Como dar feedback na entrevista (com exemplos e frases)

Você acabou de concluir uma entrevista com um candidato promissor. Quando ele sai da sala (virtual ou física), você percebe que fez anotações sobre suas habilidades, adequação e potencial - mas como transformar essas anotações em um feedback significativo e positivo da entrevista?

A verdade é que muitos gerentes de contratação estão tão concentrados em encontrar a pessoa certa para o cargo que tendem a esquecer que o feedback da entrevista é uma parte igualmente importante da jornada.

Independentemente de a pessoa conseguir ou não o emprego, a maneira como você dá feedback sobre a entrevista diz muito sobre o seu profissionalismo e o da sua empresa.

Então, como você pode garantir que seu feedback construtivo seja bem recebido pelo candidato? Vamos descobrir. 👇

O que é feedback de entrevista?

O feedback da entrevista é a informação e os insights compartilhados com um candidato após uma entrevista de emprego. Ele pode abranger vários tópicos, desde o desempenho do candidato durante a entrevista até como ele se alinha aos requisitos do cargo e à cultura da empresa.

O objetivo é fornecer aos candidatos um feedback honesto que eles possam usar para aprimorar suas habilidades, independentemente de avançarem ou não no processo de contratação.

Mas o feedback da entrevista não é apenas para o candidato - ele também é importante para você como recrutador ou gerente de contratação. Fornecer um feedback ponderado ajuda a aperfeiçoar sua compreensão do que você procura em um bom candidato. Além disso, isso mostra ao candidato que você valoriza o tempo e o esforço dele, o que ajuda muito a manter a comunicação aberta e positiva.

Mesmo que não consigam o emprego, eles ainda podem se interessar por oportunidades futuras ou recomendar sua empresa a outras pessoas.

Exemplos e frases de feedback de entrevista

O feedback eficaz da entrevista vai além de uma resposta do tipo "sim" ou "não".

Aqui estão alguns exemplos e frases comuns de feedback de entrevista que podem tornar seu feedback mais impactante e solidário. 👥

Exemplos práticos de feedback

Suas respostas perspicazes na entrevista demonstraram um profundo conhecimento do setor. Considere incorporar exemplos mais concretos de suas experiências anteriores que demonstrem suas habilidades e realizações

Sua paixão e energia foram inspiradoras, e você tem muito potencial. Dito isso, sugiro que se concentre no aprimoramento de suas habilidades técnicas em <áreas específicas>, pois elas são essenciais para o cargo que você está buscando. Fazer um curso especializado ou obter uma certificação pode ser benéfico para preencher essa lacuna

Você tem um forte domínio dos fundamentos e expressou seus pensamentos de forma bastante eficaz. Para melhorar suas perspectivas, recomendo aprimorar suas habilidades técnicas avançadas e buscar experiência prática por meio de projetos ou certificações relevantes

Exemplos de feedback positivo

Aqui está um exemplo de e-mail que pode ser enviado a um candidato após uma entrevista bem-sucedida:

Assunto: Obrigado por ter feito a entrevista conosco

Prezado [Nome do candidato],

Agradecemos por sua entrevista conosco para a função de [Nome do cargo].

Ficamos impressionados com seu profundo conhecimento do nosso setor e suas habilidades de comunicação claras e concisas. Sua capacidade de articular conceitos complexos foi particularmente notável e se alinha bem com as necessidades da nossa equipe. Agradecemos o entusiasmo e a visão que você trouxe para a conversa e esperamos poder trabalhar juntos.

Estamos finalizando nossa decisão e o informaremos em breve sobre as próximas etapas.

Cordiais cumprimentos,

[Seu nome]

[Sua designação]

[Nome da empresa]

Aqui estão alguns outros exemplos específicos:

Sua abordagem aos estudos de caso das entrevistas foi notável. Você identificou problemas críticos e propôs estratégias acionáveis que se alinham perfeitamente com nossas metas de longo prazo. Além disso, sua disposição para assumir o comando demonstrou um potencial de liderança significativo, posicionando-o como um excelente candidato para uma função de liderança aqui

Sua compreensão das necessidades dos clientes e sua habilidade em expressar claramente como nossos produtos atendem a essas necessidades são notáveis. Considerando seu histórico de sucesso em cargos de vendas e suas habilidades de comunicação convincentes, é evidente que você poderia causar um impacto substancial nas metas de nossa equipe de vendas

Feedback para candidatos não selecionados

Aqui está um exemplo de rascunho que pode ser enviado a um candidato que talvez não se qualifique para a próxima rodada:

Assunto: Atualização sobre sua entrevista para [Nome do cargo] na [Nome da empresa]

Prezado [Nome do candidato],

Obrigado por sua entrevista conosco. Após uma análise minuciosa, optamos por prosseguir com outro candidato cuja experiência está mais alinhada com os requisitos da função. Ficamos impressionados com sua [habilidade ou qualidade específica] e vemos um grande potencial em suas habilidades.

Agradecemos seu interesse na [Nome da Empresa] e desejamos sucesso em sua carreira. Também o incentivamos a ficar atento a futuras vagas que lhe interessem na [nome da empresa].

Com os melhores cumprimentos,

[Seu nome]

[Sua designação]

[Nome da empresa]

Aqui estão alguns outros exemplos:

_Embora seu histórico seja impressionante, a experiência adicional em [área ou habilidade específica] o tornaria ainda mais eficaz em funções como essa. Considere explorar oportunidades de aprofundar sua experiência nessa área para aprimorar suas futuras aplicações

Sua compreensão dos conceitos básicos do nosso setor é um bom começo; no entanto, uma compreensão mais profunda de desafios específicos, como [mencionar problemas específicos do setor], poderia aprimorar muito sua capacidade de enfrentar alguns dos desafios que comumente enfrentamos em nossa empresa. O aprendizado contínuo e o envolvimento com recursos específicos do setor podem fornecer insights valiosos

Feedback sobre habilidades interpessoais, habilidades técnicas e comunicação não verbal

Sua capacidade de se comunicar com empatia ao compartilhar seu apoio aos membros da equipe em projetos anteriores é louvável e reflete um alto nível de inteligência emocional. Dito isso, seria ótimo ver mais exemplos de você tomando iniciativa na liderança. Para aprimorar esse conjunto de habilidades, considere a possibilidade de procurar oportunidades para liderar pequenos projetos ou equipes, mesmo que seja como voluntário

Sua compreensão de conceitos técnicos, especialmente em desenvolvimento de software, é impressionante. Entretanto, há espaço para crescimento quando se trata de traduzir essas habilidades em aplicativos do mundo real. Identificamos algumas áreas importantes, como gerenciamento e otimização de banco de dados, nas quais você poderia aprimorar ainda mais seus conhecimentos

Durante a entrevista de emprego, tivemos a sensação de que você estava um pouco nervoso. Isso pode ter afetado sua capacidade de dar respostas claras e orientadas por métricas. Considere a possibilidade de participar de entrevistas simuladas para aumentar seu nível de conforto e projetar mais confiança. Isso pode melhorar significativamente suas dicas não verbais para expressar segurança de forma mais eficaz

Feedback sobre habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico

Ficamos impressionados com a forma lógica e sistemática com que você abordou os problemas. Suas perguntas bem pensadas demonstraram suas habilidades de pensamento crítico. Para aproveitar seus pontos fortes, avaliar várias soluções para identificar a mais eficaz pode ser benéfico

Suas habilidades analíticas são impressionantes, principalmente na forma como você disseca questões complexas. Talvez você queira explorar mais a fundo a tomada de decisão baseada em dados para desenvolver essas habilidades. Envolver-se em projetos com foco em análise estatística ou modelagem preditiva pode ajudá-lo a tomar decisões bem informadas com base em dados

Sua criatividade para enfrentar desafios é impressionante, especialmente sua capacidade de pensar de forma inovadora quando confrontada com prazos apertados. Considere a possibilidade de se envolver em brainstorming ou design thinking para criar e avaliar soluções em situações de alta pressão com mais eficiência

Feedback sobre habilidades de liderança e trabalho em equipe

Suas qualidades de liderança e habilidades de trabalho em equipe ficaram evidentes durante a entrevista. Você deu exemplos claros de como conduziu projetos com sucesso e colaborou com membros da equipe para atingir objetivos comuns. Sua capacidade de inspirar e motivar outras pessoas é um ponto forte significativo

Sua capacidade de liderar é realmente impressionante, especialmente quando se trata de se adaptar a novas situações e orientar outras pessoas em meio a dificuldades. Considere fazer um treinamento em gerenciamento de mudanças ou buscar oportunidades para liderar projetos durante as fases de transição. Para desenvolver ainda mais esse talento, busque experiências específicas em liderança estratégica

Sua habilidade para trabalhar em equipe é impressionante, principalmente sua abertura para ouvir e integrar diferentes perspectivas. Para aprimorar ainda mais esse talento, considere participar de equipes interdepartamentais ou assumir a liderança de projetos colaborativos que envolvam várias áreas da organização

Melhores práticas para fornecer feedback eficaz na entrevista

Compartilhar suas ideias após uma entrevista não precisa ser um incômodo. Aqui estão algumas práticas recomendadas para fornecer feedback respeitoso sobre a entrevista.

✅ Seja honesto, diplomático e específico

Evite recorrer a clichês ou comentários vagos; aborde os pontos fracos do candidato de forma direta, vinculando seu feedback às necessidades específicas do cargo.

Por exemplo, se as habilidades técnicas do candidato estiverem aquém do que é exigido, enfatize isso claramente. Você pode dizer: _'Sua familiaridade com [tecnologia específica] é uma base sólida; no entanto, para essa função, procuramos alguém com mais conhecimento e experiência em [habilidade específica]

Tenha em mente que o feedback precisa ser útil e fornecido com sensibilidade. Em vez de apenas destacar as áreas em que o candidato ficou aquém do esperado e fornecer feedback negativo na entrevista, ofereça sugestões práticas que ele possa implementar para melhorar.

Concentre-se nas áreas mais significativas que podem ser aprimoradas na entrevista, em vez de se deter em erros menores.

Evite prometer demais

A definição de expectativas excessivamente ambiciosas pode levar os candidatos a terem uma percepção distorcida de sua adequação à função. Quando eles são levados a sentir que são a combinação ideal ou que sua contratação é praticamente garantida, podem se sentir decepcionados e desiludidos se a oferta não se concretizar. Isso pode prejudicar a reputação da empresa, pois os candidatos insatisfeitos podem compartilhar publicamente suas experiências negativas.

O excesso de promessas pode criar expectativas irreais para os candidatos sobre sua possível adequação ou oportunidades futuras. Por exemplo, dizer a um candidato que ele é perfeito para futuras funções sem perspectivas genuínas pode levar à decepção e à desconfiança.

Não se concentre muito em traços de personalidade

Embora os traços de personalidade certamente sejam importantes, a fixação neles pode desviar a atenção da avaliação das habilidades vitais e das competências essenciais necessárias para uma função. Isso pode resultar em decisões de contratação baseadas no charme ou na percepção de adequação cultural, em vez de qualificações e conhecimentos genuínos.

O foco excessivo na personalidade também pode criar preconceitos no processo de contratação. Os gerentes de contratação podem favorecer candidatos que se assemelham a eles mesmos em termos de traços ou antecedentes, o que pode prejudicar os esforços de diversidade e inclusão.

Isso também pode fazer com que os funcionários se sintam obrigados a se adequar a um determinado tipo de personalidade, o que pode prejudicar a criatividade e limitar a autêntica autoexpressão.

Acompanhe os recursos

Depois de dar seu feedback, é muito útil oferecer alguns recursos para melhorar ainda mais. Se você apontou uma área específica em que eles poderiam crescer, sugira algumas ferramentas ou materiais práticos que possam ser úteis.

Por exemplo, você poderia dizer: _'Vejo que você está interessado em aprimorar suas habilidades em [área específica]. Um bom lugar para começar pode ser [curso ou recurso específico]. Ele é conhecido por ser prático e pode lhe dar o impulso de que você precisa

Organize seus esforços de RH com o ClickUp ClickUp para Recursos Humanos oferece uma abordagem bem organizada e eficiente para as equipes de contratação reunirem notas, monitorarem as avaliações dos candidatos e compartilharem feedback.

As equipes podem garantir a consistência no processo de recrutamento e aprimorar a comunicação, tendo todas as informações necessárias prontamente disponíveis.

Crie seu pilha de tecnologia de recrutamento dos sonhos aqui estão alguns dos principais recursos oferecidos pelo ClickUp:

ClickUp Docs

Documente o feedback da entrevista em um só lugar com o ClickUp Docs

Em vez de fazer malabarismos com diferentes arquivos ou e-mails, você pode manter tudo em um só lugar com o Documentos do ClickUp . Basta configurar um Doc para cada candidato, e cada entrevistador pode adicionar seus pensamentos e anotações diretamente lá.

E como o Docs funciona com outros recursos do ClickUp, você pode vincular seu feedback a tarefas ou projetos, mantendo tudo bem organizado.

ClickUp Brain

Crie um feedback de entrevista articulado e detalhado com o ClickUp Brain ClickUp Brain o ClickUp Brain /%ref/, uma ferramenta com tecnologia de IA, pega suas anotações de entrevista e ajuda a transformá-las em feedbacks de candidatos facilmente digeríveis e refinados. Basta inserir suas ideias e o Brain as classifica, facilitando a obtenção de sugestões claras e práticas.

Melhor ainda, você pode usar o Brain no Docs para otimizar seu tempo e esforço.

Com o ClickUp Brain no Docs, você pode aprimorar o feedback da entrevista obtendo sugestões e frases que melhoram a clareza e garantem um tom profissional. Ao escrever um feedback para um candidato, a ferramenta de IA analisa seu texto e oferece sugestões em tempo real para tornar seus comentários precisos e impactantes.

O ClickUp Brain pode editar seus documentos com facilidade, ajudando você a manter um tom profissional

Por exemplo, se você estiver com dificuldades para encontrar as palavras certas para descrever o desempenho de um candidato, o ClickUp Brain pode propor frases que transmitam seus pensamentos sem parecer muito vago ou excessivamente crítico.

Mantenha as coisas consistentes e fáceis de revisar criando um modelo de feedback no ClickUp Docs com o ClickUp Brain

Você também pode criar modelos de feedback com o ClickUp Brain no Docs. Dessa forma, todos preenchem o feedback no mesmo formato, abrangendo pontos fortes, áreas de melhoria e quaisquer outros pontos importantes.

ClickUp Chat View

Participe de discussões de feedback pós-entrevista em tempo real para capturar as principais observações com o Chat View do ClickUp

Usando o Exibição de bate-papo do ClickUp pode melhorar a forma como sua equipe de RH lida com as discussões dos candidatos após cada entrevista. Veja como você pode configurá-lo:

Crie um canal de bate-papo dedicado: Configure um canal de bate-papo especificamente para conversas internas pós-entrevista. Isso mantém tudo em um só lugar, facilitando a localização e a revisão das discussões pela equipe

Configure um canal de bate-papo especificamente para conversas internas pós-entrevista. Isso mantém tudo em um só lugar, facilitando a localização e a revisão das discussões pela equipe Use @menções para itens de ação: Marque os membros da equipe com @menções ao discutir candidatos específicos. Isso garante que todos os que precisam estar envolvidos sejam notificados e possam acrescentar suas opiniões

Marque os membros da equipe com @menções ao discutir candidatos específicos. Isso garante que todos os que precisam estar envolvidos sejam notificados e possam acrescentar suas opiniões Organize as conversas por candidato: Mantenha as coisas organizadas criando tópicos ou mensagens separadas para cada candidato. Isso ajuda a evitar confusão e facilita o acompanhamento das discussões sobre cada indivíduo

Mantenha as coisas organizadas criando tópicos ou mensagens separadas para cada candidato. Isso ajuda a evitar confusão e facilita o acompanhamento das discussões sobre cada indivíduo Compartilhe documentos e feedback: Anexe currículos, anotações de entrevistas e outros documentos importantes diretamente no bate-papo. Dessa forma, todos têm acesso fácil a todas as informações de que precisam

Anexe currículos, anotações de entrevistas e outros documentos importantes diretamente no bate-papo. Dessa forma, todos têm acesso fácil a todas as informações de que precisam Atribua tarefas de acompanhamento: Depois de conversar sobre um candidato, atribua qualquer tarefa de acompanhamento diretamente no bate-papo. Seja para agendar mais entrevistas ou avaliações adicionais, a atribuição de tarefas ajuda a manter as coisas em andamento

ClickUp Campos personalizados

Adapte os campos personalizados do ClickUp para atender a seus critérios de avaliação específicos

Criar Campos personalizados do ClickUp para definir as principais áreas de avaliação, como habilidades, adequação cultural, experiência, comunicação e solução de problemas. Por exemplo:

Habilidades: Use uma escala de classificação (1 a 5) para avaliar as habilidades técnicas

Use uma escala de classificação (1 a 5) para avaliar as habilidades técnicas Adequação cultural: Inclua uma caixa de seleção ou um menu suspenso para indicar o alinhamento com os valores da empresa

Inclua uma caixa de seleção ou um menu suspenso para indicar o alinhamento com os valores da empresa Nível de experiência: Use um campo de texto para resumir as experiências anteriores relevantes

ClickUp Integrações

Converta e-mails do Outlook em tarefas do ClickUp para agilizar o feedback da entrevista

Transforme seu fluxo de trabalho de feedback de entrevistas com Integração do ClickUp com o Outlook . Transforme instantaneamente seus e-mails em tarefas acionáveis diretamente de sua caixa de entrada.

Você pode criar facilmente novas tarefas, anexar e-mails para consulta rápida e manter todas as suas anotações de entrevistas organizadas e acessíveis.

Transforme instantaneamente seus e-mails em tarefas acionáveis diretamente de sua caixa de entrada.

Você pode criar facilmente novas tarefas, anexar e-mails para consulta rápida e manter todas as suas anotações de entrevistas organizadas e acessíveis.

E mais, Integração do ClickUp com o Gmail também pode transformar seus e-mails marcados com estrela em tarefas no ClickUp, para que você nunca perca feedbacks ou acompanhamentos importantes.

Centralize todas as suas tarefas relacionadas a entrevistas e monitore o processo de feedback para garantir uma comunicação consistente com os candidatos.

ClickUp Notepad

Faça anotações durante as entrevistas para registrar os pontos principais e obter um feedback preciso com o Bloco de Notas do ClickUp

Anote rapidamente pontos-chave e itens de ação durante a entrevista com o Bloco de notas ClickUp . Ao compilar o feedback formal, faça referência a essas anotações para que nenhuma observação crítica seja esquecida.

Leia também Seu guia para uma sessão de feedback produtivo Lembre-se de que o feedback da entrevista vale para os dois lados. Você também pode usar um modelo de formulário de feedback para coletar dados significativos dos candidatos e melhorar seu processo de contratação.

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

O modelo de formulário de feedback do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a capturar o feedback do cliente e organizar os dados do cliente em um só lugar.

O modelo Modelo de formulário de feedback do ClickUp permite que você obtenha insights dos candidatos sobre a experiência deles durante as etapas de inscrição e entrevista.

Comece personalizando o modelo de formulário de feedback para perguntar sobre os aspectos mais importantes.

Por exemplo, talvez você queira incluir perguntas sobre a clareza das descrições de cargos, a tranquilidade do processo de entrevista, a comunicação da equipe de contratação e a satisfação dos candidatos com o processo geral.

Com base nos insights obtidos, você pode implementar mudanças em seu processo de contratação.

Como documentar o feedback da entrevista

A documentação do feedback da entrevista é uma parte fundamental do processo de recrutamento. Com um método sólido, você poderá capturar e analisar os detalhes do candidato com mais eficiência.

Vamos explorar os benefícios de usar um modelo padrão de feedback de entrevista para reunir insights para comparar e analisar objetivamente os candidatos.

Consistência: Assegurar que todos os candidatos sejam avaliados de acordo com os mesmos padrões, reduzindo o viés e promovendo a uniformidade entre entrevistas e entrevistadores

Assegurar que todos os candidatos sejam avaliados de acordo com os mesmos padrões, reduzindo o viés e promovendo a uniformidade entre entrevistas e entrevistadores Equidade e transparência: Avalie todos os candidatos com base em um conjunto consistente de habilidades e competências para criar um processo de contratação transparente. Isso também esclarece quais aspectos estão sendo avaliados

Avalie todos os candidatos com base em um conjunto consistente de habilidades e competências para criar um processo de contratação transparente. Isso também esclarece quais aspectos estão sendo avaliados Tomada de decisões: Permitir melhor coleta e análise de dados, levando a escolhas de contratação mais inteligentes ao detectar padrões e tendências

Permitir melhor coleta e análise de dados, levando a escolhas de contratação mais inteligentes ao detectar padrões e tendências Experiência do candidato: Forneça aos candidatos um feedback valioso e deixe uma impressão positiva, independentemente do resultado

O ClickUp também fornece modelos de entrevista para documentação eficiente e compartilhamento contínuo do feedback da entrevista. Dê uma olhada neles abaixo:

Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas

O modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar e acompanhar todo o processo de entrevista.

Com Modelo de relatório e gerenciamento de entrevistas do ClickUp com o ClickUp, todos os relatórios de entrevistas de vários entrevistadores podem ser consolidados em um único local de fácil acesso.

Você pode permitir que sua equipe monitore os candidatos, agende entrevistas e obtenha feedback para fazer escolhas de contratação rápidas e bem informadas. Assim que todas as entrevistas forem concluídas, registre todos os detalhes da jornada da entrevista para produzir relatórios repletos de dados, percepções e recomendações valiosos.

Além disso, você pode usar o Modelo de processo de entrevista do ClickUp para simplificar e aprimorar seus métodos de entrevista, garantindo que os candidatos sejam avaliados de forma rápida, precisa e justa. Se estiver contratando internamente ou procurando novos talentos, este modelo o ajudará a identificar os melhores candidatos com eficiência.

E, finalmente, Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp torna o controle e a avaliação do desempenho nas entrevistas simples e diretos. Ele garante uma avaliação justa e completa para cada candidato, ajudando você a colaborar com as partes interessadas para criar documentos de revisão detalhados.

Simplifique o feedback da entrevista e melhore a experiência do candidato com o ClickUp

O feedback eficaz da entrevista mantém as decisões de contratação claras e justas, concentrando-se em critérios específicos e objetivos.

Quando os candidatos recebem feedback específico e útil - independentemente de conseguirem ou não o emprego - eles tendem a ter uma impressão favorável da empresa e ficam mais inclinados a sugeri-la a outras pessoas ou a tentar novamente no futuro.

O ClickUp facilita o gerenciamento do feedback com seus modelos e recursos. Use formulários e scorecards prontos para manter as avaliações uniformes e justas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e deixe o ciclo de feedback construtivo começar!