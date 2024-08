Eleve o nível do seu planejamento: Aprenda a diferença entre metas e estratégias

As palavras-chave são espalhadas como confete no mundo dos negócios, confundindo os líderes e, por fim, levando-os ao fracasso. Isso é especialmente verdadeiro quando elas não soam diferentes das palavras cotidianas.

No entanto, em meio ao jargão, uma estrutura é clara: o modelo de negócios GOST, que representa Metas, Objetivos, Estratégias e Táticas.

As empresas passam por táticas e meios em constante mudança. Portanto, o domínio dos princípios GOST é essencial para prosperar em um espaço tão dinâmico.

A estrutura GOST compreende quatro ideias-chave:

**Meta: A realização final ou o ponto de chegada que uma organização ou indivíduo pretende alcançar

**Estratégia: o plano abrangente ou o conjunto de ações criadas para atingir as metas principais

Objetivo: Os marcos mensuráveis e específicos definidos ao longo do caminho para atingir a meta

Seja planejando um negócio, formando uma estratégia empresarial ou trabalhando em uma estratégia de comunicação, compreender as diferenças entre os componentes da estrutura GOST é fundamental para o desenvolvimento eficaz da estratégia.

Neste artigo, exploraremos o modelo GOST e detalharemos os conceitos de metas e estratégias. De tipos e exemplos a abordagens e dicas passo a passo, cobrimos todas as bases para que você saiba como implementá-las em sua empresa.

Entendendo as metas

Uma meta é um objetivo específico e mensurável que você pretende atingir dentro de um limite de tempo.

Para uma empresa, uma meta é uma conquista grande e de longo prazo que é viável e atingível em um determinado período e com os recursos disponíveis. As metas se alinham com os valores centrais da empresa e transmitem o que ela deseja alcançar.

Por exemplo, se uma empresa se preocupa muito com seus consumidores, ela pode ter como objetivo melhorar a experiência do cliente no próximo ano.

É fundamental definir metas que você possa alcançar regularmente, talvez diariamente. Metas irrealistas e impossíveis podem facilmente desviá-lo do caminho do sucesso potencial.

As metas também são importantes no planejamento estratégico. Vamos ver como.

Papel das metas no planejamento estratégico

As metas estratégicas são indispensáveis. Elas não apenas dão à sua empresa uma direção e um propósito claros, mas também ajudam o processo das seguintes maneiras:

Priorizar esforços: Eles concentram os recursos nas prioridades, evitando que os esforços se dispersem demais

Eles concentram os recursos nas prioridades, evitando que os esforços se dispersem demais Medir o sucesso: As metas fornecem critérios mensuráveis, cruciais para avaliar o progresso e a eficácia das estratégias e táticas

As metas fornecem critérios mensuráveis, cruciais para avaliar o progresso e a eficácia das estratégias e táticas Motivar e alinhar: Metas claramente definidas motivam e alinham as equipes, incentivando um compromisso coletivo com o sucesso

Metas claramente definidas motivam e alinham as equipes, incentivando um compromisso coletivo com o sucesso Adaptar conforme necessário: As metas podem ser ajustadas com base nas mudanças de circunstâncias, garantindo que permaneçam desafiadoras, mas realistas e responsivas

As metas podem ser ajustadas com base nas mudanças de circunstâncias, garantindo que permaneçam desafiadoras, mas realistas e responsivas Tomar decisões estratégicas: As metas orientam decisões importantes. As organizações as utilizam para avaliar escolhas e oportunidades, garantindo que as decisões estejam de acordo com a direção estratégica geral

O que são técnicas de definição de metas?

A inspiração e a força de vontade podem não ser suficientes para fazer com que suas metas de negócios funcionem. Pense em usar estratégias de definição de metas que o ajudam a definir metas com direção e foco.

Algumas das técnicas mais comuns de definição de metas são:

Metas SMART: Esse método defende a definição de metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. É uma maneira clara e estruturada de definir e acompanhar objetivos alcançáveis

Esse método defende a definição de metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. É uma maneira clara e estruturada de definir e acompanhar objetivos alcançáveis Metas OKR (Objectives and Key Results): Usado por empresas como o Google, o OKR define objetivos claros e ambiciosos, resultados-chave e indicadores-chave de desempenho para cada objetivo a fim de indicar e medir o progresso. Ele promove o alinhamento e a transparência na definição de metas

Usado por empresas como o Google, o OKR define objetivos claros e ambiciosos, resultados-chave e indicadores-chave de desempenho para cada objetivo a fim de indicar e medir o progresso. Ele promove o alinhamento e a transparência na definição de metas Metas MBO (Gerenciamento por objetivos): Esse método se concentra na colaboração, envolvendo os funcionários na definição de metas. As metas são definidas em conjunto por gerentes e funcionários, promovendo o envolvimento e o comprometimento

Esse método se concentra na colaboração, envolvendo os funcionários na definição de metas. As metas são definidas em conjunto por gerentes e funcionários, promovendo o envolvimento e o comprometimento BHAGs (Big Hairy Audacious Goals): Criadas por Jim Collins, as BHAGs são metas grandes, desafiadoras e ambiciosas que inspiram as organizações. Elas proporcionam uma visão empolgante do futuro

Criadas por Jim Collins, as BHAGs são metas grandes, desafiadoras e ambiciosas que inspiram as organizações. Elas proporcionam uma visão empolgante do futuro Metas retroativas: Começando com o fim em mente, essa abordagem envolve descobrir primeiro o resultado desejado e, em seguida, planejar as etapas para alcançá-lo. É como trabalhar de trás para frente para planejar suas metas

Exemplos de metas

Aqui estão alguns exemplos de vendas, atendimento ao cliente, desenvolvimento de produtos e metas de marketing em diferentes negócios:

Uma meta comum da empresa para a equipe de vendas é aumentar a receita.

Meta: Vender mais para obter 15% a mais de receita neste trimestre.

O setor de atendimento ao cliente tem como objetivo manter seus clientes satisfeitos.

Meta: Deixar os clientes satisfeitos, buscando um índice de satisfação de 90% ou mais em um ano.

Produtos novos e brilhantes podem se tornar entediantes se os desenvolvedores não tiverem como objetivo aprimorá-los.

Meta: Adicionar dois recursos interessantes nos próximos seis meses para aprimorar o produto e manter-se competitivo.

Você é uma marca nova que está tentando decolar e precisa de reconhecimento.

Meta: Fazer com que mais pessoas conheçam você - almeje um aumento de 25% no reconhecimento da marca por meio de esforços de marketing de mídia social e parcerias no próximo ano.

Como é uma estratégia se todos esses são exemplos de metas?

*Desmembrando as estratégias

Uma estratégia é um plano para atingir uma meta; é como você decide ir de um ponto a outro.

Sejam simples ou complexas, todas as estratégias são construídas com base em metas e prazos, concentrando-se no que você deseja alcançar e quando. Por exemplo, se a sua empresa pretende se expandir para um novo mercado, você criaria uma estratégia de crescimento para aumentar a influência no mercado e desenvolver novos processos.

No modelo GOST, as estratégias se enquadram na categoria "como". Elas diferem dos planos, que são mais específicos e de curto prazo. As estratégias funcionam como planos, ajudando nas decisões, no uso de recursos e nas operações necessárias para atingir as metas.

Uma estratégia detalhada pode envolver o estudo do mercado, a pesquisa de concorrentes e o planejamento do desenvolvimento de produtos, marketing e vendas para aumentar a participação no mercado ou os lucros.

Mas como exatamente uma estratégia de negócios o ajuda a atingir suas metas? Ela ajuda você a desenvolver:

Um plano de ação: Sua estratégia oferece um plano de ação que informa exatamente como atingir suas metas a longo prazo

Sua estratégia oferece um plano de ação que informa exatamente como atingir suas metas a longo prazo Uma ênfase no processo, não nos resultados: Uma estratégia ideal o incentiva a gastar seu tempo e esforço no processo, o que lhe dá uma chance muito maior de atingir suas metas

Uma estratégia ideal o incentiva a gastar seu tempo e esforço no processo, o que lhe dá uma chance muito maior de atingir suas metas Foco em uma única meta: Um dos principais motivos de fracasso nos negócios é o fato de correr atrás de muitas metas. Sua estratégia o mantém concentrado em um único objetivo

Um dos principais motivos de fracasso nos negócios é o fato de correr atrás de muitas metas. Sua estratégia o mantém concentrado em um único objetivo Planos de backup: Não é possível controlar tudo o que afeta suas metas. Ter uma estratégia com planos de backup permite que você esteja preparado para quaisquer obstáculos ao longo do caminho

Não é possível controlar tudo o que afeta suas metas. Ter uma estratégia com planos de backup permite que você esteja preparado para quaisquer obstáculos ao longo do caminho Uma chance de se ajustar: Se sua meta de repente parecer fora de alcance, não entre em pânico. Em vez disso, ajuste sua estratégia de acordo e encontre outra maneira de atingir sua meta

Sim, os benefícios que uma estratégia oferece são impressionantes, mas antes de começar a criar estratégias, você deve saber que existem vários tipos. Vamos entender cada tipo.

Tipos de estratégias: Segmentação de mercado e mais

Um dos principais elementos de sua estratégia de negócios é a segmentação de mercado.

Dê uma olhada no seu público; o que você vê?

Todos têm a mesma idade e o mesmo gênero ou são do mesmo lugar? Eles têm renda e nível de escolaridade semelhantes ou enfrentam os mesmos problemas e desejos?

É provável que seu público-alvo seja diversificado. Seu processo de marketing pode errar o alvo se você não considerar essa diversidade. É aí que entra a estratégia de segmentação de mercado.

**Segmentação significa dividir seu grande mercado em grupos menores com características ou necessidades específicas. Um segmento de mercado é simplesmente um grupo de pessoas com características semelhantes em seu grande grupo de clientes potenciais

Por exemplo, você tem diferentes públicos no mercado de calçados esportivos, como atletas sérios, passeadores de cães e amantes do estilo. Depois, há pessoas mais velhas que procuram calçados confortáveis e estáveis.

Conhecer esses grupos ajuda os profissionais de marketing a ajustar seus planos, tornando suas ofertas mais atraentes para partes específicas de seu público-alvo maior.

Mas esse é o único tipo de estratégia que existe? Não, de forma alguma.

Veja a seguir uma análise mais detalhada dos diferentes tipos de estratégias que os líderes usam em diferentes contextos:

1. Estratégia em nível corporativo

As estratégias em nível corporativo focam o panorama geral e orientam ações, decisões e alocação de recursos para mover a empresa na direção certa.

Uma estratégia como essa geralmente é enquadrada e definida pelo C-suite no nível corporativo de uma organização. Geralmente, ela se concentra em questões importantes, como fusões, aquisições, gerenciamento de portfólio e diversificação.

Por exemplo, uma empresa de tecnologia que está se expandindo para novos produtos ou mercados (como smartphones ou dispositivos domésticos inteligentes) diferentes dos que oferece atualmente (computadores e laptops).

2. Estratégia em nível funcional

As estratégias de nível operacional ou funcional se concentram em departamentos comerciais específicos, como RH ou finanças, para ajudar a empresa a ter sucesso.

Normalmente, diferentes departamentos, como marketing ou operações, criam estratégias que se alinham às metas gerais da empresa. Quando esses planos funcionam bem juntos, a empresa atinge seus objetivos.

Estratégia operacional

atua como os músculos por trás do plano de negócios. Ela ajusta as atividades diárias, tornando as operações mais suaves, usando tecnologia melhor e aprimorando as cadeias de suprimentos para aumentar a eficiência.

Por exemplo, a estratégia de marketing da Coca-Cola tem como objetivo criar vínculos emocionais com os clientes usando sua conhecida marca e narrativa.

3. Estratégia em nível de negócios

As estratégias em nível de negócios se concentram em como uma empresa compete no mercado, tomando decisões sobre produtos e segmentos de clientes e se destacando dos concorrentes.

Essa estratégia garante que a empresa faça movimentos inteligentes para ter sucesso e atingir metas de longo prazo, afetando todos os departamentos e aspectos da organização. Ela envolve fazer escolhas claras sobre como obter uma vantagem competitiva, seja por meio de diferenciação, preços ou expansão de mercado.

Um exemplo disso é o custo

estratégia de liderança

. Nessa estratégia, a empresa tem como objetivo ser o produtor de menor custo em seu setor. Por exemplo, o Walmart oferece preços baixos diariamente, com o objetivo de ser a marca mais econômica no varejo.

Planejamento estratégico: A ordem da visão, missão, metas, estratégias e objetivos

Agora que você já sabe tudo sobre estratégias, a próxima grande pergunta é: como planejar uma?

Planejamento estratégico

cria uma estrutura clara e prática para sua empresa, respondendo a três perguntas principais: Onde você está agora? Onde você quer estar? Como você chegará lá?

Isso inclui a revisão da missão e das metas de sua organização e o exame da concorrência para criar um plano estratégico. Esse plano é então compartilhado com todos na empresa e implementado. Sem um plano estratégico, você pode gastar tempo e recursos em coisas que não ajudarão sua empresa.

Um plano estratégico ideal abrange todas as áreas importantes, permite medir o sucesso e permite ajustes quando necessário. Dessa forma, sua empresa pode estar sempre pronta para o futuro com uma estratégia que corresponda à sua visão e missão.

O processo de planejamento estratégico consiste em sete componentes principais que trabalham juntos para criar planos claros para suas metas de negócios:

Visão: O que sua organização pretende alcançar no futuro; a grande meta de longo prazo **Missão: a razão da existência de sua empresa, quem ela ajuda e como ela agrega valor **Valores: as crenças fundamentais que orientam a forma como sua empresa toma decisões **Metas: metas específicas e mensuráveis que se alinham com a visão, a missão e os valores fundamentais da empresa **Estratégia: um plano de longo prazo para atingir as metas, considerando fatores internos e externos **Abordagem: como você coloca sua estratégia em ação, atingindo as metas por meio de ações e iniciativas **Tática: ações, programas e atividades específicas de curto prazo para implementar a estratégia

Se não forem compreendidos com cuidado, esses elementos podem soar iguais para os líderes e confundi-los, o que acaba resultando em um plano estratégico malfeito e metas incompletas.

Você pode evitar isso com esta abordagem em cinco etapas para simplificar o processo de planejamento estratégico:

Avalie a situação atual da organização, incluindo pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças (análise SWOT); certifique-se de analisar todos os fatores internos e externos que afetam sua marca Esclareça e defina o propósito (missão), a direção futura (visão) e os princípios orientadores (valores) de sua empresa. Estabeleça objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) que se alinhem à missão e à visão de sua empresa. É aqui que você estabelece e define objetivos estratégicos claros para atingir suas metas Desenvolva um plano estratégico claro, prático e detalhado que aborde os pontos fortes e fracos de sua empresa. Identificar abordagens que lhe permitirão atingir suas metas e objetivos da forma mais eficiente possível Por fim, implemente seu plano, monitore seu progresso e revise todo o processo. Execute todas as ações necessárias e avalie-as regularmente para ter uma visão clara do desempenho em tempo real

Metas vs. Estratégias

Estratégias vs. metas ainda parecem um pouco confusas. Nós ajudamos você. As principais diferenças entre metas e estratégias são:

Dicas para definir metas e implementar estratégias

Entendemos que definir metas orientadas a resultados e planejar estratégias pode ser estressante. E ninguém quer metas irrealistas ou estratégias ineficazes. Portanto, aqui estão algumas dicas para tornar as coisas mais simples para você:

Defina um prazo para suas metas: Os prazos são essenciais para a motivação e o planejamento. As metas sem prazos específicos podem ser menos eficazes, pois as equipes podem adiá-las para outras tarefas. Eles também dão um senso de urgência

Os prazos são essenciais para a motivação e o planejamento. As metas sem prazos específicos podem ser menos eficazes, pois as equipes podem adiá-las para outras tarefas. Eles também dão um senso de urgência Utilize temas estratégicos: O agrupamento de estratégias em temas, como crescimento e segurança, ajuda as equipes a encontrar e organizar melhor seus planos, facilitando o alcance de metas específicas

O agrupamento de estratégias em temas, como crescimento e segurança, ajuda as equipes a encontrar e organizar melhor seus planos, facilitando o alcance de metas específicas Envolva várias equipes: Ao criar estratégias, envolva todos os departamentos ou membros de equipe necessários, mesmo que uma estratégia pertença principalmente a um departamento. Às vezes, diferentes habilidades de várias equipes podem ser necessárias para determinados aspectos de um projeto

Ao criar estratégias, envolva todos os departamentos ou membros de equipe necessários, mesmo que uma estratégia pertença principalmente a um departamento. Às vezes, diferentes habilidades de várias equipes podem ser necessárias para determinados aspectos de um projeto Analise o sucesso de suas metas e estratégias: Use métodos como dados e métricas para acompanhar o progresso. Dados quantitativos, como relatórios e análises, e informações qualitativas de clientes e funcionários podem ajudá-lo a ajustar cronogramas e criar objetivos, estratégias e táticas mais acionáveis

Use métodos como dados e métricas para acompanhar o progresso. Dados quantitativos, como relatórios e análises, e informações qualitativas de clientes e funcionários podem ajudá-lo a ajustar cronogramas e criar objetivos, estratégias e táticas mais acionáveis Use uma única ferramenta de gerenciamento: Acompanhe e gerencie todas as suas metas e estratégias no mesmo espaço de trabalho com ferramentas de gerenciamento de trabalho completas, como ClickUp

Conheça o ClickUp

Com a confiança de equipes em todo o mundo, o ClickUp é uma ferramenta de

software de gerenciamento de projetos

que combina recursos de definição de metas e planejamento estratégico em um só lugar.

Ele oferece um conjunto completo de ferramentas para que as equipes planejem e priorizem tarefas e administrem projetos. Com

modelos visuais para definição de metas

e planejamento estratégico, os gerentes de projeto podem facilmente dar o pontapé inicial no processo de criação.

Seja programando metas em um calendário dinâmico ou fazendo brainstorming de estratégias de negócios em quadros brancos personalizáveis, essa plataforma completa pode aumentar o sucesso do seu planejamento.

1. Organize todas as suas metas e objetivos com o ClickUp Goals

Crie, atribua e acompanhe suas metas de negócios com o ClickUp Goals

Com Metas do ClickUp , você pode criar metas conectadas à sua visão e missão de negócios, garantindo que você e sua equipe tenham um caminho claro para o sucesso.

Com cronogramas fáceis de entender, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso, atingir seus objetivos se torna mais rápido e direto. O ClickUp Goals também permite que você meça o sucesso usando várias metas, como números, dinheiro, sim/não e metas relacionadas a tarefas.

Mantenha suas metas e OKRs organizados em pastas fáceis de usar no ClickUp Goals

Mantenha tudo organizado em pastas fáceis de usar, sejam ciclos de sprint, OKRs ou scorecards semanais de funcionários. Acompanhe facilmente o progresso agrupando metas relacionadas e definindo prazos para manter o cronograma.

Use o modelo SMART Goals ClickUp para ter um formato pronto para anotar suas metas

No entanto, se você estiver com pouco tempo, basta usar o Modelo de metas SMART do ClickUp para começar. Ele vem com status prontos e personalizáveis para suas metas, até 12 campos para registrar diferentes atributos de metas (datas de vencimento, pessoas envolvidas, metas a serem atingidas, etc.) e cinco visualizações para oferecer uma visão completa de suas metas e do progresso delas.

O Guia de Introdução fornece instruções passo a passo para a implementação do modelo. A visualização de metas SMART permite que você crie e organize suas metas. Usando esse modelo, você também pode medir o esforço necessário para cada meta e acompanhar as metas da equipe.

O modelo tem muito espaço para fazer brainstorming e armazenar todas as suas ideias com a visualização SMART Goal Worksheet.

2. Crie estratégias de negócios com modelos e quadros brancos

O ClickUp simplifica a criação de estratégias de negócios com sua enorme biblioteca de modelos de estratégia e quadros brancos.

Crie a estratégia ideal para seus projetos com o ClickUp Project Strategy Template

Modelo de estratégia de projeto do ClickUp define seus OKRs, gerencia as tarefas correspondentes e ajuda a monitorar segmentos importantes do projeto, como cronogramas, custos e recursos.

O modelo oferece status personalizados (pense em seções para Concluído, Em andamento e Ainda não iniciado), campos personalizados (como Taxa de conclusão, Fase do projeto, etc.) e exibições para ajudá-lo a visualizar e gerenciar melhor seus projetos.

Use esse modelo para:

Fornecer uma estrutura para planejamento e execução consistentes de projetos

Garantir que os prazos e marcos do projeto sejam cumpridos

Identificar riscos e oportunidades para a conclusão bem-sucedida do projeto

Definir as funções e responsabilidades dos membros da equipe

Crie várias estratégias ao fazer um brainstorming com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

No entanto, se você quiser começar do zero, vá para Quadros brancos ClickUp . **Sente-se com sua equipe, faça um brainstorming de ideias, anote pontos importantes em uma tela criativa de fluxo livre e colabore em estratégias em tempo real

Você terá acesso a recursos como notas adesivas, caixas de texto, formas, destaques e muito mais. Você também pode complementar suas discussões com muito texto com elementos multimídia, como imagens, para maior clareza visual e compreensão.

Após a conclusão de sua ideação, transforme imediatamente suas discussões e estratégias em metas rastreáveis tarefas acionáveis e muito mais - tudo no Whiteboard.

Alcance metas e sucesso estratégico com o ClickUp

Metas claras e estratégias inteligentes estabelecem o caminho para o sucesso em qualquer empresa. Se quiser que sua equipe compreenda o ABC das metas, objetivos, estratégias e táticas, use a estrutura GOST.

No entanto, fazer malabarismos com tudo de uma só vez e com muitas plataformas pode levar à confusão e, por fim, ao fracasso. É nesse ponto que o ClickUp ajuda.

Trata-se de uma plataforma de gerenciamento de projetos completa que reúne metas, objetivos e estratégias em um único espaço de trabalho colaborativo.

Com mais de 1.000 integrações e um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar projetos, tarefas e metas, o ClickUp é a única ferramenta de que você precisa para turbinar seu processo de planejamento e gerar resultados transformadores. Registre-se hoje no ClickUp gratuitamente e atinja suas metas de negócios!

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O que vem primeiro: estratégia ou metas?

Normalmente, as metas vêm antes das estratégias no processo de planejamento. As metas são os resultados desejados que uma organização almeja, definindo a direção. Depois que as metas são estabelecidas, as estratégias são desenvolvidas como planos detalhados que descrevem como atingir essas metas. Em essência, as metas fornecem o destino, e as estratégias são as rotas.

2. Qual é um exemplo de metas e estratégia?

Um exemplo de meta é uma empresa que pretende aumentar as vendas em 20% em um ano. A estratégia para atingir essa meta pode envolver o lançamento de uma campanha de marketing direcionada, a expansão para novos mercados e a otimização das estratégias de preços. As metas especificam o que a organização deseja alcançar, e as estratégias descrevem as ações e os planos específicos para transformar essas metas em realidade.

Uma visão estratégica é um panorama geral de onde a empresa quer chegar, enquanto uma meta é um alvo específico e mensurável a ser alcançado em um determinado período de tempo. A visão é mais ampla, orientando a direção geral, enquanto as metas são mais específicas e acionáveis.