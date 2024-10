Como criar um documento prático "Trabalhe comigo

Você conhece aquele velho ditado: "Cada pessoa tem um gosto diferente"? 🖌️

Bem, isso também se aplica ao trabalho em equipe. Assim como não existe um modelo único para jeans, não existe uma abordagem universal para trabalhar com pessoas.

É aí que entra o documento "How to Work With Me" ou "Manual of Me". É um manual de usuário pessoal para seus colaboradores

Se você estiver se sentindo sobrecarregado ao se adaptar a uma nova equipe ou se quiser melhorar sua habilidades de trabalho em equipe um documento "How to Work With Me" pode ser exatamente o que você precisa. 💡

Criar esse documento pode parecer assustador, mas é mais fácil do que você imagina! Alguns detalhes importantes podem melhorar significativamente suas relações de trabalho, e nós o orientaremos nas etapas simples para começar.

O que é um documento "Como trabalhar comigo"?

Um documento "How to Work With Me" (Como trabalhar comigo) é um guia personalizado que detalha seu estilo de trabalho, suas preferências de comunicação e suas expectativas de colaboração.

Diferentemente da abordagem tradicional de aprender as preferências de alguém ao longo do tempo, um documento "How to Work With Me":

Esclarece suas preferências de trabalho , ajudando colegas e equipes a se alinharem de forma mais eficaz com seus processos

, ajudando colegas e equipes a se alinharem de forma mais eficaz com seus processos Ajuda colegas, gerentes e equipes a entender as interações presenciais , levando a fluxos de trabalho aprimorados e a relacionamentos profissionais mais fortes

, levando a fluxos de trabalho aprimorados e a relacionamentos profissionais mais fortes Oferece diretrizes claras para o envolvimento, promovendo um ambiente de trabalho mais harmonioso e eficiente

Em resumo, um documento "Como trabalhar comigo" é uma folha de dicas que ajuda sua equipe a entender seus hábitos de trabalho, estilo de comunicação e prioridades. 📚

Quais são os benefícios de usar um documento "How to Work With Me"?

Agora, vamos explorar os benefícios desse guia do usuário, destacando como ele pode melhorar as interações individuais e o desempenho da equipe.

Comunicação aprimorada

Um documento "How to Work With Me" (Como trabalhar comigo) foi criado como um local para que você defina as preferências de comunicação.

Por exemplo, você prefere e-mail para conversas estruturadas ou se sente mais confortável com mensagens informais em plataformas de bate-papo?

Quando você compartilha seu estilo de comunicação, isso ajuda sua equipe a escolher os melhores canais, tornando a colaboração mais fácil e eficaz!

Ao especificar seus métodos de comunicação preferidos - como canais, tempos de resposta e frequência de atualização - você elimina as suposições. Sua equipe saberá exatamente como e quando entrar em contato com você, reduzindo atrasos e mal-entendidos.

Dica profissional: A comunicação eficaz é vital em qualquer equipe e, para aprimorar esse aspecto, explore estratégias de comunicação que combinem com seu estilo.

Redução do tempo de integração

Compreensão de como as pessoas trabalham quando começar um novo emprego ou ingressar em uma nova equipe leva tempo e pode ser desgastante.

No entanto, um documento "How to Work With Me" (Como trabalhar comigo) fornece informações essenciais antecipadamente, ajudando-os a se adaptarem às suas funções. Isso reduz significativamente o tempo de integração, tanto para o funcionário quanto para o gerente.

por exemplo, o documento "Trabalhe comigo" do seu gerente revela que ele prefere atualizar os projetos por meio de um documento compartilhado e realizar reuniões semanais individuais para discussões aprofundadas. Saber que ele fornece feedback construtivo em particular ajuda você a ajustar seu estilo de comunicação e a buscar apoio de forma mais eficaz, acelerando sua integração e fortalecendo seu relacionamento.

Expectativas alinhadas

Esse guia pessoal do usuário também ajuda você e os membros da sua equipe a definir expectativas claras sobre horas de trabalho, resultados e prazos.

por exemplo, se você normalmente trabalha das 9h às 17h e precisa de tempo ininterrupto de concentração das 10h ao meio-dia para trabalhar profundamente, inclua isso no modelo para evitar mal-entendidos com a sua equipe.

Isso garante que todos saibam quando e como abordar você. Essa transparência evita o esgotamento e promove um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

Reuniões mais produtivas

Quantas vezes você já participou de reuniões on-line, perguntando-se se todos estavam alinhados?

O documento "How to Work With Me" (Como trabalhar comigo) esclarece a melhor forma de interagir com você durante as reuniões. Ele também informa a equipe sobre o seu formato de reunião preferido e estilos de envolvimento.

por exemplo, se você prefere apresentações visuais a discussões longas, seus colegas podem se preparar de acordo. Esse alinhamento mantém todos focados e garante que as reuniões sejam eficientes e práticas.

Ao promover uma comunicação clara, você cria confiança. Documentar suas preferências de feedback e sua abordagem de tomada de decisão faz com que os membros da equipe se sintam mais à vontade para colaborar com você, reduzindo a tensão e promovendo relacionamentos sólidos

Quando você oferece uma visão transparente de seu estilo de trabalho e de suas preferências, reduz possíveis atritos e cultiva o respeito mútuo. Com o tempo, essa clareza gera confiança e aumenta a coesão da equipe.

Dica profissional: A realização de uma pesquisa e análise de mercado de outras empresas bem-sucedidas (e como elas criam esses guias) pode fornecer insights valiosos e inspiração para a estruturação do seu próprio guia do usuário.

Como criar um documento "Trabalhe comigo

A criação de um documento "How to Work With Me" requer introspecção e uma abordagem estruturada. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a definir seu estilo de trabalho.

1. Entenda o objetivo do documento

Primeiro, vamos esclarecer o que este documento não é. Ele não é uma lista de exigências sobre como trabalhar precisamente em seus termos. Em vez disso, é um guia para ajudar os outros a entender como podem colaborar com você de forma bem-sucedida e mais eficaz.

Ele foi concebido como uma forma de comunicação proativa projetada para evitar mal-entendidos, aumentar a produtividade e nutrir os relacionamentos da equipe.

Em última análise, o documento "Trabalhe comigo" oferece transparência. Ele responde às principais perguntas que um novo membro da equipe ou colaborador pode ter, tais como:

Qual é o seu estilo de comunicação preferido?

Como você dá e recebe feedback positivo e negativo?

Quais são seus horários de trabalho ou de concentração?

Como você toma decisões?

Responder a essas perguntas elimina a confusão e a ambiguidade que geralmente levam a conflitos nas equipes.

Depois de refletir sobre seu estilo de trabalho, é hora de colocar suas ideias no papel. E é aqui que ClickUp entra em cena! Essa poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos pode tornar a redação mais fácil e organizada.

Com recursos como modelos personalizáveis e edição colaborativa de documentos, o ClickUp permite que você crie seu documento "Working With Me" com eficiência e, ao mesmo tempo, garante que seus insights sejam facilmente acessíveis à sua equipe.

Estruture cada elemento de seu documento "Como trabalhar comigo" com o ClickUp Docs

Para começar a redigir seu documento, use Documentos do ClickUp . Ele não é apenas mais um editor sofisticado; é uma ferramenta inteligente que ajuda você a organizar, gerenciar e se comunicar perfeitamente. Veja por que ele se destaca.

Limpo e flexível: Você pode estruturar seu documento em seções, como horário de trabalho e preferências de feedback, sem bagunçar a formatação

Você pode estruturar seu documento em seções, como horário de trabalho e preferências de feedback, sem bagunçar a formatação Colaboração em tempo real: Sua equipe pode participar, comentar e contribuir simultaneamente - todos fazem a sua parte

Sua equipe pode participar, comentar e contribuir simultaneamente - todos fazem a sua parte Atualizações dinâmicas: À medida que a dinâmica de trabalho muda (e ela muda), você pode atualizar facilmente o documento

À medida que a dinâmica de trabalho muda (e ela muda), você pode atualizar facilmente o documento Fluxos de trabalho integrados: Você pode vincular diretamente tarefas, projetos e metas ao seu documento. Isso o torna uma parte ativa de seu fluxo de trabalho, em vez de apenas outro guia estático

2. Comece com seu estilo de comunicação

A comunicação é o núcleo de qualquer relacionamento de trabalho bem-sucedido, e as pessoas se comunicam de forma diferente.

Alguns de nós são diretos e gostam de ir direto ao assunto, enquanto outros apreciam mais contexto ou até mesmo uma conversa fiada para quebrar o gelo.

Mas o problema é o seguinte: o que funciona para uma pessoa pode ser uma situação de pesadelo para outra. É por isso que é fundamental começar com as preferências de comunicação em seu documento.

O que incluir no documento:

Meios preferidos: Mencione como você prefere que seus colegas de trabalho se comuniquem com você (texto, e-mail, ligação etc.)

Mencione como você prefere que seus colegas de trabalho se comuniquem com você (texto, e-mail, ligação etc.) Tempos de resposta: Indique se você responde imediatamente ou reserva horários específicos para mensagens

Indique se você responde imediatamente ou reserva horários específicos para mensagens Diretividade: Indique se você prefere uma comunicação direta ou uma abordagem mais sutil

Exemplo: "Sou mais receptivo em aplicativos de mensagens para bate-papos rápidos e prefiro o e-mail para qualquer coisa que exija profunda consideração, um processo de pensamento detalhado ou documentação. Normalmente, verifico minha caixa de entrada duas vezes por dia, portanto, uma mensagem rápida é melhor se for urgente."

Ao fazer isso, você define expectativas claras e evita o jogo de adivinhação que geralmente ocorre quando os estilos de comunicação não são claros.

3. Mencione seu horário de trabalho e sua disponibilidade

Em um local de trabalho remoto, as horas de trabalho variam drasticamente. 🌍

Alguns membros da equipe podem trabalhar em um ambiente tradicional das 9h às 17h, enquanto outros podem ter horários mais flexíveis devido a compromissos pessoais ou fusos horários.

A inclusão de seu horário de trabalho facilita para os colegas saberem quando podem esperar que você esteja on-line, reduzindo a frustração ao agendar reuniões ou aguardar respostas.

O que incluir:

Horários principais : Quando você normalmente está disponível para reuniões ou trabalho colaborativo?

: Quando você normalmente está disponível para reuniões ou trabalho colaborativo? Horário de foco : Especifique qualquer horário de foco dedicado em que você prefira não ser incomodado

: Especifique qualquer horário de foco dedicado em que você prefira não ser incomodado Limites: Se você estiver disponível após o expediente para emergências, defina o que constitui uma emergência. Você também pode mencionar como prefere lidar com a comunicação assíncrona entre fusos horários

📌 Exemplo: "Meu horário de trabalho é das 9h às 18h. Reservo as manhãs, das 9 às 11 horas, para trabalho profundo, portanto, não estou disponível para reuniões. Sinta-se à vontade para agendar reuniões à tarde, de preferência após as 12 horas."

4. Esclareça seu processo de tomada de decisões

Todos nós abordamos as decisões de forma diferente. Alguns de nós gostam de mergulhar de cabeça, analisar dados e tomar decisões rápidas.

Outros preferem tomar seu tempo, pesquisar, consultar os membros da equipe e refletir antes de fazer uma escolha. Descrever seu processo de tomada de decisão pode ajudar os outros a entender como podem contribuir para as discussões e oferecer feedback que se alinhe ao seu estilo.

Isso é especialmente valioso para líderes de equipe, gerentes de projeto, gerentes de produto e executivos que precisam promover a colaboração e a eficiência da equipe.

O que incluir:

Como você aborda as decisões : Descreva se você precisa de todos os fatos antes de mergulhar no assunto ou se prefere obter a opinião de outras pessoas. Algumas pessoas gostam de colaboração, enquanto outras gostam de tomar decisões independentes sem influência externa

: Descreva se você precisa de todos os fatos antes de mergulhar no assunto ou se prefere obter a opinião de outras pessoas. Algumas pessoas gostam de colaboração, enquanto outras gostam de tomar decisões independentes sem influência externa Tempo de resposta: Especifique se você toma decisões rapidamente ou se precisa de tempo para refletir antes de se comprometer. Conhecer o seu ritmo ajuda os outros a entender como se envolver com você durante o processo de tomada de decisão

📌 Exemplo: "Prefiro ter o máximo de dados e contexto possível ao tomar decisões, especialmente se elas afetarem a equipe. Embora eu possa tomar decisões rápidas quando necessário, para a maioria das discussões mais abrangentes, prefiro ter de 24 a 48 horas para refletir e consultar outras pessoas."

5. Descreva sua abordagem ao feedback

Esta é uma parte essencial do documento. O feedback pode ser complicado, especialmente em equipes remotas, onde a linguagem corporal e o tom são facilmente mal interpretados.

Ao explicar como você prefere dar e receber feedback, você pode evitar confusões e garantir que o feedback seja construtivo e bem recebido.

O que incluir:

Dar feedback : Você dá feedback na hora ou prefere guardá-lo para reuniões individuais? Você tende a ser direto ou adota um caminho mais diplomático?

: Você dá feedback na hora ou prefere guardá-lo para reuniões individuais? Você tende a ser direto ou adota um caminho mais diplomático? Recebimento de feedback: Ao receber feedback, você gosta de ser direto ou de uma abordagem mais ponderada, por escrito? Não hesite em mencionar se você precisa de tempo para processar o feedback antes de responder.

Exemplo: "Acredito em dar feedback em tempo hábil, portanto, você geralmente terá notícias minhas durante ou logo após um projeto se algo precisar ser melhorado. Quanto a receber feedback, prefiro pontos diretos e acionáveis por e-mail ou individualmente."

6. Defina seu estilo de colaboração

Todos colaboram à sua maneira.

Alguns adoram fazer brainstorming em um ambiente de grupo, enquanto outros preferem trabalhar de forma independente e se reunir novamente para discutir. Isso ajuda as pessoas a entenderem como trabalhar com você em projetos e reuniões.

O que incluir:

Trabalho em grupo vs. individual : Você gosta do caos do brainstorming em grupo ou prefere trabalhar sozinho com as ideias antes de apresentá-las? Informe à sua equipe o que faz sua criatividade fluir

: Você gosta do caos do brainstorming em grupo ou prefere trabalhar sozinho com as ideias antes de apresentá-las? Informe à sua equipe o que faz sua criatividade fluir Preferências de reunião: Você gosta de fazer check-ins frequentes ou prefere manter o mínimo de reuniões possível? Você se dá bem com chamadas de vídeo ou preferese comunicar de forma assíncrona?

📌 Exemplo: "Prefiro trabalhar de forma independente no primeiro rascunho de um projeto e depois levá-lo à equipe para receber feedback. O excesso de reuniões pode atrapalhar, portanto, procuro mantê-las apenas uma vez por semana, a menos que surja algo urgente."

E lembre-se, aperfeiçoar suas habilidades interpessoais e de colaboração é fundamental para garantir sempre um ótimo trabalho em equipe. Afinal de contas, até mesmo as melhores ideias precisam de uma pequena ajuda!

Leia também: Estratégias eficazes de gerenciamento de trabalho colaborativo para equipes

7. Inclua seus limites e preferências

Também é essencial destacar suas preferências e limites pessoais.

Sejam suas interações sociais com a equipe ou sua abordagem à resolução de conflitos, essas percepções pessoais podem fornecer uma estrutura útil para a colaboração.

O que incluir:

Interações sociais : Você gosta de bater papo antes de ir direto ao ponto? Ou prefere ir direto ao ponto? Informe à sua equipe o que o deixa mais animado

: Você gosta de bater papo antes de ir direto ao ponto? Ou prefere ir direto ao ponto? Informe à sua equipe o que o deixa mais animado Lidando com estresse e conflito: Quando as tensões aumentam, como você reage? Você enfrenta os problemas de frente ou prefere uma abordagem mais comedida e reservada? Compartilhar isso pode ajudar seus colegas a navegar em águas complicadas com você

Ser claro quanto ao seu estilo de comunicação não só ajuda a sua equipe a entender como escrever mensagens para você, mas também promove um ambiente em que eles podem se sentir à vontade para dar e receber feedback.

📌 Exemplo:"Eu gosto de conversar um pouco no início das reuniões - isso ajuda a criar um relacionamento . Entretanto, também valorizo a eficiência do tempo, por isso gosto de entrar na pauta nos primeiros 5 a 10 minutos. Com relação a conflitos, prefiro a comunicação direta, mas sempre pressupondo boas intenções."

Lembre-se de que nunca é demais pesquisar e ver o que os outros estão fazendo. Ao examinar o que está funcionando para os outros, você pode obter inspiração e práticas recomendadas para aplicar ao seu documento.

Dica profissional: A inclusão de exemplos específicos de como você prefere se comunicar pode fazer a ponte entre as diferenças culturais e aumentar a consciência do contexto entre os membros da equipe.

Por exemplo, se você tiver membros da equipe de culturas que priorizam a formalidade, poderá mencionar que aprecia saudações respeitosas e títulos adequados nos e-mails e, ao mesmo tempo, incentiva um tom casual nas discussões de acompanhamento. Essa clareza ajuda todos a entenderem suas expectativas e a se sentirem à vontade para interagir de uma forma que se alinhe às normas culturais deles.

8. Torne-o um documento vivo

Por fim, esse documento deve evoluir à medida que você o faz. Os estilos de trabalho mudam, as culturas da empresa mudam e surgem novos desafios. 🔄

Portanto, examine e revise o documento "Como trabalhar comigo" regularmente, especialmente se estiver mudando para uma nova função ou equipe. Mantê-lo atualizado garante que ele continue sendo uma ferramenta relevante para melhorar a comunicação e a colaboração.

Se a elaboração desse documento lhe parecer muito difícil, não se preocupe Cérebro ClickUp está aqui para ajudar!

Obtenha o primeiro rascunho de seu documento "How to Work With Me" usando o ClickUp Brain

Essa ferramenta de IA pode ajudá-lo a economizar muito tempo:

Rascunho facilitado: Obtenha sugestões perspicazes do ClickUp Brain para articular suas preferências de comunicação com clareza

Obtenha sugestões perspicazes do ClickUp Brain para articular suas preferências de comunicação com clareza Feedback positivo: Gere feedback e notas animadoras que repercutem na sua equipe usando a assistência da IA

Gere feedback e notas animadoras que repercutem na sua equipe usando a assistência da IA Fluxos de trabalho simplificados: Automatize tarefas tediosas, como o envio de lembretes para atualizações e a coleta de feedback, permitindo que você se concentre na colaboração real da equipe e no refinamento do documento

Automatize tarefas tediosas, como o envio de lembretes para atualizações e a coleta de feedback, permitindo que você se concentre na colaboração real da equipe e no refinamento do documento Integração de RH: Use o ClickUp Brain dentro do diretórioPlataforma de gerenciamento de RH do ClickUp para garantir que o estilo de trabalho de todos seja respeitado e alinhado às metas organizacionais

Integre facilmente seu documento "How to Work With Me" à plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp

Você prefere um documento pré-fabricado que possa ser personalizado rapidamente? Os modelos Work With Me do ClickUp - a seguir - podem servir como uma base sólida.

Modelos de Como Trabalhar Comigo do ClickUp

Temos dois modelos para você começar: um para delinear seu estilo de trabalho e outro para ajudar os gerentes a definir como eles preferem trabalhar com suas equipes.

ClickUp Working With Me [Individual Contributor] Template

Se você for um colaborador individual, precisará do modelo Modelo ClickUp Working With Me [Contribuidor individual] .

Comunique seu estilo de trabalho ao seu gerente e à sua equipe usando o modelo Working With Me [Individual Contributor] do ClickUp

Aqui está a dura verdade: os colaboradores individuais geralmente ficam sobrecarregados com tarefas especializadas e as falhas de comunicação são comuns.

Verificação de fatos: Um estudo descobriu que várias formas de comunicação ruim custam às empresas americanas uS$ 1,2 trilhão por ano em perdas de produtividade. 📉

Portanto, a clareza é fundamental se você quiser evitar fazer parte dessa estatística.

Este modelo apresenta seu estilo de trabalho, suas preferências e expectativas - essencialmente uma rubrica para seus colegas. Portanto, descreva suas preferências com este modelo:

Horário de trabalho preferido: Informe aos outros quando você está disponível para que eles não interrompam seu fluxo

Informe aos outros quando você está disponível para que eles não interrompam seu fluxo **Estilo de comunicação: Especifique como você gosta de se comunicar - ninguém quer ler um romance em um e-mail

Preferências de feedback: Compartilhe como você prefere receber feedback, garantindo que ele seja construtivo e claro

Resumindo, esse modelo não é apenas um item que é bom ter; é essencial para qualquer pessoa que queira prosperar em sua função sem se sentir sobrecarregada. Portanto, pare de procrastinar, faça o download do modelo e comece a trabalhar. Seu futuro eu lhe agradecerá.

Modelo ClickUp Working With Me [Manager]

Quer você seja um gerente experiente ou apenas começando na gerência , você precisa do ClickUp Working With Me [Manager] Template . Por quê? Porque gerenciar uma equipe pode ser caótico.

Informe sua equipe sobre suas preferências de estilo de trabalho com o modelo ClickUp Working With Me [Manager]

Você precisa equilibrar o trabalho e lidar com diferentes personalidades, pontos de vista e estilos de trabalho. Portanto, se quiser que a ordem e a sua equipe prosperem, é preciso definir expectativas claras sobre como você atua.

Este modelo permite que você:

Defina expectativas claras: Descreva como você opera e toma decisões. Quando a sua equipe souber o que esperar, ela se sentirá mais confiante ao abordá-lo com perguntas ou ideias

Descreva como você opera e toma decisões. Quando a sua equipe souber o que esperar, ela se sentirá mais confiante ao abordá-lo com perguntas ou ideias Promover a transparência: Documentar suas preferências cria umcultura de inclusão e abertura. Não há mais jogos de adivinhação sobre como se comunicar com você!

Documentar suas preferências cria umcultura de inclusão e abertura. Não há mais jogos de adivinhação sobre como se comunicar com você! Melhore os ciclos de feedback: Estabeleça como você gosta de dar e receber feedback. Não se trata apenas de evitar conversas embaraçosas; trata-se de criar uma equipe que prospera com críticas construtivas

**Leia também 10 modelos gratuitos de "Get To Know Me" para conhecer sua equipe

ClickUp: Seu amigo de produtividade e colaboração

A criação de um documento "como trabalhar comigo" pode parecer tão assustadora quanto lidar com aquela gaveta de meias há muito tempo ignorada - ela é desorganizada, mas fácil de ignorar. 🤔

Mas depois de organizá-lo, você se perguntará por que esperou tanto tempo.

Esse documento é uma ferramenta poderosa para aprimorar as interações no local de trabalho. Ao compartilhar seu estilo de comunicação, disponibilidade e preferências de feedback, você capacita seus colegas a colaborar de forma eficaz, construindo relacionamentos mais sólidos e baseados na confiança.

Lembre-se de que a finalidade de um documento "como trabalhar comigo" é representar sua preferência atual. Portanto, trate-o como uma ferramenta viva que evolui com o seu estilo de trabalho e a dinâmica da equipe. Atualizações regulares o mantêm relevante e, com o ClickUp, a elaboração e a manutenção do documento se tornam fáceis, permitindo que você se concentre em atingir metas compartilhadas.

Portanto, dê o primeiro passo! Criar o documento "How to Work With Me" esclarecerá suas relações de trabalho e aumentará a produtividade da sua equipe. Seu futuro eu e seus colegas de equipe lhe agradecerão. 🙌 Registre-se no ClickUp hoje mesmo! ✅