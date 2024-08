10 melhores softwares de controle de ponto em 2024

Procurando maneiras de economizar tempo no controle de horas? Parece que você precisa de um software de controle de tempo e presença!

A boa notícia é que existem muitas opções projetadas para dar suporte a equipes e organizações de todos os tamanhos. Alguns oferecem funcionalidade básica de controle de ponto, enquanto outros são plataformas completas que combinam controle de ponto com gerenciamento de projetos, sistemas de folha de pagamento, administração de benefícios e muito mais.

Mergulhe de cabeça e descubra o que procurar em um software de controle de presença - e encontre a ferramenta perfeita para sua organização nesta lista selecionada.

O que é um software de controle de presença?

O software de controle de ponto pode desempenhar várias funções. No nível básico, ele oferece a capacidade de controlar as horas que os funcionários trabalham.

Entretanto, a maioria dos softwares faz muito mais do que isso - como fornecer ferramentas para dividir o dia de trabalho em horas trabalhadas em tarefas ou projetos específicos, ou oferecer recursos para controlar as horas faturáveis e gerar faturas. Alguns softwares oferecem até mesmo um conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de projetos com visualizações de quadro e cartão para que você possa mapear projetos, acompanhar tarefas e colaborar com os membros da equipe.

O que você deve procurar em um software de controle de ponto?

Com todas as opções disponíveis, pode ser confuso escolher a opção certa para a sua equipe. Procure um software que tenha os seguintes recursos essenciais.

Simplicidade: Em vez de adicionar mais um aplicativo à sua pilha de aplicativos, procure um software que possa minimizar o número de aplicativos que você usa, como um software de controle de ponto que também ofereça ferramentas de gerenciamento de projetos,registros diáriosou outros recursos úteis

Interface de usuário intuitiva: Evite taxas de adoção baixas escolhendo um software que facilite a marcação de ponto, o controle das horas de trabalho, o envio de solicitações de folga e muito mais

Os recursos certos para a sua empresa: Com tantas opções disponíveis, não se contente com um software que não possa rastrear horas faturáveis, acúmulos de férias ou alguma outra ferramenta crucial de que sua empresa precisa

Interface configurável: O software de controle de horas deve ser personalizável para que você possa criar um painel de controle que mostre rapidamente as informações de que mais precisa

Fácil registro de horas: Nem todos os softwares de controle de horas facilitam a alteração manual das horas ou dos horários de entrada e saída, mas erros humanos acontecem e você deve ser capaz de fazer ajustes facilmente quando necessário

Os 10 melhores softwares de controle de ponto para usar em 2024

Pronto para encontrar o melhor software de controle de ponto do mercado? Todas as opções da lista abaixo oferecem uma variedade de excelentes recursos: ferramentas de programação de turnos, sistemas de folha de pagamento, controle de ponto baseado em nuvem e muito mais.

Crie planilhas de horas e monitore o tempo registrado no ClickUp

O ClickUp oferece a flexibilidade de controlar o tempo da maneira que você precisar. Por exemplo, você pode usar o Folha de Presença do ClickUp para rastrear quem está trabalhando ou participando de reuniões. Com Os recursos de controle de tempo do projeto do ClickUp com o ClickUp, você pode monitorar as horas trabalhadas de qualquer lugar, fazer alterações retroativas quando necessário e manter anotações sobre o tempo trabalhado para que possa classificar entre horas faturáveis ou horas trabalhadas em projetos específicos. Os Modelo de planilha de horas do ClickUp Services vai ainda mais fundo, oferecendo uma maneira fácil não só de controlar as horas faturáveis, mas também de controlar e gerenciar os custos e os recursos dos serviços que você presta.

Além do controle de horas, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas para monitorar a atividade dos funcionários rastrear tarefas e organizar projetos. Use painéis de controle de projetos para ajudar as equipes a se manterem em dia com as tarefas, ou use a visualização de carga de trabalho para ver quanto trabalho cada membro da equipe tem em mãos. Você também pode monitorar a atividade dos funcionários por meio da Activity View.

No lado dos recursos humanos, você pode usar Visualizações de RH do ClickUp para gerenciar integração de funcionários , programação de horários e outros detalhes críticos. Crie um hub central que contenha informações sobre os funcionários e comunicações confidenciais entre eles e seus supervisores. Você pode usar esse hub para acompanhar o desenvolvimento, gerenciar pesquisas de envolvimento dos funcionários e se preparar para as próximas avaliações de desempenho .

Melhores recursos do ClickUp:

Limitações do ClickUp:

Se estiver procurando um controle de tempo básico, o ClickUp pode oferecer mais ferramentas do que você precisa

Esteja preparado para gastar tempo aprendendo sobre todas as ferramentas e recursos que o ClickUp oferece

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Clockify

via Relógio Como um dos principais aplicativos de controle de tempo o Clockify oferece muitos recursos por um custo relativamente baixo. Ele permite controlar as horas de várias maneiras diferentes: em planilhas de horas para folha de pagamento, por projeto e por horas faturáveis. Os funcionários podem bater ponto por meio de dispositivos móveis, e você pode configurar um tablet com o Kiosk do Clockify, onde todos podem bater ponto rapidamente com um PIN.

Melhores recursos do Clockify:

Use os cronômetros do Time Tracker para registrar horas de projeto, horas faturáveis e muito mais

Crie planilhas de horas para seu departamento de folha de pagamento em menos de um minuto

Configure o Clockify Kiosk para criar um sistema simples de registro de ponto para trabalhadores presenciais

Integre-se a aplicativos popularesaplicativos de produtividade incluindo Asana, Trello, Jira e outros

Limitações do Clockify:

Erros do usuário, como esquecer de iniciar ou parar os cronômetros, podem levar a um controle de tempo impreciso

O software baseado em nuvem pode não funcionar bem em locais de trabalho sem acesso à Internet

Preços do Clockify:

Free Forever para recursos limitados

para recursos limitados Basic: $3,99 por usuário/mês

$3,99 por usuário/mês Standard: US$ 5,49 por usuário/mês

US$ 5,49 por usuário/mês Pro: $7,99 por usuário/mês

$7,99 por usuário/mês Enterprise: $11,99 por usuário/mês

Clockify avaliações e comentários:

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.600 avaliações)

3. Tempo do QuickBooks

via QuickBooks Quando as pessoas pensam no QuickBooks, elas pensam em software de contabilidade, mas com o QuickBooks Time, você também tem um conjunto robusto de ferramentas de controle de tempo. Para começar, o QuickBooks Time está disponível em plataformas móveis e de desktop, facilitando o controle do tempo, não importa onde o trabalho o leve. Você usará planilhas de horas para controlar o tempo, e esse aplicativo também oferece aos gerentes uma maneira fácil de ver quem está trabalhando e no que está trabalhando.

Melhores recursos do QuickBooks:

Configure planilhas de horas para registrar não apenas as horas trabalhadas, mas também a quilometragem, os dados de localização e muito mais

Obtenha visibilidade de quem está trabalhando, dos projetos em que estão trabalhando e de outros detalhes importantes

Crie relatórios personalizáveis para obter insights sobre custos de trabalho, planejamento de folha de pagamento e lucratividade

Integre-se com softwares populares de recursos humanos e folha de pagamento, como ADP, Square e JazzHR

Limitações do QuickBooks:

A configuração pode ser desafiadora e não é tão intuitiva para novos usuários quanto outras opções

As opções de registro de horas com base em diferentes projetos ou tarefas são limitadas

A edição dos horários de entrada e saída pode ser um desafio

Preços do QuickBooks:

Simple Start: US$ 15/mês

US$ 15/mês Essentials: US$ 30/mês

US$ 30/mês Plus: $45/mês

$45/mês Avançado: $100/mês

QuickBooks ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 6.500 avaliações)

4. Clique no tempo

via Clique no tempo Muitos aplicativos de controle de horas são baseados em assinatura, mas o TimeClick é uma compra única que oferece software de relógio de ponto, planilhas de horas, um rastreador de folgas remuneradas e tudo o mais que você precisa para gerenciar a folha de pagamento e as horas trabalhadas. Além disso, você pode usar esse software para controlar o tempo em um nível granular. Use códigos de trabalho para gerenciar facilmente as horas trabalhadas em diferentes equipes e projetos.

Melhores recursos do TimeClick:

Registre a entrada e a saída por meio de um quiosque no local de trabalho ou de um aplicativo móvel de qualquer lugar

Automatize o gerenciamento de horas pagas com orastreador de tempo livre pago (PTO)* Automatize a folha de pagamento com cálculos automáticos de tempo rápidos e fáceis

Gerar relatórios totalmente personalizáveis, exportáveis como arquivos PDF, Excel ou CSV

Limitações do TimeClick:

Não suporta mais de uma taxa de pagamento por funcionário para funcionários que trabalham em vários cargos

Os usuários relatam que a interface poderia ser um pouco mais amigável

Preços do TimeClick:

Prime: $249 mais $99/ano para o plano de suporte opcional

$249 mais $99/ano para o plano de suporte opcional Premium: $499 mais $169/ano para o plano de suporte opcional

$499 mais $169/ano para o plano de suporte opcional Plus: $699 mais $219/ano para o plano de suporte opcional

$699 mais $219/ano para o plano de suporte opcional Platinum: $999 mais $289/ano para o plano de suporte opcional

TimeClick classificações e resenhas:

G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

4,3/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

5. Soco de amigo

via Soco de amigo A plataforma Buddy Punch foi projetada para automatizar todo o processo de controle de horas e folha de pagamento para que você possa ignorar as planilhas e os cálculos demorados. Além de controlar as horas trabalhadas, ela calcula automaticamente o tempo de doença acumulado, o tempo de férias e as horas extras. O Buddy Punch também oferece um controle de presença para que você tenha visibilidade de quem está trabalhando e no que está trabalhando.

Melhores recursos do Buddy Punch:

Use geofencing e bloqueio de endereço IP para rastrear funcionários remotos

Integração com softwares populares de folha de pagamento, como QuickBooks e ADP

Mantenha os funcionários responsáveis com rastreamento por imagem e GPS

Processar automaticamente a folha de pagamento sem planilhas ou cálculos

Limitações do Buddy Punch:

Relatórios de usuários indicam que pode ser difícil ajustar os cartões de ponto dos funcionários quando necessário

Não é possível fazer videoconferências com o Zoom ou outros aplicativos enquanto o Buddy Punch também estiver usando a câmera do dispositivo, a menos que você desligue o Buddy Punch, o que também interrompe os recursos de controle de tempo

Preços do Buddy Punch:

Standard: US$ 2,99 por usuário/mês, mais uma taxa básica fixa de US$ 19

US$ 2,99 por usuário/mês, mais uma taxa básica fixa de US$ 19 Pro: US$ 3,99 por usuário/mês, mais uma taxa básica fixa de US$ 19

US$ 3,99 por usuário/mês, mais uma taxa básica fixa de US$ 19 Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Buddy Punch avaliações e comentários:

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 900 avaliações)

6. Doutor do Tempo

via Médico do tempo O Time Doctor é parte software de controle de tempo, parte plataforma de análise. Ele oferece todos os recursos de controle de horas que você espera - como planilhas de horas, a capacidade de controlar o tempo de trabalhadores remotos e muito mais. O Time Doctor combina isso com análises robustas para que você possa monitorar as horas trabalhadas em projetos e até mesmo determinar quem são seus funcionários com melhor desempenho.

Melhores recursos do Time Doctor:

Controle o tempo até o minuto para otimizar a precisão do faturamento e da folha de pagamento

Permitir que os trabalhadores controlem o tempo mesmo quando o local de trabalho os deixa off-line

Acompanhe os sites e aplicativos que os funcionários estão usando mais

Analise fluxos de trabalho individuais para encontrar áreas de melhoria

Limitações do Time Doctor:

Alguns usuários relatam que o tempo nem sempre é sincronizado com precisão ao alternar entre computadores ou dispositivos

Os usuários dizem que o aplicativo móvel não tem muitas das funcionalidades da versão para desktop

Preços do Time Doctor:

Basic: US$ 5,90 por usuário/mês

US$ 5,90 por usuário/mês Standard: $8,40 por usuário/mês

$8,40 por usuário/mês Premium: $16,70 por usuário/mês

Time Doctor classificações e comentários:

G2: 4,4/5 (mais de 360 avaliações)

4,4/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

7. Quando eu trabalho

via Quando eu trabalho Esse aplicativo oferece um sistema de gerenciamento de cronograma que é simples e intuitivo. Com ele, você pode criar e compartilhar um cronograma de trabalho com sua equipe em minutos. Os recursos de mensagens permitem que os membros da equipe se comuniquem facilmente, mesmo que estejam em departamentos diferentes ou trabalhando em turnos diferentes, e você pode integrar as programações com os recursos de relógio de ponto para que os funcionários possam marcar o ponto de entrada e de saída e controlar as horas trabalhadas sem esforço.

melhores recursos do #### When I Work:

Crie programações usando códigos de cores, visualizações de calendário e outras ferramentas

Use recursos de bate-papo para se comunicar com os membros da equipe

Ofereça aos membros da equipe um local organizado para trocar turnos ou solicitar folgas

Publique e compartilhe programações para notificar instantaneamente os funcionários sobre seus turnos

When I Work limitations:

Relatórios de usuários indicam que o atendimento ao cliente pode ser lento

Faltam recursos para adicionar intervalos às escalas dos funcionários

Preços do When I Work:

Essencial: $2,50/usuário

$2,50/usuário **Pro: US$ 5/usuário

Premium: $8/usuário

When I Work ratings and reviews:

G2: 4,3/5 (mais de 270 avaliações)

4,3/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. Sempre

via Sempre O Everhour é uma opção popular de software de controle de tempo e presença - e isso porque ele oferece um rastreador de tempo simples que permite controlar as horas trabalhadas, os intervalos dos funcionários, o tempo gasto em tarefas e assim por diante. Você também pode usar o Everhour para controlar o seu orçamento e gerar faturas para os clientes.

Melhores recursos do Everhour:

Mapeie projetos e cronogramas de funcionários com uma interface visual intuitiva

Acompanhe o tempo e as despesas para ficar por dentro do orçamento do seu projeto

Criar e enviar faturas aos clientes com apenas alguns cliques

Integração com softwares populares de gerenciamento de projetos, como Asana, Jira, ClickUp e Trello

Limitações do Everhour:

Os planos pagos exigem um mínimo de dois a cinco usuários - não é ideal para indivíduos ou pequenas equipes que precisam de mais recursos

De acordo com as avaliações, alguns recursos poderiam ser adicionados, como a capacidade de codificar as tarefas por cores

Preços do Everhour:

Free: até cinco usuários

até cinco usuários Lite: $5 por usuário/mês

$5 por usuário/mês Team: US$ 8,50 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do Everhour:

G2: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

4,7/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 390 avaliações)

9. Software TCP

via Software TCP Na verdade, a TCP Software tem três ofertas diferentes: o TimeClock Plus original, o TCP Humanity e o TCP Aladtec. O TimeClock Plus é uma solução de gerenciamento da força de trabalho com recursos de registro de horas que permitem gerenciar facilmente as horas e a folha de pagamento, mantendo a conformidade com as normas governamentais. O TCP Humanity oferece agendamento dinâmico de funcionários, o que permite simplificar a criação de agendas com verificação automática de conflitos. A Aladtech é ideal para o trabalho no setor público, como medicina de emergência, bombeiros e resgate, e aplicação da lei, onde você precisa da funcionalidade para suportar turnos rotativos.

Melhores recursos do software TCP:

Controle a presença, o tempo, as horas extras e muito mais em uma interface simples

Use códigos de trabalho para controlar as horas trabalhadas por trabalho ou tarefa

Personalize painéis de controle para ver os dados de tempo de que você precisa em um relance

Use dispositivos de relógio de ponto projetados para funcionar com os produtos do software TCP

Limitações do software TCP:

O preço não é transparente para nenhum dos planos ou produtos

Os usuários relatam que pode ser difícil configurar e instalar esse sistema

Algumas avaliações dizem que o atendimento ao cliente pode ser lento

Preços do software TCP:

Essenciais: Entre em contato com o departamento de vendas

Entre em contato com o departamento de vendas Profissional: Entre em contato com o departamento de vendas

Entre em contato com o departamento de vendas Enterprise: Contato de vendas

TCP Software ratings and reviews:

G2: 4,3/5 (390 avaliações)

4,3/5 (390 avaliações) Capterra: 4,4/5 (190+ avaliações)

10. Ondulação

via Ondulação O Rippling é uma solução exclusiva de controle de ponto que permite criar sua própria plataforma, escolhendo entre uma seleção de módulos à la carte. A Plataforma Unificada de Gerenciamento da Força de Trabalho Rippling vai além do controle de ponto e oferece as ferramentas para integração e gerenciamento de recursos humanos. Você pode combinar isso com o Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud ou Rippling Unity para obter uma variedade de recursos avançados para tarefas como rastreamento de despesas, administração de benefícios, segurança de aplicativos e dispositivos ou automação de fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Rippling:

Criar um sistema centralizado para rastrear as horas dos funcionários, os custos trabalhistas e as despesas

Fornecer acesso de autoatendimento a informações da folha de pagamento, pacotes de benefícios e políticas da empresa

Aproveitar a análise para obter insights sobre produtividade e lucratividade

Use a nuvem de TI para gerenciar não apenas os funcionários, mas também os dispositivos que eles estão usando

Limitações de propagação:

Os preços não são claros - você precisará escolher seus complementos e, em seguida, entrar em contato com a equipe de vendas da Rippling para saber mais

A implementação pode ser um processo demorado

O grande número de add-ons dificulta que os usuários encontrem o produto exato de que precisam

Preços da Rippling:

A partir de US$ 8 por usuário por mês - mas entre em contato com o departamento de vendas para obter preços além dos recursos básicos

Avaliações e resenhas do Rippling:

G2: 4,8/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,9/4 (mais de 2.900 avaliações)

Rastreamento de tempo e gerenciamento de projetos com o ClickUp

Com muitas opções de software de controle de ponto e presença disponíveis, é fácil encontrar um aplicativo ou plataforma que atenda às suas necessidades - mas com o ClickUp, você pode obter todos os recursos de gerenciamento de ponto de que precisa e muito mais. Use os recursos e modelos do ClickUp para criar planilhas de horas, controlar as horas faturáveis e criar faturas para seus clientes. Enquanto isso, você pode contar com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp para mapear projetos e manter sua equipe no caminho certo.

