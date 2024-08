Como criar e implementar uma lista de verificação de controle de qualidade

Sua equipe está prestes a lançar um novo site de comércio eletrônico que promete uma experiência de compra perfeita com recursos inovadores e um design responsivo e de fácil utilização. Entretanto, sem uma sólida lista de verificação de controle de qualidade, você corre o risco de enfrentar problemas como links quebrados, carregamentos lentos de páginas ou falhas no gateway de pagamento - problemas que podem frustrar e afastar os usuários.

Uma lista de verificação de garantia de qualidade bem estruturada garante que você evite essas armadilhas, verificando se todos os recursos do site funcionam conforme o esperado em diferentes dispositivos e navegadores e testando os tempos de carregamento da página e a capacidade de resposta para garantir uma experiência de usuário tranquila. Ela também ajuda a verificar se todos os elementos interativos, como formulários e botões, funcionam corretamente.

Sem isso, você corre o risco de ter que se esforçar para corrigir problemas após o lançamento, o que pode ser caro e prejudicar a credibilidade da sua empresa. Este artigo mostrará como elaborar uma lista de verificação de controle de qualidade abrangente que proteja seu projeto contra esses riscos e prepare o terreno para um lançamento bem-sucedido e tranquilo.

Lista de verificação completa de controle de qualidade do site

Uma lista de verificação detalhada de Garantia de Qualidade (GQ) do site é o seu guia para detectar e corrigir problemas antes que eles afetem os usuários. Nesta seção, detalharemos cada etapa de uma lista de verificação abrangente de GQ do site, fornecendo instruções claras para ajudá-lo a cobrir todas as áreas críticas do teste de GQ do site.

Esta é uma visão geral da lista de verificação:

Lista de verificação de TL;DR para o processo de teste do site

Etapa 1: Preparação

Analisar os requisitos quanto à clareza e à integridade

Crie dados de teste que reflitam cenários do mundo real, incluindo casos extremos

Etapa 2: Treinamento e funções

Avalie as habilidades dos testadores e ofereça treinamento direcionado

Desenvolva uma matriz RACI clara para as funções da equipe

Etapa 3: Plano de controle de qualidade

Incorporar a avaliação de riscos no plano de controle de qualidade

Definir KPIs para a eficácia dos testes

Etapa 4: Configuração do ambiente de teste

Implemente o controle de versão para ambientes de teste

Proteger dados confidenciais em conformidade com as normas

Etapa 5: Execução do teste

Priorizar os casos de teste por risco e impacto

Automatizar casos de teste repetitivos sempre que possível

Etapa 6: Teste funcional

Teste em navegadores e dispositivos para obter uma experiência de usuário consistente

Inclua testes de acessibilidade com usuários portadores de deficiências

Etapa 7: Teste de desempenho

Simule cargas de usuários do mundo real para encontrar gargalos

Teste os limites do sistema para detectar problemas de escalabilidade

Etapa 8: Teste de usabilidade

Avaliar a interface do usuário quanto à intuitividade e à estética

Teste a UX da perspectiva do público-alvo

Etapa 9: Teste de segurança

Verifique se há pontos fracos na infraestrutura, nos aplicativos e na rede

Realize ataques simulados e garanta a conformidade com as leis de proteção de dados

Etapa 10: Revisão de conteúdo e SEO

Verifique se todo o conteúdo está completo e preciso

Certifique-se de que todos os elementos de SEO na página sejam atendidos

Etapa 11: Manutenção

Executar testes de regressão após as alterações

Realize a coleta contínua de feedback de usabilidade

Etapa 12: Tratamento de bugs

Use um sistema de rastreamento de defeitos para o gerenciamento do ciclo de vida dos bugs

Priorizar e testar novamente os bugs corrigidos

Etapa 13: Geração de relatórios de teste

Criar relatórios de teste detalhados com resultados de execução e cobertura

Analisar os resultados em busca de tendências e áreas de melhoria

Etapa 1: Preparação

Antes de iniciar o processo de controle de qualidade, certifique-se de definir o escopo do teste e identificar os dispositivos e navegadores de destino. Você deverá configurar um ambiente de preparação e garantir que todos os recursos estejam completos e prontos para o teste. Por fim, crie um backup do estado atual antes do teste para evitar a perda de dados valiosos.

Além de compreender as funcionalidades, o público-alvo e as expectativas de desempenho, analise os requisitos em busca de possíveis ambiguidades, conflitos ou informações ausentes. Essa abordagem proativa evita mal-entendidos mais tarde no ciclo

Ao criar dados de teste, considere os padrões de dados do mundo real e os casos extremos. Por exemplo, para um formulário de registro de usuário, inclua dados de valores válidos, inválidos e de limite (por exemplo, limites máximos de caracteres, caracteres especiais etc.)

Envolva as partes interessadas na criação dos dados de teste para garantir que eles se alinhem aos cenários do mundo real, incluindo testes de valores positivos, negativos e de limite

Etapa 2: treinamento e funções

**Você sabia? Funções claramente definidas podem reduzir significativamente o retrabalho e melhorar a eficiência geral do projeto. Sobre 80% dos gerentes de projeto acreditam que o gerenciamento do portfólio de projetos, que inclui a definição de funções, é um fator essencial para influenciar o sucesso dos negócios.

Realize uma avaliação completa das habilidades dos testadores para identificar as necessidades de treinamento. Adapte o treinamento aos requisitos específicos do projeto, enfatizando ferramentas, metodologias e conhecimento do domínio

Crie uma estrutura claraMatriz RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) para evitar confusão e garantir a prestação de contas. A comunicação e a colaboração regulares entre as equipes são essenciais

Estágio 3: Plano de controle de qualidade

Incorpore uma avaliação de risco no plano de garantia de qualidade para identificar possíveis desafios e estratégias de mitigação. Isso ajuda a priorizar a fase de testes e a alocar recursos de forma eficaz para testes abrangentes

**Defina indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir a eficácia dos testes, como densidade de defeitos, cobertura de casos de teste e eficiência da execução de testes

Dica profissional: Revise e atualize o plano de controle de qualidade regularmente à medida que o projeto evolui para garantir que ele permaneça alinhado com as metas do projeto.

Etapa 4: configuração do ambiente de teste

Implemente um sistema de controle de versão para ambientes de teste para rastrear alterações e facilitar reversões, se necessário

Certifique-se de que os dados confidenciais sejam tratados com segurança no ambiente de teste para cumprir os regulamentos de proteção de dados

Considere o uso de virtualização ou de ambientes baseados em nuvem para agilizar a configuração e o dimensionamento

Etapa 5: execução do teste

Priorize os casos de teste com base no risco, na criticidade e no impacto nos negócios. Isso ajuda a concentrar os esforços de teste de desempenho em áreas de alto valor

Identifique oportunidades para automatizar casos de teste repetitivos para melhorar a eficiência e a cobertura do teste

Usar testes exploratórios além dos casos de teste com script para descobrir problemas inesperados

Estágio 6: Teste funcional e de compatibilidade

Partes do teste funcional incluem a verificação de todos os links (internos, externos e âncoras) e a identificação e correção de links quebrados. Você também deve testar os formulários de entrada para validação e envio de dados.

Verifique se as mensagens de erro são exibidas corretamente e se a funcionalidade de pesquisa está retornando os resultados corretos ou esperados. Mais importante ainda, confirme se a autenticação do usuário funciona (login/logout).

Teste em vários navegadores e dispositivos móveis para garantir uma experiência de usuário consistente. Considere o uso de ferramentas de teste de compatibilidade de navegadores para acelerar o processo.

Envolva usuários com deficiência no processo de teste para obter feedback valioso e garantir a conformidade com os padrões de acessibilidade.

Dica profissional: Realize testes de usabilidade juntamente com testes funcionais para identificar possíveis problemas de usabilidade no início do ciclo.

Etapa 7: Teste de desempenho

**Você sabia que até 74% de seus visitantes podem abandonar seu site se ele demorar mais de cinco segundos para carregar?

Como parte dos testes de desempenho, a equipe deve verificar religiosamente os tempos de carregamento de cada página. Otimize as imagens e o conteúdo multimídia para garantir tempos de carregamento mais rápidos.

Simule cargas de usuários reais e realize testes de estresse para identificar gargalos de desempenho e otimizar os recursos do sistema. Ultrapassar os limites do sistema para avaliar o ponto de ruptura e descobrir possíveis problemas de dimensionamento.

Use ferramentas de monitoramento de desempenho para rastrear as principais métricas de desempenho e identificar regressões de desempenho.

Etapa 8: Teste de usabilidade

**Avalie a interface do usuário do software quanto à intuitividade, à facilidade de uso e à estética visual. Certifique-se de que os elementos da interface do usuário estejam bem organizados, consistentes e esteticamente agradáveis:

Garantir a consistência das fontes, cores e layout

Verifique a legibilidade do texto e o alinhamento do conteúdo

Validar estados de foco e elementos clicáveis

Revisar modelos, pop-ups e notificações

Avalie a experiência do usuário sob a perspectiva do público-alvo. Identifique quaisquer problemas de usabilidade que possam impedir que os usuários atinjam suas metas no site.

Dica profissional: Realize testes de usabilidade com um grupo diversificado de participantes para obter uma perspectiva mais ampla. Lembre-se de incluir testes de acessibilidade para usuários com necessidades especiais, incluindo a conformidade com as WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Etapa 9: Teste de segurança

Comece com o básico. Verifique a validade do certificado SSL. Teste as vulnerabilidades de injeção de SQL.

Verifique a transmissão segura de dados (HTTPS) e realize verificações de segurança de senhas.

Em seguida, passe para os testes avançados que incluem:

Identificação de possíveis pontos fracos na infraestrutura, nos aplicativos e na rede para evitar acesso não autorizado e violações de dados

Simulação de ataques reais para descobrir vulnerabilidades e avaliar a resiliência contra ameaças maliciosas

Garantir a conformidade com os regulamentos de proteção de dados relevantes (por exemplo, GDPR, CCPA) para proteger os dados do usuário

Verificar se o seu código segue os padrões de codificação segura para minimizar as vulnerabilidades

Testar a eficácia da autenticação do usuário e dos mecanismos de autorização para impedir o acesso não autorizado

Etapa 10: revisão do conteúdo e da otimização de mecanismos de busca (SEO)

Envolva seus especialistas em conteúdo e SEO nesta etapa para:

Revisar o texto quanto a erros de ortografia e gramática

Verificar se todas as imagens e vídeos estão carregando corretamente

Verificar se há conteúdo de espaço reservado que precisa ser substituído

Garantir que os metatítulos e as descrições estejam otimizados

Verificar o uso adequado das tags de cabeçalho (H1, H2 etc.)

Valide os arquivos sitemap.xml e robots.txt

Teste os URLs das páginas quanto à estrutura e legibilidade adequadas

Etapa 11: manutenção

Executar um subconjunto de casos de teste para garantir que novas alterações ou correções de bugs não tenham introduzido efeitos colaterais indesejados

Realizar uma verificação rápida de sanidade para verificar as principais funcionalidades do site após cada compilação ou implementação

Realizar testes contínuos de usabilidade para obter feedback sobre a experiência do usuário do site e identificar áreas de melhoria

Dica profissional: Implemente uma estrutura de testes contínuos para automatizar testes de regressão e de fumaça para obter feedback mais rápido.

Etapa 12: tratamento de bugs

Use um sistema robusto de rastreamento de defeitos para documentar e rastrear os bugs relatados durante todo o seu ciclo de vida

Priorize os bugs com base em sua gravidade e impacto na funcionalidade do site e na experiência do usuário

Testar novamente os bugs corrigidos para garantir que tenham sido resolvidos corretamente e não tenham introduzido novos problemas

Dica profissional: Use um formato claro e consistente de relatório de defeitos para facilitar a comunicação, a validação de dados e o rastreamento eficientes.

Etapa 13: geração de relatório de teste

Crie relatórios de teste detalhados resumindo os resultados da execução do teste, os detalhes do defeito e a cobertura geral do teste

Analisar minuciosamente os resultados dos testes para identificar tendências, padrões e áreas de melhoria no processo de teste

Compartilhar os relatórios de teste com as partes interessadas para aumentar a transparência e a confiança no produto

Aqui está um exemplo de lista de verificação de garantia de qualidade para ajudá-lo a começar:

Área de teste Itens da lista de verificação Requisitos Completos e sem ambiguidades? Dados de teste: abrangem valores positivos, negativos e de limite? Casos de teste alinhados com os requisitos? Ambiente de teste: ele corresponde ao ambiente de produção? Teste funcional: Todas as funcionalidades principais foram testadas? Teste de desempenho Atende aos requisitos de desempenho? Teste de usabilidade Interface amigável ao usuário? Teste de segurança Vulnerabilidades identificadas e resolvidas? Rastreamento de bugs Defeitos registrados, rastreados e resolvidos? Relatórios de teste: abrangentes e informativos?

Criando uma lista de verificação de controle de qualidade e gerenciando o processo geral de controle de qualidade com o ClickUp

A lista de verificação acima o deixa sobrecarregado, apesar de ter uma equipe de desenvolvimento e teste mais do que competente? Isso é completamente natural, afinal, há muito o que pensar e planejar.

Mas você não precisa fazer isso sozinho. As ferramentas certas podem simplificar o processo a tal ponto que ele parece quase totalmente automatizado.

Ouvimos você perguntar quais ferramentas?

A resposta é ClickUp o ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que ajuda a manter o controle das listas de verificação de controle de qualidade, simplificando todo o seu processo de controle de qualidade (e outros fluxos de trabalho multifuncionais) em um único lugar.

Listas de verificação de tarefas do ClickUp Listas de verificação de tarefas do ClickUp são ferramentas poderosas para criar e gerenciar listas de verificação de controle de qualidade, fornecendo uma maneira estruturada e eficiente de

garantir a garantia de qualidade nos projetos.

Crie listas de verificação de garantia de qualidade elaboradas com o recurso ClickUp Task Checklists

Veja como você pode usar esse futuro para obter o máximo de utilidade:

Crie checklists detalhadas com subtarefas e checklists aninhadas para dividir os processos de QA em etapas gerenciáveis. Para o controle de qualidade, você pode criar um item de checklist principal como "Testar funcionalidade" e adicionar subtarefas como "Teste de unidade" e "Teste de aceitação do usuário

Atribua itens específicos da lista de verificação aos membros da equipe e defina datas de vencimento para garantir a responsabilidade e a conclusão em tempo hábil. Por exemplo, você pode atribuir uma "Revisão de código" a um desenvolvedor com uma data de vencimento para garantir que o código seja revisado antes do prazo de lançamento

Defina dependências entre os itens da lista de verificação para garantir que as tarefas sejam concluídas na ordem correta. Tornar "Deploy to Staging" dependente da conclusão de "Integration Testing" para garantir que o teste seja feito antes da implementação

Adicione campos personalizados aos itens da lista de verificação para capturar informações adicionais, como prioridade, status ou tipo de teste de controle de qualidade. Use um campo personalizado para marcar a prioridade de cada tarefa de controle de qualidade, ajudando a equipe a se concentrar primeiro nos itens de alta prioridade

Adicione comentários e anexe arquivos aos itens da lista de verificação para obter instruções e documentação detalhadas. Anexe seu script de teste e adicione comentários com instruções de teste específicas ao item da lista de verificação "Teste funcional

Acompanhe o progresso da conclusão da lista de verificação em tempo real. Monitore o progresso geral do processo de controle de qualidade por meio da porcentagem de conclusão da lista de verificação

Adicione um responsável aos itens de ação da lista de verificação da equipe de controle de qualidade que exigem uma ação de um membro específico da equipe nas listas de verificação de tarefas do ClickUp

Veja um exemplo de cenário. Digamos que você esteja gerenciando o processo de garantia de qualidade de uma versão de software.

Sua lista de verificação de tarefas do ClickUp pode ter a seguinte aparência:

**Criar plano de controle de qualidade

Definir o escopo e os objetivos

Atribuir funções e responsabilidades de controle de qualidade

**Lista de verificação de pré-teste

Revisar os requisitos

Configurar um ambiente de teste

Preparar os dados de teste

**Lista de verificação de teste

Teste de unidade Atribuir ao desenvolvedor Anexar scripts de teste

Teste de integração Definir dependências Adicionar um campo personalizado para prioridade

Teste de aceitação do usuário Convidar as partes interessadas Coletar feedback



**Lista de verificação pós-teste

Documentar os resultados do teste

Relatar bugs e problemas

Testar novamente os problemas resolvidos

ClickUp Brain

Você pode até usar Cérebro ClickUp para fazer um brainstorming das possíveis tarefas e subtarefas em sua lista de verificação. Basta solicitar que ele use comandos de linguagem natural (como na imagem abaixo) e, em seguida, modificar/editar a lista de verificação gerada para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Gere listas de verificação completas no ClickUp em segundos com o ClickUp Brain

A plataforma de gerenciamento de projetos da equipe de software do ClickUp

E mais? Plataforma de gerenciamento de projetos da equipe de software da ClickUp simplifica todo o ciclo de vida do desenvolvimento, reunindo trabalho em equipe multifuncional, ferramentas e conhecimento em um único centro.

Com recursos como ferramentas acionadas por IA para planos de rastreamento rápido, fluxos de trabalho flexíveis e ágeis, roteiros visuais claros e rastreamento de bugs simplificado, o ClickUp ajuda as equipes de software a planejar, criar e enviar produtos com mais rapidez e eficiência - tudo em uma única plataforma.

Seja mais rápido com fluxos de trabalho flexíveis no ClickUp Software Team Project Management Software

Leia também:_ O ClickUp muda o jogo para as equipes de desenvolvimento de software Você também pode usar o Modelo de lista de verificação do projeto ClickUp e personalize-o para atender aos requisitos de sua lista de verificação de controle de qualidade em vez de escrever uma lista de verificação do zero.

Crie listas detalhadas de todas as tarefas de controle de qualidade necessárias com o modelo de lista de verificação do projeto ClickUp

O modelo oferece uma abordagem estruturada para organizar as tarefas de controle de qualidade, garantindo que nada seja esquecido. Você pode adaptar a lista de verificação para atender às necessidades específicas do seu processo de controle de qualidade, incluindo vários estágios e critérios.

Cada item da lista de verificação pode ser tratado como uma tarefa, permitindo o rastreamento e o gerenciamento detalhados. As equipes podem colaborar sem problemas, com cada membro podendo atualizar a lista de verificação e acompanhar o progresso.

Veja como usar esse modelo:

Use campos personalizados para diferenciar entre tarefas de controle de qualidade críticas e não críticas, permitindo a priorização

Crie dependências para evitar iniciar uma tarefa de controle de qualidade antes que suas tarefas de pré-requisito sejam concluídas

Anexar casos de teste, relatórios de bugs ou documentos de referência a tarefas de controle de qualidade para facilitar o acesso

Use dados de controle de tempo para otimizar a alocação de recursos e melhorar os futuros processos de controle de qualidade

Usando o ClickUp como uma ferramenta para rastreamento de bugs e de projetos ao simplificar as listas de verificação de controle de qualidade

Visualize seu trabalho e aprimore o gerenciamento de projetos com a visualização Board no ClickUp

A plataforma personalizável do ClickUp, os recursos de colaboração e os relatórios em tempo real simplificam o controle de bugs e o gerenciamento de problemas:

Fluxos de trabalho personalizados: Crie processos personalizados com recursos flexíveis, como campos personalizados, status de tarefas e ClickApps

Trabalho em equipe aprimorado: Colabore de forma eficaz com quadros brancos digitais, documentos, comentários e bate-papo em tempo real

Visões gerais claras: Crie painéis personalizados para ter uma visão geral do seu processo de controle de qualidade

Amigável ao Agile: UseVisualização do quadro do ClickUp para discussões sobre bugs, gerenciamento de tarefas e planejamento de sprint

Registro eficiente de bugs: Agilize o relatório de bugs com o Formulários para equipes de software *Pronto para usomodelos de lista de verificação**Aproveite os modelos pré-criados pararastreamento de bugs e resolução de problemas

Promova a colaboração multifuncional com o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Por exemplo, o Modelo de rastreamento de erros e problemas do ClickUp fornece uma solução abrangente para gerenciar, relatar e rastrear tarefas para equipes de software. Esse modelo ajuda as equipes de projeto a gerenciar o progresso, reduzir os riscos e otimizar os recursos.

É um hub centralizado para resolução de bugs e problemas, promovendo a colaboração entre os departamentos para garantir uma comunicação consistente, resolução oportuna e visibilidade aprimorada do projeto. Use este modelo para simplificar a criação de filas de bugs, relatórios, notas de sprint e resumos de produtos.

Bônus: 10 melhores ferramentas de software de teste de controle de qualidade de automação em 2024

Desenvolver um documento de plano de teste personalizado para cada projeto usando o modelo de caso de teste do ClickUp

Da mesma forma, o Modelo de caso de teste ClickUp fornece uma maneira estruturada e organizada de gerenciar e rastrear casos de teste .

Veja como isso ajuda a sua equipe de garantia de qualidade:

**Permite que as equipes de controle de qualidade organizem os casos de teste sistematicamente, garantindo que cada caso de teste seja bem documentado e facilmente acessível

Permite que as equipes de controle de qualidade simplifiquem a criação, a atribuição e o rastreamento de casos de teste. Isso reduz o tempo gasto em tarefas administrativas e permite maior foco nas atividades reais de teste

Ajuda a manter uma matriz de rastreabilidade clara, vinculando os casos de teste aos seus respectivos requisitos e garantindo que os casos de teste cubram todos os requisitos. Isso é crítico para garantir a integridade dos testes

**Dicas rápidas

Comece configurando o modelo de caso de teste do ClickUp em seu espaço de trabalho do ClickUp. Personalize o modelo para atender às suas necessidades específicas de teste, adicionando campos personalizados, listas de verificação e dependências de tarefas

Use o modelo para criar e documentar cada caso de teste, incluindo todos os detalhes relevantes, como etapas de teste, resultados esperados e resultados reais. Certifique-se de que cada caso de teste esteja vinculado ao requisito correspondente

Após a conclusão do teste, revise os resultados e analise os dados usando os recursos de relatório e painel. Identifique quaisquer problemas ou lacunas nos testes e tome as medidas corretivas necessárias

O Modelo de relatório de teste do ClickUp é outra excelente ferramenta para ajudá-lo a otimizar seus processos de teste.

Resuma os resultados do teste realizado em seu site, software ou qualquer produto usando o modelo de relatório de teste do ClickUp

Veja como esse modelo beneficia as equipes de controle de qualidade:

Fornece um único local para armazenar todos os relatórios de teste, facilitando o acesso, a revisão e a atualização dos dados de teste pelos membros da equipe

Facilita uma melhor comunicação entre as equipes de controle de qualidade e outras partes interessadas, fornecendo relatórios de teste claros e detalhados que podem ser compartilhados facilmente

Integra-se perfeitamente aos recursos de gerenciamento de tarefas e rastreamento de bugs do ClickUp, garantindo que os bugs encontrados durante os testes sejam rastreados e resolvidos com eficiência

Garante uma cobertura de teste abrangente, fornecendo um formato estruturado para documentar casos de teste, resultados e observações

**Dicas rápidas

Personalize os campos para atender às necessidades específicas de seu projeto. Inclua campos como ID do caso de teste, descrição, resultado esperado, resultado real, status e gravidade

Use o modelo para documentar cada caso de teste, incluindo etapas detalhadas, resultados esperados e quaisquer procedimentos de configuração ou desmontagem necessários

Durante a execução do teste, atualize os casos de teste com o resultado reais, notas e quaisquer defeitos encontrados. Vincule os defeitos aos casos de teste relevantes para facilitar o rastreamento

, notas e quaisquer defeitos encontrados. Vincule os defeitos aos casos de teste relevantes para facilitar o rastreamento Aplique diferentes visualizações para monitorar o progresso do teste. Por exemplo, use a visualização Board para mover os casos de teste por diferentes estágios (por exemplo, To Do, In Progress, Completed)

Incentive os membros da equipe a usar comentários e menções para discutir casos de teste e defeitos, garantindo que todos se mantenham informados e que os problemas sejam resolvidos rapidamente

Por fim, o Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp é essencial para que as equipes de desenvolvimento de software garantam que seu produto seja confiável e esteja pronto para ser lançado.

Use o modelo de gerenciamento de testes do ClickUp para gerenciar alguns testes manuais ou um sistema automatizado extenso

Este modelo simplifica o gerenciamento de testes, permitindo que você acompanhe o progresso, gerencie cronogramas de testes, monitore resultados e colabore em solicitações de bugs e recursos.

Garantia da qualidade do software e da satisfação do usuário

Ao seguir uma lista de verificação de controle de qualidade abrangente e bem estruturada e usar as ferramentas certas, as equipes de controle de qualidade podem aumentar a eficiência, melhorar a colaboração e fornecer produtos de alta qualidade. Essa lista de verificação é um documento vivo que deve ser continuamente revisado e atualizado para se adaptar à evolução dos requisitos do projeto.

Os recursos versáteis e as ferramentas pré-construídas do ClickUp modelos de lista de verificação tornam esse processo mais fácil e eficiente. Experimente o ClickUp e realize testes de garantia de qualidade sem problemas!