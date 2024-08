Melhores conferências de engenharia de software para crescimento em 2024

Como engenheiro de software, você conhece o procedimento: Mantenha-se atualizado com as últimas novidades do setor ou será deixado para trás. 👀

Uma maneira de fazer isso é participar de conferências de engenharia de software.

As conferências de engenharia de software são encontros em que líderes de pensamento, especialistas e entusiastas do setor discutem as mais novas tendências, tecnologias e práticas recomendadas de software. Essas discussões são realizadas em vários formatos, incluindo palestras, painéis de discussão, workshops, exposições de empresas e sessões de networking.

Portanto, se você está procurando se manter à frente em sua função atual, está de olho em um novo cargo ou apenas é apaixonado por tecnologia, esses eventos são onde você pode alimentar seu crescimento e manter viva sua paixão pela engenharia de software. 🤩

Pronto para explorar essas oportunidades? Selecionamos as melhores conferências de engenharia de software que não só o manterão à frente do jogo, mas também garantirão que você se divirta muito enquanto faz isso.

Que comece a aventura tecnológica!

Lista das próximas Conferências de engenharia de software em todo o mundo

Esta lista com curadoria das próximas conferências globais é o seu ingresso para acessar o que há de mais recente em tecnologia, criar uma rede sólida de pessoas com ideias semelhantes e até mesmo contribuir para o crescimento profissional da sua equipe com o aprendizado de insights técnicos profundos.

Temos uma mistura de eventos presenciais e virtuais para desenvolvedores de software e engenheiros de software, de um ou vários dias, gratuitos ou pagos. 💸

Dessa forma, você pode priorizar e participar de conferências que se ajustem à sua agenda, preferência e orçamento.

1. NDC Londres

NDC Londres

é um

desenvolvimento de software

conferência que abrange uma ampla variedade de tópicos, desde bancos de dados e JavaScript até desenvolvimento da Web e DevOps. Os dois primeiros dias apresentam workshops interativos, seguidos por três dias de palestras de 60 minutos com mais de 110 especialistas em tecnologia.

Fique de olho em palestras interessantes, como a de Laila Bougria, "Debug your Thinking" (Depure seu pensamento), que investiga como seu pensamento afeta seu trabalho. Se você lidera uma equipe ou pretende liderar, Nelly Sattari, da Atlassian, fará um workshop de dois dias sobre como aumentar a produtividade

produtividade de suas equipes de desenvolvedores

. ⚡

Não pode ir a Londres? Não se preocupe. Esses outros eventos do NDC podem ser mais próximos de você:

NDC Sydney (12 a 16 de fevereiro)

NDC Oslo (10 a 14 de junho)

NDC TechTown (9 a 12 de setembro)

NDC Porto (14 a 18 de outubro)

**Local e data

Queen Elizabeth II Centre, Londres, Reino Unido (29 de janeiro a 2 de fevereiro)

**Custo

Passe para Todos os Acessos: £2.290

£2.290 Passe de 3 dias: £1.590

£1.590 Passe de 2 dias: £1.490

£1.490 Passe de 1 dia: £1.390

2. AQUELA Conferência

AQUELA Conferência

é uma colônia de férias tecnológica de três dias que será realizada no deslumbrante Kalahari Resort and Waterpark. As palestras e os painéis de discussão abrangerão tecnologia da Web, móvel e de nuvem.

Você ouvirá palestrantes como Shaundai Person, da Netflix, Danny Thompson, da AutoZone, e Kelly Vaughn, da Spot AI, e participará de workshops e espaços abertos.

Se a data do Texas não for adequada para você, haverá um segundo evento em Wisconsin, de 29 de julho a 1º de agosto, que pode se encaixar em sua agenda. 🗓️

**Local e data

Round Rock, Texas, EUA (29 a 31 de janeiro)

Online (29 a 31 de janeiro)

**Custo

Camper sem comida: US$ 599

US$ 599 Camper: $999

$999 Família de campistas: $99

$99 Online: Grátis

3. BASTA!

BASTA!

é um evento imperdível para desenvolvedores de .NET e qualquer pessoa interessada em tecnologia Microsoft. Ele está repleto de mais de 70 workshops, sessões e palestras que abrangem tudo, desde Agile e DevOps até o .NET Framework e o Azure.

Independentemente de você decidir estar presente ou aproveitar o evento em casa, o BASTA! garante uma experiência tranquila. A plataforma on-line permite que você participe, assista a sessões ao vivo e faça contatos com outras pessoas. E se você estiver lá pessoalmente, poderá aproveitar algumas ofertas de hotéis, refeições e um certificado de participação. 👨‍🎓

**Local e data

Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Alemanha (12 a 16 de fevereiro)

Online (12 a 16 de fevereiro)

**Custo

Passe de 5 dias (no local): € 2.449

€ 2.449 Passe de 5 dias (remoto): € 1.583

4. DeveloperWeek

DeveloperWeek

oferece uma combinação única de eventos presenciais e virtuais com palestras, sessões de conferência, palestras abertas, workshops e exposições. Você poderá explorar uma variedade de tópicos, incluindo realidade virtual, inteligência artificial (IA), blockchain, IoT, APIs, sem servidor e microsserviços.

Além disso, você poderá participar de hackathons com centenas de participantes, onde poderá mostrar suas habilidades e talvez até ganhar alguns prêmios. Se você optar pelo passe Premium, terá acesso ao evento co-localizado ProductWorld.

Essa é a oportunidade perfeita para conhecer os melhores profissionais do setor

gerentes de produtos

de empresas do Vale do Silício, pegam

gerenciamento de produtos

dicas, aprenda as práticas recomendadas para reunir

feedback sobre o produto

e obter recomendações para o

melhores livros de marketing de produtos

. 📚

**Local e data

Centro de Convenções de Oakland, Área da Baía de São Francisco, EUA (21 a 23 de fevereiro)

Online (27 a 29 de fevereiro)

**Custo

Passe aberto (acesso on-line limitado): US$ 100

US$ 100 Passe Pro (acesso on-line completo): $990

$990 passe Premium (acesso completo presencial e on-line): US$ 1.590

5. ConFoo

ConFoo

é sua conferência de referência para um mergulho profundo em arquitetura de software, qualidade e segurança de software, IA e DevOps. Também aborda as últimas novidades em linguagens de programação como PHP, Java, .Net, JavaScript e Python.

Tem um projeto de tecnologia interessante ou insights para compartilhar? Confira as palestras Lightning da ConFoo. São intervalos de cinco minutos em que você pode falar sobre qualquer coisa relacionada ao desenvolvimento da Web. É uma maneira divertida de divulgar suas ideias e talvez até mesmo dar o pontapé inicial em sua carreira de orador público. 👨‍🏫

**Local e data

Bonaventure Hotel, Montreal, Canadá (21 a 23 de fevereiro)

**Custo

Ingresso para a conferência: CA$ 1.200

CA$ 1.200 Workshops (opcionais): CA$ 700 a CA$ 1.200

6. Conferência JSWorld

Conferência JSWorld

é o lugar certo para os fãs de JavaScript! Esse evento de três dias começa no Theater Amsterdam e termina no RAI Amsterdam, reunindo mais de 2.000 desenvolvedores de JavaScript de mais de 50 países. 🌍

A programação de palestrantes inclui Evan You (criador do Vue e do Vite), Ryan Dahl (criador do Node.js) e Scott Chacon (cofundador do GitHub). Além de absorver o conhecimento desses líderes em tecnologia, você terá a chance de participar de workshops práticos, como a criação de aplicativos descentralizados com o Web5.js.

Além disso, o seu ingresso de três dias para o JSWorld também o levará ao Vuejs Amsterdam, onde você poderá saber mais sobre o Vue e o Vite.

**Local e data

Amsterdã, Holanda (28 de fevereiro a 1º de março)

**Custo

**Bilhete para 3 dias: 999 euros

Bilhete para 1 dia (1º de março): € 399

7. Visual Studio Live!

Se você deseja elevar o nível de seu jogo com as ferramentas e plataformas de desenvolvimento da Microsoft,

VS Live!

é o lugar certo para estar. Você pode explorar tudo sobre a estrutura .NET e as últimas novidades do Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot e Azure.

Mas nem tudo é tecnologia e nada de diversão. Os organizadores do VS Live! apimentam as coisas com eventos divertidos de networking, como a recepção de boas-vindas e perguntas triviais, o mix and mingle, o almoço com tópicos de mesa e a saída para a cidade na Velha Las Vegas.

E se você não puder participar desse evento, confira os outros eventos que serão realizados em Chicago (29 de abril a 3 de maio), na sede da Microsoft em Washington (5 a 9 de agosto) e em Orlando (17 a 22 de novembro).

**Local e data

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, EUA (3 a 8 de março)

**Custo

Passe de 3 dias: US$ 1.775

US$ 1.775 Passe de 4 dias: $2.275

$2.275 Passe de 5 dias: $2.775

$2.775 Passe de 6 dias: $3.275

8. Oracle DevLive

Oracle DevLive

é o seu ingresso para aprimorar suas habilidades em dados e IA. Ele está repleto de palestras e laboratórios dos principais desenvolvedores da Oracle, explorando Java, MySQL, banco de dados e Oracle Cloud Infrastructure.

Inscrever-se no DevLive também significa que você terá acesso ao CloudWorld Tour em 14 de março. Esse evento gratuito é uma boa oportunidade para obter insights práticos sobre a solução de desafios de negócios e fazer contatos com possíveis parceiros. 🤝

A melhor parte? Tanto o DevLive quanto o CloudWorld Tour não custarão um centavo - basta se registrar com sua conta Oracle gratuita.

Além de Londres, o Oracle DevLive será realizado em três outros locais: São Paulo, Brasil (3 de abril), Bengaluru, Índia (3 e 4 de abril) e Nova York, EUA (9 de maio).

**Local e data

ExCeL London, Londres, Reino Unido (12 e 13 de março)

**Custo

Grátis

9. Conferência de IA da Nvidia GTC

A

Conferência de IA GTC da Nvidia

é o ponto de encontro para discutir o futuro da IA e da tecnologia. Esse evento abrange tudo, inclusive IA generativa, aprendizagem profunda, computação gráfica, robótica e computação acelerada. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, fará uma apresentação.

Também haverá mais de 40 palestrantes, incluindo Joelle Pineau, da Meta, Bryan Goodman, da Ford, e Brad Lightcap, da OpenAI, que compartilharão insights sobre os mais recentes avanços em IA. 🦾

Além disso, você poderá participar da sessão "Conecte-se com especialistas" para conhecer as pessoas por trás dos produtos da NVIDIA, aprender sobre suas tecnologias mais recentes e fazer qualquer pergunta.

**Local e data

Centro de Convenções San Jose McEnery, San Jose, Califórnia, EUA (18 a 21 de março)

Online (18 a 21 de março)

**Custo

Passe de 4 dias (Conferência): US$ 2.495

US$ 2.495 Passe de 4 dias (Conferência e Treinamento): US$ 2.695

US$ 2.695 Online: Gratuito

QCon Londres

QCon Londres

é a sua porta de entrada para aprender sobre novas tendências, tecnologias e práticas recomendadas de software, como elas se aplicam no mundo real e como adotá-las em sua empresa. Haverá mais de 60 palestras técnicas, incluindo:

"Emerging Trends in the Frontend and Mobile Development" (Tendências emergentes no front-end e desenvolvimento móvel), por William Martins (engenheiro de Web/TV da Netflix)

"Liderança em engenharia para todos", por Tanja Lichtensteiger (diretora de engenharia de produtos da BBC)

"ChatGPT, Bard, Llama, Claude: o que vem por aí em GenAI e grandes modelos de linguagem (LLMs)", por Hien Luu (gerente sênior de engenharia da DoorDash)

Se Londres não estiver em seu radar, há sempre o QCon San Francisco, programado para 18 a 22 de novembro.

**Local e data

Queen Elizabeth II Centre, Londres, Reino Unido (8 a 10 de abril)

**Custo

£2,365

11. ICSE 2024

O

Conferência Internacional IEEE/ACM sobre Engenharia de Software

(ICSE) atrai professores e pesquisadores de software para discutir tendências e compartilhar suas experiências no campo da engenharia de software.

Para 2024, haverá 18 trilhas que abrangem pesquisa, workshops, pôsteres, engenharia de software na prática, workshops de orientação para estudantes e competições de pesquisa para estudantes.

Também haverá muita diversão, com atividades e eventos como a recepção de boas-vindas, o jantar da conferência, ioga, futebol, padel e surfe. 🏄

**Local e data

Centro Cultural de Belém, Lisboa, Portugal (14 a 20 de abril)

**Custo

Estudantes: A partir de € 625

A partir de € 625 Participantes regulares: A partir de € 1.000

Fonte aberta Summit North América

Cúpula de código aberto da América do Norte

organizada pela The Linux Foundation, é um evento abrangente para 16 microconferências. Algumas delas incluem CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open AI + Data Forum e LinuxCon.

Felizmente, também há um monte de coisas divertidas e sociais - almoço sobre mulheres e não binários em código aberto, almoço sobre diversidade Better Together, Speed Mentoring & Networking, café da manhã para participantes pela primeira vez e muito mais. 🎈

E se você não puder ir à América do Norte, há também o Open Source Summit Europe em Viena, Áustria, de 16 a 18 de setembro.

**Local e data

Seattle Convention Center, Seattle, EUA (16 a 18 de abril)

**Custo

TBD

13. Lambda Conf

Em

LambdaConf

na LambdaConf /%href/, você participará de palestras, workshops e painéis de discussão sobre uma variedade de tópicos, incluindo programação funcional, aprendizado de máquina, WebAssembly e IA, todos conduzidos por especialistas do setor.

Além da conferência principal, você poderá participar das seguintes atividades pré e pós-conferência:

Degustação de cerveja artesanal e caminhada (4 a 5 de maio)

Hackathon (8 de maio)

Workshop sobre ferrugem para iniciantes (9 a 10 de maio)

**Local e data

The Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, EUA (6 e 7 de maio)

**Custo

uS$ 500 a US$ 1.250

14. Reagir Summit

Cúpula do React

é o encontro anual para todos os assuntos relacionados ao React. Ele oferece uma mistura de workshops, encontros e saudações com palestrantes, perguntas e respostas e um show de arte em JavaScript. Se você tiver concluído um projeto de código aberto, poderá enviá-lo para o React Open Source Awards. 🏅

Além disso, você pode optar por participar do JS Nation 2024 (que se concentra no desenvolvimento de JavaScript) por uma taxa extra. Isso ocorre um dia antes da cúpula, com o evento presencial em 13 de junho e o evento remoto em 17 de junho.

**Local e data

De Kromhouthal, Amsterdã, Holanda (14 de junho)

Online (18 de junho)

**Custo

React Summit Híbrido (Regular): €560

€560 React Summit + JSNation (Regular): € 790

€ 790 React Summit + JSNation (VIP): €990

€990 React Summit + JSNation (Hospitality): €1.600

€1.600 Remoto Reagir Summit: €220

€220 Remoto Reagir Summit + JS Nation: €180

15. Universo GitHub

Universo GitHub

é onde desenvolvedores, arquitetos de software e executivos se reúnem. Neste evento, você obterá informações sobre os mais recentes produtos e recursos do GitHub.

Além disso, você poderá ter suas perguntas técnicas respondidas pela equipe do GitHub. Portanto, se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no GitHub, fique de olho na abertura das inscrições para o Universe 2024. 🕵️‍♂️

**Local e data

Fort Mason, São Francisco, EUA (29 a 30 de outubro)

Online (29 e 30 de outubro)

**Custo

Presencial : TBD

TBD On-line: Gratuito

Benefícios de participar Engenharia de software Conferências

É claro que as conferências de engenharia de software podem ser bastante caras às vezes, mas valem cada centavo para sua carreira. Veja por quê:

Oportunidades de networking: As conferências são ótimas para encontrar mentores, colaboradores e oportunidades de trabalho. Se você for tímido ou não tiver certeza de por onde começar, não se preocupe - muitas conferências oferecem atividades sociais para ajudá-lo a começar a trabalhar. As conexões que você faz podem abrir novas portas e oportunidades para sua carreira

As conferências são ótimas para encontrar mentores, colaboradores e oportunidades de trabalho. Se você for tímido ou não tiver certeza de por onde começar, não se preocupe - muitas conferências oferecem atividades sociais para ajudá-lo a começar a trabalhar. As conexões que você faz podem abrir novas portas e oportunidades para sua carreira Manter-se atualizado com as tendências e práticas do setor: O campo da tecnologia evolui rapidamente. E se você quiser obter as mais recentes atualizações tecnológicas e os padrões do setor antes que eles cheguem ao mercado, as conferências são o lugar certo. Essa percepção antecipada lhe dá uma vantagem na preparação para qualquer mudança, garantindo que suas habilidades e métodos permaneçam relevantes 💪

O campo da tecnologia evolui rapidamente. E se você quiser obter as mais recentes atualizações tecnológicas e os padrões do setor antes que eles cheguem ao mercado, as conferências são o lugar certo. Essa percepção antecipada lhe dá uma vantagem na preparação para qualquer mudança, garantindo que suas habilidades e métodos permaneçam relevantes 💪 Aprendizado de novas habilidades e tecnologias: Por meio de workshops práticos e hackathons, você adquirirá novas habilidades do zero ou explorará novas maneiras de aplicar o que já sabe. Essas sessões práticas aprofundam seus conhecimentos e deixam você com novas perspectivas para projetos atuais e futuros

Por meio de workshops práticos e hackathons, você adquirirá novas habilidades do zero ou explorará novas maneiras de aplicar o que já sabe. Essas sessões práticas aprofundam seus conhecimentos e deixam você com novas perspectivas para projetos atuais e futuros Oportunidades de desenvolvimento de carreira: Apresentar-se aos participantes da conferência, apresentar um artigo, participar de um hackathon ou participar de discussões são ótimas maneiras de mostrar suas habilidades e chamar a atenção de possíveis empregadores. E quem sabe, o emprego dos seus sonhos pode estar a apenas uma troca de cartões de visita de distância

Dicas para aproveitar ao máximo uma conferência

Para aproveitar ao máximo a sua experiência em uma conferência e obter o máximo de benefícios, você precisa ter um plano de jogo para você e sua equipe

equipe de software

. Portanto, aqui estão algumas dicas para guardar em seu bolso.

Tenha objetivos de aprendizagem claros

Identifique o que você deseja aprender ou alcançar na conferência. Seja adquirindo conhecimento sobre uma tecnologia específica ou aprimorando uma determinada habilidade, isso orientará suas escolhas de sessões e interações.

Você pode usar

Planeje sua programação

Antes da conferência, revise a agenda e marque as sessões e os workshops que se alinham com seus interesses e sua carreira. Você pode programá-las no calendário do ClickUp e definir lembretes para nunca perder um prazo. ⏰

Mantenha o controle dos contatos de rede

Ao interagir com as pessoas na conferência, você provavelmente acumulará uma grande coleção de cartões de visita. Mas os cartões de visita são facilmente perdidos e não podem ser pesquisados.

Em vez disso, transfira as informações de cada cartão de visita para o ClickUp. Isso o ajudará a manter o controle de todas as pessoas que conhecer e poderá acessar os detalhes de contato de qualquer lugar. Você pode até mesmo gravar anotações de suas conversas ou criar tarefas para lembrá-lo de entrar em contato com eles após o término da conferência.

Faça anotações

Usando uma ferramenta digital de anotações

facilita a elaboração de uma lista de verificação das atividades a serem realizadas na conferência, das principais conclusões e do acompanhamento pós-evento. E como o ClickUp é um

Gerencie suas tarefas pós-conferência

delegue algumas tarefas à sua equipe de produtos e acompanhe o progresso.

E isso não precisa ser apenas para tarefas relacionadas à conferência. Você pode usar ferramentas de gerenciamento de projetos para todos os seus softwares e

FAQs comuns

Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre conferências de engenharia de software.

O que são conferências de engenharia de software?

As conferências de engenharia de software são onde os profissionais de tecnologia se reúnem para discutir as últimas tecnologias, tendências e percepções. Elas também são perfeitas para empresas que buscam contratar os melhores talentos e para você conseguir um novo emprego.

Quais são as próximas conferências de engenharia de software em 2024?

Há muitas conferências de software de 2024 programadas todos os meses, de janeiro a dezembro. Você pode esperar conferências presenciais, virtuais e híbridas, como a NDC London (Reino Unido), a DeveloperWeek (EUA), a ConFoo (Canadá), a ICSE 2024 (Portugal) e a React Summit (Holanda).

Quais são as melhores conferências para participar em 2024?

As melhores conferências para participar em 2024 incluem a BASTA! para conhecer as últimas tendências de .NET, a Oracle DevLive para uma análise aprofundada de dados e IA, e a GitHub Universe para conhecer as últimas atualizações do GitHub.

