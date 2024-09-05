Histogramas vs. gráficos de barras: O que usar e quando

Imagine que você está em uma reunião apresentando os dados de desempenho da sua equipe e está arrasando!

Mas aí seu colega pergunta: "Isso é um gráfico de barras? Um histograma teria sido uma opção melhor, você não acha?"

Bem, essa certamente seria uma situação embaraçosa se você não conhecesse bem seus gráficos.

Gráficos de histograma vs. gráfico de barras - entender os diferentes casos de uso é muito importante para ajudá-lo a dominar suas habilidades de contar histórias com dados.

Ambos são ótimos para mostrar dados quantitativos. Porém, um usa barras para mostrar dados categóricos em grupos, enquanto o outro exibe dados contínuos em seções.

Neste blog, compararemos os gráficos de barras e os histogramas para determinar qual é a melhor opção em situações específicas. Bônus? Incluímos modelos e recursos gratuitos para ajudar a aprimorar suas habilidades de criação de gráficos

O que é um gráfico de barras?

Um gráfico de barras é uma representação gráfica simples usada para comparar dados de diferentes categorias.

Cada barra representa uma categoria e seu comprimento corresponde ao seu valor. Os gráficos de barras são ótimos para mostrar dados categóricos, como grupos de idade ou vendas de produtos

Em um gráfico de barras, as barras verticais mostram os pontos de dados. O eixo X geralmente lista as categorias e o eixo Y mostra os valores.

As barras têm larguras iguais e são separadas por uma largura de espaço igual. Isso ajuda a comparar os dados com facilidade.

Exemplos de como usar um gráfico de barras

Os gráficos de barras são ótimos para mostrar valores distintos porque você pode facilmente comparar categorias em um conjunto de dados. Digamos, por exemplo, que você esteja analisando uma pesquisa em que as pessoas votaram em seus sabores de sorvete favoritos.

Cada sabor seria uma categoria, e a altura da barra mostraria quantos votos cada um recebeu. Se o chocolate obtivesse 50 votos e a baunilha 30, a barra do chocolate seria mais longa do que a da baunilha, facilitando a visualização de qual sabor é mais popular.

Da mesma forma, um gráfico de barras em dados de vendas pode mostrar o número de unidades vendidas de diferentes produtos em um mês.

Se o Produto A vendeu 100 unidades e o Produto B vendeu 75, a barra do Produto A seria mais alta ou mais longa, dependendo da orientação do gráfico. Isso facilita a visualização de qual produto teve melhor desempenho, de modo que os gráficos de barras são uma ótima maneira de visualizar dados categóricos, como votos ou números de vendas

O que é um histograma?

Um histograma é um tipo de gráfico que mostra a distribuição de dados contínuos. Ele ajuda a visualizar como os pontos de dados se enquadram em diferentes intervalos.

Diferentemente de um gráfico de barras, que compara dados categóricos, um histograma agrupa dados contínuos em intervalos ou compartimentos. Cada barra do histograma representa um intervalo de valores, e sua altura mostra a frequência dos pontos de dados dentro desse intervalo.

Exemplos de como usar um histograma

Um histograma é uma ótima maneira de mostrar a distribuição das pontuações dos testes dos alunos.

Aqui, também, o eixo X mostra o intervalo de valores, enquanto o eixo Y mostra a frequência. Portanto, cada barra pode representar um intervalo de pontuação, como 60-70 ou 70-80, e a altura da barra mostra quantos alunos se enquadram nesse intervalo.

Os histogramas também são ótimos para mostrar a distribuição geral de dados contínuos, como leituras de temperatura ao longo do tempo ou a altura das pessoas em grupos de idade. Essa representação gráfica ajuda a identificar padrões, como, por exemplo, se os dados estão agrupados ou distribuídos uniformemente.

Gráficos de barras vs. Histogramas: Principais diferenças

Tanto os gráficos de barras quanto os histogramas são fantásticos para a visualização de dados!

Independentemente disso, cada um deles serve a propósitos diferentes - aqui está um resumo rápido sobre a diferença entre eles:

Representação de dados

Os gráficos de barras representam dados categóricos, que são categorias diferentes, como tipos de frutas ou faixas etárias. Cada barra representa uma categoria específica, facilitando a comparação de dados entre variáveis categóricas.

Por outro lado, os histogramas são usados para dados contínuos, que mostram como os pontos de dados se enquadram em determinados intervalos.

Espaçamento entre barras

Uma das principais diferenças entre os gráficos de barras e os histogramas é o espaçamento entre as barras. Em um gráfico de barras, há espaço igual entre cada barra, o que facilita a distinção entre os valores.

Em um histograma, no entanto, as barras são adjacentes ou se tocam, o que ajuda a mostrar a distribuição geral dos dados contínuos. Isso ocorre porque os histogramas se concentram em como as visualizações de dados de diferentes intervalos se relacionam entre si.

Rótulos de eixo

O eixo X em um gráfico de barras normalmente exibe dados categóricos, como nomes de produtos ou categorias. Cada barra corresponde a um rótulo específico, representando valores individuais. Por outro lado, os histogramas têm intervalos de valores no eixo X, representando dados contínuos.

Esses intervalos mostram a frequência com que os pontos de dados do conjunto de dados se enquadram em cada intervalo, fornecendo uma representação visual clara da distribuição dos dados numéricos.

Quando usar gráficos de barras?

É bastante simples: use gráficos de barras quando precisar comparar diferentes categorias de dados categóricos, como resultados de pesquisas ou vendas de produtos.

Eles ajudam você a visualizar valores separados, rotulando claramente cada barra, o que facilita a comparação.

Vamos plotar os gráficos de barras para os exemplos de "votação de sabor de sorvete" e "vendas mensais de produtos" discutidos acima.

Primeiro, para o gráfico de barras do sabor de sorvete:

Liste os sabores de sorvete, como chocolate e baunilha, como categorias Em seguida, colete o número de votos que cada sabor recebeu. Por exemplo, o chocolate recebeu 50 votos e a baunilha, 30 Em seguida, desenhe uma barra para cada sabor usando qualquer software de sua escolha, certificando-se de que a altura da barra corresponda ao número de votos. Pinte cada barra de forma diferente para facilitar a visualização Por fim, rotule o eixo X com os sabores e o eixo Y com o número de votos

O resultado final terá a seguinte aparência (horizontal e verticalmente):

Da mesma forma, ao plotar o gráfico de barras para as vendas mensais de produtos:

Comece listando os produtos, como o Produto A e o Produto B, como categorias Colete os dados de vendas de cada produto. Por exemplo, o Produto A vendeu 100 unidades e o Produto B vendeu 75 unidades No software de sua escolha, desenhe uma barra para cada produto, garantindo que a altura da barra reflita o número de unidades vendidas. Certifique-se de que as cores da barra sejam diferentes Quando terminar, rotule o eixo X com os nomes dos produtos e o eixo Y com as unidades vendidas

Aqui está a aparência de seu gráfico final, tanto horizontal quanto verticalmente:

Agora que você aprendeu a criar gráficos de barras eficazes, aqui está uma dica sobre como fazer com que os gráficos de barras realmente se destaquem.

Use cores diferentes para cada barra para facilitar a distinção entre elas. Escolha tons que sejam equilibrados e não muito claros ou escuros.

Dica profissional: Verifique se o seu software pode plotar os gráficos de barras em 3D. Isso acrescenta uma boa profundidade aos gráficos, o que chama a atenção das pessoas e facilita a visualização e a compreensão dos dados.

Quando usar histogramas

Use histogramas quando precisar exibir a distribuição de dados contínuos.

Eles são melhores para mostrar como os dados se enquadram em intervalos específicos e ajudam a visualizar a distribuição de frequência nesses intervalos.

Quando comparados aos gráficos de barras, os histogramas são muito mais adequados para analisar padrões ou tendências em um conjunto de dados em uma escala contínua

Vamos explicar passo a passo como criar os histogramas dos exemplos discutidos de "distribuição de frequência da pontuação do teste do aluno" e "leituras semanais de temperatura".

Para o exemplo da distribuição de frequência da pontuação do teste do aluno:

Colete os dados das notas dos testes de todos os alunos Em seguida, agrupe as pontuações em faixas de intervalos iguais. Para o nosso exemplo, consideramos 17 alunos, com pontuações de teste que variam de 60 a 100, distribuídas em vários intervalos Em seguida, desenhe uma barra para cada intervalo, garantindo que a altura da barra reflita o número de alunos nesse intervalo. Certifique-se de que cada barra esteja desenhada uma ao lado da outra, sem intervalos Por fim, rotule o eixo X com os intervalos de pontuação e o eixo Y com o número de alunos

Quando terminar, verifique o histograma para ter certeza de que ele mostra como os alunos pontuaram nos diferentes intervalos. Se você fez tudo certo, ele terá a seguinte aparência:

Aqui estão algumas dicas que você deve ter em mente ao criar um histograma:

Use larguras de compartimento consistentes para garantir uma representação precisa da distribuição de dados

Evite usar cores que distraiam os visualizadores dos dados em si; tons sutis funcionam melhor

Certifique-se de que o eixo X mostre claramente o intervalo de valores e evite a sobreposição de barras, o que pode confundir os visualizadores

Concentre-se em transmitir a distribuição geral dos dados contínuos em vez de pontos de dados individuais

Criação de gráficos de barras e histogramas com o ClickUp

Bem, agora você sabe quando usar gráficos de barras e histogramas - parabéns!

Mas como você cria esses gráficos? Certamente, deve haver ferramentas especializadas que podem ajudá-lo.

Sim, Gráficos do Microsoft Excel podem fazer o trabalho, assim como os criadores gratuitos de gráficos de barras e histogramas disponíveis on-line.

Se você for um profissional da velha guarda, poderá até criar um no MS Paint! (prepare-se para um flashback dos anos 2000!)

Mas e se houver uma ferramenta que combine tudo - de várias opções de gráficos a diversos recursos e capacidades de colaboração em equipe? ClickUp faz isso e muito mais, oferecendo várias ferramentas e recursos para visualizar dados por meio de todos os tipos de gráficos.

ClickUp Whiteboards Quadros brancos ClickUp fornecem uma tela flexível para a criação de gráficos de barras. Recursos como colaboração em tempo real, modelos personalizáveis e integração de tarefas ajudam a aumentar a produtividade da sua equipe e a traçar o caminho desde o brainstorming até a execução.

Os quadros brancos também permitem incorporar documentos, tarefas e mídia diretamente no quadro, mantendo tudo organizado e acessível.

Colabore, faça brainstorming e inove nos quadros brancos ClickUp

ClickUp Dashboards Painéis do ClickUp permitem que você crie gráficos de barras e histogramas dinâmicos. Você pode importar seus dados diretamente para o painel e usar widgets em tempo real para gerar belas representações visuais.

Modelos ClickUp

Embora todas essas ferramentas facilitem seu trabalho, há um recurso do ClickUp que economizará muito tempo, permitindo que você não comece do zero. Estamos falando de Modelos do ClickUp .

Vamos explorar os mais relevantes para você.

Modelo de quadro branco de gráfico de barras ClickUp

Modelo de quadro branco de gráfico de barras ClickUp

Com o modelo gratuito Modelo de quadro branco de gráfico de barras ClickUp com este modelo, você obtém um layout pré-projetado para visualização rápida de gráficos de barras (sem tutoriais complexos).

Você pode personalizar facilmente cores, rótulos e pontos de dados para atender às suas necessidades usando a visualização de gráfico de barras.

Recursos adicionais, como marcação, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade, permitem que as equipes colaborem em tempo real, o que o torna perfeito para sessões de ideação em grupo e análise de dados.

Modelo de gráfico de barras empilhadas ClickUp

Modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp

Usando o Modelo de gráfico de barras empilhadas ClickUp aumenta ainda mais suas habilidades de criação de gráficos! Ele permite que você visualize e compare vários conjuntos de dados ao longo do tempo.

O modelo ajuda você a destacar as relações entre os dados, identificar tendências e tomar decisões mais rápidas e bem informadas. Você pode criar tarefas, personalizar status, categorizar dados e criar gráficos de barras empilhadas claros e perspicazes.

Gráficos de Gantt ClickUp e modelo simples de Gantt

Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Embora seja usado principalmente para cronogramas de projetos, o modelo Modelo de Gantt simples do ClickUp também pode ser adaptado para criar gráficos de barras. Você pode acompanhar tarefas, organizar prioridades e gerenciar facilmente as dependências de tarefas com atualizações em tempo real. Os recursos adicionais incluem:

Personalização e codificação por cores dos gráficos de Gantt para visualizar fluxos de trabalho e manter-se organizado com clareza

Uso do Caminho Crítico e do Slack Time para antecipar bloqueios emonitorar seu projeto Gerenciar dependências de tarefas por meio de atualizações em tempo real para melhorcontrole do projetoGráficos de Gantt do ClickUp fornece uma base para a visualização de dados ao longo do tempo. Isso pode ajudar as equipes a acompanhar o progresso, identificar gargalos e gerenciar recursos de forma eficaz.



Leia mais: 20 exemplos de gráfico de Gantt para gerenciamento de projetos

Principais recursos do ClickUp para visualização de dados

Os recursos do ClickUp recursos de visualização de dados ajudam você a personalizar, colaborar e analisar com facilidade. Veja como eles aprimoram seu fluxo de trabalho:

Cores e rótulos personalizáveis: Personalize seus gráficos para que correspondam à sua marca ou ao tema do projeto com A ampla variedade de personalizações do ClickUp Colaboração em tempo real: Trabalhe com membros da equipe simultaneamente para criar e atualizar gráficos usando @ mentions e Atribuir comentários Múltiplas opções de visualização: Alterne entre diferentes tipos de gráficos e visualizações usando Visualizações ClickUp para encontrar a melhor opção para seus dados

Personalize seus gráficos para que correspondam à sua marca ou ao tema do projeto com A ampla variedade de personalizações do ClickUp Recursos de importação de dados: Traga facilmente dados de fontes externas para uma análise abrangente

Traga facilmente dados de fontes externas para uma análise abrangente Ferramentas de anotação: Use Prova do ClickUp para adicionar notas e destaques para enfatizar pontos de dados importantes

Dicas para a criação eficaz de gráficos

Torne seus gráficos mais impactantes e fáceis de interpretar com estas dicas para a elaboração eficaz de gráficos:

Escolha o tipo de gráfico correto: Certifique-se de que o tipo de gráfico ( gráfico de linhas , Gantt gráfico,gráfico de comparaçãoetc.) se adequa aos dados que você está apresentando

Certifique-se de que o tipo de gráfico ( gráfico de linhas , Gantt gráfico,gráfico de comparaçãoetc.) se adequa aos dados que você está apresentando Use rótulos e títulos claros : Certifique-se de que seus gráficos sejam fáceis de entender em um relance

: Certifique-se de que seus gráficos sejam fáceis de entender em um relance Mantenha os designs simples: Evite a desordem e concentre-se nos dados mais importantes

Evite a desordem e concentre-se nos dados mais importantes Use esquemas de cores consistentes: Mantenha a uniformidade para melhorar a legibilidade

Mantenha a uniformidade para melhorar a legibilidade Integração com outras ferramentas: Aproveite os recursos avançados de gráficos por meio da integração de várias ferramentas/plataformas

bônus: Para obter mais dicas sobre como criar tabelas e gráficos eficazes, confira os recursos do ClickUp em gráficos de gerenciamento de projetos e técnicas de visualização de dados .

Aumente o nível de seus gráficos com o ClickUp

Escolher entre um histograma e um gráfico de barras pode ser uma tarefa árdua, especialmente quando se está lidando com vários conjuntos de dados.

Mas não se preocupe!

O ClickUp está classificado como um dos melhor software de controle de projetos com suas ferramentas poderosas e personalizáveis, eles podem ajudá-lo a atender às suas necessidades de gerenciamento de projetos e gráficos.

Com o ClickUp, você pode visualizar e comunicar dados complexos sem esforço, com colaboração em tempo real e modelos dinâmicos (agora qualquer pessoa pode criar gráficos excelentes).

Não importa se você está gerenciando projetos ou apresentando insights, o ClickUp ajuda a elevar o nível e levar seu jogo de visualização de dados para o próximo patamar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para criar belos histogramas e gráficos de barras e elevar o nível de seus recursos de gráficos!