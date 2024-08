Tipos de funções de engenharia de software

Um estimativa de 2022 mostra que há 26,3 milhões de engenheiros de software profissionais no mundo! Desde os primórdios da programação de computadores na década de 1960, a profissão percorreu um longo caminho.

Para começar, dentro da ciência da computação, o software já foi visto como um sub-ramo mais fácil e era frequentemente delegado às mulheres, enquanto os homens ocupavam os prestigiosos cargos de hardware. Estudos históricos sugerem que alguns tipos de engenharia de software eram vistos como "uma função de escritório de baixa qualificação, semelhante a arquivamento, digitação ou comutação telefônica"

Mulheres operando a máquina ENIAC na década de 1940 (fonte: Instituto Clayman )

Muita coisa mudou desde então. Atualmente, as funções de engenharia de software estão entre as mais procuradas do mundo. A profissão se tornou altamente prestigiada, recebendo alguns dos maiores pacotes de remuneração.

Acima de tudo, a natureza do trabalho no campo da engenharia de software é agora incrivelmente variada e multitudinária. De um engenheiro de dados que define a arquitetura para aplicativos corporativos a um hacker que testa a segurança do perímetro, há todos os tipos de engenheiros de software!

Antes de entrarmos nas principais funções e em como você pode se destacar nelas, vamos entender o que a engenharia de software abrange atualmente.

Entendendo o escopo da engenharia de software

A engenharia de software inclui tudo o que tem a ver com planejamento, projeto, desenvolvimento, teste e manutenção de aplicativos digitais. Isso se estende por vários parâmetros.

Dispositivo ou sistemas operacionais: Você pode ser um desenvolvedor de iOS ou Android

Tipo de aplicativo: O que você está programando pode ser um aplicativo de RH corporativo, um serviço de entrega de alimentos voltado para o consumidor ou o mais recente jogo para vários jogadores

Linguagens de programação: Dependendo do dispositivo e do tipo de aplicativo, você pode ter habilidade em um pequeno conjunto de linguagens, como Java, Kotlin, Swift etc.

Processo de negócios: Quando se fala em desenvolvimento de aplicativos, geralmente pensamos em codificar um site ou aplicativo móvel. No entanto, a engenharia de software pode abranger fluxos de trabalho, dados, colaboração e muito mais.

Estágio do ciclo de vida: Os engenheiros não são apenas as pessoas que escrevem códigos para "criar" software. Como engenheiro de software, você pode trabalhar em design de arquitetura, experiência do usuário, programação, testes, implementação, gerenciamento de infraestrutura, sistemas de dados, segurança, monitoramento etc.

Cada uma dessas funções é única e essencial para a usabilidade, o desempenho e a segurança do software. O que você escolhe desempenha um papel importante no formato de sua carreira. Antes de fazer uma escolha, aqui está o ponto de partida.

Há dois tipos de engenheiros: Generalistas e especialistas.

Um generalista geralmente é qualificado em uma variedade de tecnologias e linguagens. Ele pode desenvolver, implementar e manter aplicativos. Ele também pode ter a experiência de reunir requisitos, gerenciar projetos ou treinar equipes.

Os especialistas, por outro lado, concentram-se profundamente em uma área de trabalho. Por exemplo, um deles pode se especializar em engenharia de aplicativos de IA para um setor específico, como saúde ou finanças. Os especialistas têm conhecimento profundo e podem resolver problemas complexos.

Aqui estão algumas das funções de engenharia de software generalistas e especializadas mais comuns.

Diferentes tipos de engenheiros de software

Nem todas as funções de engenheiro de software são criadas da mesma forma. As habilidades, as responsabilidades e a remuneração de cada uma variam muito. Vamos ver como são as dez principais funções de engenharia de software.

1. Engenheiro de front-end

Um engenheiro de front-end cria a interface de usuário que vemos e com a qual interagimos. Eles pegam os projetos criados pela equipe de experiência do usuário e os transformam em uma peça funcional de software.

Suas responsabilidades incluem:

Desenvolver a interface com tecnologias como HTML, CSS e JavaScript

Converter a visão do designer em um software funcional

Escrever componentes de IU reutilizáveis e de alto desempenho

Permitir integrações de back-end perfeitas

Faixa salarial esperada De acordo com o Glassdoor o salário médio que um engenheiro de front-end pode ganhar é entre US$ 113.000 e US$ 183.000. Com experiência, esse valor pode chegar a US$ 260.000 para engenheiros líderes.

2. Engenheiro de back-end

Um engenheiro de backend constrói o lado do servidor do negócio. Eles cuidam de tudo o que está por trás, inclusive a arquitetura, a lógica comercial, os bancos de dados e as APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos).

As responsabilidades de um engenheiro de back-end incluem:

Criar infraestruturas escalonáveis para o aplicativo na nuvem ou no local

Garantir alto desempenho, baixa latência e alta disponibilidade

Preparar o aplicativo para ser implantado como microsserviços em contêineres

Faixa salarial prevista Estimativas do Indeed que um desenvolvedor de back-end ganha entre US$ 111.000 e US$ 217.980, com a média de US$ 155.800.

3. Engenheiro de pilha completa

A esta altura, você já deve ter percebido que os engenheiros de software de pilha completa, como o nome sugere, normalmente podem cuidar do frontend e do backend. É importante saber que a pilha completa é mais do que a soma de suas partes.

Um engenheiro full-stack é um generalista que assume a responsabilidade de ponta a ponta pelo desenvolvimento de aplicativos. Ele é proficiente em linguagens e bibliotecas de front-end, como HTML, CSS e JavaScript, bem como em tecnologia de back-end, como Java, Python, Ruby, PHO etc.

Em seu trabalho, os engenheiros de pilha completa:

Projetam a arquitetura

Criam estruturas de dados

Implementar serviços da Web dimensionáveis, APIs e outras integrações

Escrever código de front-end e back-end

Solucionar problemas e corrigir bugs

Escrever documentação técnica

Faixa salarial esperada

Engenheiros de pilha completa ganham uma média de US$ 125.600 com desenvolvedores experientes ganhando até US$ 192.325. No espaço das startups, as empresas querem construir mais com equipes enxutas, aumentando a demanda por engenheiros de pilha completa. Isso significa que sua remuneração também pode incluir bônus de desempenho ou opções de ações.

4. Engenheiro de DevOps

Um engenheiro de DevOps assume a responsabilidade por operações tranquilas em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Isso significa que ele configura os processos e as ferramentas de que as equipes de engenharia precisam para passar da escrita do código para aplicativos funcionais.

Um engenheiro de DevOps é um generalista responsável por:

Escolher as ferramentas para automação e gerenciamento

Projetar processos eficazes para o desenvolvimento de software

Selecionar, provisionar e manter o CI/CD

Implantar e manter servidores, dispositivos de armazenamento, máquinas de virtualização, software e muito mais

Faixa salarial esperada

Um engenheiro de DevOps faz um salário médio de US$ 133.750 com trabalhadores experientes ganhando mais de US$ 171.000.

5. Engenheiro de IA

Como o nome sugere, um engenheiro de IA desenvolve aplicativos de inteligência artificial ou aprendizado de máquina. Como parte dessa função, um engenheiro de IA deve:

Projetar e desenvolver pipelines de IA escalonáveis

Implementar modelos de IA otimizando o desempenho e a estabilidade em plataformas de nuvem como AWS/Azure/Google Cloud

Gerenciar o controle de versões

Alguns engenheiros de IA também projetam e desenvolvem modelos estatísticos usando várias técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina.

Faixa salarial esperada

A engenharia de IA é uma habilidade muito procurada atualmente. Uma Engenheiro de IA ganha US$ 155.900 em média, com salários que podem chegar a US$ 338.000 com experiência e exposição.

6. Desenvolvedor de jogos

Um dos empregos de engenharia de software mais cobiçados é o de desenvolvedor de jogos, que trabalha no projeto e desenvolvimento de jogos para computador/console. Normalmente, os desenvolvedores de jogos são generalistas em seu espaço, trabalhando em front-end/back-end/AI, etc.

Seus kPIs de desenvolvimento de software incluem:

Traduzir ideias visuais imaginativas em código funcional usando linguagens como C++, C# e Java

Testes consistentes de UX e otimização da experiência do jogo

Integrar elementos como gráficos, áudio e animação no ambiente do jogo

Garantir a estabilidade e a velocidade em todas as plataformas

Com a experiência, os engenheiros de desenvolvimento de jogos também arquitetam sistemas de jogos, gerenciam a infraestrutura, promovem a inovação e muito mais.

Faixa salarial esperada

Os desenvolvedores de jogos ganham um salário médio de US$ 116.189 . Com experiência e especialização, o salário pode chegar a US$ 214.000.

7. Engenheiro de garantia de qualidade

Um engenheiro de garantia de qualidade, como o nome sugere, é responsável por manter os padrões do software. Ele garante que o software passe em todos os testes necessários - daí o nome alternativo "testador" - antes do lançamento.

Suas responsabilidades incluem:

Definir padrões para a qualidade dos sistemas de software

Executar testes manuais e automatizados

Analisar os resultados dos testes para identificar bugs e comunicá-los à equipe de desenvolvimento

Acompanhamento de problemas de qualidade e manutenção da documentação necessária

Identificar lacunas no processo e ajudar a criar uma estratégia de melhoria contínua

Faixa salarial esperada

O qA médio ganha cerca de US$ 107.235 por ano. Os cargos de nível básico começam em US$ 89.000 e, com experiência, você pode ganhar até US$ 140.000.

8. Engenheiro de dados

Um engenheiro de dados constrói sistemas que permitem às organizações coletar, armazenar, usar e gerar insights a partir de dados. Eles cuidam da configuração da computação e do armazenamento necessários para que os cientistas de dados realizem suas análises e criem seus algoritmos.

As responsabilidades do trabalho de um engenheiro de dados incluem:

Adquirir os dados certos e consolidá-los com eficiência

Desenvolver sistemas de streaming de dados

Automatizar a limpeza e o processamento de dados para permitir insights mais rápidos

Criar, testar e manter pipelines de dados

Garantir a conformidade com protocolos de governança e segurança

Faixa salarial esperada

O faixa salarial de um engenheiro de dados é de US$ 82.278 a US$ 196.879. O salário médio é de cerca de US$ 127.275.

9. Desenvolvedor de aplicativos móveis

Os desenvolvedores de aplicativos móveis criam softwares que funcionam em dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets. Os dois trabalhos de desenvolvimento móvel mais populares são Android e iOS. Esse trabalho de engenharia de software inclui:

Escrever software com Java/Kotlin (para Android) ou Swift (para iOS)

Criar recursos de plataforma cruzada

Gerenciar análise de dados e componentes do lado do servidor usando Python

Garantir a segurança do aplicativo e a privacidade dos dados

Integração com bibliotecas de terceiros para várias necessidades

Executar testes e outros processos de garantia de qualidade

Faixa salarial esperada

A faixas salariais do desenvolvedor móvel de $80.643 a $203.794.

10. Engenheiro de segurança cibernética

Um dos empregos mais procurados em todos os setores e tipos de negócios é o de engenheiro de segurança cibernética. Eles são responsáveis pela segurança de aplicativos, redes e dados na organização. Suas responsabilidades diárias incluem:

Proteger o sistema de software

Gerenciar protocolos de segurança para controle de identidade e acesso, autenticação e autorização

Desenvolver estratégias de resposta a incidentes para superar ameaças à segurança

Realizar avaliações regulares de riscos e vulnerabilidades

Manter-se atualizado sobre as ameaças emergentes e as práticas recomendadas

Garantir padrões de segurança de rede e de terceiros

Faixa salarial esperada

A engenheiro de segurança cibernética pode ganhar uma média de US$ 154.000. Com experiência, você pode ganhar até US$ 333.000.

A lista acima é apenas o começo. À medida que sua carreira como engenheiro de software cresce, você pode assumir qualquer uma das centenas de funções disponíveis. Aqui está uma rápida olhada em como você pode construir sua carreira.

Caminho de carreira e oportunidades de crescimento em engenharia de software

Como engenheiro de desenvolvimento de software, a progressão na carreira ocorre principalmente de duas maneiras:

Você se torna um líder de equipe, gerenciando pessoas que entregam projetos Você se torna um tecnólogo altamente especializado que contribui individualmente

Como líder de equipe, você tem uma visão panorâmica. Você pode colaborar com várias pessoas, orientar os membros da equipe, resolver problemas e levar as coisas adiante. Metas para engenheiros de software que estão subindo na escada da gerência incluem habilidades comportamentais e de liderança, além do conhecimento técnico.

Por exemplo, se você começar sua carreira como desenvolvedor de front-end, poderá adquirir experiência adicional em back-end, tornar-se um engenheiro de software full-stack e gerenciar equipes de desenvolvimento de aplicativos. Você também pode assumir funções como gerente de projeto ou scrum master.

Como colaborador individual, você tem a oportunidade de fazer alguns dos trabalhos mais específicos, resolvendo problemas complexos e atendendo a requisitos inovadores/únicos. Ambos são caminhos excelentes que oferecem diferentes tipos de benefícios e oportunidades.

**Essa é a linha de trabalho que muitos engenheiros famosos costumam seguir. Por exemplo, Shigeru Miyamoto, um dos líderes da Nintendo, começou como artista de mangá, desenvolvendo o icônico Super Mario Bros em 1985.

Eles prosperam ao assumir desafios sofisticados, resolvê-los e depois passar para a próxima tarefa. Com o aumento do trabalho remoto e do freelancer, os colaboradores individuais têm mais oportunidades do que nunca.

Se estiver pensando em migrar de qualquer outro setor para a engenharia de software, aqui estão alguns conselhos:

Adquira habilidades relevantes. Comece com qualquer linguagem de programação, aprenda-a e comece a criar algo, mesmo que pequeno. Você também pode obter certificações de programação ou concluir um bootcamp.

Seja paciente. Pode levar de 3 a 9 meses para que você adquira as habilidades e encontre um emprego de nível básico ou um estágio. Se quiser acelerar sua transição, considere participar de conferências de engenharia de software e networking com colegas.

Construir um portfólio: A engenharia de software é um trabalho prático. Mostre aos possíveis recrutadores que você sabe programar criando um portfólio de projetos, mesmo que não sejam projetos pagos. Rastreie tendências de engenharia de software e crie produtos para mostrar que você está atualizado com o que existe no mercado.

Diferencie-se: Como um Usuário do Reddit sugere: "O mercado de nível básico está ficando realmente lotado, portanto, se você seguir o caminho autodidata ou do campo de treinamento, terá que se destacar da concorrência"

Aprenda as ferramentas: As equipes de software usam uma grande variedade de ferramentas para diversos fins. Saber como navegar por elas pode ser um divisor de águas. Experimente algumas modelos de engenharia e aprenda a personalizá-los para seus objetivos.

Obtenha um mentor: Navegar no mundo dinâmico e complexo da engenharia de software pode ser um desafio. Um mentor é uma maneira segura de facilitar seu caminho. Encontre um mentor em engenharia de software e busque conselhos úteis e precisos.

Não sabe por onde começar? Experimente alguns dos melhores atividades paralelas para engenheiros de software .

O papel das ferramentas na vida de um engenheiro de software

Toda equipe usa várias ferramentas de desenvolvimento de software para coleta de requisitos, gerenciamento de tíquetes, testes, automação, gerenciamento de fluxo de trabalho etc. Estar familiarizado com essas ferramentas pode ser crucial para seu sucesso.

Com o ClickUp, as equipes dividem grandes projetos em tarefas gerenciáveis para recursos ou bugs. Elas escrevem histórias de usuários, adicionam critérios de aceitação e colaboram em tempo real em suas tarefas.

Os desenvolvedores veem todas as tarefas que lhes foram atribuídas. Eles estimam o tempo necessário para cada tarefa, planejam seu trabalho e entregam com eficiência. Eles também controlam o tempo e criam planilhas de horas.

As equipes de teste têm visibilidade total da carga de trabalho que está chegando, dividida por prazo. Elas podem planejar o cronograma de testes. Com Automações do ClickUp você pode alterar automaticamente o status quando o desenvolvedor terminar, acelerando o fluxo de trabalho.

Para saber mais sobre como é trabalhar nesse campo, leia sobre o dia na vida de um desenvolvedor de software .

Fortaleça sua carreira em engenharia de software com o ClickUp

A engenharia de software é um dos campos mais dinâmicos do mundo atual. Ela contribui com mais de uS$ 1,9 trilhão para o PIB dos EUA o que representa mais de 10% da economia nacional.

Espera-se que o mercado de trabalho para desenvolvedores de software cresça 25% na década de 2022 a 2032, muito mais rápido do que o crescimento médio em todos os setores. Com o surgimento de tecnologias como blockchain, IA generativa, wearables e realidade aumentada, o setor de software está em uma trajetória de crescimento acentuado.

Mas, com a grande demanda, vem também a grande concorrência. Há muitos recém-formados e pessoas em transição buscando criar uma carreira em software. Destacar-se da multidão requer atenção especial às pequenas coisas.

Entenda o ciclo de vida do desenvolvimento de software, explore os processos, experimente os modelos e amplie sua carreira.