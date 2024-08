Liderança INTJ: Maximizando seus pontos fortes no local de trabalho

Um recente artigo na HBR afirma que os dois maiores desafios que os líderes enfrentam atualmente são: "demandas paradoxais, como fazer mais com menos; cortar custos, mas inovar" e "ritmo sem precedentes de mudanças disruptivas"

Para ser um bom líder nestes tempos, não basta ter habilidades gerenciais e experiência no setor. Você também precisa ter autoconhecimento e uma mentalidade de crescimento. O Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) é uma ferramenta útil que ajuda a entender melhor seu tipo de personalidade, para que você possa investir no desenvolvimento de seus pontos fortes. Vamos ver como.

Indicador do tipo Myers-Briggs para avaliação da personalidade

O MBTI é uma das ferramentas de avaliação de personalidade mais populares em uso atualmente. Organizações de todo o mundo o utilizam para entender suas equipes e criar programas de desenvolvimento profissional.

Originalmente desenvolvido em 1943 por Katharine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers, o MBTI é um teste psicométrico que classifica os indivíduos em 16 tipos de personalidade com base em quatro pares de preferências:

Extraversão (E) vs. Introversão (I): Como você direciona/recebe energia

Sensação (S) vs. Intuição (N): como você capta as informações

Pensamento (T) vs. Sentimento (F): Como você toma decisões

Julgamento (J) vs. Percepção (P): como você encara o mundo exterior

Com base em suas preferências e padrões de comportamento nessas quatro dimensões, você pode ser qualquer um dos 16 tipos a seguir.

Fonte: Wikipedia

Entendendo o tipo de personalidade INTJ

INTJ significa Introversão, Intuição, Pensamento e Julgamento. Se você tem uma personalidade INTJ, suas preferências provavelmente serão:

Introversão : Você é um indivíduo reservado ou reservado que pensa nas coisas com calma por meio de observação e análise

: Você é um indivíduo reservado ou reservado que pensa nas coisas com calma por meio de observação e análise Intuição : Você imagina possibilidades e se baseia em ideias inovadoras com foco no panorama geral

: Você imagina possibilidades e se baseia em ideias inovadoras com foco no panorama geral Pensamento : Você busca o raciocínio lógico e valoriza a justiça. Você é sensato e equilibrado

: Você busca o raciocínio lógico e valoriza a justiça. Você é sensato e equilibrado Julgamento: Você confia em regras e estruturas para orientar o comportamento, faz planos claros e está determinado a cumpri-los Estudos sugerem que pouco mais de 2% da população é INTJ, o que faz de você um dos tipos de personalidade mais raros. A Fundação Myers-Briggs define a personalidade INTJ da seguinte forma.

Têm mentes originais e um grande impulso para implementar suas ideias e atingir seus objetivos. Percebem rapidamente padrões em eventos externos e desenvolvem perspectivas explicativas de longo prazo. Quando comprometidos, organizam um trabalho e o levam adiante. Céticos e independentes, têm altos padrões de competência e desempenho - para si mesmos e para os outros.

Algumas das palavras comumente associadas às personalidades INTJ são: orientado para a visão, lógico, crítico, decisivo e determinado - características que estão se tornando características de líderes bem-sucedidos.

Explorando a extroversão e a introversão nos INTJs

Embora o INTJ descreva suas preferências, isso não significa que você nunca experimentaria o traço oposto. Por exemplo, o fato de as personalidades INTJ preferirem a introversão não significa que você seja antissocial ou não seja extrovertido. Significa simplesmente que, quando se trata de tomar decisões importantes, você prefere direcionar sua energia para o interior, refletir e contemplar.

Sua intuição introvertida permite que você seja visionário, desenhe conexões onde nenhuma é óbvia e faça brainstorming sozinho. Seu pensamento introvertido busca estruturas lógicas para entender o mundo. Isso o torna analítico e objetivo.

Os pontos fortes e os desafios da liderança INTJ

A avaliação do MBTI não tem o objetivo de classificar as pessoas como líderes bons ou ruins. Pelo contrário, é um instrumento para entender melhor a si mesmo e capitalizar os pontos fortes e contornar os desafios. Como INTJ, você tem alguns pontos fortes exclusivos que deve maximizar.

Pontos fortes do estilo de liderança INTJ

Pensamento estratégico

Os INTJs são líderes naturais que são estratégicos e que pensam a longo prazo. Você faz um brainstorming de possibilidades, avalia possíveis resultados, identifica desafios potenciais e estabelece planos Bs. Isso não apenas aumenta suas chances de sucesso, mas também o torna mais confiável quando os tempos ficam difíceis.

Por exemplo, se o mercado ficar difícil, você não será o único a pedir demissões precipitadamente. Você procurará maneiras inovadoras de cortar custos e seguirá em frente, tornando-o um líder que vale a pena seguir.

Solução independente de problemas

Você é um pensador introvertido e intuitivo. Isso significa que, ao se deparar com problemas, você os resolverá sozinho, confiando em sua capacidade de ver padrões e possibilidades. Portanto,

Suas decisões são bem pensadas

Suas ideias oferecem soluções sustentáveis

Com o tempo, é provável que suas respostas sejam rápidas para cenários/problemas conhecidos

Foco e determinação

A liderança INTJ é definida pelo impulso e pela determinação de fazer as coisas acontecerem. Você é resiliente e persistente em relação às coisas em que acredita firmemente. Sua orientação para metas e seu compromisso o manterão no caminho certo, não importa quanto tempo leve.

Por exemplo, se houver um programa espacial ambicioso ou grandes problemas na educação primária, os líderes INTJ são os mais adequados, pois estarão comprometidos com a causa e a levarão até o fim, apesar das dificuldades.

Curiosidade e instinto

Para desenvolver uma intuição, os líderes INTJ passam muito tempo observando e adquirindo conhecimento sobre o mundo. Você aprende profundamente, compreendendo princípios e teorias subjacentes. Você também se mantém atualizado.

Como líder, esses traços de personalidade são inestimáveis, pois o ajudam a enxergar ideias e conexões que outros podem facilmente deixar passar. Você pode liderar a inovação e criar soluções futuristas que estejam enraizadas na realidade.

Altos padrões de realização

Os líderes INTJ têm altos padrões de competência e desempenho. Você espera o melhor de si mesmo e das pessoas ao seu redor. Isso permite que você melhore o valor que cria, construindo uma vantagem competitiva e conduzindo a organização a patamares mais altos.

Desafios do estilo de liderança INTJ

Essas mesmas características que são excelentes para um líder podem se transformar em desafios insuperáveis se não forem controladas. A estrutura de Myers-Briggs chama isso de "exagero" Alguns exemplos são os seguintes.

Visão irrealista

Um líder INTJ é um visionário. Entretanto, quando sua intuição introvertida é exagerada, suas ideias podem se tornar irrealistas, sem as verificações e os equilíbrios fornecidos por suas equipes. Quando suas ideias são reprovadas, você também pode optar por ver apenas os dados que apoiam suas teorias, tornando-o inflexível em sua posição.

Natureza julgadora

Por natureza, os líderes INTJ preferem o julgamento à percepção. Embora isso possa ser decisivo e claro, também pode facilmente se tornar "julgador" Em um extremo, isso pode resultar no julgamento rápido demais dos membros da equipe ou das ideias, afastando aqueles que trabalham com você.

De forma mais pertinente, isso também pode fazer com que você seja muito crítico consigo mesmo e se sinta inadequado.

Metas impossíveis

Na tentativa de estabelecer altos padrões de desempenho, você pode muitas vezes definir metas impossíveis. Como resultado, você corre o risco de levar a si mesmo e a sua equipe ao fracasso, desmoralizando todos no processo.

É provável que você seja visto como um perfeccionista. Isso faz com que você faça picuinhas e perca tempo, o que pode não produzir resultados proporcionais.

Falta de comunicação

Sua introversão o leva a passar muito tempo consigo mesmo, explorando ideias e possibilidades. Você também toma decisões sozinho. Isso pode parecer que você procura ser um lobo solitário, não está disposto a colaborar ou delegar, falhando em gerenciamento de equipes .

Sem um passo a passo claro do seu processo de tomada de decisão, suas soluções também podem parecer desnecessariamente complicadas para suas equipes, fazendo com que elas relutem em se comprometer com a causa.

Lidando com conflitos e dinâmicas de equipe como um líder INTJ

Como um líder introvertido que prefere trabalhar sozinho, os INTJs não cultivam conexões pessoais no local de trabalho. Além disso, suas características de pensamento e julgamento fazem com que você veja as coisas como preto e branco, não entendendo a natureza idiossincrática dos relacionamentos humanos.

Portanto, os INTJs têm dificuldade em lidar com conflitos, sejam eles próprios ou entre duas pessoas de sua equipe. Muitas vezes, você opta por evitar, o que é prejudicial para a coesão da equipe a longo prazo.

Sua inclinação lógica pode desconsiderar dados qualitativos das experiências vividas por pessoas diferentes de você. Em equipes diversificadas, isso pode criar um ambiente de trabalho indesejável. Além disso, ao se concentrar na análise, você pode negligenciar o impacto de suas decisões sobre os outros, levando a consequências interpessoais desastrosas.

Como qualquer tipo de personalidade, você tem alguns pontos fortes e alguns desafios. Com os processos e as ferramentas certas, você certamente pode superar seus pontos fracos e ser um grande líder. Veja como.

Como superar os desafios e ser um líder INTJ bem-sucedido

A maneira mais simples de ser um líder INTJ bem-sucedido é capitalizar seus pontos fortes e contornar seus desafios. Algumas das mudanças que você precisa fazer podem ser comportamentais, mas muito pode ser feito com o ferramenta certa de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Aqui estão algumas estratégias de liderança que o ajudarão a ter sucesso como líder INTJ.

Comunique-se com clareza

O calcanhar de Aquiles da liderança INTJ é a introversão, que faz com que você mantenha suas cartas perto do coração. Entenda isso e pratique conscientemente a comunicação transparente.

*Faça um brainstorming com sua equipe usando uma ferramenta como Quadro branco ClickUp* para mostrar a eles como você chegou às suas decisões.

Colabore e organize seus pensamentos com os quadros brancos ClickUp

Estabeleça processos para as tarefas importantes. Use a parte "julgadora" do seu tipo de personalidade para criar estruturas e barreiras de proteção para orientar a equipe. Compartilhe isso em Documentos do ClickUp e atualize-o à medida que avança, conduzindo sua equipe pela jornada.

Crie documentos colaborativos para um trabalho em equipe perfeito com o ClickUp Docs

Participe de conversas que as equipes estão tendo como parte de seu dia de trabalho. Veja os comentários em Tarefas ClickUp para entender melhor seus desafios e necessidades.

Comunique-se de forma eficaz via ClickUp

*Delegado. Sua intuição introvertida pode lhe dizer que a melhor maneira é fazer tudo sozinho. Isso é totalmente falso. Aprenda a delegar. Use suas habilidades de liderança INTJ para escrever uma documentação abrangente do que precisa ser feito e preparar sua equipe para o sucesso. IA do ClickUp* pode resumir isso de forma inteligente para você, para facilitar a consulta.

Gerar precisão notas de reunião _sem esforço com o ClickUp A_I

Criar verificações e balanços

Sem verificações e equilíbrios, os líderes INTJ correm o risco de se deixar levar por suas ideias. Por exemplo, você pode estar empolgado para adicionar o GenAI à software de gerenciamento de operações que você está desenvolvendo. Então, você liga para o seu chefe de engenharia e exige que eles criem o novo recurso no próximo sprint.

Em sua opinião, isso é razoável, pois você pensou bem no assunto. No entanto, para o líder de engenharia, isso é um choque grosseiro, pois interrompe o plano e desestabiliza as equipes.

Como um INTJ autoconsciente, crie controles e equilíbrios. Use dados para avaliar se sua ideia pode ser implementada. Painel do ClickUp oferece relatórios personalizáveis em vários pontos de dados para permitir que você considere todos os fatores impactantes.

obtenha visões gerais de alto nível de suas campanhas com Dashboards personalizáveis no ClickUp_

Faça um brainstorming com um confidente próximo para garantir que seja realista. Discuta com todas as partes interessadas e peça a adesão delas. Não leve um "não" para o lado pessoal. Quando alguém lhe disser que sua ideia é inatingível, considere também o ponto de vista da outra pessoa.

Use qualquer uma das dezenas de Modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp para orientá-lo nessa jornada.

Julgue com base em dados

Julgar também é uma maneira de ver as coisas. Ele só se torna prejudicial quando você julga sem estar enraizado na realidade. Portanto, use seu julgamento a seu favor.

Colete dados em todas as dimensões. Por exemplo, em vez de confiar apenas na sua intuição para considerar uma equipe improdutiva ou ineficiente, explore suas registro de tempo dados. Visualize as dependências de tarefas em um Visualização de gráfico de Gantt para entender as complexidades. Configure seus objetivos em Objetivos do ClickUp e acompanhe o progresso.

Rastreie o progresso de cada meta usando diferentes visualizações no ClickUp

Defina metas claras e atingíveis

A vantagem e a desvantagem de um líder INTJ é que ele estabelece altos padrões para si mesmo e para sua equipe. Faça com que seus padrões sejam atingíveis e aspiracionais para sua equipe.

Divida suas metas visionárias em marcos alcançáveis

Configure cada etapa como uma tarefa ClickUp

Adicione listas de verificação para garantir que os padrões sejam cumpridos

Meça o progresso e realize retrospectivas regulares

Quando parecer que nada está funcionando ou que ninguém está atendendo aos seus padrões de desempenho, volte aos dados concretos

Esses dados Modelos de escopo do projeto ClickUp podem ser um ótimo ponto de partida para definir metas e limites para seu próximo projeto.

Trabalhe em conjunto com a sua equipe

Os líderes - INTJ ou não - precisam influenciar e persuadir as pessoas, que têm suas necessidades profissionais, psicológicas e emocionais a serem atendidas. Invista em treinamento para suas habilidades com pessoas.

Como líder INTJ, é fácil para você ser crítico. Tente não ser excessivamente assim. Encontre o equilíbrio entre apreciação e crítica. Entenda as variações dos membros de sua equipe estilos de trabalho . Reconhecer e comemorar as conquistas para motivar e elevar o moral da equipe .

Crie relacionamentos pessoais com os membros imediatos da sua equipe para desenvolver um instinto de como eles trabalham uns com os outros. Melhore a dinâmica da equipe eliminando os obstáculos e permitindo o acesso.

FAQs sobre liderança INTJ

1. O que é o estilo de liderança INTJ?

O estilo de liderança INTJ é como os INTJs no MBTI gerenciam pessoas e equipes. Ele é caracterizado pelo pensamento estratégico, tomada de decisões analíticas e foco na eficiência.

Os líderes INTJ são visionários e orientados para o futuro, confiando na lógica e nos dados para tomar decisões racionais. Sua abordagem tende a ser direta e assertiva. Eles estabelecem padrões elevados e esperam excelência de si mesmos e de sua equipe.

2. Os INTJs são bons gerentes?

Com certeza. Os INTJs podem ser excelentes gerentes, dado seu conjunto exclusivo de pontos fortes e características.

Seu pensamento estratégico, suas habilidades analíticas e suas capacidades independentes de resolução de problemas os equipam bem para a liderança empresarial.

3. Como posso me tornar um líder INTJ?

Como um INTJ, aproveite seus pontos fortes naturais e trabalhe para minimizar suas deficiências. Duplique o uso de dados e análises, mas invista também em conexões humanas. Obtenha treinamento e suporte para aprimorar sua inteligência emocional.

Seja transparente em relação aos seus processos e leve sua equipe ao longo da jornada de tomada de decisões. Convide os membros da equipe a contribuir e trabalhe de forma colaborativa. Ouça atentamente os problemas e os padrões de sua equipe que não são óbvios ou aparentes.

Maximize seus pontos fortes como um líder INTJ com o ClickUp

Atualmente, a liderança empresarial não é nada fácil. Os clientes querem experiências melhores a preços mais baratos. Os investidores exigem escala, apesar da desaceleração do mercado. A tecnologia está evoluindo tão rapidamente que algo que você implementou no início deste ano já parece ultrapassado.

Em resumo, as coisas estão mudando e as demandas estão aumentando. As características que tornam os INTJs grandes líderes também podem ser a razão de sua queda. Sua clareza sobre o certo e o errado pode ser facilmente vista como conclusões precipitadas.

Supere esses desafios e maximize seus pontos fortes comunicando-se com clareza, levando sua equipe ao longo de sua jornada de tomada de decisões e mantendo seu lado razoável. Ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp pode ajudar você com tudo isso e muito mais. Experimente você mesmo.