Como ser mais assertivo no trabalho: dicas essenciais para alcançar o sucesso

Um membro da sua equipe propõe um prazo para um projeto que você sabe que não será possível cumprir, considerando as exigências do trabalho. Nesse caso, você pode:

Ficar em silêncio. Isso levará a um trabalho de baixa qualidade, aumento do estresse e esgotamento Fale com respeito e explique por que cumprir esse prazo pode prejudicar a qualidade. Isso abordará diretamente a preocupação e mostrará sua disposição para colaborar

Claramente, a segunda resposta é a escolha mais sensata. É também a mais assertiva.

Assertividade no trabalho significa transmitir abertamente seus pensamentos e necessidades, respeitando os outros. Isso ajuda você a dizer não a tarefas que não pode realizar, pedir ajuda quando necessário e colaborar melhor.

Mas como ser mais assertivo no trabalho? Quais são os benefícios e como aplicá-la em situações da vida real?

Vamos descobrir!

O conceito de assertividade

A assertividade é uma habilidade de comunicação fundamental que transforma as interações profissionais e pessoais. Saber como ser mais assertivo no trabalho melhora a satisfação profissional e a saúde mental, levando a uma vida mais gratificante. Trata-se de equilibrar a expressão de suas necessidades e limites com uma forte ética de trabalho, sem ser agressivo ou passivo.

No entanto, a assertividade pode, por vezes, ser confundida com agressividade. Compreender a diferença fundamental entre estas duas coisas é essencial se pretende ser mais assertivo.

Assertividade vs. agressividade

Comportamento assertivo e agressivo são duas abordagens de comunicação distintas que podem afetar a dinâmica do local de trabalho. Veja como:

Assertividade envolve expressar seus pensamentos sem ser rude ou insensível com os outros. Essa abordagem é clara, direta e atenciosa, promovendo o respeito mútuo

A agressividade desconsidera os sentimentos dos outros e muitas vezes envolve hostilidade. Significa expressar suas ideias de uma forma que viola os direitos dos outros através da dominância

A agressividade no local de trabalho cria tensão, diminui o moral e prejudica a produtividade. Lidar com esse comportamento tóxico é essencial para um ambiente de trabalho saudável.

Digamos que você receba um feedback que não é construtivo. Nessa situação, uma resposta assertiva seria: "Agradeço seu feedback, mas seria mais útil se fosse construtivo. Vamos nos concentrar em maneiras específicas de melhorar."

Essa abordagem respeitosa visa resolver a questão, criando uma dinâmica mais saudável no local de trabalho. Ela reduz conflitos e cria uma reputação profissional mais promissora.

Mas uma abordagem agressiva poderia soar assim: "Suas críticas constantes são inaceitáveis e não ajudam em nada. Você precisa parar de me atacar!"

Essa resposta só vai agravar o conflito.

O que é assertividade positiva?

A assertividade positiva é o ponto ideal entre o comportamento agressivo e o passivo. Trata-se de defender com confiança a si mesmo e seus direitos, respeitando os dos outros.

Enquanto uma pessoa agressiva impõe sua agenda às custas dos outros, uma pessoa passiva negligencia suas próprias necessidades para evitar conflitos ou desconforto. Ser assertivo permite que você se expresse sem ser autoritário ou submisso.

Esse equilíbrio entre os dois comportamentos nutre a confiança e a conversa transparente, levando a um ambiente de trabalho positivo. O papel do comportamento assertivo vai muito além da construção de relacionamentos. Aqui estão alguns aspectos importantes em que a assertividade ajuda você a melhorar:

Comunicação: Ajuda você a transmitir suas opiniões com clareza e segurança

Tomada de decisão: Ajuda a tomar decisões bem informadas

Resolução de conflitos: Melhora sua capacidade de lidar com e resolver disputas

Liderança: Constitui a essência de uma liderança respeitosa e eficaz

Delegação : ajuda a distribuir tarefas e definir as expectativas certas

Gerenciamento do estresse: Capacita você a enfrentar os problemas de frente e evitar o estresse de reprimir frustrações

O papel da autoestima e da confiança na assertividade

A autoestima é a base da assertividade. Você se torna mais confiante quando confia em suas habilidades e valoriza suas contribuições.

Essa confiança e autoestima ajudam você a estabelecer limites saudáveis, comunicar-se com clareza e enfrentar os desafios de frente. Também incentivam você a tomar decisões e defender seus direitos, criando um ciclo positivo de empoderamento e crescimento.

Mas, por outro lado, o comportamento passivo pode prejudicar sua autoestima e confiança. Evitar se expressar e não se defender faz você se sentir inferior e estressado, levando à perda de oportunidades. Essa dependência da aprovação dos outros torna sua autoestima instável.

A passividade também leva ao ressentimento e à frustração em relação aos outros e a si mesmo, corroendo ainda mais sua confiança. Ela também cria um padrão de dependência, em que você se sente incapaz de agir sem garantia ou orientação externa.

É por isso que saber como ser mais assertivo no trabalho é fundamental para lidar com confiança com situações pessoais e profissionais.

Benefícios da assertividade no local de trabalho

A assertividade no trabalho tem muitas vantagens. Ela molda uma cultura de trabalho positiva, melhora a dinâmica da equipe e torna você um líder melhor. Considere estes benefícios convincentes:

Cria uma cultura de trabalho positiva

Equipes que se sentem seguras para expressar suas ideias e preocupações sem medo de julgamento são mais proativas. O comportamento assertivo promove a comunicação aberta e o respeito mútuo. Quando todos se sentem valorizados e ouvidos, a satisfação no trabalho aumenta e a colaboração floresce.

Aumenta a eficácia da liderança

Indivíduos assertivos incorporam hábitos de liderança eficazes. Eles inspiram suas equipes, resolvem conflitos e constroem unidades coesas. Essa abordagem capacita todos a contribuírem com seu melhor trabalho e também traz ao líder o respeito natural da equipe.

Controla o assédio moral no local de trabalho

O assédio moral no local de trabalho prejudica o moral, diminui a produtividade e prejudica a cultura organizacional. O comportamento assertivo é sua melhor defesa. Ele permite que você lide com os problemas de frente, criando uma atmosfera mais segura, onde todos são respeitados.

Melhora a dinâmica da equipe

A comunicação assertiva entre os membros da equipe permite o compartilhamento claro e transparente de pensamentos de maneira mutuamente respeitosa. Essa transparência leva a uma melhor resolução de problemas, maior inovação e maior coesão da equipe. Esse estilo de trabalho cooperativo reduz mal-entendidos e conflitos.

Impulsiona o crescimento pessoal e profissional

Com habilidades de comunicação assertiva, você pode defender-se com confiança. Isso ajuda você a buscar oportunidades e defender suas necessidades para abrir caminho para o crescimento. Essa abordagem impulsiona sua trajetória de crescimento.

Um estudo investigou como a assertividade e o enfrentamento do estresse afetam o esgotamento em enfermeiras recém-formadas. A pesquisa incluiu 645 enfermeiras de 17 hospitais. Eles mediram a assertividade das enfermeiras, seus estilos de enfrentamento do estresse, satisfação no trabalho e níveis de esgotamento.

Os resultados mostraram que a assertividade, juntamente com mecanismos de enfrentamento saudáveis, impactou positivamente a satisfação no trabalho e reduziu o esgotamento. Por outro lado, a assertividade inadequada (ser excessivamente agressivo) e mecanismos de enfrentamento não saudáveis levaram à insatisfação, o que contribuiu para o esgotamento.

Este estudo destaca a importância da assertividade para enfrentar os desafios do local de trabalho e ter sucesso em nossas carreiras a longo prazo.

Dica profissional: Leia sobre Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes para buscar o autoaperfeiçoamento e alcançar novos patamares.

Como se tornar mais assertivo no trabalho

Você pode aprender a ser mais assertivo no trabalho com prática consistente ao longo do tempo. Para ajudá-lo a fazer isso, aqui estão 11 estratégias de especialistas para ajudar a melhorar suas habilidades de comunicação no local de trabalho.

Colabore melhor e otimize seu fluxo de trabalho com mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

1. Comunique-se como um profissional

Ser transparente e direto ajuda você a dizer o que pensa e a colaborar melhor. Expresse suas ideias de forma clara e direta aos seus colegas e comunique-se de forma proativa.

Use frases em primeira pessoa para expressar suas próprias opiniões sem culpar os outros. Por exemplo, em vez de "Você não acredita nas minhas ideias", diga "Sinto-me desvalorizado quando você não leva em consideração minhas ideias". Essa abordagem reduz a defensividade e promove um diálogo construtivo.

Tente reduzir as lacunas de comunicação, especialmente se estiver trabalhando remotamente. Uma ferramenta poderosa de gerenciamento de projetos como o ClickUp ajuda você a se conectar e colaborar facilmente com sua equipe, independentemente da localização ou fuso horário.

Dica profissional: Evite falhas de comunicação no trabalho usando a Detecção de Colaboração do ClickUp para acompanhar as interações em tempo real. Verifique quando um colega de equipe visualiza, comenta ou edita uma tarefa em tempo real.

Esqueça o malabarismo com vários aplicativos de mensagens ou a dependência de threads de e-mail espalhadas — participe de discussões em tempo real com sua equipe usando a Visualização de bate-papo do ClickUp. Troque ideias, faça perguntas e obtenha esclarecimentos sobre dúvidas à medida que elas surgirem. Precisa resolver um problema sem esperar horas (ou dias) por um e-mail? Use a Visualização de bate-papo!

A visualização do chat do ClickUp armazena todos os seus comentários na área de trabalho do ClickUp

Além disso, você pode criar tarefas e atribuí-las a membros específicos da equipe, diretamente do chat, usando o recurso Atribuir Comentários do ClickUp. Isso ajuda a manter todos no caminho certo e garante a responsabilidade.

2. Aproveite diferentes estilos de comunicação

Compreender e utilizar diferentes estilos de comunicação aumenta a sua assertividade. Adapte a sua abordagem com base na situação e na pessoa com quem está a interagir.

Por exemplo, se um colega prefere uma comunicação direta, seja franco e claro. Para aqueles que valorizam um processo mais colaborativo, certifique-se de ouvir antes de afirmar seu ponto de vista.

O ClickUp Views permite que você alinhe seus estilos de comunicação e gerenciamento de projetos com as preferências da sua equipe e as diferentes necessidades de comunicação. Use a Visualização em Lista para categorizar tarefas em Espaços ou Pastas, classificadas por status. Se você preferir uma abordagem visual, a Visualização em Quadro do ClickUp permite arrastar e soltar tarefas, tornando o gerenciamento ágil uma tarefa fácil. Com tags, comentários e atribuições de tarefas, você pode garantir que o trabalho continue independentemente dos diferentes estilos e velocidades de comunicação.

Use o ClickUp View para visualizar tarefas em diferentes categorias e se comunicar da maneira que preferir

3. Conheça seus direitos e defenda-os

Conhecer seus direitos ajuda você a se manter firme em suas convicções e falar por si mesmo sem se sentir nervoso. Expresse sua opinião quando seus direitos, limites ou contribuições estiverem em jogo.

Por exemplo, se você se vê constantemente sobrecarregado com mais trabalho do que seus colegas, é hora de falar. Você pode dizer: "Percebi que minha carga de trabalho é muito maior do que a dos outros membros da equipe. Podemos revisar a distribuição das tarefas para torná-la justa e viável para todos?"

Essa base é fundamental para desenvolver habilidades de assertividade e garantir que seus colegas respeitem e valorizem suas contribuições.

4. Aceite o feedback; não tenha medo dele

Uma pessoa assertiva aceita feedback porque isso a ajuda a crescer e melhorar. A crítica não é uma ameaça, mas uma oportunidade de aprimorar suas habilidades e se tornar mais autoconfiante.

Aceite o feedback com humildade, seja ele positivo ou negativo. Se discordar, expresse sua opinião sem ficar na defensiva.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para tornar seu trabalho mais eficiente

Consolide todos os comentários em um só lugar para evitar que se percam na tradução. O ClickUp Docs elimina a necessidade de comentários espalhados por e-mails, documentos ou aplicativos de mensagens. Imagine receber comentários sobre uma proposta de marketing diretamente no ClickUp Doc, mantendo tudo organizado e fácil de encontrar.

O feedback está sempre associado ao conteúdo específico a que se refere. Você pode destacar seções de texto, imagens ou vídeos e deixar comentários diretamente no documento. Chega de mensagens dispersas ou arquivos perdidos — promova uma comunicação transparente.

Baixe este modelo Crie um ciclo de feedback eficaz com o modelo de feedback de funcionários da ClickUp

Dica profissional: Use o modelo de feedback de funcionários do ClickUp para coletar feedback estruturado dos membros da equipe. Colete e organize insights, promovendo uma cultura de melhoria contínua e comunicação aberta. Use este modelo para otimizar o feedback, coletar insights acionáveis e fortalecer a cultura. Vá além de apenas "bom" ou "ruim" com opções como "Oportunidades de desenvolvimento" e "Distribuição do trabalho" com este modelo totalmente personalizável.

5. Confie em si mesmo, evite a insegurança

A insegurança mina sua confiança e sua capacidade de ser assertivo. Quando você duvida de si mesmo e de suas decisões, é mais difícil defender-se. Então, como combater esse problema?

Reconheça suas conquistas e lembre-se dos seus pontos fortes. Reflita sobre os sucessos passados e as habilidades que você desenvolveu. Construir sua confiança vai melhorar sua capacidade de se afirmar.

6. Não se deixe microgerenciar

A microgestão pode minar sua confiança e impedir sua produtividade. Quando alguém monitora constantemente cada detalhe do seu trabalho, é difícil se sentir confiado e motivado.

Essa supervisão constante cria estresse e impede que você use suas habilidades em todo o seu potencial. Para evitar a microgestão, estabeleça limites claros e comunique sua necessidade de independência.

Por exemplo, se seu gerente frequentemente participa de suas reuniões com clientes sem um motivo aparente, você poderia dizer:

"Agradeço seu envolvimento, mas sinto-me confiante para lidar com as reuniões com os clientes sozinho. Podemos combinar que eu o informarei após cada reunião, em vez de você estar presente? Isso me permitirá construir relacionamentos mais sólidos com os clientes e gerenciar minhas responsabilidades com mais eficácia. '"

Tenha uma visão geral de todas as suas tarefas em andamento com a Visualização da Linha do Tempo do ClickUp

Veja quanto cada membro da sua equipe tem para fazer com a Visualização da Linha do Tempo do ClickUp. Isso permite que você garanta que as cargas de trabalho estejam equilibradas e evite o esgotamento. Ao visualizar seu projeto, você pode ajustar facilmente prazos e prioridades para manter tudo em dia e sua equipe feliz. A Visualização da Linha do Tempo permite que você tome decisões baseadas em dados para projetos bem-sucedidos e uma equipe motivada.

7. Domine a arte de dizer "não"

Recusar tarefas extras quando você está sobrecarregado é a solução para evitar o esgotamento e a redução da produtividade. Dizer não quando necessário ajuda você a gerenciar sua carga de trabalho, concentrar-se em suas responsabilidades e manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.

Ao recusar, seja claro e firme e explique educadamente por que não pode assumir o trabalho ou a responsabilidade extra.

Você pode dizer não sem realmente dizer a palavra "não". Por exemplo, digamos que você seja solicitado a assumir um novo projeto quando já se sente saturado.

Você pode dizer: "Adoraria ajudar, mas, realisticamente, não seria capaz de dar a atenção necessária a este projeto com os meus prazos atuais."

Ou propor um prazo posterior em que você poderá ajudar. Isso mostra que você é atencioso e orientado para soluções, ao mesmo tempo em que defende suas necessidades.

8. Pratique, pratique e pratique

Pratique respostas assertivas em diferentes situações para ganhar confiança e autodisciplina. Esse hábito prepara você para desafios maiores e fortalece sua capacidade de se defender.

Comece com cenários de baixo risco para afirmar suas necessidades e opiniões. Por exemplo, durante um almoço em equipe, expresse sua preferência. Você pode dizer: "Gostaria de experimentar aquele restaurante italiano novo". Essas situações sociais proporcionam um espaço seguro para refinar suas habilidades assertivas.

A dramatização também ajuda a se preparar para interações da vida real e reduz a ansiedade. Pratique com um amigo de confiança ou mesmo na frente do espelho. Dessa forma, você pode se preparar para se afirmar em várias situações.

9. Use uma linguagem positiva e poderosa

Usar uma linguagem positiva para formular suas mensagens evita mal-entendidos e promove um diálogo construtivo. Responda com sinais não verbais positivos e uma postura corporal assertiva, como fazer contato visual, ficar em pé ou sentar-se ereto e falar com calma.

Escolha palavras que transmitam seu ponto de vista sem soar agressivas. Por exemplo, evite dizer: "Você não me escuta."

Em vez disso, diga: "Valorizo discussões abertas e aprecio quando você considera minhas ideias. "

Essa abordagem incentiva os outros a ouvir sua perspectiva. Além disso, facilita uma conversa aberta sem colocar a outra pessoa na defensiva.

10. Mantenha a calma sob pressão

Gerenciar seus sentimentos em situações de alta pressão é vital para uma comunicação assertiva. Em vez de reagir impulsivamente, mantenha uma postura calma ao pensar e responder.

Pratique técnicas como respiração profunda e atenção plena. Elas ajudarão você a manter os pés no chão e ser assertivo, mesmo em circunstâncias desafiadoras.

Suponha que você esteja em uma reunião tensa. Em vez de ficar agressivo, mantenha a calma e a autoconfiança. Aborde os conflitos sem deixar que as emoções obscureçam seu julgamento. Por exemplo, diga: "Entendo que há um desacordo, mas vamos nos concentrar em encontrar uma solução"

11. Cultive a resiliência e adapte-se às mudanças

A resiliência permite que você se recupere de contratempos, mantendo a autoconfiança mesmo em adversidades. Essa convicção é essencial para se defender e afirmar suas opiniões.

Seja resiliente, aceite as mudanças e encare os contratempos como oportunidades de crescimento. Com essa mentalidade adaptável, enfrente as incertezas e os desafios com serenidade e determinação.

12. Compreender pessoas não assertivas

Reconheça que alguns colegas de trabalho podem não ser assertivos por natureza. Tente incentivá-los a se expressar e se afirmar quando surgir a oportunidade. Por exemplo, durante uma reunião, você pode se dirigir a uma pessoa passiva e dizer: "Vejo que você não compartilhou sua opinião. Sua contribuição é valiosa e eu adoraria ouvir seus pensamentos. " Isso incentiva a participação e aumenta a confiança dos membros mais quietos da equipe.

Como ser mais assertivo no trabalho: cenários da vida real

A assertividade transforma suas interações profissionais, seja em reuniões ou ao lidar com interrupções. Aqui estão alguns exemplos de como pessoas assertivas lidam com problemas comuns no local de trabalho:

Cenário 1: Você merece um aumento, mas seu chefe não percebeu

Problema: Você tem trabalhado duro e acredita que merece um aumento. Mas seu chefe não percebeu isso e você fica nervoso em abordar o assunto. Essa falta de reconhecimento leva à frustração e à diminuição da motivação.

Solução: Agende uma reunião com seu gerente para apresentar evidências de suas conquistas. Apresente seus argumentos com calma e confiança, e respalde-os com dados. Por exemplo, você poderia dizer: "Contribuí para o sucesso da nossa equipe aumentando as vendas em 20%. Isso justifica uma discussão sobre um possível aumento salarial."

Cenário 2: As solicitações de um colega estão sobrecarregando sua agenda

Problema: Um colega fica pedindo sua ajuda e atrapalhando seu fluxo de trabalho. Essa interrupção constante causa estresse e ressentimento, afetando sua produtividade.

Solução: Mantenha-se firme e recuse educadamente, oferecendo um compromisso. "Estou focado nos meus prazos e não posso ajudar com isso. No entanto, posso indicar a base de conhecimento onde você pode encontrar as informações necessárias. "

Cenário 3: Lidar com críticas duras com comportamento profissional e assertivo

Problema: Você recebe críticas duras de um colega de trabalho que parecem pessoais e injustas. Isso prejudica sua autoestima e cria um ambiente de trabalho hostil.

Solução: Evite confrontos, mantenha contato visual e busque feedback construtivo. "Agradeço sua opinião. Por favor, forneça exemplos específicos para que eu entenda como posso melhorar?"

Cenário 4: Reuniões fora do horário de trabalho estão atrapalhando seu equilíbrio

Problema: Seu gerente frequentemente agenda reuniões fora do seu horário de trabalho. A intrusão causa estresse, afeta sua saúde mental e reduz a produtividade.

Solução: Seja autoconfiante e comunique sua disponibilidade. "Estou comprometido com nossos projetos e quero garantir que estou no meu melhor. Poderíamos agendar reuniões dentro do meu horário de trabalho para manter a qualidade do trabalho?"

Cenário 5: A linguagem corporal de um colega deixa você desconfortável

Problema: O comportamento ou a linguagem corporal de um colega o deixam desconfortável. Ele faz comentários inadequados ou invade seu espaço pessoal. Mas você precisa descobrir como controlar isso sem causar conflitos.

Solução: Aborde o comportamento com respeito, mas de maneira direta e assertiva. "Fiquei incomodado com seu comentário na reunião de ontem. Por favor, mantenha nossas interações profissionais. "

Gerenciando relacionamentos por meio da comunicação assertiva

Construir relações de trabalho sólidas requer comunicação clara, respeito mútuo e limites saudáveis. A assertividade é vital para manter esses elementos e conduzir conversas profissionais. Aqui estão algumas dicas para ajudar:

Estabeleça limites: Comunique seus limites para preservar seu tempo e energia. Limites profissionais garantem que você se concentre nas tarefas sem se sentir sobrecarregado. Isso promoverá um ambiente de trabalho equilibrado

Lidar com comportamentos passivos: Aborde uma pessoa passiva com empatia e incentive o diálogo aberto. Entenda a perspectiva dela e incentive-a a compartilhar seus pensamentos

Gerenciar emoções negativas: Expresse seus sentimentos para evitar estresse e conflitos. A assertividade ajuda você a lidar com sentimentos negativos, criando um ambiente de trabalho harmonioso e eficiente

Forneça feedback construtivo: Ofereça feedback claro e específico, focado no comportamento. Isso promove uma cultura de crescimento e melhoria sem parecer um ataque pessoal

Seja consistente: A consistência em seu comportamento assertivo cria confiança entre os colegas. Ser confiável em suas respostas ajuda a manter relações profissionais

Pronto para adotar a assertividade para o sucesso na carreira?

A assertividade é o seu passaporte para o sucesso no trabalho e na vida. Dominar essa habilidade crucial melhora a comunicação, constrói relacionamentos mais fortes e impulsiona a sua carreira. Você será capaz de estabelecer limites, lidar com comportamentos difíceis e gerenciar emoções para criar um ambiente respeitoso.

Mas lembre-se de que é uma jornada de crescimento e aprendizado contínuos. Aproveite todas as oportunidades para praticar e refinar sua capacidade de se afirmar. Busque feedback e faça ajustes ao longo do caminho.

À medida que você aprende e pratica como ser mais assertivo no trabalho, aproveite o poder do ClickUp. Use esta ferramenta robusta para gerenciar tarefas, comunicar-se melhor e garantir o alinhamento da equipe. Ela ajuda você a se manter organizado e assertivo, facilitando o sucesso em qualquer situação.

Pronto para assumir o controle e ver sua carreira decolar? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e experimente a diferença que ele faz no seu crescimento profissional!