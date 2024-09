Como implementar estratégias de liderança voltadas para as pessoas

Melanie Perkins, fundadora e CEO do Canva, diz,

Como líder, sinto que meu trabalho é definir a visão e as metas da empresa e, em seguida, trabalhar com todos para capacitá-los a sonhar grande e loucamente

Melanie Perkins, fundadora e CEO do Canva

Sua liderança voltada para as pessoas fez do Canva um dos unicórnios de startups mais bem-sucedidos de todos os tempos. Em 2023, o Canva foi nomeado o #Melhor local de trabalho para inovadores nº 1 pela FastCompany.

Como isso aconteceu?

O Canva adotou uma estratégia que coloca as pessoas em primeiro lugar desde o início, mesmo durante o recrutamento. Os candidatos que atingem um determinado nível no processo de entrevista recebem uma assinatura gratuita de 6 meses do Canva Pro, mesmo que não sejam selecionados para o cargo.

A Alphabet e a Etsy adotam uma abordagem semelhante - elas se concentram em ajudar os funcionários a manter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Uma recente pesquisa do Fórum Econômico Mundial constatou que 48% dos funcionários deixariam seus empregos se eles os impedissem de "aproveitar a vida"

Quer saber como você também pode tornar sua organização mais voltada para as pessoas? Vamos começar com o básico.

O que é liderança orientada para as pessoas?

Um estilo de liderança voltado para as pessoas é uma abordagem proativa para estabelecer conexões interpessoais significativas com os funcionários enquanto os orienta. Trata-se de manter os melhores interesses de seus funcionários na frente e no centro.

Os líderes que priorizam as pessoas tratam sua força de trabalho como seu principal ativo. Eles se concentram em criar um ambiente de trabalho caloroso e acolhedor, onde os funcionários prosperam, a rotatividade de pessoal é baixa e as ideias e a inovação florescem.

A importância da liderança que coloca as pessoas em primeiro lugar em um ambiente de trabalho pode ser surpreendente. Gallups' Relatório State of the Global Workplace: 2023 revelou que funcionários desmotivados custam às empresas americanas entre US$ 450 bilhões e US$ 550 bilhões por ano.

Portanto, todos podemos concordar que um líder orientado para as pessoas faz maravilhas para sua equipe, empresa e para si mesmo. Agora, vamos ver como é a liderança voltada para as pessoas.

Características da liderança orientada para as pessoas

Um líder orientado para as pessoas tem os seguintes FATOS:

Justiça: Ele é justo e imparcial ao lidar com todos os membros de sua equipe e não tem favoritos. Eles também lidam com questões como remuneração, férias, horas extras e promoções de forma justa, mantendo os interesses dos funcionários em primeiro lugar

Ele é justo e imparcial ao lidar com todos os membros de sua equipe e não tem favoritos. Eles também lidam com questões como remuneração, férias, horas extras e promoções de forma justa, mantendo os interesses dos funcionários em primeiro lugar Acessibilidade: Esses líderes deixam claro que todos os membros da equipe podem se aproximar deles e compartilhar suas preocupações, ideias e feedback. Eles respondem ao feedback honesto com gratidão e humildade

Esses líderes deixam claro que todos os membros da equipe podem se aproximar deles e compartilhar suas preocupações, ideias e feedback. Eles respondem ao feedback honesto com gratidão e humildade Mentalidade colaborativa: Quando se trata de compartilhar ideias, planos e preocupações com os membros da equipe, eles são proativos

Quando se trata de compartilhar ideias, planos e preocupações com os membros da equipe, eles são proativos **Empatia: conseguem se colocar no lugar de seus funcionários e ver as coisas pela perspectiva deles

Inteligência emocional : Eles apreciam as contribuições das pessoas regularmente ecompartilham feedback construtivo com tato *Mentalidade capacitadora: Os líderes veem seu papel como o de um mentor ecapacitam seus funcionários para que aprendam, cresçam e assumam a responsabilidade, e eles mantêmaprimorando suas próprias habilidades de liderança *Confiança: Eles acreditam na integridade dos membros da equipe

: Eles apreciam as contribuições das pessoas regularmente ecompartilham feedback construtivo com tato *Mentalidade capacitadora: Os líderes veem seu papel como o de um mentor ecapacitam seus funcionários para que aprendam, cresçam e assumam a responsabilidade, e eles mantêmaprimorando suas próprias habilidades de liderança *Confiança: Eles acreditam na integridade dos membros da equipe **Orientação para soluções: eles identificam áreas de melhoria em seus processos, principalmente abordando os pontos problemáticos de seus funcionários

Esses FATOS são os principais ativos de um líder orientado para as pessoas!

Os estilos de liderança orientados para as pessoas geralmente entram em conflito com as abordagens orientadas para as tarefas. Em contraste com os líderes orientados para as pessoas, um líder orientado para a tarefa prioriza a conclusão eficiente das tarefas para atingir as metas comerciais. Cada estilo tem seus próprios prós e contras, e ambos têm seus apoiadores e detratores. Vamos comparar as duas abordagens.

Liderança orientada para pessoas vs. liderança orientada para tarefas

Os termos "liderança orientada para as pessoas" e "liderança orientada para as tarefas' tiveram origem em Modelo de contingência da eficácia da liderança de Fred Fiedler na década de 1960. Fiedler propôs que a eficácia da liderança depende da interação entre o estilo do líder e a situação específica.

Veja como as duas abordagens diferem:

Area Liderança orientada para a tarefa Liderança orientada para as pessoas Foco Atingir metas e concluir tarefas com eficiência Construir relacionamentos sólidos e apoiar os membros da equipe Estilo de liderança Diretivo, estruturado e frequentemente autoritário Colaborativo, empático e solidário Comunicação Clara, geralmente unidirecional; enfatiza as diretrizes Aberta, bidirecional; incentiva o feedback e o diálogo Tomada de decisão Decisiva e geralmente unilateral Inclusiva; considera a contribuição da equipe e o consenso Motivação Orientada a resultados; pode usar métricas de desempenho Orientada a relacionamentos; promove um ambiente de trabalho positivo Dinâmica da equipe Clareza de papéis; pode levar a uma atmosfera mecânica Coesão da equipe; incentiva a comunicação, a colaboração e a criatividade Adaptabilidade Menos flexível; concentra-se em processos estabelecidos Altamente flexível; leva em consideração as necessidades da equipe Desvantagens potenciais Pode levar ao esgotamento, à baixa moral e ao microgerenciamento Pode ter dificuldades com a responsabilidade e a tomada de decisões Situações ideais Ambientes de alta pressão que necessitam de resultados rápidos Ambientes que exigem inovação e envolvimento da equipe

Qual estilo funcionaria melhor para você? Você e sua organização se beneficiariam de uma mudança na liderança estilo? E você tem que escolher um ou outro?

Leia também: Liderança ENTP: Como tirar o máximo proveito de suas características

Equilíbrio entre um estilo de liderança orientado para as pessoas e um estilo de liderança orientado para as tarefas

As empresas funcionam com base no resultado final. Nenhum negócio pode sobreviver se as metas não forem atingidas. No entanto, os desafios atuais que as empresas enfrentam na contratação e retenção de talentos qualificados, juntamente com a mudança no cenário do local de trabalho - entre 2020 e 2023, o número de funcionários em tempo integral será de freelancers cresceu 91% -significa que nenhum líder pode se dar ao luxo de ignorar o fator humano.

Então, como você pode encontrar um equilíbrio? Siga estas dicas:

Ao planejar um novo projeto, aloque recursos e pessoal com atenção. Não economize nisso! Lembre-se da Lei de Murphy: "Se algo pode dar errado, dará"

Comunique as metas. Defina as expectativas desde o início, ofereça aos seus funcionários as ferramentas e os recursos necessários para atender a essas expectativas, monitore o progresso deles regularmente e intervenha quando precisarem de ajuda

Faça. Não. Microgerencie! Ninguém gosta de ver seu chefe insistindo

Implemente e aperfeiçoe práticas adaptadas às necessidades específicas da sua equipe. Por exemplo, os funcionários mais jovens valorizam a flexibilidade, as oportunidades de aprendizado e uma cultura da empresa que se alinhe com seus valores, enquanto os mais velhos tendem a preferir remuneração e benefícios competitivos, oportunidades de orientação e expectativas claras. (É claro que todos querem equilíbrio entre vida pessoal e profissional!)

Recompense os funcionários pelo bom trabalho. Quando os funcionários trabalham após o expediente, demonstram iniciativa ou fazem um esforço extra, os bons líderes-independentemente de seu estilo de gerenciamentocertificam-se de que eles sejam reconhecidos e recompensados

Pontos fortes e fracos da liderança voltada para as pessoas

Como estilo de gerenciamento, a liderança que prioriza as pessoas parece ser uma abordagem em que todos saem ganhando em relação à satisfação dos funcionários e ao gerenciamento bem-sucedido de pessoas. Às vezes, isso é verdade; outras vezes, nem tanto.

Vantagens da liderança orientada para as pessoas

a "liderança orientada para as pessoas" pode parecer um mantra da nova era, mas foi experimentada e testada durante anos, tendo suas raízes na estudos publicados nas décadas de 1960 e 1970 . Por que será que ele é tão popular? Estes benefícios são a resposta:

Construção de uma equipe eficaz: Ao permitir a comunicação aberta, a confiança e o apoio mútuo, os líderes orientados para as pessoas ajudam a formar equipes fortes e coesas que podem atingir suas metas com eficácia. Eles incentivam os funcionários a compartilhar suas ideias, preocupações e perspectivas, criando um senso de propriedade e engajamento

Ao permitir a comunicação aberta, a confiança e o apoio mútuo, os líderes orientados para as pessoas ajudam a formar equipes fortes e coesas que podem atingir suas metas com eficácia. Eles incentivam os funcionários a compartilhar suas ideias, preocupações e perspectivas, criando um senso de propriedade e engajamento Aumento da motivação: Quando os funcionários se sentem valorizados, reconhecidos e apoiados, é mais provável que se sintam motivados a dar o melhor de si. Os líderes orientados para as pessoas procuram ativamente entender as necessidades e aspirações dos membros de sua equipe e fornecer a eles os recursos e as oportunidades de que precisam para ter sucesso. Essa abordagem pode levar ao aumento da satisfação no trabalho, a níveis mais altos de engajamento e à melhoria da produtividade

Quando os funcionários se sentem valorizados, reconhecidos e apoiados, é mais provável que se sintam motivados a dar o melhor de si. Os líderes orientados para as pessoas procuram ativamente entender as necessidades e aspirações dos membros de sua equipe e fornecer a eles os recursos e as oportunidades de que precisam para ter sucesso. Essa abordagem pode levar ao aumento da satisfação no trabalho, a níveis mais altos de engajamento e à melhoria da produtividade Criando resiliência psicológica nas equipes: Ao criar um ambiente de trabalho solidário e empático, os líderes orientados para as pessoas ajudam os funcionários a lidar com o estresse, os contratempos e os desafios. Eles incentivam a resiliência ao promover o pensamento positivo, oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento e oferecer apoio emocional quando necessário

Ao criar um ambiente de trabalho solidário e empático, os líderes orientados para as pessoas ajudam os funcionários a lidar com o estresse, os contratempos e os desafios. Eles incentivam a resiliência ao promover o pensamento positivo, oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento e oferecer apoio emocional quando necessário Retenção de funcionários: Os líderes orientados para as pessoas priorizam a criação de uma cultura de trabalho positiva em que os funcionários se sintam valorizados, respeitados e capacitados. Essa abordagem aumenta a fidelidade dos funcionários, reduz a rotatividade e cria uma força de trabalho mais estável

Devido a esses benefícios, os líderes eficazes adotam práticas de gestão de equipes que colocam as pessoas em primeiro lugar para formar equipes fortes que atinjam as metas de forma consistente.

Leia também: 15 modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto: Excel, Word e ClickUp

Desvantagens da liderança orientada para as pessoas

Uma abordagem orientada para as pessoas pode não ser adequada para todos os cenários. Às vezes, ela pode resultar em desafios:

Decisão mais baixa: Os líderes que buscam a opinião de todos os membros da equipe devem se lembrar dessas opiniões ao tomar decisões. Isso pode consumir muito tempo e ser ineficaz

Os líderes que buscam a opinião de todos os membros da equipe devem se lembrar dessas opiniões ao tomar decisões. Isso pode consumir muito tempo e ser ineficaz Responsabilidade reduzida: Os líderes que constroem relacionamentos próximos com seus funcionários podem ter dificuldade em adotar uma abordagem dura quando necessário - por exemplo, ao lidar com um funcionário de baixo desempenho

Os líderes que constroem relacionamentos próximos com seus funcionários podem ter dificuldade em adotar uma abordagem dura quando necessário - por exemplo, ao lidar com um funcionário de baixo desempenho Pensamento de grupo: "Pensamento de grupo" refere-se aos membros da equipe que concordam uns com os outros apenas para se conformar. Essa mentalidade de rebanho pode levar à supressão de críticas e à perda de insights valiosos

"Pensamento de grupo" refere-se aos membros da equipe que concordam uns com os outros apenas para se conformar. Essa mentalidade de rebanho pode levar à supressão de críticas e à perda de insights valiosos Ressentimento do funcionário: Os funcionários que estão acostumados a ter suas vozes ouvidas podem se sentir ressentidos se suas opiniões não forem levadas em consideração

Os funcionários que estão acostumados a ter suas vozes ouvidas podem se sentir ressentidos se suas opiniões não forem levadas em consideração Incompatibilidade cultural: Em organizações maiores ou mais estruturadas, a natureza do trabalho pode exigir uma abordagem mais focada em tarefasliderança de equipe para manter a eficiência e a produtividade

Essas, no entanto, são as piores possibilidades. Práticas e ferramentas bem elaboradas de gerenciamento de equipes podem reduzir o potencial de qualquer uma delas. ClickUp -uma solução completa de gerenciamento de projetos de RH que pode ajudá-lo a implementar práticas voltadas para as pessoas em sua organização - pode ser o que você está procurando.

Como implementar a liderança orientada para as pessoas nas organizações

Vejamos algumas medidas que você pode tomar para integrar práticas de liderança voltadas para as pessoas em seu ambiente de trabalho:

1. Cultive a empatia e a compreensão

Ouça genuinamente as perspectivas, necessidades e preocupações de seus funcionários. Isso mostra que você valoriza a opinião deles e está empenhado em entender suas experiências.

Além disso, considere o fornecimento de treinamento em empatia para ajudar os líderes a desenvolver sua inteligência emocional e se conectar melhor com os membros da equipe. Uma política de portas abertas também pode incentivar a comunicação aberta e facilitar a expressão de pensamentos e sentimentos por parte dos funcionários.

2. Crie confiança e relacionamentos

A confiança leva a uma cultura forte e positiva no local de trabalho. A transparência é fundamental; seja aberto e honesto sobre as metas, decisões e desafios da organização. Isso gera confiança e ajuda os funcionários a se sentirem informados e envolvidos.

A honestidade também é importante; comunique-se de forma aberta e verdadeira com os membros da sua equipe. Isso promove a confiança e o respeito.

Crie uma cultura de empatia e compreensão em sua organização com a visualização do ClickUp Chat

Você pode usar a visualização Visualização do ClickUp Chat para se comunicar com equipes e indivíduos - de forma sincronizada e em tempo real. Use-o para parabenizá-los por um trabalho bem feito, dar-lhes feedback construtivo e compartilhar atualizações importantes. Isso também oferece aos seus funcionários uma plataforma para transmitir suas ideias e compartilhar suas preocupações com você.

3. Priorize o bem-estar dos funcionários

Um líder voltado para as pessoas entende a importância do bem-estar dos funcionários. Você pode promover um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional por meio de políticas e arranjos de trabalho flexíveis.

Oferecer programas de bem-estar, como oficinas de gerenciamento de estresse e exames de saúde, demonstra seu compromisso com a saúde física e mental dos funcionários. Oferecer programas de assistência aos funcionários (EAPs) também pode ajudar os funcionários que precisam lidar com desafios pessoais.

4. Capacite e delegue

Confiar em seus funcionários para que se apropriem de seu trabalho e tomem decisões mostra que você acredita nas habilidades deles. Delegue tarefas adequadamente para capacitar os funcionários, reduzir a carga de trabalho e promover um senso de responsabilidade. Forneça feedback e reconhecimento regulares para motivar e incentivar os funcionários. O reforço positivo pode ser muito útil para aumentar o moral e a produtividade.

O Modelo de plano de gerenciamento de tarefas do ClickUp pode ajudá-lo com isso.

Mantenha sua equipe organizada e focada em suas metas com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Este modelo é útil para esclarecer funções e responsabilidades entre os membros da equipe, aumentando a produtividade. Ele ajuda os gerentes e funcionários a criar relatórios de status personalizados, exibições de tarefas e categorias para acompanhar o progresso.

Ele também ajuda a delinear e definir objetivos que facilitam o gerenciamento de tarefas e prioridades. Todos esses recursos diferenciados, em conjunto, tornam a comunicação entre os funcionários livre de problemas, definindo a responsabilidade e estabelecendo expectativas de resultados.

Aqui está uma visão geral do que esse modelo oferece:

Use a visualização de agenda para planejar e organizar reuniões de equipe

Organizar reuniões por departamento para que o tempo de todos seja usado de forma eficiente com a visualização Agenda by Department

para que o tempo de todos seja usado de forma eficiente com a visualização Agenda by Department Manter o controle do progresso e das tarefas de cada departamento com a visualização Status by Department

com a visualização Status by Department Forneça aos membros da equipe um roteiro para o sucesso com o Guia de Introdução Exibir

roteiro para o sucesso com o Guia de Introdução Exibir Organize as tarefas em cinco status diferentes Cancelado, Concluído, Preso, A fazer, Trabalhando nisso, para acompanhar o progresso

Atualize os status à medida que avança nas tarefas para manter as partes interessadas informadas sobre o progresso

para manter as partes interessadas informadas sobre o progresso Monitorar e analisar tarefas para garantir a máxima produtividade

5. Promova uma cultura de trabalho positiva

Crie um ambiente inclusivo onde todos se sintam valorizados e respeitados. Comemore os sucessos, tanto os individuais quanto os da equipe para elevar o moral e criar um senso de realização. Incentivar o aprendizado e o desenvolvimento contínuos demonstra seu compromisso com o crescimento e o desenvolvimento profissional de seus funcionários.

6. Lidere pelo exemplo

Como líder, suas ações falam mais alto do que suas palavras. Portanto, modele os comportamentos que espera de sua equipe, como empatia, confiança e respeito. Ser genuíno e autêntico em suas interações com os funcionários gera confiança e credibilidade.

Além disso, a liderança servil deve ser considerada ao desenvolver uma abordagem voltada para as pessoas. Quando um líder serve ao funcionário, isso é chamado de liderança servil. Estar atento aos horários dos funcionários e respeitar seus limites é um bom ponto de partida. Lidere o caminho para servir, e eles seguirão seu exemplo.

7. Medir e avaliar

É importante medir e avaliar seus esforços para avaliar a eficácia de sua liderança voltada para as pessoas. Realize pesquisas regulares com os funcionários para obter feedback valioso sobre seu estilo de liderança e ambiente de trabalho. Além disso, acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) para medir o impacto de sua abordagem voltada para as pessoas nos resultados organizacionais.

Atribua tarefas e acompanhe o progresso de suas estratégias de liderança com a Plataforma de Gerenciamento de Recursos Humanos do ClickUp Plataforma de Gerenciamento de Recursos Humanos do ClickUp pode tornar isso mais fácil para você. Ela fornece uma plataforma centralizada para acompanhar o progresso dos funcionários, facilitar a comunicação aberta e alinhar as equipes - elementos-chave da liderança orientada para as pessoas.

Ele oferece vários recursos que podem ajudá-lo a realizar pesquisas regulares com os funcionários e acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs) para aprimorar seu estilo de liderança e melhorar o ambiente geral de trabalho.

Aqui estão alguns dos principais recursos do ClickUp:

Pesquisas personalizáveis: Crie pesquisas personalizadas por meio deFormulários do ClickUp que podem ser distribuídas entre os funcionários. Essa personalização ajuda a coletar feedback específico relacionado aos estilos de liderança e à cultura do local de trabalho

Crie pesquisas personalizadas por meio deFormulários do ClickUp que podem ser distribuídas entre os funcionários. Essa personalização ajuda a coletar feedback específico relacionado aos estilos de liderança e à cultura do local de trabalho Monitoramento do envolvimento: Monitore os níveis de envolvimento dos funcionários, que podem ser diretamente vinculados aos resultados da pesquisa. Ao analisar os dados de engajamento, você pode identificar as áreas que precisam ser melhoradas em sua abordagem de liderança

Monitore os níveis de envolvimento dos funcionários, que podem ser diretamente vinculados aos resultados da pesquisa. Ao analisar os dados de engajamento, você pode identificar as áreas que precisam ser melhoradas em sua abordagem de liderança Gerenciamento de tarefas: Atribua responsabilidades e acompanhe o progresso do projeto, garantindo que o feedback das pesquisas seja levado em conta comTarefas do ClickUp *Métricas de desempenho: Acompanhe várias métricas de desempenho por meio dePainéis do ClickUp. Esse recurso permite o monitoramento em tempo real dos principais indicadores de desempenho (KPIs) relacionados à satisfação e à produtividade dos funcionários

Atribua responsabilidades e acompanhe o progresso do projeto, garantindo que o feedback das pesquisas seja levado em conta comTarefas do ClickUp *Métricas de desempenho: Acompanhe várias métricas de desempenho por meio dePainéis do ClickUp. Esse recurso permite o monitoramento em tempo real dos principais indicadores de desempenho (KPIs) relacionados à satisfação e à produtividade dos funcionários Definição e gerenciamento de metas: Oferece suporte à definição de metas em nível individual e de equipe comMetas do ClickUp. Alinhe essas metas com as aspirações dos funcionários e com os resultados organizacionais e meça o progresso por meio de verificações e atualizações regulares

**Leia também Como definir metas SMART para gerentes De modo geral, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas que podem ajudá-lo a coletar com eficácia o feedback dos funcionários e medir o impacto de sua liderança nos resultados organizacionais. Esses recursos dão suporte às habilidades de liderança voltadas para as pessoas, promovendo uma força de trabalho mais engajada e produtiva.

A necessidade de mais líderes voltados para as pessoas

Se você colocar as pessoas antes das tarefas, elas colocarão a empresa em primeiro lugar. Quando você incentiva e se envolve com seus funcionários diariamente, usando o estratégias de liderança corretas, eles terão um desempenho mais eficiente.

Um sorriso, uma palavra de parabéns, um abraço ou até mesmo o reconhecimento de um bom trabalho fazem de você um líder melhor e voltado para as pessoas. E, se você chegou até aqui no artigo, pode ter certeza de que já está na metade do caminho!

Entretanto, é fundamental encontrar o software certo que se alinhe às metas de sua empresa. Se você já iniciou a pesquisa, recomendamos o ClickUp, pois seus recursos o ajudarão a aprimorar seu estilo de liderança. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!