvimento pessoal, pode criar uma lacuna perceptível em seu currículo

Você pode superar muitos desses contratempos por meio da resiliência, de uma rede de apoio de amigos, familiares e colegas e do investimento em seu desenvolvimento pessoal e profissional.

O papel da resiliência na superação de contratempos

A resiliência, a capacidade de se recuperar de adversidades e se adaptar a mudanças, é crucial para superar contratempos na carreira. Indivíduos resilientes possuem várias características importantes:

Adaptabilidade : A disposição para aceitar mudanças, aprender novas habilidades e explorar caminhos alternativos na carreira

: A disposição para aceitar mudanças, aprender novas habilidades e explorar caminhos alternativos na carreira Perseverança : A determinação de persistir diante de desafios e contratempos e a capacidade de se reerguer após os fracassos

: A determinação de persistir diante de desafios e contratempos e a capacidade de se reerguer após os fracassos Otimismo : Uma mentalidade positiva que se concentra nas oportunidades em vez de ficar remoendo os contratempos e a crença de que você pode superar os desafios

: Uma mentalidade positiva que se concentra nas oportunidades em vez de ficar remoendo os contratempos e a crença de que você pode superar os desafios **Sistema de apoio: uma forte rede de familiares, amigos, mentores ou profissionais que podem fornecer apoio emocional, orientação e recursos

Autoconsciência: A capacidade de refletir sobre seus pontos fortes, pontos fracos, valores e metas e tomar decisões informadas sobre transições ou ajustes na carreira

O desenvolvimento da resiliência envolve o cultivo de uma mentalidade de crescimento, a prática do autocuidado, a busca de apoio e o aprendizado e a adaptação contínuos.

Ao adotar a resiliência, você pode superar contratempos na carreira e sair mais forte, mais adaptável e mais bem equipado para enfrentar desafios futuros e atingir suas metas profissionais.

E nós lhe mostraremos como!

10 etapas para colocar sua carreira de volta nos trilhos

Sofrer um revés na carreira pode ser desanimador, mas é importante lembrar que isso não é o fim do caminho. Com determinação e a abordagem certa, você pode colocar sua vida profissional de volta nos trilhos.

Aqui estão 10 etapas para simplificar e orientar sua jornada rumo a um relançamento de carreira bem-sucedido:

1. Identifique e supere os gatilhos do retrocesso na carreira

Embora os reveses na carreira possam ser desanimadores e perturbadores, eles costumam ser uma parte natural da vida.

A chave para se recuperar está em superar o obstáculo imediato e identificar e neutralizar os gatilhos que podem levar a contratempos semelhantes no futuro.

Aqui estão algumas maneiras de identificar e superar os gatilhos de retrocesso na carreira:

**Reflita sobre sua jornada: Faça um mergulho profundo nos eventos que levaram ao seu revés e introspecte seus pensamentos, emoções e comportamento para obter insights valiosos sobre possíveis pontos cegos ou desafios recorrentes que você possa enfrentar

Pratique a atenção plena. Técnicas como meditação e registro em diário podem ajudá-lo a se tornar mais consciente de seus pensamentos e emoções, permitindo que você responda em vez de reagir impulsivamente em situações desencadeantes. Você pode usar ferramentas de anotações comoNotas do ClickUp para ajudá-lo a identificar e superar possíveis gatilhos de retrocesso na carreira

Técnicas como meditação e registro em diário podem ajudá-lo a se tornar mais consciente de seus pensamentos e emoções, permitindo que você responda em vez de reagir impulsivamente em situações desencadeantes. Você pode usar ferramentas de anotações comoNotas do ClickUp para ajudá-lo a identificar e superar possíveis gatilhos de retrocesso na carreira **Procure aconselhamento de carreira Talvez a carreira que você escolheu não seja a certa para você. Os orientadores de carreira podem guiá-lo na escolha de uma carreira que se adapte melhor às suas habilidades e aspirações, fazendo mudanças na carreira, gerenciando sua progressão na carreira e lidando com outros problemas relacionados ao trabalho

Faça do registro em diário um hábito, escreva a qualquer momento e acesse as anotações de qualquer dispositivo com o ClickUp Notes

Veja como você pode aproveitar o ClickUp Notes para anotar seus sentimentos sobre os contratempos na carreira e as lições e aprendizados obtidos com eles:

Crie um espaço de trabalho ou espaço dedicado ao seu desenvolvimento profissional e crescimento na carreira

Nesse espaço de trabalho, crie uma nova nota especificamente para "Gatilhos de retrocesso na carreira

Comece listando todos os contratempos de carreira que você teve no passado. Para cada contratempo, analise os fatores ou gatilhos que contribuíram para ele

Categorize esses gatilhos em diferentes seções da nota, como "Gatilhos pessoais", "Gatilhos do local de trabalho" e "Gatilhos do setor"

Use opções de formatação, como títulos, marcadores e listas de verificação, para organizar seus pensamentos e tornar o conteúdo mais legível e acionável

Defina lembretes ou tarefas recorrentes no ClickUp para revisar e atualizar periodicamente essa nota

Depois de identificar os possíveis acionadores, crie um plano de ação dentro da mesma Nota ou vincule-a a um arquivo separadoTarefas do ClickUp ouDocumentos do ClickUp* Utilize os recursos de colaboração do ClickUp para envolver mentores, treinadores ou colegas de confiança. Compartilhe a Nota com eles e busque seus comentários ou percepções sobre como identificar e lidar com os gatilhos de retrocesso na carreira

Integre essa Nota com outros recursos do ClickUp, comoVisualização do calendário do ClickUp para agendar check-ins regulares ou lembretes para revisar e atualizar seu plano de ação

Usando o recurso Notes do ClickUp, você pode criar um documento vivo que o ajude a ficar atento aos possíveis gatilhos de retrocesso na carreira e a mitigá-los ou superá-los de forma proativa. Isso pode contribuir significativamente para a resiliência e o crescimento geral de sua carreira.

2. Use a orientação para a recuperação da carreira

A mentoria é um relacionamento de apoio entre um profissional mais experiente (o mentor) e um menos experiente (o mentorado) que busca orientação e crescimento. É uma parceria dinâmica que oferece uma combinação única de benefícios para ambas as partes.

Um mentor com experiência em enfrentar desafios de carreira pode oferecer conselhos valiosos sobre a reconstrução de seu currículo e dar insights sobre o setor. Um coach de carreira fornece motivação e apoio, envia novas oportunidades, oferece recomendações, desenvolve uma estratégia de busca de emprego e ajuda você a navegar pelo processo de entrevista.

Aqui estão algumas etapas recomendadas para selecionar e abordar um mentor:

Considere as áreas específicas em que você precisa de mais apoio, como desenvolvimento de habilidades,*hábitos de trabalho*estratégias de networking e preparação para entrevistas

Procure um mentor que tenha enfrentado com sucesso desafios semelhantes em sua carreira ou que tenha experiência na área desejada e tenha uma forteética de trabalho* Identifique possíveis mentores por meio de organizações profissionais, redes de ex-alunos ou plataformas on-line como o LinkedIn

Não envie um e-mail ou uma mensagem genérica. Apresente-se brevemente, explique suas metas de carreira e destaque por que você acredita que a orientação seria benéfica

Durante a reunião inicial, discuta suas metas para a mentoria e o nível de comprometimento que pode oferecer

Descreva a frequência das reuniões e seus métodos de comunicação preferidos

3. Realinhar metas e prioridades

Um revés na carreira pode alterar seu cenário profissional. Talvez você tenha perdido o emprego dos sonhos, não tenha conseguido uma promoção ou tenha passado por uma mudança em seu setor. Considerando essas novas circunstâncias, o realinhamento de suas metas garante que elas permaneçam realistas e alcançáveis.

Use as Modelo de busca de emprego do ClickUp para encontrar novas oportunidades de emprego.

Faça o download desse modelo Mantenha-se no topo de sua busca de emprego, alinhe entrevistas, acompanhe candidaturas e bloqueie possíveis empregos com o ClickUp Job Search Template

Isso pode ajudá-lo a reavaliar e ajustar suas metas e priorizar a recuperação de sua carreira. Com este modelo, mantenha o controle de candidaturas, vagas de emprego atuais, classificações da empresa, vantagens e recursos para entrevistas.

Faça o download deste modelo

4. Crie sua marca pessoal

Crie uma imagem positiva e profissional que reflita suas habilidades valores e aspirações de carreira. Isso pode ser alcançado por meio de sua presença on-line, estilo de comunicação e interações de rede.

Comece aos poucos. A jornada de cada pessoa é única; compartilhe sua jornada profissional - suas vitórias, erros e o que aprendeu com eles. Escolha uma plataforma e invista seu tempo. A plataforma que você escolher pode se basear na localização do seu público e da sua comunidade. O LinkedIn é uma escolha popular; para outros, pode ser o X ou o TikTok.

Dê um passo adiante: crie um site simples, crie um portfólio de suas realizações e crie um link para ele a partir de seus perfis sociais.

PROTIP: O desenvolvimento de sua marca também pode ajudá-lo a explorar oportunidades de trabalho com base em projetos ou como freelancer para ganhar dinheiro durante a transição entre carreiras.

5. Cultive fortes habilidades de comunicação

Aprimore sua capacidade de comunicar suas ideias de forma clara e concisa, verbalmente e por escrito.

A comunicação eficaz é essencial para construir relacionamentos, causar uma boa impressão e ter sucesso em entrevistas e apresentações.

PROTIP: Para aprimorar suas habilidades de comunicação, faça um curso de oratória ou busque ativamente oportunidades de falar em público, como participar de microfones abertos ou ingressar em um clube Toastmasters.

6. Adote uma mentalidade de crescimento

Em vez de ver o contratempo como um fracasso e ceder a sentimentos negativos, você deve vê-lo como uma chance de aprender e crescer. Faça a si mesmo perguntas como "O que posso aprender com essa experiência?" e "Que habilidades ou conhecimentos posso desenvolver para evitar situações semelhantes no futuro?".

Mergulhe fundo em livros de autoajuda e autobiografias de pessoas para aprender sobre sucesso e fracassos. Aqui estão alguns livros que podem ajudá-lo a iniciar seu hábito de leitura:

Mindset: A nova psicologia do sucesso de Carol S. Dweck

Bounce: Bounce: Bounce Back Stronger After Every Setback de Matthew Syed

The Obstacle Is the Way (O obstáculo é o caminho), de Ryan Holiday

Daring Greatly de Brené Brown

INSPIRAÇÃO: Ouça podcasts motivacionais, como The Science of Success (A ciência do sucesso), apresentado por J. Matthew Bodnar no Apple Podcasts, e Tiny Leaps, Big Changes (Pequenos saltos, grandes mudanças), de Gregg Clunis, no TLB, para ajudar a manter-se positivo e aumentar a motivação.

7. Desenvolva um sistema de apoio

Um revés na carreira pode deixá-lo perdido e sem saber como proceder. A boa notícia é que você não precisa passar por esse desvio sozinho. A criação de um sistema de apoio sólido pode ser o combustível que o coloca de volta nos trilhos e o impulsiona para a frente com ímpeto renovado.

Não subestime o poder de seus amigos e familiares próximos. Busque apoio compartilhando sua experiência de forma aberta e honesta. O apoio emocional inabalável e a crença deles em você podem ser uma fonte poderosa de força e reavivar sua energia em momentos desafiadores.

Entre em contato com ex-colegas, mentores ou colegas de classe com os quais perdeu o contato. O LinkedIn pode ser uma ferramenta valiosa para se reconectar com as pessoas.

8. Comemore seus sucessos

Reconheça e comemore suas conquistas, não importa quão pequenas sejam. Isso o ajudará a se manter motivado e a continuar progredindo em sua jornada profissional.

Comemore a conclusão de um curso de treinamento, uma avaliação positiva de desempenho, uma promoção no emprego ou a descoberta de uma nova habilidade.

Você pode simplesmente compartilhar novas certificações ou conquistas no seu perfil do LinkedIn e até mesmo criar uma seção de Certificação e Licença para torná-lo um dos principais candidatos para qualquer recrutador.

9. Crie ou participe de oportunidades de networking

O networking pode abrir portas para novas oportunidades e fornecer insights e conselhos valiosos.

Participe de eventos do setor, participe de grupos do Facebook relacionados à sua área ou conecte-se com pessoas no LinkedIn com trajetórias de carreira semelhantes.

Conecte-se com recrutadores especializados em seu campo desejado em sites de recrutamento. Envolva-se ativamente com o conteúdo deles, participe de discussões e mostre sua experiência para se tornar um candidato reconhecível quando houver vagas de emprego relevantes.

Tome a iniciativa e una as pessoas organizando um encontro do setor com foco em um tópico ou habilidade específica. Isso o posiciona como um líder de pensamento pronto para assumir mais responsabilidades e permite que você se relacione com pessoas que pensam da mesma forma.

10. Cuide de seu bem-estar

Você sabia que o pesquisa Work in America 2023 revelou que 77% dos trabalhadores relataram ter sofrido estresse relacionado ao trabalho? Além disso, 57% indicaram ter sofrido impactos negativos por causa do estresse relacionado ao trabalho, que às vezes é associado ao esgotamento no local de trabalho.

Burnout no trabalho é um estado de exaustão emocional, física e mental causado por estresse excessivo e prolongado. Ele ocorre quando você se sente sobrecarregado, emocionalmente esgotado e incapaz de atender às demandas constantes.

Portanto, faça terapia regularmente, mantenha um círculo de pessoas próximas com as quais possa contar para atender às suas necessidades emocionais, registre suas emoções diariamente e não se estresse com a necessidade de ser produtivo todos os dias. A saúde mental pode desempenhar um papel essencial na recuperação de sua carreira, portanto, tenha a atitude certa e concentre-se também em seu bem-estar físico!

Como criar um plano de ação para colocar sua carreira de volta nos trilhos

O desemprego pode afetar negativamente sua conta bancária e sua capacidade de cumprir suas obrigações.

Embora essas 10 etapas sejam maneiras gerais de abordar o relançamento de sua carreira, vamos criar um plano de ação para dar o pontapé inicial no segundo turno de sua carreira!

1. Aprimore suas habilidades e siga um caminho de aprendizado contínuo

Upskilling refere-se à aquisição de novas habilidades ou ao aprimoramento das existentes para manter-se relevante e competitivo em seu cargo atual ou na carreira desejada. Trata-se de desenvolver seu conhecimento e experiência existentes para se adaptar às demandas em constante evolução do mercado de trabalho.

Analise as razões por trás do retrocesso em sua carreira. Havia habilidades específicas que lhe faltavam? Pesquise anúncios de emprego em sua área desejada para identificar as habilidades mais procuradas pelos empregadores.

Use o Modelo de metas SMART do ClickUp para estabelecer metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado para sua jornada de aprimoramento de habilidades, como a obtenção de diferentes certificações ou a conclusão de projetos profissionais. Isso fornece um roteiro claro para seu processo de aprendizado.

Faça o download deste modelo Visualize sua jornada de aprimoramento de habilidades e mapeie seu progresso com o modelo de metas SMART do ClickUp

Você pode aprender um novo idioma para criar oportunidades de trabalho em diferentes países ou aproveitar oportunidades gratuitas certificações de programação do Google ou da HubSpot. Se você estiver interessado em design, muitas certificações podem ajudá-lo a melhorar.

Você também pode receber treinamento para se destacar em novos hobbies e explorar caminhos de carreira não convencionais, como carpintaria, fabricação de sabão, fabricação de velas ou sopro de vidro.

Faça o download deste modelo

2. Priorize o gerenciamento de tarefas e o controle de tempo

Quando você está enfrentando um revés na carreira, isso afeta mais a sua rotina. Portanto, todas as manhãs, tente definir um caminho intencional para conseguir um novo emprego ou explorar mais oportunidades. Manifeste pensamentos positivos criando uma rotina e mantendo-se fiel a ela.

É claro que você precisará de ajuda para realinhar metas e prioridades. Tente usar o software de gerenciamento de projetos pessoais do ClickUp para organizar suas tarefas diárias. Combine sua lista de afazeres, converta suas anotações em tarefas práticas, combine seu calendário para lidar com entrevistas com sucesso e acompanhe seu progresso com metas bem definidas.

Planeje seu dia de ponta a ponta, defina suas metas, alinhe suas prioridades e acompanhe o progresso com o ClickUp Personal Project Management Software

A melhor parte é que você pode criar seu próprio Painéis do ClickUp para acompanhar tudo: dinheiro ganho ou gasto, tempo gasto em tarefas, tarefas atrasadas para o dia seguinte, etc. Com mais de 50 widgets, você pode analisar sua produtividade e detalhar o que está funcionando para você e o que precisa ser melhorado.

3. Melhore seu currículo e sua carta de apresentação

Lembre-se de atualizar seu currículo e carta de apresentação durante sua busca de emprego. Isso requer uma estratégia bem pensada que você possa acompanhar e priorizar com o Modelo de plano de ação do ClickUp .

Faça o download desse modelo Crie um plano de ação para atingir suas metas com o modelo de plano de ação do ClickUp

Você pode planejar todas as mudanças a serem feitas na seção "to do" (a fazer), movê-las para a seção "doing" (fazendo) quando estiverem em andamento e elevá-las para a seção "done" (feito) quando a meta for alcançada.

Faça o download deste modelo

Aqui estão algumas dicas para transformar seu currículo e sua carta de apresentação:

Personalize seu currículo: Analise cuidadosamente a descrição do cargo e destaque as habilidades e experiências que se alinham diretamente com os requisitos do empregador

Analise cuidadosamente a descrição do cargo e destaque as habilidades e experiências que se alinham diretamente com os requisitos do empregador Use números e métricas para mostrar o impacto de seu trabalho. Por exemplo, "Aumentou o tráfego do site em 20%" ou "Reduziu o tempo de conclusão do projeto em 15%

para mostrar o impacto de seu trabalho. Por exemplo, "Aumentou o tráfego do site em 20%" ou "Reduziu o tempo de conclusão do projeto em 15% Se a lacuna no emprego for significativa, você pode incluir uma breve explicação no currículo e na carta de apresentação. Concentre-se nos aspectos positivos, como "Aproveitei o tempo longe do trabalho para buscar desenvolvimento profissional em [habilidade relevante]"

Na carta de apresentação, articule claramente como suas habilidades e experiência atendem diretamente às necessidades da empresa e demonstre sua vontade de contribuir com a empresa e sua empolgação com esse novo capítulo da carreira

Salpique palavras-chave relevantes da descrição da vaga em todo o seu currículo e carta de apresentação para ser notado pelos sistemas de rastreamento de candidatos (ATS)

4. Gerencie e acompanhe o desenvolvimento de sua carreira

Conseguiu o emprego que queria? Temos certeza de que sim, com etapas práticas para colocá-lo de volta no jogo. Agora que você está pronto para a próxima fase da carreira, lembre-se de criar um caminho de progressão para esperar anos de sucesso.

Faça o download desse modelo Visualize e acompanhe a progressão de carreira em uma organização com o modelo de trajetória de carreira do ClickUp

Use o modelo Modelo de trilha de carreira do ClickUp para criar planos e cronogramas de trabalho que integrem perfeitamente as aspirações pessoais de carreira aos objetivos organizacionais, demonstrando oportunidades de crescimento e aprendizado.

Você também pode apresentar esse modelo durante seu ciclo de avaliação para impressionar o empregador com o fato de que deseja permanecer no cargo por muito tempo e destacar os bons resultados que obteve para merecer um aumento.

Faça o download deste modelo

Relance sua carreira e volte aos trilhos

Grandes coisas podem ser alcançadas se você tiver um plano! E não vamos nos esquecer de como o caminho pode ser fácil com um parceiro de desenvolvimento pessoal focado em você, em suas metas e em suas conquistas.

Sim, estamos falando do ClickUp! Como seu companheiro, ele pode ajudá-lo a voltar ao caminho certo, abordar seus pontos fortes, trabalhar em seus pontos fracos e subir a escada do sucesso mais rapidamente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente você mesmo!