Como aumentar a produtividade com o Bullet Journaling

Você acorda todas as manhãs, energizado e concentrado, pronto para enfrentar o dia com uma eficiência extremamente nítida. Você não se sente mais sobrecarregado por listas intermináveis de tarefas e prioridades dispersas. Não consegue se identificar? Então, prepare-se para isso!

Essa é a realidade de milhões de pessoas que descobriram o poder do bullet journaling.

O sistema de bullet journal - também chamado de BuJo - é uma prática de produtividade que combina o registro tradicional em diário com listas de tarefas. Algumas pessoas na mídia social chamam o BuJo de primo espiritual do KonMari. Enquanto o último ajuda a organizar seu espaço físico, o primeiro ajuda a organizar sua mente.

Combinando algo tão monótono como o gerenciamento de tarefas com a expressão criativa, o bullet journaling se tornou uma tendência de produtividade que se une a algumas das principais práticas de autocuidado dos anos 2000 - incluindo a atenção plena, a ioga e outra prática de registro em diário, as páginas matinais.

Uma simples pesquisa no YouTube ou no Instagram revela milhares de vídeos e publicações da comunidade de bullet journal que explicam como criar spreads de bullet journal, detalhando o que você pode incluir em suas entradas de bullet journal. Essa é a popularidade que ele alcançou!

Com tantos fãs, é definitivamente um método de produtividade que vale a pena experimentar.

O que é o bullet journaling?

O bullet journaling é um método de organização analógico que usa um caderno simples para registrar suas tarefas , planos e pensamentos para que você possa passar o dia e a vida com intencionalidade e foco

Uma ferramenta inovadora sobre gerenciamento de projetos e registro em diário, ele apresenta conceitos como:

Registro rápido: Um método abreviado para capturar notas rapidamente usando símbolos e abreviações

Um método abreviado para capturar notas rapidamente usando símbolos e abreviações **Coleções: listas temáticas para coisas como filmes para assistir ou livros para ler

Registro do futuro: Seções dedicadas para definir metas e planejar eventos futuros

Esse sistema personalizável ajuda a superar a sobrecarga de informações ao consolidar tarefas, ideias e reflexões em um único lugar, como um calendário mensal, reduzindo o estresse e aumentando a produtividade.

De acordo com Ryder Caroll, que inventou o método, o bullet journal é "parte organização, parte busca da alma, parte tecelagem de sonhos".

História do bullet journaling

De acordo com seu site, Ryder Carroll lançou um vídeo curto explicando o bullet journal em 2013. Em pouco tempo, sites como LifeHack.org e FastCo começaram a falar sobre o vídeo, que se tornou viral.

Em 2014, Carroll lançou uma campanha no Kickstarter para financiar seu site (bulletjournal.com) e deu a cada apoiador um caderno Leuchtturm projetado para o método bullet journal.

Em 2017, o conceito havia se tornado tão popular que Carroll chegou a dar uma palestra no TEDx sobre o assunto. Em 2018, ele lançou o livro The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, que logo se tornou um best-seller internacional.

Isso levou Carroll a lançar um caderno complementar em 2021.

Hoje, a comunidade de bullet journaling no Reddit, r/bujo, tem mais de 375.000 assinantes. Os fãs frequentemente compartilham vídeos do YouTube e publicações sociais sobre seus bullet journals.

Leitura sugerida: The Bullet Journal por Ryder Carroll

Para saber mais sobre o método bullet journaling e como ele pode melhorar sua vida, leia The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future de Ryder Carroll.

via Amazon O livro está disponível em mais de 28 idiomas e foi elogiado por todos na comunidade de produtividade. Mas ninguém pode explicar melhor a declaração de tese do que o próprio autor:

Cada Bullet Journal se torna outro volume na história de sua vida. Ele representa a vida que você deseja viver? Se não, então aproveite as lições que você aprendeu para mudar a narrativa no próximo volume._

Ryder Carroll

O livro se aprofunda no conceito de "vida intencional", em que você se concentra no que é mais importante e cria uma vida que se alinha com seus valores. O livro é dividido em três partes:

Rastrear o passado : Criação de um registro de seus pensamentos, tarefas e realizações

: Criação de um registro de seus pensamentos, tarefas e realizações **Ordenar o presente: desenvolver um sistema para gerenciar suas tarefas diárias e encontrar clareza

Projetar o futuro: Definir metas significativas e dividi-las em etapas acionáveis

O livro também inclui muitas dicas úteis, como o registro rápido (para fazer anotações rápidas) e a personalização do diário para criar seu próprio sistema.

No geral, pode ser uma ótima leitura para quem deseja saber mais sobre o conceito original de bullet journaling antes que a mídia social e os gurus da produtividade o adaptassem para a versão mais popular que é popular atualmente.

Os principais componentes do bullet journaling

O bullet journaling se baseia em alguns elementos fundamentais - alguns são usados diariamente para organização e revisões, enquanto outros fornecem um roteiro anual.

Coleções: Essa é uma lista temática de tarefas ou um conjunto de páginas dedicadas a tópicos específicos, como uma meta, um hobby ou um projeto Índice: Funciona como um índice, listando todas as páginas importantes e seus respectivos números de página para facilitar a consulta **Registro futuro: oferece uma visão geral anual para acompanhar os próximos eventos, aniversários e prazos ao longo dos meses Registro mensal: Este é um detalhamento do mês atual, geralmente com uma grade de calendário para eventos e uma lista de tarefas e metas mais detalhadas Registro diário**Este é o seu planejador diário, no qual você lista as tarefas e prioridades diárias

Carroll também sugere o uso desses símbolos para identificar o status ou a prioridade de uma tarefa:

Um ponto (-) para marcar uma tarefa

Uma cruz (x) para dizer que uma tarefa foi concluída

Um asterisco (*) para destacar uma tarefa importante

Um círculo (o) para diferenciar uma tarefa de um evento

Um sinal de maior que (>) para dizer que você está transferindo a tarefa para o próximo dia ou semana

Um sinal de menor (<) para indicar que você está transferindo uma tarefa para o dia ou a semana anterior

Embora esses sejam os elementos básicos de um bullet journal, você também pode personalizá-lo ainda mais com alguns rastreadores ou mini-diários. Alguns exemplos são:

Rastreador de gratidão

Planejador de refeições

Rastreador de orçamento e despesas

Rotina de cuidados com a pele

Rastreador de hábitos

As opções são infinitas.

Benefícios do Bullet Journaling

A melhor coisa sobre o bullet journaling é que ele é um rastreador holístico e um ritual de autocuidado. Não consome tanto tempo quanto escrever cinco páginas todos os dias e aborda tanto suas metas práticas quanto sua saúde emocional em um só lugar.

Treinador de vida britânico e fundador do Life Clubs Nina Grunfeld diz:-

Limpar a cabeça com algo como um bullet journal ajuda a se concentrar e a ficar mais calmo.

Nina Grunfeld

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o método BuJo pode melhorar sua vida para melhor:

Sistema personalizado : O BuJo lhe dá a liberdade de adicionar sua própria personalidade à lista de tarefas para que você possa criar um sistema que funcione para você

: O BuJo lhe dá a liberdade de adicionar sua própria personalidade à lista de tarefas para que você possa criar um sistema que funcione para você Mais clareza : Como o bullet journaling o ajuda a dividir grandes metas em pedaços pequenos, ele o ajuda a se concentrar no que realmente importa

: Como o bullet journaling o ajuda a dividir grandes metas em pedaços pequenos, ele o ajuda a se concentrar no que realmente importa Gerenciamento do tempo : Entre o trabalho, os afazeres e a rolagem da desgraça, administrar o tempo pode ser uma luta. O bullet journaling pode ajudá-lo a visualizar suas tarefas e prazos para que você possa programar seu dia e evitar confusões de última hora

: Entre o trabalho, os afazeres e a rolagem da desgraça, administrar o tempo pode ser uma luta. O bullet journaling pode ajudá-lo a visualizar suas tarefas e prazos para que você possa programar seu dia e evitar confusões de última hora Rastreamento de hábitos : Seja para começar uma nova aula de ginástica ou aprender um idioma, você pode criar um sistema em seu bullet journal para acompanhar o progresso e manter-se motivado. Além disso, seu bullet journal não fará com que você se sinta culpado

: Seja para começar uma nova aula de ginástica ou aprender um idioma, você pode criar um sistema em seu bullet journal para acompanhar o progresso e manter-se motivado. Além disso, seu bullet journal não fará com que você se sinta culpado Biblioteca de recursos : Um BuJo também pode ser um ótimo lugar para manter o controle de suas listas de leitura, como livros, artigos e outros recursos que você deseja guardar para mais tarde. Por exemplo, se você for um profissional de marketing, talvez queira salvar ummodelo de redação de conteúdo ou uma estrutura de posicionamento que você possa consultar posteriormente

: Um BuJo também pode ser um ótimo lugar para manter o controle de suas listas de leitura, como livros, artigos e outros recursos que você deseja guardar para mais tarde. Por exemplo, se você for um profissional de marketing, talvez queira salvar ummodelo de redação de conteúdo ou uma estrutura de posicionamento que você possa consultar posteriormente Reflexões diárias: O bullet journaling pode ser um espaço para refletir e se informar. As revisões semanais podem ajudá-lo a identificar áreas de melhoria e ajustar suas metas - um estímulo à atenção plena em menos de 15 minutos por dia

Agora, vamos dar algumas dicas sobre como iniciar sua jornada com o bullet journaling.

Dicas para um bullet journaling eficaz

A vantagem do bullet journalling - como todos os métodos de autocuidado - é que você melhora com a prática. Mas aqui estão algumas dicas para você começar a usar seu novo bullet journal.

Programe um horário para revisões pela manhã e à noite

Integre seu bullet journal em sua rotina diária para criar consistência. Sessões de revisão podem ser muito úteis nesse caso.

**Revisão matinal (5 a 10 minutos)

Revise seu registro diário (e semanal) para o dia seguinte

Priorize as tarefas e destaque o que for importante

Reserve algum tempo para tarefas importantes

**Revisão noturna (5 a 10 minutos)

Reflita sobre seu dia. Você concluiu todas as suas tarefas?

Migre as tarefas não concluídas para o registro do dia ou da semana seguinte

Anote quaisquer anotações, ideias ou reflexões do dia

Preencha seus rastreadores e seu diário de gratidão (se tiver um)

Templatize layouts

**Economize tempo e esforço criando layouts que podem ser facilmente replicados em um diário em branco. Eles podem melhorar seu processo de criação de diários, e você não precisa pensar em novos designs, temas ou ideias para cada mês ou layout. Uma coisa que você pode fazer é usar arquivos imprimíveis de recursos on-line.

Quer fazer isso você mesmo? Crie um modelo para cada um dos seus registros mensais, semanais, diários e vários rastreadores. Digitalize-o e reutilize-o para todos os meses. No final do ano, você pode encaderná-lo em um caderno.

Outra ideia é comprar bullet journals pré-formatados. Entretanto, eles podem não ter flexibilidade.

Invista em artigos de papelaria de boa qualidade

Como o bullet journaling é um processo analógico, as ferramentas certas podem fazer uma grande diferença em sua experiência de bullet journaling. Aqui está o que você deve considerar:

Caderno: Escolha um caderno com papel de boa qualidade, à prova de sangramento, que possa manusear canetas, marcadores e esboços. Um caderno de grade também pode ajudá-lo a criar layouts limpos e alinhados sem uma régua

Escolha um caderno com papel de boa qualidade, à prova de sangramento, que possa manusear canetas, marcadores e esboços. Um caderno de grade também pode ajudá-lo a criar layouts limpos e alinhados sem uma régua Canetas e marcadores: Opte por canetas que escrevam suavemente e não borram o papel. Os marcadores podem ajudá-lo a categorizar tarefas ou a distinguir visualmente informações importantes.

Opte por canetas que escrevam suavemente e não borram o papel. Os marcadores podem ajudá-lo a categorizar tarefas ou a distinguir visualmente informações importantes. Outros elementos artísticos : Faça um estoque de fitas adesivas,notas adesivasadesivos e lápis de cor para que você possa embelezar seu diário, se desejar

: Faça um estoque de fitas adesivas,notas adesivasadesivos e lápis de cor para que você possa embelezar seu diário, se desejar Uma bolsa: Adicione uma bolsa no verso do diário para armazenar canhotos de ingressos, anotações ou qualquer outra lembrança que queira guardar como recordação

Comece pequeno

O bullet journaling tem tudo a ver com a criação de um sistema que funcione para você. Não tente copiar as planilhas elaboradas que você vê on-line. Para a maioria dessas pessoas, o bullet journaling é mais um trabalho do que uma prática de autocuidado.

Veja a seguir como começar com calma:

Comece com um registro básico do futuro e um registro mensal

Registre algumas tarefas essenciais por dia

Adicione gradualmente rastreadores ou outros elementos à medida que se sentir confortável com o sistema

Lembre-se de que seu bullet journal é uma ferramenta pessoal, portanto, você pode se divertir personalizando-o como quiser!

Uso popular e exemplos de bullet journaling

Veja como os verdadeiros praticantes do bullet journal praticam e aprimoram a técnica. Isso lhe dará ideias para personalizar seu próprio bullet journal.

Distribuição mensal

Uma página simples e divertida que é fácil de fazer e tem boa aparência. Além disso, você não precisa de nenhum material artístico extra.

via Pinterest Quer algo mais minimalista? Aqui está uma pasta super simples e sem frescuras que você pode criar em menos de cinco minutos.

via Pinterest

Layout semanal

Esse layout semanal básico com tarefas, projetos e até mesmo um calendário pode ser um ótimo (e descomplicado) complemento para seus modelos do BuJo.

via Pinterest No entanto, se estiver se sentindo criativo, isso também pode ser tentado:

via Pinterest Agora que já cobrimos o básico, aqui estão alguns rastreadores que você pode incluir para tornar seu bullet journal mais seu.

1. Rastreador de hábitos

Um rastreador de hábitos ajuda você a visualizar as tendências de seus hábitos, como quando você é produtivo e quando não é. Você também pode combiná-lo com um rastreador de humor para identificar como seu humor afeta seus hábitos.

via PinterestModelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp também pode ser útil se você estiver procurando uma alternativa de rastreador de hábitos digitais. Faça o download deste modelo

2. Planejador de refeições

Outra adição popular do BuJo é o planejador de refeições. Ele facilita a resposta à pergunta "o que comer hoje" e também pode ajudá-lo a planejar suas compras de supermercado.

via PinterestModelo de planejamento de refeições do ClickUp pode ser uma ótima ferramenta para planejar suas refeições com antecedência e comer de forma mais saudável.

Simplifique as compras de supermercado, a organização de receitas e a preparação de refeições com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

O modelo inclui espaço para planejar suas refeições para a semana, criar uma lista de compras e controlar os ingredientes. Você também pode usá-lo para colaborar com outras pessoas no planejamento de refeições. Faça o download deste modelo

3. Rastreador de despesas

Vamos concluir esta seção com o rastreador de despesas muito útil. O modelo abaixo, por exemplo, ajuda você a categorizar suas despesas como fixas e variáveis e oferece uma página para acompanhar suas economias.

via PinterestModelo de orçamento pessoal do ClickUp também pode ajudá-lo a controlar suas receitas e despesas mais detalhadamente, permitindo que você identifique as áreas em que pode reduzir os gastos e incentivando-o a economizar para atingir suas metas.

Acompanhe suas finanças e seu progresso no caminho para alcançar maior independência financeira com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Use-o para começar a criar e manter um orçamento. Faça o download deste modelo

Desafios no uso do Bullet Journaling

Embora o método do Bullet Journaling ofereça uma saída para você acompanhar suas metas e se expressar de forma criativa, ele apresenta alguns desafios:

Encontrar seu sistema : O bullet journaling oferece muita flexibilidade, o que pode ser muito complicado no início. Pode levar algum tempo para experimentar diferentes layouts e rastreadores - hábito, humor, trabalho, gratidão - para descobrir quais deles você precisa incluir em seu diário

: O bullet journaling oferece muita flexibilidade, o que pode ser muito complicado no início. Pode levar algum tempo para experimentar diferentes layouts e rastreadores - hábito, humor, trabalho, gratidão - para descobrir quais deles você precisa incluir em seu diário Manter-se consistente : O bullet journaling é um hábito diário que traz benefícios a longo prazo, portanto, você precisa se manter fiel a ele dia após dia

: O bullet journaling é um hábito diário que traz benefícios a longo prazo, portanto, você precisa se manter fiel a ele dia após dia Comparar sua distribuição com a de outras pessoas : As mídias sociais estão repletas de páginas de bullet journal incrivelmente criativas. Isso pode fazer com que seu diário pareça não ser bom o suficiente

: As mídias sociais estão repletas de páginas de bullet journal incrivelmente criativas. Isso pode fazer com que seu diário pareça não ser bom o suficiente Buscando a perfeição : O foco na estética na comunidade de bullet journaling pode levar a muitas repetições. Lembre-se de que ele deve ser uma ferramenta funcional, não uma obra de arte

: O foco na estética na comunidade de bullet journaling pode levar a muitas repetições. Lembre-se de que ele deve ser uma ferramenta funcional, não uma obra de arte Registro do tempo : A criação e a manutenção de um bullet journal podem levar tempo, especialmente quando se está começando. Seja realista quanto ao tempo que você pode dedicar a ele todos os dias. E comece aos poucos, com apenas o básico. Você pode adicionar layouts e rastreadores complicados mais tarde

: A criação e a manutenção de um bullet journal podem levar tempo, especialmente quando se está começando. Seja realista quanto ao tempo que você pode dedicar a ele todos os dias. E comece aos poucos, com apenas o básico. Você pode adicionar layouts e rastreadores complicados mais tarde Tarefas móveis: O bullet journaling tem tudo a ver com escrever e reescrever coisas. É provável que você transfira eventos da visualização anual para a mensal e para a semanal e mova tarefas de um dia para outro, e assim por diante. Isso pode ser entediante

Para superar esses desafios, temos uma solução que pode tornar o bullet journaling divertido.

Como implementar o bullet journaling no ClickUp

As páginas perfeitas - com washi tapes, layouts temáticos e adesivos - exibidas on-line podem criar uma sensação de pressão para quem está começando a usar o bullet journaling (ou para quem não tem inclinação artística).

De repente, você está se concentrando mais na estética de sua página e na criação de bullet journals elaborados em vez de seu objetivo principal - organizar sua vida. Além disso, criar esses layouts mês após mês pode levar muito tempo.

via Reddit A solução para esse dilema? Ir digital com seu diário .

Uma opção é usar o ClickUp, uma plataforma de produtividade e gerenciamento de tarefas. Ela oferece um aplicativo móvel, modelos e até mesmo assistência de IA para ajudá-lo a organizar melhor sua vida.

Além disso, com uma ferramenta como o ClickUp, você não precisa anotar as tarefas novamente toda vez que as reagendar.

Aqui está Matt Ragland mostrando às pessoas como ele faz um bullet journaling usando o ClickUp.

E nós lhe mostraremos como você também pode fazer isso - em quatro etapas simples.

1. Crie uma lista de tarefas principal (também chamada de Brain Dump)

Você pode ir para Tarefas do ClickUp e crie uma lista de tudo o que você deseja fazer. Adicione todas as suas tarefas - grandes, pequenas, hobby, trabalho - a ela. Não importa o aspecto de sua vida que ela abrange ou quando você planeja realizá-la.

Adicione todas as suas tarefas com datas de vencimento ao ClickUp Tasks

Também é possível criar uma seção separada para eventos - aniversários, datas comemorativas e viagens. Você pode categorizar essas tarefas com base na prioridade ou no aspecto delas em sua vida usando tags.

2. Mover tarefas para a visualização de calendário

Agora que você adicionou uma data de vencimento para cada tarefa, pode alternar para Visualização do calendário do ClickUp do ClickUp. Simples, não é?

Visualize suas tarefas como um layout mensal no ClickUp com uma visualização de calendário

3. Configure um registro diário

Depois de organizar sua lista de tarefas mensal, a próxima etapa é criar um registro diário. Você pode usar o Modelo de planejador diário do ClickUp para acompanhar seus hábitos diários juntamente com as tarefas específicas que você adicionou para o dia.

Planeje seu dia e mantenha-se no caminho certo com o modelo de planejador diário do ClickUp

Com esse modelo, você pode:

Definir tarefas recorrentes para hábitos como fazer exercícios ou tomar suas vitaminas

como fazer exercícios ou tomar suas vitaminas Categorizar tarefas com etiquetas personalizadas para que você possa identificar rapidamente se uma tarefa é relacionada ao trabalho ou pessoal

para que você possa identificar rapidamente se uma tarefa é relacionada ao trabalho ou pessoal Visualizar todas as tarefas em um calendário para ter uma visão geral de como será o seu dia

para ter uma visão geral de como será o seu dia Monitore o progresso de seus hábitos com um rastreador de progresso ou até mesmo metas de marcos

O uso desse modelo também oferece vários benefícios:

Redução dos níveis de estresse

Melhor gerenciamento do tempo

Priorização de tarefas mais fácil

Comunicação e colaboração aprimoradas

Maior produtividade

No modelo, você também pode adicionar status personalizados (Aberto e Concluído), visualizações personalizadas (Todas as tarefas, Calendário e Comece aqui) e campos personalizados para monitorar suas tarefas diárias e manter-se organizado. Fique tranquilo, pois esse modelo o tornará mais produtivo em suas tarefas diárias. Faça o download desse modelo

4. Pratique a atenção plena com o ClickUp Docs

Agora que você concluiu os aspectos organizacionais, a próxima etapa é adicionar seus diários, como páginas de atenção plena ou de gratidão, ao Documentos do ClickUp . Você pode criar um wiki no Docs com uma nova página para cada entrada ou simplesmente usar uma tabela com a data e a entrada de gratidão.

Adicione páginas aninhadas para registrar seus pensamentos ou adicionar entradas de gratidão com o ClickUp Docs

Você também pode usar o Cérebro ClickUp -o assistente de IA integrado do ClickUp - para pesquisar tarefas ou até mesmo ajudá-lo com modelos e prompts de brainstorming ou analisando os registros do seu diário.

Torne o bullet journalling mais conversacional com o ClickUp Brain

Além disso, você pode usar o ClickUp Docs para coisas como registro rápido, criar seus tópicos ou lista de coleções, e muito mais.

Torne-se digital com seu Bullet Journalling usando o ClickUp

Se você prefere ferramentas digitais às analógicas, mas ainda quer se beneficiar do bullet journalling, o ClickUp pode ajudar.

Além disso, com ferramentas como o ClickUp Brain, você pode ser ainda mais analítico com seu progresso diário, obter respostas para perguntas como quantos dias consecutivos você completou um hábito e muito mais. Registre-se no ClickUp gratuitamente e configure seu bullet journal em menos de 20 minutos.