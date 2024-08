25 KPIs de desenvolvimento de software com exemplos

A definição de metas é inevitavelmente seguida pelo acompanhamento de como elas são realizadas. Essa é uma das principais responsabilidades de todo gerente de projeto, e os gerentes de desenvolvimento de software não são diferentes.

Os gerentes de projeto usam KPIs específicos para gerenciar projetos de desenvolvimento de software com eficiência. A velocidade de desenvolvimento, o tempo de ciclo e o lead time são todos exemplos de KPIs que podem ser usados para monitorar projetos de software.

Esses KPIs para desenvolvimento de software são seu kit de ferramentas de dados objetivos para rastrear cada etapa do ciclo de vida do desenvolvimento de software, a fim de identificar gargalos e trabalhar para a melhoria contínua.

Vamos ver como as equipes de desenvolvimento de software podem otimizar o processo de desenvolvimento com a ajuda dos 25 principais KPIs (indicadores-chave de desempenho) de desenvolvimento de software para orientar a tomada de decisões.

25 KPIs de desenvolvimento de software

Existem inúmeros KPIs adaptados a objetivos comerciais específicos e projetos em andamento. Aqui estão os 25 principais que abrangem todas as áreas para manter sua equipe de desenvolvedores à frente das metas.

1. Velocidade de desenvolvimento

Melhore as estimativas futuras do Sprint criando relatórios de velocidade precisos e visualmente atraentes no ClickUp

Meça o desempenho da equipe de desenvolvimento de software com a velocidade de desenvolvimento. Ela indica o trabalho total que sua equipe pode realizar durante um sprint (um período fixo durante o qual as tarefas devem ser concluídas).

Em um sprint, use pontos de história para calcular o esforço necessário para concluir uma tarefa em uma escala de um a dez, sendo um o mais rápido e dez o mais complicado. Ao medir cada sprint e ponto de história, você pode entender a velocidade média da sua equipe de desenvolvimento em três sprints.

Sem essa métrica, será difícil planejar, priorizar, alocar recursos e definir expectativas realistas para projetos futuros.

Velocidade de desenvolvimento = Total de pontos de história concluídos em um sprint

2. Tempo de ciclo

Rastrear o tempo de ciclo no ClickUp Tempo de ciclo é uma métrica do DevOps Research and Assessment (DORA) para medir o tempo gasto na realização de uma determinada tarefa. Ela quantifica o desempenho da equipe e estima o tempo necessário para concluir tarefas futuras.

Por exemplo, no desenvolvimento de software, o tempo de ciclo pode se referir ao tempo necessário para resolver um bug, desde o momento em que ele é atribuído a um desenvolvedor e passa pela estabilidade e pelo teste do código até ser corrigido e aprovado pela garantia de qualidade.

Essa métrica ajuda a avaliar a produtividade da equipe de desenvolvedores e identifica áreas de melhoria. É possível comparar o tempo de ciclo de cada tarefa com a duração desejada para analisar onde a equipe está falhando.

Tempo de ciclo = Hora de término - Hora de início

3. Cobertura de código

A cobertura de código, também chamada de cobertura de teste, mede a porcentagem de código testado. Essa métrica de DevOps mede a qualidade do software para fins de produção e teste.

Ela prioriza o desenvolvimento orientado por testes (TDD) e identifica bugs nos códigos. Quanto maior for a cobertura do código, menores serão as chances de bugs.

cobertura de código = (Número de linhas de código executadas por testes / Número total de linhas de código) X100_

4. Frequência de implantação

A implementação de metodologias ágeis pode dificultar a medição do desempenho da empresa, pois toda a equipe deve acompanhar métricas ágeis durante todo o ciclo de desenvolvimento. Ao acompanhar o desempenho de ferramentas de desenvolvimento de software e os processos desse processo, você pode depender do KPI de frequência de implementação.

Ele determina a velocidade com que a equipe de implementação implementa o código em diferentes departamentos, como preparação, teste e produção. Esse KPI está entre as quatro métricas do DORA e está interligado a outras, como taxa de falha de alteração, tempo de espera para alterações e tempo médio de recuperação.

Esse KPI de software fornece insights sobre a eficiência e a agilidade da equipe de desenvolvimento, define padrões de referência para melhorar as práticas de implementação e ajuda na melhoria contínua.

Frequência de implantação = Número total de implantações / Período de tempo

5. Pontuação do promotor líquido

O Net Promoter Score (NPS) mede a satisfação do cliente em uma escala de zero a dez, em que zero descreve a pior experiência do usuário e dez é a melhor.

As pessoas que classificam o software entre zero e seis são chamadas de detratoras, sete e oito são passivas e as que classificam nove ou dez são promotoras. Se o número de promotores for maior que o de detratores, então o software tem um bom desempenho.

Net Promoter Score = (% promotores) - (% detratores)

6. Tempo médio entre falhas (MTBF)

Ao tentar avaliar a confiabilidade do software, a métrica MTBF quantifica o tempo médio entre duas falhas de software.

No desenvolvimento de software, onde as falhas são inevitáveis, a métrica MTBF é fundamental para avaliar as tarefas do software e desenvolver estratégias de reparo.

Tempo médio entre falhas (MTBF) = Tempo total de atividade/Número total de falhas

7. Alterar a taxa de falhas

A medição da qualidade do software é complexa devido à sua subjetividade. A métrica Change Failure Rate fornece uma visão da qualidade do software calculando a porcentagem de implementações que levam a uma falha na produção.

Uma baixa taxa de falha de alteração indica menos bugs e alta qualidade. Por outro lado, uma taxa alta significa mais bugs e a necessidade de a equipe reformular o código.

CFR = (Número de alterações com falha/Número de alterações)/100

É simples conectar o ClickUp por meio de integrações do Git para coisas como solicitações pull

8. Tamanho da solicitação pull (PR)

O tamanho da solicitação pull é uma métrica de desenvolvimento de software que mede o número de alterações de código em uma única solicitação pull, refletindo o tamanho ou o escopo das alterações introduzidas por um desenvolvedor.

Pequenas solicitações pull são mais fáceis de revisar e processar, facilitando a integração mais rápida, fornecendo feedback mais específico e reduzindo o risco de bugs. Em contrapartida, pull requests grandes levam mais tempo para serem compreendidos, revisados e corrigidos.

9. Taxa de detecção de defeitos (DDR)

A taxa de DDR mede o número de defeitos encontrados antes do lançamento em comparação com os encontrados após o lançamento.

Use a métrica DDR para avaliar o número de defeitos não detectados pela sua equipe de testes e encontrados pelos clientes, o que afeta negativamente a experiência deles.

taxa de detecção de defeitos = (Defeitos encontrados em uma fase + Total de defeitos) X 100_

10. Rotatividade de código

Os códigos frequentemente precisam de revisão com atualizações de software e a introdução de novos recursos. A métrica de rotatividade de código mede o número de vezes que um código de software requer iteração durante um período específico. Uma maior rotatividade de código indica maior manutenção e risco.

Por exemplo, as equipes de DevOp geralmente funcionam com uma taxa média de 25% de rotatividade de código, o que indica que os códigos são 75% eficientes.

Taxa de rotatividade de código = Total de linhas de código no início - (Linhas adicionadas + linhas excluídas + linhas modificadas)/Total de linhas de código X 100

11. Simplicidade do código

Um código simples executado com êxito é superior a um código complexo que exige iterações constantes. A simplicidade do código pode ser medida usando várias métricas, como complexidade ciclomática, duplicação de código, rotatividade de código etc.

Uma boa simplicidade de código indica que o código consumiria menos tempo, exigiria menos iterações e teria menos bugs.

Não há uma fórmula direta para medir a simplicidade do código, como a complexidade ciclomática, pois é uma métrica qualitativa e não quantitativa.

12. Fluxo cumulativo

Use relatórios como fluxos cumulativos ou gráficos de burnout para entender o progresso de seu sprint

Os gerentes de desenvolvimento de software geralmente querem saber o estágio dos projetos de desenvolvimento de software. O fluxo cumulativo demonstra, por meio de diagramas visuais, se uma tarefa está aprovada, em andamento ou no estágio de backlog.

Cores diferentes retratam status diferentes. Além disso, a largura da faixa indica o tempo de ciclo. Esse KPI de desenvolvimento de software permite avaliar o status do desenvolvimento de software, identificar gargalos e calcular o esforço necessário para concluir os itens do backlog.

Leia também:_ **Como é o dia a dia de um desenvolvedor de software

13. Taxas de bugs

A taxa de bugs demarca o número de bugs identificados durante o teste de software. A maioria das equipes de desenvolvimento de software usa essa métrica para comparar as taxas de bugs entre projetos, equipes e prazos, estabelecer referências e definir metas realistas para reduzir os bugs.

Você pode analisá-las de dois ângulos: o número total de bugs detectados e a gravidade dos bugs identificados.

Taxa de bugs = (Número de bugs detectados/número total de linhas de código) X 100

14. Burndown do Sprint

Visualize os relatórios de sprint no ClickUp com gráficos de Burnup e Burndown

Meça o número total de tarefas executadas em um sprint com a métrica de burndown do sprint. Ela está entre os principais KPIs de engenharia de software que determinam o trabalho realizado durante os sprints. Reajuste o desempenho da equipe se os resultados não corresponderem às expectativas.

As empresas costumam usar gráficos de burndown de sprint e medir o tempo e a quantidade de trabalho a ser concluído em pontos de história para verificar se há desvios do progresso ideal.

15. Burndown de versão

O burndown da versão Métrica de KPI mede o progresso do lançamento do produto e prevê quantos sprints serão necessários para concluir uma versão com base nos sprints anteriores.

Use um gráfico de burndown de lançamento para avaliar se as operações estão sendo executadas dentro do prazo ou atrasadas e demonstrar o progresso do projeto para as partes interessadas.

16. Eficiência de fluxo

A métrica do indicador-chave de desempenho de eficiência de fluxo rastreia a proporção de tempo total e ativo para fornecer uma visão do período de paralisação e otimizar o fluxo de trabalho.

Eficiência de fluxo = (Tempo de agregação de valor / Tempo de execução) X 100

Tempo de agregação de valor = tempo gasto em atividades que contribuem diretamente para as necessidades do cliente, como código-fonte/testes.

Prazo de entrega total = Tempo desde que um item de trabalho entra no sistema Kanban até ser entregue ao cliente.

17. Tempo médio de reparo (MTTR)

O tempo médio de reparo refere-se ao tempo total que um sistema leva para reparar um problema ou falha. Ele inclui o tempo de reparo e teste para incorporar todo o tempo gasto até que o software esteja totalmente funcional.

Um MTTR alto em projetos de desenvolvimento de software pode levar a um tempo de inatividade não planejado.

O MTTR avalia a confiabilidade e a disponibilidade de seus sistemas e equipamentos e identifica áreas de melhoria e tendências de falhas para que os desenvolvedores de software possam otimizar as estratégias de manutenção.

MTTR = Tempo total de manutenção / Número de reparos

18. Tempo de fila

O tempo de fila é o tempo de processamento desde a emissão de um tíquete até a sua resolução. Ele se refere ao período em que o tíquete ainda está na fila e não foi endereçado ou resolvido.

Longos tempos de fila podem ser causados por falta de especialistas em controle de qualidade, comunicação interna ruim ou ferramentas e suporte insuficientes. Esse KPI mostra o grau de otimização do pipeline; portanto, quanto menor ele for, melhor.

19. Taxa de conclusão do escopo

Quanto mais rápido for o processo de conclusão de tíquetes, mais positivo será o reflexo na eficiência da equipe de desenvolvimento de software. A taxa de conclusão do escopo é uma métrica que determina o número total de tíquetes concluídos em um sprint.

Uma baixa taxa de conclusão do escopo indica processos não otimizados, metas irrealistas ou número insuficiente de membros da equipe.

20. Escopo adicionado

O escopo adicionado é uma métrica crítica para todos os gerentes de desenvolvimento de software, pois representa o número total de pontos de história adicionados após o início do sprint.

Uma alta porcentagem de escopo adicionado indica uma falta de planejamento para determinar os desafios futuros. Isso interrompe o planejamento do sprint, reduzindo a possibilidade de realizar novos trabalhos.

Para reduzir o escopo adicionado, elimine os recursos que exigem mais tempo do que a sua equipe pode dedicar. Você também pode criar uma previsão de manutenção informando o tempo e o esforço necessários para manter a função em funcionamento a longo prazo.

21. Tempo de espera

Personalize os gráficos de lead time com o ClickUp para acompanhar as métricas críticas do projeto

O lead time mede o tempo total de uma tarefa, desde a solicitação até a conclusão. Diferentemente do tempo de ciclo das equipes de desenvolvimento de software, ele também considera o tempo de espera, as aprovações e as revisões necessárias antes de a tarefa ser concluída.

Um lead time menor indica um tempo mais rápido para o mercado, maior agilidade e utilização eficiente dos recursos. Juntos, esses fatores contribuem para aumentar a satisfação do cliente.

Lead Time = carimbo de data/hora da implantação - carimbo de data/hora do compromisso

22. Esforço desperdiçado

A métrica de esforço desperdiçado mede o tempo e os recursos gastos em tarefas que não contribuem para o projeto final ou para os objetivos comerciais.

Por exemplo, se a equipe trabalhou em um recurso de software que foi considerado irrelevante após duas semanas, o esforço desperdiçado seria o valor pago a todos os desenvolvedores pelo trabalho realizado nessas duas semanas.

Para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de lançamento no mercado, meça os KPIs para o desenvolvimento de software, como o desperdício de esforço, e encontrar maneiras de reduzi-lo para o sucesso do projeto.

Esforço desperdiçado = (Total de esforço desperdiçado / Total de esforço) X 100

23. Interrupções

As métricas de interrupção medem o número total de tarefas interrompidas em um determinado período. Você também pode medir o número total de interrupções em uma tarefa para ter uma ideia mais clara.

As interrupções afetam diretamente o desempenho e devem ser medidas para se manter em cronogramas realistas. Alguns exemplos de interrupções incluem problemas técnicos, falhas no sistema, interrupções pessoais ou interrupções devido à indisponibilidade de recursos.

taxa de interrupção = (Número total de interrupções / Tempo total trabalhado) X 100_

24. Contratação e tempo de rampa

Você precisa de recursos adequados para executar o ciclo de vida de desenvolvimento de software. A contratação de uma equipe de desenvolvedores qualificados às vezes leva tempo, ressaltando a necessidade de definir expectativas realistas de realização de tarefas.

O tempo de contratação define o período entre o momento em que o candidato se candidata a uma vaga e o momento em que a aceita. Com isso, leve em conta o tempo de rampa, que se refere ao tempo entre o momento em que o candidato é contratado para uma função e o momento em que ele se torna totalmente produtivo nela.

Considere esses dois marcadores ao estimar o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

25. Data de envio prevista

As partes interessadas geralmente exigem uma data de envio estimada para a conclusão do software, e esse KPI ajuda os departamentos multifuncionais a planejar seu trabalho.

A data de envio pode mudar conforme o andamento das operações e pode ser alterada quando ocorrerem mudanças.

Leia também: Qual é a diferença entre_ OKR e KPI ?

Desafios na implementação de KPIs de desenvolvimento de software e dicas para superá-los

Escolhendo os KPIs certos

Ao definir os KPIs de desenvolvimento de software, descobrir quais são os mais relevantes para o seu projeto pode ser um desafio. Como você escolhe os indicadores-chave de desempenho mais importantes entre as várias opções?

Recomendamos começar com as metas organizacionais e os KPIs que apoiam as iniciativas estratégicas. Por exemplo, as principais áreas em que o desenvolvimento de software pode ter um impacto significativo incluem a melhoria da qualidade do produto, o aumento da satisfação do cliente e a redução do tempo de lançamento no mercado.

Os KPIs correspondentes que agregam valor comercial incluem cobertura de código, tempo de ciclo, qualidade de código, MTTR para melhorar a qualidade do produto, NPS para a satisfação do cliente e frequência de implementação para entrar no mercado.

Reúna a opinião de engenheiros, testadores, desenvolvedores, gerentes de projeto e desenvolvedores de produtos para tornar esse esforço colaborativo e aumentar a probabilidade de uma implementação bem-sucedida.

Ajustar e monitorar regularmente os KPIs

Os KPIs não são estáticos; eles devem ser ajustados regularmente de acordo com as mudanças nos requisitos e nas metas comerciais. É possível rastreá-los em planilhas; no entanto, isso tem escalabilidade limitada devido ao controle de versão, à falta de alterações automatizadas de dados e ao acesso baseado em funções.

Você precisa de um software ou modelo para rastrear e ajustar seus KPIs de desenvolvimento de software para concluir o projeto com sucesso.

Falta de alinhamento entre as equipes

Suponha um cenário em que a equipe de desenvolvimento mede e prioriza a pontuação NPS, mas se esquece de comunicá-la à equipe de suporte ao cliente. Sem esse alinhamento, a equipe de suporte pode priorizar a velocidade em detrimento da experiência do cliente, prejudicando o objetivo comercial.

Além de medir a métrica de KPI relevante, é preciso comunicá-la aos membros relevantes da equipe para que eles entendam sua importância e alinhamento com as metas da empresa.

Sem usar um painel ou software comum, como você garante que todos estejam alinhados com os KPIs e tenham autonomia para contribuir para alcançá-los?

Qualidade e precisão dos dados

O rastreamento de dados com base em planilhas tem várias deficiências, incluindo entradas duplicadas, erros de entrada manual de dados e informações desatualizadas, que podem orientar mal as decisões.

Silos de dados são criados em muitas empresas, onde cada departamento trabalha isoladamente com seus próprios dados e metodologias.

Por exemplo, a equipe de segurança cibernética da organização pode trabalhar com diferentes fontes de dados. Em contrapartida, a equipe de desenvolvimento pode ter metodologias separadas, embora essas equipes tenham um objetivo comum: reduzir as vulnerabilidades de software propensas a ataques cibernéticos.

O resultado é um cenário fragmentado sem uma única fonte de verdade. As organizações não podem subestimar a importância da higiene e da pontualidade dos dados para uma tomada de decisão sólida, especialmente quando equipes multifuncionais colaboram para um objetivo compartilhado. É essencial ter uma fonte única de verdade, com todas as equipes tendo acesso aos mesmos dados centralizados.

Como rastrear e implementar KPIs de desenvolvimento de software

Depois de conhecer os principais KPIs de desenvolvimento de software, a próxima pergunta é como você os acompanhará e implementará.

O acompanhamento dos KPIs de software é demorado e errôneo sem ferramentas eficazes que forneçam pontos de dados distintos de forma clara e acionável.

O ClickUp é uma plataforma abrangente para rastrear todos os indicadores-chave de desempenho relacionados ao seu projeto de software e garantir que eles estejam alinhados com seus objetivos comerciais e estratégicos.

Você pode personalizar os Painéis do ClickUp para rastrear os KPIs mais relevantes com dados em tempo real e inculcar a tomada de decisões eficazes e oportunas. O painel pode ser personalizado com cartões de relatório de sprint, como cartões de velocidade, cartões de burndown, cartões de burnup, fluxo cumulativo, tempo de ciclo e lead time.

Crie o centro de controle de missão perfeito para qualquer projeto com os ClickUp Dashboards

Todos esses cartões são atualizados regularmente (exceto a velocidade) para simplificar o rastreamento de KPI e medir os esforços de desenvolvimento. Esses cartões têm várias opções de personalização, incluindo fonte, intervalo de tempo, período de amostragem, quantidade de trabalho, filtros de tarefas etc.

Os ClickUp Dashboards integram dados valiosos de fontes distintas para fornecer uma ideia holística do desenvolvimento de software métricas do projeto e desempenho. Esses dados podem ser usados para tomar decisões baseadas em dados sobre o processo de desenvolvimento de software, otimizar a alocação de recursos e o processo geral de desenvolvimento.

Modelos de KPI do ClickUp

O sucesso é uma questão de estar à frente dos KPIs e, como gerente, você deve medir o que está funcionando e o que não está para sua equipe de desenvolvimento de software.

ClickUp modelos de desenvolvimento de software são projetados para o desenvolvimento de software de alta qualidade. Eles vêm com subcategorias prontas para uso, totalmente personalizáveis e ajudam a rastrear kPIs de gerenciamento de projetos com visualizações, status e campos personalizados.

Rastreie seus KPIs com o modelo de rastreamento de KPI do ClickUp

Modelo de KPI do ClickUp torna fácil a medição de KPI, seja você uma empresa iniciante ou estabelecida. Com esse modelo, você pode:

Manter-se atualizado sobre seus pontos de dados mais importantes - tudo em um só lugar para todos os seus desenvolvedores de software

Obter visibilidade dos esforços da sua equipe de desenvolvimento, acompanhando o progresso em relação às metas

Identificar tendências, acompanhar e medir o progresso de seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) com um diagrama visual

Veja como ClickUp para equipes de desenvolvimento de software simplifica a medição de KPIs:

Criar metas : Elabore metas mensuráveis e alcançáveis que se alinhem com seus objetivos de longo e curto prazo

: Elabore metas mensuráveis e alcançáveis que se alinhem com seus objetivos de longo e curto prazo Painel do ClickUp : Identifique as métricas que melhor atendem às suas necessidades e use o painel para monitorá-las

: Identifique as métricas que melhor atendem às suas necessidades e use o painel para monitorá-las Crie marcos : Rastreie as métricas você mesmo ou use ferramentas de análise automatizadas para acompanhar o desempenho em tempo real

: Rastreie as métricas você mesmo ou use ferramentas de análise automatizadas para acompanhar o desempenho em tempo real Analisar resultados: Use a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp ou a visualização do quadro para analisar os resultados e modificar as metas conforme necessário

Relacionado:_ **KPIs de gerenciamento de produtos 🎯

Impacto da garantia de qualidade nos KPIs de desenvolvimento de software

A garantia de qualidade deve ser fundamental para medir as métricas de desenvolvimento de software, desde a identificação de falhas de segurança até o teste do software para identificação de bugs.

Um processo de teste estruturado e confiável garante que a equipe de desenvolvimento corrija todos os bugs e problemas antes que o cliente use seu produto/software.

Além disso, a entrega de qualidade ideal reduz o tempo de retrabalho do código e diminui a taxa de bugs e a taxa de detecção de falhas. É por isso que recomendamos a otimização da garantia de qualidade para processos de desenvolvimento de software rápidos e tranquilos.

Meça os KPIs de desenvolvimento de software para maximizar suas chances de realização do projeto

O desenvolvimento de software é um processo iterativo que exige monitoramento e ajustes frequentes para garantir o sucesso do projeto. A definição de KPIs de desenvolvimento de software mantém todos responsáveis e garante que os esforços de desenvolvimento de software se concentrem nos objetivos comerciais.

Eles servem como a estrela do norte para as equipes de desenvolvimento de software, medindo o progresso diário e ajudando a liderança e os gerentes a entender melhor o panorama geral.

Integre o software de gerenciamento de projetos do ClickUp ao processo de entrega de software para medir o progresso, rastrear KPIs, ajustá-los conforme necessário e otimizar seu processo de desenvolvimento. Registre-se no ClickUp gratuitamente para definir e monitorar seus KPIs de desenvolvimento de software.