Como criar uma planilha de CRM para otimizar os dados dos clientes

Sua empresa está crescendo. Nós entendemos isso. Mas os desafios de gerenciar dados - segmentar contatos, personalizar mensagens e executar campanhas direcionadas - também estão.

Você está sempre no meio de um frenesi, mas isso faz parte da agitação, certo?

Não precisa ser assim.

O que você precisa é de um sistema poderoso para ajudá-lo a assumir o controle e aproveitar ao máximo seus dados.

A boa notícia é que uma solução de CRM (Customer Relationship Management) pode resolver isso, e você não precisa de um software caro ou complexo para começar.

Na verdade, você pode até mesmo construir seu próprio modelo de CRM usando ferramentas simples como o Google Sheets ou o Excel - é mais fácil do que você imagina.

Nesta postagem do blog, vamos guiá-lo passo a passo pelo processo de configuração de um CRM em ambas as plataformas. Além disso, apresentaremos quatro modelos de CRM do Google Sheets e do Excel fáceis de usar que podem ser exatamente o que você precisa.

Mas isso não é tudo. Fique por perto para receber um bônus Software de CRM B2B que leva seus pipelines de vendas e a criação de relacionamentos com clientes para o próximo nível.

Vamos começar

Como criar um CRM usando o Google Sheets

1. Abra o navegador da Web do Google e digite "sheet.new" para criar uma nova planilha do Google.

2. Quando a planilha for aberta, clique no campo de nome no canto superior esquerdo, substitua "Untitled spreadsheet" (Planilha sem título) por um nome adequado e pressione "Enter"

via Espaço de trabalho do Google 3. Renomeie a guia na parte inferior clicando com o botão direito do mouse nela (geralmente chamada de "Sheet1"), selecionando "Rename" e dando a ela um nome relevante.

4. Na primeira linha, configure seus cabeçalhos para os dados de CRM que você acompanhará. Os cabeçalhos sugeridos podem incluir ID do cliente, nome, informações de contato, status, origem do lead, atribuído a e assim por diante, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

Dica profissional: Coloque a linha do cabeçalho em negrito e dê a ela uma cor de fundo para facilitar a identificação.

5. Agora, congele a linha do cabeçalho para que fique visível mesmo quando você rolar a planilha para baixo. Para isso, selecione a primeira linha, clique em "Exibir" na barra de menus, depois vá para "Congelar" e escolha "1 linha"

6. Na coluna "Client ID" (A), adicione a seguinte fórmula na célula A2 para gerar automaticamente IDs quando você adicionar o nome de um cliente (na coluna C):

'=IF(C2="", "", TEXT(ROW(A1), "C000"))'

7. Arraste a fórmula para baixo para cobrir mais linhas para entradas futuras. Quando um novo nome é adicionado à planilha, ele gera automaticamente um ID de cliente.

8. Insira dados de amostra para testar a funcionalidade do CRM. Você poderia preenchê-la com as informações de nível superior que possui sobre seus clientes.

9. Em seguida, crie uma nova planilha dentro do mesmo arquivo clicando no sinal de mais (+) no canto inferior esquerdo e nomeie-a como "Dropdowns"

10. Nessa nova planilha, liste as opções para campos como "Status" (por exemplo, Novo lead, Em andamento, Fechado) e "Origem do lead" (por exemplo, Indicação, Site, Evento). Preencha as colunas.

11. Agora, volte à planilha principal de CRM e selecione a coluna que deseja rastrear. Para este exemplo, vamos escolher "Status" (por exemplo, coluna H).

12. No menu superior, navegue até "Data" (Dados) e selecione "Data Validation" (Validação de dados) no menu suspenso.

13. Um painel "Regras de validação de dados" será aberto no lado direito. Clique em "Adicionar regra"

14. Nas configurações de "Validação de dados", em "Critérios", escolha "Menu suspenso (de um intervalo)"

15. Para o intervalo, digite "Dropdowns!A1:A" (isso faz referência às suas opções de "Status" na planilha "Dropdowns"). Isso exibirá suas opções em uma lista suspensa. Clique em "Done" (Concluído)

16. Repita o processo acima para a coluna "Lead Source". Digite o intervalo "Dropdowns!B1:B" (que faz referência às suas opções de "Lead Source" na planilha "Dropdowns").

O dropdown terá a seguinte aparência na planilha principal para "Lead Source

Depois disso, seu CRM está pronto e preparado para o gerenciamento básico de clientes.

Como criar um CRM usando o Excel

1. Abra o Microsoft Excel e selecione "Blank Workbook" (pasta de trabalho em branco) para criar um modelo gratuito de CRM no Excel.

via Microsoft 2. Quando a pasta de trabalho for aberta, vá para File > Save As e salve o arquivo com um nome relevante, como "CRM Workbook"

Renomeie a guia na parte inferior clicando com o botão direito do mouse sobre ela (geralmente chamada de 'Sheet1'), selecionando 'Rename' e dando a ela um nome relevante.

3. Crie seus cabeçalhos para os dados de CRM na primeira linha da planilha.

Os cabeçalhos comuns podem incluir Client ID, Name, Contact Info, Status, Lead Source, Assigned To e assim por diante, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

Dica profissional: Formate os cabeçalhos colocando o texto em negrito e aplicando uma cor de fundo para facilitar a visibilidade. Isso pode ser feito selecionando a linha inteira e, em seguida, indo até o ícone "Cor de preenchimento" na faixa de opções e usando uma cor de sua escolha.

4. Para manter os cabeçalhos visíveis durante a rolagem dos dados, vá até a guia "View" (Exibir) e selecione "Freeze Panes > Freeze Top Row" (Congelar painéis > Congelar linha superior) Isso bloqueará a linha do cabeçalho no lugar.

5. Na coluna "Client ID" (A), insira esta fórmula na célula A2 para gerar automaticamente um ID exclusivo para cada cliente:

'=IF(B2="","",TEXT(ROW(A2)-1, "C000″))'

Depois que o "Nome" (na coluna B) for preenchido, essa fórmula gerará um ID de cliente exclusivo.

6. Arraste a fórmula para baixo em quantas linhas forem necessárias. Isso garantirá que cada novo cliente receba um ID exclusivo quando seu nome for inserido.

Insira dados de amostra para testar a funcionalidade do CRM. Você pode preenchê-los com as informações de nível superior que possui sobre seus clientes.

8. Adicione uma nova planilha à sua pasta de trabalho clicando no ícone (+) na parte inferior e nomeie-a como "Dropdowns"

9. Nessa nova planilha, liste as opções de campos como "Status" (por exemplo, Novo lead, Em andamento, Fechado) e "Origem do lead" (por exemplo, Indicação, Site, Evento). Preencha as colunas.

10. Agora, volte para a planilha principal do CRM e selecione a coluna que deseja rastrear. Para este exemplo, vamos escolher "Status" (por exemplo, coluna H).

11. Navegue até a guia "Data" (Dados) e clique em "Data Validation" (Validação de dados)

12. Na caixa de diálogo "Data Validation", na guia "Settings", selecione "List " no menu suspenso "Allow".

13. No campo "Source", digite: "=Dropdowns!$A$2:$A$11

Isso criará uma lista suspensa com base nos valores de sua planilha "Dropdowns". Pressione "OK"

14. Repita o mesmo processo para a coluna "Lead Source", mas, dessa vez, faça referência à lista na coluna B da planilha "Dropdowns".

Agora você pode preencher as origens e os status dos leads na planilha principal do ClickUp CRM.

Agora que já falamos sobre como criar uma planilha de CRM no Excel, vamos ver como os modelos de CRM pré-criados podem ajudá-lo a chegar lá muito mais rápido.

Modelos de CRM do Google Sheets e do Excel

1. Painel de vendas mensais da Hubspot

via HubspotPainel de vendas mensais da HubSpot oferece uma solução prática se você estiver cansado de gerenciar os números de vendas em uma planilha.

Ele está disponível para Excel e Google Sheets, permitindo que você transforme dados brutos de vendas em insights claros e acionáveis sem rastreamento manual.

Você pode definir, agrupar e monitorar métricas críticas para facilitar a comparação e a análise, organizar o painel para visualizar as informações mais importantes primeiro e adicionar recursos interativos, como filtros, divisores e opções de detalhamento, para se aprofundar nos dados.

2. Modelo de CRM para Excel da Salesflare

via Sinalizador de vendasModelo de CRM da Salesflare para Excel oferece uma maneira clara e estruturada de otimizar seu processo de vendas. Você pode gerenciar os membros da equipe, definir KPIs e escolher quando receberá um lembrete para fazer o acompanhamento de um lead.

Dados importantes como o tamanho do negócio, a data de fechamento prevista e o representante de vendas que está gerenciando o negócio são incorporados a esse modelo de pipeline de vendas. Isso o ajuda a prever sua receita, mostra o desempenho dos seus representantes de vendas, ajuda a avaliar o desempenho da conversão e muito mais.

dica profissional: Confira estas 10 modelos gratuitos de pipeline de vendas para aumentar sua eficiência de vendas e fechar mais negócios.

3. CRM simples do OneSheet CRM

via CRM do OneSheet Outra ferramenta gratuita de CRM criada para o Google Sheets é o Simple CRM da OneSheet CRM. Foi projetado especificamente para pequenas empresas para ajudar a organizar contatos, acompanhar vendas e fechar mais negócios com menos esforço.

Tudo o que você precisa fazer é se inscrever na ferramenta e inserir ou colar seus dados. Ao contrário de alguns Modelos de CRM do Excel ele salvará automaticamente as alterações, para que você nunca precise se preocupar com a perda de informações.

4. Modelo de CRM para taxa de conversão de vendas da ActiveCampaign

via ActiveCampaign Se você está procurando uma maneira eficiente de aumentar suas vendas rapidamente, então a CRM Tmodelo para taxa de conversão de vendas da ActiveCampaign não decepcionará.

Ele cria uma única fonte de verdade para todos os seus leads de vendas, incluindo suas informações de contato, estágio da jornada de compra e muito mais. Dessa forma, você sempre terá informações precisas e relevantes na ponta dos dedos para fechar a venda e analisar métricas importantes.

Esse é um desses modelos gratuitos de CRM que funciona tanto com o Google Sheets quanto com o Excel.

Limitações do Google Sheets e do Excel CRM

Embora ambas as ferramentas sejam ótimas por serem gratuitas e simples de usar, elas não são ideais para gerenciar um CRM completo a longo prazo. Veja por quê:

1. Falta de automação

A entrada manual de dados e as atualizações no Google Sheets e no Excel podem consumir muito tempo. Embora a automação básica possa ser configurada por meio de fórmulas ou scripts, ela exige conhecimento técnico. Ela não tem a automação perfeita do fluxo de trabalho fornecida por um CRM dedicado e por um sistema de gerenciamento de dados ferramentas da pilha de tecnologia de vendas .

2. Escalabilidade limitada

O gerenciamento de grandes conjuntos de dados nessas ferramentas torna-se lento e complicado à medida que sua base de clientes cresce. A pesquisa, a filtragem e a análise de dados podem ser ineficientes, especialmente com milhares de entradas. Problemas de desempenho, como congelamento ou travamento, são comuns à medida que as planilhas atingem seus limites.

3. Relatórios e análises limitados

A criação de relatórios e painéis em ambas as ferramentas requer configuração manual. Recursos avançados, como a criação de processos personalizados de S&OP, análise de dados em tempo real e relatórios visuais de progresso, não estão disponíveis ou exigem soluções complexas, o que pode ser desgastante.

Leia mais: Como criar um planejamento de vendas e operações (S&OP) (+Modelo)

4. Nenhum recurso de colaboração nativo

Ambas as ferramentas permitem compartilhar planilhas e colaborar em tempo real, mas não oferecem recursos específicos de CRM, como atribuições de tarefas e alertas de notificação.

Isso dificulta o acompanhamento da responsabilidade, especialmente em um ambiente multiusuário em que o controle de versão e as atualizações em tempo real são essenciais.

5. Sem ferramentas de comunicação integradas

As planilhas do Google Sheets e do Excel não têm integrações integradas de e-mail, telefone ou mensagens, obrigando-o a registrar o histórico de comunicação manualmente. Isso aumenta a probabilidade de pontos de contato perdidos, afetando a eficiência geral da comunicação.

Melhor alternativa para CRM em planilha: ClickUp

Agora que discutimos as áreas em que o usando o Google Sheets CRM e as planilhas do Excel não são suficientes, a próxima tarefa é encontrar uma alternativa intuitiva e dimensionável.

Mas como escolher um CRM que seja perfeitamente adequado para sua empresa?

O CRM baseado em nuvem, também conhecido como CRM SaaS (CRM Software as a Service), é popular entre as empresas modernas devido à sua facilidade de uso e acessibilidade. Uma solução de CRM SaaS que elimina o caos, destaca as oportunidades que provavelmente serão fechadas e impulsiona o crescimento de sua empresa é ClickUp .

Se quebrar silos e promover o trabalho em equipe com recursos de CRM colaborativo for uma prioridade, então o ClickUp CRM não decepcionará.

Adapte os fluxos de trabalho exclusivos de sua equipe com os recursos de colaboração do ClickUp CRM

O ClickUp CRM é um espaço de trabalho unificado que combina um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseado em nuvem com gerenciamento de tarefas, compartilhamento de documentos, armazenamento de dados e muito mais. Você pode criar campos personalizados, fluxos de trabalho e exibições na plataforma que melhor se adapte às suas preferências e requisitos operacionais.

Também é possível definir tarefas, estabelecer datas de vencimento e atribuí-las aos membros da equipe com Comentários do ClickUp Assign em um local centralizado.

Além disso, você pode obter insights práticos com Painéis do ClickUp . Esse recurso permite que você selecione entre mais de 50 widgets de painel personalizáveis para criar visualizações de alto nível de métricas críticas, como tamanho médio dos negócios, desempenho de vendas, valor do tempo de vida do cliente e muito mais.

Melhore o desempenho do projeto e gerencie sprints e equipes com os ClickUp Dashboards

Você pode convidar clientes para o ClickUp como convidados e compartilhar um portal do cliente para atualizações do projeto em tempo real. Integre seu Dashboard a muitas de suas ferramentas diárias, como Salesforce e Zoho, aumentando ainda mais sua capacidade de rastrear e analisar dados de vendas.

_Quer insights de seu Dashboard em segundos? Cérebro ClickUp pode responder rapidamente às suas consultas sobre projetos, documentos e contatos sem exigir que você procure ativamente por informações.

Você também pode usar a ferramenta AI Writer for Work para criar comunicações, propostas e e-mails precisos e de tom adequado, garantindo interações de alta qualidade com o cliente.

Crie e-mails e propostas para clientes em um tom adequado com o ClickUp Brain

Para habilitar um ambiente orientado por processos, você precisa de modelos de CRM gratuitos que economizem seu tempo, garantam a consistência e, ainda assim, permaneçam flexíveis o suficiente para se adaptarem a necessidades específicas.

Os Modelo de CRM do ClickUp por exemplo, foi criado para ajudá-lo a começar a gerenciar rapidamente os relacionamentos com os clientes. Com sete status para acompanhar o progresso das tarefas e cinco maneiras diferentes de visualizar seu trabalho, é um modelo que o ajudará a começar com o pé direito.

Modelo de CRM do ClickUp

Este modelo de CRM permite que você:

Organizar as informações dos contatos em um banco de dados central

em um banco de dados central Priorizar tarefas com base nos estágios de vendas, como proposto, em andamento ou fechado

com base nos estágios de vendas, como proposto, em andamento ou fechado Rastrear leads e oportunidades por meio de pipelines personalizáveis

dica profissional: Você também pode utilizar a tag Modelo de CRM do ClickUp para separar os detalhes da conta e os negócios fechados em listas diferentes, minimizando a confusão.

Quando você pensa em CRM, é difícil não pensar em vendas. Software de gerenciamento de projetos de vendas ClickUp ajuda você a assumir o controle total do seu processo de vendas com exibições personalizáveis e orientadas pelo usuário, como Listas, Quadros Kanban ou Calendários.

Por exemplo, você pode visualizar todos os dados de seus clientes em formato de planilha usando a função Exibição de tabela no ClickUp .

Traga todo o seu pipeline de vendas para um único lugar com o software de gerenciamento de projetos de vendas do ClickUp

Além disso, o Modelo de CRM de vendas do ClickUp atua como uma estrutura dinâmica que simplifica todo o ciclo de vendas, orientando sua equipe de vendas desde a geração de leads até o fechamento do negócio com clareza e personalização. Ele integra análises em tempo real e acompanhamentos automatizados, eliminando a entrada manual de dados.

Modelo de CRM de vendas do ClickUp

Pegue seu gerenciamento de projetos de vendas para outro nível com este modelo que o capacita a:

Categorizar e adicionar atributos para gerenciar conversas com clientes e visualizar dados de vendas

Melhorar o acompanhamento de vendas com gravação de tela e IA

UseAutomação do ClickUp para programar e-mails e notificações

Controle o feedback e as avaliações dos clientes

Atualize seu gerenciamento de relacionamento com o cliente com o ClickUp

Ao mapear sua estratégia de CRM, considere cuidadosamente as necessidades de sua empresa e o quanto um software de CRM dedicado pode crescer com você. Isso o ajudará a decidir se criar uma planilha de CRM é suficiente ou se você deve investir em algo mais eficiente, como o ClickUp.

É claro que os CRMs do Microsoft Excel ou do Google Sheets podem ser econômicos e bastante personalizáveis, mas também podem ser restritivos à medida que você cresce.

É aí que o ClickUp entra em cena.

Com seus poderosos modelos de CRM, recursos como o ClickUp Brain, painéis dinâmicos e ferramentas de trabalho em equipe, a plataforma supera facilmente qualquer outra ferramenta no espaço de CRM - tudo isso mantendo seus clientes satisfeitos.

A melhor parte? Você pode começar gratuitamente inscrevendo-se no ClickUp hoje.