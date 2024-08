10 melhores alternativas ao WhenToWork para agendamento de funcionários em 2024

O WhenToWork é líder do setor de serviços on-line para funcionários serviços de agendamento há mais de uma década.

Os melhores recursos dessa ferramenta estão no planejamento e gerenciamento de turnos, integração, resolução de conflitos, economia de custos e ajuda aos funcionários a manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

A estrutura de preços acessíveis do WhenToWork, combinada com recursos de alta qualidade, fez dele a escolha preferida de universidades, hotéis e lojas de varejo.

No entanto, alguns usuários acreditam que o WhenToWork não foi capaz de acompanhar os avanços da IA. Outros estão procurando uma alternativa com uma interface de usuário mais simples.

Se você está entre eles, elaboramos uma lista das 10 melhores alternativas ao WhenToWork para agendamento de funcionários. Use-a para tomar uma decisão mais rapidamente, pois quando se trata do processo de agendamento, tempo é dinheiro! 💰

O que você deve procurar nas alternativas do WhenToWork?

Aqui estão alguns dos principais recursos que fazem uma boa ferramenta de agendamento de funcionários:

Interface amigável: Procure ferramentas com um design intuitivo para facilitar a navegação e a adoção rápida pela sua equipe

Escolha um software que se adapte a várias necessidades de agendamento, incluindo mudanças de turno, solicitações de folga e atualizações em tempo real acessibilidade móvel: Opte por aplicativos que ofereçam compatibilidade móvel, permitindo que os funcionários e gerentes acessem as programações, façam alterações e se comuniquem em qualquer lugar 📱 Recursos de integração: Verifique se o software é compatível com o sistema

Verifique se há integração com outras ferramentas essenciais, como folha de pagamento, controle de tempo e plataformas de comunicação, para permitir o gerenciamento geral da força de trabalho Programação automatizada: Considere ferramentas que usem algoritmos inteligentes para programação automatizada, ajudando a otimizar os turnos com base na disponibilidade, nas habilidades e nas preferências dos funcionários 🗓️

Certifique-se de que o software o ajude a manter a conformidade com as leis e regulamentações trabalhistas, ajudando-o a evitar problemas legais relacionados à programação de horários e aos direitos dos funcionários Custo-benefício: Considere o custo geral do aplicativo, incluindo quaisquer taxas de assinatura ou cobranças adicionais, e compare-o com o valor e os recursos que ele traz para a sua organização

As 10 melhores alternativas de WhenToWork para usar em 2024

Aqui estão as 10 principais ferramentas que serão alternativas válidas ao WhenToWork. Explore seus recursos, limitações e preços para escolher a ferramenta ideal.

1. Deputy

via Deputado Com o Deputy, você obtém uma plataforma completa de gerenciamento de funcionários apoiada por programação eficiente, controle de tempo e presença e conformidade com salários e horas. A melhor parte? Ele tem um aplicativo para funcionários fácil de usar e se integra com folha de pagamento, PDV (ponto de venda), sistemas de RH e muito mais via API/webhooks. 📊

Uma ótima alternativa ao WhenToWork, o Deputy introduziu novos recursos em sua plataforma, como a integração do Deputy Hire com o Indeed. Você pode usá-la para publicar sua vaga no Indeed e promovê-la para possíveis candidatos, tudo dentro do Deputy Hire.

Melhores recursos do Deputy

Organize equipes em minutos e reduza custos desnecessários

Capture planilhas de horas precisas para as folhas de pagamento

Rastreie dados importantes da força de trabalho

Simplifique a conformidade com as leis de salários e horas de trabalho usando ferramentas inteligentes

Limitações de deveres

Limitação de idiomas que não sejam o inglês para a interface

Dificuldades de GPS com operações grandes e em vários locais

Preço do serviço

Teste gratuito: Por até 31 dias

Por até 31 dias Agendamento: US$ 4,50/usuário por mês

US$ 4,50/usuário por mês Horário e presença: $4,50/usuário por mês

$4,50/usuário por mês Premium: $6/usuário por mês

$6/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Deputy

G2: 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

4,6/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4,6/5 (680+ avaliações)

2. 7Turnos

via 7Turnos o 7Shifts é um software de agendamento de restaurantes que simplifica o gerenciamento de equipes para aumentar o desempenho para gerentes. Ele oferece um agendador fácil de "arrastar e soltar" e modelos personalizáveis. Ao permitir que os gerentes preparem e publiquem as programações dos funcionários em minutos, a ferramenta os libera para se concentrarem em atividades mais importantes.

Se você estiver no ramo de restaurantes e quiser expandir suas filiais, o 7Shifts pode ser uma ótima alternativa ao WhenToWork. 👨‍🍳

Esse software integra todos os estágios do ciclo de vida do funcionário em um restaurante, desde a contratação, o treinamento, a programação e o pagamento até a retenção e o envolvimento.

Melhores recursos do 7Shifts

Reduzir o tempo gasto na programação com um recurso de arrastar e soltarconstrutor de agendamento* Integre a programação com sistemas de PDV e folha de pagamento para obter eficiência

Economize nos custos de mão de obra com sua ferramenta Optimal Labor

Reduza a rotatividade de funcionários com estatísticas de engajamento para cada local

Colete, divida e distribua gorjetas para a equipe de FOH (Front of House) e BOH (Back of House) com o recurso Tip Pooling

limitações do 7Shifts

Impossibilidade de alterar os períodos de tempo predefinidos. Você precisa inserir os turnos manualmente

Análise limitada do aplicativo móvel

Preço do 7Shifts

Comp: Gratuito

Gratuito Entrée: $29,99 por mês/localização

$29,99 por mês/localização The Works: $69,99 por mês/local

$69,99 por mês/local Gourmet: $135 por mês/local

Classificações e resenhas do 7Shifts

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.130+ avaliações)

3. Buddy Punch

via Soco de amigo A Buddy Punch pode ajudar a gerenciar toda a sua força de trabalho de forma rápida e eficiente. Como um Ferramenta de RH ajuda você a manter o controle de folgas, presença e horas extras.

Os gerentes podem criar escalas de funcionários com base na função, no local, na disponibilidade do funcionário e muito mais. E os funcionários podem marcar o ponto de entrada e saída pela Web ou pelo aplicativo móvel. No caso de funcionários que se esquecem de bater o ponto, um recurso de agendamento automático pode marcá-los para sair quando o horário terminar.

Você também pode integrar vários recursos de fatura, programação e ferramentas de processamento de folha de pagamento e aplicativos de terceiros na ferramenta. É mais notável por seu recurso de geofencing que registra a hora e o local exatos do trabalho dos funcionários.

Os melhores recursos do Buddy Punch

Controle o tempo ou troque turnos usando uma solução de controle de tempo tudo em um

Integrar várias opções de marcação de ponto, como códigos pin, códigos QR e reconhecimento facial

Exporte relatórios em Excel ou PDF para analisar onde você pode economizar custos de mão de obra

Limitações do Buddy Punch

Os usuários relataram dificuldade em corrigir entradas ou saídas de cartões de ponto erradas

Falta um cronômetro on-line para controlar as horas faturáveis

Preço do Buddy Punch

Padrão: US$ 3,99/usuário por mês

US$ 3,99/usuário por mês Pro: US$ 4,99/usuário por mês

US$ 4,99/usuário por mês Premium: $6,99/usuário por mês

$6,99/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

*Taxa básica de US$ 19 aplicável por mês nos 3 primeiros planos

Classificações e avaliações do Buddy Punch

G2: 4,8/5 (920+ avaliações)

4,8/5 (920+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 220 avaliações)

4. Encontrar um turno

via Encontrar Um software de agendamento de funcionários baseado na nuvem, o Findmyshift permite que você marque o ponto, adicione lembretes de turnos e gerencie as planilhas de horas dos funcionários. Ele monitora a análise em tempo real e também distribui os cálculos da folha de pagamento.

Com a Findmyshift, você pode eliminar uma grande quantidade de papelada de agendamento e gerenciar as horas de trabalho dos funcionários sem problemas. Registre as folgas diretamente na sua escala de funcionários, bloqueando-os para evitar conflitos de programação. Você também pode gerenciar as solicitações de folga da sua equipe diretamente no mapa de horários.

Os usuários apreciam os recursos do Findmyshift colaboração em tempo real recursos que permitem que gerentes e funcionários se comuniquem, gerenciem turnos e façam alterações por meio do aplicativo.

Melhores recursos do Findmyshift

Geração de relatórios fáceis de entender

Adote o agendador com o mínimo de treinamento, pois ele se parece com uma planilha

Definir notificações e lembretes automatizados

Limitações do Findmyshift

Recursos limitados no aplicativo móvel

Menos integrações com plataformas de folha de pagamento

Preços do Findmyshift

Gratuito: Para equipes de 5 ou menos

Para equipes de 5 ou menos Iniciante: $25/equipe por mês

$25/equipe por mês Empresarial: $40/equipe por mês

$40/equipe por mês Empresa: $77/equipe por mês

Classificações e avaliações do Findmyshift

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,6/5 (950+ avaliações)

5. Wageloch

via Wageloch A Wageloch se compromete a facilitar o seu trabalho como gerente de RH para que você possa se concentrar em fazer a diferença. Essa plataforma multifuncional de escala de serviço e folha de pagamento mede o tempo e controla a presença, fornece relatórios e análises e oferece suporte local a empresas em vários locais.

Compare facilmente o tempo de relógio de ponto com o tempo registrado para obter um cálculo preciso do salário; gerencie orçamentos, penalidades e custos de trabalho em uma única plataforma; e elimine erros humanos com o sistema inteligente de cálculo de salários Recursos de RH incluindo impressão digital e atendimento por GPS.

Melhores recursos do Wageloch

Rastrear dados de porcentagem salarial para limitar os custos

Tome decisões orçamentárias precisas por meio de plug-ins de pagamento

Permita que sua equipe acesse as escalas de serviço por e-mail e SMS

Limitações do Wageloch

O software de escala de serviço carece de integração de funcionários

Alguns usuários relataram erros no rastreamento por GPS

Preços do Wageloch

Software de gerenciamento da força de trabalho (somente): A partir de $107 ex.GST por mês por local

A partir de $107 ex.GST por mês por local Gerenciamento da força de trabalho com sistema de RH: A partir de $139 ex.GST por mês por local

Classificações e resenhas do Wageloch

Capterra: 4,4/5 (mais de 220 avaliações)

6. Calendly

via Calendly O Calendly é um aplicativo de reuniões totalmente automatizado plataforma de agendamento . Essa alternativa do WhenToWork elimina as idas e vindas no planejamento de reuniões para todos os usuários da organização (e até mesmo fora dela).

Você pode compartilhar um link de agendamento pessoal para que outras pessoas possam marcar compromissos/reuniões em seu calendário. Você pode escolher entre vários tipos de compromissos, definir tempos de espera entre as reuniões e permitir lembretes e confirmações automáticas para as reuniões agendadas.

É possível personalizar a plataforma e introduzir ferramentas específicas para seu setor e departamentos.

Essa plataforma completa permite que você crie relacionamentos, contrate candidatos, agende compromissos, feche negócios e amplie seus negócios mais rapidamente.

Melhores recursos do Calendly

Configure facilmente reuniões internas e externas

Gerar links de reserva com base em vários tipos de eventos

Integração com plataformas de calendário populares

Acesse análises de reuniões e recursos orientados por TI

Limitações do Calendly

Falta de recursos de agendamento de turnos, controle de tempo e gerenciamento de equipes

Personalização limitada na versão gratuita

Nem todos se sentem à vontade para compartilhar informações de calendário

Preços do Calendly

**Gratuito

Padrão: US$ 10/usuário por mês

US$ 10/usuário por mês Teams: $16/usuário por mês

$16/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.300 avaliações)

7. QuickBooks Time

via Tempo do QuickBooks Anteriormente conhecido como TSheets, o QuickBooks Time fornece ferramentas de controle de tempo em movimento para ajudá-lo a gerenciar pessoas e projetos, ajudando-o a economizar dinheiro na folha de pagamento. 💸

Controle facilmente o tempo com base em tarefas ou atividades e atribua a projetos. Gerencie perfeitamente as taxas de tempo faturáveis, ajustando as taxas com base no usuário, função, tarefa, atribuições de projeto etc. Você também pode criar regras que reforcem a conformidade com as políticas corporativas de tempo e despesas em toda a organização.

Os melhores recursos do QuickBooks Time

Controle, envie e aprove o tempo de qualquer lugar usando o aplicativo QuickBooks Workforce

Obtenha visibilidade completa de quem está trabalhando em quê

Analise dados de tempo, rastreie tendências e obtenha insights sobreprodutividade da força de trabalho* Prever custos e planejar com eficiência por meio de insights de negócios

Limitações de tempo do QuickBooks

Alguns usuários podem achar os recursos e as configurações da plataforma complexos no início

Os usuários relataram discrepâncias com a sincronização de entrada e saída de relógios no backend

Preços do QuickBooks Time

Início simples: US$ 30/mês

US$ 30/mês Essentials: $60/mês

$60/mês Plus: $90/mês

$90/mês Avançado: $200/mês

Classificações e resenhas do QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

8. HROne

via HROne Indo um pouco além das outras alternativas ao WhenTowork nesta lista, o HROne otimiza 127 Processos de RH em uma única plataforma. Não se trata apenas de uma ferramenta de agendamento de funcionários, o HROne é um sistema completo de gerenciamento de recursos humanos (HRMS) que automatiza o ciclo de vida dos funcionários - do desempenho à folha de pagamento e muito mais.

Uma de suas maiores vantagens está no gerenciamento de presença - você pode aproveitá-lo para calcular automaticamente os dias de pagamento dos funcionários, folgas, feriados e muito mais.

Outro ponto forte da ferramenta é seu recurso de folha de pagamento sem contato. Depois de configurar os grupos de pagamento de acordo com a estrutura organizacional e atribuir estruturas salariais aos funcionários, o HROne entra em ação com uma calculadora CTC automatizada para processar a folha de pagamento sem erros em um único toque. O programador automático da folha de pagamento também garante pagamentos pontuais para manter os funcionários satisfeitos.

Melhores recursos do HROne

Acesse um banco de dados centralizado de informações dos funcionários

Permitir que os funcionários acessem e marquem a presença quando estiverem em campo ou fora do escritório a trabalho

Gerenciar cálculos de salários, deduções fiscais e benefícios dos funcionários

Obter ferramentas de relatórios e análises para obter insights sobre as tendências da força de trabalho

Limitações do HROne

A abundância de opções de personalização pode levar à complexidade

Os usuários às vezes encontram limitações no suporte ao cliente

Preços do HROne

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do HROne

G2: 4,7/5 (990+ avaliações)

4,7/5 (990+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Hubstaff

via Equipe do Hub Ferramenta multifuncional de planilha de horas e software de gerenciamento da força de trabalho, o Hubstaff é apreciado por monitorar equipes de trabalhadores no escritório e até mesmo remotas com dados de produtividade acionáveis, rastreamento de tempo em vários dispositivos e análise de equipe para sua empresa. Ele evita dores de cabeça com a folha de pagamento e fornece orçamentos intuitivos para projetos lucrativos. 🌟

Ao usar o Hubstaff para criar escalas de turnos, você será notificado automaticamente sobre turnos atrasados, perdidos ou abandonados. Você também receberá um resumo diário por e-mail de quem trabalhou, quando e onde, eliminando a necessidade de fazer check-ins manuais.

Seja qual for o setor de atuação de sua empresa, o Hubstaff abrange todos os tipos de emprego e se integra à sua pilha existente.

Melhores recursos do Hubstaff

Monitore o tempo gasto em tarefas, projetos e trabalho do cliente usando o recurso de controle de tempo

Integrar ferramentas de monitoramento de atividades, como capturas de tela e rastreamento de aplicativos/URLs

Monitore os locais de trabalho por meio do rastreamento por GPS e aumente a responsabilidade

Gerar relatórios de produtividade, permitindo que os gerentes tomem decisões baseadas em dados

Limitações de equipe de trabalho

Novos usuários podem enfrentar uma sobrecarga de recursos

As ferramentas de monitoramento de atividades podem causar preocupações com a privacidade

Preços da Hubstaff

Inicial: US$ 4,99/usuário por mês

US$ 4,99/usuário por mês Crescimento: US$ 7,50/usuário por mês

US$ 7,50/usuário por mês Equipe: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Enterprise: $25/usuário por mês

Classificações e avaliações da equipe do Hubstaff

G2: 4,4/5 (mais de 430 avaliações)

4,4/5 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.420 avaliações)

10. Ceridian Dayforce

via Ceridian Dayforce O Ceridian Dayforce é um software HCM (Human Capital Management, gerenciamento de capital humano) que combina vários recursos de gerenciamento da força de trabalho, como planejamento de mão de obra, tempo e presença, folha de pagamento e agendamento.

Os gerentes podem criar cronogramas e atribuir turnos com base em orçamentos, previsões de demanda, habilidades dos funcionários e disponibilidade. Os funcionários podem solicitar folgas, trocar turnos e fazer ofertas para turnos abertos por meio de seu portal de autoatendimento

Ele capacita seu pessoal por meio de gerenciamento de tarefas e monitoramento de ausências. É uma ótima ferramenta para gerenciar turnos e, ao mesmo tempo, manter-se dentro do orçamento previsto.

Os melhores recursos do Ceridian Dayforce

Use a visualização de barras para identificar rapidamente quando os recursos estão com excesso, falta ou ociosidade de escala

Defina regras de agendamento para simplificar cenários complexos de agendamento

Tome decisões baseadas em dados por meio de ferramentas de IA e aprendizado de máquina

Manter a conformidade com as leis trabalhistas em termos de remuneração e programação

Acessar e auditar dados continuamente durante todo o ciclo de pagamento

Limitações do Ceridian Dayforce

Recursos limitados no aplicativo móvel

Alguns usuários relatam dificuldades de integração com sistemas existentes e aplicativos de terceiros

Preços do Ceridian Dayforce

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Ceridian Dayforce

G2: 4,2/5 (mais de 780 avaliações)

4,2/5 (mais de 780 avaliações) Capterra: 4,3/5 (940+ avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de funcionários

Esperamos que esta lista de alternativas ao WhenToWork lhe ofereça as melhores opções de software e aplicativos de agendamento de funcionários. No entanto, se você estiver procurando uma ferramenta abrangente de RH e de gerenciamento de funcionários, essas podem não ser as melhores opções.

Entre no ClickUp!

Embora o ClickUp possa não ter recursos essenciais de agendamento, sua flexibilidade implica que ele tem aplicativos de RH mais amplos - integração, definição de metas, controle de tempo, alocação de recursos, gerenciamento de projetos, treinamento e desenvolvimento de funcionários, gerenciamento de presença, Rastreamento de PTO e muito mais. Plataforma de gerenciamento de RH tudo-em-um do ClickUp o ajudará a gerenciar a equipe dos seus sonhos com a maior facilidade e delicadeza.

Crie o sistema perfeito para simplificar a contratação, a integração e o desenvolvimento dos funcionários com a plataforma completa de gerenciamento de RH do ClickUp. Visualizações personalizadas 🎊