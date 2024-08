Como gerenciar a ansiedade com o método Brain Dump

É domingo à noite e você está temendo a semana que se inicia. Sua mente está cheia de prazos, reuniões e uma lista de tarefas cada vez maior. Ao sentar-se com uma xícara de chá para relaxar antes de dormir, seus pensamentos se recusam a se acalmar.

Esse cenário é muito familiar para muitos de nós.

Mas e se disséssemos que existe uma maneira simples de domar a onda avassaladora de ansiedade e obter clareza mental? Conheça o método Brain Dump (despejo cerebral) - um exercício simples de escrita que organiza seus pensamentos e acalma a tagarelice da mente.

Neste artigo, discutiremos como esse método funciona e como você pode incorporá-lo à sua agenda diária. Vamos começar!

O que é um Brain Dump?

O método de brain dump é uma técnica de produtividade e organização que ajuda a limpar a mente e a aumentar a energia mental, transferindo pensamentos, ideias, tarefas e preocupações para o papel ou para um documento digital.

Não há uma estrutura ou padrão específico; você deixa seus sentimentos fluírem livremente sem ser crítico ou analítico.

Quando muitos pensamentos e tarefas ocupam seu espaço mental, isso pode sobrecarregá-lo, diminuir a produtividade e levar a mais estresse. Externalizá-los reduz potencialmente a desordem mental e a carga cognitiva. Com os pensamentos que o distraem fora do seu caminho, você pode se concentrar melhor, controlar a ansiedade e fazer mais coisas.

O Brain dump oferece visibilidade de todos os seus pensamentos e tarefas em um só lugar, de modo que é mais fácil organizá-los por prioridade.

Brain Dump: A origem

A prática de escrever diários ou diários é popular há séculos.

Se observarmos os primeiros exemplos de diários (mais tarde publicados para consumo público) dos séculos XVI e XVII, eles eram usados principalmente para registrar eventos históricos e, às vezes, como um modo de autoexpressão.

Enquanto poetas e autores recorriam à escrita para canalizar seus pensamentos mais íntimos, o impacto da escrita sobre a saúde mental ainda não havia se tornado um tema de discussão.

➡️ A exploração da escrita como forma de terapia começou formalmente na década de 1960, quando o psicoterapeuta Ira Progoff desenvolveu o Intensive Journal Method para o autodesenvolvimento - uma abordagem estruturada de registro em diário que vai além de simples reflexões diárias.

Ele descobre sentimentos latentes e incentiva a autoexploração profunda e o crescimento pessoal por meio uma série de exercícios **Progoff falou detalhadamente sobre esse método em seus livros At a Journal Workshop e The Practice of Process Meditation: The Intensive Journal Way to Spiritual Experience.

➡️ Avançando rapidamente para a década de 1980, o professor de psicologia James Pennebaker foi pioneiro na abordagem da "escrita expressiva". Sua pesquisa estabeleceu que quando as pessoas se envolvem em uma escrita expressiva e focada sobre eventos traumáticos ou profundamente emocionais durante várias sessões, elas geralmente experimentam uma melhora no bem-estar físico e mental. O processo de escrita atua como uma forma de catarse ou purgação.

curiosamente, Taylor Swift certa vez se referiu à experiência de escrever músicas sobre experiências dolorosas como sendo semelhante a sugar o ' veneno de uma picada de cobra' . Bastante semelhante ao que a pesquisa de Pennebaker concluiu!

➡️ Em 2002, em seu livro Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivity_ , David Allen explorou a ideia de um brain dump, embora não tenha usado essa terminologia exata. Ele falou sobre seguir o sistema de cinco etapas do Getting Things Done (GTD), a primeira das quais é chamada de Captura. Durante essa etapa, **você precisa capturar as coisas que passam pela sua mente em uma "caixa de entrada" fora do seu cérebro. Ele se refere a esse processo como 'Mind-Sweep'

Em breve, vamos apresentar a estrutura do GTD em detalhes. Antes disso, vamos examinar algumas novas pesquisas sobre o método de despejo cerebral.

Pesquisa atualizada sobre brain dump

Veja a seguir o que estudos recentes têm a dizer sobre a prática do brain dump ou registro em diário:

Um artigo de pesquisa de 2017 explorou se a escrita na hora de dormir com foco em tarefas futuras (lista de afazeres) ou em realizações passadas (lista de concluídos) afeta o início do sono. 57 jovens adultos escreveram por cinco minutos antes de dormir em um ambiente controlado. Os resultados mostraram que os que escreveram listas de tarefas adormeceram mais rapidamente do que os que escreveram atividades concluídas. Especificamente, o detalhamento das tarefas na lista de afazeres foi correlacionado com o início mais rápido do sono, enquanto o oposto foi verdadeiro para as atividades concluídas. De acordo com essa pesquisa, escrever uma lista de tarefas específicas por cinco minutos antes de ir para a cama pode ajudá-lo a dormir mais rápido , em comparação com refletir sobre as tarefas concluídas

, em comparação com refletir sobre as tarefas concluídas Em 2018,outro estudo descobriu que o Positive affect journaling (PAJ), uma intervenção de autorregulação focada na emoção, reduziu o sofrimento mental entre pacientes com várias condições médicas . Os sintomas depressivos dos pacientes foram reduzidos após um mês

. Os sintomas depressivos dos pacientes foram reduzidos após um mês Um estudo de 2021 concluiu, com base em um estudo de controle randomizado, que sete dias de diário de gratidão consciente podem reduzir o sofrimento psicológico em pacientes com câncer em estágio avançado

Mais pesquisas estão em andamento, mas é seguro dizer que eliminar os pensamentos intrusivos de sua cabeça pode melhorar sua qualidade de vida.

Leitura sugerida: Getting Things Done, de David Allen

via Amazônia Nesse livro, David Allen discorre sobre a Sistema GTD (Getting Things Done) . Ele desenvolveu essa estrutura para ajudar as pessoas a organizar tarefas e compromissos de forma eficaz, reduzir o estresse e aumentar a produtividade.

Aqui está uma visão geral de suas cinco etapas:

Captura: A primeira etapa do GTD é capturar todas as suas tarefas, ideias e pensamentos em um sistema confiável fora do seu cérebro (Mind-Sweep). Isso envolve coletar tudo o que está ocupando espaço em seu espaço mental. Você pode fazer isso usando ferramentas físicas, como cadernos, ou ferramentas digitais, como aplicativos de anotações Esclarecer: Uma vez capturado, você precisa esclarecer cada item. Pergunte a si mesmo: O que é isso? É acionável? Se sim, qual é a próxima ação? Se não for acionável, decida se é algo que você deve armazenar para referência, delegar, colocar em espera ou simplesmente descartar Organizar: Organize as tarefas e ações esclarecidas em categorias ou listas. O GTD sugere o uso de listas como Projetos (tarefas de várias etapas), Próximas Ações (tarefas de uma única etapa que podem ser executadas imediatamente), Aguardando (tarefas delegadas ou aguardando outras pessoas), Algum Dia/Meio Dia (tarefas que você deseja considerar para o futuro) e Calendário (ações específicas com uma data ou restrição de tempo) Refletir: Revisar e atualizar regularmente suas listas e compromissos. Isso mantém seu sistema GTD atualizado e garante que você esteja se concentrando nas coisas certas. As revisões semanais são úteis no GTD para reavaliar as prioridades e manter-se no caminho certo Envolver-se: Por fim, envolva-se ativamente com suas tarefas e compromissos com base nas listas e prioridades que você definiu. O sistema GTD incentiva você a se concentrar em uma tarefa de cada vez e enfatiza a conclusão de ações em vez de apenas gerenciá-las

A ideia central por trás do GTD é limpar sua mente da desordem, externalizando tarefas e compromissos em uma abordagem sistemática. Ao fazer isso, você reduz o estresse, ganha clareza sobre o que precisa ser feito e melhora sua capacidade de executar tarefas com eficiência.

A melhor parte desse sistema é sua flexibilidade - você pode adaptá-lo a diferentes ferramentas e ambientes. Vamos ver como!

Uso popular dos Brain Dumps

Não há uma maneira certa ou errada de fazer brain dumps - você pode adaptar o processo ao seu gosto. Se você quiser usar o método para escrita terapêutica, aprimorar seus conhecimentos ou induzir a criatividade, a escolha é toda sua!

Aqui estão algumas ideias de brain dump para você dar uma olhada:

Diário de gratidão

Esse tipo de "brain dump" envolve escrever sobre o que você é grato.

Doyenne da mídia Oprah Winfrey é uma das maiores defensoras da manutenção de um diário de gratidão, e ela o pratica há anos. Ela sugere escrever cinco coisas pelas quais você é grato todas as noites para que você passe o dia concentrado nas coisas boas que acontecem ao seu redor.

Você irradia e gera mais bondade para si mesmo quando está ciente de tudo o que tem e não se concentra no que não tem

Oprah Winfrey

Despejo do cérebro criativo

Este é mais um depósito de ideias criativas ou uma sessão de brainstorming relacionada ao trabalho do que um exercício pessoal.

**Você se senta sozinho ou com sua equipe por um período específico de tempo e deixa sua criatividade fluir. Isso o ajuda a canalizar as ideias que pairam em sua mente, filtrar as melhores e colocá-las em prática.

Drenagem cerebral pós-aprendizado

Depois de assistir a uma palestra/webinar, terminar uma sessão de estudo ou concluir um curso on-line, deixe alguns minutos para escrever o essencial do que você acabou de aprender.

O brain dump pós-aprendizado ajuda você a relembrar ativamente informações vitais, identificar áreas que precisam de mais clareza e melhorar sua compreensão do assunto.

Bullet Journal

A diário de bala ajuda a acompanhar suas listas de tarefas diárias, hábitos, metas de longo prazo, reflexões e muito mais, tudo em um único caderno, usando listas curtas com marcadores.

Se você se sente intimidado em escrever seus sentimentos ou não consegue encontrar tempo suficiente para fazer um brain dump, um bullet journal brain dump seria uma boa opção para começar.

Dica divertida:_ Use um aplicativo de anotações como ClickUp _e transforme-o em seu bullet journal digital!

Diário de preocupações

Um diário de preocupações é um espaço seguro para anotar pensamentos preocupantes, medos e incertezas. Escrevê-los ajuda a limpar sua mente desses sentimentos, como se um peso pesado fosse retirado do seu peito. Quando você documenta regularmente suas preocupações, pode identificar padrões de pensamentos recorrentes e o que os desencadeia e consultar um terapeuta para encontrar soluções.

Ginasta renomada Simone Biles usa um diário de preocupações para lidar com a intensa ansiedade decorrente de sua carreira altamente competitiva. Ela reserva uma hora específica do dia para deixar de lado suas preocupações e estar presente no momento, permitindo-se sentir suas emoções.

Se você estiver se sentindo sobrecarregado de pensamentos, não se preocupe! Você também pode recuperar o foco de forma eficaz com algumas orientações.

Como fazer um "Brain Dump": Um guia passo a passo

1. Obtenha um diário

A primeira etapa é manter um diário (ou uma "Ferramenta de Captura", nas palavras de David Allen) à mão para anotar o que está em sua mente.

Para que sua mente deixe de lado a tarefa de nível inferior de tentar se agarrar a tudo, você precisa saber que realmente capturou tudo o que possa representar algo que você tenha que fazer ou pelo menos decidir, e que em algum momento no futuro próximo você processará e analisará tudo isso.[sic]_

David Allen

Embora um caderno físico seja útil para coletar pensamentos, um aplicativo digital de anotações ou software de quadro branco oferece mais flexibilidade.

E podemos sugerir o ClickUp como sua ferramenta digital de despejo de ideias?

Com o ClickUp, é mais fácil revisar seus pensamentos, organizá-los por ordem de prioridade e categorizá-los. Acesse o aplicativo ClickUp de seu telefone, tablet ou laptop - sem necessidade de carregar um notebook separado.

2. Escolha um horário

Escolha uma hora do dia adequada para essa atividade, dependendo do tipo de "brain dump" que você deseja fazer.

Por exemplo, se for um diário de gratidão, faça-o no início do dia ou logo antes de dormir. Se for uma lista de tarefas, trabalhe nela antes de dormir para poder administrar melhor seu tempo no dia seguinte.

No entanto, não é necessário ter um horário específico para todos os tipos de brain dumps. Por exemplo, se for uma coleção de pensamentos perturbadores anotados quando você estiver envolvido em uma tarefa crucial, poderá fazê-lo a qualquer momento.

3. Encontre um canto tranquilo

Procure um lugar tranquilo para se sentar em paz com seus pensamentos, sem nenhum estimulante externo que exija sua atenção.

Pode ser o escritório de sua casa, o quintal, a sala de seu escritório físico, o interior de seu carro ou seu parque favorito na rua.

Dica: Se o silêncio total parecer muito entorpecente para os sentidos, ouça uma música instrumental suave ou ruído branco.

4. Defina um cronômetro

Não existe uma regra rígida e rápida sobre quanto tempo você deve escrever no diário. Programe um cronômetro para 5 a 15 minutos para registrar seus pensamentos à medida que eles surgirem.

Não é necessário ter um cronômetro para fazer um brain dump. No entanto, ele ajuda se você tiver dificuldades com a procrastinação ou em manter a consistência.

A alocação de um bloco de tempo específico garante que o registro no diário se torne um hábito regular e não uma atividade ocasional. O cronômetro também o lembra gentilmente de estar presente e ouvir seu diálogo interno.

5. Comece a escrever

Agora, você está pronto para começar a escrever. Seu brain dump pode se enquadrar em qualquer uma dessas categorias:

Lista de afazeres para anotar suas tarefas do dia ouplanejar sua semana com antecedência

Os próximos prazos que podem estar incomodando você

Preocupações e estresse que o impedem de se concentrar no trabalho

Coisas pelas quais você se sente grato

Planos futuros para compromissos pessoais e profissionais

Independentemente do tipo de registro no diário que você escolher, o ClickUp oferece um conjunto de ferramentas e recursos para atender às suas necessidades.

Por exemplo, você pode usar Documentos do ClickUp para todos os aspectos da escrita:

Formate seu brain dump com marcadores, negrito, itálico, tachado e muito mais, com comandos /Slash

Destaque textos importantes com banners codificados por cores

Elabore seus pensamentos criando páginas aninhadas

Converta o texto escrito em tarefas rastreáveis, atribua-as a você mesmo e adicione cronogramas

Organize melhor seus pensamentos com páginas aninhadas no ClickUp Docs

Quando você está em um fluxo criativo e quer uma saída para colocar seus pensamentos em palavras, Quadros brancos ClickUp vem em seu socorro. Veja como você pode aproveitá-lo ao máximo:

Conecte conceitos relacionados usando conectores (linhas e setas) para entender suas hierarquias

Desenhe à mão livre, adicione formas, faça anotações e visualize seus pensamentos

Adicione tarefas e documentos ao seu quadro branco e edite-os diretamente na tela

Converta ideias em tarefas

Capture seus pensamentos em uma tela virtual com os quadros brancos ClickUp

Dica de bônus: Não é necessário criar seus quadros brancos do zero. Você pode dar uma olhada na biblioteca do ClickUp e encontrar os quadros brancos adequados modelos de quadro branco que atendam a seus requisitos.

Por exemplo, aqui está o Modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp . Essa estrutura oferece um quadro branco totalmente personalizável para melhorar a tomada de decisões em nível pessoal e organizacional.

Priorize suas tarefas de forma eficaz com o modelo de matriz de esforço de impacto do ClickUp

O modelo separa suas ideias/tarefas com base no impacto e no esforço necessário. Os quatro quadrantes representam o seguinte:

Alto impacto - Baixo esforço: Fazer agora

Alto impacto - Alto esforço: Fazer em seguida

Baixo impacto - Baixo esforço: Fazer depois

Baixo impacto - Alto esforço: Não fazer

Use essa abordagem estruturada para:

Avaliar em quais tarefas você deve trabalhar e quando

Priorizar as tarefas importantes primeiro para maximizar o ROI

Obter uma visão do esforço necessário para cada tarefa

Identificar quais tarefas você pode se dar ao luxo de eliminar de sua lista

Esse modelo é particularmente útil se você tiver muito o que fazer e estiver com dificuldades para priorizar sua lista de tarefas. Personalize o modelo com campos e status personalizados para atender às suas necessidades específicas e comece a trabalhar! Faça o download deste modelo Está se sentindo sobrecarregado com pensamentos aleatórios que interrompem sua sessão de trabalho profundo? Bloco de notas ClickUp é a ferramenta de que você precisa! Use esse prático bloco de notas digital para:

Anotar os pensamentos perturbadores que interrompem seu fluxo de trabalho e voltar a eles quando terminar a tarefa em questão

e voltar a eles quando terminar a tarefa em questão Criar listas com marcadores de tarefas pendentes e marcá-las uma a uma à medida que forem concluídas

Anote suas ideias, tarefas ou listas de compras com o ClickUp Notepad, marque-as e transforme notas importantes em tarefas adicionando prazos

Anote rapidamente anotações de reuniões , ideias e planos de trabalho *Transforme anotações em tarefas rastreáveis

anotações de reuniões planos de trabalho *Transforme anotações em tarefas rastreáveis Arraste e solte itens para mover tarefas para cima e para baixo na lista

Dica bônus: Falamos anteriormente sobre a estrutura Getting Things Done (GTD) de David Allen. Se você estiver interessado em implementá-la para seu crescimento pessoal e profissional, temos uma série de Modelos de GTD na loja. Não tenha pressa e explore todos eles, mas aqui está uma rápida olhada em nosso favorito interno, Modelo "Getting Things Done" do ClickUp .

Coloque o sistema GTD de David Allen em prática com o modelo Getting Things Done totalmente personalizável da ClickUp

Equipado com várias exibições pré-construídas, campos personalizados e documentos, esse modelo o ajuda a priorizar, controlar e executar suas tarefas com eficiência usando a estrutura GTD e a manter-se produtivo.

As listas pré-salvas o mantêm no caminho certo com as cinco etapas do sistema GTD, garantindo que suas tarefas passem rapidamente pelas etapas. A Visualização de lista, a Visualização de quadro, a Visualização de documentos e a Visualização de calendário oferecem visibilidade completa do status das tarefas para que você tenha maior controle sobre seu fluxo de trabalho.

Para cada visualização, há dois campos personalizados pré-criados para adicionar contexto (categoria de tarefa; por exemplo, dividir suas tarefas em categorias como Casa, Trabalho, Foco total, Diversão etc.) e esforço (a quantidade de tempo e energia que uma tarefa exige). Renomeie esses campos de acordo com suas necessidades e adicione mais campos para criar uma lista de tarefas altamente contextualizada. Faça o download deste modelo

6. Analise e organize

Após o brain dump, é hora de revisar o que você escreveu. Opte por sessões semanais de brain dump para entender seus pensamentos mais profundamente e transformar suas visões em ações.

Com o ClickUp, você pode simplificar o processo de revisão e economizar tempo. Veja como:

a. Transforme anotações/pensamentos em tarefas

Quando estiver no ClickUp Docs ou no Bloco de Notas, você poderá transformar rapidamente seus rabiscos em itens de ação.

**Para o ClickUp Docs

Abra o Docs Destaque o texto que você deseja transformar em uma tarefa Selecione + Task na barra de ferramentas de texto Clique em Select List e escolha uma lista na qual você deseja adicionar a tarefa

Use o ClickUp Docs para converter seus pensamentos em tarefas

Você também pode clicar em Create para criar uma nova tarefa imediatamente

**Para o ClickUp Notepad

Abrir o Bloco de Notas Vá até o texto que deseja transformar em uma tarefa e clique no ícone +

Converta uma nota em uma tarefa usando o ClickUp Notepad

Escolha uma lista na qual você deseja adicionar a tarefa Insira os detalhes da tarefa Clique no botão Create Task localizado no canto inferior direito do modal de criação de tarefas

b. Defina suas prioridades corretamente

Marque suas tarefas como de prioridade Urgente, Alta, Normal ou Baixa com Prioridades de tarefas do ClickUp . Esta etapa esclarece quais tarefas precisam de atenção imediata e quais devem ser agendadas para mais tarde.

Divida suas tarefas em Urgente, Alta, Normal ou Baixa prioridade com o ClickUp Task Priorities e concentre-se nas tarefas que têm o maior impacto no resultado

c. Crie um layout de seus pensamentos

Organize as linhas de pensamento desordenadas em um layout organizado com o Mapas mentais do ClickUp . Divida ideias complexas, crie conexões entre tarefas e visualize seu brain dump para maior clareza.

Organize os pensamentos emaranhados em sua cabeça em uma estrutura organizada com o ClickUp Mind Maps

Se você é novo no mundo dos mapas mentais, sinta-se à vontade para se inspirar nos mapas do ClickUp modelos de mapas mentais . Eles lhe darão uma estrutura pronta para implantar e começar a usar essa ferramenta visual imediatamente.

Vamos pegar o Modelo de quadro branco de mapa mental em branco do ClickUp do ClickUp, por exemplo. Essa estrutura mínima permite que você esboce seus pensamentos e ideias livremente, mantendo uma estrutura coesa para o mapa.

Desenhe conexões entre ideias com o modelo de quadro branco de mapa mental em branco do ClickUp e personalize-o de acordo com suas necessidades

Use a Ideia Principal como âncora e divida-a em Subideias e Entradas. O visual do modelo é suficiente para ajudá-lo a entender a correlação entre as ideias em um piscar de olhos. Você pode personalizar o modelo como quiser: adicione texto, imagens, vídeos, notas adesivas, cartões de sites ou até mesmo rabisque, se essa for a sua praia!

Aqui está um exemplo para ajudá-lo a entender melhor o modelo:

Digamos que você esteja fazendo um brainstorming de um plano para reformar sua casa, portanto, a ideia principal dentro do bulbo seria Renovação da casa. Divida-a em subideias, como Interior e Exterior.

Para o nó Interior, você pode ter Entradas como Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha... e assim por diante. Para cada subidéia ou entrada, insira sua inspiração - uma imagem do Pinterest da sala de estar dos seus sonhos, um vídeo do YouTube ou um link para sua empresa de decoração de interiores favorita.

Assim, quando você abrir o modelo, poderá ter uma visão geral das suas ideias e entrar em detalhes granulares em cada nó e subnó.

A melhor parte é que esse modelo funciona bem tanto para necessidades pessoais quanto profissionais, portanto, seja criativo e use-o em todo o seu potencial! Faça o download deste modelo Leia também:_ 25 exemplos de mapas mentais incríveis para 2024

7. Praticar regularmente o brain dumps

Tente ser consistente com seu diário de brain dump. As lixeiras cerebrais semanais podem ajudá-lo a monitorar melhor suas ansiedades e padrões de pensamento. Ao revisar seu brain dump após um intervalo, você pode identificar os padrões recorrentes e agir de acordo.

Por exemplo, se uma carga de trabalho pesada e prazos curtos são constantes em seu brain dump, talvez seja hora de conversar com seu gerente e resolver as coisas para gerenciar sua ansiedade no local de trabalho.

Brain Dump Your Way to Mental Wellness with ClickUp

Use este artigo como inspiração para entender as melhores práticas de registro em diário. Entretanto, lembre-se de que, em última análise, é você quem dita as regras.

E para um exercício de brain dump realmente personalizado, qual é a melhor opção do que o ClickUp?

**Desde listas com marcadores e brain dumps detalhados até o mapeamento de suas ideias em uma tela visual, o ClickUp lhe dá a liberdade criativa para deixar seus pensamentos fluírem livremente. Ao mesmo tempo, o aplicativo permite que você organize sua mente, organize suas entradas de brain dumps, transforme suas visões em ações e dê passos conscientes em direção ao seu bem-estar. Experimente o ClickUp hoje mesmo e explore o que ele tem a oferecer!