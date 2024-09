O que é empatia no local de trabalho e como praticá-la? (com exemplos)

Todos nós já passamos por isso: enfrentamos um dia difícil no trabalho quando nossa vida pessoal nos dá uma rasteira. Talvez seja uma crise familiar, uma doença súbita ou apenas o peso do estresse diário.

Nesses momentos, o que importa não são apenas as políticas ou os procedimentos de seu local de trabalho, mas as pessoas que percebem e se importam.

A empatia no local de trabalho desempenha um papel crucial na determinação da experiência de um funcionário. Pesquisa da McKinsey sugere que os funcionários que acreditam que suas organizações são empáticas tendem a inovar mais e a assumir riscos criativos.

Neste blog, discutiremos a importância da empatia no local de trabalho e algumas ideias sobre como praticá-la.

O que é empatia?

Empatia é sintonizar-se com os sentimentos de outra pessoa e compreender genuinamente a perspectiva dela. É como se colocar no lugar dela e sentir o que ela está passando. Essa conexão ajuda você a se comunicar com mais eficiência e a construir relacionamentos mais fortes.

Algumas pessoas confundem empatia com simpatia, mas ambas são emoções diferentes. Simpatia é quando você sente pena da situação de alguém e oferece apoio, mas não compartilha realmente as emoções dessa pessoa.

Empatia, entretanto, significa que você sente a dor da pessoa como se fosse a sua própria. Trata-se de realmente se relacionar com a experiência da pessoa e compartilhá-la.

Tanto a empatia quanto a simpatia formam o núcleo de inteligência emocional no trabalho .

O que significa empatia no local de trabalho?

Empatia no local de trabalho significa que seus colegas de trabalho se esforçam para realmente entender e se relacionar com seus sentimentos e os de outros funcionários. E a gerência apoia essa abordagem de todo o coração por meio de comportamentos, políticas e infraestrutura.

A empatia é um fator crucial que ajuda a resolver conflitos, a tomar decisões melhores e a garantir que os funcionários trabalhem juntos de forma eficaz.

Existem três tipos principais de empatia, cada um contribuindo para nossa compreensão geral dos outros. Aqui está um resumo rápido:

Empatia emocional: Quando você sente e compartilha as emoções de outras pessoas, o que geralmente resulta em uma resposta emocional de sua parte **Empatia cognitiva: Quando você tenta descobrir como a outra pessoa está se sentindo para se relacionar melhor com ela **Empatia compassiva: quando você sente e compartilha a dor dos outros e toma medidas para ajudá-los a sair da situação

É por isso que as organizações líderes priorizam a criação de uma cultura de empatia. Afinal de contas, uma Pesquisa da Glassdoor constatou que os funcionários valorizam mais a cultura do que um salário mais alto quando estão procurando um novo emprego.

Leia também: Exemplos de competências essenciais e como melhorá-las > A empatia não é algo que oferecemos aos nossos clientes ou aos nossos funcionários das nove às cinco... (ela) é... "um serviço segundo a segundo, minuto a minuto, que devemos a todos se quisermos nos considerar líderes".

Simon Sinek, Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't

Por que a empatia é importante no trabalho?

A empatia é fundamental para formar uma equipe produtiva e de alto desempenho e evitar o esgotamento no local de trabalho. Vamos explicar por que ela é tão importante:

1. Melhora a comunicação e a colaboração

Quando você entende as emoções dos membros da sua equipe, pode ajustar seu estilo de comunicação para se adequar a cada indivíduo ou grupo de forma mais eficaz. Isso leva a resultados mais positivos, como uma colaboração mais suave, e garante que todos estejam na mesma página.

Como resultado, a equipe naturalmente tem um desempenho melhor, com mais eficiência e coesão.

**Leia também Como formar uma equipe de alto desempenho

2. Ajuda a resolver conflitos

A empatia permite que você veja as situações pela perspectiva dos outros, tornando a resolução de conflitos mais direta e construtiva.

Ao compreender genuinamente os sentimentos das pessoas, você pode ouvir com mais paciência e responder com mais atenção para chegar a uma solução mutuamente benéfica.

3. Aumenta a criatividade

A empatia permite que você aproveite as diversas experiências e pontos de vista da sua equipe, o que pode aumentar significativamente a criatividade.

Essa abordagem colaborativa geralmente leva a soluções exclusivas e novas perspectivas que beneficiam a organização.

4. Aprofunda o entendimento do cliente

A empatia desempenha um papel crucial na compreensão das necessidades, dos desafios e das expectativas de seus clientes.

Ao ouvir e interagir verdadeiramente com eles, você pode obter insights valiosos que o ajudam a entender e comunicar os requisitos do projeto com mais clareza.

6. Cria um ambiente de trabalho positivo

Ao respeitar a opinião deles e tomar medidas corretivas quando necessário, você cria confiança na equipe.

Uma atmosfera de confiança e respeito leva a uma maior satisfação dos funcionários, reduz a rotatividade, diminui o esgotamento e, por fim, melhora o desempenho geral do trabalho.

Leia também: 25 perguntas da pesquisa de satisfação do funcionário para verificar o pulso da sua equipe

Exemplos de empatia no local de trabalho

A empatia pode assumir várias formas no local de trabalho. Você pode se comportar de forma empática com seus colegas de trabalho, subordinados diretos, clientes, consumidores e até mesmo com a gerência. Isso o ajuda a resolver conflitos, criar um relacionamento positivo e se comunicar de forma eficaz em todas as situações.

Aqui estão alguns exemplos populares de empatia no local de trabalho para que você entenda como ela é:

Você percebe que um membro da sua equipe está com dificuldades para concluir uma tarefa complexa enquanto outras tarefas se acumulam. Você pode oferecer assistência, ajudando-o com parte da carga de trabalho para reduzir a pressão do trabalho Você pode ter empatia com um colega de trabalho que está passando por um momento difícil, compartilhando sua dor e oferecendo apoio emocional Você pode demonstrar respeito pelos membros da sua equipe ouvindo-os com paciência, validando seus sentimentos e sua dor emocional e oferecendo mediação para chegar a um acordo em caso de conflitos Você pode conversar regularmente com seus subordinados diretos, compreender os desafios que eles possam estar enfrentando e oferecer soluções Você pode fornecer feedback construtivo aos subordinados diretos de forma educada e oferecer apoio para que eles façam melhorias em vez de jogar a culpa Você pode incentivar os juniores e estagiários a falar, fazer perguntas e orientá-los a realizar suas aspirações de carreira

Como praticar a empatia no local de trabalho

Mas como praticar a empatia todos os dias? A resposta está em fazer esforços pequenos e consistentes. ClickUp uma plataforma versátil de gerenciamento de projetos, pode ser um aliado inestimável para trazer a empatia para o local de trabalho.

Aqui estão nove sugestões práticas que o ajudarão a praticar a empatia no trabalho:

1. Escuta ativa

A verdadeira compreensão dos outros começa com a escuta ativa e paciente - o coração da empatia.

Com muita frequência, somos culpados de ouvir apenas o suficiente para planejar nossa resposta, em vez de realmente ouvir o que nossos colegas de trabalho estão dizendo. Essa tendência pode criar uma desconexão, dificultando a compreensão de suas emoções porque não estamos totalmente envolvidos na conversa.

Ao mudarmos conscientemente nossa abordagem para a escuta ativa, podemos mudar totalmente a dinâmica. A escuta ativa envolve dar atenção total ao interlocutor, resistir ao impulso de interromper e dedicar tempo para processar o que ele está compartilhando antes de responder.

O modelo de quebra-gelo da Roda das Emoções do ClickUp foi criado para ajudá-lo a promover conversas significativas entre a sua equipe.

O modelo Modelo de quebra-gelo da Roda das Emoções do ClickUp facilita conexões mais profundas entre os membros da equipe. Ele ajuda os indivíduos a se apresentarem, compartilharem seus sentimentos e entenderem como as emoções afetam o desempenho no trabalho

O modelo incentiva um ambiente propício à empatia e à escuta ativa, essenciais para promover relacionamentos significativos em um ambiente de trabalho.

Para usar o quebra-gelo da Roda das Emoções, siga estas etapas:

Distribua a roda de emoções: Dê a cada membro da equipe uma cópia para ajudá-los a identificar e articular suas emoções Identifique as emoções: Peça a todos que escolham uma emoção que estejam sentindo e a conectem à roda, incentivando a reflexão Discuta as emoções: Peça a cada pessoa que explique sua emoção e por que a escolheu. Isso promove a escuta ativa e a compreensão Soluções de brainstorming: Depois de compartilhar, faça um brainstorming de soluções ou estratégias relacionadas às emoções discutidas Revisar e ajustar: Revise as soluções propostas e ajuste-as com base no feedback da equipe, reforçando a importância da comunicação contínua

2. Comunicação aberta

Incentivar a comunicação aberta é uma parte crucial da prática da empatia no trabalho. Quando os membros da equipe se sentem à vontade para compartilhar seus pensamentos e preocupações, é mais fácil entender de onde eles vêm e como se sentem.

O diálogo aberto ajuda a captar as emoções e o contexto por trás do que as pessoas estão dizendo, o que é fundamental para responder com empatia genuína.

Ao criar um ambiente em que todos se sintam ouvidos e valorizados, você aborda os problemas com mais eficiência, fortalece os vínculos da equipe e promove um local de trabalho favorável. Um plano de comunicação pode ajudar nesse sentido.

Os planos de comunicação são documentos estratégicos que descrevem como uma organização divulgará informações para seu público-alvo. Ao desenvolver um plano de comunicação bem estruturado, as organizações podem garantir que suas mensagens sejam transmitidas de forma eficaz, consistente e em tempo hábil, promovendo melhor compreensão, envolvimento e apoio. Modelo de plano de comunicação do ClickUp foi criado para ajudar a simplificar os esforços de comunicação da sua equipe e garantir que todos estejam na mesma página.

O modelo de plano de comunicação do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e coordenar as conversas com as partes interessadas.

Comece definindo metas claras de comunicação, como melhorar a comunicação interna ou interagir de forma mais eficaz com seus clientes. O modelo o orienta na identificação das principais partes interessadas para que você possa atribuir claramente funções e responsabilidades.

Você também delineará os melhores canais para suas mensagens, escolhendo entre opções como e-mail, mídia social ou reuniões presenciais para garantir que você alcance os membros da sua equipe de forma eficaz.

O modelo ainda ajuda a monitorar o progresso, permitindo que você avalie o sucesso do seu plano de comunicação e faça os ajustes necessários.

👀 Bônus: Você pode aproveitar os modelos de plano de comunicação para estabelecer uma estratégia de comunicação consistente, o que é fundamental para criar confiança e demonstrar empatia.

3. Validar sentimentos

Validar os sentimentos é um aspecto fundamental da empatia, especialmente ao lidar com desafios emocionais, talvez devido a decisões ou iniciativas que os afetam.

Quando um membro da equipe o aborda com seus sentimentos, é importante se concentrar em proporcionar segurança psicológica em vez de debater ou descartar suas preocupações Comentários do ClickUp é uma ótima maneira de dar suporte a isso.

Por exemplo, quando os funcionários compartilham seus sentimentos ou preocupações sobre uma tarefa ou projeto, você pode usar os comentários para reconhecer suas emoções e demonstrar compreensão. Isso cria um espaço para o diálogo aberto e garante que seus sentimentos sejam ouvidos e validados.

Use emojis nos comentários do ClickUp para dar um toque pessoal e transmitir emoções com mais eficiência

Responder com empatia - oferecendo apoio e demonstrando que você valoriza a perspectiva da pessoa - ajuda a criar um ambiente de trabalho favorável. Isso permite que sua equipe saiba que suas emoções são respeitadas.

A empatia é uma coisa estranha e poderosa. Não existe um roteiro. Não existe uma maneira certa ou errada de fazer isso. É simplesmente ouvir, manter o espaço, não julgar, conectar-se emocionalmente e comunicar a mensagem incrivelmente curativa de "Você não está sozinho.

Brené Brown, Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead

4. Check-ins e feedback regulares

Uma maneira direta de demonstrar cuidado genuíno com sua equipe é realizar sessões regulares de check-ins e feedback. Essa prática mostra a seus funcionários que a liderança é acessível, valoriza suas opiniões e está comprometida em agir com base em suas necessidades

Além disso, essas sessões o ajudam a detectar precocemente possíveis preocupações e a resolvê-las antes que se tornem problemas mais urgentes.

Use atalhos para criar ClickUp Reminders e organizar sessões regulares com os membros da equipe Lembretes do ClickUp pode melhorar significativamente esse processo. Veja como você pode usá-lo para ficar em dia com seus check-ins e sessões de feedback:

Defina facilmente lembretes de tarefas, comentários ou da seção My Work com datas de vencimento, anexos e notificações

Programe lembretes regulares para tarefas ou reuniões em andamento para manter a consistência em seus check-ins

Acesse e gerencie todos os seus lembretes na tela inicial do ClickUp para manter-se organizado e em dia com seus compromissos

Leia também: Liderança INTJ: Maximizando seus pontos fortes no local de trabalho

5. Atividades de formação de equipe

Programar atividades regulares de formação de equipes é uma maneira fantástica de criar um local de trabalho mais empático e coeso.

Considere a possibilidade de organizar sessões de treinamento em que os membros da equipe possam compartilhar seus conhecimentos e habilidades. Essas sessões aumentam o moral da equipe e promovem uma cultura de aprendizado e apoio mútuo

Sessões mensais de gratidão são outra ótima ideia. Elas dão aos membros da equipe a oportunidade de expressar gratidão pelos esforços uns dos outros e reconhecer as contribuições, o que pode fortalecer os laços e o moral. Visualização do calendário do ClickUp permite agendar e visualizar todas as atividades de formação de equipes, como sessões de treinamento, reuniões de gratidão e almoços no escritório, em um só lugar.

O Calendar View do ClickUp ajuda a manter uma abordagem estruturada e regular para a formação de equipes

Você pode definir datas e horários específicos para essas atividades e visualizá-los juntamente com suas tarefas e prazos regulares de trabalho. Isso ajuda a garantir que todos saibam sobre os próximos eventos e possam planejar adequadamente.

6. Treinamento em inteligência emocional

É importante reconhecer que nem todos terão o mesmo nível de empatia, pois cada indivíduo traz experiências e perspectivas únicas. Investir em treinamento de inteligência emocional pode ser altamente benéfico para aumentar a empatia em sua equipe.

Você tem várias opções para implementar esse treinamento. Utilizar especialistas internos no assunto (SMEs) que entendam a cultura e os desafios específicos de sua organização pode proporcionar um treinamento altamente relevante e eficaz.

Como alternativa, você pode considerar a possibilidade de agendar sessões com especialistas externos ou adquirir cursos on-line.

Crie e armazene materiais de treinamento abrangentes, como guias e estudos de caso, em Documentos do ClickUp . Isso facilita o acesso e o uso eficaz desses recursos pelas PMEs e pelos instrutores.

Os documentos facilitam a colaboração, permitindo que os membros da equipe, os SMEs e os especialistas externos contribuam com insights diretamente no documento.

Colabore em tempo real com edições e comentários diretamente no ClickUp Docs

Com a edição colaborativa em tempo real, as alterações e atualizações ficam visíveis instantaneamente para todos os colaboradores.

Isso agiliza a comunicação, pois as discussões e decisões podem ocorrer diretamente no documento, eliminando a necessidade de e-mails ou reuniões.

Leia também: Resumo da Inteligência Emocional de Daniel Goleman: Entenda e aplique os princípios do livro

7. Um ambiente diversificado e inclusivo

Enfatizar o valor da diversidade e o respeito por todos os funcionários é fundamental para cultivar um ambiente verdadeiramente inclusivo.

Comece comunicando claramente a importância de abraçar perspectivas e experiências diversas e como isso contribui para um local de trabalho mais inovador e solidário.

É imperativo estabelecer padrões e diretrizes claros de etiqueta no local de trabalho que reflitam o respeito por todas as culturas, origens, estilos de aprendizagem etc.

Essas diretrizes devem abranger vários aspectos das interações diárias, incluindo estilos de comunicação, processos de tomada de decisão e resolução de conflitos.

8. Liderar pelo exemplo

A autoridade tem uma forte influência sobre o comportamento dos membros da equipe no nível operacional.

Os líderes empáticos entendem que, ao demonstrar empatia por meio de comportamentos de liderança -como mostrar preocupação genuína e oferecer apoio - podem afetar profundamente a cultura de sua equipe e a forma como ela percebe e reage à liderança.

Em situações desafiadoras, mantenha-se fiel aos seus valores e responda com empatia e compaixão.

O modelo de mapa de empatia do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a desenvolver uma compreensão mais profunda de seus clientes.

Uma ferramenta eficaz para ajudá-lo a liderar com mais empatia é Modelo de mapa de empatia do ClickUp . Ele permite que você visualize e compreenda melhor as perspectivas da sua equipe, dividindo seus pensamentos, sentimentos, necessidades e ações em várias situações.

O mapa de empatia é dividido em quatro seções: Pensamentos, Sentimentos, Necessidades e Ações. Preencha essas seções com os insights que você reuniu, garantindo que cada uma reflita a voz de seus funcionários .

👀 Bônus: Experimente mais modelos de mapas de empatia para obter insights mais profundos sobre as perspectivas e necessidades da sua equipe.

9. Reconhecimento e valorização

Apreciar genuinamente os membros da equipe por sua abertura e suas contribuições é crucial para promover um ambiente de trabalho saudável ambiente de trabalho positivo .

Quando os membros da equipe se sentem verdadeiramente valorizados, isso fortalece o comprometimento e o entusiasmo deles com suas funções. Reserve um tempo para reconhecer seus esforços e expressar sua sincera gratidão por suas contribuições.

Comemorar os sucessos da equipe é outra maneira poderosa de fortalecer os relacionamentos e aumentar o moral. Seja alcançar um marco significativo, concluir um projeto desafiador ou atingir as metas da equipe, o reconhecimento dessas realizações promove um sentimento de orgulho e realização compartilhados.

dica de profissional: 💡Pro Tip: Use software de reconhecimento de funcionários para enviar mensagens ou prêmios personalizados que reflitam as contribuições exclusivas de cada funcionário.

Pratique a empatia no local de trabalho para ter equipes mais felizes e um negócio bem-sucedido

Compreender e se relacionar com as emoções de sua força de trabalho é uma vantagem para qualquer organização. Isso permite que você mantenha seu pessoal feliz, comprometido e motivado.

Ferramentas como o ClickUp podem ser de grande valia para apoiar esses esforços.

O ClickUp permite agendar e organizar sessões de feedback de forma eficiente, garantindo que os membros da equipe recebam informações oportunas e construtivas. Você também pode desenvolver e gerenciar materiais de treinamento diretamente no ClickUp, facilitando a oferta de experiências de aprendizado direcionadas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!