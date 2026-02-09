As 11 melhores alternativas ao Resource Guru: recursos, preços e avaliações

O Resource Guru é um software de gerenciamento de recursos baseado na nuvem para gerentes de projeto.

Da programação ao controle de horas, ele oferece um conjunto abrangente de recursos para otimizar o processo. Isso resulta em fluxos de trabalho otimizados, maior produtividade, redução de atrasos e eliminação da alocação insuficiente ou excessiva de recursos.

No entanto, o Resource Guru também tem suas limitações — especialmente em termos de versatilidade. É por isso que ele funciona bem em determinados setores, como serviços profissionais, e apresenta dificuldades em outros.

Como alguém que passou bastante tempo experimentando vários softwares de gerenciamento de recursos, elaborei uma lista das melhores alternativas ao Resource Guru disponíveis atualmente. Confira para encontrar o melhor software de gerenciamento de recursos para sua empresa em 2024.

O que você deve procurar nas alternativas ao Resource Guru?

Aqui estão os fatores que você deve levar em consideração ao comparar diferentes alternativas ao Resource Guru:

Recursos: O primeiro aspecto que você deve considerar é a gama de recursos do software. Uma O primeiro aspecto que você deve considerar é a gama de recursos do software. Uma ferramenta robusta de gerenciamento de recursos deve ter recursos abrangentes de alocação , agendamento, planejamento e controle de tempo.

Facilidade de uso: Outro fator que afeta a eficiência do software é a facilidade de navegação. Procure uma ferramenta intuitiva que ofereça uma vantagem sobre as outras em termos de facilidade de uso.

Recursos de integração: Como líder, você precisará de algumas ferramentas e softwares complementares para gerenciar seus recursos com facilidade. Portanto, escolha o software que ofereça integração com outras ferramentas de terceiros

Avaliações: Avaliações e classificações anteriores oferecem uma visão mais aprofundada do desempenho do software. Portanto, procure as avaliações de cada software na internet para avaliar sua confiabilidade, satisfação dos usuários e outros fatores essenciais

Preços: Escolha o software que se encaixa no seu orçamento. Faça isso garantindo que ele venha com todos os recursos necessários para você lidar com suas atividades comerciais diárias

As 10 melhores alternativas ao Resource Guru para usar em 2024

Confira esta lista das 10 melhores alternativas ao Resource Guru disponíveis em 2024:

1. ClickUp – Ideal para gerenciamento de recursos

O software de gerenciamento de recursos ClickUp é uma ferramenta abrangente para supervisionar todos os seus recursos a partir de um único local.

Para mim, a visibilidade é a parte mais importante do gerenciamento do meu processo de alocação de recursos. Com as Visualizações do ClickUp, posso personalizar o gerenciamento de tarefas de acordo com minhas necessidades específicas. Isso significa que posso acompanhar projetos, visualizar fluxos de trabalho e criar planos de ação — tudo isso usando mais de 15 visualizações personalizadas!

Por exemplo, posso usar a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp para planejar e monitorar a capacidade total de trabalho da minha equipe. Mas se você precisar gerenciar a carga de trabalho de um funcionário específico, a Visualização de Equipe do ClickUp vem em seu socorro.

Visualize e gerencie toda a carga de trabalho da sua equipe para distribuir tarefas da maneira mais eficiente com o ClickUp Workload View

A partir dos painéis do ClickUp, você pode acessar cartões de sprint personalizados para gerenciar todos os seus recursos de uma só vez. Isso é extremamente útil ao usar a ferramenta em tempo real.

Mas isso não é tudo. Se seus fluxos de trabalho exigirem mais personalização, você pode fazer isso facilmente com a API do ClickUp. Precisa de um aplicativo personalizado para controlar o tempo em um projeto específico? Nós temos a solução!

Não tem tempo para criar um fluxo de trabalho do zero? Obtenha mais de 1.000 modelos personalizáveis e prontos para uso no ClickUp Templates. De Relatório de Atividades a Programa de Auditoria, há um modelo para todas as suas necessidades, pronto para uso.

Baixe este modelo Use o modelo de planejamento de recursos do ClickUp para identificar recursos, avaliar a disponibilidade e desenvolver um cronograma

Um dos meus modelos preferidos é o Modelo de Planejamento de Recursos do ClickUp. Seu layout intuitivo e visual me ajuda a planejar, acompanhar e otimizar meus recursos. Esse modelo também me permite acompanhar dependências ou conflitos de agendamento para evitar sobrecarregar ou subutilizar meus recursos.

Principais recursos do ClickUp

Gerenciamento de tarefas: Divida projetos em tarefas menores com Divida projetos em tarefas menores com o ClickUp Tasks

Gerenciamento de tempo: Acompanhe o tempo dos projetos, defina estimativas e aloque tempo para cada tarefa do projeto com o recurso Acompanhe o tempo dos projetos, defina estimativas e aloque tempo para cada tarefa do projeto com o recurso de gerenciamento de tempo do ClickUp

Comunicação simplificada: Use Use o ClickUp Chat para esclarecer dúvidas em qualquer lugar e garantir um fluxo de trabalho contínuo

Ferramentas de colaboração: Organize a comunicação interna da equipe enviando e-mails diretamente do Organize a comunicação interna da equipe enviando e-mails diretamente do ClickUp Email

Automação: Use as ferramentas baseadas em IA do ClickUp Brain para automatizar status, atualizações e resumos de projetos

Integrações do ClickUp: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas, como Slack, GitHub, HubSpot e Google Drive

Limitações do ClickUp

Nem todos os recursos estão disponíveis no aplicativo móvel do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/mês por usuário

Business : US$ 12/mês por usuário

Empresarial : Preços personalizados

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês ou por membro

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Productive.io – Ideal para operações de agências

O Productive.io é uma plataforma de automação de serviços profissionais (PSA) desenvolvida especificamente para agências e empresas prestadoras de serviços que precisam de visibilidade total sobre projetos, recursos e finanças.

O que diferencia o Productive.io é a forma como ele integra orçamento, alocação de recursos, entrega de projetos e faturamento em um único sistema. Desde a cotação ou orçamento inicial, passando pela execução do projeto e chegando ao faturamento, todos os dados relevantes permanecem conectados — tornando muito mais fácil evitar erros dispendiosos. Considero essa visibilidade de ponta a ponta especialmente valiosa para agências em crescimento que lidam com vários clientes e fluxos de trabalho complexos.

A plataforma também facilita a visualização das necessidades atuais e futuras de recursos, o acompanhamento da utilização e o monitoramento da rentabilidade em tempo real. Com controle de horas integrado, gestão de despesas e relatórios avançados, o Productive.io oferece às equipes uma visão clara do desempenho real do trabalho em relação aos planos.

Principais recursos do Productive.io

Acompanhe projetos desde o orçamento e alocação de recursos até a entrega e faturamento

Planeje e faça previsões da capacidade da equipe com visualizações de planejamento e utilização de recursos

Acompanhe a rentabilidade com relatórios em tempo real comparando o orçamento com os resultados reais

Gerencie o controle de tempo, despesas e aprovações em um único sistema

Crie relatórios avançados com agrupamento, tabelas dinâmicas e conversão de moeda

Integre-se a ferramentas como HubSpot, Slack e sistemas de contabilidade por meio de API e integrações nativas

Limitações do Productive.io

Pode parecer um pouco complicado para equipes muito pequenas

A instalação e a configuração exigem um esforço inicial

Os recursos avançados estão disponíveis apenas nos planos de nível superior

Preços do Productive.io

Versão de avaliação gratuita disponível

Essential: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente, mínimo de 10 usuários)

Profissional: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente, mínimo de 10 usuários)

Ultimate: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Productive.io

Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5

3. LiquidPlanner – Ideal para programação preditiva

via LiquidPlanner

O LiquidPlanner é um software de gerenciamento de projetos mais conhecido por seu recurso de programação preditiva. Se sua equipe trabalha em vários projetos ao mesmo tempo, recomendo esta alternativa ao Resource Guru para otimizar melhor seus fluxos de trabalho.

Com essa ferramenta, você pode acompanhar todos os diferentes projetos. Seus recursos de planejamento baseados em prioridades ajudam você a manter o controle sobre projetos de alto valor. Ela também se integra a ferramentas de gerenciamento de documentos como o Google Drive e o Dropbox e permite que você crie ferramentas personalizadas por meio de sua API aberta.

Principais recursos do LiquidPlanner

Preveja cronogramas e entregas de projetos com o Predictive Scheduling

Otimize os horários da equipe com o Balanced Workload

Priorize projetos com base em sua importância com o Perfect Prioritization

Acompanhe quaisquer incertezas ou riscos em seu plano com a Estimativa por Intervalo

Obtenha dados e insights de desempenho em tempo real com o Intelligent Insights

Limitações do LiquidPlanner

A configuração de projetos é extremamente demorada

Faltam alguns recursos essenciais de faturamento e orçamento

Tem uma curva de aprendizado considerável associada a ele

Preços do LiquidPlanner

Teste gratuito de 14 dias

Essentials : US$ 15/mês por usuário

Profissional : US$ 28/mês por usuário

Ultimate: US$ 42/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o LiquidPlanner

G2 : 4,2/5 (294 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (667 avaliações)

4. Float – Ideal para agendamento de recursos

via Float

O Float é outra alternativa sólida ao Resource Guru, com uma abordagem que prioriza as pessoas no planejamento de recursos.

A ferramenta oferece uma linha do tempo centralizada e em tempo real dos seus projetos e da sua equipe para ajudá-lo a atribuir tarefas de forma sistemática. Você pode usá-la para distribuir tarefas com uma visualização em tempo real das habilidades, capacidade e disponibilidade da sua equipe. Considero as atribuições baseadas em habilidades particularmente úteis para tarefas especializadas.

A ferramenta também permite que você planeje e gerencie orçamentos com base em horas ou taxas para prever a capacidade e estimar os gastos. Além disso, suas planilhas de horas pré-preenchidas ajudam a acompanhar e orçar suas despesas em tempo real.

Principais recursos do Float

Defina horários e locais de trabalho personalizados

Planeje um orçamento personalizado com base em tempo/taxas

Programe e monitore a carga de trabalho por meio do recurso de Programação de Recursos

Sincronize outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como Asana e Trello

Compare as horas estimadas com as horas reais usando os recursos de gerenciamento de tempo

Integre-se a ferramentas de terceiros, como Asana e Slack

Limitações de float

Não há previsão de receita do projeto disponível

Não é compatível com dispositivos móveis

Difícil de navegar

Preços variáveis

Teste gratuito de 14 dias

Starter : US$ 7,50/mês por usuário

Pro : US$ 12,50/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Float

G2 : 4,2/5 (1.240 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (1.592 avaliações)

5. Teamwork – Ideal para colaboração em projetos

via Teamwork

O Teamwork é um software dinâmico de gerenciamento de projetos que ajuda os usuários a gerenciar todos os aspectos das operações dos clientes.

Ele permite que você planeje projetos, aloque recursos e colabore com sua equipe para agilizar o processo. Desde o planejamento diário de capacidade e gestão de despesas até previsões de longo prazo, o conjunto de recursos do Teamwork abrange todos os aspectos da alocação de recursos.

Recursos do Teamwork, como o indicador de eficiência, são inestimáveis ao planejar cronogramas — com base na rapidez ou lentidão com que uma determinada equipe ou um indivíduo consegue concluir as tarefas atribuídas.

A ferramenta é compatível com iOS, Android, Windows e macOS.

Principais recursos do Teamwork

Acompanhe o tempo, as tarifas e o dinheiro gasto

Use modelos prontos e formulários de cadastro

Personalize suas visualizações de carga de trabalho e fluxos de trabalho

Preveja as necessidades futuras de recursos com base nos projetos atuais e nos pipelines

Identifique dependências entre tarefas para evitar conflitos de agendamento

Integre-se a ferramentas como o HubSpot e o Google Drive

Limitações do Teamwork

Sem suporte por chat ao vivo

Não atende às necessidades de grandes empresas

Complexo de usar

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Deliver : US$ 13,99/mês por usuário

Grow : US$ 25,99/mês por usuário

Scale: Preços personalizados

Teamwork avaliações e comentários

G2 : 4,4/5 (1.121 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (859 avaliações)

6. Monday.com – Ideal para gerenciamento de fluxo de trabalho

O Monday.com é uma solução completa de gerenciamento de trabalho. Ele oferece um conjunto abrangente de recursos que facilitam tanto o planejamento de projetos quanto o gerenciamento de recursos.

Os painéis altamente intuitivos e personalizáveis do Monday.com facilitam o gerenciamento de vários projetos ao mesmo tempo pelas equipes. É uma ferramenta poderosa que também auxilia na elaboração de estratégias, no planejamento e na execução de projetos.

Com recursos como mais de 10 visualizações personalizadas, 30 widgets diferentes para exibição de informações e blocos de construção sem código, o Monday.com é uma das alternativas mais confiáveis ao Resource Guru.

Principais recursos do Monday.com

Atribua tarefas diretamente aos membros da equipe com o People Columns

Escolha entre mais de 200 modelos de automação

Obtenha insights específicos sobre o desempenho usando painéis personalizados

Personalize seus fluxos de trabalho

Integre-se a ferramentas como Slack, Gmail e Outlook

Limitações do Monday.com

Sem acesso offline

Alguns recursos exigem pagamento adicional

Preços do Monday.com

Gratuito para sempre

Básico : US$ 12/mês por licença

Padrão : US$ 14/mês por licença

Pro : US$ 24/mês por licença

Empresarial: Preços personalizados

Monday.com avaliações e comentários

G2 : 4,7/5 (10.730 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (4.794 avaliações)

7. Accelo – Ideal para automação de serviços profissionais (PSA)

via Accelo

O Accelo permite que os usuários gerenciem projetos e recursos com uma combinação de metodologias tradicionais e ágeis. Ele é mais conhecido por seus recursos inovadores de controle de tempo. Por exemplo, ele ajuda a manter os orçamentos dos projetos sob controle, monitorando as horas faturáveis e não faturáveis.

A plataforma oferece suporte à filtragem baseada em habilidades na atribuição de tarefas. Você também pode automatizar a atribuição de tarefas a membros específicos da equipe, com base em regras predefinidas. Depois que as tarefas são atribuídas, ela pode automatizar seus cronômetros para ajudar sua equipe a aproveitar ao máximo cada minuto.

Ele também oferece integração perfeita com as principais ferramentas, como MailChimp, Google Workspace, Salesforce etc., para otimizar ainda mais o processo.

Accelo principais recursos

Use planilhas de horas automatizadas para acompanhar o tempo e os recursos do projeto

Personalize status e fluxos de trabalho

Receba alertas e notificações de projetos

Visualize relatórios de tempo real versus estimado para um gerenciamento de capacidade sem complicações

Crie faturas com base no orçamento/progresso

Limitações do Accelo

Muito complexo para pequenas empresas

O aplicativo móvel não está totalmente funcional

Preços do Accelo

Teste gratuito de 7 dias

Profissional : Preços personalizados

Empresas : Preços personalizados

Avançado : Preços personalizados

Elite: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Accelo

G2 : 4,4/5 (502 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (172 avaliações)

8. Wrike – Ideal para gerenciamento versátil de projetos

via Wrike

O Wrike é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que permite escolher entre uma variedade de modelos personalizados, automatizar o recebimento de tarefas com formulários de solicitação dinâmicos e muito mais.

A ferramenta permite que você visualize a carga de trabalho da equipe rapidamente, oferece recursos para colaboração em tempo real (como comentários e marcação) e facilita ajustes instantâneos com uma função simples de arrastar e soltar.

O Wrike também se integra a mais de 400 ferramentas e softwares de terceiros necessários para o gerenciamento de projetos, como Adobe, Jira e OneDrive.

Principais recursos do Wrike

Salve tarefas recorrentes, projetos e pastas

Analise a capacidade individual de cada membro da equipe para otimizar a utilização dos recursos

Crie painéis personalizáveis

Automatize fluxos de trabalho recorrentes

Verifique relatórios de auditoria sob demanda

Acesse a ferramenta pelo aplicativo móvel

Limitações do Wrike

A versão gratuita não possui recursos de controle de tempo

Sem ferramenta de faturamento integrada

Tem uma curva de aprendizado associada

Preços do Wrike

Gratuito para sempre

Team : US$ 9,80/mês por usuário

Business : US$ 24,80/mês por usuário

Empresarial : Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Wrike avaliações e comentários

G2 : 4,2/5 (3.679 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (2.629 avaliações)

9. Asana – Ideal para gerenciamento de tarefas

via Asana

O Asana é uma solução de gerenciamento de tarefas baseada em IA. Essa ferramenta ajuda os gerentes a acompanhar de perto todos os projetos em andamento na empresa.

Todos os seus recursos se concentram no agendamento, planejamento e facilitação de fluxos de trabalho para maximizar a eficiência. Um dos recursos exclusivos do Asana — Metas — permite que você divida grandes objetivos em tarefas menores para ajudá-lo a executá-las e acompanhá-las com mais eficiência.

Ao gerenciar projetos complexos ou várias equipes, o recurso Portfólios do Asana pode ser útil. Isso permite que você tenha uma visão geral, acompanhe o progresso em projetos interligados e planeje estrategicamente a alocação de recursos para obter os melhores resultados.

O Asana também se integra a plataformas importantes como Microsoft Teams, Nave, MailChimp e Mosaic.

Principais recursos do Asana

Arraste e solte tarefas para gerenciar a carga de trabalho

Compare o tempo real do projeto com o tempo estimado

Compartilhe dados entre mais de 270 ferramentas, como o Slack e o Microsoft Teams

Acesse gráficos e insights em tempo real

Use o recurso de dependências de tarefas para monitorar e evitar conflitos de agendamento

Limitações do Asana

A interface é difícil de navegar

Não há acesso offline disponível

Preços do Asana

Gratuito para sempre

Starter : US$ 13,49/mês por usuário

Avançado : US$ 30,49/mês por usuário

Empresarial : Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2 : 4,3/5 (9.988 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (12.612 avaliações)

10. ClickTime – Ideal para gerenciamento de planilhas de horas

via ClickTime

Se você está procurando um software para encontrar uma ferramenta robusta para gerenciamento de planilhas de horas, o ClickTime é uma opção que você deve explorar.

O ClickTime possui recursos avançados de controle de tempo e orçamento. Desde o gerenciamento de projetos individuais até os recursos gerais — o ClickTime facilita tudo.

Ele também oferece configurações avançadas e insights sobre seus fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode definir taxas de cobrança exclusivas para membros da equipe, funções ou projetos com base em suas habilidades específicas. A ferramenta então controla as horas faturáveis e ajuda você a monitorar a rentabilidade do projeto, evitando excedentes orçamentários.

O ClickTime também possui um aplicativo móvel para usuários de Android e iOS.

Principais recursos do ClickTime

Monitore a carga de trabalho da equipe para distribuir tarefas de forma eficaz

Preveja a disponibilidade da força de trabalho

Tenha visibilidade em tempo real do andamento do projeto

Obtenha insights sobre desempenho e rentabilidade

Integre-se a ferramentas como Slack, Sage e BambooHR

Limitações do ClickTime

As soluções de planejamento de recursos estão disponíveis nos planos Premiere e superiores

Difícil de navegar para um novato

Preços do ClickTime

Teste gratuito de 14 dias

Starter : US$ 12/mês por usuário

Team : US$ 15/mês por usuário

Premier : US$ 27/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ClickTime

G2 : 4,6/5 (791 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (207 avaliações)

11. Kantata – Ideal para gerenciamento de projetos

via Kantata

O Kantata é uma ferramenta completa para otimizar diversas atividades de gestão de recursos, finanças e projetos de uma organização. O principal diferencial deste software é seu recurso inovador de previsão de recursos.

Ele permite que você entenda o custo real dos recursos em relação à receita total do projeto para uma alocação lucrativa de tarefas.

O Kantata também simplifica o processo de trabalhar com recursos externos, como freelancers ou prestadores de serviços. Você pode convidar recursos externos como “parceiros” e atribuir tarefas a eles diretamente na plataforma.

O Kantata também se integra a uma ampla variedade de ferramentas e plataformas, como Salesforce, Netsuite e Xero. Em resumo, é uma alternativa confiável ao Resource Guru.

Principais recursos do Kantata

Gerencie prazos, demandas e retornos dos projetos

Planeje e distribua melhor a carga de trabalho com a correspondência de inventário de competências

Configure recomendações de recursos com base em dados

Use ferramentas visuais como linhas do tempo, calendários e quadros de projetos

Limitações do Kantata

A interface do usuário é lenta

O registro de horas é fraco e mal projetado

Os detalhes completos dos preços não estão disponíveis

Preços do Kantata

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Kantata

G2 : 4,2/5 (1.401 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (613 avaliações)

Comece a gerenciar seus recursos com eficiência com o ClickUp

A gestão de recursos é uma atividade empresarial dinâmica. As chances de subutilização ou sobreutilização são altas se você não tomar decisões informadas.

Embora o Resource Guru ajude até certo ponto, a verdade é que ele deixa a desejar em alguns aspectos.

É aí que o ClickUp Resource Management ajuda! Desde maximizar a utilização de recursos até otimizar o tempo, o ClickUp é a melhor solução de gerenciamento de recursos para gerentes de projeto disponível no mercado atualmente.

Então não perca tempo — baixe o ClickUp hoje mesmo de graça. Cadastre-se aqui!