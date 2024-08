O modelo Kirkpatrick: Estratégias para obter melhores resultados de aprendizado e sucesso no treinamento

Para muitos profissionais de aprendizado e desenvolvimento, investir tempo e recursos na criação e execução de um curso é a parte mais fácil. As coisas ficam complicadas quando se trata de justificar o retorno sobre esse investimento.

Então, como você demonstra o valor de seus programas de treinamento? Como você liga os pontos entre o que os participantes aprendem e o impacto desse aprendizado em sua organização?

É aqui que o Modelo Kirkpatrick entra em ação. Neste blog, exploraremos como o Modelo de Avaliação Kirkpatrick pode ajudá-lo a melhorar o ROI do treinamento.

O que é o modelo Kirkpatrick?

O modelo Kirkpatrick é uma estrutura amplamente usada para avaliar programas de treinamento. Desenvolvido por Donald Kirkpatrick na década de 1950, ele fornece insights sobre se o treinamento foi envolvente para os participantes, se eles aprenderam as habilidades ou os conhecimentos pretendidos e se estão aplicando o que aprenderam em seu trabalho diário.

Pense nisso como uma forma de medir o impacto real de seus esforços de treinamento. O uso do modelo Kirkpatrick também o ajuda a ver se o treinamento leva a melhorias tangíveis no desempenho e nos resultados da organização.

Os quatro níveis do modelo de Kirkpatrick

O modelo de Kirkpatrick oferece uma abordagem estruturada com quatro níveis de avaliação de treinamento.

Cada nível o ajuda a entender diferentes aspectos da eficácia do treinamento, desde as reações iniciais dos participantes até o impacto final na organização.

Vamos nos aprofundar em cada nível e ver como o ClickUp pode apoiar sua estratégia de avaliação de treinamento.

Nível 1: Reação

O primeiro nível do Modelo Kirkpatrick concentra-se na Reação. Esse nível capta o feedback imediato dos participantes sobre a iniciativa de treinamento.

_Eles acharam o treinamento envolvente e útil? Foi relevante para suas necessidades? Eles gostaram da experiência?

Se for uma experiência presencial, você poderá realizar essa análise por meio de folhetos impressos, entrevistas curtas ou uma pesquisa on-line de acompanhamento. Se for on-line, você pode enviar uma pesquisa aos participantes por e-mail. ClickUp tem vários recursos e modelos que podem ajudá-lo nessas tarefas de avaliação. Vamos dar uma olhada em alguns deles.

Visualização de formulário Exibição de formulário do ClickUp é uma ótima ferramenta para essa finalidade. Você pode criar formulários personalizados para coletar respostas detalhadas dos participantes. Por exemplo, você pode fazer perguntas sobre o conteúdo do treinamento, a entrega e a satisfação geral do aluno.

Converta as respostas em tarefas rastreáveis com o ClickUp's Form View

Quando o formulário estiver ativo, as respostas serão coletadas e automaticamente convertidas em tarefas no ClickUp, o que facilita o gerenciamento e a análise do feedback dos participantes.

O Form View também apresenta Campos personalizados do ClickUp e lógica condicional, que permitem adaptar o formulário com base nas respostas do usuário. Isso garante que você colete as informações mais relevantes sem sobrecarregar os participantes.

Adicione campos de dados específicos para atender às suas necessidades exclusivas com os campos personalizados do ClickUp

Vamos considerar um cenário em que uma avaliação seria ideal.👇

Você está conduzindo um programa de desenvolvimento de liderança para os funcionários de uma organização.

Aqui estão alguns métodos que você pode usar no nível de Reação:

Organize uma discussão em um pequeno grupo para obter reações imediatas

Useperguntas de satisfação da pesquisa com funcionários para ver se a sessão atendeu às expectativas deles

Obtenha insights mais profundos comModelo de pesquisa de envolvimento do ClickUp* Obtenha feedback verbal sobre como eles gostaram dos métodos, da duração e do ritmo do treinamento

Dê aos participantes uma folha "Smiley" para entender a experiência geral deles

Certifique-se de fazer perguntas de acompanhamento adaptadas ao feedback negativo

Você também pode aproveitar o software de envolvimento dos funcionários para automatizar a coleta de feedback após cada sessão de treinamento.

Por exemplo, configure lembretes automatizados em ferramentas de software como o ClickUp para solicitar que os participantes preencham seus formulários de feedback em um prazo específico. Isso garante taxas de resposta mais altas e reflexões mais imediatas e precisas sobre a experiência de treinamento.

Nível 2: Aprendizagem

O segundo estágio do modelo de Kirkpatrick é Aprendizagem. Ele ajuda você a entender se cada participante adquiriu os níveis de habilidade, atitude, conhecimento e confiança esperados no programa de treinamento.

Embora as observações sejam uma maneira excelente e passiva de avaliar isso, você também pode usar meios formais e informais.

Aqui estão alguns exemplos de técnicas de avaliação de aprendizagem:

Análises pré e pós-treinamento: Avalie as habilidades e os conhecimentos dos participantes antes e depois do treinamento. Essa comparação ajuda a avaliar a eficácia do programa em melhorar as competências

Avalie as habilidades e os conhecimentos dos participantes antes e depois do treinamento. Essa comparação ajuda a avaliar a eficácia do programa em melhorar as competências Testes de conhecimento: Use questionários para avaliar a compreensão dos participantes sobre o material abordado. Isso fornece dados quantitativos sobre o grau de retenção do conteúdo, ajudando a identificar as áreas que precisam ser aprimoradas

Use questionários para avaliar a compreensão dos participantes sobre o material abordado. Isso fornece dados quantitativos sobre o grau de retenção do conteúdo, ajudando a identificar as áreas que precisam ser aprimoradas Demonstrações de habilidades: Para programas de treinamento focados em habilidades práticas, peça aos participantes que demonstrem suas habilidades recém-adquiridas em reuniões ou projetos futuros. Isso fornece uma medida tangível do desenvolvimento de suas habilidades

Programas de treinamento diferentes exigem maneiras diferentes de medir o sucesso. Por exemplo, se estiver realizando uma sessão de treinamento para melhorar as habilidades de atendimento ao cliente, é útil comparar o desempenho dos participantes antes e depois do treinamento.

Comece medindo o conhecimento básico de seus participantes com um relatório de avaliação antes do início da sessão de treinamento.

Modelo de relatório de avaliação do ClickUp

O modelo de relatório de avaliação do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a capturar insights e acompanhar o progresso de qualquer avaliação.

Você pode obter insights valiosos sobre as competências e os atributos dos trainees com Modelo de relatório de avaliação do ClickUp .

Os campos personalizados permitem que você defina atributos específicos que deseja avaliar, como habilidades de comunicação, habilidades de resolução de problemas e trabalho em equipe. Essa abordagem personalizada garante que você esteja medindo as habilidades mais relevantes para o seu programa de treinamento.

Após o programa, avalie seus trainees para ver o quanto eles entenderam e reteram. Se os resultados mostrarem uma melhoria significativa nas pontuações e uma compreensão mais profunda dos conceitos, então seu programa de treinamento foi bem-sucedido.

Por outro lado, se estiver ensinando habilidades práticas aos alunos, como técnicas de RCP, peça a eles que façam uma encenação na sua frente. Você pode fazer perguntas de acompanhamento para entender os obstáculos que eles enfrentam após a demonstração.

Nível 3: Comportamento

O terceiro nível, Comportamento, examina se os participantes estão aplicando o que aprenderam em seus trabalhos. Esse nível trata da observação de mudanças no comportamento e no desempenho como resultado do treinamento.

Depois de decifrar como sua iniciativa está ajudando os participantes a aplicar seus conhecimentos no mundo real, você poderá refinar suas estratégias de L&D de acordo com isso.

É difícil avaliar com precisão o comportamento e a aplicação no trabalho nesse nível devido a fatores externos e preconceitos pessoais. Embora isso continue sendo um desafio, há algumas maneiras que você pode usar para maximizar a precisão:

Como avaliar habilidades e comportamentos aprendidos?

Entrevistas: Os funcionários e seus supervisores podem lhe dar uma visão precisa da aplicação do treinamento. Por exemplo, um gerente pode notar uma melhora na colaboração e na participação dos funcionários em projetos de equipe após o programa de treinamento

Os funcionários e seus supervisores podem lhe dar uma visão precisa da aplicação do treinamento. Por exemplo, um gerente pode notar uma melhora na colaboração e na participação dos funcionários em projetos de equipe após o programa de treinamento Avaliações de desempenho: Se você quiser coletar dados concretos, as avaliações de desempenho são a melhor maneira. Para uma melhor organização, você pode simplificar o demorado processo de avaliação de desempenho com oModelo de avaliação de desempenho do ClickUp *Atribuições de projetos: Ofereça aos trainees diferentes oportunidades de demonstrar as habilidades aprendidas. Por exemplo, após um programa de liderança, você pode sugerir que os funcionários liderem um projeto. Se eles aplicarem suas novas habilidades e demonstrarem liderança aprimorada, isso indica que o treinamento foi eficaz

Entretanto, embora esses métodos sejam importantes, é preciso lembrar que a falta de mudança de comportamento não significa que o treinamento foi ineficaz.

É importante concentrar-se na criação de uma cultura empresarial e de um ambiente de aprendizado que apoie mudanças e crescimento positivos.

*Bônus: 👀 Bônus Experimente os modelos de lições aprendidas para acompanhar o impacto de longo prazo de suas iniciativas de treinamento. Incentive os alunos a compartilharem suas percepções sobre os elementos de treinamento mais úteis e o que poderia ser aprimorado.

Nível 4: Resultados

Finalmente, o quarto nível, Resultados, mede o impacto mais amplo do treinamento sobre os resultados organizacionais. Esse nível trata de entender se o treinamento melhora significativamente a produtividade, a qualidade ou outros indicadores-chave de desempenho (KPIs).

Embora alguns profissionais possam questionar a necessidade desse nível de avaliação, ele é crucial para a tomada de decisões informadas sobre investimentos futuros. Esse nível, semelhante ao terceiro, envolve a análise de métricas, mas se concentra no impacto geral sobre a empresa.

Aqui, você está procurando resultados diretos vinculados aos KPIs que definiu antes do treinamento. Isso inclui aumento das vendas, maior satisfação do cliente, menos acidentes no local de trabalho ou maior ROI.

Para obter dados precisos, considere o uso de um grupo de controle. Divida os participantes em dois grupos semelhantes, ofereça treinamento a um grupo e, em seguida, compare o desempenho dos dois grupos em uma tarefa específica. Essa comparação o ajudará a avaliar o impacto do treinamento.

No entanto, organizar grupos de controle para entender o resultado do seu programa de treinamento pode ser difícil. Você precisa ter uma análise organizada e precisa dos resultados de ambos os grupos.

Metas do ClickUp Metas do ClickUp ajuda você a enfrentar esses desafios com facilidade. Você pode acompanhar o progresso de cada grupo de controle com dados numéricos e monetários.

Isso o ajuda a dividir seu objetivo final em metas semanais para acompanhar o progresso dos funcionários em cada grupo.

Crie metas, acompanhe o progresso e gerencie-as em um só lugar com o ClickUp Goals

Você também pode organizar tudo configurando pastas para scorecards semanais de funcionários e resultados-chave de objetivos (OKRs). Dessa forma, você pode ver claramente o progresso de todos e fazer ajustes conforme necessário.

**Leia também Aumente o nível do seu planejamento: Aprenda a diferença entre metas e estratégias

Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

O modelo de estrutura de treinamento do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a captar ideias, gerenciar alterações de design e acompanhar o progresso.

Você também pode estruturar seu programa usando Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp . O modelo o ajuda a simplificar o processo demorado de organizar um programa de treinamento bem-sucedido.

Você pode definir facilmente metas específicas para seus objetivos de treinamento depois de avaliar a eficácia do treinamento.

Por exemplo, se um gerente perceber que os funcionários que concluíram o treinamento têm índices mais altos de satisfação do cliente, isso é um sinal claro de que o treinamento teve um impacto positivo. Essa melhoria demonstra que o programa contribui para o crescimento da organização e ajuda você a tirar conclusões significativas dos dados.

Além disso, o modelo facilita a visualização e a organização de todo o material do curso, incluindo vídeos de treinamento . Você tem uma visão clara de todos os tópicos que precisa abordar para ver como eles se encaixam.

Examinando as metodologias Kirkpatrick

A integração de diferentes metodologias com o Modelo Kirkpatrick pode oferecer uma abordagem mais holística para avaliar a eficácia dos programas de treinamento.

Vamos ver como você pode combinar vários métodos para aprimorar o design e a avaliação do seu treinamento.

Modelo ADDIE

É uma estrutura popular para projetar e desenvolver programas de treinamento. ADDIE significa Análise, Projeto, Desenvolvimento, Implementação, e Avaliação. Cada estágio se concentra na criação de uma experiência de aprendizagem estruturada e eficaz.

Quando combinada com o Modelo Kirkpatrick, a abordagem ADDIE pode fornecer uma estrutura abrangente para projetar e avaliar o treinamento.

Comece com a fase Análise identificando as necessidades de treinamento e definindo objetivos claros. Na fase Design, incorpore os quatro níveis de Kirkpatrick para garantir que suas metas de treinamento estejam alinhadas com a forma como você medirá o sucesso.

Durante o Desenvolvimento e a Implementação, aplique os níveis de Kirkpatrick para criar conteúdo e atividades que serão efetivamente avaliados. Por fim, use a fase de Avaliação para avaliar a reação, o aprendizado, o comportamento e os resultados, garantindo que o treinamento atinja os resultados pretendidos.

Use Modelo ADDIE do ClickUp para criar um esboço de seu programa de treinamento orientado para suas metas comerciais e direcionado a um público específico. O modelo o ajudará a identificar as necessidades de seus alunos, projetar conteúdo relevante e desenvolver materiais de instrução de forma eficiente para os resultados desejados em uma única plataforma.

Em seguida, você pode testar a eficácia do seu programa de treinamento usando o modelo Kirkpatrick.

**Leia também Aprendizagem ágil: Guia definitivo para educadores e líderes empresariais

Projeto instrucional

O design instrucional é o processo de criação de material instrucional - que pode ser módulos de aprendizagem e treinamento, vídeos, sessões ao vivo etc. - com o objetivo de maximizar os resultados da aprendizagem.

Comece projetando objetivos de treinamento específicos e mensuráveis, alinhando-os com os níveis de Kirkpatrick. Em seguida, certifique-se de que os materiais e as atividades de treinamento sejam elaborados para envolver os participantes e avaliar efetivamente os resultados da aprendizagem.

Vamos explicar isso com um exemplo.

Suponha que uma marca esteja lançando uma nova linha de produtos e que você esteja executando um programa de treinamento de vendas. Sua meta é garantir que a equipe saiba como apresentar esses produtos de forma eficaz para aumentar as vendas.

Veja como você pode aplicar o Modelo Kirkpatrick para que isso aconteça:

Nível quatro: Estabeleça os resultados organizacionais dessa iniciativa. A organização nessa situação quer aumentar as vendas. Você pode definir uma meta de vendas específica que a equipe deverá atingir após o treinamento

Estabeleça os resultados organizacionais dessa iniciativa. A organização nessa situação quer aumentar as vendas. Você pode definir uma meta de vendas específica que a equipe deverá atingir após o treinamento Nível três: Depois de estabelecer seus KPIs, determine o que os funcionários precisam fazer para atingir essa meta. Nesse caso, você pode trabalhar com um especialista em vendas para determinar uma lista de comportamentos que a equipe de vendas precisa apresentar para atingir a meta

Depois de estabelecer seus KPIs, determine o que os funcionários precisam fazer para atingir essa meta. Nesse caso, você pode trabalhar com um especialista em vendas para determinar uma lista de comportamentos que a equipe de vendas precisa apresentar para atingir a meta Nível dois: Entenda quais habilidades e conhecimentos os funcionários precisam para realizar o trabalho ideal. Use uma pesquisa pré-treinamento para conhecer seus pontos fortes e restringir ainda mais o assunto

Entenda quais habilidades e conhecimentos os funcionários precisam para realizar o trabalho ideal. Use uma pesquisa pré-treinamento para conhecer seus pontos fortes e restringir ainda mais o assunto Nível um: A esta altura, você já está no final da pesquisa. Você deve saber como planeja ministrar eelaborar o programa de treinamento para os participantes. Eles devem ser capazes de aplicar o treinamento após sua conclusão

Ao se concentrar nesses elementos, seu design instrucional pode se tornar uma estrutura robusta para alcançar e avaliar o sucesso do treinamento.

Lembre-se: Certifique-se de integrar questionários e avaliações para medir o aprendizado (alinhado com o nível de aprendizado de Kirkpatrick) e projetar cenários ou exercícios de interpretação de papéis para observar mudanças de comportamento (alinhado com o nível de comportamento). Além disso, crie mecanismos de feedback para avaliar as reações dos participantes imediatamente após o treinamento, permitindo ajustes rápidos, se necessário.

Tecnologia educacional

O aproveitamento da tecnologia educacional pode agilizar a coleta e a análise de dados em todos os níveis do Modelo Kirkpatrick. Ferramentas como os Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) e as plataformas de pesquisa ajudam a obter feedback, realizar avaliações e acompanhar as mudanças de comportamento de forma eficiente.

Por exemplo, pesquisas on-line e formulários de feedback podem capturar as reações dos participantes imediatamente após o treinamento.

As plataformas LMS podem rastrear o progresso do aprendizado e fornecer dados sobre como os participantes aplicam as novas habilidades. As ferramentas avançadas de análise ajudam a medir o impacto do treinamento nos resultados organizacionais, fornecendo insights valiosos sobre melhorias no desempenho.

A incorporação de ferramentas tecnológicas em seu processo de treinamento e avaliação pode facilitar a coleta e a análise de dados, levando a avaliações mais precisas e a uma melhor tomada de decisões.

**Dica profissional Integrar ferramentas de ensino on-line com o Modelo Kirkpatrick para uma abordagem de avaliação de treinamento e planejamento de aulas mais eficaz e orientada por dados.

Limitações do modelo Kirkpatrick

O Modelo Kirkpatrick tem certas limitações que você pode contornar. Aqui estão alguns problemas que você pode enfrentar:

Limitação nº 1: As reações dos alunos podem ser imprevisíveis. O feedback que você recebe logo após o treinamento pode variar muito e pode incluir respostas impulsivas.

Possível solução alternativa: Combine pesquisas de reação com entrevistas mais aprofundadas para obter um quadro mais claro de como o treinamento foi recebido.

Limitação nº 2: Os resultados e as reações podem entrar em conflito. O feedback imediato dos alunos pode nem sempre estar alinhado com resultados de longo prazo ou mudanças de comportamento.

**Possível solução alternativa: comece com um foco claro em suas metas finais e use avaliações de acompanhamento para rastrear o progresso e o impacto ao longo do tempo.

Limitação nº 3: Restrições de tempo e recursos podem ser um problema. A coleta e a análise de dados para cada nível do Modelo Kirkpatrick podem exigir muitos recursos.

Possível solução alternativa: Priorize e agilize seus processos de coleta de dados. Utilize o ClickUp para gerenciar e automatizar o rastreamento e a análise de dados com eficiência.

Para implementar o Modelo Kirkpatrick de forma eficaz, comece assegurando que seus alunos atendam aos pré-requisitos necessários. Em seguida, trabalhe do nível de Resultados para o nível de Reação. Essa abordagem o ajuda a definir metas claras e a concentrar seus esforços de avaliação de acordo com elas.

Defina seus objetivos, formule perguntas relevantes e selecione métodos e ferramentas apropriados para cada estágio de avaliação.

Lembre-se: Incorpore medidas qualitativas e quantitativas para garantir percepções precisas e abrangentes. Uso de IA para planejamento de aulas com os recursos robustos do ClickUp pode aumentar ainda mais a eficiência de seu processo de avaliação.

Master L&D Evaluation with ClickUp

Em um mundo que está mudando rapidamente, é essencial que todos nós nos envolvamos em aprendizado contínuo . Aqui, os profissionais de L&D podem usar estrategicamente o Modelo Kirkpatrick para mostrar o impacto de seus programas de treinamento e aprimoramento de habilidades e maximizar seu impacto.

Ao dividir a avaliação do treinamento em quatro níveis claros - Reação, Aprendizado, Comportamento e Resultados -, você obtém uma visão abrangente do desempenho do seu treinamento e dos ajustes que podem ser necessários.

O ClickUp pode ser um grande aliado nesse processo. Com suas ferramentas e conjunto de recursos, você pode coletar feedback de forma eficiente, gerenciar avaliações e rastrear dados de desempenho em todos os níveis de Kirkpatrick. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e veja a diferença!