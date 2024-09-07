Rust-Out vs. Burnout: Sintomas e soluções

isenção de responsabilidade: este artigo tem o objetivo de fornecer informações sobre o esgotamento e a exaustão relacionados ao local de trabalho. Não se destina a substituir a orientação médica profissional, o diagnóstico ou o tratamento de qualquer problema de saúde._

Todos nós já ouvimos falar de burnout, um estado de exaustão emocional, física e mental causado por estresse excessivo.

Mas você já experimentou sua contraparte mais silenciosa?

Aquela sensação de estagnação, quando você fica preso em uma rotina que não o desafia nem o entusiasma mais?

Esse é o esgotamento, o primo menos conhecido do burnout. Embora possa parecer menos intenso do que o esgotamento, o esgotamento é igualmente prejudicial ao longo do tempo.

Tanto o desgaste quanto o esgotamento afetam profundamente sua produtividade, saúde mental e saúde física. A diferença? Um deixa você se sentindo sobrecarregado e angustiado, enquanto o outro faz você se sentir preso em uma rotina, incapaz de encontrar propósito ou alegria em seu dia a dia.

Neste blog, exploraremos as diferenças entre o esgotamento e o burnout, examinaremos como cada condição afeta o bem-estar e ofereceremos dicas de como superá-las.

Entendendo o esgotamento

O esgotamento ocorre quando seu trabalho se torna tão desinteressante que você se torna indiferente e perde completamente o interesse por ele. Ela é marcada pelo tédio, pela falta de envolvimento e pela queda da motivação.

Entre os muitos sentimentos que a oxidação evoca, é comum a sensação de que suas habilidades são subutilizadas, sua criatividade é sufocada e seu trabalho não tem propósito.

Entre os sinais comuns indicativos de desgaste estão

Baixa energia

Uma sensação de distanciamento do trabalho

Sentimentos de frustração ou desesperança

Saúde mental debilitada e possíveis problemas de saúde física

O impacto do desgaste

Um fato importante sobre o rust-out é que ele afeta desproporcionalmente as mulheres devido à presença de preconceitos de gênero.

Muitas mulheres se encontram em funções que podem não utilizar totalmente seus talentos ou potencial devido a expectativas tradicionais, discriminação no local de trabalho ou pressões da sociedade. O teto de vidro, as oportunidades desiguais de crescimento, a progressão desacelerada na carreira ou o fato de ser deixada de lado em um trabalho menos desafiador podem gerar sentimentos de estagnação e saúde mental precária.

A Relatório da McKinsey destacou que, para cada 100 homens que são promovidos de cargos de nível básico para cargos de gerência, apenas 87 mulheres avançam para o mesmo nível.

No entanto, a oxidação não se limita a um gênero ou a um tipo de trabalho. Ela ocorre em qualquer profissão em que a rotina e a repetição sejam predominantes. É particularmente comum em áreas em que os profissionais são altamente qualificados, mas têm pouco controle sobre suas tarefas ou seu crescimento.

Esse desafio é ainda mais pronunciado em campos de alto risco, como o da saúde. A interrupção do equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um problema importante, agravado pela falta de recursos consistentes para apoiar os profissionais de saúde. Esses profissionais geralmente enfrentam altos níveis de estresse devido às horas de trabalho irregulares e exigentes, o que só piora a situação.

A Pesquisa do CDC realizada em 2022 revelou que 46% dos profissionais de saúde sofriam frequentemente de burnout.

Distinguindo o esgotamento do burnout

O esgotamento decorre do tédio e da subutilização das habilidades.

Por exemplo:

Um designer gráfico experiente que já teve sucesso em desafios criativos pode se sentir desmotivado e desinteressado devido a tarefas repetitivas e mundanas, como pequenas edições ou solicitações de design baseadas em modelos. O esgotamento é causado por estresse e exaustão prolongados.

Por exemplo:

Uma enfermeira que trabalha em um hospital movimentado fica física e emocionalmente esgotada devido às longas horas de trabalho e às demandas de alto estresse, o que pode levar a uma diminuição da paixão pelo atendimento ao paciente.

Embora o burnout e o rust-out tenham causas diferentes, eles compartilham alguns sintomas semelhantes. Ambos levam à exaustão e à diminuição da produtividade, à deterioração da saúde mental e a uma sensação de distanciamento do trabalho ou da vida em geral.

Aqui estão algumas diferenças entre os dois:

Uma tabela que descreve as diferenças entre rust-out e burnout

Aspecto Burnout Rust-out Monotonia, falta de trabalho significativo, subutilização de habilidades Fadiga, irritabilidade, falta de motivação, possíveis problemas de saúde física, tédio, apatia, falta de entusiasmo Ambiente de trabalho Alta pressão, ritmo acelerado, ambiente de trabalho exigente Repetitivo, sem desafios e com oportunidades mínimas de crescimento

Concepções errôneas comuns sobre burnout e rust-out

Há muitos conceitos errôneos sobre o esgotamento e o desgaste.

Equívoco 1: O esgotamento e a fadiga são a mesma coisa

A fadiga é o cansaço geral decorrente de esforço físico ou mental, enquanto o esgotamento envolve estresse crônico, exaustão emocional e problemas de saúde mental. Muito parecido com

síndrome de recuperação de reuniões quando o burnout do trabalho afeta o desempenho no trabalho e o bem-estar geral, o burnout do trabalho é um problema.

Equívoco 2: Você pode curar o esgotamento ou a oxidação descansando

Ambas as condições geralmente exigem mais do que descanso. O burnout precisa de mudanças na carga de trabalho, gerenciamento do estresse e apoio. O esgotamento requer a busca de novos desafios, desenvolvimento profissional ou uma mudança na função de trabalho para reacender seu engajamento e interesse.

Equívoco 3: O burnout ou o esgotamento é um fracasso pessoal

O fato de sofrer de burnout ou de desgaste não reflete a inadequação ou o fracasso pessoal de ninguém. Ambas as condições resultam de problemas contínuos e não resolvidos no local de trabalho,

sobrecarga do funcionário ou circunstâncias pessoais que causam estresse excessivo ou falta de envolvimento.

Equívoco 4: O esgotamento e o desgaste são problemas puramente relacionados ao trabalho

Embora ambas as condições estejam frequentemente ligadas a ambientes de trabalho, elas também podem ocorrer na vida pessoal. Os pais podem experimentar o esgotamento com seus filhos e os parceiros podem experimentá-lo um com o outro

The Phases of Burnout

Embora o burnout seja frequentemente visto como um evento final que precede uma mudança drástica, como sair do emprego, ele geralmente apresenta sintomas ao longo do tempo. De fato, o burnout pode durar de algumas semanas a anos, e a recuperação depende das circunstâncias, da gravidade ou do estágio da condição e dos mecanismos de enfrentamento.

Compreender os cinco estágios do burnout pode ajudá-lo a determinar se você está simplesmente cansado ou se está sofrendo de burnout. Isso também pode ajudá-lo a ter uma ideia do tempo que sua recuperação pode levar. Vamos discuti-los:

Estágio 1: A fase de lua de mel

No início de um novo trabalho ou projeto, você provavelmente está na fase de lua de mel. Você é movido pela empolgação e por um novo senso de propósito, o que o deixa ansioso para enfrentar desafios e assumir novas responsabilidades.

Você sentirá um forte comprometimento com suas tarefas, e seu otimismo e motivação o ajudarão a superar os obstáculos iniciais no ambiente de trabalho com relativa facilidade.

Estágio 2: Início do estresse

Com o passar do tempo, a empolgação inicial pode começar a diminuir, dando lugar ao início do estresse. Durante esse estágio, as pressões da sua carga de trabalho ou as exigências da sua função começam a cobrar seu preço, e você pode sentir fadiga, irritabilidade e dificuldade para administrar o tempo.

Embora isso possa parecer um comportamento normal, e você ainda tente lidar com isso

lutando contra a fadiga mental quando o estresse aumenta, os níveis crescentes de estresse começam a afetar seu bem-estar geral e sua produtividade.

Estágio 3: Estresse crônico

Nesse estágio, o estresse torna-se seu companheiro constante, e seus mecanismos iniciais de enfrentamento podem não funcionar mais. Você pode apresentar sintomas graves, como ansiedade elevada, estresse no local de trabalho, distúrbios do sono e outros problemas de saúde mental.

Seus relacionamentos pessoais e profissionais podem começar a sofrer. A natureza persistente do estresse crônico também dificulta a manutenção de níveis de alto desempenho.

Estágio 4: Burnout

O burnout ocorre quando os efeitos do estresse crônico culminam em um estado de graves problemas de saúde física e mental. Você pode apresentar sintomas como fadiga completa, pessimismo e uma atitude fortemente negativa em relação às suas responsabilidades.

Sua saúde física sofre um impacto, com o surgimento de sintomas como dores de cabeça ou problemas gastrointestinais. Nesse estágio, você precisa desesperadamente de intervenção para evitar mais danos.

Estágio 5: Burnout habitual

Se você não tomar medidas drásticas após o estágio 4, corre o risco de entrar no estágio crônico de esgotamento. Aqui, o burnout se torna um estado de longo prazo e os sentimentos de desesperança e desamparo se tornam arraigados, afetando a perspectiva geral da vida. O afastamento do trabalho e da vida pessoal também é mais acentuado.

Superar o burnout habitual naturalmente é difícil, pois exige esforço e apoio significativos. A recuperação requer intervenções substanciais, como terapia ou uma reformulação completa de seu trabalho e estilo de vida.

Leia também:

10 maneiras de ser mais produtivo no trabalho

Abordando o desgaste e o esgotamento: Funções e responsabilidades

Rush-out é o processo gradual de se tornar desencantado e amargo com seu trabalho. Um aspecto crucial para lidar com a oxidação (e o esgotamento) é entender suas principais causas subjacentes, sendo que a maior delas, como é de se esperar, é a satisfação no trabalho

Quando você considera seu trabalho significativo e envolvente, é menos provável que se sinta sobrecarregado por

ansiedade no local de trabalho (que leva ao esgotamento) ou entediado com a rotina (que leva ao desgaste).

Outro aspecto do gerenciamento dessas condições é a prática de uma rotina consistente e intencional de autocuidado. Quando você prioriza seu bem-estar e pratica dedicar tempo e esforço a ele, isso pode ajudar a reduzir os problemas de saúde mental associados a ambas as condições. Se necessário, procure a ajuda de profissionais qualificados de saúde mental ou de coaches de carreira para se recuperar adequadamente do esgotamento e do burnout.

Certifique-se de estabelecer limites, manter uma

equilíbrio entre vida pessoal e profissional faça pausas regulares, durma o suficiente, tenha uma dieta equilibrada e nutritiva e participe de atividades de lazer que o relaxem e o reabasteçam.

Considere meditar, escrever em um diário ou praticar a atenção plena. Para gerenciar o estresse, incorpore técnicas de gerenciamento de estresse, como exercícios de respiração profunda, atividade física regular ou até mesmo estratégias de gerenciamento de tempo.

Burnout em profissionais de saúde

A exaustão e o esgotamento tendem a afetar desproporcionalmente os profissionais de saúde, pois as demandas intensas do trabalho geralmente levam à exaustão física, emocional e mental.

Longas horas de trabalho, ambientes de alto estresse e o custo emocional do atendimento ao paciente podem fazer com que os profissionais de saúde se sintam esgotados e desconectados. O tratamento do esgotamento nesse campo é essencial para garantir o bem-estar dos profissionais de saúde e dos pacientes que eles atendem. Por outro lado, o ciclo aparentemente interminável de desafios no local de trabalho, horários estranhos e situações de tensão pode levar ao esgotamento com o passar dos anos.

Se você trabalha no setor de saúde, procurar apoio de colegas e participar regularmente de programas de bem-estar pode ajudar. Além do apoio profissional, considere a possibilidade de praticar meditação ou atenção plena para gerenciar o estresse diário.

Se estiver sofrendo com o desgaste, procure oportunidades para expandir seus conjuntos de habilidades, envolver-se em desenvolvimento profissional e explorar novas áreas dentro do seu campo.

A rotação de tarefas, a orientação ou a participação em iniciativas de pesquisa podem reintroduzir variedade e desafio em seu trabalho para aumentar a satisfação profissional.

Leia mais:

Como evitar o esgotamento do desenvolvedor?

Gerenciando a oxidação e o esgotamento: Etapas práticas

Além do que foi mencionado acima, aqui estão algumas etapas para gerenciar o desgaste:

1. Reconheça o que está sentindo

A primeira etapa para resolver qualquer problema é reconhecer que está passando por ele. Ao fazer isso, você se coloca em uma posição em que pode realmente fazer algo para resolver o problema.

Seja honesto consigo mesmo e com os outros sobre seus sentimentos de desinteresse. Considere medidas como expressar suas preocupações ao seu gerente,

planejar seu dia de trabalho para permitir um trabalho empolgante, bem como tempo de inatividade, e muito mais.

Converse com seu gerente sobre a reformulação de sua função ou sobre a busca constante de um trabalho que ofereça variedade e satisfação. Se estiver se sentindo enferrujado, trabalhe com seu supervisor para fazer coisas que despertem seu interesse e tornem o trabalho significativo novamente.

2. Identifique seus valores

É sempre melhor passar um tempo refletindo sobre o que realmente importa para você em seu trabalho e em sua vida. Alinhar suas atividades diárias com seus valores essenciais ajuda a promover um senso de propósito, reduzindo a probabilidade de se sentir desafiado ou desmotivado.

Compreender seu valor o ajuda a determinar

quantas horas você deve trabalhar e quantas horas você deve dedicar a seus hobbies. Isso também o ajudará a se envolver em atividades que despertem sua curiosidade e paixão, tanto dentro quanto fora do trabalho.

3. Monitore seu estresse

O estresse costuma ser o precursor do esgotamento, por isso é importante monitorá-lo regularmente. Preste atenção aos sinais físicos, emocionais e comportamentais, como dores de cabeça, irritabilidade, problemas para dormir ou dificuldade de concentração.

Acompanhe seus níveis de estresse por meio de um diário, da atenção plena ou da autorreflexão. Isso o ajudará a perceber padrões e a intervir antes que eles se tornem avassaladores.

4. Estabeleça limites

Estabelecer limites é essencial para proteger sua energia e saúde mental. Aprenda a dizer "não" a tarefas ou compromissos que o sobrecarregam e garanta que suas horas de trabalho não se estendam ao seu tempo "pessoal".

A comunicação clara com colegas, supervisores ou membros da família sobre seus limites ajudará a criar uma vida mais equilibrada. A definição de limites saudáveis permite que você dedique um tempo concentrado ao trabalho e, ao mesmo tempo, lhe dá espaço para recarregar as energias.

5. **Procure ajuda profissional

Se seus sentimentos de exaustão, desinteresse ou frustração persistirem apesar de seus melhores esforços, talvez seja hora de procurar ajuda profissional.

A terapia pode oferecer um caminho estruturado para a recuperação, ajudando-o a identificar as causas básicas de seus desafios e a desenvolver mecanismos de enfrentamento. Ela oferece um espaço seguro para lidar com o estresse, a exaustão emocional e os sentimentos de inadequação ou desencanto. A terapia também o ajuda a se reconectar com seu senso de propósito e a redescobrir o que o motiva.

6. Use ferramentas para gerenciar melhor as cargas de trabalho

Embora a exaustão e o esgotamento não ocorram apenas devido ao trabalho, sua carga de trabalho e o ambiente de trabalho desempenham um papel significativo. Portanto, é essencial gerenciar seu trabalho. Usando ferramentas de priorização podem ajudá-lo a fazer isso.

ClickUp é uma ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos que ajuda você a aumentar sua produtividade, priorizar melhor as tarefas e reduzir a ansiedade. Com os recursos intuitivos do ClickUp, gerencie sua carga de trabalho de forma a fazer pausas regulares e manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, garantindo o cumprimento dos prazos.

Ouça o que Michael Turner, Diretor Associado da Miami University, diz sobre o ClickUp:

Tenho reuniões quinzenais com meu supervisor e usamos o ClickUp para nossa agenda. Eu me sinto mais preparado porque todas as minhas solicitações de eventos e apresentações estão aqui, juntamente com um indicador de status atualizado que ela pode verificar.

Aumente seu fluxo de trabalho e a satisfação no trabalho com o ClickUp

Aqui estão alguns dos recursos do ClickUp que podem ajudar:

15+ Visualizações personalizáveis

O ClickUp oferece mais de 15 visualizações personalizáveis para visualizar e organizar seu trabalho.

Essas duas visualizações, no entanto, podem ajudá-lo a planejar melhor o seu trabalho:

defina sua capacidade usando a visualização de carga de trabalho do ClickUp_

Visualização da carga de trabalho do ClickUp visualiza a capacidade de cada pessoa sobrecarregada de trabalho. Além de definir sua capacidade, ele o ajuda a adicionar estimativas de tempo e prioridades às tarefas e a alocar recursos adicionais sempre que necessário

Organize sua agenda sem problemas com a visualização de calendário

Visualização do calendário do ClickUp ajuda você a visualizar todo o trabalho que precisa fazer. Reprograme tarefas facilmente com o recurso de arrastar e soltar, defina tempos de inatividade enquanto gerencia prazos, sincronize sua agenda com o Google Calendar e defina lembretes para nunca perder um evento. Essa visualização clara ajuda a reduzir a ansiedade e a incerteza

ClickUp Docs

Registre seus pensamentos e fatores de estresse usando o ClickUp Docs

Se você quiser registrar seus pensamentos, fazer listas de verificação ou escrever relatórios de trabalho,

Documentos do ClickUp faz tudo. É o parceiro de redação perfeito que pode ser personalizado para se adequar a qualquer tipo de trabalho com infinitas opções de formatação.

Colabore com sua equipe, conecte o Docs a tarefas e mantenha o trabalho organizado sem problemas. Além disso, se você usa o Docs para escrever um diário, saiba que ele oferece controles abrangentes de privacidade e edição, garantindo que seus pensamentos particulares permaneçam exatamente assim.

Definir prioridades de tarefas

Definir prioridades de tarefas para criar um plano de ação

A definição de prioridades é essencial para gerenciar, atenuar e até mesmo evitar o esgotamento e o desgaste. Prioridades de tarefas do ClickUp pode ajudá-lo a planejar suas próximas etapas. Ele oferece quatro prioridades de tarefas: urgente, alta, normal e baixa.

Você pode classificar cada tarefa por prioridade, adicionar estimativas de tempo e criar um plano de ação abrangente.

Templates

De

modelos de lista de tarefas a modelos de carga de trabalho, o ClickUp tem algo para tudo.

Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp

Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp ajuda a avaliar a sua capacidade e a dos outros membros da equipe e a atribuir tarefas de acordo. Você pode definir expectativas claras para todos, garantindo que nem você nem seus funcionários fiquem esgotados.

O modelo oferece cinco visualizações personalizadas, como Carga de trabalho da equipe, Quadro da equipe, Tarefas e Carga de trabalho individual, além de vários campos personalizados, para aumentar a colaboração e a clareza.

ClickUp Reminders

Lembretes do ClickUp ajudam você a manter o controle de suas prioridades de trabalho. Defina lembretes, adicione anexos, datas e programações recorrentes, para que você nunca tenha que lidar com a preocupação de ter esquecido algo importante.

Com o ClickUp, você pode definir lembretes para fazer pausas regulares, mesmo durante um dia de trabalho agitado. Isso o ajudará a priorizar melhor sua saúde mental.

Previna o desgaste e a exaustão com o ClickUp

Quer esteja se sentindo desmotivado e estagnado ou sobrecarregado e exausto, reconhecer os sinais precocemente é crucial para evitar maiores danos.

A resolução desses problemas requer uma abordagem proativa, incluindo autocuidado, estabelecimento de limites e busca de propósito em seu trabalho.

Para manter-se organizado e evitar cair no esgotamento ou na exaustão, experimente o ClickUp - uma ferramenta poderosa para gerenciar tarefas, equilibrar cargas de trabalho e manter o controle do que é mais importante.

Assuma o controle do seu dia de trabalho, comece a gerenciar suas responsabilidades com mais eficiência e coloque você e sua equipe em primeiro lugar

inscrevendo-se no ClickUp !

FAQs

**1. Como posso saber se estou esgotado?

Você pode estar esgotado se se sentir persistentemente exausto, emocionalmente esgotado, cínico em relação ao trabalho e menos eficaz, apesar de seus esforços.

**2. Qual é a diferença entre estar cansado e esgotado?

O cansaço é temporário e se resolve com o descanso. O esgotamento é crônico, resultante de estresse prolongado, e inclui exaustão emocional e sensação de ineficácia no trabalho.

**3. Estou esgotado ou apenas com preguiça?

Burnout não é preguiça. Se você já foi motivado, mas agora se sente incapaz de trabalhar devido à exaustão e ao estresse, pode estar esgotado. A preguiça não tem o ônus emocional e físico que vem com o esgotamento.

**4. Quanto tempo dura o esgotamento?

O burnout pode durar de semanas a anos, dependendo de sua gravidade e das medidas tomadas para enfrentá-lo.

5. Quanto tempo o burnout leva para se recuperar?

A recuperação pode levar de várias semanas a meses, às vezes mais, dependendo do nível de burnout e das intervenções usadas, como terapia, mudanças no estilo de vida ou ajustes no trabalho.

**6. Você pode estar esgotado sem saber?

Sim, o burnout pode se desenvolver gradualmente, e muitas pessoas podem não reconhecê-lo imediatamente, confundindo-o com cansaço normal ou estresse no local de trabalho até que os sintomas se tornem avassaladores.