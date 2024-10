Como criar um fluxograma de loop for

Antes de iniciar um projeto de codificação complexo, é sempre melhor ter uma visão ideia dos fluxos de trabalho e sistemas. Quando você dá uma estrutura a projetos extensos, reduz o ruído, elimina imprecisões e consegue concluí-los antes do prazo.

E é isso que um fluxograma é: uma representação visual dos processos. Você pode usá-lo para projetos complexos que exigem dicas visuais, inclusive sprints de codificação.

Para os desenvolvedores, os loops do fluxograma indicam tarefas repetitivas que podem ser repetidas para economizar tempo. Dependendo da maneira como as reiterações são definidas, os loops do fluxograma podem ser de dois tipos: loop for e loop while.

Neste artigo, analisaremos o conceito de fluxogramas de loop for e mostraremos como criar um.

Entendendo os loops for

Um fluxograma for loop permite que os programadores executem uma linha específica de código várias vezes com uma instrução de controle e um corpo de instruções. Ele é usado quando o programador sabe antecipadamente quantas vezes os códigos devem ser executados para atender às condições.

Por exemplo, se você executar uma oferta em que dá cartões-presente para os primeiros 50 usuários que se inscreverem no seu site, o loop for se repetirá exatamente 50 vezes.

Com o for loop, você pode:

Executar a mesma tarefa por um número fixo de vezes

Iterar listas, dicionários e outras coleções de itens, um de cada vez

Evitar a repetição de código para obter linhas limpas e compactas

A diferença entre o loop for e o loop while

Um fluxograma de while loop ajuda a executar processos repetitivos, como um fluxograma de for loop. No entanto, ele difere em sua abordagem para controlar as instruções de fluxo.

Se você não souber quantas vezes os códigos precisam ser executados, mas souber as condições específicas que devem ser atendidas para que os códigos continuem sendo executados, poderá usar um loop while para obter eficiência.

Vejamos o exemplo do brinde.

Desta vez, você deseja enviar cartões-presente de US$ 20 para os primeiros usuários, mas não sabe quantos se inscreveriam e quando. Você reservou cartões-presente no valor de US$ 500 para essa campanha.

Com um loop while, você pode executar códigos que enviam cartões-presente de US$ 20 até que o orçamento se esgote. Você não sabe ao certo quantas vezes ele será executado, mas a condição é que ele não pode exceder o orçamento de US$ 500.

Aqui estão as principais diferenças entre o loop for e o loop while:

For loop While loop Os programadores sabem quantas vezes os códigos precisam ser executados. Os programadores sabem quais condições devem ser atendidas para que o loop continue, mas não necessariamente quantas vezes ele será executado O loop continua enquanto a condição for "verdadeira" O loop for termina quando o número predefinido de iterações é atingido e não aciona um loop infinito Ideal para tarefas simples e repetitivas Ideal para condições complexas e dinâmicas

Componentes de um fluxograma de loop for

Apesar da relativa simplicidade dos loops for, é importante conhecer os componentes que formam o fluxograma.

Inicialização: É a variável de controle do loop que é executada apenas uma vez no início

É a variável de controle do loop que é executada apenas uma vez no início Condição: É testada para verificar se é verdadeira ou falsa. No exemplo do brinde, a condição é se 50 pessoas receberam os cartões-presente

É testada para verificar se é verdadeira ou falsa. No exemplo do brinde, a condição é se 50 pessoas receberam os cartões-presente Ponto de decisão : É quando a verificação da condição decide a próxima etapa. Se for "verdadeira", ela continua a ser executada

: É quando a verificação da condição decide a próxima etapa. Se for "verdadeira", ela continua a ser executada Corpo do loop: O corpo do loop é usado para executar todas as instruções

O corpo do loop é usado para executar todas as instruções Atualização: O loop continua a ser atualizado com base no ponto de decisão

O loop continua a ser atualizado com base no ponto de decisão Incremento/decremento: A atualização é incremental ou decremental. No exemplo do brinde, o número de clientes que recebem cartões-presente continua a aumentar até chegar a 50

Como criar um loop for em um fluxograma

Vamos mostrar a você como criar um fluxograma de loop for no Microsoft Excel . Primeiro, abra uma nova planilha do Excel e dê um nome a ela.

Etapa 1. Inicialize a variável de controle do loop

Clique em Insert> Shapes para abrir as coleções de formas e role para baixo para encontrar formas básicas de fluxograma

Clique na forma oval (Fluxograma: Terminator) para adicionar ao Excel

via MS Excel

Clique em Shape > Fill (Forma > Preencher) para pintá-la de amarelo

Clique duas vezes na forma para adicionar rótulos para a etapa de inicialização. Por exemplo, "Iniciar o envio de cartões-presente

Etapa 2. Verificação da condição

Insira uma forma de diamante para a condição, preencha com a cor verde e rotule-a adequadamente seguindo o processo acima. A condição, nesse caso, seria: Gift cards <50?

Vá para Insert > Shapes (Inserir > Formas) e escolha a seta da coleção Lines (Linhas) para conectar duas formas

Etapa 3. Caminho verdadeiro

Desenhe uma seta da condição para um retângulo (Fluxograma: Processo) para o corpo do loop se a condição for verdadeira Preencher o retângulo com a cor azul Clique em Inserir > Caixa de texto para adicionar uma caixa de texto ao lado da seta Clique duas vezes na caixa de texto para escrever True

Etapa 4. Corpo do loop

Rotule o retângulo com as ações a serem repetidas. Por exemplo, "Enviar outro cartão-presente

Etapa 5. Etapa de atualização

Adicione outro retângulo para atualizar a variável de controle do loop. Exemplo: "Aumente o número de cartões-presente compartilhados em 1 Conecte o corpo do loop, a atualização e a condição com uma seta e um conector de seta de cotovelo

Etapa 6. Caminho falso

Insira um retângulo para indicar o fim do loop Preencha-o com a cor branca Desenhe uma linha da condição até o ponto final se a condição for falsa Adicione uma caixa de texto ao lado da seta para escrever "False"

Com base nessas etapas, o fluxograma do loop for deve ter a seguinte aparência:

Embora você possa usar ferramentas como o Excel para criar loops de fluxogramas, ele não oferece listas extensas de estruturas pré-fabricadas ou recursos escalonáveis que possam ser usados regularmente e sem atrito. Uma das melhores maneiras de dar vida a essas ideias é usar modelos de fluxogramas criados especificamente para casos de uso personalizados.

Usando o ClickUp para criar fluxogramas

Como um negócio software de fluxo de trabalho o ClickUp apresenta ferramentas de criação de fluxogramas cuidadosamente projetadas, como Quadros brancos do ClickUp e Mapas mentais do ClickUp para ajudá-lo a concluir projetos. Ele é excelente em manter as coisas simples, visualmente atraentes e conectadas aos seus fluxos de trabalho.

O ClickUp Whiteboards é o playground visual para colaboradores e criativos. Os membros da equipe podem adicionar livremente ideias ou conceitos às estratégias gerais, o que ajuda a criar responsabilidade.

Os usuários podem escolher entre uma das várias opções modelos de fluxo de trabalho de processo ou começar do zero. A barra de menu à esquerda do quadro branco contém todas as ferramentas para ajudá-lo a personalizar o quadro. Adicione formas, cores e texto para marcar diferentes elementos em seu fluxograma e use os conectores para criar relacionamentos - tudo em um espaço de arrastar e soltar.

Conecte perfeitamente ideias, tarefas e elementos de projetos nos quadros brancos do ClickUp

Mas a aparência bonita não é a única coisa boa do ClickUp Whiteboards. Ele vai além das ferramentas tradicionais, oferecendo escalabilidade e colaboração em tempo real.

Por exemplo, você pode fazer brainstorming e criar estratégias com colegas adicionando Documentos do ClickUp e Tarefas do ClickUp à mistura. Você pode até mesmo incorporar ClickUp Items, como pessoas e listas, para enriquecer seus fluxogramas com mais pontos de dados.

Isso também se estende ao conteúdo de fora do ClickUp. Seja um design Figma, uma planilha do Google, um vídeo do YouTube ou um link de site, você pode adicionar vários tipos de conteúdo que tornam seus projetos detalhados e autênticos.

Além disso, você pode usar layouts predefinidos, como modelos de mapas de processo para criar clones visuais de POPs complexos e reduzir erros.

Etapas para criar um fluxograma de loop for no ClickUp Whiteboards

Usando as ferramentas discutidas acima, você pode desenhar um fluxograma de loop for rapidamente no ClickUp.

Em seu espaço de trabalho, expanda a barra lateral esquerda clicando em More (Mais) e, em seguida, selecione Whiteboards. Nomeie o whiteboard e selecione um modelo que atenda às suas necessidades. Para ilustrar esse fluxograma, selecionamos o botão Start from Scratch (Iniciar do zero).

Etapa 1. Inicializar a variável de controle do loop

Clique no ícone de forma na barra de menu à esquerda e selecione o círculo

Desenhe uma forma oval modificando o círculo

Clique no ícone Fill Color (Cor de preenchimento) sobre a forma para pintá-la de amarelo

Clique no ícone T ao lado para rotular a forma oval com a etapa de inicialização. Por exemplo, "Start sending gift cards" (Iniciar o envio de cartões-presente)

Crie a primeira forma no ClickUp Whiteboards

Etapa 2. Verificação da condição

Desenhe uma forma de diamante para a condição, preencha com a cor verde e rotule-a. A condição é "Gift cards <50?"

Selecione o ícone Connectors na barra de menu à esquerda e conecte as duas formas

Faça a verificação da condição com a segunda forma no ClickUp Whiteboard

Etapa 3. Caminho verdadeiro

Desenhe uma linha da condição até um retângulo para o corpo do loop se a condição for verdadeira Preencher o retângulo com azul Clique no ícone T sobre a linha para escrever "True" (Verdadeiro)

Desenhe o caminho real no quadro branco do ClickUp conectando a condição e o corpo do loop

Etapa 4. Corpo do loop

Rotule o retângulo com as ações a serem repetidas. Nesse caso, seria 'Send another gift card' (Enviar outro cartão-presente)

Defina o corpo do loop usando as ferramentas de texto no ClickUp Whiteboards

Etapa 5. Atualizar etapa

Desenhe outro retângulo para atualizar a variável de controle do loop. Exemplo: 'Aumente o número de cartões-presente compartilhados em 1′ Conecte o corpo do loop, a atualização e a condição com conectores

Atualize as variáveis e use as setas em forma de L para conectá-las

Etapa 6. Caminho falso

Adicione um retângulo para indicar o fim do loop Preencha-o com a cor branca Desenhe uma linha da condição até o ponto final se a condição for falsa Clique no ícone T sobre a linha para escrever "False" (Falso)

Adicione um ponto final para ilustrar o fechamento do loop

Com base nessas etapas, o fluxograma deve ter a seguinte aparência no ClickUp:

Crie fluxogramas visualmente atraentes no ClickUp Whiteboards em minutos

Embora o ClickUp Whiteboards seja a maneira ideal de desenhar diagramas e fluxogramas, você pode combiná-lo com o ClickUp Mind Maps para obter uma compreensão granular. Os Mind Maps são cadeias de ideias fáceis de criar, em que cada ideia é representada por meio de nós. Esses nós se ramificam em diferentes direções, ajudando os usuários a gerenciar o tempo e a produtividade.

Os Modelo de fluxograma de mapeamento de projeto ClickUp é uma das maneiras mais fáceis de criar e modificar mapas mentais com base nas complexidades do projeto.

Com esse modelo, você pode adicionar tarefas com nós de mapas mentais, obter uma compreensão holística de cada componente do projeto e manter-se no caminho certo.

Visualize como as tarefas em seu fluxo de trabalho estão conectadas umas às outras com o modelo de mapeamento de projetos do ClickUp

Veja como você pode usar o modelo para visualizar seu projeto:

Use o ClickUp Tasks para adicionar etapas e responsabilidades necessárias para concluir o projeto

Adicione status personalizados e atualize-os em cada etapa para manter a clareza

Alterne entre as visualizações Ideas, Getting Started Guide e Project Plan Mind Map para ajudar os colegas de equipe a entender as tarefas e as funções

Quando há tantas camadas de etapas e partes interessadas, reuni-las em um painel ajuda as empresas a reduzir as imprecisões de dados e o desperdício de tempo.

Ao usar os quadros brancos do ClickUp e os mapas mentais do ClickUp em conjunto, os responsáveis podem entender como estão conectados ao projeto maior, permitindo que trabalhem de forma multifuncional.

Exemplo de fluxograma de loop for

Os loops de fluxograma em Python funcionam com iterações baseadas em coleções. Por exemplo, números, strings e dicionários são fáceis de executar em um loop.

Exemplo em Python

Essa estrutura abaixo mostra claramente o processo do loop: inicialização, verificação da condição, impressão do valor, atualização e repetição até que a condição não seja mais satisfeita.

Exemplo de código: for i in range(0, 10): print(i)

Representação de fluxograma:

Início

Inicializar i = 0

Condição i < 10

Verdadeiro Caminho: print(i)

Incremento i = i + 1

Repetir a etapa 3

Caminho falso: Fim

Com base no esboço do fluxograma do loop, ele teria a seguinte aparência em Python:

Benefícios do uso de fluxogramas para loops For

O looping em fluxogramas é um divisor de águas, especialmente para o processo de programação de computadores. Se ainda não o estiver usando, aqui estão alguns benefícios que você está perdendo:

Clareza visual

Um loop de fluxograma lhe dá uma referência visual de como os códigos devem ser executados. À medida que os sprints de codificação aumentam em complexidade, a capacidade de consultar uma estrutura economiza várias horas de produtividade.

Como a lógica do loop é ilustrada com formas, cores e setas, é fácil entender e explicar as tarefas passo a passo, especialmente para quem não é programador.

Depuração e otimização

Ao seguir o caminho de execução, você pode detectar se algo está errado. Você também pode remover erros lógicos e otimizar os códigos antes de executá-los.

Quando tiver códigos otimizados, você poderá implantá-los em casos de uso comercial, como cálculo e computação, que exigem iterações.

Melhor comunicação

Ao seguir um fluxograma de loop for, os membros da equipe podem manter a transparência do conhecimento e a consistência na comunicação.

A extensa documentação significa que há mais conformidade com as políticas de segurança e, ao mesmo tempo, ajuda no treinamento interno.

Manutenção de código

Para códigos legados, os fluxogramas salvam vidas. Mesmo que haja uma lacuna de conhecimento, os fluxogramas de código podem ajudá-lo a entender a lógica do código, facilitando a manutenção ou a modificação durante anos.

Mapeie o caminho de seu projeto com o ClickUp

Para maximizar os benefícios dos fluxogramas for loop, você deve criá-los logo no início. Mas se você não tiver certeza de quantas vezes precisa executar códigos, os fluxogramas while loop serão úteis.

Você pode criar um fluxograma básico no Microsoft Word se você quiser algo rudimentar. No entanto, é melhor usar uma ferramenta criada especificamente para resolver esse problema.

As ferramentas de brainstorming e colaboração do ClickUp são projetadas para planejar e executar projetos complexos com dicas visuais. Do mapeamento de processos a projetos de programação, os mapas mentais e os quadros brancos o ajudarão a trabalhar com eficiência sem precisar alternar entre vários aplicativos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e seja criativo com os projetos.