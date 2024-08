10 melhores softwares de gerenciamento de turnos em 2024

Gerentes, conheço sua luta. 👀

Gerenciar uma equipe global que trabalha remotamente não é tarefa fácil, assim como gerenciar uma equipe que trabalha do escritório com responsabilidades multifuncionais.

Mas sabe de uma coisa? O software de gerenciamento de turnos sempre veio em meu socorro. Explorei várias dessas ferramentas e as utilizei em uma parte significativa de minha jornada. 🙌

E estou aqui para ajudá-lo a selecionar o melhor software de agendamento de funcionários com base em suas necessidades específicas. Vamos começar!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de turnos?

Para ser sincero, cometi minha cota de erros ao procurar o melhor software de gerenciamento de turnos no início de minha carreira como gerente. Para garantir que você não cometa os mesmos erros, observe os seguintes aspectos críticos antes de optar pelo software desejado:

Facilidade de uso: Você quer simplificar sua vida com a programação de turnos, portanto, esse é o meu critério número um antes de escolher um software de programação de funcionários. O software deve ser fácil de usar, com uma interface intuitiva que minimize a curva de aprendizado para todos os membros da equipe. Além disso, se você tiver um gerenciamento em movimento, seu software de agendamento deve ser compatível com telefones celulares Agendamento: O agendamento automático é outro recurso que economizará seu tempo. Você deve optar por um software deaplicativo de agendamento de funcionários que possa programar automaticamente os turnos com base em regras predefinidas, disponibilidade do funcionário e preferências Controle de tempo: Uma ferramenta de controle de tempo é necessária se o seu projeto envolver taxas por hora. O software de agendamento de turnos de sua preferência deve ter funcionalidades integradas de relógio de ponto para que os membros da equipe possam marcar os horários de entrada e saída rapidamente. Alertas automáticos de horas extras ao rastrear e calcular horas extras seriam um ótimo complemento Conformidade: A escolha de uma ferramenta que garanta a conformidade com as leis trabalhistas e as políticas da empresa poupará muito tempo de problemas legais desnecessários Comunicação: Certifique-se de que a ferramenta de sua preferência tenha notificações automáticas para alterações, turnos futuros e outras atualizações. Ela também deve ter recursos de mensagens incorporados para uma comunicação perfeita entre funcionários e gerentes Integração: A integração perfeita com os sistemas de folha de pagamento e a compatibilidade com os sistemas de RH existentes para sincronização e gerenciamento de dados é um recurso que é bom ter para minimizar os esforços de integração Custo: Por último, mas não menos importante, verifique os preços e obtenha preços razoáveis, transparentes e personalizados com base no tamanho da sua equipe, sem cobranças ocultas

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de turnos para usar em 2024

Como alguém que experimentou e testou vários softwares de gerenciamento de turnos e de agendamento de funcionários ao longo dos anos, gostaria de apresentar os 10 melhores softwares de agendamento de turnos para facilitar os processos de colaboração e planejamento da sua equipe.

1. ClickUp: O melhor para planejamento de turnos e gerenciamento de RH

Visualize claramente os fluxos de trabalho do projeto e codifique por cores seu gráfico de Gantt para identificar com eficiência as prioridades usando o ClickUp

O ClickUp pode ser seu balcão único para gerenciamento de turnos. Ele aborda o problema mais urgente associado ao gerenciamento de turnos: eliminar a desordem visual de seu calendário de programação de recursos.

Os modelos pré-construídos da ferramenta permitem visualizar as escalas da equipe, atribuir tarefas a turnos específicos e acompanhar facilmente as solicitações de folga - tudo em um só lugar. Isso mantém todos na mesma página e ajuda a garantir operações tranquilas.

O recurso de controle de horas incorporado permite que os funcionários registrem facilmente suas horas, simplificando a folha de pagamento e o controle de horas. Você também pode configurar notificações e lembretes para manter todos informados sobre os próximos turnos ou alterações na programação.

O ClickUp também promove a colaboração com recursos de comentários e menções, como Visualização do bate-papo facilitando a comunicação sobre mudanças de turno ou outras informações importantes. Além disso, o ClickUp se integra a várias outras ferramentas, permitindo que você sincronize suas escalas de turnos com calendários e outros sistemas de gerenciamento para obter uma experiência verdadeiramente unificada. Modelos de cronograma de trabalho realmente reúnem o melhor do ClickUp para facilitar o gerenciamento de turnos para você. Por exemplo, com o Modelo de escala de turnos do ClickUp você pode:

Organizar turnos e tarefas por meio de uma interface visual atraente

Usar o recurso de arrastar e soltar para fazer alterações nas escalas de turnos

Personalizar estatutos e campos com o modelo, de acordo com suas necessidades

Simplifique a programação de turnos usando o modelo de programação de turnos do ClickUp

Faça o download deste modelo O ClickUp também é um robusto plataforma completa de gerenciamento de RH que oferece vários recursos adaptados para aprimorar os requisitos de contratação, integração, desenvolvimento de talentos e gerenciamento de funcionários. A melhor parte? Você pode personalizar seu sistema de RH com base em suas necessidades por meio de recursos como Status personalizados e Visualizações personalizadas. Se você tiver pouco tempo, use modelos de RH prontos e personalize-os de acordo com suas preferências. O ClickUp tem um biblioteca de modelos de RH para integração, avaliação de desempenho, contratação, solicitações de equipe, manuais de funcionários, processos da empresa e muito mais.

Modelos do ClickUp para elevar o nível de suas operações de programação de turnos

Gerenciamento de tempo: Aumente a produtividade de sua equipe com modelos de gerenciamento de tempo como o Modelo de programação de funcionários do ClickUp . Você pode usar esse modelo para planejar visualmente os turnos semanais de seus funcionários calcular horas e custos de mão de obra. O modelo também permite priorizar tarefas e acompanhar as solicitações de folga dos funcionários.

Planeje a semana de sua equipe com antecedência para administrar seus negócios com eficiência usando o ClickUp Employee Schedule Template

Faça o download deste modelo Solicitações da equipe: Compartilhe solicitações, feedback e ideias em um só lugar com Modelo de solicitações da equipe do ClickUp . Você pode economizar tempo fornecendo uma estrutura clara para solicitar recursos e serviços. Isso ajuda a sua equipe a se comunicar com mais eficiência e reduz os atrasos no projeto.

Gerencie facilmente as solicitações, as ideias e o feedback da sua equipe remota com o ClickUp Team Requests Template

Faça o download deste modelo

Melhores recursos do ClickUp

Visualização do calendário _com dicas importantes do escritório do nosso PMO

4. Zoho People: O melhor para gerenciamento de funcionários

via Zoho People

O Zoho People é um software robusto de gerenciamento de funcionários que resolve problemas que vão desde o recrutamento e a integração até o gerenciamento de presença e o desempenho dos funcionários.

Você pode usá-lo facilmente como um aplicativo de horário de trabalho para planejar os turnos dos funcionários, monitorar seu tempo e aderir à conformidade para funcionários assalariados e contratados por hora com base em seus horários de turno.

Ele fornece uma visão completa da disponibilidade da força de trabalho em diferentes locais e instalações. Além disso, seus funcionários podem facilmente trocar e se voluntariar para turnos usando o aplicativo Zoho.

Melhores recursos do Zoho People

Planeje turnos facilmente usando o recurso de arrastar e soltar e copie programações de turnos anteriores para economizar tempo

Rastreie o check-in remoto dos funcionários nos locais de trabalho com marcação GPS e geo-fencing

Receba atualizações sobre a frequência diária e as horas de trabalho no aplicativo do Zoho People

Comunique-se com os membros da sua equipe de forma eficiente com o messenger integrado e o canal de anúncios

Limitações do Zoho People

Revogar solicitações erradas pode ser um incômodo

O atendimento ao cliente pode levar mais tempo para resolver a menor dúvida

Preços do Zoho People

Gratuito: Teste gratuito de 30 dias

Teste gratuito de 30 dias RH Essencial: US$ 0,83 por funcionário por mês, cobrado anualmente

US$ 0,83 por funcionário por mês, cobrado anualmente Profissional: US$ 1,66 por funcionário por mês, cobrado anualmente

US$ 1,66 por funcionário por mês, cobrado anualmente Premium: US$ 2,5 por funcionário por mês, cobrado anualmente

US$ 2,5 por funcionário por mês, cobrado anualmente Enterprise: US$ 4,16 por funcionário por mês, cobrados anualmente

Zoho People ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

5. Gusto: Melhor software de folha de pagamento

via Gosto O Gusto é um software abrangente de gerenciamento de RH. Entretanto, ele não possui um sistema de agendamento de funcionários incorporado.

Você pode integrar um software de programação de turnos de funcionários como o Workforce e o 7Shifts no Gusto e sincronizá-los com sua solução eficiente de gerenciamento de folha de pagamento. Isso o ajuda a gerenciar suas necessidades de mão de obra e a evitar horas extras e falta de pessoal.

Os recursos de controle de tempo e estimativa de custos de mão de obra do Gusto também são úteis para calcular as horas trabalhadas por turno. Esses dados são sincronizados automaticamente com o Gusto, simplificando o processamento da folha de pagamento.

Melhores recursos do Gusto

Automatize e aplique regras e políticas de gerenciamento de turnos

Permitir que os funcionários troquem turnos e solicitem folgas em tempo real

Integre facilmente o Gusto com outros aplicativos de agendamento de funcionários, como Workforce, 7Shifts, Upserve e Workyard

Registre e verifique facilmente as horas de trabalho dos funcionários e sincronize-as com a folha de pagamento para garantir a conformidade com o Fair Labor Standards Act (FLSA)

Limitações do Gusto

O recurso de controle de horas poderia ser mais detalhado

As opções de personalização de relatórios são limitadas

Preços do Gusto

Simples: US$ 40 por mês mais US$ 6 por mês por pessoa

US$ 40 por mês mais US$ 6 por mês por pessoa Plus: US$ 60 por mês mais US$ 9 por mês por pessoa

US$ 60 por mês mais US$ 9 por mês por pessoa Premium: Preços personalizados

Gusto ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4./56 (mais de 3.500 avaliações)

6. Shiftboard: O melhor para gerenciamento da força de trabalho por hora

via Quadro de mudanças O Shiftboard é um software visual de programação de funcionários que pode ajudá-lo a criar uma programação justa, transparente e flexível para todos os funcionários. Você pode automatizar a publicação da programação de turnos, o acompanhamento da disponibilidade dos funcionários e as atividades de comunicação de mudança de turno.

Ele usa algoritmos avançados para otimizar as escalas com base em fatores como disponibilidade do funcionário, habilidades, requisitos de conformidade e custos de mão de obra, garantindo um gerenciamento eficiente e justo da força de trabalho.

Melhores recursos do Shiftboard

Obtenha insights essenciais para identificar lacunas e oferecer cobertura ideal de turnos

Permitir que os funcionários troquem turnos entre si usando o Tradeboard integrado

Gerencie quedas de turno de última hora ou picos de demanda de mão de obra em tempo real

Limitações do Shiftboard

Talvez você ache difícil navegar pelo software de programação de funcionários

A visão geral da programação não fornece muitas informações sobre a programação da equipe

Preços do Shiftboard

O Shiftboard tem dois planos, Enterprise e Enterprise Plus, com preços personalizados.

Avaliações e resenhas do Shiftboard:

G2: NA

NA Capterra: NA

7. Sling: Melhor para otimizar os custos de mão de obra

via Funda Considere o Sling se você pretende controlar os custos de mão de obra ao empregar e programar turnos. Ele tem algumas ferramentas impressionantes, como calculadoras de custos de mão de obra e calculadoras de horas extras para gerenciar os custos dos funcionários. Você também recebe alertas quando sua programação excede o orçamento de mão de obra para que você programe a quantidade certa de mão de obra.

Sua ferramenta de comunicação integrada se destacou para mim. Ela permite que gerentes e funcionários coordenem, conversem e compartilhem atualizações diretamente na plataforma de agendamento, reduzindo a necessidade de aplicativos de mensagens separados.

melhores recursos do #### Sling

Coordene com eficiência a sua equipe com uma ferramenta de comunicação integrada

Controle os custos de mão de obra usando a calculadora de custos ao atribuir trabalho aos seus funcionários

Acompanhe a receita de vendas em relação aos seus custos de mão de obra enquanto visualiza a receita de vendas histórica e projetada

Limitações do Sling

Tem opções de personalização limitadas

Preços do Sling

Gratuito com recursos limitados

Premium: US$ 1,70 por usuário por mês

US$ 1,70 por usuário por mês Empresarial: $3,40 por usuário por mês

Sling ratings and reviews

G2: 4,4/5 (88 avaliações)

4,4/5 (88 avaliações) Capterra: 4,6/5 (150 avaliações)

8. Workfeed: O melhor aplicativo de agendamento automático

via Alimentação de trabalho Usando o recurso de atribuição automática do Workfeed, você pode economizar muito tempo atribuindo tarefas aos membros da sua equipe. **Use a IA para atribuir sua equipe a turnos abertos com base na disponibilidade, horas, habilidades e regulamentos.

Você também pode dar uma olhada nas horas de trabalho semanais de cada membro da equipe usando o aplicativo de agendamento Workfeed para ver quantas horas cada pessoa deve trabalhar. A ferramenta tem um recurso de troca de turnos em tempo real, permitindo que os funcionários troquem, abandonem ou peguem turnos com facilidade diretamente no aplicativo, o que aumenta a flexibilidade do local de trabalho e reduz os conflitos de agendamento.

Melhores recursos do Workfeed

Atribua tarefas aos colegas de equipe de acordo com suas funções, disponibilidade, horário de trabalho e regulamentos com apenas um clique, usando o recurso de agendamento automático

Acompanhe o cumprimento da programação semanal de cada colega de equipe

Salve as programações como modelos para reutilizá-las

Deixe anotações para turnos específicos para manter seus funcionários atualizados

Limitações do Workfeed

Alguns usuários podem não gostar do recurso de mensagens devido à complexidade de encerrar um bate-papo

Preços do Workfeed

14 dias de teste gratuito

Basic: $2 por usuário por mês

$2 por usuário por mês Pro: $3 por usuário por mês

$3 por usuário por mês Pro +: $5 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o Workfeed

G2: 4,8/5 (28 avaliações)

4,8/5 (28 avaliações) Capterra: 4,5/5 (8 avaliações)

9. Planday: Melhor para negócios baseados em turnos

via Planday O Planday pode ser usado para gerenciamento de equipe, controle de tempo e agendamento em todos os setores e tamanhos de empresas. As ferramentas permitem que você verifique rapidamente a ROTA e economize tempo removendo tarefas desnecessárias e melhorando o acesso à programação.

Você pode usar a ferramenta para criar turnos não atribuídos e permitir que os funcionários se voluntariem para vagas específicas, com base em suas preferências. Isso permite mais flexibilidade na forma como os turnos são atribuídos e dá mais autonomia ao seu pessoal.

Seu recurso de previsão de custos de mão de obra lhe dará insights em tempo real sobre os custos de mão de obra em relação à receita. Você pode otimizar os níveis de pessoal e tomar decisões baseadas em dados para aumentar a lucratividade.

Melhores recursos do Planday

Atribua habilidades específicas aos funcionários e permita que eles reivindiquem as tarefas em que são melhores

Personalize a Planday de acordo com as políticas de sua empresa e garanta a conformidade ao atribuir tarefas ou aprovar licenças

Proteja os dados dos funcionários compartilhando acesso limitado com eles

Gerencie os dias de férias, treinamento ou doença acumulados dos funcionários em um só lugar

Limitações do Planday

Pode parecer muito complicado no início

Preços da Planday

teste gratuito de 30 dias

Inicial: US$ 2,99 por usuário por mês

US$ 2,99 por usuário por mês Plus: US$ 4,99 por usuário por mês (mínimo de 10 usuários)

US$ 4,99 por usuário por mês (mínimo de 10 usuários) Pro: Preços personalizados

Planday avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (86 avaliações)

4,5/5 (86 avaliações) Capterra: 4,3/5 (55 avaliações)

10. Homebase: Melhor para operações de pequenas empresas

via Homebase O Homebase é um aplicativo de agendamento de funcionários que mantém sua equipe no caminho certo e a atualiza com as próximas tarefas. É ideal para empresas de pequeno e médio porte com funcionários horistas, como restaurantes ou lojas de varejo.

O HomeBase também permite que você acompanhe facilmente a disponibilidade e as solicitações de folga da sua equipe, troque turnos e evite conflitos com recursos ideais. Você também pode adicionar notas ou lembretes para transmitir indicações essenciais para uma tarefa.

O que eu mais gosto no Homebase é que ele envia notificações sempre que um funcionário se atrasa para o seu turno ou faz hora extra. Isso me ajuda a gerenciar os custos de mão de obra adequadamente.

Melhores recursos do Homebase

Atualize os cronogramas e notifique instantaneamente a sua equipe por texto, e-mail e pelo aplicativo Homebase com resumos personalizados, se necessário

Envie lembretes automáticos de texto à sua equipe sobre os próximos turnos

Acompanhe, otimize e ajuste as escalas de acordo com as previsões de vendas ou metas de trabalho

Publique sobre turnos abertos para que os funcionários disponíveis possam cobrir

Limitações do Homebase

Não há uma visualização de calendário para dar uma olhada em toda a empresa

O aplicativo não oferece suporte a uma integração suave com outros aplicativos de folha de pagamento e agendamento

Preços do Homebase

Gratuito: Para um local com até 20 funcionários

Para um local com até 20 funcionários Essenciais: $20 por local por mês (funcionários ilimitados)

$20 por local por mês (funcionários ilimitados) Plus: US$ 48 por local por mês (número ilimitado de funcionários)

US$ 48 por local por mês (número ilimitado de funcionários) Tudo em um: $80 por local por mês (funcionários ilimitados)

Avaliações e resenhas da Homebase

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Garanta o melhor agendamento de funcionários com o ClickUp

Isso encerra minha experiência com aplicativos de agendamento de funcionários. Com tantas recomendações e seus casos de uso específicos, agora você pode escolher uma ferramenta que o ajudará a gerenciar melhor suas escalas de turnos.

O objetivo de usar uma ferramenta de agendamento é facilitar sua vida. Quanto mais recursos de automação, modelos e personalização, melhor para você. O ClickUp pode ajudá-lo com tudo isso e muito mais, para garantir que você mantenha uma ampla cobertura e evite qualquer estouro de orçamento ou conflitos de programação. Registre-se no ClickUp gratuitamente para otimizar suas necessidades de agendamento de funcionários!