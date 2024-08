As 13 principais tendências de engenharia de software a serem observadas em 2024

Em 2024, espera-se que a receita de software ultrapasse os níveis pré-pandêmicos, atingindo quase US$ 700 bilhões . O número de desenvolvedores de software em todo o mundo também crescerá para US$ 28,7 milhões até o final do ano.

Isso não é surpreendente, já que o software é a base de todos os avanços tecnológicos que impulsionam nossa vida digital atualmente.

Além disso, com os orçamentos cada vez mais apertados e as expectativas dos clientes cada vez mais altas, as empresas estão sob pressão para atingir suas metas com mais eficiência, e um bom software é fundamental para isso.

Esta postagem do blog aborda as principais tendências de engenharia de software em 2024. Mas vamos começar com uma visão geral da situação atual do setor.

O estado atual do setor de desenvolvimento de software

O setor de tecnologia em 2023 foi dominado por algumas tendências proeminentes do setor de software que destacaram grandes mudanças nesse espaço.

Por exemplo, a IA generativa entrou no mainstream, e os ataques cibernéticos de alto nível em todo o mundo colocaram a segurança cibernética e a proteção de dados em foco. Além disso, o setor de blockchain passou por mudanças significativas, e Empresas de SaaS continuaram a se proliferar.

Apesar da desaceleração econômica, muitas empresas em todo o mundo reconheceram a importância da transformação digital e aumentaram consideravelmente seus orçamentos de software e tecnologia.

Soluções avançadas de software estão sendo procuradas e criadas, e essa tendência só se desenvolverá ainda mais em 2024.

O mundo da engenharia de software também está passando por transformações com a adoção de soluções de codificação de IA generativa uma ênfase no desenvolvimento focado no usuário e o crescimento de plataformas com pouco ou nenhum código. Os princípios ágeis são mais relevantes do que nunca atualmente.

Hoje, usamos ferramentas alimentadas por IA e plataformas sem código em todo o pipeline de desenvolvimento, desde a geração de código e correção de bugs até a implantação do software.

13 Tendências de engenharia de software para 2024

Aqui está nossa opinião sobre as principais tendências em software definidas para moldar a forma como desenvolvemos, implantamos e interagimos com a tecnologia este ano.

1. Preocupações com a segurança em alta no desenvolvimento de software

O desenvolvimento de software evoluiu para priorizar a flexibilidade, a velocidade e a capacidade de resposta às necessidades do cliente, passando de ciclos de desenvolvimento tradicionais e rígidos para metodologias ágeis.

Além disso, a integração da IA ao processo de desenvolvimento transforma a maneira como os desenvolvedores codificam, testam e implantam aplicativos. Os algoritmos de aprendizado de máquina (ML) automatizam as tarefas de rotina, melhoram a qualidade do código e preveem possíveis problemas.

As ameaças cibernéticas estão crescendo à medida que o software se torna mais integral às operações diárias em todos os setores. Isso torna a segurança um investimento inegociável nesse contexto, pois os sistemas de software devem ser protegidos contra acesso não autorizado e roubo de dados.

Há pesquisas que complementam essa afirmação. Quase 4.000 ataques cibernéticos foram relatados todos os dias desde a pandemia da COVID-19. De acordo com a Verizon 24% de todas as violações em 2023 foram ataques de ransomware, afetando arquivos executáveis baseados no Windows ou bibliotecas de links dinâmicos em software. Outro estudo de segurança cibernética afirma que 48% das empresas relatam um aumento nos ataques cibernéticos ano a ano.

Nos últimos anos, o seguro cibernético mostrou seu valor ao responder ao cenário de ameaças em constante evolução, com o prêmios aumentando nos EUA em 50% em 2023. A projeção é de que esse mercado cresça de US$ 10,3 bilhões em 2023 para uS$ 17,6 bilhões até 2028 .

Para se qualificar para o seguro cibernético ou para obter prêmios mais favoráveis, as empresas devem demonstrar que aderem às práticas recomendadas do setor em segurança cibernética.

Isso inclui práticas de codificação seguras, auditorias de segurança regulares, criptografia e o cumprimento de padrões como a ISO 27001 ou a estrutura NIST.

Esse aumento do crime cibernético também levou a uma mudança estratégica para a consolidação de ferramentas de software. As empresas agora preferem menos ferramentas mais seguras para gerenciar suas operações, a fim de reduzir a superfície de ataque que várias soluções podem apresentar.

Plataformas tudo em um, exemplificadas por soluções como ClickUp oferecem funcionalidades integradas que simplificam as operações e aumentam a segurança, minimizando a complexidade e as vulnerabilidades de lidar com vários sistemas.

2. A Inteligência Artificial (IA) transforma o desenvolvimento de software

A IA não é mais uma palavra da moda; ela agora é parte integrante de nossas vidas, especialmente no desenvolvimento de software moderno. A tecnologia de IA definiu novos padrões de desempenho e eficiência comercial em vários setores, desde revisões automatizadas de código até algoritmos preditivos.

Por exemplo:

Na pesquisa farmacêutica, a IA acelera o processo de descoberta de medicamentos ao prever a eficácia dos compostos, levando a ciclos de desenvolvimento mais rápidos

A IA prevê os níveis de estoque necessários para atender à demanda de fabricação, otimizar o estoque e reduzir o desperdício

No campo da educação, a IA pode automatizar a classificação de tarefas específicas, liberando os educadores para se concentrarem no ensino

IA generativa, um mercado em crescimento

Um dos avanços mais notáveis do final de 2022 foi a IA generativa na forma do ChatGPT, que nos apresentou a geração de imagens, textos e códigos orientados por IA. O uso de IA generativa continuará a ser uma das principais tendências de engenharia de software à medida que o ChatGPT e outras plataformas lançarem versões mais sofisticadas no futuro.

Mais empresas estão implementando a IA

Você sabia que O registro de patentes de IA cresceu 34% anualmente desde 2000? Isso sugere que todos os setores, além dos estabelecimentos de pesquisa e análise, irão adotarão a IA em suas estruturas de negócios em todo o mundo, de uma forma ou de outra.

Além disso, um interesse crescente na IA ética visa garantir que os sistemas de IA se comportem de forma ética no mundo digital.

Acolhendo os aplicativos de software da próxima geração por meio da IA Ferramentas de IA para desenvolvedores como o GitHub Copilot e o OpenAI, tornaram-se mais sofisticadas. Elas oferecem recursos aprimorados para criar aplicativos funcionalmente avançados com novos recursos e otimizações, como Generative Adversarial Networks (GANs), AutoML e quantização para equipes de desenvolvimento.

O gerenciamento de projetos com IA ocupa o centro do palco

O software de gerenciamento de projetos simplifica os fluxos de trabalho, melhora a tomada de decisões e otimiza os resultados do projeto. Solução de gerenciamento de projetos da ClickUp para equipes de software simplifica o ciclo de vida do desenvolvimento com uma plataforma de trabalho completa. Ela reúne o trabalho em equipe multifuncional, as ferramentas e o conhecimento em um só lugar, garantindo o acompanhamento do progresso em tempo real e o gerenciamento do backlog do sprint.

Organize projetos complexos de engenharia com o ClickUp

Além disso, você pode acelerar o desenvolvimento e a documentação de aplicativos com o ClickUp Brain's Ferramentas baseadas em IA para gerar ideias de produtos, roteiros e tarefas para a equipe dentro da plataforma. Ele também pode criar atualizações e standups automatizados, transcrever conversas, resumir longos documentos de requisitos e muito mais!

Com a ajuda do ClickUp Docs, você pode mostrar os requisitos do seu produto usando uma visualização de lista incorporada

À medida que os casos de uso de IA aumentam e a pressão para acompanhar o ritmo da demanda por serviços e ferramentas baseados em IA aumenta, uma das tendências crescentes de engenharia de software verá as empresas se voltando para o no-code gerenciamento de projetos e desenvolvimento de IA ferramentas para pelo menos 30% das iniciativas de automação até o final de 2024.

3. A computação sem servidor e os microsserviços reforçam o domínio da computação em nuvem

A computação em nuvem refere-se aos recursos de TI fornecidos pela Internet em uma capacidade sob demanda.

Ela permite que os usuários usem um pool compartilhado de armazenamento, servidores, bancos de dados, análises etc., conforme necessário, sem precisar gerenciar diretamente a infraestrutura subjacente.

Uma das tendências proeminentes da engenharia de software nos últimos anos tem sido o aumento exponencial da adoção da nuvem, com a Amazon Web Services liderando o caminho. Com uma participação de mercado de 32% a empresa oferece serviços de computação de alto desempenho que são dimensionáveis, flexíveis e acessíveis para o setor público, pequenas e médias empresas, startups e empresas.

O impacto da computação em nuvem no desenvolvimento de software é imenso

As tecnologias de nuvem ajudaram empresas de todos os portes a fazer experimentos, dinamizar e escalonar de maneiras que antes eram possíveis para grandes empresas com orçamentos enormes.

Os benefícios da computação em nuvem incluem os seguintes:

A computação em nuvem eliminou os custos normalmente incorridos com equipamentos de rede, servidores físicos e soluções de armazenamento. Com um modelo de pagamento conforme o uso, você só paga pelo que usa.

A flexibilidade dos recursos da nuvem também significa que você pode experimentar diferentes configurações, estilos de arquitetura e tecnologias (IA e ML) sem o risco de desperdício de investimento.

Você pode dimensionar rapidamente seus aplicativos para cima ou para baixo com base na demanda sem investir em hardware físico. Essa elasticidade ajuda a lidar com cargas de trabalho variáveis de forma eficiente.

O crescimento da computação em nuvem está entre as principais tendências de engenharia de software deste ano; o mercado global de computação em nuvem ultrapassará uS$ 1.266,4 bilhões até 2028. Com base no potencial da IA, a dependência da computação em nuvem continuará sua trajetória ascendente em 2024 com uma série de desenvolvimentos fundamentais:

Três desenvolvimentos pelos quais você deve esperar:

a. Computação sem servidor

A computação sem servidor fornece serviços de back-end de acordo com o uso, liberando os desenvolvedores da responsabilidade de gerenciar servidores e outras infraestruturas.

Ela é útil para criar e implantar aplicativos econômicos, ágeis e nativos da nuvem de forma escalonável. Todas as principais plataformas de serviços em nuvem atuais - AWS, Google, Microsoft Azure e IBM - oferecem plataformas sem servidor. Uma das tendências crescentes da engenharia de software nos próximos anos será a disseminação da computação sem servidor.

No entanto, à medida que a computação sem servidor se expande, o mesmo acontece com as instâncias de violações de segurança. O setor de TI, portanto, começou a usar as tecnologias mais recentes e serviços independentes para testes de vulnerabilidade.

Ferramentas avançadas, como PureSec, Aqua e Snyk, estão se tornando comuns para proteger contra vulnerabilidades e violações em aplicativos sem servidor.

b. Microsserviços

A arquitetura de microsserviços é um conceito fundamental na computação em nuvem. Ela enfatiza o desenvolvimento de aplicativos como uma coleção de serviços pequenos e autônomos, cada um executando seu próprio processo e se comunicando com mecanismos leves, geralmente uma API de recursos HTTP.

Esse princípio de design se alinha perfeitamente às demandas de escalabilidade, flexibilidade e eficiência dos ambientes de nuvem.

Arquitetura de nuvem de microsserviços: Uma tendência crescente na engenharia de software via Juniper.net Eles aproveitam os recursos da nuvem para distribuir dinamicamente os componentes do sistema em vários servidores e regiões, aumentando assim a resiliência, a tolerância a falhas e a disponibilidade global do sistema.

Esse estilo arquitetônico facilita o desenvolvimento e a implementação rápidos e incrementais e permite que as empresas escolham o modelo de pagamento conforme o uso da nuvem, otimizando os custos operacionais e gerenciando os recursos com eficiência.

c. Evolução híbrida e de várias nuvens

Já se foram os dias das soluções de nuvem de tamanho único. Agora, as empresas podem selecionar os recursos de nuvem ideais para cargas de trabalho específicas, reduzindo a redundância, aumentando a resiliência e atenuando o aprisionamento ao fornecedor, graças às crescentes tendências de engenharia de software dos ambientes híbridos e multinuvem.

Enquanto um modelo de nuvem híbrida compreende uma combinação de serviços de nuvem privada e pública, um modelo de várias nuvens inclui dois ou mais serviços de nuvem pública. Eles permitem que as empresas personalizem sua infraestrutura de TI de acordo com suas necessidades e objetivos atuais.

Ambientes híbridos e de várias nuvens via XorlogicsA pesquisa mostra que, em 2024, a interoperabilidade e a portabilidade de nuvens híbridas e múltiplas chegarão a 45%, melhorando a relação custo-benefício, reduzindo os riscos e aumentando a flexibilidade em 75%.

4. O aumento das plataformas com pouco código e sem código democratiza a criação de software

A mudança dos modelos tradicionais em cascata para a metodologia de desenvolvimento de software ágil e iterativo foi uma mudança de paradigma no setor. No entanto, o processo ainda pode sofrer contratempos e atrasos devido a problemas como a escassez de desenvolvedores treinados.

Para preencher essa lacuna e tornar o desenvolvimento de software mais ágil, flexível e preparado para o futuro, vimos inovações e novas tendências de engenharia de software se enraizarem.

Estamos falando de plataformas low-code e no-code - diferentes ferramentas de desenvolvimento de software projetadas para simplificar a criação de aplicativos.

As plataformas de baixo código, uma das tendências mais interessantes da engenharia de software, exigem o mínimo de codificação para criar aplicativos de software inovadores. Elas permitem o uso de interfaces gráficas de usuário e configurações em vez da tradicional programação de computador codificada manualmente.

Os usuários não técnicos agora podem criar aplicativos usando o desenvolvimento de baixo código sem escrever código, usando componentes de arrastar e soltar e lógica orientada por modelos por meio de uma interface visual. Em 2024, os benefícios combinados das plataformas low-code e no-code revolucionarão ainda mais o desenvolvimento de software:

Ao minimizar a necessidade de habilidades de codificação especializadas, você pode economizar nos custos associados à contratação de desenvolvedores experientes

As empresas podem se adaptar rapidamente às mudanças do mercado ou às demandas internas, atualizando rapidamente os aplicativos ou criando novos aplicativos para atender às necessidades emergentes

Essas plataformas têm recursos integrados de conformidade e segurança, garantindo que os aplicativos atendam aos padrões e às normas do setor

Graças à infraestrutura de nuvem subjacente e aos princípios de design modular, o software desenvolvido com essas tecnologias pode ser dimensionado facilmente para acomodar bases de usuários cada vez maiores

Integração de recursos de automação de processos robóticos (RPA) em plataformas com e sem código

A RPA automatiza tarefas repetitivas e mundanas, e a projeção é de que esse mercado atinja uS$ 30,85 bilhões até 2030 crescendo a um CAGR de 38,2% de 2024 a 2030.

A integração da RPA em plataformas com pouco código/nenhum código pode facilitar a digitalização rápida e compatível em setores em rápida evolução.

5. O DevSecOps integra a segurança ao ciclo de vida do desenvolvimento como uma nova norma

Abreviação de desenvolvimento, segurança e operações, DevSecOps é uma abordagem de cultura, automação e design de plataforma que integra a segurança em todos os estágios do ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Em 2024, você deve priorizar o DevSecOps devido ao aumento da complexidade e da sofisticação das ameaças cibernéticas.

Os processos tradicionais de DevOps adotaram amplamente a filosofia ágil, enfatizando a integração e a implementação contínuas para melhorar a segurança colaboração entre equipes .

Colabore em ideias de reuniões fora do local criando Documentos do ClickUp com edição em tempo real

No entanto, a fase de testes no final do ciclo de desenvolvimento do software nem sempre abrangia as práticas de segurança necessárias, expondo o produto final a vazamentos de dados, problemas de permissão, plug-ins inseguros e outras vulnerabilidades graves.

O DevSecOps atenua esse problema e permite que você corrija problemas de segurança no código em tempo real. O resultado é um produto seguro por padrão e uma rastreabilidade completa sobre como ele foi criado.

Além disso, com o advento da IA generativa, as equipes de DevSecOps podem acompanhar facilmente a taxa crescente de implantação de aplicativos nativos da nuvem, protegendo os ativos digitais em um mundo cada vez mais interconectado.

6. Os PWAs (Progressive Web Apps) e os microsserviços revolucionam a escalabilidade da Web

Os PWAs, introduzidos em 2015, ainda são importantes hoje e estão redefinindo os padrões de desenvolvimento e implantação de aplicativos da Web.

Destinados a funcionar em qualquer plataforma que use um navegador compatível com os padrões, os PWAs são softwares de aplicativos fornecidos pela Web, criados com HTML, CSS e JavaScript. Pense neles como um cruzamento entre sites e aplicativos específicos de plataforma.

Os PWAs oferecem uma experiência semelhante a um aplicativo para os usuários com recursos como disponibilidade off-line, notificações push e acesso ao hardware do dispositivo. Eles também podem integrar recursos nativos do dispositivo, como métodos de pagamento, câmeras e biometria.

Os PWAs encontram uma finalidade específica para o setor

Com o passar dos anos, os PWAs se tornaram a opção ideal para o desenvolvimento front-end sem cabeça de aplicativos corporativos e de comércio eletrônico.

Essa tendência é impulsionada principalmente pela flexibilidade e pela experiência do usuário desses aplicativos, o que os torna uma opção atraente para as empresas que desejam aprimorar sua presença on-line. Eles ajudam as empresas a reduzir a carga do servidor e os custos de desenvolvimento, e os usuários gostam deles porque são mais leves do que os aplicativos nativos, com melhor experiência do usuário.

Por outro lado, a natureza descentralizada e inviolável da tecnologia blockchain oferece uma camada robusta de segurança para PWAs, facilitando contratos inteligentes e registros imutáveis e garantindo a verificação de identidade.

Também se espera que, à medida que as tecnologias de blockchain se tornem mais centradas no usuário, os PWAs possam acelerar sua evolução.

Os microsserviços no desenvolvimento de PWA estão ganhando força

À medida que o setor de software avança para arquiteturas mais modulares e orientadas a serviços, os desenvolvedores de PWA devem adotar a abordagem de microsserviços para criar, implantar e testar os aplicativos, beneficiando-se diretamente da elasticidade e da natureza distribuída da nuvem.

Como cada serviço do aplicativo é tratado de forma independente, é mais fácil adicionar novas atualizações ou recursos ao PWA. As alterações em um microsserviço não afetam diretamente os outros, atendendo rapidamente às necessidades em evolução do usuário moderno.

7. A Internet das Coisas (IoT) e a computação de ponta se fundem para redefinir a vida inteligente

A IoT refere-se à rede de objetos físicos ou "coisas" incorporadas com sensores, software e outras tecnologias emergentes que se conectam e trocam dados com outros dispositivos e sistemas pela Internet.

Na última década, a IoT passou de meras discussões acadêmicas para aplicações práticas em vários setores, desde saúde e agricultura até manufatura e educação. De acordo com a Mordor Intelligence, o valor de mercado da tecnologia de IoT aumentará para uS$ 1,39 trilhão até 2026.

Commoditização da tecnologia de casa inteligente

Em 2024, a automação residencial da IoT deverá tornar as residências ultra inteligentes, mais eficientes e mais responsivas às necessidades de seus habitantes.

Até o final deste ano, haverá mais de 207 bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo, e uma grande parte deles será de eletrodomésticos.

Aqui estão alguns motivos pelos quais os engenheiros de software devem prestar atenção ao desenvolvimento da IoT:

a. A IoT sustentável é circular

Há uma demanda crescente por soluções ecológicas e eficientes em termos de energia na automação residencial. Você pode criar dispositivos de IoT que aproveitem fontes de energia renováveis, abrindo potencialmente novos mercados e bases de clientes.

b. Avanços na computação de borda

As tecnologias de computação de borda processam e analisam os dados de IoT no local onde são coletados, em vez de enviá-los para a nuvem para processamento. Isso minimiza os atrasos e melhora a capacidade de resposta.

Com o aumento do número de dispositivos de IoT nas residências, a necessidade de processamento em tempo real e latência reduzida terá prioridade.

Você deve considerar a incorporação da computação de borda na arquitetura de IoT, principalmente para aplicativos que exigem feedback instantâneo, como alertas de emergência ou sistemas de segurança.

c. Aumenta o foco em segurança e privacidade

À medida que a automação residencial se torna mais predominante, priorize a implementação de medidas de segurança robustas, incluindo criptografia de ponta a ponta e atualizações regulares de software, para proteger os usuários contra ameaças cibernéticas. Certifique-se de que os dispositivos de IoT estejam em conformidade com as leis de privacidade, como o GDPR na Europa.

8. A Realidade Aumentada (AR) e a Realidade Virtual (VR) ampliam os limites da experiência do usuário

Enquanto a AR sobrepõe o mundo real com conteúdo digital para criar uma nova percepção da realidade, a VR cria um ambiente virtual totalmente imersivo que substitui o mundo real.

A crescente popularidade de ambas as tecnologias exige a adoção de novas habilidades de desenvolvimento de software para criar experiências profundamente imersivas por meio de gráficos sofisticados e recursos de feedback tátil.

Colaboração de atualização de AR/VR no gerenciamento do ciclo de vida do produto

Os principais objetivos da manufatura digital são claros: melhorar a qualidade, otimizar a operacionalidade e minimizar os prazos de entrega. Em 2024, as tecnologias de AR/VR surgirão como elementos fundamentais para atingir esses objetivos.

Por exemplo, a AR pode ajudar os trabalhadores da linha de montagem sobrepondo instruções de trabalho digitais em componentes físicos. Isso permite que eles visualizem possíveis modificações e aprimoramentos, facilitando a tomada de decisões mais rápidas.

A RV permite que equipes geograficamente dispersas caminhem, conversem e trabalhem em um espaço virtual compartilhado, promovendo feedback instantâneo em tempo real. Esse conceito é chamado de imersão, a sensação de estar fisicamente presente em um mundo não físico.

As tecnologias de AR/VR estão sendo usadas em vários setores

Embora não estejam isentos de desafios, incluindo os custos de hardware e a necessidade de adoção generalizada, os possíveis benefícios das tecnologias de AR/VR em vários setores são inegáveis. Por exemplo:

Os cirurgiões usam a AR para visualizar dados em tempo real durante os procedimentos, sobrepondo informações essenciais, como tomografias computadorizadas, diretamente no corpo do paciente, aumentando a precisão e os resultados. As simulações de RV permitem que estudantes e profissionais de medicina pratiquem procedimentos cirúrgicos complexos em um ambiente livre de riscos.

Na educação, a RV pode transportar os alunos para locais históricos, simular fenômenos científicos complexos e oferecer experiência prática com laboratórios virtuais, tornando o aprendizado mais dinâmico e acessível.

Os jogos de RV proporcionam uma experiência totalmente imersiva, colocando os jogadores diretamente nos ambientes de jogo. Em contraste, os jogos de RA mesclam elementos digitais com o mundo real, como visto em jogos populares que transformam passeios pela vizinhança em aventuras interativas.

No turismo, a RV permite que as pessoas visitem virtualmente locais distantes no conforto de suas casas, oferecendo passeios em 360 graus por pontos de referência, museus e maravilhas naturais. Os aplicativos de RA aprimoram as viagens físicas, fornecendo sobreposições de informações em tempo real e traduções em dispositivos inteligentes, enriquecendo a experiência de viagem.

9. a tecnologia 5G acelera o ritmo da inovação de software

o 5G é a quinta geração de redes móveis. Ela foi projetada para conectar quase tudo, de dispositivos a máquinas e objetos do cotidiano. Com as redes 5G ganhando destaque em 2024, teremos uma Internet muito mais rápida, com disponibilidade muito mais confiável e baixa latência.

Isso afeta profundamente o desenvolvimento de software, especialmente na criação de aplicativos muito mais complexos e ricos em recursos do que tudo o que já vimos.

Impacto do 5G no desenvolvimento da IoT

o 5G permite que mais dispositivos se conectem simultaneamente e se comuniquem em tempo real, possibilitando a implantação de aplicativos complexos de IoT em áreas como cidades inteligentes, automação industrial e monitoramento de saúde.

Além disso, a tecnologia pode suportar muitas conexões por quilômetro quadrado e garante a multiplicação de dispositivos de IoT.

Mudando a cara da computação de borda

A baixa latência do 5G também o torna ideal para aplicativos de computação de borda. Com o processamento de dados acontecendo mais perto da fonte de dados do que em um hub centralizado, a análise de dados em tempo real pode ocorrer em tempo real, permitindo uma tomada de decisão muito mais rápida com volumes de dados mais significativos.

a tecnologia 5G eleva a capacidade técnica dos sistemas de IoT e enriquece o ecossistema ao enfatizar a experiência do usuário.

10. O impacto do Blockchain vai muito além da criptomoeda

A tecnologia Blockchain é um livro-razão descentralizado e distribuído que armazena dados globalmente em milhares de servidores e permite que uma rede de usuários controle e atualize dados em tempo real.

A tecnologia dificulta que um único usuário assuma o controle da rede. O Blockchain aumenta a confiança do usuário e diminui o custo geral das operações.

A maior parte do burburinho em torno dessa tecnologia tem se concentrado na criptomoeda. No entanto, ela também influencia positivamente o desenvolvimento de software. Um artigo de pesquisa da Deloitte afirma que o blockchain está na cinco principais prioridades estratégicas para 55% das organizações.

Há um bom motivo para isso.

Os sistemas de software orientados por blockchain (BOS) são robustos e seguros. Os dados nesses sistemas são duplicados e armazenados em milhares de sistemas de computador, o que aumenta a segurança dos dados. Há também o registro de transações e a criptografia de chave pública que acrescentam outra camada de segurança aos dados.

Ganhando aceitação em vários setores

Em 2024, o blockchain continua a impulsionar a transparência da cadeia de suprimentos, oferecendo um registro inalterável das transações. Isso pode rastrear a produção, o envio e o recebimento de produtos em uma cadeia de suprimentos, reduzindo o risco e melhorando a eficiência operacional geral.

O Blockchain protege e protege os dados de saúde e genômicos, melhorando o rastreamento de doenças e surtos. A tecnologia também oferece uma maneira segura e não falsificável de gerenciar identidades digitais. Ela é útil em cenários que exigem verificação de identidade, como serviços de governo eletrônico.

Além disso, o blockchain permite transações financeiras em tempo real e acelera os processos de pagamento em todos os setores.

11. Novas linguagens surgem como pioneiras do futuro da programação

Embora os desenvolvedores não tenham parado de aprender linguagens de programação de uso geral, como Java, C, Ruby e Dart, algumas novas linguagens estão entrando em cena este ano. Swift, Rust e Go são as novas participantes do mercado de vida de um desenvolvedor de software . Eles são apoiados e desenvolvidos pelos gigantes da tecnologia Apple, Mozilla e Google.

Os aplicativos criados com essas linguagens são mais acessíveis para implantação e manutenção, oferecem desempenho rápido e garantem a otimização entre dispositivos. Elas também são conhecidas por serem mais simples de aprender e dominar.

TypeScript brilha intensamente

No entanto, mais uma linguagem de programação, o TypeScript, está chamando a atenção dos desenvolvedores.

Uma variação do Javascript com sintaxe adicional, o Typescript permite que você aplique tipagem estática, use interfaces avançadas e se beneficie de opções de ferramentas como verificação de tipos e preenchimento automático, o que torna o TypeScript ideal para o desenvolvimento back-end da Web.

Outro motivo para entrar na onda do TypeScript é a melhoria na qualidade do código. Ele permite que você detecte erros antecipadamente por meio de seu recurso de verificação de tipo estático, tornando a base de código mais legível e sustentável. Essa linguagem de programação é, portanto, a escolha perfeita para projetos de grande escala que contêm muitas linhas de código.

Python continua a dominar

O Python continua sendo uma linguagem de programação popular em 2024, favorecida por sua simplicidade, versatilidade e forte suporte a bibliotecas. Uma pesquisa do Stack Overflow a identificou como a linguagem mais desejada para os desenvolvedores aprenderem. O Python é amplamente usado em IA, análise de dados e computação científica.

Sua ampla gama de bibliotecas, que podem ser facilmente integradas ao código, oferece vastas possibilidades de desenvolvimento de aplicativos para a Web e desktop.

A importância estratégica do Python no desenvolvimento de software moderno não pode ser subestimada. Ele continua a permitir soluções digitais mais ágeis, resilientes e centradas no usuário.

12. A terceirização se torna uma alavanca estratégica para os desenvolvedores de software

A previsão é que muitas empresas de software corporativo experimentará um aumento de receita a uma taxa de execução de US$ 10 bilhões em 2024.

Desde a década de 1990, a terceirização tem sido uma estratégia popular no setor de software. Empresas de todo o mundo contratam terceiros especializados de países como Índia e Filipinas para lidar com aspectos específicos do processo de desenvolvimento de software.

Essa é uma excelente maneira de se conectar com talentos globais e é mais econômica do que contratar desenvolvedores internos.

A terceirização também oferece às empresas a flexibilidade de trabalhar internamente em projetos mais "essenciais" e de escalar mais rapidamente em caso de mudanças inesperadas na oferta e na demanda. É considerada uma opção sustentável e pragmática mesmo em 2024.

A Tata Consultancy Services (TCS), sediada na Índia, é uma dessas empresas que deixou sua marca global principalmente ao assumir tarefas terceirizadas.

A empresa contrata pessoas com profundo conhecimento de domínio em tecnologia e consultoria de negócios. Ela opera por meio de um modelo de entrega global que oferece serviços ininterruptos aos clientes, como desenvolvimento de software de ponta a ponta e gerenciamento de portfólio de produtos.

A TCS tem parcerias estratégicas com os principais provedores de serviços de nuvem, como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, para atender à crescente necessidade de migração e gerenciamento de nuvem.

13. A ênfase no design de UI/UX eleva as experiências de software

A interface do usuário (UI) refere-se à superfície gráfica do aplicativo com a qual os usuários interagem, como os botões em que clicam, o texto, o layout da tela e a maneira como ocorrem as transições ou os downloads.

Experiência do usuário (UX) é um termo mais amplo que abrange todo o espectro de interações de um usuário com uma empresa e seus produtos.

Uma boa UI/UX cria uma primeira impressão sólida para o cliente e uma experiência interativa. Ela afeta diretamente as taxas de conversão e a probabilidade de o cliente usar o produto/aplicativo com frequência.

Além disso, ao investir em UI/UX antecipadamente, você pode criar um produto mais impactante e ter os processos e as práticas recomendadas para integrar outras alterações posteriormente.

as principais tendências de design de UI UX de 2024 são as seguintes:_

a. Microinterações

À medida que a atenção aos detalhes se torna fundamental para diferenciar os produtos em um mercado concorrido, as microinterações oferecem uma maneira de aprimorar a usabilidade de forma sutil. Barras de progresso, gifs comemorativos, pontos de acesso, efeitos de mouseover, etc., podem melhorar a experiência do usuário e aumentar o envolvimento.

É essencial explorar maneiras novas e inovadoras de incorporá-las às interfaces digitais, tornando as interações cotidianas mais intuitivas e agradáveis.

As crescentes tendências atuais de engenharia de software incluem o uso de microinterações via UX Design Institute

b. Interface de usuário de voz (VUI)

A VUI ou reconhecimento de fala é a tecnologia que impulsiona os assistentes populares baseados em voz, como a Alexa da Amazon e a Siri da Apple. Prevê-se que as VUIs se expandam significativamente, impulsionadas pelo processamento de linguagem natural (NLP) e por melhorias na IA.

À medida que essas tecnologias se tornarem mais sofisticadas, as VUIs poderão oferecer respostas ainda mais precisas e sensíveis ao contexto, tornando-as mais confiáveis e fáceis de usar.

c. Design 3D e minimalismo

À medida que os recursos de hardware melhoram, eles permitem efeitos visuais mais complexos sem comprometer o desempenho. Assim, os elementos 3D tornam-se mais predominantes nas interfaces de aplicativos móveis e da Web, aderindo à estética minimalista que prioriza a funcionalidade.

O futuro da engenharia de software é empolgante

A tecnologia moderna é uma força imparável. As tendências proeminentes de engenharia de software que mencionamos são apenas algumas entre muitas tendências importantes, todas elas interagindo e se cruzando de várias maneiras para impulsionar a inovação, a eficiência e a excelência.

Como desenvolvedor de software atual, conhecer as últimas tendências de engenharia de software o prepara para adotar rapidamente a ruptura do setor. Continue experimentando novas ferramentas e tecnologias e atualizando seus conhecimentos e habilidades.

Também recomendamos o uso de software de gerenciamento de projetos como o ClickUp, economizando seu tempo e esforço. E mais, Ferramentas de inteligência artificial do ClickUp Brain podem tornar seu trabalho diário mais fácil.

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

Com a ferramenta certa, você pode garantir que todas as suas tarefas e documentação permaneçam em um só lugar, com acesso e funções de usuário monitorados de perto.

Isso não apenas diminui a troca de contexto mas também reduz o risco de violação de dados ou de perda de ativos e garante um espaço de trabalho seguro e colaborativo para você e sua equipe Registre-se no ClickUp gratuitamente para otimizar seus processos de desenvolvimento de software hoje mesmo.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Quais são as tendências emergentes de desenvolvimento de software?

As últimas tendências de desenvolvimento de software incluem IA, tecnologias de AR/VR, computação em nuvem, automação com pouco ou nenhum código, Blockchain, IoT, DevSecOps e 5G.

2. Qual é a tecnologia de tendência em software?

Uma das tendências de engenharia de software em tecnologia que se destaca, com base em sua trajetória até o primeiro trimestre de 2024, é a Inteligência Artificial (IA), especialmente a IA generativa. A IA generativa também revolucionará vários setores este ano, permitindo a criação de conteúdo altamente personalizado, automatizando os processos de design e desenvolvimento de aplicativos e aprimorando a criatividade e a inovação.

3. Qual é a tendência no desenvolvimento de software em 2025?

A tendência mais significativa de desenvolvimento de software é a computação em nuvem e de borda, cujo valor estimado é de uS$ 860 bilhões até 2025 . Além disso, a tecnologia de nuvem pode ser facilmente integrada a outras tecnologias, como IA e ML, tornando-a versátil e vital.