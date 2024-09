10 melhores softwares de escala de funcionários em 2024

O gerenciamento das escalas dos funcionários pode rapidamente se tornar caótico, levando a falhas de comunicação, turnos perdidos e erros na folha de pagamento.

Se isso lhe parece familiar, não se preocupe. Eu também já passei por isso.

Felizmente, o software de escala de funcionários simplifica o processo, automatizando as escalas, monitorando a presença e economizando um tempo valioso

Mas com tantas opções disponíveis, como você escolhe a melhor?

Neste blog, apresentarei as 10 principais ferramentas de escala de serviço que minha equipe e eu testamos para ajudá-lo a encontrar a solução perfeita.

O que você deve procurar em um software de escalação de pessoal?

A escolha do software de escalas de serviço correto transformou a maneira como gerencio as escalas dos funcionários, economizando tempo e eliminando conflitos de escalas.

Depois de testar várias ferramentas, aqui estão os principais recursos que considero inegociáveis:

Rastreamento da disponibilidade dos funcionários : Escolha uma solução de software de escala de pessoal que registre com precisão a disponibilidade da equipe para evitar conflitos de agendamento de funcionários e garantir que os turnos sejam atribuídos corretamente

: Escolha uma solução de software de escala de pessoal que registre com precisão a disponibilidade da equipe para evitar conflitos de agendamento de funcionários e garantir que os turnos sejam atribuídos corretamente Recursos de troca de turnos: Procure por aplicativos de agendamento que permitam criar programações flexíveis e permitir que os funcionários troquem de turno facilmente dentro da plataforma, minimizando as interrupções e mantendo as operações funcionando sem problemas

Procure por aplicativos de agendamento que permitam criar programações flexíveis e permitir que os funcionários troquem de turno facilmente dentro da plataforma, minimizando as interrupções e mantendo as operações funcionando sem problemas Integração da folha de pagamento : Escolha um software de folha de pagamento que se integre perfeitamente ao seu sistema de folha de pagamento para obter cálculos de pagamento precisos. Isso ajuda a reduzir o trabalho administrativo

: Escolha um software de folha de pagamento que se integre perfeitamente ao seu sistema de folha de pagamento para obter cálculos de pagamento precisos. Isso ajuda a reduzir o trabalho administrativo Controle de presença : Opte por um software de lista de presença que registre atendimento remoto em tempo real para evitar discrepâncias

: Opte por um software de lista de presença que registre atendimento remoto em tempo real para evitar discrepâncias Ferramentas de comunicação com a equipe : Encontre um software de escala de serviço on-line que facilite a comunicação rápida entre gerentes e funcionários e mantenha todos informados sobre mudanças de horário e disponibilidade da equipe

: Encontre um software de escala de serviço on-line que facilite a comunicação rápida entre gerentes e funcionários e mantenha todos informados sobre mudanças de horário e disponibilidade da equipe Gerenciamento de várias equipes: Opte por um software de gerenciamento de escalas que ofereça suporte ao agendamento de funcionários em várias equipes ou departamentos sem criar confusão

Com esses recursos essenciais em mente, vamos descobrir o melhor software de agendamento que atende a todos esses requisitos!

Os 10 melhores softwares de escala de serviço

Após uma extensa pesquisa, minha equipe e eu selecionamos cuidadosamente estas 10 melhores soluções de software de gerenciamento de escalas. Essas ferramentas podem ajudá-lo a simplificar suas complexas necessidades de agendamento e otimizar a produtividade da sua equipe.

1. ClickUp (melhor para agendamento de funcionários, controle de tempo e gerenciamento da força de trabalho)

Organize tarefas sem problemas no ClickUp Calendar View usando a funcionalidade de arrastar e soltar

O ClickUp otimizou muito meu fluxo de trabalho. Ele transformou o gerenciamento de equipes ao simplificar o agendamento, o acompanhamento e as atribuições de tarefas, tudo em uma plataforma poderosa.

Com o

Visualização do calendário do ClickUp

posso arrastar e soltar tarefas, definir prazos e ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo na semana ou no mês seguinte.

Você também pode sincronizar a ferramenta com o Google Calendar para alinhar tudo entre as plataformas.

Codifique as tarefas com cores para destacar diferentes níveis de prioridade e trabalhar de forma eficiente com o ClickUp Calendar

Outra funcionalidade na qual confio com frequência é a codificação por cores de diferentes tarefas com base na prioridade. Isso é perfeito se você quiser gerenciar vários projetos simultaneamente.

Por exemplo, posso ver quando o prazo de um projeto coincide com a folga planejada de um membro da equipe e ajustar rapidamente suas tarefas.

Atribua comentários a membros específicos da equipe e mantenha as comunicações simplificadas

Usando o

Rastreamento de tempo do ClickUp

você pode controlar o tempo diretamente no Tasks, quer esteja trabalhando no navegador ou no aplicativo móvel.

Por exemplo, posso registrar meu tempo em sessões de treinamento ou reuniões com um único clique. Os relatórios de tempo são úteis quando preciso analisar quanto tempo minha equipe gasta em projetos específicos.

registre as horas de trabalho e controle o tempo com eficiência usando o ClickUp Time Tracking_

Você também pode exportar dados de controle de horas para a folha de pagamento, simplificando o processo e reduzindo erros manuais. Além disso, é possível marcar o tempo como faturável, facilitando o controle do trabalho que precisa ser faturado.

**Bônus

Um recurso de destaque que simplifica o gerenciamento de funcionários é a capacidade de otimizar processos usando

A ferramenta de Recursos Humanos do ClickUp

. Com recursos como campos personalizados, status, lembretes e listas de verificação, posso monitorar com eficiência tudo, desde o recrutamento até a integração.

Agilize o processo de recrutamento usando a ferramenta ClickUp HR

A ferramenta me permite configurar tarefas para cada estágio de contratação, como triagem e entrevistas, e marcar o progresso usando status como "Em andamento" ou "Concluído" A adição de lembretes e listas de verificação garante que nada seja esquecido durante a integração.

Também uso recursos de comunicação como

Comentários do ClickUp

e

Visualização de bate-papo do ClickUp

para colaboração em tempo real com outros membros da equipe. Esses recursos mantêm minha equipe e a mim informados 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que nada passe despercebido.

Além disso, os modelos de RH do ClickUp economizam muito tempo. Eles me ajudam a evitar começar do zero e a criar rapidamente fluxos de trabalho para tarefas como contratação de funcionários, integração e avaliações de desempenho.

Faça o download deste modelo

Modelo de lista de funcionários do ClickUp

O modelo

Modelo de lista de funcionários do ClickUp

tornou o gerenciamento de turnos e tarefas muito mais eficiente do que o uso de planilhas. Eu podia acompanhar a disponibilidade de todos, atribuir funções e até mesmo gerenciar solicitações de folga, tudo em um só lugar. Esse modelo permite que você:

Aprimorar a comunicação e a coordenação

Garantir o controle preciso do tempo

Otimizar as atribuições de tarefas para obter o máximo de produtividade

Campos personalizados como "Horas extras" e "Departamento" me permitem filtrar rapidamente por detalhes específicos dos funcionários, facilitando o controle de quem está trabalhando e quando. E como tudo está vinculado em um único espaço de trabalho, ninguém precisa me perseguir para obter atualizações - eles podem ver tudo em tempo real.

Faça o download deste modelo

Faça o download deste modelo

Modelo de programação de turnos de trabalho do ClickUp

Também encontrei o

Modelo de escala de turnos do ClickUp

super útil para gerenciar as operações diárias. A programação de turnos costumava ser um incômodo, mas com o ClickUp, agora posso configurar a programação da semana inteira rapidamente.

Você pode arrastar e soltar turnos, ajustá-los e até mesmo controlar ausências usando campos personalizados como "Motivo da ausência" Esse modelo me permite:

Ter uma visão geral clara das horas de trabalho dos funcionários

Garantir a cobertura adequada durante os horários de pico

Simplificar o processo de agendamento e ajuste de turnos dos funcionários

Minimizar o impacto financeiro de conflitos de programação e mudanças de última hora

Faça o download deste modelo

Adoro como as tarefas são atualizadas automaticamente e é fácil comunicar as alterações à equipe. Não há mais e-mails ou mensagens de texto pedindo trocas de turnos - tudo é simplificado com esse modelo.

Melhores recursos do ClickUp

Controle as horas de trabalho, horas extras e intervalos dos funcionários com o ClickUp Time Tracking

Visualize programações, padrões de turnos e solicitações de folga usando o ClickUp Calendar

Envie lembretes e notificações automáticas para os próximos turnos, prazos e solicitações de folga usando o Lembretes do ClickUp e Notificações do ClickUp

Atribua funcionários a turnos ou tarefas específicas com base em suas habilidades e disponibilidade com Tarefas do ClickUp

Monitore a carga de trabalho dos funcionários para garantir uma distribuição equitativa e evitar o esgotamento usando Visualizações de carga de trabalho do ClickUp

Compartilhe cronogramas, políticas e outros documentos relevantes com os funcionários usando Documentos do ClickUp

Integrar o ClickUp com sistemas de RH, software de folha de pagamento e outras ferramentas relevantes, aproveitando Integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel do ClickUp não oferece todos os recursos e funcionalidades oferecidos pela versão para desktop

Devido ao grande número de recursos e opções de personalização, alguns novos usuários notam uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.200 avaliações)

2. Deputy (melhor para gerenciar horários e tempo dos funcionários)

via Deputado Descobri que o Deputy é uma ferramenta de escalação útil para criar e gerenciar turnos, atribuir tarefas e verificar quem está disponível para trabalhar. Também é eficaz para lidar com solicitações de folga e gerenciar horas extras.

Outro recurso útil é a capacidade de rastrear a presença dos funcionários. Você pode ver facilmente quando os funcionários entram e saem e identificar quaisquer ausências ou atrasos.

Melhores recursos do Deputy

Envie anúncios, mensagens e lembretes diretamente para a sua equipe

Simplifique processos como aprovações de folgas e cálculos de folha de pagamento

Obtenha insights sobre o desempenho e a produtividade da equipe por meio de informações detalhadas análise da força de trabalho relatórios

Deputy limitations

O plano gratuito não inclui um painel de gerenciamento

A ferramenta não tem uma solução de folha de pagamento

Preços do Deputy

Programação: US$ 4,50/mês por usuário

US$ 4,50/mês por usuário Time & Attendance: $4,50/mês por usuário

$4,50/mês por usuário Premium: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Deputy HR: $2/mês por usuário

$2/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Deputy

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

3. Connecteam (melhor para controle de tempo, presença e conclusão de tarefas)

via equipe de conexão O Connecteam é bastante intuitivo de usar, mesmo para quem não é muito experiente em tecnologia. Ele é personalizável, de modo que você pode criar listas de funcionários e programações diferentes para equipes diferentes, atribuir tarefas específicas aos funcionários e até mesmo acompanhar o progresso deles.

Todos os usuários do Connecteam podem ver seus turnos e quaisquer alterações em tempo real. O aplicativo de escala de serviço on-line também é excelente para lidar com solicitações de folga e gerenciar a comunicação da equipe.

Melhores recursos do Connecteam

Crie e gerencie programações facilmente, incluindo turnos, intervalos e folgas, com a funcionalidade de arrastar e soltar

Monitore o tempo, a presença e a localização dos funcionários em tempo real

Integrar o Connecteam com outras ferramentas, como sistemas de folha de pagamento e software de RH

Limitações do Connecteam

Alguns usuários relataram que a interface pode parecer confusa e que o sistema de agendamento pode apresentar alguns bugs às vezes

Faltam recursos avançados de relatórios e controle financeiro

Preços do Connecteam

**Gratuito para sempre

Operações Básicas : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Operações Avançadas : $49/mês

: $49/mês Operations Expert : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Connecteam

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

4. 7shifts (melhor para simplificar as solicitações e aprovações de folgas)

via 7shifts o 7shifts é outro excelente software de escalas de serviço que o ajuda a gerenciar os horários da sua equipe com mais eficiência. Com seu recurso de arrastar e soltar, você pode mover facilmente os funcionários para o calendário e atribuir turnos específicos a eles rapidamente.

o 7shifts tem um recurso que é muito útil para equipes do ramo de restaurantes: solicitações automáticas de folga. Os funcionários podem enviar suas solicitações diretamente pelo aplicativo, e você pode aprová-las ou recusá-las com apenas um clique. Isso agiliza a programação e ajuda a evitar conflitos de escala. De fato, esse software foi projetado com o negócio de restaurantes em mente.

Melhores recursos do 7shifts

Envie e gerencie solicitações de folga sem problemas

Acesse dados em tempo real e visualize as principais métricas, como custos de mão de obra e desempenho dos funcionários

Use a funcionalidade integrada de relógio de ponto para monitorar as horas dos funcionários

limitações de 7 turnos

Os planos de preços do 7shifts podem ser caros para empresas menores

Alguns usuários relataram falhas e bugs ocasionais que interrompem os fluxos de trabalho em andamento

Preços da 7shifts

Comp: Gratuito para sempre

Entrada : uS$ 34,99/mês

: uS$ 34,99/mês The Works : uS$ 76,99/mês

: uS$ 76,99/mês Gourmet : uS$ 150/mês

: uS$ 150/mês 7shifts Payroll: $39,99/ adicionar a qualquer plano

$39,99/ adicionar a qualquer plano Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do 7shifts

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1100+ avaliações)

5. Calendly (melhor para agilizar o agendamento de compromissos)

via Calendly Conhecido aplicativo de calendário, o Calendly ajuda a simplificar o processo de agendamento de compromissos. Com sua solução de agendamento automatizado, você pode definir sua disponibilidade e compartilhar um link com clientes em potencial. Eles podem, então, escolher um horário adequado que seja bom para vocês dois.

O Calendly pode sincronizar automaticamente com o Google Agenda, evitando agendamentos duplos e garantindo que você sempre tenha uma visão geral clara da agenda da sua equipe. Essa funcionalidade pode lhe poupar muito tempo e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Calendly

Compartilhe um link de agendamento exclusivo e permita que outras pessoas escolham os horários de sua preferência

Envie lembretes automáticos por e-mail e SMS e mantenha os participantes informados

Sincronize o Calendly com o Google Calendar, Outlook ou outros sistemas de calendário

Limitações do Calendly

O plano gratuito do Calendly permite apenas uma integração de calendário

Ele não oferece ferramentas abrangentes de agendamento necessárias para equipes maiores

Preços do Calendly

**Gratuito para sempre

Padrão : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Teams : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Enterprise: A partir de US$ 15 mil por ano

Classificações e avaliações do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2200 avaliações)

4,7/5 (mais de 2200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3500+ avaliações)

6. QuickBooks Time (melhor para otimizar o processo de integração da folha de pagamento)

via tempo do QuickBooks O QuickBooks Time, um software de controle de horas e gerenciamento da força de trabalho, ajuda a simplificar as operações comerciais. Com o controle automático de horas, os funcionários podem entrar e sair facilmente usando seus smartphones ou computadores.

Outro recurso útil do QuickBooks Time é a integração com o QuickBooks Payroll. Ele permite que os usuários transfiram perfeitamente os dados de controle de ponto para os sistemas de folha de pagamento, reduzindo o risco de erros e economizando tempo.

Melhores recursos do QuickBooks Time

Acesse insights sobre a produtividade dos funcionários e as horas extras para tomar decisões informadas

Receber notificações de falta de registro de ponto ou horas extras

Gerencie a programação dos funcionários criando, editando e visualizando as programações em uma plataforma centralizada

Limitações de tempo do QuickBooks

Os planos de preços do software podem ser caros para empresas menores

Ele se concentra principalmente no controle de tempo e na integração da folha de pagamento e menos na programação de funcionários ( agendamento de recursos )

Preços de tempo do QuickBooks

Prêmio de tempo + prêmio de folha de pagamento : uS$ 14/mês + US$ 6,80/mês por funcionário

: uS$ 14/mês + US$ 6,80/mês por funcionário Time Elite + Payroll Elite: $28/mês + $8,50/mês por funcionário

Classificações e resenhas do QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (1400+ avaliações)

4,5/5 (1400+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (6800+ avaliações)

7. Homebase (melhor para agendamento de funcionários e controle de tempo)

via

Início como O Homebase é um site confiável e fácil de usar

aplicativo de programação de trabalho

que pode ajudá-lo a gerenciar os horários da sua equipe. Em um piscar de olhos, você pode ver quem está trabalhando quando e se há alguma falta de pessoal.

O Homebase também permite que você defina diferentes tipos de turnos. Por exemplo, você pode criar um tipo de turno para "horas extras" ou "plantão" e arrastar e soltar os funcionários em diferentes turnos. Dessa forma, você pode acompanhar as horas de trabalho da sua equipe e garantir que todos estejam sendo pagos corretamente.

Melhores recursos do Homebase

Agilizar o processo de folha de pagamento por meio da integração com o software de folha de pagamento

Acesse as informações da sua equipe de qualquer lugar com o aplicativo móvel

Use o relógio de ponto integrado para monitorar as horas dos funcionários e evitar a perda de horas de trabalho

Limitações do Homebase

Alguns usuários relataram que a interface é desajeitada, confusa e difícil de navegar

Outros usuários relataram a falta de resposta e compreensão do suporte ao cliente

Preços do Homebase

**Gratuito para sempre

Essenciais : uS$ 24,95/mês

: uS$ 24,95/mês Plus : uS$ 59,95/mês

: uS$ 59,95/mês Tudo em um: uS$ 99,95/mês

Classificações e avaliações do Homebase

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

8. Findmyshift (melhor para gerenciar turnos e monitorar as horas de trabalho dos funcionários)

via Findmyshift Com o Findmyshift, você pode criar horários de trabalho, definir a disponibilidade dos funcionários e até mesmo simplificar o gerenciamento de folgas. É um sistema confiável

software de gerenciamento de turnos

que permite ver quem está trabalhando em um determinado dia, facilitando a coordenação com os colegas e o planejamento dos turnos.

O Findmyshift atualiza automaticamente as programações com base na disponibilidade. Portanto, se houver uma mudança de última hora, você poderá atualizar sua disponibilidade e a ferramenta ajustará imediatamente sua programação.

Melhores recursos da Findmyshift

Crie e gerencie programações configurando padrões de turnos e ajustando-os conforme necessário

Permitir que os funcionários troquem turnos entre si, promovendo a flexibilidade

Monitore as horas trabalhadas e as ausências dos funcionários com precisão

Limitações do Findmyshift

A integração da Findmyshift em seus fluxos de trabalho pode exigir muito tempo e esforço

Os usuários relataram falhas ocasionais, levando a tempo de inatividade durante o horário de trabalho

Preços da Findmyshift

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Negócios : $40/mês

: $40/mês Enterprise: uS$ 80/mês

Classificações e avaliações do Findmyshift

G2: N/A

N/A Capterra: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

9. When I Work (Melhor para programação de turnos e controle de horas)

via

Quando eu trabalho

O When I Work é uma ferramenta fácil de usar que facilita muito a programação. Você pode ver facilmente os próximos turnos, solicitar folgas e até mesmo trocar turnos com colegas de trabalho.

O When I Work também oferece outro recurso útil: o relógio de ponto automático. Os usuários podem marcar o ponto de entrada e saída diretamente de seus telefones, o que é muito conveniente. Se você precisar fazer alterações em sua programação, também poderá fazê-lo por meio do aplicativo.

Melhores recursos do When I Work

Enviar notificações e mensagens diretamente aos funcionários sobre alterações na programação

Gerencie as escalas de trabalho dos funcionários e visualize as solicitações de folga em seu dispositivo móvel

Configure padrões de turnos e monitore as horas trabalhadas e as ausências dos funcionários

Quando eu trabalho limitações

As solicitações de folga só podem ser excluídas e adicionadas novamente, não podem ser alteradas

Não oferece recursos detalhados de rastreamento de tarefas ou trabalhos

Preços do When I Work

Essencial : uS$ 1,50/mês

: uS$ 1,50/mês Essencial + controle de tempo e presença : uS$ 3/mês

: uS$ 3/mês Pro : uS$ 3/mês

: uS$ 3/mês Pro + controle de tempo e presença : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Premium : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Premium + controle de tempo e presença : uS$ 7/mês

: uS$ 7/mês When I Work Payroll (adicionar a qualquer plano): $39/mês + $6 por usuário ativo/mês

Classificações e resenhas da When I Work

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

4,3/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1100 avaliações)

10. Sling (melhor para gerenciar turnos e se comunicar com os funcionários)

via Sling Com o Sling, você pode criar turnos rapidamente, atribuí-los aos funcionários e ajustá-los conforme necessário. A funcionalidade de arrastar e soltar simplifica a movimentação dos turnos e garante que todos tenham uma carga de trabalho justa.

O Sling também tem um recurso integrado de mensagens, que é incrivelmente útil para a comunicação com as equipes. Você pode enviar mensagens diretamente a indivíduos ou grupos para compartilhar informações importantes ou coordenar turnos.

Melhores recursos do Sling

Compartilhe arquivos, atribua tarefas e comunique-se de forma eficaz com os membros da equipe

Monitore como o tempo e os recursos são alocados para garantir a produtividade ideal

Acompanhe as tarefas, os prazos e o progresso em vários projetos

Limitações do Sling

Os usuários observaram que a versão móvel da ferramenta não é tão fácil de usar quanto a versão para desktop

Somente os usuários que usam o plano de negócios podem gerar relatórios

Preços do Sling

**Gratuito para sempre

Premium : uS$ 2/mês

: uS$ 2/mês Business: $4/mês

Classificações e avaliações do Sling

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

Simplifique o processo de agendamento de funcionários com o ClickUp

O gerenciamento de escalas de funcionários pode ser demorado e propenso a erros. Um software eficaz de escalas de serviço simplifica o processo, permitindo que você crie escalas, atribua turnos rapidamente e gerencie a disponibilidade da sua equipe.

O uso de um software de escalas confiável também ajuda a acessar perfeitamente os sistemas de folha de pagamento e a controlar os custos, garantindo níveis ideais de pessoal e minimizando o excesso ou a falta de pessoal.

ClickUp

o ClickUp, como um software de agendamento ideal, permite atribuir turnos com base na disponibilidade do funcionário, controlar o tempo trabalhado e gerar relatórios precisos da folha de pagamento. Ele agiliza seu fluxo de trabalho e reduz a entrada manual de dados.

