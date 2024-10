Como criar um processo de desligamento de funcionários (+ lista de verificação)

Anne, desenvolvedora sênior de software em uma empresa de produtos, decidiu pedir demissão do emprego após cinco anos. Sem um processo formal de desligamento, ela ainda tem acesso a sistemas cruciais da empresa após sua saída.

Algumas semanas depois, dados confidenciais de clientes estão em risco e ninguém sabe se foi um acidente ou uma falha de segurança. Não está claro quem está assumindo suas responsabilidades, a equipe está confusa e prazos críticos estão em risco. Sem um processo adequado de transferência de conhecimento e entrega, seu substituto tem dificuldades para se atualizar.

Isso acontece com mais frequência do que você imagina. 71% das empresas não têm um processo formal de desligamento. Sem ele, você corre o risco de ter problemas de segurança, confusão na equipe e danos à reputação da sua empresa.

Neste artigo, exploraremos os prós e contras do processo de desligamento de funcionários, a importância de uma lista de verificação de desligamento e como implementar o processo de forma eficaz.

Entendendo o desligamento de funcionários

O offboarding de funcionários é o processo formal de gerenciamento do desligamento de um funcionário da empresa por meio de demissão, rescisão ou aposentadoria. Enquanto o onboarding se concentra em ajudar os funcionários a se assimilarem na empresa, o offboarding garante uma saída tranquila e respeitosa.

Um processo de offboarding bem-sucedido é crucial por vários motivos:

Proteção dos interesses da empresa : O offboarding garante que você possa recuperar os ativos da empresa e que as informações confidenciais permaneçam seguras

: O offboarding garante que você possa recuperar os ativos da empresa e que as informações confidenciais permaneçam seguras Continuidade dos negócios : O offboarding adequado facilita a transferência de conhecimento, garantindo que nenhuma tarefa crítica seja deixada no limbo

: O offboarding adequado facilita a transferência de conhecimento, garantindo que nenhuma tarefa crítica seja deixada no limbo Experiência do funcionário: Mesmo na fase de saída, uma experiência de offboarding respeitosa e profissional destaca a reputação da sua organização e deixa os ex-funcionários com uma impressão positiva duradoura

A diferença entre onboarding e offboarding

Tanto a integração quanto o desligamento são uma parte essencial do processo de mapa da jornada do funcionário mas têm finalidades totalmente diferentes:

A integração tem como objetivo ajudar um novo funcionário a se adaptar à sua função e à cultura da empresa, muitas vezes com o apoio desoftware de integração* Por outro lado, o offboarding se concentra na transição suave dos funcionários para fora da empresa, garantindo a continuidade dos negócios e protegendo os ativos

Veja como eles diferem:

Onboarding Offboarding Apresentação da história, da missão e dos valores da empresa; Garantia de que os conhecimentos e as responsabilidades essenciais sejam repassados aos membros certos da equipe Realização de treinamento específico para o cargo e aprimoramento de habilidades Coleta de bens da empresa, como laptops, cartões de acesso e outros equipamentos Preenchimento da papelada/documentação necessária, registro de benefícios e garantia de familiaridade com as políticas da empresa Configurar o espaço de trabalho; Revogar o acesso aos sistemas e contas de e-mail da empresa

Um sistema de gerenciamento de recursos humanos [HRMS] é crucial para a integração e o desligamento. As ferramentas de HRMS ajudam a rastrear tarefas, automatizar a papelada e gerenciar os direitos de acesso, simplificando o processo e reduzindo o erro humano.

Elas melhoram a eficiência e a eficácia dos processos de integração e desligamento ao:

Automatizando tarefas administrativas

tarefas administrativas Simplificação da comunicação e da documentação

da comunicação e da documentação Rastreamento do treinamento e do desempenho

do treinamento e do desempenho Gerenciando retornos de ativos e liquidações finais

retornos de ativos e liquidações finais Coleta de feedback e garantia de conformidade

Um guia para a integração adequada de funcionários

Quando um funcionário sai de uma organização, seja por escolha ou por circunstâncias, o processo de desligamento torna-se um componente essencial da transição; ele envolve mais do que um e-mail de despedida.

Então, como você faz o desligamento adequado de um funcionário? E que medidas você deve tomar para garantir que isso seja feito corretamente?

Agilize a integração de funcionários com a plataforma completa de gerenciamento de RH da ClickUp ClickUp é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos que funciona também como software de gerenciamento de talentos . Ele o ajuda a simplificar e automatizar todos os aspectos do processo de desligamento de funcionários.

Com isso em mente, vamos examinar um guia passo a passo para garantir uma transição tranquila.

1. Comunicação sobre a saída

É sempre melhor anunciar a saída de um funcionário mais cedo do que mais tarde. Isso mantém a equipe informada e evita fofocas desnecessárias. Certifique-se de que você e o funcionário que está saindo concordem sobre quando e como compartilhar a notícia.

Os gerentes devem notificar a equipe, o departamento e o RH rapidamente. A comunicação aberta e honesta é fundamental para uma transição tranquila e para manter uma atmosfera positiva na empresa reter os melhores talentos . Isso também ajuda todos a saber o que esperar e como as cargas de trabalho serão alteradas.

Para facilitar as coisas, talvez você queira criar um padrão modelo de política da empresa . Isso manterá a comunicação consistente e tornará as futuras saídas muito mais tranquilas.

2. Facilitação da transferência de conhecimento

Quando os funcionários saem, capturar seus conhecimentos e percepções é essencial para evitar a interrupção de projetos ou processos em andamento. Um estudo do American Productivity & Quality Center descobriu que empresas com práticas eficazes de transferência de conhecimento retêm 30% mais conhecimento mesmo após a saída de um funcionário.

Veja a seguir como implementar o processo de transferência de conhecimento:

Identifique as principais tarefas e responsabilidades com as quais o funcionário que está deixando a empresa lida

Trabalhe com ele para documentar procedimentos, contatos importantes e outros detalhes críticos

Certifique-se de que essas informações estejam organizadas e acessíveis ao seu sucessor

Estabeleça um período de transição em que o funcionário que está deixando a empresa possa treinar seu substituto ou entregar as responsabilidades

Isso ajuda a garantir que a nova pessoa possa começar a trabalhar e manter a produtividade sem perder o ritmo.

Você pode usar Cérebro ClickUp uma ferramenta de escrita de IA, para criar um manual abrangente para funcionários que contenha informações e recursos essenciais.

Permita que o ClickUp Brain escreva manuais de funcionários e faça uma cópia polida para você com apenas alguns cliques

Aqui estão três componentes orientados por IA que você pode usar para simplificar a transferência de conhecimento:

AI Knowledge Manager: Obtenha respostas instantâneas e precisas sobre o funcionário que está saindo, incluindo suas responsabilidades e projetos em andamento, garantindo que nenhuma informação crítica seja perdida

Obtenha respostas instantâneas e precisas sobre o funcionário que está saindo, incluindo suas responsabilidades e projetos em andamento, garantindo que nenhuma informação crítica seja perdida AI Project Manager: Automatize as tarefas de desligamento, como atualizações de progresso e relatórios de status, reduzindo o trabalho manual e garantindo o tratamento eficiente de todas as atividades

Automatize as tarefas de desligamento, como atualizações de progresso e relatórios de status, reduzindo o trabalho manual e garantindo o tratamento eficiente de todas as atividades **Writer for Work da IA: use esse assistente de redação para refinar os documentos e as comunicações de desligamento, garantindo clareza e profissionalismo

3. Recuperação e atualização de ativos da empresa e acesso ao sistema

Verificação de fatos: A pesquisa realizada por Oomnitza revelou que 27% das organizações sofreram perdas superiores a 10% de seus ativos de tecnologia devido a um offboarding incompleto.

Para evitar essa perda de ativos da empresa, é fundamental pedir aos funcionários que estão saindo que devolvam todos os equipamentos da empresa em seu último dia. Isso inclui crachás ou cordões, cartões de crédito, uniformes, telefones, laptops e veículos da empresa.

4. Entrevista de saída

As entrevistas de saída são uma oportunidade de reunir percepções dos funcionários que estão saindo sobre sua experiência, o que pode ajudar a melhorar a retenção de funcionários.

Aqui estão algumas ideias perguntas da entrevista de saída para considerar durante sua reunião:

O que levou à sua decisão de sair?

Que melhorias você sugeriria para o nosso local de trabalho?

O que poderíamos ter feito de diferente para incentivá-lo a ficar?

Como você descreveria seu relacionamento com seu gerente?

Que qualidades deveríamos priorizar ao procurar seu substituto?

O que está faltando atualmente que poderia melhorar nossa cultura organizacional?

Você recomendaria nossa empresa a outras pessoas de sua rede de contatos?

Ao entender por que os funcionários saem, as empresas podem tomar medidas para evitar que outros saiam por motivos semelhantes.

Você pode usar Formulários ClickUp para coletar dados cruciais de entrevistas de saída. Você pode usar a lógica condicional para ajustar dinamicamente as perguntas com base nas respostas dadas. Sua pesquisa agora é mais simples de ser preenchida e mais eficaz na coleta de informações relevantes.

Colete feedback estruturado de entrevistas de saída usando o ClickUp Forms

Esses formulários transformam as informações dos funcionários em insights estruturados e acionáveis para que você possa analisar quaisquer tendências e complementá-las.

**Leia também Os 10 principais modelos e perguntas gratuitos de entrevista de desligamento para equipes de RH

5. Processo de pagamento final

A folha de pagamento costuma ser uma das partes mais sensíveis do desligamento. Além das obrigações legais e financeiras, o processo de pagamento final também afeta significativamente a folha de pagamento e as operações comerciais.

Aqui está uma lista de verificação para garantir que você cubra todas as bases:

Calcule o pagamento final: Inclua o último contracheque, os dias de férias não utilizados e quaisquer bônus ou comissões devidos

Inclua o último contracheque, os dias de férias não utilizados e quaisquer bônus ou comissões devidos Reembolsar despesas: Assegurar que todos os reembolsos pendentes de despesas comerciais sejam processados

Assegurar que todos os reembolsos pendentes de despesas comerciais sejam processados Atualize os sistemas de folha de pagamento: Ajuste os registros da folha de pagamento para refletir a saída do funcionário e garanta que todos os pagamentos futuros sejam interrompidos

Ajuste os registros da folha de pagamento para refletir a saída do funcionário e garanta que todos os pagamentos futuros sejam interrompidos Verifique os benefícios: Confirme o status dos benefícios, como seguro de saúde e contribuições para aposentadoria, e informe o funcionário sobre quaisquer alterações

Confirme o status dos benefícios, como seguro de saúde e contribuições para aposentadoria, e informe o funcionário sobre quaisquer alterações Documentar tudo: Manter registros detalhados de todas as transações e comunicações relacionadas ao processo de pagamento final para fins de conformidade e referência futura

6. Pacote de indenização e benefícios

Os pacotes de indenização geralmente fazem parte de um processo de desligamento, especialmente em casos de demissões. Oferecer um pacote de indenização justo e competitivo é essencial para proteger os interesses do funcionário que está saindo e manter uma marca positiva do empregador.

Um pacote de indenização bem estruturado demonstra empatia e compromisso com seus funcionários, o que pode melhorar a reputação e manter a boa vontade, mesmo em circunstâncias desafiadoras.

**Leia também Como escrever uma lista de verificação de integração de novos contratados

7. Contratos de não divulgação

Os funcionários que estão deixando a empresa geralmente assinam Acordos de Não Divulgação [NDAs] durante o processo de desligamento para proteger as informações confidenciais da empresa. Essa estrutura jurídica estabelece expectativas claras com relação a quais informações são confidenciais e as obrigações do funcionário que está saindo, garantindo que qualquer violação de confidencialidade possa ser tratada legalmente.

Além disso, os NDAs ajudam a manter a confiança na capacidade da empresa de proteger as informações proprietárias mesmo após a saída do funcionário.

Você pode usar Documentos do ClickUp um sistema de gerenciamento de documentos, para armazenar e gerenciar esses documentos, garantindo que todos os NDAs sejam assinados antes da saída do funcionário.

8. Desvinculação dos recursos tecnológicos

Você deve garantir que os funcionários não possam mais acessar os recursos tecnológicos da empresa, como ferramentas de gerenciamento de projetos ou plataformas de comunicação interna.

Veja por quê:

Segurança : A revogação do acesso aos recursos tecnológicos garante que os dados confidenciais, a propriedade intelectual e as informações dos clientes da empresa permaneçam seguros

: A revogação do acesso aos recursos tecnológicos garante que os dados confidenciais, a propriedade intelectual e as informações dos clientes da empresa permaneçam seguros Conformidade : O não cumprimento das normas de privacidade de dados pode resultar em multas pesadas ou consequências legais

: O não cumprimento das normas de privacidade de dados pode resultar em multas pesadas ou consequências legais Continuidade operacional : Com a transferência adequada de contas, dados e arquivos, a empresa garante que as operações cotidianas não sejam interrompidas

: Com a transferência adequada de contas, dados e arquivos, a empresa garante que as operações cotidianas não sejam interrompidas Eficiência de custos: A recuperação de licenças de software e outros recursos tecnológicos evita despesas desnecessárias e garante que esses recursos estejam disponíveis para uso futuro

Leia também: Como conduzir entrevistas de permanência para reter funcionários?

Explorando as práticas recomendadas de offboarding

Ao fazer o desligamento de funcionários, implemente as práticas recomendadas para garantir uma transição tranquila. Tratar os funcionários que estão saindo com o mesmo respeito que os novos contratados garante que o processo reflita os valores da sua empresa para os futuros funcionários.

Aqui estão algumas das principais práticas recomendadas a serem consideradas:

Siga todas as diretrizes legais e regulamentares para evitar possíveis disputas e garantir saídas éticas

para evitar possíveis disputas e garantir saídas éticas Notificar clientes e parceiros externos sobre quaisquer mudanças e introduzir novos pontos de contato para manter relacionamentos

sobre quaisquer mudanças e introduzir novos pontos de contato para manter relacionamentos Lidar com as saídas com profissionalismo , deixando uma boa impressão para possíveis colaborações ou recontratações futuras

, deixando uma boa impressão para possíveis colaborações ou recontratações futuras Identifique sucessores ou substitutos temporários com antecedência para evitar interrupções operacionais. Use essa oportunidade para delegar responsabilidades ou reestruturar equipes, se necessário

com antecedência para evitar interrupções operacionais. Use essa oportunidade para delegar responsabilidades ou reestruturar equipes, se necessário Respeite a privacidade dos funcionários permitindo que eles recuperem arquivos pessoais e removam informações não relacionadas à empresa de dispositivos ou plataformas antes de devolvê-los

permitindo que eles de dispositivos ou plataformas antes de devolvê-los Além de revogar o acesso aos sistemas da empresa, realize uma análise completa da atividade recente do sistema do funcionário que está saindo para garantir que nenhum dado confidencial tenha sido copiado ou transferido

para garantir que nenhum dado confidencial tenha sido copiado ou transferido Forneça acesso a uma rede de ex-alunos da empresa, promovendo relacionamentos profissionais de longo prazo e defesa da marca

promovendo relacionamentos profissionais de longo prazo e defesa da marca Reconheça e comemore as contribuições do funcionário que está deixando a empresa, reforçando o moral positivo da equipe e deixando a porta aberta para um possível reengajamento no futuro

Nenhum processo de desligamento é perfeito, mas evitar erros comuns pode fazer uma diferença significativa.

Software para a integração eficaz de funcionários

A integração de um funcionário envolve várias partes móveis, e gerenciá-las pode ser um desafio. Embora várias ferramentas de software sejam projetadas para diferentes aspectos do processo, a Plataforma de gerenciamento de RH ClickUp pode lidar com tudo isso.

Veja como ela simplifica tudo para garantir uma experiência de desligamento tranquila:

1. Gerencie tarefas e acompanhamentos facilmente

Lidar com a integração envolve várias tarefas que devem ser rastreadas e concluídas no prazo. Com Tarefas do ClickUp com o ClickUp Tasks, você pode atribuir facilmente tarefas específicas de offboarding à equipe de RH e ao funcionário que está saindo, garantindo que todos tenham clareza sobre suas responsabilidades.

Use o gerenciamento de tarefas para simplificar o processo de integração

Por exemplo, você pode criar tarefas para a recuperação de ativos, como a devolução de laptops da empresa e a revogação do acesso ao software. Essa clareza evita falhas de comunicação e supervisão, que podem levar à perda de ativos ou a riscos de segurança. Lembretes do ClickUp e as notificações aprimoram ainda mais esse processo.

Fique sempre por dentro do que você precisa fazer com o Reminders

Depois que as tarefas forem atribuídas, você poderá definir prazos e lembretes para manter todos responsáveis. O funcionário que está saindo pode receber lembretes sobre a devolução de equipamentos, enquanto o RH pode ser alertado sobre entrevistas de saída ou preenchimento de documentos.

Além disso, o ClickUp oferece visibilidade do status de cada tarefa, permitindo que os membros da equipe acompanhem o progresso com facilidade. Utilização Automação do ClickUp para alterar os status das tarefas (por exemplo, de "em andamento" para "concluído") à medida que as tarefas são finalizadas, fornecendo atualizações em tempo real para a equipe.

Você também pode usar a função Campos personalizados do ClickUp recurso para rastrear quais ativos (como laptops, telefones etc.) devem ser devolvidos.

Essa abordagem organizada protege os ativos de sua organização e promove uma experiência de desligamento respeitosa e eficiente para todos os envolvidos.

2. Crie uma lista de verificação de desligamento

Comece elaborando uma lista de verificação detalhada de desligamento que inclua todas as etapas necessárias, desde a notificação dos membros da equipe até a coleta dos ativos da empresa.

Desenvolva listas de tarefas específicas para o processo de offboarding

Com Lista de verificação das tarefas do ClickUp com o ClickUp Tasks, as equipes de RH podem criar listas de tarefas adaptadas ao processo de desligamento. Por exemplo, você pode atribuir tarefas como a realização de entrevistas de saída, atualização de documentação e gerenciamento da devolução de bens da empresa. Cada tarefa pode ser atribuída a diferentes membros da equipe, garantindo responsabilidade e propriedade claras.

Essa estrutura proporciona clareza: cada membro da equipe conhece suas responsabilidades e prazos, reduzindo o risco de perder etapas importantes. Você também pode definir prazos para cada tarefa a fim de manter o processo de desligamento dentro do cronograma.

Depois de organizar tudo, salve-o como um arquivo modelo de lista de verificação isso permite que você replique facilmente a lista de verificação sempre que um funcionário sair, garantindo consistência e eficiência em seu processo de desligamento.

Leia também: Modelos e formulários de RH gratuitos para melhorar os processos de RH em 2024

3. Acompanhe o progresso com painéis de controle

Uma visão geral clara permite identificar possíveis gargalos e alinhar toda a equipe durante a transição. Dashboards do ClickUp é uma ferramenta poderosa para acompanhar esse progresso em várias equipes. Com widgets personalizáveis, você pode monitorar facilmente a conclusão de tarefas, identificar atrasos e delinear as próximas etapas, fornecendo uma visão abrangente do processo de offboarding.

Monitore o progresso do processo de integração em várias equipes usando Dashboards

Essa visibilidade ajuda a garantir que todas as tarefas sejam concluídas e que todos conheçam suas responsabilidades.

Você pode gerar relatórios detalhados que avaliam a eficiência da integração, destacando as áreas de melhoria e garantindo a conformidade com as políticas da empresa. Essa abordagem orientada por dados permite refinar o processo ao longo do tempo.

Para começar, você pode usar o pacote pronto para uso Modelo de lista de verificação do projeto ClickUp o modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp, desenvolvido para atender aos requisitos padrão de integração externa.

Esse modelo de fácil utilização para iniciantes permite que você gerencie o processo de desligamento de forma mais eficaz, garantindo uma transição tranquila para os funcionários que estão saindo e minimizando as interrupções nas operações comerciais.

Faça o download deste modelo

Gerencie seu processo de desligamento com mais eficiência usando o modelo de lista de verificação do projeto ClickUp

O uso de um modelo de lista de verificação de projeto oferece vários benefícios valiosos. Com ele, você pode:

Organizar as tarefas em etapas gerenciáveis e realizáveis, o que torna o processo de integração menos sobrecarregado e mais fácil de acompanhar

Garantir que todas as tarefas sejam concluídas na ordem correta, reduzindo o risco de perder etapas críticas

Identificar possíveis problemas ou riscos associados ao processo de offboarding, permitindo soluções proativas

Estabelecer um cronograma claro para o projeto, ajudando as equipes a se manterem no caminho certo e a cumprirem os prazos de forma eficaz

Faça o download deste modelo

Melhore seu processo de desligamento usando o ClickUp

A criação de uma lista de verificação de desligamento de funcionários ajuda a manter a continuidade dos negócios, proteger os ativos da empresa e defender a reputação da sua organização.

Ao seguir um processo estruturado, respeitoso e completo - especialmente com ferramentas como o ClickUp - você pode aprimorar a experiência do funcionário e a eficiência organizacional.

Um processo de desligamento bem implementado não é uma formalidade; é uma parte essencial do ciclo de vida do funcionário que deixa uma impressão duradoura. Certifique-se de que ela seja positiva.

Pronto para agilizar sua experiência de desligamento? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!