Um guia para construir sua marca pessoal no LinkedIn

O LinkedIn é mais do que apenas uma plataforma de mídia social para procurar emprego - é uma ferramenta poderosa para construir sua marca pessoal.

Mas com milhões de profissionais disputando a atenção, como fazer para que seu perfil se destaque? A resposta está na elaboração estratégica de uma marca que destaque suas habilidades e conte sua história exclusiva.

Neste artigo, discutiremos o que é uma marca pessoal e por que ela é importante. Em seguida, daremos a você um guia passo a passo para criar uma marca pessoal no LinkedIn. Vamos começar.

O que é marca pessoal?

Personal branding é o processo de definir e promover o que você representa como indivíduo. Sua marca pessoal é o resultado das experiências, habilidades e valores que o diferenciam.

Assim como sua organização tem uma marca pessoal estratégia de gerenciamento de marca para construir uma identidade exclusiva em um mercado lotado, sua marca pessoal é importante para criar uma sólida reputação profissional no setor.

**Pense nela como sua campanha de marketing pessoal, na qual você compartilha sua história e seus aprendizados

Criar uma marca pessoal identidade de marca geralmente envolve o compartilhamento de seus pontos de vista e a demonstração de sua experiência em um determinado domínio ou assunto para se apresentar como um líder de pensamento.

Você compartilha percepções e experiências exclusivas com seu público para criar uma impressão duradoura, influenciando o público e, às vezes, iniciando discussões sobre tópicos menos comentados.

Vamos considerar um exemplo.

Mel Robbins é uma famosa palestrante motivacional e coach. Observe com atenção e veja como é a marca pessoal dela no LinkedIn. À primeira vista, seu banner no LinkedIn indica que ela ajuda as pessoas a atingirem seus objetivos (Make it Happen). Isso combina bem com seu perfil de coach motivacional.

Fonte Ao rolar a página para baixo, é possível ver a seção "About" (Sobre), onde ela fala sobre tópicos como: como ser mais confiante e como parar de se esconder no trabalho.

Fonte As postagens de Robbins no LinkedIn também giram em torno do mesmo tema - fazer as coisas acontecerem.

Fonte Como você vê neste exemplo, esse processo de compartilhar sua experiência e construir uma narrativa é chamado de marca pessoal. Ele se traduz no estabelecimento de uma presença on-line e na criação e manutenção de uma imagem exclusiva para si mesmo.

Por que é importante criar uma marca pessoal no LinkedIn?

Aqui estão alguns motivos pelos quais você deve se concentrar em sua presença no LinkedIn:

Dá um impulso em sua carreira

Os mercados de trabalho estão ficando mais difíceis a cada dia que passa. Com um grande número de candidatos qualificados, a probabilidade de atrair um recrutador com um currículo simples é mínima.

Mas isso acontece a menos que você tenha algo que o diferencie da pilha de currículos na frente de um RH. E esse algo é sua marca pessoal no LinkedIn.

Um perfil bem elaborado no LinkedIn funciona como seu cartão de visita digital, mostrando suas habilidades, experiências e realizações. Além disso, quando o gerente de contratação vir você publicando insights sobre seu domínio, ele saberá que você tem o conhecimento e as habilidades necessárias para o trabalho.

Um perfil pessoal no LinkedIn estratégia de marca também ajuda você a se conectar com outros profissionais do seu setor, inclusive líderes de opinião, colegas e possíveis mentores. Essas conexões podem levar a colaborações, parcerias e até mesmo ofertas de emprego.

Compartilhar seus aprendizados no LinkedIn não só ajuda a criar credibilidade, mas também o posiciona como um recurso de referência para que outras pessoas respondam a perguntas ou conheçam as novidades do setor.

**Com o tempo, isso pode levar a palestras, oportunidades de consultoria ou até mesmo convites para contribuir com publicações do setor

Obtenha novos leads para sua empresa

Imagine clientes em potencial entrando em contato com você, e não o contrário - esse é o poder oculto de uma marca pessoal forte no LinkedIn.

Quando você compartilha consistentemente insights valiosos e se envolve com sua rede, você se torna um ímã para leads de entrada. As pessoas começam a vê-lo como um especialista de confiança em sua área e, em vez de você ter que ir atrás delas, elas vêm diretamente até você.

Mas isso não para por aí. Quando você toma a iniciativa de fazer divulgação, sua marca pessoal estabelecida lhe dá uma vantagem significativa. **Você não é apenas mais uma voz na caixa de entrada deles; você é alguém que eles já reconhecem e em quem confiam

Isso torna seus esforços de divulgação muito mais eficazes, pois as pessoas estão mais abertas a se envolver com alguém com experiência comprovada.

Torna você uma figura conhecida em seu domínio

Tornar-se uma figura conhecida em seu domínio é um dos resultados mais poderosos da construção de uma marca pessoal no LinkedIn.

Quando você fala sobre sua área de especialização, cria instantaneamente uma associação na mente do leitor. Você se torna a pessoa mais indicada em sua rede para obter insights e conhecimento em sua área.

Por exemplo, Ben Meer fala sobre a criação de sistemas que impulsionam o crescimento em sua vida. Ele agora é conhecido como "O cara dos sistemas" Só por falar sobre sistemas, ele criou uma comunidade de mais de 2 milhões de pessoas com interesses semelhantes.

Fonte As pessoas lembram-se de você pelo valor que você traz, e seu nome se torna sinônimo do assunto que você discute. Essa forte associação abre portas para oportunidades de colaboração.

Quer se trate de parcerias, palestras ou joint ventures, outras pessoas em seu setor querem trabalhar com alguém que seja reconhecido e respeitado.

Lembrete amigável: É importante criar uma marca que seja autêntica e esteja em seu nicho. Simplesmente copiar alguém que você admira não será fiel à sua história, e seu público pode reconhecer isso. Quanto mais honesto e orientado por valores você for, mais fácil será aparecer no LinkedIn.

Etapas para construir sua marca pessoal

Aqui estão as etapas que você pode seguir para construir sua marca pessoal no LinkedIn:

Etapa nº 1: Configure seu perfil

A primeira etapa é configurar seu perfil no LinkedIn.

As duas coisas mais importantes para isso são a foto do seu perfil e um título claro. Esses dois são o que qualquer visitante do seu perfil veria primeiro.

Fonte Se o seu perfil do LinkedIn não tiver uma imagem de exibição e o título não disser muito sobre quem você é e o que faz, você está perdendo a oportunidade de fazer uma conexão significativa. Sem uma foto de perfil, seu perfil do LinkedIn dificilmente agrega valor a outros usuários do LinkedIn, e eles podem ficar céticos quanto a se conectar ou interagir com você.

Portanto, certifique-se de criar um perfil adequado com uma imagem profissional e um título.

Ao adicionar a foto do perfil, tenha em mente os seguintes aspectos:

Escolha uma imagem nítida e de alta qualidade em que seu rosto esteja visível e bem iluminado

Vista-se profissionalmente de uma forma que reflita seu setor

Use um fundo simples que não distraia seu rosto

Sorria ou tenha uma expressão amigável para parecer acessível e confiante

Crie um URL personalizado do LinkedIn

Fonte Da mesma forma, certifique-se de que seu título seja detalhado. Ele deve conter informações suficientes para que alguém queira rolar a página para baixo.

O perfil do psicólogo Adam Grant é um ótimo exemplo de como configurar seu perfil no LinkedIn.

Fonte Veja por que seu perfil se destaca:

A foto do perfil verifica todos os pontos que mencionamos acima

O título é nítido, mas contém informações convincentes

Além da foto do perfil e do título, há outro elemento importante na configuração de seu perfil, que é o cabeçalho - a imagem que fica atrás da foto do perfil

Observe que o perfil de Grant contém um cabeçalho sólido que promove seus livros. Se você é proprietário de uma empresa, pode colocar um cabeçalho que promova sua empresa.

Por outro lado, se você trabalha para uma empresa, seu cabeçalho pode promover sua empresa.

Assim como Katie Berg faz:

Fonte Você pode tornar seu cabeçalho do LinkedIn divertido, peculiar e colorido. Ele pode ser qualquer coisa, menos um espaço vazio. Certifique-se de manter as cores neutras ou sincronizadas com o tema de cores do seu perfil.

Etapa 2: Entendendo sua marca

Sua marca será o que você deseja falar no LinkedIn. **Por exemplo, Ben Meers fala sobre sistemas, enquanto Mel Robbins fala sobre confiança e autocrescimento

Portanto, dê um passo atrás e pense no que torna você único. Quais são seus principais pontos fortes? A identificação desses pontos fortes o ajudará a definir o que o diferencia de outras pessoas em seu campo.

Em seguida, considere suas paixões. Que tópicos ou atividades lhe dão energia? Por exemplo, se você é apaixonado por sustentabilidade, isso pode se tornar um tema importante para sua marca.

Outra abordagem que você pode adotar é falar sobre seu campo de trabalho. Por exemplo, um escritor falaria sobre tópicos como dicas de como escrever melhor, compartilharia suas dificuldades com a escrita ou forneceria recursos para melhorar a escrita.

Se você for um desenvolvedor, pode começar a compartilhar dicas de programação ou hacks com sua rede do LinkedIn. Ao fazer isso, gradualmente você se tornará a pessoa conhecida por compartilhar hacks exclusivos para desenvolvedores.

Modelo de marca ClickUp

Para iniciar sua jornada de marca pessoal, você pode usar o Modelo de marca do ClickUp . Ele ajuda você a criar uma identidade pessoal profissional e confiável no LinkedIn.

modelo de marca do clickup

Com este modelo, você pode:

Definir o estilo de sua marca pessoal e elementos visuais

Manter a consistência da marca em vários canais

Criar uma biblioteca de ativos de marca

Etapa 3: otimizar seu perfil do LinkedIn

O LinkedIn tem mais de 1 bilhão de membros . Portanto, criar um perfil e deixá-lo de lado não será suficiente. É necessário otimizar seu perfil regularmente. Isso pode ser feito por meio da atualização de suas habilidades recém-aprendidas e conquistas recentes, o que ajuda a melhorar a visibilidade nos resultados de pesquisa. O LinkedIn também oferece várias seções para que você faça isso.

Aqui estão as seções que você deve atualizar no seu perfil do LinkedIn:

Sobre: Faça um resumo profissional rápido, incluindo sua proposta de valor exclusiva e suas conquistas

Faça um resumo profissional rápido, incluindo sua proposta de valor exclusiva e suas conquistas Experiência e habilidades: Destaque suas funções passadas e atuais e suas habilidades

Destaque suas funções passadas e atuais e suas habilidades Formação e certificações: Adicione seus diplomas, o nome da instituição de ensino e as certificações do setor

Adicione seus diplomas, o nome da instituição de ensino e as certificações do setor Recomendações: Solicite a seus mentores, clientes ou colegas de trabalho que lhe deem recomendações no LinkedIn

Solicite a seus mentores, clientes ou colegas de trabalho que lhe deem recomendações no LinkedIn Outras conquistas: Inclua quaisquer prêmios profissionais, reconhecimentos ou honrarias que tenha recebido

Você precisará adicionar informações relevantes a cada uma dessas seções. E é útil que cada informação destaque seus pontos fortes e habilidades e crie uma narrativa coerente. Isso melhora a aparência geral e a credibilidade de seu perfil.

Dica profissional: Você também pode usar Solicitações do ChatGPT para o LinkedIn para otimizar seu perfil do LinkedIn.

Usando a seção Sobre com sabedoria

A seção Sobre do LinkedIn é o seu espaço para se destacar.

Com 2.600 caracteres, você pode destacar o que faz, como faz, por que isso é importante e como pode ajudar outras pessoas. Comece com uma abertura forte e que chame a atenção, que reflita sua paixão ou uma conquista importante.

Concentre-se no impacto que você causou em vez de apenas listar as tarefas. Por exemplo, você pode dizer: "Lidero uma equipe de vendas de alto desempenho que excede consistentemente as metas por meio de estratégias inovadoras", em vez de "Gerencio uma equipe de vendas"

Fale diretamente com seu público-alvo - quer esteja buscando novas oportunidades ou oferecendo serviços como empresário, deixe claro por que alguém deve entrar em contato com você ou considerá-lo para uma oportunidade.

Nota amigável: Você também pode fazer com que sua seção Sobre mim se destaque adicionando um pitch de elevador criativo. Você pode usar exemplos de sua infância que demonstrem as qualidades com as quais você mais se preocupa hoje. Lembre-se de que é importante ter um gancho que possa atrair o público para saber mais sobre você.

Etapa 4: Crie conteúdo autoritário de alta qualidade

Criar conteúdo de alta qualidade e com autoridade é essencial para construir sua marca pessoal no LinkedIn.

Com o tempo, esse esforço consistente se acumula, e é assim que sua marca é construída - aparecendo regularmente com insights valiosos que o estabelecem como um líder em seu campo.

A publicação de conteúdo de alta qualidade não é negociável. Se você tentar economizar com publicações medíocres, terá dificuldades para causar impacto. Seu público-alvo está procurando conteúdo valioso que informe, inspire ou resolva um problema, portanto, é fundamental se esforçar para criar postagens que realmente repercutam.

Veja como Lara Costa, consultora de marca pessoal do LinkedIn, recomenda a criação de postagens envolventes no LinkedIn:

Fonte Você pode usar Documentos do ClickUp para criar conteúdo para o LinkedIn.

O ClickUp Docs ajuda você a organizar ideias, rascunhar postagens e colaborar com outras pessoas para refinar seu conteúdo antes da publicação. É uma ótima maneira de criar conteúdo impactante.

Modelo de mídia social do ClickUp

Além disso, você pode simplificar seu processo de criação de conteúdo com o Modelo de mídia social do ClickUp . Esse modelo ajuda você a planejar e programar suas postagens tornando mais fácil manter a consistência com seu conteúdo de alta qualidade.

modelo de mídia social clickup

Com este modelo, você pode:

Organizar ideias e planos de conteúdo

Criar um plano unificado para todos os seus canais sociais

Garantir a coesão das mensagens em todas as suas plataformas sociais para criar uma personalidade única

Você pode começar adicionando todas as ideias de posts na seção To-Do (tarefas). À medida que as tarefas progridem, você pode continuar movendo-as ao longo do quadro. Para cada tarefa, você pode atribuir datas, estimativas de tempo, tags, prioridades e até mesmo controlar o tempo.

💡 Bônus: Crie postagens envolventes e impactantes no LinkedIn com Gerador de postagens do LinkedIn do ClickUp

Etapa 5: Envolva-se com sua rede

O envolvimento com sua rede profissional no LinkedIn é tão importante quanto a criação de conteúdo relevante.

Não basta postar e depois desaparecer - você precisa participar ativamente das conversas, comentar as postagens dos outros e responder aos comentários sobre o seu conteúdo.

Dessas pequenas maneiras, gerenciamento da marca ajuda a construir relacionamentos, mostra que você é acessível e o mantém em destaque no setor.

Ao se envolver regularmente, você também ganha visibilidade, pois o algoritmo do LinkedIn favorece os perfis ativos e interativos. Quanto mais você se envolver, mais sua rede crescerá e mais oportunidades surgirão para você.

Além disso, você também pode participar de grupos relevantes do LinkedIn para fazer parte de uma comunidade de pessoas que pensam em links.

Etapa #6: Mantenha-se consistente

A consistência é fundamental para criar uma marca pessoal forte no LinkedIn. Publicar conteúdo de alta qualidade de vez em quando não terá o mesmo impacto que aparecer regularmente. Quando você se mantém consistente - seja publicando semanalmente, interagindo diariamente ou uma mistura de ambos - você cria um impulso.

**Seu público começa a antecipar seu conteúdo e, com o tempo, sua presença consistente ajuda a solidificar sua reputação como uma fonte confiável de informações e insights

A consistência também indica aos possíveis empregadores, clientes e colaboradores que você é comprometido e confiável, qualidades altamente valorizadas em qualquer ambiente profissional.

Crie sua marca pessoal com o ClickUp

Em sua jornada de marca pessoal no LinkedIn ou em outras plataformas de mídia social, manter-se organizado, consistente e estratégico é crucial - e é aí que entra o ClickUp.

Com seus recursos sólidos, o ClickUp ajuda a simplificar todos os aspectos da construção de sua marca pessoal, desde a criação de conteúdo até o gerenciamento de tarefas.

Quer você esteja redigindo publicações no ClickUp Docs, planejando seu calendário de conteúdo ou acompanhando suas atividades de engajamento, o ClickUp fornece as ferramentas de que você precisa para se manter no topo.

Ao usar o ClickUp, você pode garantir que cada conteúdo criado e cada interação realizada sejam intencionais e alinhados com as metas da sua marca. Não espere mais para construir sua marca. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar.