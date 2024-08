Como usar um estilo de liderança de coaching: The Ultimate Guide for Managers at Work (O Guia Definitivo para Gerentes no Trabalho)

O mundo dos negócios de hoje é muito diferente do que costumava ser. De acordo com uma pesquisa de RH do Gartner, 77% dos funcionários agora dão grande importância ao apoio de seus respectivos gerentes. Quando as empresas colocam grandes expectativas nos funcionários, estes também têm grandes expectativas em relação aos gerentes, buscando neles apoio para o crescimento pessoal e profissional.

Nesse cenário, como você pode ser um gerente eficaz em seu local de trabalho, atender às expectativas de cada funcionário e impactar positivamente o envolvimento, a produtividade e a vida em geral de cada indivíduo? É nesse ponto que a adoção de um estilo de liderança de coaching - o estilo adotado por alguns dos melhores gerentes e líderes do mundo - se torna importante.

Vamos explorar os aspectos importantes do estilo de liderança de coaching, incluindo suas principais características, como ele o ajuda a ser um gerente melhor, seu impacto geral sobre a equipe e muito mais.

O que é um estilo de liderança de coaching?

Um estilo de liderança de coaching é uma abordagem transformadora em que os gerentes e líderes treinam sua equipe. Eles atuam como guias, ajudando os membros da equipe a descobrir e cultivar seus talentos, melhorar a produtividade no local de trabalho e atingir todo o seu potencial ao longo do tempo.

Além da liderança de coaching, há muitos estilos gerenciais diferentes, cada um com seus prós e contras. Então, o que torna um estilo melhor e o que o diferencia dos outros?

Ao contrário dos estilos de liderança burocrático, transacional e autocrático, que são rígidos e seguem a dinâmica tradicional do poder, o estilo de liderança de coaching, conforme mencionado, é uma ferramenta transformadora.

Ele não enfatiza o exercício do poder ou do controle, nem envolve uma cadeia de comando. Em vez disso, ele se concentra em ajudar os funcionários a se tornarem a melhor versão de si mesmos por meio de apoio, orientação, compaixão, incentivo, comunicação construtiva e definição clara de metas.

Histórico da liderança de coaching

O coaching como estilo de liderança surgiu na década de 1960, quando Paul Hersey e Kenneth Blanchard desenvolveram a teoria da liderança situacional. Esse é um estilo de liderança em que os líderes adotam um

hierarquia de liderança

dependendo das circunstâncias, da capacidade e da disposição dos indivíduos no local de trabalho.

De acordo com Hersey e Blanchard, a liderança situacional consiste em quatro estilos de liderança: direção, apoio, orientação e delegação. Depois que o conceito de liderança de coaching se originou, ele começou a ganhar destaque devido a menções em outras teorias de liderança situacional e transformacional que se desenvolveram após a década de 1970.

Principais características da liderança de coaching

Para ser um líder de coaching bem-sucedido, você deve conhecer as características-chave que são fundamentais para o estilo de liderança de coaching.

Liderança

Uma característica central do estilo de liderança de coaching é a própria liderança. Os líderes de coaching veem sua equipe como indivíduos com seus próprios pontos fortes, pontos fracos, metas e aspirações. Eles os mentorizam a desenvolver cada um de seus pontos fortes e a melhorar seu desempenho no local de trabalho.

Diferentemente de outros estilos de liderança, um estilo de liderança de coaching se concentra tanto no crescimento dos indivíduos quanto no crescimento da organização. Os líderes de coaching dão aos membros de suas equipes o espaço de que precisam para o desenvolvimento profissional. Isso melhora as capacidades da equipe, preenche as lacunas de habilidades e, em contrapartida, beneficia a organização.

Inteligência emocional

Para serem eficazes, os líderes de coaching precisam treinar sua equipe de uma forma significativa que tenha ressonância com cada membro individual da equipe. A abordagem de coaching requer a habilidade suave da inteligência emocional, ou seja, a capacidade de compreender as próprias emoções e as emoções dos outros ao seu redor. Assim, a inteligência emocional forma um componente-chave da liderança de coaching.

Para desenvolver essa habilidade crucial, comece praticando o seguinte:

Solicite feedback de seus subordinados diretos para entender as emoções e o estado de espírito deles

Identificar e nomear as emoções quando você as sentir

Estar atento às suas emoções o tempo todo

Esperar não ter todas as respostas

O uso eficaz da habilidade de inteligência emocional ajuda a entender verdadeiramente os membros da sua equipe e a construir conexões significativas com eles.

Participação da equipe

Outro componente-chave de um estilo de liderança de coaching é a participação da equipe. Um líder de coaching incentiva cada membro da equipe a expressar seus pensamentos e ideias livremente. Ele estimula a colaboração, envolvendo ativamente todos os membros da equipe na tomada de decisões, na solução de problemas e na definição de metas. Esse tipo de líder faz com que os membros da equipe se sintam ouvidos e valorizados e os capacita a assumir a responsabilidade por seu trabalho.

Assim, um líder de coaching ajuda os membros da equipe a desenvolver suas habilidades de comunicação e colaboração e a desenvolver melhores relacionamentos uns com os outros.

Crie uma potência colaborativa com o ClickUp Teams

Motivação e definição de metas

Um líder de coaching eficaz motiva e orienta os funcionários a atingirem suas metas.

Os líderes de coaching fornecem feedback construtivo, reconhecem as conquistas e oferecem oportunidades de crescimento profissional. Isso instila um senso de propósito e propriedade e promove a motivação intrínseca entre os funcionários.

Além de aumentar a motivação dos funcionários, os líderes de coaching ajudam os funcionários a reconhecerem suas metas e a se engajarem no estabelecimento de metas de longo prazo. Eles fornecem o apoio, a orientação e o estímulo de que os funcionários precisam para encontrar um equilíbrio entre a realização de suas metas pessoais e profissionais e as metas organizacionais.

Como gerenciar uma equipe com um estilo de liderança de coaching?

Aqui estão algumas estratégias que você pode usar para

gerenciar sua equipe com eficiência

usando o estilo de liderança de coaching:

1. Realize reuniões individuais com os membros da equipe

A liderança de coaching visa a alcançar a visão dos indivíduos juntamente com a visão da organização. Para ajudar os membros da equipe a alcançar sua visão, você deve primeiro entender suas aspirações e desejos. Uma maneira eficiente de fazer isso envolve a realização de reuniões individuais regulares com cada membro.

Nessas reuniões, você pode usar uma combinação de dois tipos de perguntas:

Perguntas abertas: Essas perguntas dão espaço para que seus funcionários forneçam uma resposta completa em vez de responder sim ou não. As perguntas abertas começam com palavras como "o quê", "por que", "como" etc. Faça essas perguntas para conhecer os pontos fortes, as dificuldades, as aspirações e as metas de carreira de cada funcionário

Essas perguntas dão espaço para que seus funcionários forneçam uma resposta completa em vez de responder sim ou não. As perguntas abertas começam com palavras como "o quê", "por que", "como" etc. Faça essas perguntas para conhecer os pontos fortes, as dificuldades, as aspirações e as metas de carreira de cada funcionário Perguntas com foco especial: Essas perguntas envolvem o foco em um tópico de cada vez para evitar sobrecarregar os funcionários. Elas permitem uma exploração mais profunda de um tópico específico. Por exemplo, você poderia se concentrar em um assunto, como o atual dinâmica da equipe desenvolvimento pessoal ou desafios relacionados ao trabalho, e fazer perguntas relacionadas a ele

Como gerentes e líderes, você tem muito a fazer. Agendar e acompanhar reuniões individuais por conta própria se torna complicado com o tempo.

Monitore várias reuniões individuais com facilidade com o modelo ClickUp Meeting Tracker

É por isso que usar ferramentas como o

Modelo de controle de reuniões do ClickUp

é uma boa ideia. Esse modelo permite que você acompanhe cada reunião com facilidade, acesse uma visão geral dos resultados da reunião e dos itens de ação e atualize convenientemente a linha do tempo caso seja necessário fazer alterações ou ajustes.

Faça o download deste modelo

2. Defina e monitore metas

Defina e acompanhe metas SMART com facilidade usando o recurso Goals (Metas) do ClickUp

O estilo de liderança de coaching envolve a definição de metas de longo prazo. Depois de desenvolver uma melhor compreensão dos membros da sua equipe, é hora de definir metas para ajudá-los a chegar onde desejam em termos de desenvolvimento pessoal e profissional.

Ao definir metas de desenvolvimento com cada membro da equipe, é melhor empregar o sistema de metas SMART, que o ajuda a criar metas que sejam:

Específicas , ou seja, metas bem definidas e claras, sem margem para ambiguidade

, ou seja, metas bem definidas e claras, sem margem para ambiguidade **Mensuráveis, ou seja, com um critério para determinar o progresso

**Alcançáveis, ou seja, que podem ser atingidas em um determinado período de tempo

**Relevante, ou seja, alinhado com o plano de desenvolvimento do funcionário e com as metas da organização

**Limitado no tempo, ou seja, com uma data de início realista e uma data-alvo

Depois de criar as metas SMART, é hora de começar a monitorá-las. Usando ferramentas como

Metas do ClickUp

possibilita que você e seus funcionários acompanhem as metas com facilidade. Esse recurso permite que você defina objetivos claros e resultados importantes. Você também pode dividir grandes metas em metas menores e compactas, acompanhar o progresso e identificar marcos. Você também pode fazer ajustes oportunos, se necessário.

3. Ofereça feedback aos membros da sua equipe

Forneça feedback oportuno e tangível aos seus funcionários regularmente com o recurso Assigned Comments do ClickUp

Um aspecto fundamental da liderança de coaching é o feedback, mais especificamente, o fornecimento de feedback personalizado a cada membro da equipe. Um dos principais objetivos do fornecimento de feedback é ajudar os funcionários a melhorar seu desempenho e sua confiança.

Ao dar feedback, é importante garantir que:

Ele seja dado e recebido regularmente

Envolva exemplos da vida real

Seja específico e não generalizado, mencionando aspectos particulares nos quais o membro da equipe precisa trabalhar

Equilibre a crítica construtiva com o reconhecimento de uma conquista ou ponto forte

Fornecer feedback e feedback de acompanhamento a cada funcionário é um processo trabalhoso. Entretanto, o uso de ferramentas como

O recurso Assigned Comments do ClickUp

permite que você forneça feedback oportuno aos membros da equipe sobre as tarefas. Você pode dar sugestões e compartilhar percepções e recursos com os membros da sua equipe em tempo real. A orientação e o reconhecimento oportunos são fundamentais para o crescimento e o aprendizado da sua equipe.

4. **Supervisione o desenvolvimento da sua equipe

Monitore, organize e visualize o progresso do trabalho da sua equipe de forma conveniente usando o recurso Views do ClickUp

Os gerentes que têm um estilo de liderança de coaching desempenham um papel ativo no desenvolvimento de sua equipe. Como líder de coaching, você deve ajudar sua equipe a crescer e desenvolver habilidades continuamente. Isso envolve monitorar o progresso da equipe, fornecer orientação e apoio e ajustar suas estratégias conforme necessário.

Uma maneira eficaz de supervisionar e monitorar o desenvolvimento da sua equipe sem microgerenciamento é utilizar ferramentas como

Visualizações do ClickUp

. As mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp lhe dão flexibilidade para organizar e visualizar o trabalho da maneira que desejar. Por exemplo, você pode:

Visualizar os estágios do projeto e agrupar os quadros por status, responsável, prioridade, etc., com a ajuda da visualização de quadro

Obter uma visão panorâmica do progresso das tarefas, agrupando-as em categorias como Em andamento, Revisão, Pronto etc., com a ajuda da Visão de lista

Gerencie os recursos e as prioridades da equipe e determine a capacidade de trabalho com pontos de sprint com a ajuda da Visão de caixa

Acompanhe as datas de início e término de tarefas e projetos em um calendário com a ajuda da Visão de calendário

As visualizações personalizáveis do ClickUp permitem monitorar o desempenho de cada membro da equipe em tarefas e projetos, identificar possíveis bloqueios ou gargalos e fazer ajustes rápidos para garantir que sua equipe permaneça no caminho certo. Além disso, você pode identificar marcos de desenvolvimento e oferecer o reconhecimento e a valorização que os membros da sua equipe merecem.

Esse recurso ajuda você, como

líder de projeto

mantenha-se organizado e atento às tarefas para gerenciar e conduzir sua equipe ao sucesso com eficiência.

Desafios comuns de liderança em coaching

Antes de implementar o estilo de liderança de coaching, você deve saber que ele vem com seus próprios desafios e obstáculos, como os seguintes:

Requer muito tempo e esforço

A liderança de coaching concentra-se no desenvolvimento dos membros da equipe em um nível individual. O coaching e a orientação individual dos membros da equipe exigem muito tempo e esforço por parte do gerente. Como os líderes já têm de gerenciar muito trabalho, como reuniões, tarefas e projetos, que consomem grande parte de seu tempo, sobra pouco tempo para qualquer outra coisa.

Algumas maneiras eficazes de enfrentar esse desafio incluem o uso de

software de gerenciamento de tarefas

e ferramentas de automação, como

Cérebro ClickUp

.

O ClickUp Brain permite que você, como gerente ou líder, automatize o gerenciamento de tarefas e projetos. Você pode automatizar trabalhos repetitivos, como a geração de subtarefas, a atualização de status de tarefas e projetos, a geração de resumos e relatórios de tarefas e projetos e muito mais. Assim, o ClickUp Brain economiza o tempo que você pode investir em treinamento e orientação de toda a sua equipe, um membro de cada vez.

Maximize sua produtividade com o ClickUp Brain com tecnologia de IA

Dica profissional: Para utilizar o tempo de forma inteligente depois de empregar ferramentas de automação, é melhor controlar seu tempo usando o recurso de controle de tempo do ClickUp _. Essa ferramenta permite organizar, ajustar e controlar o tempo com facilidade, para que você possa dedicar mais tempo e esforço ao treinamento de sua equipe

Resistência à mudança

Talvez você encontre alguns membros da equipe que sejam mais resistentes a mudanças do que outros. Isso ocorre porque a mudança exige que eles adotem novas práticas e formas de trabalho. Eles podem preferir um estilo de liderança mais tradicional, ter dificuldade para se adaptar a uma mudança no estilo de liderança e precisar de mais tempo e apoio do que outros membros da equipe.

Uma maneira eficaz de lidar com a resistência à mudança envolve equilibrar o estilo de liderança de coaching com o estilo de liderança situacional. Essa estratégia envolve o ajuste de seu estilo de acordo com o estilo de trabalho de um indivíduo. Isso ajudará a expor e apresentar aos membros resistentes os benefícios de um estilo de liderança de coaching em situações apropriadas e os ajudará a se adaptarem totalmente a ele com o tempo.

Confiança excessiva no líder

Um estilo de liderança de coaching tem uma abordagem estimulante. Devido a isso, os membros individuais da equipe podem se tornar excessivamente dependentes do líder ou gerente de coaching ao longo do tempo para fins de tomada de decisões, orientação e definição de metas.

Essa dependência excessiva prejudica o crescimento de um membro individual da equipe ao afetar sua independência e capacidade de tomar decisões e resolver problemas. Para evitar isso, os líderes de coaching precisam encontrar um equilíbrio entre fornecer orientação e incentivar a autossuficiência.

Impacto da Liderança de Coaching no Engajamento dos Funcionários

A liderança em coaching tem uma correlação direta, forte e positiva com o envolvimento dos funcionários. Um gerente de coaching com um

filosofia de liderança

enfatizar a orientação, o incentivo e a capacitação de cada membro da equipe faz com que eles se sintam valorizados, apoiados e responsáveis. Isso ajuda a aumentar seu envolvimento e produtividade no local de trabalho.

Além de aumentar o nível de envolvimento dos funcionários, um estilo de liderança de coaching tem uma influência positiva sobre:

Satisfação no trabalho: De acordo com pesquisa os líderes com habilidades de coaching diminuem a intenção de rotatividade dos funcionários e melhoram seu nível de felicidade e, por sua vez, aumentam seu senso de satisfação no trabalho

De acordo com pesquisa os líderes com habilidades de coaching diminuem a intenção de rotatividade dos funcionários e melhoram seu nível de felicidade e, por sua vez, aumentam seu senso de satisfação no trabalho Mentalidade: A liderança eficaz em coaching promove o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento entre os funcionários. Uma mentalidade de crescimento permite que os funcionários assumam riscos calculados, aprendam com os erros e fracassos e se tornem resilientes diante dos desafios. Ela coloca os funcionários em um caminho de aprendizado e aprimoramento contínuos e possibilita que eles se tornem líderes emergentes em seu local de trabalho

A liderança eficaz em coaching promove o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento entre os funcionários. Uma mentalidade de crescimento permite que os funcionários assumam riscos calculados, aprendam com os erros e fracassos e se tornem resilientes diante dos desafios. Ela coloca os funcionários em um caminho de aprendizado e aprimoramento contínuos e possibilita que eles se tornem líderes emergentes em seu local de trabalho Inteligência coletiva: Um estilo de liderança de coaching incentiva a colaboração em equipe e melhora a inteligência coletiva, ou seja, a capacidade geral de toda a equipe de realizar tarefas intelectuais. Isso leva a uma resolução de problemas mais eficaz, maior criatividade, melhor tomada de decisões e melhor desempenho no local de trabalho

O caminho a seguir: Torne-se o melhor gerente com um estilo de liderança de coaching

O estilo de liderança de coaching é um estilo de gerenciamento de equipes de alto envolvimento. Adotá-lo como gerente ajuda a aprimorar suas habilidades de coaching e o torna um gerente melhor

líder de equipe multifuncional

. Esse estilo de liderança funciona particularmente bem ao gerenciar equipes talentosas, mas sem motivação ou espírito de equipe. Ele também é eficaz em situações em que as equipes não confiam na gerência ou quando as equipes existem em silos.

Ao se concentrar no apoio e no treinamento dos indivíduos da equipe, esse estilo de liderança beneficia seus funcionários, melhorando o envolvimento, a satisfação no trabalho e o desempenho deles. Mais adiante, ele beneficia sua organização com maior produtividade, cumprimento de metas, baixas taxas de rotatividade e aumento dos resultados financeiros.

Apesar de seus benefícios multifacetados, a implementação de um estilo de liderança de coaching pode ser desafiadora, e é importante manter soluções preventivas à mão. Ferramentas como o ClickUp fornecem a assistência necessária para o gerenciamento de projetos e tarefas e o controle de tempo. Como uma ferramenta de produtividade e colaboração confiável e personalizável com recursos avançados, o ClickUp ajuda a gerenciar e treinar facilmente equipes de todos os tamanhos.

Para se tornar o melhor gerente de treinamento no trabalho,

registre-se no ClickUp

hoje.