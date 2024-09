Como criar uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos

Você está pronto para montar a estante dos seus sonhos. A primeira coisa que você procura? O manual de instruções! Depois de encontrá-lo, as instruções claras o guiarão bem e, em pouco tempo, sua obra-prima estará alta e resistente.

A criação de um novo produto é muito parecida com a construção dessa estante.

Sem um plano claro e estruturado, até mesmo as ideias mais brilhantes podem acabar em frustração e erros. É nesse ponto que uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos entra em ação.

Não importa se você está lançando um aplicativo inovador ou criando um novo aparelho de cozinha, uma lista de verificação bem definida é o seu plano para o sucesso.

Vamos dar uma olhada em como criar uma lista de verificação eficaz para o desenvolvimento de produtos que guiará seu projeto do conceito ao lançamento.

**Você sabia? Quase 30.000 novos produtos são lançados no mercado a cada ano, e 95% deles fracassam

O que é uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos?

Uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos é uma ferramenta sistemática para orientar as equipes durante as etapas de um novo projeto processo de desenvolvimento de um novo produto .

Parte integrante do gerenciamento de produtos e do desenvolvimento de software de produtos, ele descreve os estágios e as tarefas essenciais envolvidos na introdução de um produto no mercado, incluindo tudo, desde a pesquisa inicial de tendências de mercado e a análise da concorrência até o design, a criação de protótipos, os testes e os preparativos para o lançamento final.

Essa lista de verificação também pode ser usada para definir processos de atualização de um produto existente. Ela garante que o processo de desenvolvimento da atualização ocorra passo a passo, desde a coleta de feedback do cliente até a compreensão das mudanças nas necessidades do cliente, a criação de protótipos e testes do produto atualizado e o desenvolvimento da estratégia de marketing.

dica profissional: Descubra 30 modelos de lista de verificação gratuitos para dar início a seus projetos!

Por que você precisa de uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos?

Uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos:

Garante uma abordagem estruturada do processo de desenvolvimento de produtos e que nenhuma etapa crucial seja negligenciada

Permite um melhor gerenciamento de tempo e alocação de recursos, dividindo o processo em tarefas gerenciáveis

Ajuda a identificar riscos e desafios potenciais logo no início, permitindo que as equipes os abordem de forma proativa

Mantém um processo organizado e priorizado backlog do produto* Ajuda a melhorar a comunicação e a colaboração entre equipes multifuncionais, pois todos têm clareza sobre suas funções e responsabilidades

Em última análise, essas listas de verificação ajudam a manter todos os membros da equipe de produtos fundamentados, concentrados e motivados. Elas servem como um ponto de referência na estratégia geral de produtos de uma organização.

Benefícios do uso de uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos

Você sabia? Os gerentes de projeto gastam 52% do seu tempo em atividades de "combate a incêndios" não planejadas .

E se algumas dessas atividades "não planejadas" pudessem ser previstas?

A integração de listas de verificação de desenvolvimento de produtos ao processo de gerenciamento de novos produtos de sua organização pode ajudá-lo a fazer exatamente isso, além de ter muitas outras vantagens:

Maior eficiência

Uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos que descreve detalhadamente cada fase, desde a criação de um Documento de requisitos do produto (PRD) até o lançamento do produto, reduz o tempo de inatividade e a confusão.

Ele ajuda as equipes a evitar tarefas redundantes e a se concentrar no que é importante. O resultado? Conclusão mais rápida e mais eficiente do projeto e maior garantia de qualidade.

Gerenciamento de riscos

Um dos principais benefícios de uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos é sua capacidade de ajudar a identificar e mitigar possíveis riscos no início do processo. Ao revisar cada etapa sistematicamente, os gerentes de projeto podem identificar possíveis problemas antes que eles se tornem graves.

Essa abordagem proativa permite intervenções oportunas, como o ajuste da plano do projeto a equipe do projeto pode, por exemplo, criar grupos de foco, realocar recursos ou lidar com desafios imprevistos, reduzindo, em última análise, a probabilidade de atrasos ou falhas dispendiosas.

Alocação de recursos

O gerenciamento eficaz de recursos é fundamental para o desenvolvimento bem-sucedido de produtos. Uma lista de verificação ajuda a alocar tempo, orçamento e pessoal de forma otimizada.

Ao priorizar as tarefas e definir prazos claros, as equipes podem direcionar seus esforços para onde são mais necessários, garantindo que as tarefas essenciais sejam concluídas sem desperdiçar recursos em atividades menos importantes.

Accountability (Responsabilidade)

Funções e responsabilidades claras promovem a responsabilidade dentro de uma equipe. Uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos atribui tarefas específicas a membros individuais, deixando clara a responsabilidade.

Essa transparência ajuda todos a entenderem seus deveres e melhora a coordenação e a comunicação, garantindo que a equipe trabalhe de forma coesa para atingir objetivos comuns.

Consistência

A consistência no processo de desenvolvimento de produtos leva a resultados de maior qualidade. Uma lista de verificação padroniza os procedimentos, garantindo que a equipe do produto siga todas as etapas necessárias e que nada seja esquecido.

Isso mantém altos padrões durante todo o desenvolvimento, resultando em produtos confiáveis e bem projetados. Além disso, facilita uma melhor documentação e o aprimoramento do processo ao longo do tempo, pois as equipes podem refinar suas listas de verificação com base em experiências anteriores.

Como disse Nick Foster, diretor de gerenciamento de produtos da Lulu, a empresa de publicação de livros on-line,

Com o ClickUp, recuperamos horas de tempo desperdiçado em tarefas repetidas e aceleramos o lançamento de produtos ao melhorando a transferência entre QA, tecnologia e marketing .

Nick Foster, diretor de gerenciamento de produtos da Lulu

Criando uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos

Criar uma lista de verificação eficaz para o desenvolvimento de produtos é como compor uma peça musical bem estruturada, em que cada nota, no momento certo, contribui para a harmonia geral. Da mesma forma, cada etapa, desde a ideia inicial até o lançamento final do produto, desempenha um papel crucial para garantir o desenvolvimento bem-sucedido de um novo produto.

Aqui está uma lista de verificação TL;DR para o desenvolvimento de novos produtos. Não se preocupe, vamos nos aprofundar em cada etapa no decorrer da postagem.

Etapa 1: Pesquisa e análise de mercado

Realizar uma análise da concorrência

Identificar as necessidades dos clientes

Avaliar a demanda

Etapa 2: Ideação e desenvolvimento de conceito

Brainstorming de novos recursos do produto

Reduzi-los por meio de mapeamento mental ou análise SWOT

Etapa 3: Design e prototipagem

Finalizar o design

Criar um protótipo

Etapa 4: Teste e validação

Realize verificações de usabilidade, simulações de desempenho e inspeções de segurança

Faça um teste beta para avaliar o desempenho em condições reais

Estágio 5: Produção e lançamento

Finalizar o processo de produção

Planejar a estratégia de marketing

Etapa 6: Comercialização do produto

Aumentar a produção e expandir os canais de distribuição

Usar materiais de marketing para impulsionar as vendas

Etapa 7: Coleta de feedback

Obter feedback do cliente

Avaliar as métricas de avaliação

Agora, vamos examinar cada uma dessas etapas em detalhes.

Elementos de uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos ideal

Pesquisa e análise de mercado

Pense na pesquisa como uma preparação para as férias. Antes de sair, você precisa entender o clima do seu destino, quanto custam as passagens, qual é o nível de conforto para os turistas, quais itens essenciais e roupas você precisará, quais lugares visitar etc.

A pesquisa e a análise de mercado fazem exatamente isso com o seu produto, orientando-o sobre o mercado-alvo e as necessidades, preferências e cenário competitivo dos clientes.

Por exemplo, se estiver desenvolvendo um novo aplicativo de saúde, você pesquisaria os aplicativos existentes, estudaria o mercado-alvo, identificaria lacunas no mercado e entenderia o que o seu público-alvo precisa. Essa pesquisa lhe dá o conhecimento para criar um PRD eficaz e seguir em frente com confiança. Modelo de requisitos de produto do ClickUp agiliza o desenvolvimento de produtos fornecendo uma estrutura estruturada para definir e rastrear claramente as necessidades de seu produto, garantindo alinhamento e eficiência em todo o processo.

Crie um documento eficaz de requisitos do produto em algumas etapas simples usando o modelo de requisitos do produto do ClickUp

Este modelo ajuda a implementar um processo de desenvolvimento de produto colaborativo entre um grupo de participantes. Ao documentar todas as decisões de desenvolvimento, as partes interessadas podem revisitar decisões anteriores e continuar a desenvolver planos de lançamento.

Ideação e desenvolvimento de conceito

Esta é a parte divertida! Imagine um workshop criativo em que as ideias fluem tão livremente quanto um rio em correnteza. Com os insights de sua pesquisa de mercado, é hora de começar o brainstorming.

Técnicas como o mapeamento mental e a análise SWOT o ajudam a separar os acertos dos erros. Elas também o ajudam a garantir que os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de cada ideia sejam devidamente considerados.

Por exemplo, um novo dispositivo de condicionamento físico pode estar sendo discutido. Durante uma sessão de brainstorming, uma equipe de desenvolvedores de produtos pode apresentar muitos recursos, alguns práticos, outros radicais. Em seguida, eles reduzirão a lista com base na viabilidade e na demanda do mercado.

Design e prototipagem

Agora é hora de passar para a fase de design, em que suas ideias começam a tomar forma. Projetar e criar protótipos significa construir projetos detalhados e modelos de trabalho que permitam às equipes testar e refinar suas ideias.

Por exemplo, uma empresa automotiva deve criar um protótipo de um novo modelo de carro para testar seu desempenho e fazer os ajustes necessários. Esse protótipo também serve como um modelo real que pode ser usado para testar recursos como conforto e segurança.

Teste e validação

À medida que o protótipo toma forma, é hora de fazer testes rigorosos. A garantia de qualidade e a validação são cruciais para garantir que seu produto atenda a todos os requisitos e tenha um ótimo desempenho. Essa fase envolve uma série de testes, desde verificações de usabilidade e exercícios de desempenho até inspeções de segurança, criando assim um produto pronto para a grande liga.

Por exemplo, nenhum processo de desenvolvimento de produto de software pode prosseguir sem testes beta. Essa fase é fundamental para coletar feedback do usuário e identificar bugs ou problemas.

Produção e lançamento

Depois que o produto tiver sido exaustivamente testado e validado, é hora de passar para a produção e se preparar para o lançamento. Isso envolve a finalização do processo de produção, a garantia do controle de qualidade e o planejamento da estratégia de marketing. A equipe de marketing precisará desenvolver um plano de entrada no mercado que descreva o posicionamento do produto, os preços, as campanhas de marketing e os cronogramas de lançamento.

**Por exemplo, imagine que você esteja lançando um novo sabor de sorvete gourmet. Você garantirá que todos os ingredientes sejam perfeitamente obtidos, batidos com perfeição e testados por um painel de entusiastas do sabor antes do grande lançamento.

Sua fase de produção é como preparar a festa de inauguração do sorvete, quando uma lista selecionada de convidados externos (talvez seus clientes mais fiéis) poderá saborear os deliciosos resultados!

Quer economizar tempo? Use o Modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp para promover o lançamento de um novo produto ou relançar um produto existente.

Modelo de lançamento de produto do ClickUp

Faça o download deste modelo

Promova um novo produto ou relance um produto existente com o modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp

Veja como você pode usar este modelo pronto para uso e totalmente personalizável:

1. Crie uma linha do tempo: Use um Gráfico de Gantt do ClickUp para criar uma linha do tempo que o ajude a acompanhar o progresso e a ficar por dentro das principais tarefas e prazos de todo o processo de lançamento

2. Monte sua equipe: Use o Visualização do quadro do ClickUp para atribuir tarefas a designers de produtos, desenvolvedores, profissionais de marketing e todos os outros que estarão envolvidos no lançamento e visualizar o progresso das tarefas

3. Definir as metas de lançamento: Criar Metas no ClickUp para ajudar a manter sua equipe focada nos objetivos finais

4. Crie uma lista de verificação: Agora use o modelo de lista de verificação de lançamento de produto para garantir que você não se esqueça de nenhuma etapa importante do processo:

Use status personalizados, como Concluído, Para revisão, Em andamento, Em espera e Pendente

Use dois atributos personalizados diferentes: Categoria da tarefa e Duração, para salvar informações vitais sobre as tarefas e visualizar facilmente os dados da tarefa

Abra diferentes visualizações em diferentes configurações do ClickUp, como Milestones, Gantt, By Category, Timeline e Activities, para que todas as informações sejam de fácil acesso e organizadas

Aprimore o rastreamento do lançamento de produtos com recursos de rastreamento de tempo, tags, avisos de dependência, e-mails e muito mais

Faça o download deste modelo

Comercialização do produto

Sua jornada não termina após um lançamento bem-sucedido; a próxima etapa é a comercialização. Enquanto os esforços de marketing começam quando o produto está no estágio de desenvolvimento, a comercialização envolve o aumento da produção, a expansão dos canais de distribuição e a implementação dos materiais e campanhas de marketing criados para impulsionar as vendas.

Use o melhor ferramentas de marketing para seu nicho para ficar por dentro de todos os aspectos de suas campanhas de marketing. Também é importante ficar de olho no desempenho de seu produto, acompanhando medidas, indicadores ou kPIs de gerenciamento de produtos .

Por exemplo, uma empresa pode aumentar os esforços de publicidade e a estratégia de marketing, fazer parcerias com varejistas e explorar novos mercados para aumentar o alcance do produto.

Coleta de feedback

Por fim, a coleta de feedback é essencial para o aprimoramento contínuo. Quando o produto estiver nas mãos dos clientes, a coleta e a análise do feedback deles ajudam a identificar áreas de aprimoramento e informam o desenvolvimento futuro. Essa etapa é como afinar um instrumento musical, garantindo que seu produto continue atendendo às necessidades dos clientes e permaneça competitivo. Em última análise, isso leva a uma maior satisfação geral do cliente.

Por exemplo, uma empresa pode usar pesquisas, mídias sociais e avaliações de clientes para reunir insights valiosos e fazer melhorias iterativas.

Seguindo essas etapas, a lista de verificação de desenvolvimento de produtos orienta a sua equipe no processo de dar vida a um novo produto.

Plataforma de gerenciamento de produtos do ClickUp

Procurando uma solução abrangente? Experimente a ferramenta definitiva que cuidará do desenvolvimento de seu produto de ponta a ponta - a Solução de gerenciamento de produtos ClickUp .

Mapeie a visão do seu produto, alinhe sua equipe e lance-se no mercado com a plataforma completa de gerenciamento de produtos da ClickUp

Usando um ferramenta de gerenciamento de produtos ajuda a criar uma lista de verificação de desenvolvimento de produtos robusta, fornecendo organização estruturada, atribuições de tarefas claras e recursos de rastreamento eficazes.

A ferramenta de gerenciamento de produtos do ClickUp oferece:

Roteiro do produto: Reúna feedback, épicos e sprints em um mapa compartilhado roteiro do produto que todos na equipe podem usar para ver qual é o objetivo final e o que vem a seguir na agenda

Reúna feedback, épicos e sprints em um mapa compartilhado roteiro do produto que todos na equipe podem usar para ver qual é o objetivo final e o que vem a seguir na agenda Colaboração: Faça brainstorming em conjunto usando os quadros brancos do ClickUp e compartilhe ideias e atualizações por meio de comentários

Faça brainstorming em conjunto usando os quadros brancos do ClickUp e compartilhe ideias e atualizações por meio de comentários **Visibilidade: veja as visualizações, os fluxos de trabalho e as automações no nível da equipe sem a pesada carga de administração ou transferências manuais

Ferramentas de IA criadas por especialistas: Estimule a inovação do produto! Deixe que o ClickUp cuide do trabalho pesado para que você e sua equipe possam se concentrar em dar vida ao seu produto. UseCérebro ClickUp para:

Sugerir abordagens inovadoras com base nos dados existentes Reunir percepções de toda a organização, garantindo que o desenvolvimento de produtos esteja alinhado às necessidades dos clientes e às tendências do mercado Gerar materiais de marketing ou descrições de produtos adaptados especificamente ao seu produto

Estimule a inovação do produto! Deixe que o ClickUp cuide do trabalho pesado para que você e sua equipe possam se concentrar em dar vida ao seu produto. UseCérebro ClickUp para:

Agora, vamos voltar à criação de nossa lista de verificação e explorar como as soluções do ClickUp simplificam a criação de sua lista de verificação de desenvolvimento de produtos.

Como o ClickUp ajuda a criar e gerenciar sua lista de verificação de desenvolvimento de produtos

O ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que pode melhorar muito os processos de desenvolvimento de produtos. Ele oferece uma série de recursos projetados especificamente para ajudar as equipes a criar e gerenciar checklists de forma eficaz. Começaremos discutindo como criar uma lista de verificação no ClickUp:

Guia passo a passo para criar e gerenciar listas de verificação no ClickUp

1. Configurar um novo projeto

Comece configurando uma lista de verificação de projeto usando Modelo de lista de verificação do projeto do ClickUp . Use-o para garantir um ponto de partida estruturado para seu projeto de desenvolvimento de produto.

As listas de verificação de projetos são cruciais para manter o foco da sua equipe e garantir a entrega do projeto dentro do prazo e do orçamento. Sua lista de verificação ajuda a acompanhar o progresso, atribuir tarefas em vários estágios e manter-se organizado durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento do produto.

Crie subtarefas gerais para todos os projetos com o modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp

Com este modelo de lista de verificação de projeto, você pode:

Organizar as tarefas em etapas gerenciáveis e realizáveis usandoTarefas do ClickUp* Assegurar que todas as tarefas tenham sido concluídas na ordem correta

Identificar possíveis problemas ou riscos associados ao projeto

Fornecer uma linha do tempo clara para o projeto, de modo que os prazos possam ser cumpridos

2. Criar uma lista de tarefas

Em seu projeto, crie uma lista de tarefas que inclua todas as etapas do processo, como pesquisa, ideação, design do produto , prototipagem, testes e lançamento.

3. Adicionar subtarefas

Para cada tarefa, adicione subtarefas para dividir o processo em etapas mais gerenciáveis. Por exemplo, em "Pesquisa de mercado", você pode incluir subtarefas como "Realizar pesquisas", "Analisar produtos da concorrência" e "Identificar dados demográficos alvo".

4. Atribua tarefas e defina prazos

Atribua tarefas e subtarefas aos membros da equipe e defina prazos para garantir a responsabilidade e a conclusão em tempo hábil.

5. Utilize os modelos de lista de verificação do ClickUp

Use os modelos de lista de verificação do ClickUp para criar listas de verificação detalhadas dentro das tarefas. Por exemplo, na tarefa "Design", você poderia ter uma lista de verificação para revisões de design, etapas de prototipagem e sessões de feedback.

6. Acompanhar o progresso

Use os recursos de controle de progresso do ClickUp, como gráficos de Gantt e quadros Kanban, para monitorar o progresso de seus projetos e garantir que tudo permaneça no caminho certo.

Use o quadro Kanban do ClickUp para acompanhar o progresso de seus projetos em andamento

Integração de listas de verificação no ClickUp com outras funcionalidades

As listas de verificação do ClickUp podem ser integradas a outras funcionalidades para aprimorar o processo de desenvolvimento do produto. Por exemplo, você pode vincular as listas de verificação a documentos ou arquivos específicos armazenados no Google Drive, garantindo que todas as informações relevantes sejam facilmente acessíveis.

Também é possível configurar a automação para acionar notificações ou lembretes quando determinados itens da lista de verificação forem concluídos, ajudando a manter a equipe informada e dentro do cronograma.

Dica profissional: Use Quadros brancos ClickUp para fazer brainstorming de tarefas e integrá-las rapidamente à lista de verificação do seu projeto!

Além disso, há vários modelos de lista de verificação de projetos no ClickUp que podem ser incrivelmente úteis para gerenciar o processo de desenvolvimento de produtos. Dois modelos notáveis são:

Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto do ClickUp Modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a visualizar, documentar e acompanhar o progresso do desenvolvimento do produto sem problemas.

Planeje e acompanhe o progresso do seu roteiro de desenvolvimento de produtos usando o modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produtos da ClickUp

Esse modelo é útil para alinhar as equipes em torno do que é mais importante para o sucesso coletivo. Veja o que ele inclui:

Status personalizados , como Aberto e Concluído, para que as tarefas saibam se o progresso de cada etapa de desenvolvimento está em ritmo de cruzeiro ou engatinhando

, como Aberto e Concluído, para que as tarefas saibam se o progresso de cada etapa de desenvolvimento está em ritmo de cruzeiro ou engatinhando Campos personalizados para gerenciar suas tarefas e visualizar facilmente o progresso do desenvolvimento

para gerenciar suas tarefas e visualizar facilmente o progresso do desenvolvimento Visualizações personalizadas para ver claramente o progresso atual e a linha do tempo do seu projeto

para ver claramente o progresso atual e a linha do tempo do seu projeto Gerenciamento de projetos para aprimorar o rastreamento com marcação, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade para manter tudo organizado e no caminho certo

Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

O desenvolvimento de um novo produto pode ser assustador. Por onde começar? Mas, com esse modelo prático, você tem um conjunto de instruções para guiá-lo no caminho da criação de algo excelente. Com um modelo de desenvolvimento de produto, você pode:

Certificar-se de que sua equipe está na mesma página

Simplificar o processo de desenvolvimento e aumentar a eficiência

Reduzir o risco de erros e omissões

Manter-se organizado e em dia com o cronograma de lançamento do seu produto Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp inclui status personalizados, visualizações personalizadas e assim por diante, o que o torna o melhor parceiro para seu projeto.

Monitore o progresso de cada etapa de desenvolvimento com o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

Este modelo ajuda você a:

Organizar o processo de desenvolvimento do produto, do conceito ao lançamento

Alinhar as equipes em torno de marcos e entregas

Gerenciar tarefas em um só lugar para uma colaboração perfeita

Mantenha a sua equipe coesa e alinhada no projeto e desenvolvimento de produtos, simplifique o processo para aumentar a eficiência e reduza o risco de erros e omissões.

Crie seu plano de desenvolvimento de produto com o ClickUp

Com uma lista de verificação clara de desenvolvimento de produtos, você pode evitar o caos das tarefas perdidas, a dor de cabeça dos recursos mal administrados e os momentos de "uh-oh" dos riscos imprevistos.

Sua equipe passará de "O que faremos a seguir?" para "Olha só como estamos indo!" em pouco tempo. Portanto, coloque seu chapéu de pensador e comece a criar sua lista de verificação de desenvolvimento de produtos com o ClickUp. Dê ao seu projeto de desenvolvimento de produtos a estrutura de que ele precisa para ser bem-sucedido. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!