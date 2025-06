25 ideias criativas para retiros empresariais para recarregar e reabastecer

Todos nós já passamos por isso: confinados entre as quatro paredes cinzentas do nosso cubículo no escritório, realizando tarefas mecânicas. Reuniões intermináveis marcam nossa rotina monótona, e até mesmo as conversas fiadas perderam o encanto. E não é só você; toda a sua equipe está se sentindo desanimada.

Um retiro empresarial na altura certa pode tirar sua força de trabalho desse sentimento de cansaço! Ele reacende a paixão, recarrega a produtividade e ajuda os funcionários a relaxar. Então, reúna sua equipe e pegue suas mochilas, pois vamos apresentar 25 ideias para retiros empresariais.

Por que você deve planejar seu próximo retiro da empresa?

Está se perguntando se vale a pena planejar um retiro da empresa? Considere os seguintes benefícios antes de tomar uma decisão:

Construindo equipes mais fortes por meio de conexões pessoais: Sair do ambiente de trabalho habitual permite que os funcionários se conectem uns com os outros em um nível pessoal. Esse vínculo promove relações interpessoais mais fortes e melhora a comunicação e a colaboração, aprimorando o trabalho em equipe tanto dentro quanto fora do escritório

Rejuvenescimento para a criatividade e a inovação: Uma mudança de cenário e o desligamento do estresse constante do trabalho, prazos, metas, etc., permitem que os funcionários redirecionem suas energias. Esse tempo livre funciona como um reset e oferece novas perspectivas que estimulam a criatividade e a inovação por meio de novas ideias e abordagens para a resolução de problemas

Reconhecer e valorizar os funcionários: Os retiros corporativos podem marcar a conclusão de um projeto gigantesco ou ser uma simples pausa na agitação do dia a dia. De qualquer forma, eles são merecidos e bem-vindos. Isso desperta um sentimento de realização e aumenta o moral dos funcionários

Fortalecimento da cultura da empresa : experiências compartilhadas fora do trabalho fortalecem a cultura e os valores da empresa. Ao recompensar sua força de trabalho ou oferecer uma pausa, você induz um sentimento de pertencimento, ao mesmo tempo em que garante que se preocupa com o bem-estar dos funcionários

Melhorar a comunicação interna: os retiros da empresa criam equipes altamente coesas e produtivas. Afinal, outros benefícios, como a melhoria da comunicação e da colaboração em equipe, aumentam o moral e o bem-estar geral, o que tem um efeito cascata

25 ideias divertidas para retiros da empresa

Planejar um retiro da empresa é uma excelente maneira de elevar o moral dos funcionários, revigorar o espírito de equipe, reforçar a cultura da empresa e atingir os objetivos da empresa. Se você deseja relaxar e rejuvenescer ou testar sua resistência física, temos ideias para retiros da empresa que atenderão às suas diversas necessidades.

Aqui está um resumo de 25 ideias divertidas e interessantes para um retiro da empresa:

Retiros relaxantes e gratificantes

A sua equipe acabou de concluir um projeto de alta pressão com prazos apertados? Você sente que eles estão à beira do esgotamento? Provavelmente é hora de dar a eles uma pausa bem merecida! Retiros relaxantes e gratificantes elevam o ânimo da sua equipe e recarregam as energias.

Ao criar um ambiente confortável, acolhedor e motivador, você incentiva os funcionários a relaxar, descontrair e se concentrar no que é mais importante: o bem-estar deles.

1. Retiro de spa e bem-estar

Relaxe e descontraia num spa e retiro de bem-estar via Unsplash

Faixa de preço: $$$

Este retiro luxuoso tem como foco o relaxamento e a priorização do bem-estar dos funcionários. Pode incluir tratamentos de spa, refeições saudáveis e equilibradas e sessões de ioga guiadas. O local do retiro também pode ter instalações como piscinas, jacuzzis, banhos de lama e saunas, onde você pode relaxar.

Uma pausa relaxante ajudará você a desacelerar o ritmo acelerado da vida a que está acostumado, aumentar os níveis de energia, reduzir o cortisol e melhorar a saúde mental e física em geral.

Dicas para aproveitar ao máximo

Selecione uma variedade de tratamentos de spa que atendam às diferentes necessidades e preferências de cada indivíduo

Agende aulas de ioga ou fitness em grupo no início da manhã e, em seguida, promova a interação social para fomentar um sentimento de comunidade

Opte por opções alimentares saudáveis que atendam a pedidos de dietas especiais

Mantenha margens de tempo para relaxamento e socialização durante os intervalos entre as atividades

2. Retiro na natureza

Mergulhe na natureza através do Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

Torne-se um com a natureza. Respire ar fresco, aproveite a luz do sol suave, ouça os pássaros ou as ondas, toque na grama e muito mais. Essas experiências imersivas permitem que os funcionários se desconectem da tecnologia e olhem para algo além de suas telas brilhantes.

Atividades como caminhadas, acampamentos ou simplesmente passar um dia na praia são ótimas maneiras de aproximar os funcionários, pois eles compartilham seu profundo apreço pela natureza.

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha um local para o retiro rico em belezas cênicas, de acordo com as preferências da sua equipe

Planeje atividades ao ar livre que atendam aos diferentes níveis de condicionamento físico dos membros da equipe

Compartilhe um guia de bagagem para garantir que os funcionários cheguem bem preparados para o retiro

Organize eventos como contar histórias ao redor da fogueira, observar as estrelas ou se aconchegar com chocolate quente e s'mores

3. Retiro de mindfulness

Pratique a atenção plena em meio à natureza via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

O retiro de mindfulness visa cultivar a paz interior e o foco. Oficinas e atividades de mindfulness permitem que os funcionários gerenciem suas emoções, lidem com o estresse e trabalhem juntos como uma equipe. Alguns podem até mesmo desbloquear bloqueios criativos e oferecer novas perspectivas. Meditação guiada e caminhada consciente oferecem clareza de pensamento que ajuda tanto os indivíduos quanto as equipes.

Dicas para aproveitar ao máximo

Convide um coach ou facilitador qualificado em mindfulness para conduzir esses workshops e atividades

Escolha um local tranquilo, sossegado e com ambiente agradável para realizar sessões de mindfulness

Crie um ambiente tranquilo com assentos confortáveis, difusores de aromaterapia e música relaxante para acalmar os sentidos

Forneça armários para guardar os celulares e incentive os participantes a se desconectarem da tecnologia durante as sessões

4. Aula de arte

Liberte a criatividade através de aulas de arte via Unsplash

Faixa de preço: $$

Estimule a criatividade da sua equipe com um retiro artístico. Seja pintura, desenho, cerâmica ou qualquer outra atividade criativa, um retiro artístico de um dia promete uma experiência divertida e gratificante para as equipes. Você descobrirá talentos ocultos enquanto os funcionários encontram novas maneiras de se expressar. No final, você notará um aumento da confiança e da capacidade de resolução inovadora de problemas durante os projetos em grupo.

Dicas para aproveitar ao máximo

Selecione uma aula de arte que esteja alinhada com os interesses da equipe e que todos possam experimentar, mesmo que seja a primeira vez

Organize uma exposição em estilo de galeria no final do retiro, permitindo que os funcionários mostrem suas criações e se maravilhem com os trabalhos dos outros

Ofereça materiais de arte para levar para casa, para que os participantes possam continuar explorando sua criatividade recém-descoberta

Combine música animada com lanches leves e bebidas (vinho e pintura, alguém?) para criar uma atmosfera divertida

5. Voluntariado

Praticar plogging ao longo da costa é uma forma de combinar voluntariado com atividades divertidas via Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

Retribuir à comunidade é uma ótima maneira de promover a coesão da equipe. O voluntariado incentiva as equipes a trabalhar em prol de um objetivo comum ligado à responsabilidade social, ao mesmo tempo em que aumenta o moral dos funcionários. As atividades de voluntariado podem variar desde uma campanha de limpeza, trabalho em um restaurante comunitário e construção de uma horta comunitária até passar um tempo em um hospício, arrecadar dinheiro para um abrigo de animais e muito mais.

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha uma atividade voluntária que esteja em sintonia com os valores, a ética e as crenças da sua empresa e da sua equipe

Divida programas de voluntariado maiores em tarefas menores para maximizar a participação e conectar contribuições menores a compromissos maiores

Tire fotos e grave vídeos dos esforços voluntários da sua equipe e compartilhe-os nas redes sociais para aplaudi-los publicamente

Planeje uma reunião pós-atividade, como um happy hour no bar local, para comemorar a conquista da sua equipe

Retiros de team building

Sua equipe está com dificuldade para funcionar como uma máquina bem lubrificada, como era antes? Então, é hora de algumas atividades de integração. Esses retiros corporativos são projetados para unir equipes, aprimorar a comunicação e melhorar a resolução colaborativa de problemas.

Temos algumas ideias divertidas e inovadoras para fazer com que as equipes trabalhem juntas em direção a um objetivo comum, construam confiança, valorizem os pontos fortes e talentos individuais e comemorem os sucessos.

6. Desafio de sala de fuga

Sua equipe consegue trabalhar em conjunto para escapar de salas trancadas? via Unsplash

Faixa de preço: $$

As salas de fuga são um retiro clássico para a formação de equipes. Elas oferecem uma experiência emocionante e envolvente que incentiva o trabalho em equipe, a resolução de problemas e a comunicação, especialmente sob pressão. Toda a equipe deve trabalhar em conjunto para decifrar pistas, resolver quebra-cabeças e escapar da sala temática antes que o tempo acabe. Não muito diferente da experiência do mundo real, pode-se dizer.

Dicas para aproveitar ao máximo

Permita que os membros da sua equipe selecionem o tema da sala de fuga coletivamente e por unanimidade

Divida grandes grupos em equipes menores e faça com que elas competam entre si

Considere oferecer prêmios ou recompensas para a equipe vencedora que escapar mais rápido

Comemore as vitórias e as derrotas juntos e reflita sobre o desempenho da sua equipe, discutindo também os principais aprendizados, como o que eles teriam feito de diferente para obter melhores resultados

7. Caça ao tesouro

As caças ao tesouro trazem à tona o melhor da colaboração em equipe via Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

As caças ao tesouro são outra forma de catalisar a colaboração em equipe. Elas incentivam o trabalho em equipe, a exploração e a resolução coletiva de problemas para chegar primeiro à linha de chegada. Você pode organizar uma caça ao tesouro que abranja um determinado andar ou departamento, salas de reunião específicas, todas as instalações do escritório ou até mesmo toda a cidade! Tudo depende da sua capacidade de planejar o retiro.

Dicas para aproveitar ao máximo

Crie uma caça ao tesouro que inclua elementos naturais do local de trabalho ou da cidade para gerar uma sensação de descoberta em meio ao familiar

Incorpore tecnologia por meio de códigos QR, realidade aumentada, etc., para uma experiência de retiro mais interativa

Ofereça várias rotas ou níveis de dificuldade para acomodar equipes com diferentes habilidades, ritmos e preferências

Dê prêmios em categorias como "mais rápido a encontrar cinco", "equipe mais prestativa", "soluções mais criativas", "vencedor, vencedor, jantar de frango", etc.

8. Jogos de team building

Jogos como cabo de guerra focam no trabalho em equipe via Unsplash

Faixa de preço: $$

Um retiro clássico de team building inclui vários jogos e atividades para tornar a formação de equipes divertida, envolvente e interessante. Esses jogos servem como oportunidades de integração e socialização, permitindo que os membros da equipe trabalhem juntos para se comunicar, colaborar e resolver problemas em ambientes informais, para que possam aplicar isso também no trabalho.

Esses retiros de team building também têm um efeito antiestresse. Seja um jogo para quebrar o gelo, como "Duas verdades, uma mentira", ou um jogo fisicamente exigente, como "O chão é lava", os eventos de team building mantêm todos alertas!

Dicas para aproveitar ao máximo

Designe um facilitador para conduzir os jogos, debater com as equipes e maximizar o aprendizado e a integração da equipe

Incentive os funcionários a participar de atividades de integração e experimentar coisas novas

Ofereça prêmios para promover uma competição saudável, deixando espaço para diversão e risadas

Intercale atividades divertidas com pausas adequadas para lanches e interações pessoais

9. Desafios esportivos

Desafie as equipes para uma partida de basquete via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

As atividades esportivas são uma das atividades ao ar livre mais utilizadas para a formação de equipes. Elas promovem a atividade física, a competição amigável e a coesão da equipe. Também oferecem uma ótima oportunidade para sair da sala de conferências e entrar no campo de jogos para exercitar os músculos e endireitar as costas.

A escolha do esporte pode variar de uma partida amigável de futebol a aventuras emocionantes, como rafting. Não se esqueça de levar em consideração os diferentes níveis de condicionamento físico e aptidão atlética. Além disso, devem ser oferecidas modificações ou alternativas para aqueles com lesões ou limitações.

Dicas para aproveitar ao máximo

Priorize o trabalho em equipe em vez da vitória com jogos que incentivam a colaboração. Ao fazer isso, estruture equipes mistas entre projetos ou departamentos e defina metas cooperativas

Forneça equipamentos e acessórios de segurança para as diferentes atividades esportivas

Planeje um tempo de descanso após o retiro para compartilhar experiências, comemorar vitórias e compartilhar uma refeição ou uma bebida

Considere contratar um guia ou instrutor para esportes mais especializados, como arco e flecha, escalada, rafting e muito mais

10. Potluck em equipe

As refeições compartilhadas permitem que as equipes se unam em torno da comida via Unsplash

Faixa de preço: $

Boa comida é uma ótima ferramenta para aproximar as pessoas. Potlucks são ótimos retiros para equipes, pois são econômicos e celebram a cultura e a diversidade da equipe. Seja um churrasco ao ar livre ou um piquenique da empresa, potlucks cultivam um sentimento de comunidade e pertencimento.

Se você está se perguntando como um potluck é uma atividade compartilhada, ficará surpreso ao saber do elaborado processo de planejamento que ele requer. Desde acomodar necessidades alimentares especiais até criar um bufê elaborado e complementar, um potluck vai incentivar sua equipe a trabalhar em conjunto.

Dicas para aproveitar ao máximo

Incentive os membros da equipe a trazerem um prato que reflita sua própria cultura ou tradição familiar

Crie um ambiente festivo com assentos confortáveis, música e decorações

Organize uma competição de pratos em categorias como "prato mais criativo", "melhor apresentação", etc.

Jogue jogos de tabuleiro ou trivia após o jantar compartilhado para manter a socialização

Retiros de aventura e atividades

Cansado de ficar sempre sentado à sua mesa ou indo de uma sala de conferências para outra? Leve sua equipe para uma aventura! Estas ideias para retiros corporativos energizam sua equipe e, ao mesmo tempo, criam memórias duradouras. Fuja da rotina e embarque numa viagem emocionante.

Trabalhar em conjunto, superar desafios e partilhar experiências irá cultivar a confiança e um sentimento de camaradagem sem igual, dando origem a equipas mais fortes e mais unidas.

11. Retiro de viagem e aventura

Atividades como escalada são emocionantes para os viciados em adrenalina da sua equipe via Unsplash

Faixa de preço: $$$ – $$$$

Embarque em uma jornada ao ar livre e sinta a adrenalina com um retiro de aventura e atividades. Os cenários únicos proporcionam memórias duradouras que unem as equipes. Seja saltando de um penhasco em um mar azul ou observando a vida selvagem em seu habitat natural em um safári na selva, há várias maneiras de tornar este retiro da empresa emocionante e emocionante.

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha uma aventura que esteja de acordo com os interesses e o nível de condicionamento físico da sua equipe. Se necessário, ofereça várias opções de participação

Compartilhe um folheto ou um guia sobre a aventura para que todos os membros da equipe estejam bem preparados para a viagem

Considere um tempo de descanso para relaxar e refletir sobre experiências compartilhadas

Tire fotos e grave vídeos da viagem e crie uma lembrança que as equipes poderão guardar com carinho

12. Retiro em parque temático

Os parques temáticos evocam uma sensação de nostalgia e admiração infantil via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

Liberte a criança que há em você e divirta-se em um parque temático! Um retiro empresarial como esse é uma ótima oportunidade para aliviar o estresse, criar memórias e reviver a nostalgia. Você pode levar sua equipe para passear em diferentes brinquedos, shows e atrações de um parque de diversões ou visitar uma feira com jogos de carnaval, como cornhole e bobbing for apples.

Opções passageiras, como um circo itinerante, e negócios sazonais, como casas mal-assombradas ou plantações de abóboras durante o Halloween, também podem unir equipes.

Dicas para aproveitar ao máximo

Crie um itinerário em grupo que permita a todos os membros da equipe experimentar e explorar suas atrações favoritas, enquanto gerencia um intervalo para socialização, descanso e lanches

Compre passes para grupos e ganhe descontos atraentes em ingressos ou refeições

Adicione uma dose de diversão com competições amigáveis ou jogos ao longo do dia

Grave um vlog da equipe ou tire fotos com câmeras descartáveis para documentar a experiência no parque temático

13. Aventura culinária

Cozinhar juntos também envolve trabalho em equipe via Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

Boas conversas acontecem em torno de boa comida. Então, por que não usar a comida como um meio para tornar o retiro da empresa agradável? Já falamos sobre como organizar uma festa em que cada um leva um prato é uma ótima maneira de relaxar com sua equipe. Mas como você pode tornar a comida uma aventura? Pense em organizar uma aula de culinária, um concurso de chili ou uma oficina de culinária!

Dicas para aproveitar ao máximo

Comece o retiro da empresa no mercado local ou no supermercado, incentive os membros da equipe a planejar suas refeições, listar os ingredientes e preparar toda a refeição

Concentre-se em explorar diferentes alimentos, como especialidades regionais e pratos internacionais, ou siga um tema

Organize um jantar compartilhado logo após uma aula de culinária e comemore suas conquistas culinárias com uma refeição em comunidade

Organize uma competição de culinária com uma "caixa misteriosa", na qual as equipes terão que preparar pratos deliciosos usando ingredientes aleatórios para estimular a criatividade e a criatividade

14. Retiro com passeio pela cidade local

Explore os recantos escondidos da sua cidade através do Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

Explorar sua cidade em grupo oferece uma nova perspectiva — é como ver o ambiente ao seu redor sob uma nova luz! Você pode seguir uma exploração temática, como o passeio gastronômico discutido anteriormente, ou mergulhar na história, arte e cultura da cidade.

Como alternativa, a equipe pode fazer uma viagem improvisada, na qual todos exploram a cidade como se fosse um jogo. Vocês podem fazer isso a pé, de bicicleta ou até mesmo comprar um passe turístico ou um bilhete para um ônibus HOHO (hop on, hop off). Leva apenas algumas horas para apreciar novos ambientes e novas experiências, mesmo dentro do conforto da sua cidade.

Dicas para aproveitar ao máximo

Reserve ingressos para atrações populares, museus, etc., com antecedência para evitar filas e atrasos

Prepare uma lista dos pontos turísticos da cidade e transforme-a em uma caça ao tesouro ou em uma lista de coisas para fazer antes de morrer, para tornar a exploração interativa

Participe de eventos ou atividades locais para mergulhar na cultura e nas festividades da sua cidade

Permita que os membros da equipe atuem como guias enquanto exploram determinadas áreas com as quais estão familiarizados

15. Férias da empresa

As férias da empresa podem ser uma escapadela de fim de semana ou uma viagem internacional via Unsplash

Faixa de preço: $$$ – $$$$$

As férias da empresa são a melhor recompensa pelo trabalho árduo dos funcionários. É uma experiência de luxo com tudo incluído, onde você pode se desconectar do trabalho e passar um tempo de qualidade com seus colegas fora do ambiente do escritório.

Dependendo do orçamento da sua empresa, você pode planejar uma viagem para uma nova cidade — ou até mesmo para um novo país! Uma experiência tão gratificante aproxima as equipes, eleva o moral e fortalece a dinâmica do grupo.

Dicas para aproveitar ao máximo

Personalize as férias da empresa de acordo com os interesses e preferências da equipe

Compartilhe diretrizes claras sobre a disponibilidade no trabalho durante as férias da empresa para garantir uma desconexão real

Organize experiências únicas, excursões locais, passeios culturais ou atividades de aventura para tornar as férias verdadeiramente memoráveis

Equilibre as atividades programadas com tempo livre, permitindo que os membros da equipe explorem seus interesses individuais ou relaxem como preferirem

Retiros de aprendizagem e desenvolvimento

E se houvesse uma maneira de tornar o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades divertidos? Bem, nós temos ideias de retiros empresariais para isso também! Retiros de aprendizado e desenvolvimento oferecem oportunidades para sua equipe adquirir uma nova habilidade ou aprimorar uma já existente.

Eles atendem à sua necessidade intrínseca de crescimento profissional e os colocam no caminho da melhoria contínua. Equipar sua equipe com as ferramentas e o conhecimento para se manter à frente da concorrência também aumenta suas chances de sucesso.

16. Seminários e conferências do setor

Participe de seminários para sair dos limites do seu escritório via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$$$

Inscreva as equipes para participar de seminários e conferências do setor para mantê-las atualizadas sobre as últimas tendências. Isso também permite que elas interajam com colegas de outras empresas e com líderes e especialistas do setor. Essa exposição pode ser vital para melhorar o desempenho da equipe e lidar com quaisquer lacunas de habilidades.

Dicas para aproveitar ao máximo

Incentive os participantes a pesquisar os temas dos palestrantes, os perfis dos palestrantes principais e as sessões para maximizar as oportunidades de aprendizagem

Agende várias reuniões de equipe para discutir os principais aprendizados e conclusões, juntamente com possíveis aplicações dentro do seu escritório e setor

Facilite o networking profissional por meio da apresentação em grupo com colegas ou colegas de outras empresas

Desenvolva um sistema de parceiros de conferência, emparelhando colegas de diferentes origens e especializações para participar desses eventos e facilitar o intercâmbio de ideias

17. Palestrantes convidados

Convide palestrantes para retiros da empresa através do Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

Se você não pode enviar suas equipes para eventos corporativos, traga o evento para sua equipe! Convidar palestrantes para um retiro da empresa pode ser inspirador. Especialistas renomados e líderes empresariais podem compartilhar suas opiniões sobre temas relevantes do setor, estratégias práticas e histórias pessoais para motivar sua equipe e promover um aprendizado focado.

Dicas para aproveitar ao máximo

Selecione palestrantes convidados com experiência relevante e histórico comprovado

Após a palestra do especialista, abra espaço para perguntas, discussões e grupos de discussão para explorar mais a fundo os tópicos abordados pelo palestrante convidado

Grave a sessão do palestrante convidado para os funcionários que não puderam participar da sessão ou para referência futura

Ofereça oportunidades para encontros e sessões de fotos após a apresentação para tornar a experiência mais memorável

18. Workshops de desenvolvimento de competências

Workshops de desenvolvimento de habilidades têm um efeito enriquecedor na equipe via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

As oficinas de desenvolvimento de habilidades podem variar de um curso intensivo de programação a um curso de coquetelaria. Independentemente disso, elas capacitam e permitem que a equipe adquira novas habilidades relevantes para seus objetivos profissionais ou de desenvolvimento individual.

As empresas também podem realizar workshops sobre as últimas tendências em desenvolvimento de software, marketing, gerenciamento de projetos ou comunicação para permitir que as equipes se mantenham à frente da concorrência e continuem competitivas.

Dicas para aproveitar ao máximo

Faça uma análise das lacunas de competências para identificar o que falta à sua equipa e escolha um workshop que aborde essas deficiências

Ofereça uma variedade de formatos de workshops (presenciais, online, individualizados, etc.) para atender aos diferentes estilos de aprendizagem

Incentive as equipes a aplicar as habilidades recém-adquiridas ou aprimoradas no local de trabalho ou em projetos do mundo real

Recolha feedback dos participantes para avaliar a eficácia do workshop e como pode melhorá-lo ainda mais

19. Retiros para brainstorming

Desconecte-se, relaxe e deixe as ideias surgirem através do Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

Você sente que sua equipe está presa em uma rotina criativa? Você gasta muito tempo em um problema a ponto de achar que ele é insolúvel? Então, provavelmente é hora de uma sessão de brainstorming, mas com um toque diferente. Um retiro de brainstorming para empresas oferece tempo e espaço dedicados para que as equipes resolvam problemas complexos, gerem ideias criativas e desenvolvam soluções inovadoras.

A ideia é se desconectar das atividades relacionadas ao trabalho e das salas de conferência familiares para pensar fora da caixa. Você pode trocar ideias durante uma aula de ioga com cachorrinhos ou uma partida de sinuca, o importante é quebrar os padrões de familiaridade.

Dicas para aproveitar ao máximo

Use técnicas e estruturas de brainstorming para um retiro bem-sucedido

Estabeleça metas e objetivos claros para manter o foco e a direção, ao mesmo tempo em que pratica o pensamento focado e livre

Documente todas as ideias que sua equipe gerar durante a sessão de brainstorming para avaliação posterior e para garantir que nenhuma boa ideia seja perdida

Incentive a participação de todos os membros da equipe e cultive uma experiência positiva centrada na comunicação aberta para desenvolver ideias

20. Programas de mentoria

A mentoria em ambientes formais e informais estimula o envolvimento dos funcionários via Unsplash

Faixa de preço: $$$

Se você acha que sua equipe precisa de um impulso externo, pode iniciar um programa de mentoria. Trata-se de um investimento contínuo que promove o compartilhamento de conhecimento, o desenvolvimento profissional e um espírito de equipe mais forte.

Mentores experientes, internos ou externos à empresa, passam a fazer parte da equipe e trabalham com ela para oferecer apoio, orientação e conselhos. Esse retiro corporativo pode durar o fim de semana, mas o acesso à rede de profissionais experientes traz retornos para toda a vida!

Dicas para aproveitar ao máximo

Combine mentores e mentorados com base em habilidades complementares, personalidades, objetivos de carreira e aspirações

Crie um programa de mentoria estruturado com diretrizes bem definidas sobre comunicação, reuniões durante o tempo livre e resultados esperados

Organize workshops e atividades em equipe para construir relações entre mentores e mentorados

Ofereça treinamento, recursos e materiais aos mentores e prepare-os para práticas eficazes de mentoria, para que possam orientar melhor a equipe

Retiros empresariais adequados para quem trabalha remotamente

Nós entendemos, nem todas as equipes estão localizadas no mesmo lugar para participar de uma caça ao tesouro ou passeios turísticos locais. Mas estar geograficamente disperso não é impedimento para não participar de retiros da empresa! Temos opções divertidas e interativas para envolver os funcionários remotos. Desde combater o sentimento de isolamento até cultivar um sentimento de pertencimento, nossas ideias para retiros corporativos unem equipes remotas, mesmo que estejam a quilômetros de distância!

21. Noite de jogos online

Programe noites de jogos com jogos cooperativos como Fortnite ou Mario Kart via Unsplash

Faixa de preço: $

A noite de jogos online é um clássico para qualquer empresa remota. Ela reúne as equipes no mesmo terreno virtual e as incentiva a competir de forma amigável. É uma opção econômica que permite diversão e competição amigável em um ambiente descontraído e informal.

Várias plataformas oferecem adaptações de jogos de tabuleiro, jogos colaborativos e noites de perguntas e respostas, onde suas equipes podem se encontrar e socializar, apesar da distância física. Confira sites como Tabletopia, Jackbox Party Pack ou Board Game Arena para organizar sua própria noite de jogos!

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha jogos adequados para participação remota, desde jogos de tabuleiro clássicos até mistérios de assassinato virtuais

Atribua temas a diferentes noites de jogos e incentive os participantes a se fantasiarem de acordo com o tema designado para aumentar a diversão

Ofereça vouchers eletrônicos e recompensas virtuais aos vencedores para maximizar a participação entusiástica

Invista em plataformas de videoconferência com recursos de compartilhamento de tela e mensagens instantâneas para que todos possam se comunicar

22. Show de talentos virtual

Permita que os membros da equipe mostrem seus talentos através do Unsplash

Faixa de preço: $

Celebre a criatividade e a diversidade de suas equipes remotas e ofereça a elas uma oportunidade de mostrar seus talentos ocultos. Seja cantar suas músicas favoritas em uma noite de karaokê ou mostrar sua habilidade em dar nó em talos de cereja, crie um ambiente divertido e de apoio que aplauda todos os participantes. O sentimento de camaradagem resultante aumentará a coesão da equipe e a autoconfiança dos indivíduos.

Dicas para aproveitar ao máximo

Divulgue o show de talentos com antecedência para gerar interesse e criar um burburinho em torno dele, a fim de obter o máximo de participação

Incentive os funcionários a enviar suas inscrições em diferentes categorias de talentos para que você possa preparar uma lista de participantes

Convide o público a participar com aplausos virtuais, enquetes ao vivo e bate-papos instantâneos para torcer pela sua pessoa favorita

Convide um convidado ou use a votação do público para eleger as melhores performances e recompensá-las

23. Unconference

Conversa fiada em torno de uma fogueira virtual via Unsplash

Faixa de preço: $

As unconferences são um tipo de reunião orientada pelos participantes que cultiva a inovação, a partilha de ideias e a aprendizagem informal entre equipas remotas. Este evento social informal é realizado em centros de conferências virtuais, e os tópicos de discussão surgem organicamente das conversas e dos interesses dos participantes. Como tal, estimula o fluxo de conversas e permite que as equipas se coesionem.

Dicas para aproveitar ao máximo

Convide os participantes a compartilhar ideias e tópicos antes do evento para usar como pontos de partida para conversas e sugestões

Facilite discussões em grupo com diretrizes claras e tempo alocado para cada tópico, a fim de abordar vários assuntos e obter o máximo de participação

Ofereça ferramentas colaborativas, como editores de documentos e quadros brancos digitais, para enriquecer discussões focadas

Realize enquetes e pesquisas virtuais para avaliar o interesse dos participantes em diferentes tópicos e priorizar aqueles que geram maior engajamento

24. Clubes de leitura

Conecte-se com suas leituras favoritas em um clube do livro online através do Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

Os retiros virtuais para leitura de livros cultivam uma cultura de aprendizagem e autoaperfeiçoamento. Eles funcionam como uma plataforma onde os leitores compartilham seus interesses e discutem obras literárias. O estímulo intelectual proporciona uma exploração de diversas perspectivas e interpretações, ao mesmo tempo que facilita a troca de ideias, tornando-se uma ótima maneira de estreitar os laços entre as equipes.

E você não precisa sempre falar sobre livros pesados sobre produtividade, você também pode se entusiasmar com os últimos mangás ou livros de mandalas.

Dicas para aproveitar ao máximo

Compartilhe uma lista de leituras no início de cada ano ou mês para cultivar um hábito saudável de leitura. Certifique-se de que a lista selecionada inclua uma variedade de gêneros e estilos

Prepare um cronograma com antecedência e envie cópias dos livros aos participantes por correio ou correio eletrônico

Agende sessões virtuais de perguntas e respostas e debates com autores e palestrantes convidados que podem lançar uma nova luz sobre os livros escolhidos

Incentive a expressão criativa organizando atividades online inspiradas no livro — desde criar fan art até experimentar receitas

25. Caixas de assinatura

Envie pacotes com presentes para suas equipes remotas e incentive-as a se conectarem através do Unsplash

Faixa de preço: $$$

As caixas de assinatura podem ser um ótimo evento mensal para as equipes se unirem em torno de experiências compartilhadas em ambientes remotos. Crie caixas de assinatura com um tema — artesanato, apreciadores de café, domingos de autocuidado, refeições saudáveis, etc. — e deixe sua equipe aproveitar. Os funcionários podem fazer sessões virtuais de unboxing e apreciar o conteúdo ou dar asas à sua criatividade.

Dicas para aproveitar ao máximo

Se criar caixas de assinatura dá muito trabalho, invista em empresas que já fazem isso

Crie chats em grupo onde os membros da equipe possam compartilhar sua empolgação com a caixa de assinatura e agendar videoconferências para abrir a caixa

Partilhe fotos e vídeos da sua equipa a desfrutar do conteúdo da caixa de assinatura nos quadros dos funcionários e nas redes sociais

Organize competições amigáveis, como concursos de culinária virtual ou galerias de arte, e recompense os vencedores

ClickUp para impulsionar retiros empresariais

Planejar um retiro de trabalho é, sem dúvida, uma tarefa difícil. Você precisa gerenciar as confirmações de presença, contabilizar despesas inesperadas e programar atividades, tudo isso enquanto equilibra a logística — há tanta coisa para acompanhar que é quase impossível não se sentir sobrecarregado.

No entanto, isso não precisa ser assim quando você tem o ClickUp ao seu lado. Você pode tratar o retiro da empresa como qualquer outro projeto e usar o ClickUp para:

Centralização da documentação

Documente tudo no ClickUp Docs e compartilhe com os participantes da equipe

Esqueça as cadeias de e-mails e as planilhas. O ClickUp Docs é um local único para tudo relacionado ao retiro. Seja uma lista de itens a serem levados para distribuir entre as equipes que vão viajar ou uma lista do que fazer e não fazer para um evento de jogos virtuais, o ClickUp Docs reúne tudo e torna tudo compartilhável. Além disso, você pode converter facilmente esses documentos em tarefas para garantir que nada seja esquecido!

Planejamento colaborativo

Planeje suas próximas férias ou noite de jogos em quadros interativos

O planejamento colaborativo nunca foi tão fácil! O ClickUp oferece uma variedade de ferramentas de colaboração ao vivo que permitem que você trabalhe com sua equipe no brainstorming de ideias, no planejamento de itinerários, na finalização da logística ou até mesmo na organização de um evento remoto.

Imagine um espaço de trabalho compartilhado onde todos podem contribuir para as discussões adicionando notas adesivas, desenhos e imagens. O ClickUp Whiteboards é uma tela digital que permite às equipes debater ideias, planejar projetos visualmente e colaborar em tempo real.

A visualização de chat no aplicativo ClickUp mantém as equipes conectadas e promove a comunicação instantânea. As discussões podem acontecer paralelamente às tarefas, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos para atualizações e esclarecimentos.

Se você quiser pular descrições longas em textos, capture sua tela e narre seus pensamentos com o ClickUp Clips. Isso explica visualmente processos complexos, destaca recursos específicos de um software ou demonstra uma ideia de design — tudo em um videoclipe claro e conciso.

Gerenciamento de orçamento e prazos

A visualização em lista no ClickUp oferece uma análise abrangente do progresso das tarefas e dos custos associados

Gerenciar orçamentos e cronogramas é a parte mais estressante do planejamento de atividades de retiro da empresa. Mas o ClickUp elimina todo o trabalho pesado e reduz a tarefa a apenas alguns cliques. Use a Visualização de Lista do ClickUp para criar uma divisão detalhada do orçamento para custos de local, catering, transporte, etc.

Você pode definir limites, categorias de orçamento e acompanhar os gastos em tempo real. Da mesma forma, a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp mostra as várias tarefas em uma linha do tempo, ao mesmo tempo em que destaca quaisquer dependências e marcos. Além disso, a visualização do calendário no ClickUp ajudará você a gerenciar sua agenda e a de sua equipe.

Acompanhamento de inscrições e confirmações de presença

Crie formulários personalizados para aceitar inscrições e confirmações de presença em eventos da empresa

Chega de correr atrás de inscrições e confirmações! A poderosa Visualização de Formulários do ClickUp captura respostas instantaneamente e encaminha as informações para a equipe certa no momento certo. Ela vem com um Construtor de Formulários altamente personalizável que você pode usar para capturar detalhes relevantes e convertê-los em tarefas rastreáveis.

Utilizando modelos

Finalmente, você tem os modelos do ClickUp, onde não precisa reinventar a roda. Você encontrará vários modelos de planos de comunicação, modelos de gerenciamento de eventos, modelos de marketing, modelos de reuniões e briefings e muito mais.

Considere começar com as seguintes opções:

Baixe este modelo Prepare uma agenda abrangente com este modelo de agenda para reuniões de retiro para discutir os requisitos do retiro da sua empresa

Modelo de agenda para reuniões de retiro ClickUp : este modelo simplifica o planejamento de retiros da empresa, oferecendo um modelo estruturado para organizar a agenda do retiro. Deliberar sobre questões, discutir logística, definir metas e debater atividades para aproveitar ao máximo seus retiros

Baixe este modelo O modelo de planejamento de eventos do ClickUp facilita o planejamento e a organização de eventos

Modelo de planejamento de eventos ClickUp : este é um hub central para organizar o retiro da sua empresa. Com visualizações pré-definidas, como visualizações em lista e calendário, para criar tarefas, acompanhar o progresso e medir o sucesso geral do retiro. Possui recursos adicionais, como documentos e status personalizados, para planejamento colaborativo e gerenciamento eficiente

Baixe este modelo Planeje eventos e colabore para executá-los com o modelo de Planejamento e colaboração de eventos no ClickUp

Planejamento e colaboração de eventos ClickUp : concentra-se no envolvimento da equipe durante todo o retiro corporativo. Você pode aceitar sugestões de atividades ou seguir uma lista de verificação detalhada para garantir que tudo seja planejado e organizado em um ambiente colaborativo

Prepare-se, pronto, reinicie!

Esperamos que nossa lista de 25 ideias para retiros corporativos inspire você a planejar sua próxima viagem com a equipe. Lembre-se: personalizar o retiro da empresa de acordo com os interesses e objetivos da sua equipe é o segredo para garantir um sucesso retumbante.

O ClickUp oferece imensa flexibilidade na organização, planejamento e gerenciamento de retiros empresariais para várias empresas e setores, equipes de diferentes tamanhos, retiros de diferentes tipos e para orçamentos variados. Além disso, você pode integrá-lo às suas ferramentas e plataformas existentes, como o Google Agenda, para garantir que ninguém perca as atividades divertidas que você planejou. Na verdade, você só precisa de um!

Então, o que você está esperando? Inscreva-se no ClickUp e veja sua equipe voltar ao escritório com entusiasmo renovado!