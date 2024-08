Testamos os 10 melhores sistemas de atendimento remoto em 2024

Seus funcionários remotos estão trabalhando com eficiência?

Acompanhar o desempenho e a frequência de seus funcionários pode ser um desafio em um ambiente de trabalho remoto. Eu já passei por isso. É por isso que mudei para sistemas de atendimento remoto para monitorar e maximizar a produtividade dos funcionários.

Essas ferramentas se tornaram componentes cruciais do gerenciamento eficiente da força de trabalho, pois ajudam gerentes como eu a acompanhar as escalas de turnos e a analisar as horas de login dos funcionários sem supervisão direta.

Você está no lugar certo se também quiser simplificar as tarefas gerenciais e aumentar a eficiência da força de trabalho. Neste blog, comparamos meticulosamente e escolhemos os 10 melhores sistemas de atendimento remoto com base em seus recursos, preços e avaliações de clientes.

O que você deve procurar nos sistemas de atendimento remoto?

Como líder, você pode cair na armadilha de microgerenciar os funcionários, o que acaba reduzindo a produtividade, a motivação e o envolvimento deles. Até eu caí nessa armadilha ao tentar estratégias para melhorar o desempenho, mas não mais.

Quando utilizei as ferramentas de atendimento remoto, elas ajudaram a rastrear as horas de trabalho dos funcionários remotos sem serem intrusivas ou controladoras.

Se você está em vias de escolher o melhor software de atendimento remoto, comece avaliando suas necessidades e objetivos específicos. Você deve sempre verificar a compatibilidade do software com seus sistemas existentes e sua facilidade de uso, para que não seja necessário um treinamento extensivo para navegar.

Vejamos alguns recursos essenciais a serem considerados antes de escolher o sistema de atendimento remoto para sua empresa:

1. Automatização do atendimento

Os modernos sistemas de atendimento remoto podem automatizar as marcações de presença dos funcionários. Optar por um sistema automatizado de gerenciamento de presença ajuda a reconhecer melhor os funcionários pontuais que desempenham diligentemente suas funções e atendem às expectativas da organização.

Essas ferramentas também trazem inúmeros benefícios, como precisão, produtividade e conformidade, não deixando margem para erros intencionais ou não intencionais nas marcações de presença dos funcionários.

2. Notificações e lembretes

O sistema de atendimento remoto que você selecionar para sua empresa deve se integrar aos calendários digitais, como Microsoft Outlook, Calendly Mobile e Google Calendars. A escolha desse pacote de software informará toda a sua equipe sobre a capacidade de um indivíduo e acompanhará a presença por meio do calendário compartilhado.

3. Relatórios e análises

Um software ideal de gerenciamento de presença remota apresenta funcionalidades de relatório para fornecer uma visão abrangente das operações de sua empresa. Isso inclui a geração de relatórios criteriosos sobre tendências e padrões de presença e conformidade com as leis trabalhistas.

4. Gerenciamento de licenças

Um sistema de atendimento eficaz oferece recursos de gerenciamento de férias, como configuração de políticas de férias com base nas leis aplicáveis, levantamento de solicitações, assistência aos funcionários na verificação de saldos de férias, revisão de programações de férias etc.

5. Planilhas de horas

As gerenciamento de timesheet esse recurso é de extrema importância nos sistemas de atendimento remoto e não deve ser ignorado antes de você fazer uma escolha. Ele permite que você rastreie as horas programadas para o trabalho, as licenças, os acréscimos e os ajustes para o processamento das folhas de pagamento.

Dica profissional: Certifique-se de que seu software de atendimento remoto ofereça flexibilidade à sua força de trabalho remota e dê a ela alguma margem de manobra para concluir suas tarefas. Isso pode fazer com que seus funcionários se sintam mais à vontade para usar essas ferramentas e aumentar a produtividade.

Os 10 melhores sistemas de atendimento remoto para usar em 2024

1. ClickUp: O melhor para monitorar o desempenho e a produtividade dos funcionários

Como uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos, o ClickUp permite que você monitore o tempo de uma forma que atenda às suas necessidades. Com Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp do ClickUp, você pode monitorar facilmente as horas trabalhadas de qualquer local, fazer ajustes quando necessário e adicionar notas para controlar as horas faturáveis e o tempo específico do projeto.

Por exemplo, a ferramenta permite que seus funcionários iniciem e parem um cronômetro diretamente no aplicativo, no desktop com um Extensão do Chrome ou até mesmo adicionar registros de horas manualmente para trabalhos anteriores para controlar o tempo em todos os dispositivos. Os amplos recursos de categorização do ClickUp também permitem que os funcionários organizem os registros de tempo rastreados por meio de Campos personalizados e Tags do ClickUp .

Simplifique seus processos de controle de tempo com os recursos de controle de tempo do ClickUp

Você também pode pedir à sua equipe para adicionar notas às entradas de tempo e filtrá-las por vários critérios para obter insights sobre onde e como o tempo está sendo gasto em toda a empresa.

Além dos recursos, os modelos personalizáveis e prontos para uso do ClickUp facilitam o esboço e a implementação de sistemas de controle sem perder o ritmo. Com o Modelo de Folha de Presença do ClickUp você pode rastrear a presença e as ausências de seus funcionários, ver quando eles estão voltando de férias e criar lembretes flexíveis para os funcionários sobre suas programações de trabalho remoto.

Use o modelo de folha de presença do ClickUp para monitorar a presença e analisar as tarefas para obter o máximo de produtividade

Faça o download deste modelo Além disso, Visões de RH do ClickUp são úteis para supervisionar a integração de funcionários, a programação e outros detalhes importantes. Estabeleça um local centralizado para os dados dos funcionários e a correspondência privada entre eles e seus gerentes. Você pode usar esse local central para monitorar o progresso, realizar pesquisas de envolvimento dos funcionários e se preparar para as próximas avaliações de desempenho.

melhores recursos do #### ClickUp

Rastreamento de tempo: Use o controle de horas do ClickUp para criar e personalizar planilhas de horas e visualizar relatórios detalhados sobre o tempo de seus funcionários por dia, semana, mês ou qualquer intervalo personalizado

Use o controle de horas do ClickUp para criar e personalizar planilhas de horas e visualizar relatórios detalhados sobre o tempo de seus funcionários por dia, semana, mês ou qualquer intervalo personalizado Colaboração contínua: Visualize o progresso de seus projetos remotamente, monitore sprints e backlogs com gráficos ágeis ecolabore em tempo real com o Clickup Docs e Whiteboards *PTO Calendar: Simplifique o controle das férias e dos dias de licença médica dos funcionários com oModelo de calendário ClickUp PTO *Automate Tasks: UseAutomação do ClickUpque oferece mais de 100 automações pré-criadas para otimizar fluxos de trabalho, transferências de projetos e tarefas de rotina

Visualize o progresso de seus projetos remotamente, monitore sprints e backlogs com gráficos ágeis ecolabore em tempo real com o Clickup Docs e Whiteboards *PTO Calendar: Simplifique o controle das férias e dos dias de licença médica dos funcionários com oModelo de calendário ClickUp PTO *Automate Tasks: UseAutomação do ClickUpque oferece mais de 100 automações pré-criadas para otimizar fluxos de trabalho, transferências de projetos e tarefas de rotina Criptografia de dados: Garanta a segurança de dados confidenciais com a criptografia AES-256, que impede o acesso não autorizado a terceiros

Use o modelo de calendário ClickUp PTO para criar e otimizar seus processos de folga

Faça o download deste modelo

Limitações do ClickUp

Sua curva de aprendizado acentuada pode dificultar a navegação dessa plataforma para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito: Para sempre

Para sempre Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês.

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (9500+ avaliações)

: 4.7/5 (9500+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4100+ avaliações)

2. ClockShark: O melhor para rastrear funcionários em campo

via ClockShark O ClockShark é outra ferramenta poderosa que conta com rastreamento por GPS para monitorar em tempo real a localização dos funcionários e suas horas de trabalho. A plataforma fornece planilhas de horas 100% precisas e reduz os custos da folha de pagamento com seu software de controle de ponto .

Essa plataforma também garante que seus funcionários sejam mais responsáveis, pois sabem que o tempo deles está sendo monitorado. Gosto de seus recursos adicionais, como integração de contabilidade, rastreamento de atividades, agendamento de funcionários, relatórios personalizáveis e muito mais.

Melhores recursos do ClockShark

Soluções integradas de software de folha de pagamento e contabilidade, como QuickBooks e QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® e ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero e mais de 1.000 aplicativos usando Zapier

Mantenha registros de horas precisos de todos os seus funcionários e evite problemas de presença com o Virtual Attendance Clock

Use seus recursos aprimorados de gerenciamento de projetos para atribuir tarefas, acompanhar o progresso do trabalho e os prazos

Elimine o arredondamento da planilha de horas, permitindo que você controle com precisão os custos de mão de obra

Limitações do ClockShark

Não possui recursos de faturamento

Não funciona bem com o rastreamento GPS e a sincronização de dados do aplicativo móvel

Preços do ClockShark

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Padrão: $40 por mês

$40 por mês Pro: $60 por mês

ClockShark classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1800+ avaliações)

3. Gusto: melhor para monitorar a produtividade dos funcionários

via Gusto Procurando uma ferramenta eficiente para criar relatórios de dados financeiros e acompanhar o atendimento remoto em tempo real? O Gusto é a melhor opção. Essa plataforma integra-se ao AttendanceBot para sincronizar as planilhas de horas dos funcionários e facilitar a folha de pagamento de funcionários e prestadores de serviços.

Com o Gusto, você também pode acompanhar a produtividade dos funcionários e estimular as melhores partes do desempenho da sua equipe.

Achei suas ferramentas de tempo e presença úteis para lidar com férias complexas e planos de licença remunerada. A ferramenta facilita a aprovação de solicitações de folga e a sincronização do tempo de folga aprovado com a folha de pagamento e os calendários da empresa.

melhores recursos do #### Gusto Controle as horas de trabalho dos funcionários A Replicon é uma das melhores ferramentas de trabalho remoto para controle de tempo e presença, conformidade trabalhista, programação e pagamento.

É uma das minhas favoritas, pois elimina completamente a necessidade de registrar a presença manualmente, aproveitando os recursos de IA. O Replicon captura automaticamente o tempo gasto por sua força de trabalho em mais de 100 aplicativos de trabalho, como Slack, Jira, Asana, Zoom e outros.

A plataforma também permite que você defina e gerencie políticas de acumulação e redefinições com base em suas necessidades de negócios.

Recursos como o Enterprise controle de tempo e o gerenciamento da força de trabalho tornam a Replicon uma ferramenta ideal para grandes organizações, pois unifica o controle de horas, o gerenciamento de turnos e o planejamento da força de trabalho em uma única plataforma.

Melhores recursos do Replicon

Simplifique a criação de planilhas de horas com fluxos de trabalho de aprovação dinâmicos baseados em validações de dados de presença em tempo real

Identifique os funcionários ideais com base no custo ou nas habilidades com seu SmartSchedule alimentado por IA

Fornece captura de tempo intuitiva, monitoramento 24 horas por dia e rastreamento de horas regulares versus horas extras para funcionários assalariados e horistas

Ofereça planilhas de horas pré-preenchidas montadas, precisas e completas para seus funcionários revisarem e enviarem

Limitações do Replicon

Pode ser difícil de configurar, pois há muitos recursos e opções de personalização

A criação de relatórios com estruturas personalizadas pode ser um desafio

Preços da Replicon

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor

Avaliações e resenhas da Replicon

G2 : 4.3/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

5. TimeClock Plus: o melhor para agendamento automatizado de funcionários

via timeClock Plus O TimeClock Plus é uma solução flexível de controle de ponto que oferece soluções locais e baseadas na nuvem. Ele permite acesso a programações ao vivo e permite que os funcionários sejam rastreados por meio de dispositivos móveis.

A plataforma se integra bem a centenas de sistemas de folha de pagamento, planejamento de recursos empresariais (ERP) e gerenciamento de capital humano (HCM), para que você não precise se preocupar com problemas de TI.

Quanto aos seus recursos exclusivos, achei o aplicativo de atendimento móvel bastante fácil de usar. Os funcionários podem usá-lo para registrar a entrada e a saída de forma conveniente, visualizar planilhas de horas e gerenciar horários diretamente de seus telefones.

Quando você está em trânsito com um trabalho remoto, um aplicativo móvel que funcione bem como esse pode ajudar a economizar horas de controle manual de tempo e verificação cruzada de registros de tempo.

melhores recursos do #### TimeClock Plus

Permite que os funcionários entrem e saiam de qualquer lugar com uma conexão à Internet usando o controle de horas baseado na nuvem

Configurar o mecanismo de folha de pagamento com diferentes taxas de pagamento, diferenciais de turno e critérios de horas extras

Gerencie as folgas com um único clique usando o recurso de gerenciamento de ausências

Permitir a programação perfeita dos funcionários com programações de turnos ininterruptos, de acordo com suas rotações exclusivas e regras incorporadas

Limitações do TimeClock Plus

Possui uma interface menos intuitiva em comparação com outros sistemas de atendimento remoto

Pode não se conectar perfeitamente com todos os aplicativos ou sites de terceiros

Preços do TimeClock Plus

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor

Avaliações e resenhas do TimeClock

G2 : 4.3/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

6. Connecteam: Melhor para monitorar a presença em tempo real

via equipe de conexão O Connecteam é uma excelente plataforma que pode fazer o rastreamento inteligente de tempo usando planilhas de horas automatizadas. Com essa plataforma, você pode gerenciar facilmente todas as operações diárias, como delegação de tarefas em tempo real, programação eficiente da equipe, monitoramento de presença em tempo real, relatórios instantâneos com resultados ao vivo e muito mais.

Como gerente, ela fornece uma visão geral clara da disponibilidade, das qualificações e das preferências da equipe, o que o ajuda a dominar o processo de agendamento.

O que mais me agrada nessa ferramenta é seu conjunto abrangente de recursos. O Connecteam reúne funções de RH, comunicação, gerenciamento de tarefas e agendamento em uma única plataforma, facilitando a visibilidade de ponta a ponta.

Projetado tendo em mente os trabalhadores sem mesa, ele oferece uma solução única para manter seus funcionários atualizados sobre tudo relacionado ao trabalho - desde sua programação individual até a base de conhecimento e atualizações da empresa.

Melhores recursos do Connecteam

Permite definir as regras de intervalo e horas extras dos funcionários de acordo com as leis trabalhistas locais, estaduais e federais

Aceitar suaspolíticas de trabalho híbrido registrando as horas de login com o relógio de ponto no aplicativo ou com o aplicativo Kiosk no local

Use o bate-papo no aplicativo para se comunicar diretamente com os funcionários

Use ferramentas integradas de relatórios e análises para rastrear e otimizar as principais funções de gerenciamento nas operações diárias e no RH

Limitações do Connecteam

Você pode experimentar atrasos ocasionais e congelamento do aplicativo

Requer muitas atualizações para acessar mais recursos

Preços do Connecteam

Gratuito: Para sempre

Para sempre Básico: $35/mês

$35/mês Advanced: $59/mês

$59/mês Expert: $119/mês

Connecteam avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

7. TimeCamp: O melhor para controle de tempo

via TimeCamp O TimeCamp é um dos melhores sistemas de presença remota que gerencia a presença dos funcionários, registra as horas de trabalho e cria folhas de pagamento, tudo isso usando um único aplicativo. Ele oferece rastreamento de tempo baseado em palavras-chave, o que significa que você pode definir palavras-chave para tornar o rastreamento de tempo automático.

Experimentei o sistema de controle de presença e ele é útil para manter o controle das horas de trabalho, férias e licenças médicas em um só lugar, ajudando a reduzir a possibilidade de erros.

Ele também se integra a ferramentas como Airtable, Asana e Gitlab, entre outras, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento de cronogramas de projetos com mais eficiência.

Melhores recursos do TimeCamp

Oferece um recurso de geofencing, que é perfeito para rastrear trabalhadores de campo sempre em movimento

Gerar relatórios detalhados sobre o uso do tempo, o progresso do projeto e o desempenho de equipes remotas usando o recurso de relatórios

Adicione, edite ou exclua registros de tempo com quadros de horários gráficos e altere a visualização entre diária e semanal com apenas alguns cliques.

limitações do #### TimeCamp

Não permite que você personalize os nomes e a interface das tarefas

Oferece funcionalidades limitadas de relatórios e exportação

Preços do TimeCamp

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Inicial: $3,99/mês

$3,99/mês Premium: $6,99/mês

$6,99/mês Ultimate: $10,99/mês

$10,99/mês Enterprise: $14,99/mês

TimeCamp avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

8. ADP Workforce Now: O melhor para simplificar o sistema de atendimento remoto

via ADP Workforce Now O ADP Workforce Now é um software abrangente de gerenciamento de recursos humanos que ajuda a manter a precisão e a conformidade da folha de pagamento para que você possa investir essas horas de volta em sua empresa.

Seu recurso exclusivo fornece opções de login biométrico, como reconhecimento facial e digitalização de dedos, oferecendo uma camada extra de segurança. Pessoalmente, prefiro essas opções em vez de interfaces protegidas por senha.

As soluções automatizadas de tempo e presença da plataforma rastreiam as solicitações de folga, as aprovações e as férias dos funcionários e permitem que todos os seus funcionários entrem e saiam em vários dispositivos.

Melhores recursos do ADP Workforce Now

Permitir que os funcionários registrem a entrada e a saída, adicionem o intervalo para refeição e transfiram seu tempo entre departamentos, locais ou cargos

Permitir que os gerentes acompanhem e monitorem os padrões de presença, gerem relatórios sobre as horas dos funcionários e aprovem solicitações de folga

Fornecer ferramentas para treinamento e desenvolvimento, com o objetivo de apoiar o ciclo de vida completo do funcionário, desde a contratação até o planejamento de sucessão

Integrar-se bem com ferramentas como Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks e Greenhouse

Limitações do ADP Workforce Now

Você pode enfrentar desafios quando quiser personalizar relatórios.

A integração com sistemas existentes e alguns softwares de terceiros pode ser complexa.

Preços do ADP Workforce Now

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor.

Avaliações e resenhas do ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 (mais de 3300 avaliações)

4,1/5 (mais de 3300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 6400 avaliações)

9. ExakTime: melhor para rastrear trabalhadores de campo

via ExakTime O ExakTime foi projetado especialmente para equipes e funcionários que trabalham fora do local de trabalho. Ele oferece um aplicativo simples com recursos fáceis de entrada e saída. Ele também oferece um recurso de GPS que permite rastrear a localização do funcionário em tempo real, que pode ser acessado de qualquer dispositivo móvel.

Com o ExakTime, você obtém mais de 40 modelos de relatórios pré-criados para monitorar a presença e o tempo dos funcionários. Esses relatórios fornecem visibilidade em tempo real e percepções acionáveis necessárias para a tomada de decisões essenciais ao bem-estar de seus negócios.

Considero o sistema de alertas bastante útil. Ele me ajuda a configurar alertas automáticos para os funcionários. Como gerente, esses alertas garantem que eu e meus funcionários não percamos itens de ação críticos, como o envio de licenças, a aprovação ou o monitoramento do limite de horas extras.

Melhores recursos do ExakTime

Controle as horas de trabalho dos funcionários, entradas tardias, saídas antecipadas e ausências

O uso do recurso de captura de identificação com foto evita problemas relacionados à fraude de tempo e ao uso não autorizado de cartões de ponto ou PINs

Oferece relógios de ponto robustos que servem como centros de presença quando se trabalha fora do local; esses dados de presença e tempo podem ser armazenados e sincronizados na nuvem para que os gerentes possam acessá-los no escritório

Limitações do ExakTime

Você pode ter problemas para executar relatórios com base nos horários de seus funcionários

Ele não permite que seus funcionários vejam as horas acumuladas em cada período de pagamento.

Preços do ExakTime

Avançado: US$ 9/mês

US$ 9/mês Premium: Entre em contato com a equipe de vendas

Entre em contato com a equipe de vendas Elite: Entre em contato com a equipe de vendas

ExakTime avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (50 + avaliações)

4,2/5 (50 + avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 150 avaliações)

10. Quickbooks Time: melhor para monitorar o desempenho dos funcionários

via Quickbooks Time O Quickbooks Time oferece um painel intuitivo na Web, um aplicativo móvel e um quiosque de tempo que facilita o monitoramento em tempo real dos funcionários. Com essa plataforma, você pode acompanhar todas as ações de seus funcionários em qualquer lugar e garantir que eles cumpram os prazos com a colaboração em projetos e o controle de horas.

Essa plataforma integra a programação de funcionários e o controle de horas em um só lugar.

Ela me permite criar programações, compartilhá-las com os funcionários e atribuir trabalhos e turnos. O software também oferece recursos como Rastreamento de PTO assinaturas de planilhas de horas e controle de milhagem.

Melhores recursos do Quickbooks Time

Controle as horas com soluções de gerenciamento de folha de pagamento precisas, automatizadas e fáceis de usar

Use a tecnologia de geofencing para gerenciar projetos, cronogramas e custos de trabalho e rastrear a localização dos funcionários durante o horário de trabalho.

Ajuda os prestadores de serviços a gerar e enviar faturas usando modelos

Limitações de tempo do Quickbooks

Falta de relatórios personalizados

Limitações com o tamanho do arquivo e dos dados, bem como o número de usuários

Preços do Quickbooks Time

Gratuito: Teste de 30 dias

Teste de 30 dias Premium: $6/mês

$6/mês Elite: $12/mês

Quickbooks avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (1400+ avaliações)

4,5/5 (1400+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (6700+ avaliações)

Gerencie a presença da sua equipe remota com o ClickUp

Você não pode confiar em cálculos manuais de presença e gastar inúmeras horas decodificando modelos de folha de presença para funcionários no escritório ou trabalhadores remotos. Se você ainda faz isso, deve estar muito familiarizado com as dificuldades de verificação cruzada de imprecisões e adulteração da folha de ponto. É preciso implementar um sistema de controle de presença para facilitar o controle de horas e concentrar-se nas funções essenciais do negócio. O ClickUp ajuda a gerenciar uma equipe remota alinhar-se às metas compartilhadas, monitorar o progresso e colaborar sem problemas. Com seu controle de tempo do projeto e visualização clara das escalas e turnos dos funcionários, ele garante o processamento preciso da folha de pagamento.

Registre-se para um conta ClickUp gratuita e transforme a maneira como você gerencia seus talentos remotos!