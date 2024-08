Como identificar e abordar problemas de habilidades no local de trabalho

Espera-se que um quarto de todos os empregos mude nos próximos cinco anos, conclui o Fórum Econômico Mundial . Isso significa que 25% de nós, que hoje somos extremamente qualificados em nossos empregos, talvez não sejamos mais assim até o final desta década.

Se ainda não estiverem com dificuldades, todas as organizações enfrentarão problemas de habilidades em breve. Portanto, a capacidade de identificar e abordar proativamente os problemas de habilidades no local de trabalho pode se tornar seu maior diferencial competitivo.

Vamos ver como você pode fazer isso. 📚

Entendendo a "questão das habilidades"

O termo "problema de habilidade" teve origem no mundo dos jogos, geralmente como um termo pejorativo para aqueles que não conseguiam escalar níveis difíceis no jogo. "Parece um problema de habilidade" é um pouco engraçado nas comunidades de jogos.

Desde então, ela evoluiu e se tornou onipresente no mundo dos negócios - uma descrição de um desafio comercial.

O que é um problema de habilidade?

No local de trabalho, um problema de habilidade é a diferença entre as habilidades atuais de um funcionário e o que é necessário para desempenhar sua função. A lacuna pode estar nas habilidades técnicas, no conhecimento, na competência com ferramentas, nas habilidades comportamentais etc. de uma pessoa.

O que causa problemas de habilidades?

Há várias forças internas, externas e de mercado que causam problemas de habilidades para as organizações. Aqui estão algumas delas.

Avanço tecnológico

A tecnologia está evoluindo tão rapidamente que pode ser difícil acompanhá-la. Por exemplo, durante a era da transformação digital, havia uma enorme lacuna de habilidades em relação à tecnologia de nuvem, mesmo quando a competência altamente predominante em mainframes estava se tornando redundante.

Evolução dos negócios

Os modelos de negócios e as estruturas operacionais estão mudando. Equipes remotas e equipes híbridas estão agora em toda parte.

Suponha que alguém não se sinta à vontade para usar ferramentas de colaboração baseadas em texto, como o Slack, ou software de videoconferência, como o Zoom, ou trabalhar de forma assíncrona com uma equipe remota. Nesse caso, ele pode ter um problema de habilidade comportamental.

O surgimento de novos sistemas

Um caso importante é o da GenAI. Por exemplo, com Ferramentas de arte de IA ao criar designs em uma velocidade e qualidade insuperáveis, a habilidade de um designer evoluirá no sentido de ser capaz de fazer solicitações bem feitas. Aqueles que não conseguem trabalhar com texto ou aprender a engenharia de solicitações podem ter problemas de habilidade.

A necessidade de novas habilidades

O trabalho do conhecimento é o tipo de emprego que mais cresce no mundo atualmente. O Wall Street Journal descobriu que "as ocupações de trabalho com conhecimento têm criado mais empregos do que em qualquer outro ano desde a década de 1980 - cerca de 1,9 milhão por ano"

Essa mudança está criando uma necessidade crescente de habilidades cognitivas, como pensamento crítico, raciocínio lógico, persuasão etc., que não são apenas difíceis de encontrar, mas também de avaliar. O impacto desses problemas de habilidades na produtividade dos funcionários pode ser imenso.

Como um problema de habilidade afeta os negócios?

Fundamentalmente, se uma pessoa não tiver as habilidades necessárias para fazer um trabalho, ela fracassará. Entretanto, o dilema comercial de um problema de habilidades não é tão preto no branco.

Vamos dar uma olhada em algumas maneiras pelas quais ele se manifesta.

Resultados ruins: A deficiência de uma habilidade em qualquer campo produzirá resultados ruins. Um executivo de atendimento ao cliente sem habilidades de resolução de problemas provavelmente criará insatisfação entre os usuários. Um vendedor com problemas de habilidade fechará menos negócios. Um escritor com problemas de habilidade criará um conteúdo que não é persuasivo ou envolvente.

Atrasos: Os problemas de habilidade podem causar atrasos na entrega, pois o indivíduo em questão precisa aprender a concluir a tarefa. Por exemplo, um desenvolvedor pode saber como codificar com Python, mas não entender sua aplicação em casos de uso de ciência de dados. Aprender e se atualizar leva tempo.

Problemas de qualidade: Sem as habilidades certas, a qualidade da entrega será inferior à ideal. Se o designer de um aplicativo não for habilidoso o suficiente para traduzir claramente sua intenção e passá-la para o desenvolvedor, o produto final será abaixo do padrão.

Perda de oportunidade: Oportunidades interessantes podem ser perdidas sem as habilidades necessárias para aproveitá-las. Se uma equipe com problemas de habilidade levar o dobro do tempo para entregar um projeto, ela poderá obter apenas metade da receita potencial.

Os líderes empresariais compreendem esse fato e começaram a criar sistemas para lidar com ele. Uma mudança importante é a das métricas de desempenho.

Além das medidas tradicionais de produtividade, a liderança organizacional está pressionando pelo uso de pesquisas com funcionários, feedback de 360 graus, perfil de função, etc., para preencher a lacuna de habilidades. No entanto, isso é apenas o começo.

Para superar com eficácia os problemas de habilidades, as organizações devem desenvolver recursos sustentáveis para identificá-los e resolvê-los. O primeiro passo para isso é saber que tipos de problemas de habilidades podem surgir.

Tipos de problemas de habilidades no local de trabalho

Nem todos os problemas de habilidades são iguais. Dependendo da natureza do trabalho, os problemas de habilidades podem ser de inúmeras variedades. Abordamos os tipos mais comuns.

Problemas de habilidades técnicas

Habilidade técnica é o conhecimento especializado, a experiência ou a competência essencial relacionada a uma determinada tarefa/trabalho. Para um escritor, o conhecimento das regras de gramática e sintaxe é uma habilidade técnica. Para um desenvolvedor, o domínio de uma linguagem de programação seria uma exemplo de competência essencial .

Essa é a habilidade fundamental para qualquer trabalho, sem a qual você não pode ser produtivo.

Problemas de lacuna de conhecimento

Lacuna de conhecimento é quando uma pessoa não tem todas as informações necessárias para concluir seu trabalho. Para ser claro, não se trata de a empresa não compartilhar informações internas, mas de o funcionário não possuir o conhecimento básico que seria esperado de alguém em sua função.

Por exemplo, um gerente de marketing que não esteja familiarizado com o Instagram ou um advogado que não esteja familiarizado com as regulamentações mais recentes terá problemas de habilidade.

O conhecimento necessário para cada função é o contexto intangível no qual todos da equipe trabalham. Os problemas de conhecimento podem gerar confusão, mal-entendidos e caos, afetando drasticamente o resultado.

Problemas de habilidades sociais

As soft skills, também conhecidas como habilidades comportamentais, são habilidades interpessoais que criam interações, colaborações e comunicações tranquilas e frutíferas. Para um gerente de projeto, a falta de habilidades organizacionais são um problema. Para um líder de equipe, a incapacidade de dar feedback construtivo pode ser um problema.

Essas habilidades formam a cola que mantém uma organização unida. A falta de habilidades interpessoais nem sempre é um obstáculo total, mas pode afetar significativamente a produtividade, a qualidade, o desempenho e o moral da equipe.

Problemas de habilidades adaptativas

No atual cenário de negócios propenso a interrupções, a adaptabilidade é o nome do jogo. Se você não conseguir se adaptar, terá dificuldade para crescer. Isso significa que você precisa desenvolver habilidades em vários aspectos da adaptabilidade, incluindo pensamento crítico, raciocínio lógico, tomada de decisões, aprendizado contínuo e muito mais.

Por exemplo, um trabalhador do conhecimento sem habilidades de gerenciamento de tarefas ou um gerente de produto que tende a ser indeciso e demora a tomar decisões, ambos têm problemas de adaptação.

As habilidades de adaptação são necessárias para navegar no cotidiano do local de trabalho. Sem elas, é provável que o funcionário se sinta sobrecarregado, estressado ou esgotado e, muitas vezes, nunca procure ajuda.

Mas como saber se alguém não tem as habilidades técnicas para tomar uma decisão ou as habilidades adaptativas para imaginar suas consequências? Vamos descobrir.

Como identificar problemas de habilidades

Como vimos, os problemas de habilidades são extremamente complexos e difíceis de identificar. Eles também são subjetivos e emocionais porque estamos fazendo julgamentos sobre as pessoas. Para eliminar qualquer tipo de preconceito, é necessário ter um processo claro e objetivo para identificar os problemas de habilidades.

Aqui está uma estrutura que você pode usar.

Realizar análise da função do cargo: Examine todos os cargos da organização. Identifique suas metas de curto e longo prazo. Faça uma lista das habilidades correspondentes que cada função precisa atualmente e exigirá no futuro.

Por exemplo, você pode encontrar uma lista de habilidades de gerenciamento de produtos aqui. Usando isso como inspiração, você pode condensar a análise de habilidades para as funções em sua empresa.

Para obter recursos específicos do cargo, experimente o Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp . Fácil de usar para iniciantes e altamente personalizável, esse modelo permite que você acompanhe as habilidades de cada funcionário e identifique as lacunas regularmente.

Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Colete informações das partes interessadas: Peça aos gerentes e líderes de equipe uma lista de todas as habilidades que suas equipes possuem. Colete feedback qualitativo sobre onde eles veem problemas de habilidades. Se possível, consulte clientes e partes interessadas externas sobre suas descobertas para obter um panorama mais amplo.

Faça uma pesquisa com seus funcionários: Uma pesquisa completa com os funcionários o ajudará a entender como eles se veem.

Faça avaliações: Em caso de dúvida, administre avaliações de habilidades, como questionários, exames práticos e simulações gamificadas. Você também pode usar software de monitoramento de funcionários para rastrear o tempo ou os processos seguidos.

Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

Organize suas descobertas e obtenha insights usando Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp . Esse modelo de nível intermediário permite categorizar as habilidades, atribuir importância, definir pontuações-alvo e definir possíveis itens de ação.

Mapeie essas habilidades: Agora, compare as habilidades necessárias e as habilidades disponíveis lado a lado. Faça uma lista das habilidades que lhe faltam agora e com as quais você poderá ter dificuldades no futuro.

Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Isso deve lhe dar uma visão clara de seus problemas de habilidade. Agora, é hora de lidar com eles. Se estiver procurando contratar como uma forma de resolver os problemas de habilidades, tente O modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp para melhorar a qualidade dos candidatos.

No entanto, a contratação não é a única solução. Você também deve aprimorar as habilidades de sua força de trabalho existente e prepará-la para o sucesso futuro. Vamos ver como.

Lidando com problemas de habilidades

Se você está pensando: "Eu sei que temos alguns problemas de habilidades, mas isso está fadado a acontecer e estamos indo muito bem", pense novamente. O Fórum Econômico Mundial calcula que resolver a questão das habilidades poderia resultar em um aumento do PIB de US$ 6,5T até 2030.

Então, vamos em frente. Depois de identificar seus problemas de habilidades, a única resposta é desenvolver as habilidades. Aqui estão algumas ideias e maneiras de executá-las com ferramentas correspondentes, como o ClickUp, para gerenciamento do conhecimento.

1. Crie programas de treinamento direcionados

A maioria dos problemas de habilidades que você identificou pode ser resolvida com treinamento e educação focados no formato que for mais adequado para você. Alguns exemplos estão abaixo.

Workshops interativos: Desafios de comunicação no local de trabalho podem ser resolvidos com workshops. Você pode reunir a equipe para uma sessão colaborativa em que os moderadores podem demonstrar respostas para vários cenários.

Playbooks organizacionais: Você pode configurar estruturas e práticas recomendadas para como melhorar as habilidades de comunicação escrita no trabalho . Isso pode ser tão simples quanto criar um guia de estilo ou dar à sua equipe uma lista de verificação a ser seguida na comunicação escrita, como e-mails de vendas, campanhas de marketing, publicações em mídias sociais etc. Documentos do ClickUp é um ótimo lugar para consolidar seus manuais e torná-los acessíveis aos membros relevantes da equipe. Você também pode reunir especialistas no assunto para colaborar com o material.

ClickUp Docs para criar materiais de treinamento organizacional

Certificações externas: Para ensinar alguém como se tornar um programador melhor você pode inscrevê-los em cursos de treinamento externos. Você também pode inscrevê-los em certificações em ferramentas como AWS ou Microsoft Azure para preencher a lacuna de conhecimento.

2. Promova mentorias

A mentoria oferece uma maneira estruturada para que os funcionários recebam orientação e suporte de colegas mais experientes. O relacionamento pode ajudar os mentorados a identificar suas lacunas de habilidades e desenvolver estratégias para superá-las de forma independente.

No entanto, se estiver procurando resolver problemas de habilidades específicas com a mentoria, é importante ter uma abordagem estratégica. Veja como.

Desenhe seu programa de mentoria

Defina claramente a estrutura. Inclua o seguinte:

Como os mentores e os mentorados serão emparelhados

Com que frequência eles se encontrarão

Por quanto tempo se reunirão

Como eles se encontrarão, se individualmente ou em grupos

Definir metas e expectativas

O principal objetivo dessa mentoria é abordar questões de habilidades. Portanto, incentive o mentor e o mentorado a estabelecerem metas para isso. Por exemplo, uma meta pode ser: "Aprender a tomar decisões e apresentá-las com confiança à gerência sênior até fevereiro de 2025"

Com base nisso, o mentor pode treinar o mentorado em habilidades de autogerenciamento práticas de tomada de decisão, persuasão, comunicação, etc.

defina as metas certas e faça um progresso consistente_

Use uma ferramenta como Metas do ClickUp para tornar essas metas visíveis o tempo todo. Você também pode dividir essas metas em tarefas, cuja conclusão se acumula para atingir a meta.

Treinar mentores

A capacidade de orientar também pode ser um problema de habilidade. Evite isso com treinamento regular para os mentores:

Escuta ativa

Incentivar o feedback

Solução colaborativa de problemas

Compartilhamento de experiências pessoais

Adaptar a abordagem de mentoria às necessidades do mentorado

Medição do progresso e otimização

Rastreie o progresso das métricas importantes com os ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards é uma ótima ferramenta para medir o progresso em várias métricas. Personalize os painéis com widgets de sua escolha e monitore as atualizações em tempo real.

3. Promova uma cultura de aprendizado contínuo

As empresas que oferecem oportunidades de aprendizado contínuo têm 92% mais chances de inovar e são 37% mais produtivas, conclui a Deloitte . Para lidar efetivamente com as questões de habilidades, crie uma cultura que valorize e apóie o aprendizado contínuo .

Adicione o aprendizado às metas de sua empresa: Inclua o aprendizado como parte dos KPIs dos funcionários. Você pode reservar de 10 a 15% das áreas de resultados principais para aprimoramento de habilidades.

Estimule a curiosidade: Crie um espaço seguro onde você e seus funcionários possam fazer perguntas, explorar novas ideias, experimentar e aprender com os erros, sem medo de julgamentos. Isso não precisa ser feito em reuniões ou reuniões gerais.

Essas conversas podem acontecer em tempo real e contextualmente com uma ferramenta de colaboração como o ClickUp. O Visualização do ClickUp Chat consolida todas as conversas para facilitar o acesso de mentores e pupilos para que possam concentrar sua atenção posteriormente.

Comunique-se, compartilhe feedback e mantenha-se conectado com o ClickUp

Habilite oportunidades de autoaprendizagem: Pague por assinaturas de plataformas de e-learning ou certificações para que seus funcionários possam aprender e aumentar suas habilidades. Também ajuda ter orçamentos para comprar livros, participar de conferências, etc., o que possibilita o aprendizado informal. Um subsídio ou bolsa de aprendizado e desenvolvimento mostra aos funcionários que você está investindo no crescimento e na preparação para o futuro deles.

Por exemplo, um líder de equipe recém-promovido ou o chefe de engenharia de outro setor pode precisar de apoio para como desenvolver habilidades de liderança . Nesses casos, o autoaprendizado pode ser a maneira mais eficaz.

4. Crie revisões orientadas para o aprendizado

As pessoas trabalham para aquilo em que sabem que serão avaliadas. Faça do aprendizado e do aprimoramento de habilidades uma métrica de desempenho fundamental para sua equipe.

Por exemplo, se a avaliação de desempenho no final do ano não incluir objetivos de aprendizado, não haverá incentivo para que alguém aprimore suas habilidades. Aproveite um software de gerenciamento de habilidades para fazer o seguinte de forma consistente.

Incluir metas de aprendizado para cada funcionário

Analisar regularmente o progresso em direção às metas de aprendizado

Faça com que eles apliquem o aprendizado à prática e avaliem a melhoria do desempenho

Os itens acima podem parecer o trabalho em tempo integral de uma equipe de aprendizagem e desenvolvimento. Em muitos aspectos, é isso mesmo. No entanto, investir na abordagem de problemas de habilidades oferece benefícios extraordinários.

Benefícios e desafios de lidar com problemas de habilidades

A abordagem de problemas de habilidades capacita uma organização com:

Aumento da produtividade por ser capaz de fazer o trabalho mais rápido e melhor

Maior eficiência da equipe como resultado de uma colaboração mais significativa

Melhores habilidades de solução de problemas em toda a hierarquia da organização

Funcionários mais felizes e estimulados pelas oportunidades de crescimento

Maior satisfação no trabalho, moral e redução da rotatividade

No entanto, nem tudo são rosas. A abordagem de problemas de habilidades também apresenta vários desafios.

Para começar, um "problema de habilidade" nem sempre é algo agradável de se discutir. Dizer a um funcionário que ele tem um problema de habilidade soa como uma reprimenda. Para superar isso, é preciso empatia e persistência.

Muitas vezes, as organizações não têm os recursos para treinar/mentorizar as pessoas. Os gerentes e os funcionários seniores também estão sobrecarregados de trabalho, o que não lhes dá espaço mental para ajudar os outros.

Além disso, há o problema fundamental de identificar a lacuna de habilidades em si. Acrescente a isso o efeito Dunning-Kruger, em que indivíduos com pouca habilidade ou conhecimento superestimam sua competência. Essa tendência perpetua as deficiências de habilidades e limita as oportunidades de desenvolvimento.

Faça com que as habilidades não sejam um problema com o ClickUp

Dizem que a mudança é inevitável. A tecnologia vai mudar. Ferramentas transformadoras como a GenAI continuarão surgindo. Grande parte do trabalho não criativo será automatizado. As habilidades populares hoje em dia ficarão desatualizadas muito em breve.

Portanto, para qualquer organização que queira ser bem-sucedida, abordar os problemas de habilidades não é negociável.

Mais importante ainda, as questões de habilidades precisam ser abordadas de forma estratégica, organizada e centrada nas pessoas. Você precisa definir seus planos de treinamento, criar material educacional, criar projetos de aprendizagem, estabelecer metas, gerenciar o progresso e muito mais. Essa é a única maneira de criar um caminho sustentável para resolver seu problema de habilidades.

Para fazer tudo isso e muito mais, você precisa de uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos como o ClickUp modelos de matriz de habilidades e uma IA avançada, o ClickUp tem tudo o que você precisa para se preparar para o futuro.

Planeje, gerencie e atualize com eficácia os talentos da sua organização. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .