Como configurar seu escritório em casa para obter o máximo de produtividade

Com uma configuração de home office bem planejada, podemos evitar cair na inércia e perder a produtividade sem perceber.

Embora a ideia de tomar café da manhã durante uma reunião matinal seja reconfortante, essa não é a melhor maneira de trabalhar a longo prazo.

No entanto, ser produtivo não deve exigir que abandonemos o conforto de um ambiente de trabalho remoto.

O que é necessário é uma distinção clara entre trabalho e espaço pessoal em nosso ambiente, o que nos prepara física e psicologicamente para sermos o mais produtivos possível.

Nesta publicação, discutiremos várias maneiras de criar a melhor configuração de home office e forneceremos algumas ideias práticas para inspirar seu home office.

Como configurar seu escritório em casa ideal

O escritório em casa perfeito atinge um bom equilíbrio entre conforto e funcionalidade para aumentar a produtividade.

A configuração ideal de um escritório em casa começa com a listagem de suas principais necessidades em relação ao conforto pessoal e às ferramentas que permitirão que você faça seu trabalho sem problemas.

Isso inclui um espaço de trabalho dedicado em casa, ferramentas tecnológicas essenciais e iluminação ideal, entre outros itens essenciais, para energizar a configuração do seu escritório.

Semplash Vamos explorar algumas etapas para a configuração de um escritório remoto que infunde produtividade em sua rotina diária.

Dedicar um espaço de trabalho

O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal começa com um espaço de trabalho dedicado em casa. Sem um limite claro entre casa e trabalho, nossos documentos de trabalho, listas de tarefas e dispositivos podem acabar espalhados pela casa, criando caos e confusão.

Embora existam vários hacks de trabalho em casa para aumentar a produtividade se você está trabalhando em casa, dedicar um espaço em sua casa para o trabalho deve ser o primeiro passo. Isso informará ao seu cérebro quando é hora de trabalhar, criando uma rotina produtiva e saudável.

Aqui estão alguns pontos a serem considerados ao designar um espaço de trabalho em casa:

Escolha uma área mais silenciosa da casa, onde você possa se concentrar melhor. Se isso não for possível, use fones de ouvido com cancelamento de ruído para eliminar os ruídos que causam distração

Garanta um plano de fundo minimalista para evitar a distração de outras pessoas em reuniões on-line

Configure o espaço de trabalho com bastante luz natural, pois ela é boa para a saúde mental e a produtividade

Escolha um local com uma vista agradável para melhorar seu humor e sua criatividade

Escolha ferramentas tecnológicas de qualidade superior

Embora o trabalho remoto ofereça flexibilidade no local de trabalho além da flexibilidade no local de trabalho, do conforto e da economia de tempo, ela também traz desafios, como manter a colaboração da equipe em diferentes fusos horários e garantir uma conectividade estável. É nesse ponto que as ferramentas tecnológicas de alta qualidade não são negociáveis.

Aqui estão algumas tecnologias indispensáveis essenciais para trabalhar em casa você precisa:

Laptop

O laptop é onde a maior parte do seu trabalho acontece. Priorize recursos como:

Portabilidade : Leve e fácil de transportar, de preferência com tela de tamanho 11-14

: Leve e fácil de transportar, de preferência com tela de tamanho 11-14 Poder de processamento : Processadores modernos, como o Ryzen 5 ou 7 da Advanced Micro Devices (AMD) ou o Intel i7, se você realiza várias tarefas e usa aplicativos exigentes

: Processadores modernos, como o Ryzen 5 ou 7 da Advanced Micro Devices (AMD) ou o Intel i7, se você realiza várias tarefas e usa aplicativos exigentes Duração da bateria : Seu laptop deve funcionar com a bateria por 8 a 10 horas. No entanto, a duração da bateria também dependerá de seu uso diário

: Seu laptop deve funcionar com a bateria por 8 a 10 horas. No entanto, a duração da bateria também dependerá de seu uso diário Armazenamento: 256 GB de unidade de estado sólido (SSD) devem ser suficientes. No entanto, se você precisar armazenar arquivos grandes, opte por 512 GB ou mais

Web-câmera

Se o seu trabalho exige muita colaboração por meio de chamadas de vídeo, confiar nas câmeras integradas do laptop pode prejudicar sua postura a longo prazo. Considere investir em câmeras da Web com:

Alta resolução : Pelo menos 1080p para obter imagens nítidas e claras

: Pelo menos 1080p para obter imagens nítidas e claras Correção automática de luz : Para garantir a clareza do vídeo em diferentes configurações de luz

: Para garantir a clareza do vídeo em diferentes configurações de luz Enquadramento automático : para mantê-lo centralizado no quadro, mesmo que você se mova durante as reuniões

: para mantê-lo centralizado no quadro, mesmo que você se mova durante as reuniões Microfones redutores de ruído: Para filtrar o ruído de fundo e manter a clareza do áudio

Monitor duplo

Se você tem dificuldade para alternar entre vários aplicativos em uma única tela, um monitor duplo pode ser um bom investimento. Considere recursos como alta resolução, suportes ajustáveis e precisão de cores. Além disso, verifique a resolução e a cor dos dois monitores para obter uma experiência visual consistente.

Computador de mesa

Se o seu trabalho envolve design gráfico, edição de vídeo ou desenvolvimento de software, você precisará de um computador desktop. Escolha um que tenha um processador potente e uma grande quantidade de RAM e que suporte vários monitores necessários para trabalhar sem problemas.

Smartphones

De acordo com um estudo da Frost & Sullivan, os smartphones podem aumentar a produtividade em cerca de 34% economizando aos funcionários quase uma hora de trabalho e tempo pessoal diariamente. A maioria dos ferramentas de colaboração remota podem ser acessadas de um smartphone, para que você seja produtivo mesmo em trânsito.

Otimize seu espaço de trabalho com móveis ergonômicos

O conforto é importante. Afinal de contas, você passa de oito a nove horas do seu dia no trabalho. Investir em móveis ergonômicos de alta qualidade, como uma cadeira de home office com bom apoio lombar e uma mesa ajustável, deve ser sua prioridade entre todas as dicas de home office para aumentar a produtividade do trabalho remoto . Embora as necessidades de mobília variem de pessoa para pessoa, aqui estão alguns itens indispensáveis para seu espaço de escritório em casa:

Cadeira ergonômica: Os móveis ergonômicos para o escritório em casa começam com uma boa cadeira de escritório. Opte por uma cadeira que ofereça altura, encosto e braços ajustáveis, além de material respirável com estofamento confortável

Os móveis ergonômicos para o escritório em casa começam com uma boa cadeira de escritório. Opte por uma cadeira que ofereça altura, encosto e braços ajustáveis, além de material respirável com estofamento confortável Mesa de pé: Uma mesa de pé ajustável ajuda a alternar entre ficar em pé e sentar, evitando dores nas costas e má postura e melhorando a produtividade. Antes de comprar, considere recursos como configurações de ajuste de altura e tamanho da mesa de acordo com o espaço de trabalho disponível em seu home office

Uma mesa de pé ajustável ajuda a alternar entre ficar em pé e sentar, evitando dores nas costas e má postura e melhorando a produtividade. Antes de comprar, considere recursos como configurações de ajuste de altura e tamanho da mesa de acordo com o espaço de trabalho disponível em seu home office Suporte para laptop: Um suporte para laptop coloca a tela na altura dos olhos para que você não force o pescoço e os olhos olhando para a tela. Escolha um que permita ajustes fáceis de altura e ângulo

Um suporte para laptop coloca a tela na altura dos olhos para que você não force o pescoço e os olhos olhando para a tela. Escolha um que permita ajustes fáceis de altura e ângulo Lâmpada de mesa: As lâmpadas de mesa reduzem a fadiga ocular e ajudam você a se concentrar na tarefa em questão; elas são um complemento essencial ao seu conjunto de trabalho em casa para ajudar a aumentar a concentração e a criatividade

Priorize a conexão de alta velocidade com a Internet

Uma conexão de Internet irregular pode atrapalhar suas tarefas e diminuir a motivação para trabalhar. Uma conexão ininterrupta com a Internet é absolutamente essencial para se concentrar em suas tarefas e colaborar com suas equipes sem problemas

Entre em contato com o provedor de serviços de Internet (ISP) mais próximo para avaliar o plano de banda larga adequado às suas necessidades. Você deve verificar o plano de dados e os limites de uso adequadamente para evitar interrupções de velocidade mais tarde.

Se a sua conexão com a Internet estiver instável, considere usar dispositivos com portas USB Type-C. Eles podem se conectar a adaptadores Ethernet e a outros dispositivos. Eles podem se conectar a adaptadores Ethernet e fornecer uma conexão estável e rápida, o que é especialmente importante se você faz muitas chamadas de vídeo ou lida com grandes arquivos de dados.

Invista em ferramentas de escritório de alta qualidade

Trabalhar em casa às vezes pode causar tensão excessiva em seus olhos, costas, pulsos e pescoço. Para evitar isso, invista em ferramentas como:

Mouse sem fio: Um mouse sem fio o livra dos frustrantes cabos emaranhados e do risco de lesões por esforço, permitindo que você alterne entre dispositivos sem desconectar e reconectar adaptadores. Escolha um mouse que se adapte ao tamanho, ao formato e à preferência de pegada da sua mão

Um mouse sem fio o livra dos frustrantes cabos emaranhados e do risco de lesões por esforço, permitindo que você alterne entre dispositivos sem desconectar e reconectar adaptadores. Escolha um mouse que se adapte ao tamanho, ao formato e à preferência de pegada da sua mão Teclado sem fio: Especialmente se você for um escritor ou um desenvolvedor de código, um teclado sem fio oferece a flexibilidade de se movimentar livremente pelo local de trabalho, reduzindo a tensão no pulso e nos ombros. Evite usar teclados planos, pois eles sobrecarregam os pulsos. Considere teclados inclinados ou aqueles com suportes embutidos, juntamente com apoios de pulso embutidos para manter os pulsos retos durante o trabalho

Especialmente se você for um escritor ou um desenvolvedor de código, um teclado sem fio oferece a flexibilidade de se movimentar livremente pelo local de trabalho, reduzindo a tensão no pulso e nos ombros. Evite usar teclados planos, pois eles sobrecarregam os pulsos. Considere teclados inclinados ou aqueles com suportes embutidos, juntamente com apoios de pulso embutidos para manter os pulsos retos durante o trabalho Braço do monitor: Olhar atentamente para a tela pode prejudicar sua postura, por isso é necessário um braço de monitor para ajustar livremente a tela do laptop ou do computador. Para a configuração do seu escritório em casa, considere um braço de monitor dinâmico, pois ele permite ajustar a altura, a inclinação e a rotação do monitor, o que pode ajudar a evitar a má postura e o cansaço visual

Garanta a qualidade de som ideal de seus dispositivos

O trabalho significativo e produtivo em casa envolve tanto o tempo real quanto a comunicação assíncrona por vídeo . Para ambos os modos de comunicação por vídeo, é necessário garantir a qualidade de som ideal dos seus dispositivos, como alto-falantes, fones de ouvido e microfones.

Especialmente se o seu trabalho envolver a realização de videoconferências, podcasts ou reuniões diárias com partes interessadas externas, você precisará de alto-falantes de mesa para aumentar a qualidade do som das suas chamadas e gravações de vídeo

Leia mais: Como aproveitar ao máximo o trabalho assíncrono

Ajuste a iluminação e a temperatura

Nosso ambiente desempenha um papel importante na maneira como nos sentimos em relação ao nosso trabalho. **A iluminação e a temperatura dão sinais ao nosso cérebro e afetam a produtividade

Quando expostos à iluminação artificial ou fraca por longos períodos, nossos níveis de cortisol caem, levando à sonolência e ao estresse a longo prazo. Da mesma forma, temperaturas mais frias desviam nosso foco do trabalho e da criatividade para pensamentos sobre como nos mantermos aquecidos.

Uma das maiores vantagens do trabalho remoto é que podemos ajustar a iluminação e a temperatura a nosso gosto. **Obtenha o máximo de luz natural possível e mantenha seu quarto aquecido o suficiente para que você possa se concentrar em suas tarefas.

Se a sua configuração de trabalho remoto não receber luz natural suficiente, considere o uso de luzes diurnas brilhantes, como luminárias de mesa e luminárias de chão. Com um home office bem iluminado e aquecido, você ficará surpreso ao ver como seus níveis de energia e produtividade aumentam.

Proteja os dispositivos com protetores contra surtos

É necessário apenas um pequeno aumento de tensão para causar picos de energia e danificar nossos dispositivos eletrônicos sensíveis.

À medida que continuamos a adicionar mais ferramentas para trabalhar em casa para aprimorar nosso escritório remoto, também é fundamental proteger os dispositivos eletrônicos, como laptops, monitores, carregadores e outros, com protetores contra surtos.

Para proteger os dispositivos de ponta, procure um protetor contra surtos com uma classificação de joule alta (uma classificação de joule informa quanta energia um protetor contra surtos pode absorver antes de falhar), pelo menos 600 para proteção básica.

Além disso, observe que os protetores contra surtos não duram para sempre, portanto, continue substituindo-os quando excederem seus níveis de energia. Opte por protetores contra surtos de tensão com indicadores que informam quando eles estão ficando sem energia e precisam ser substituídos.

Use ferramentas de produtividade para gerenciamento de tarefas e colaboração

Trabalhar em casa pode ser realmente relaxante depois de um cochilo relaxante à tarde e uma rápida caminhada à noite. No entanto, também pode ser muito desafiador e complicado quando você precisa colaborar com várias equipes em diferentes fusos horários. É nesse ponto que você precisa de ferramentas dedicadas de gerenciamento de tarefas e ferramentas de produtividade . ClickUp lhe dá o presente do tempo, simplificando o gerenciamento de projetos e poupando conversas sobre atualizações de tarefas.

Com o Software de gerenciamento de projetos de equipe remota ClickUp com o ClickUp, você pode reunir todas as suas equipes para colaborar sem problemas em vários projetos.

Comece a usar o ClickUp para gerenciamento de trabalho remoto. Crie um espaço de trabalho virtual que se adapte às suas necessidades exclusivas.

Acompanhe o progresso com o ClickUp Tasks

Com o Tarefas do ClickUp com o ClickUp Tasks, você pode criar status de tarefas personalizados que vão além do simples "To-do" e "Complete" para oferecer transparência sobre o progresso da sua equipe em vários estágios do desenvolvimento de um projeto. Além disso, você pode:

Gerenciar o trabalho com tipos de tarefas para organizar as tarefas de suas equipes em categorias claras, de modo que todos tenham clareza sobre os resultados e as expectativas. Por exemplo, para a sua equipe de design, os tipos de tarefas podem ser: reformulação do design do site, design do deck de vendas, publicação na mídia social do lançamento do produto etc

para organizar as tarefas de suas equipes em categorias claras, de modo que todos tenham clareza sobre os resultados e as expectativas. Por exemplo, para a sua equipe de design, os tipos de tarefas podem ser: reformulação do design do site, design do deck de vendas, publicação na mídia social do lançamento do produto etc Defina níveis de prioridade que vão de baixo a urgente para que suas equipes não percam tarefas urgentes

que vão de baixo a urgente para que suas equipes não percam tarefas urgentes Forneça contexto para as tarefas com campos personalizados , nos quais você pode adicionar links, menus suspensos e informações adicionais para economizar a comunicação entre as equipes

, nos quais você pode adicionar links, menus suspensos e informações adicionais para economizar a comunicação entre as equipes Vincule tarefas relacionadas e dependentes com dependências de tarefas, onde você pode vincular duas ou várias tarefas relacionadas e acompanhar o progresso facilmente

Aumente a clareza em seus projetos com tipos de tarefas personalizáveis e melhore a organização em seus esforços de gerenciamento de tarefas

Atinja seus marcos com as Metas do ClickUp Metas do ClickUp ajuda você a criar metas rastreáveis, incluindo cronogramas claros, metas e acompanhamento automático do progresso. Você pode usá-lo para:

Vincular várias tarefas ou listas a uma meta para acompanhar melhor o progresso geral de suas tarefas

para acompanhar melhor o progresso geral de suas tarefas **Criar "metas numéricas" para quantificar a lista de itens que precisam ser alcançados em uma meta

**Criar "Metas Monetárias" para acompanhar o sucesso de objetivos como metas de vendas e de receita

Visualize o progresso de várias metas em uma única exibição com o "Goals Progress Rollup"

Acompanhe suas metas até os KPIs mais essenciais e obtenha automaticamente visualizações detalhadas de seu progresso

Obtenha insights de produtividade com o ClickUp Dashboards

Com Painéis do ClickUp com o ClickUp Dashboards, você pode obter insights imediatos sobre sua produtividade. Use-o para criar um painel diário personalizado, no qual você pode priorizar suas tarefas, visualizar o progresso e concentrar-se nas áreas mais importantes do seu trabalho.

Você também pode aproveitá-lo para:

Obter informações poderosas sobre atualizações de projetos, cargas de trabalho da equipe, controle de tempo, sprints de software e muito mais

cargas de trabalho da equipe, controle de tempo, sprints de software e muito mais Acessar uma visão detalhada das cargas de trabalho da sua equipe para realizar um trabalho de qualidade mais rapidamente, acompanhando cronogramas e vendo quem está trabalhando em quais projetos

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Use o gráfico de burn-down para visualizar a carga de trabalho restante do seu projeto de desenvolvimento de software para que você possa manter o objetivo do sprint no caminho certo e alocar recursos com sabedoria

do seu projeto de desenvolvimento de software para que você possa manter o objetivo do sprint no caminho certo e alocar recursos com sabedoria Personalize os Dashboards com mais de 60 cartões que se adaptam a qualquer tipo de trabalho e adicione listas, tabelas, gráficos e muito mais para criar Dashboards personalizados para sua equipe

Acelere a entrega de software com o Burndown Card no ClickUp Dashboards

Simplifique o trabalho diário com o ClickUp Views

Com a ampla gama de Visualizações ClickUp com o ClickUp Views /%href/, você pode visualizar seu trabalho e seu progresso com mais de 15 visualizações flexíveis que variam de tabela, quadro Kanban, gráfico de Gantt, mapas mentais, quadros brancos e muito mais.

Use as mais de 15 visualizações do ClickUp para ver o status de um projeto em várias equipes colaborativas

Elas permitem que você:

Visualizar seu trabalho da maneira que preferir , acompanhar o progresso, identificar gargalos e gerenciar a capacidade da equipe com base em dados

, acompanhar o progresso, identificar gargalos e gerenciar a capacidade da equipe com base em dados Fazer brainstorming com sua equipe em tempo real e transformar ideias em tarefas concretas com cronogramas e responsáveis claramente definidos

e transformar ideias em tarefas concretas com cronogramas e responsáveis claramente definidos Obtenha insights imediatos sobre a largura de banda da equipe comVisualização da carga de trabalho do ClickUpe identifique quem está abaixo da capacidade e quais membros da equipe estão acima da capacidade. Identifique as tarefas que exigem recursos adicionais e atribua cronogramas e recursos de acordo

Visualize a largura de banda da equipe e aloque recursos de forma inteligente em várias tarefas com o ClickUp Workload View

Faça edições em tempo real com o ClickUp Docs

Se você deseja criar SOPs, planos de negócios, bases de conhecimento ou wikis, Documentos do ClickUp são sua melhor opção. Você pode usar o Docs para:

Editar com sua equipe em tempo real

Conectar os documentos a fluxos de trabalho e transformar texto em tarefas concretas

Atribuir comentários e itens de ação aos membros da equipe e proteger seus documentos com controles de acesso rigorosos

Conecte seus documentos a fluxos de trabalho e converta texto em tarefas rastreáveis no ClickUp Docs

Quando se trata de fazer perguntas, esclarecer dúvidas e atribuir comentários aos membros da equipe, você pode contar com Comentários do ClickUp para realizar seu trabalho. Você pode:

Repostar em partes específicas do texto destacando a seção. Isso é especialmente útil se você precisar responder a várias perguntas ou responder a várias atividades em sua tarefa

destacando a seção. Isso é especialmente útil se você precisar responder a várias perguntas ou responder a várias atividades em sua tarefa Criar novas tarefas e subtarefas a partir de comentários em qualquer tarefa existente para que você possa voltar a ela mais tarde

Garanta que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

Facilite a comunicação sem esforço por meio do ClickUp Inbox

Comunique-se com sua equipe em todos os seus projetos a partir de um único espaço com o Caixa de entrada do ClickUp . Ele permite que você:

Destacar as notificações mais importantes, além de adiar as que podem ser acessadas mais tarde

Ver suas tarefas e notificações lado a lado para obter um contexto relevante de todas as suas notificações

Enfrente suas tarefas com a renovada caixa de entrada do ClickUp, projetada para navegar rapidamente por suas prioridades e concluir o trabalho

Amplie seu gerenciamento de projetos com o ClickUp Brain

Pare de procurar manualmente por informações e atualizações e obtenha respostas instantâneas para todas as suas perguntas de trabalho com o Cérebro ClickUp . Ele ajuda você:

Obter atualizações precisas sobre o andamento de seu projeto com o AI Project Manager do ClickUp Brain

do ClickUp Brain Criar e editar conteúdo mais rapidamente com o AI Writer for Work do ClickUp Brain Use a IA para responder a perguntas de suas mensagens e gerar modelos instantaneamente para qualquer caso de uso que você desejar

Gere resumos de projetos, resuma tópicos de bate-papo e aprimore seu conteúdo com o ClickUp Brain

Planeje processos de trabalho remoto usando um modelo gratuito do ClickUp

Ao planejar a transição para o trabalho remoto ou fazer esforços para ampliar a colaboração no trabalho remoto, você precisará de uma estrutura útil para começar. E nós fizemos exatamente isso para você com o Modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp .

Modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp

A Visão de Linha do Tempo do modelo ajuda a visualizar e organizar as tarefas, enquanto a Visão de Atividades oferece um espaço para brainstorming e armazenamento de ideias. A Visão de progresso o mantém informado sobre a conclusão da tarefa, e a Visão de chefes de projeto facilita a atribuição de tarefas e o acompanhamento do progresso da equipe. Juntas, essas visualizações oferecem uma solução abrangente para planejar, executar e monitorar seus projetos de trabalho remoto.

Use este modelo para:

Criar um plano consolidado para que sua equipe faça a transição para o trabalho remoto sem problemas

Definir funções e expectativas para cada membro da equipe

Organizar e acompanhar o progresso das tarefas relacionadas à transição

As melhores ideias de configuração de escritório em casa para inspirar o seu

Pode ser difícil manter-se motivado e produtivo o tempo todo, mas um pouco de inspiração sempre ajuda.

Aqui estão algumas ideias para inspirar a configuração de seu escritório em casa:

Mantenha a mesa minimalista: Para manter seu espaço de trabalho limpo e organizado,organize sua mesa com apenas algumas coisas que você usa diariamente. Pode ser sua caneca de café pela manhã, uma garrafa de água para o resto do dia, os aparelhos que você usa para trabalhar e uma agenda

Para manter seu espaço de trabalho limpo e organizado,organize sua mesa com apenas algumas coisas que você usa diariamente. Pode ser sua caneca de café pela manhã, uma garrafa de água para o resto do dia, os aparelhos que você usa para trabalhar e uma agenda Mantenha o espaço iluminado e alegre: Um home office bem iluminado e ventilado adequadamente é o local perfeito para pensar, criar e dar o melhor de si. Aproveite a luz natural de seu apartamento ao montar o home office

Um home office bem iluminado e ventilado adequadamente é o local perfeito para pensar, criar e dar o melhor de si. Aproveite a luz natural de seu apartamento ao montar o home office Mantenha uma mistura de trabalho e diversão: Pense no que o ajuda a se manter inspirado e alegre ao trabalhar e adicione essas coisas ao seu home office. Podem ser seus livros, instrumentos musicais, tapete de ioga - qualquer coisa que lhe dê uma boa pausa no trabalho

Pense no que o ajuda a se manter inspirado e alegre ao trabalhar e adicione essas coisas ao seu home office. Podem ser seus livros, instrumentos musicais, tapete de ioga - qualquer coisa que lhe dê uma boa pausa no trabalho Adicione cores suaves: Não vamos nos esquecer do impacto que as cores têm em nosso humor e em nossas experiências. Adicione algumas cores suaves ao seu escritório remoto, acrescentando algumas plantas e aprimorando a configuração geral com tons de amarelo e laranja para melhorar a concentração e o humor

Não vamos nos esquecer do impacto que as cores têm em nosso humor e em nossas experiências. Adicione algumas cores suaves ao seu escritório remoto, acrescentando algumas plantas e aprimorando a configuração geral com tons de amarelo e laranja para melhorar a concentração e o humor Use uma ferramenta versátil para trabalhar em casa: Usar umaferramenta de trabalho em casa para reunir a colaboração da sua equipe e o gerenciamento de tarefas em uma única interface aumenta a clareza das suas operações e elimina as barreiras do trabalho remoto

Amplie a configuração de seu escritório em casa com o ClickUp

É fácil ser atraído pelas distrações de um ambiente de trabalho remoto e, naturalmente, às vezes fica difícil se concentrar em tarefas prioritárias.

O ClickUp aprimora colaboração de trabalho remoto, reunindo equipes geograficamente distribuídas em uma única plataforma para colaborar em tarefas, comunicar-se com colegas de equipe, criar estratégias de negócios e fazer brainstorming de ideias, eliminando a necessidade de usar vários aplicativos.

Melhore a configuração de seu escritório em casa com o modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp e faça uma transição tranquila para o trabalho remoto.

Felizmente, algumas das coisas mais úteis são gratuitas com o ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente e experimente em primeira mão.