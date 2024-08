10 melhores modelos de planilhas de comissão para usar em 2024

Sua equipe de vendas superou as metas trimestrais e é hora de comemorar. Mas o verdadeiro desafio começa agora, quando você precisa calcular as comissões de vendas para cada membro da equipe. É preciso considerar as taxas de comissão escalonadas, o tipo ou a categoria do produto e os bônus por exceder as metas.

Há também muitos "ses" e "mas" - se dois membros incluíram a mesma conta, como você atribuirá o crédito de vendas? Qual será a comissão no caso de haver devoluções ou cancelamentos?

Se estiver fazendo cálculos manuais, prepare-se para ficar com o cérebro fritado. Você pode facilmente evitar esse incômodo e obter cálculos de vendas precisos com modelos de planilhas de comissão.

Neste artigo, exploraremos os melhores modelos de planilhas de comissão, destacando seus recursos e benefícios para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para suas necessidades comerciais.

O que são modelos de planilhas de comissão?

Os modelos de planilhas de comissão são úteis ferramentas para marketing e equipes de vendas para simplificar os cálculos e o acompanhamento das comissões de vendas. Esses modelos ajudam a capturar com precisão detalhes essenciais, como dados de vendas, taxas de comissão e pagamentos.

Eles ainda oferecem seções para informações do vendedor, totais de vendas, porcentagens de comissão, deduções e valores finais de comissão.

Os modelos de planilhas de comissão têm fórmulas incorporadas que calculam automaticamente os valores de comissão de acordo com regras definidas, economizando tempo e recursos. Eles também funcionam como excelentes ferramentas de marketing de afiliados que ajudam a monitorar todas as suas vendas e comissões de campanhas de marketing de afiliados e fornecem insights para aumentar os retornos.

As pessoas podem usar modelos de planilhas de comissão como ferramentas de produtividade para freelancers para registrar facilmente os detalhes do cliente, os pagamentos de comissões e as datas de pagamento.

O que faz um bom modelo de planilha de comissão?

Um bom modelo de planilha de comissões deve oferecer pelo menos duas coisas básicas: controle abrangente das comissões e cálculos precisos. Aqui estão as principais funcionalidades que você deve procurar:

Estrutura clara: Um modelo de planilha de preços de comissão deve ter títulos, colunas e linhas claros com informações colocadas de forma lógica para uma navegação rápida e fácil. Isso ajuda a evitar erros ao inserir ou analisar dados

Um modelo de planilha de preços de comissão deve ter títulos, colunas e linhas claros com informações colocadas de forma lógica para uma navegação rápida e fácil. Isso ajuda a evitar erros ao inserir ou analisar dados Fórmulas incorporadas: Deve ter fórmulas precisas que correspondam à estrutura de comissões da empresa. Sejam taxas escalonadas ou cotas, seu modelo de planilha de comissão deve lidar com essas complexidades sem problemas. Isso facilita a gerenciar as comissões de afiliados garantindo que todos recebam exatamente o que ganharam

Deve ter fórmulas precisas que correspondam à estrutura de comissões da empresa. Sejam taxas escalonadas ou cotas, seu modelo de planilha de comissão deve lidar com essas complexidades sem problemas. Isso facilita a gerenciar as comissões de afiliados garantindo que todos recebam exatamente o que ganharam Campos de dados personalizados: Uma boa planilha de comissões deve oferecer campos de dados personalizáveis para que você possa obter rapidamente insights detalhados com base nos nomes dos agentes de vendas, no produto ou serviço vendido, no valor da venda e na taxa de comissão. Também pode ser útil adicionar campos extras para rastrear métricas específicas ou indicadores de desempenho

Uma boa planilha de comissões deve oferecer campos de dados personalizáveis para que você possa obter rapidamente insights detalhados com base nos nomes dos agentes de vendas, no produto ou serviço vendido, no valor da venda e na taxa de comissão. Também pode ser útil adicionar campos extras para rastrear métricas específicas ou indicadores de desempenho Flexibilidade: Seus modelos devem se adaptar a diferentes estruturas de comissão e necessidades comerciais. Ele deve ser personalizável para que você possa atualizar facilmente as taxas de comissão, as linhas de produtos ou os territórios de vendas sem precisar refazer todo o modelo

Os 10 melhores modelos gratuitos de planilhas de comissão

Pronto para classificar suas comissões e melhorar o desempenho da equipe? Aqui estão 10 planilhas de comissão gratuitas para freelancers e empresas para simplificar os pagamentos:

1. Modelo de folha de comissão do ClickUp

Modelo de planilha de comissão de vendas do ClickUp

Cansado de gerenciar várias planilhas e fazer cálculos manuais para comissões de vendas? Experimente Modelo de planilha de comissão do ClickUp para simplificar o controle de comissões. Ele ajuda a analisar os resultados individuais de vendas, calcular comissões e bônus de vendas para cada funcionário e medir métricas de vendas como retorno sobre o investimento (ROI) ou custo por venda.

É possível visualizar o desempenho individual e da equipe com Painéis do ClickUp que facilitam a identificação de tendências de vendas, a localização de áreas de melhoria e a realização de orçamentos e previsões de vendas.

Com esse modelo, você pode identificar os melhores desempenhos, definir metas atingíveis e tomar decisões baseadas em dados para expandir seus negócios. Ele funciona como um analista virtual para impulsionar o sucesso da sua equipe de vendas.

2. Modelo de folha de comissão de nível intermediário do ClickUp

Modelo de folha de comissão de nível intermediário do ClickUp

Modelo de planilha de comissão de nível intermediário do ClickUp foi projetado para lidar com estruturas de comissão mais complexas sem esforço. Você pode adicionar campos personalizados, como descrições detalhadas de produtos, preços por produto e número de unidades vendidas para calcular o total de comissões.

Esse modelo também permite adicionar uma lista de verificação para marcos de vendas e comissão escalonada, ajudando-o a gerenciar ciclos de vendas complicados. Ele é perfeito para equipes de vendas em crescimento que têm vários produtos e agentes de vendas. Também é possível acompanhar o desempenho individual e da equipe para garantir que as metas de vendas sejam atingidas.

Além disso, o modelo inclui uma seção de acompanhamento de atividades na qual é possível manter um controle sobre várias atividades do projeto.

3. Modelo de rastreamento de comissão do ClickUp

Modelo de rastreamento de comissão do ClickUp

Deseja monitorar os gastos com vendas de sua organização? Modelo de rastreamento de comissões do ClickUp pode ajudar. Ele fornece uma visão detalhada das comissões ganhas por diferentes membros da equipe. Você também pode monitorar o progresso das metas dos representantes de vendas e visualizar seu desempenho.

A melhor parte é que você pode acompanhar todo o ciclo de vida de vendas de diferentes contas com status personalizados, incluindo "Novo lead", "Contrato de compra enviado" e "Em andamento", e calcular as comissões com base nos marcos alcançados.

Os campos personalizados ajudam você a ter uma visão geral rápida do status da comissão. Você pode alternar entre 14 atributos para verificar o valor real das comissões, as datas de fechamento e os contatos. Uma vez que você tenha os dados no lugar, selecione a opção Visualização de tabela no ClickUp para criar sua própria planilha personalizada e relatório de comissão.

4. Modelo de informações da comissão ClickUp

4.Modelo de informações da comissão do ClickUp

Se você está se envolvendo com agências/freelancers para aquisição de clientes ou tiver uma grande equipe de vendas interna, você precisa definir e comunicar claramente as políticas de comissão. Modelo de informações de comissão do ClickUp ajuda você a criar uma estrutura definida sobre como e quando as comissões serão pagas. Isso aumenta a transparência e garante pagamentos pontuais.

O modelo também fornece visibilidade de ponta a ponta de todo o ciclo de vida de uma comissão e permite monitorar o progresso da equipe. Você pode rastrear o nome da tarefa, atribuir status, adicionar datas de vencimento de pagamento e calcular a comissão com base no tamanho do negócio. Quer esteja gerenciando vendedores individuais ou uma equipe inteira, esse modelo o ajuda a se manter organizado e a maximizar seus ganhos.

Use a visualização de status para monitorar o progresso do projeto, a visualização de projetos para organizar e armazenar as informações do projeto de comissão e a visualização de pagamentos pendentes para acompanhar as comissões não pagas.

5. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Modelo de rastreador de vendas ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de vendas ClickUp é uma ferramenta fácil de usar para definir e revisar metas de vendas, identificar tendências e acompanhar o desempenho. Para empresas, esse modelo ajuda a calcular o total de comissões a serem enviadas aos vendedores. As pessoas podem usar esse modelo para gerenciamento de projetos freelance , acompanhando o desempenho de suas metas e calculando as comissões.

O modelo também o ajuda a visualizar o desempenho das vendas e a tomar decisões baseadas em dados para otimizar o pipeline de vendas. Você pode acompanhar rapidamente o desempenho da equipe usando recursos como Marcos do ClickUp para indicar vitórias significativas em cada negócio. Recursos adicionais como Rastreamento de tempo do ClickUp e a automação também garantem um gerenciamento de projetos perfeito para as equipes de vendas.

6. Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Modelo de KPI de vendas do ClickUp

O acompanhamento de KPIs de vendas individuais, como receita de vendas, volume de vendas e taxas de retenção de clientes, é importante para calcular as comissões de forma objetiva. O Modelo de KPI de vendas do ClickUp pode ajudá-lo com isso.

Você pode definir metas e acompanhar KPIs em todos os estágios do funil de vendas, motivar sua equipe a atingir metas comuns e melhorar gerenciamento de clientes .

Os status e campos personalizados desse modelo permitem que você capture dados vitais, como "Upsell Attempts", "Value of Quotes" e "Repeat Sales Revenue" Além disso, com exibições personalizadas como Relatório semanal, Relatório mensal e Quadro de receitas por mês, você pode organizar facilmente todas as informações necessárias.

O modelo aumenta a visibilidade, promove a transparência e acelera a tomada de decisões, fornecendo uma visão clara de suas métricas de vendas.

7. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Modelo de pipeline de vendas do ClickUp é a ferramenta definitiva para gerenciar e otimizar cada estágio do processo de vendas. Ele permite que você acompanhe facilmente todo o seu funil de vendas, gerencie os dados dos clientes com uma interface de arrastar e soltar e priorize os leads com base na urgência, no valor e no potencial.

A visualização Sales SOP View desse modelo otimiza seu processo de vendas ao simplificar o fluxo de trabalho e acompanhar o progresso em vários estágios de vendas. Use a Box View para obter uma representação visual do seu pipeline de vendas e monitorar o progresso categorizando as tarefas em 30 status distintos, como Churned, Attention Needed, Up For Renewal, Follow Up e Qualified Prospect.

Também é possível encaminhar insights relevantes para a equipe de marketing para que ela otimize suas campanhas e estratégias com base nas tendências dos clientes.

8. Modelo de planilha de comissão de vendas da TemplateLab

via TemplateLab O Modelo de planilha de comissão de vendas do TemplateLab simplifica o cálculo e o acompanhamento de comissões para sua equipe de vendas. Adicione informações essenciais, como nomes de representantes de vendas, valores de vendas, taxas de comissão e deduções para calcular facilmente os pagamentos finais de comissão.

Você pode adaptar o modelo para incluir várias métricas, como metas de vendas, vendas realizadas, taxas de comissão e deduções. Com esse modelo, você pode reduzir as suposições, ter visibilidade clara do desempenho e dos ganhos da sua equipe e tomar decisões baseadas em dados para aumentar as vendas.

9. Modelo de folha de comissão de produto da SlideTeam

via equipe de slides

A Modelo de folha de comissão de produto ajuda você a apresentar facilmente insights trimestrais. Ele cria um relatório conciso, porém compreensivo, de uma página sobre vendas de produtos e comissões para os executivos.

Você pode criar uma lista de preços para cada produto e use tabelas, gráficos e funis para mostrar os produtos com as vendas mais altas.

Esse modelo de relatório inclui um resumo da planilha de comissão, detalhes do associado (nome, área, datas de início e término), produtos mais vendidos, dados de desempenho (KPIs), estatísticas de vendas regionais, métricas de funil e uma planilha detalhada de comissão de produto.

10. Modelo de comissão de vendas escalonada por coeficiente

via Coeficiente As comissões de vendas em níveis são como subir de nível em um videogame - quanto mais vendas você faz, mais você sobe nos níveis, desbloqueando melhores recompensas e bônus. Os representantes de vendas ganham taxas de comissão mais altas à medida que atingem novas metas de vendas, o que os motiva a continuar alcançando o próximo nível.

Esse Modelo de comissão de vendas escalonada ajuda você a adicionar diferentes níveis com base em metas de vendas e a taxa de comissão para cada nível. Você só precisa inserir os valores de vendas, e o modelo fornece automaticamente o valor da comissão de acordo com a taxa definida.

A vantagem? Ele simplifica o processo de cálculo de comissões, economizando seu tempo e reduzindo erros.

Gerencie comissões de vendas sem esforço com o ClickUp

O cálculo manual de comissões de vendas exige muito esforço e pode até resultar em números incorretos. Poupe seu trabalho e mude para os modelos de comissão simples e intuitivos do ClickUp.

Os modelos de planilha de comissões podem ajudá-lo a controlar todas as comissões em um único lugar, filtrar comissões com base em categorias personalizadas, melhorar a transparência e aumentar o desempenho da equipe.

Ao fornecer visibilidade de dados em tempo real, cálculos automatizados e integração perfeita com seus processos de vendas, o ClickUp ajuda você a se manter organizado e focado em atingir suas metas financeiras. Registre-se no ClickUp gratuitamente para classificar as comissões, para que você possa se concentrar em fechar negócios e gerar receita.