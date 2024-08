Como liderar pelo exemplo no trabalho

"Nada prova de forma tão conclusiva a capacidade de um homem de liderar outras pessoas quanto o que ele faz no dia a dia para liderar a si mesmo" disse Thomas J. Watson, fundador da IBM.

Dos campos de batalha às salas de reuniões, os estilos e as qualidades de liderança têm sido amplamente debatidos. O único consenso parece ser que os grandes líderes mostram às suas equipes como se faz - ou seja, eles lideram pelo exemplo.

Se você é um líder ou gerente de negócios, aqui está tudo o que você precisa saber sobre como liderar pelo exemplo.

O conceito de liderar pelo exemplo

Liderar pelo exemplo refere-se à prática de modelar as qualidades e os comportamentos que você espera dos membros da sua equipe. Por meio de ações, atitudes e abordagens de trabalho, você demonstra ao restante da equipe o que deseja ver e a melhor forma de realizar o trabalho.

A liderança pelo exemplo é caracterizada por:

Responsabilidade pessoal: Um líder se sente responsável pelo comportamento e pelo desempenho de sua equipe. Faz parte do seu trabalho fornecer todos os recursos e mostrar à sua equipe como o trabalho é feito.

Foco no valor: Liderar pelo exemplo não se trata de escrever código ou conteúdo para mostrar às equipes como fazer seu trabalho. É muito mais do que isso. Trata-se de esclarecer os valores que devem ser incorporados e agir de forma alinhada.

Por exemplo, se um dos valores da empresa é a honestidade, um líder dá e recebe feedback - independentemente da designação ou autoridade - de forma honesta.

Consistência: Um líder se comporta de forma consistente da maneira como espera que os membros de sua equipe se comportem. Por exemplo, se a pontualidade é um comportamento que você está modelando, então, você comparecerá pontualmente a todas as reuniões/eventos de forma consistente.

Autenticidade: Os líderes autênticos são transparentes em suas decisões, orientando a equipe sobre as variáveis e os processos envolvidos. Você deixará a equipe ciente de seus motivos e ações, permitindo que os outros acompanhem não apenas o ato, mas também o processo de pensamento por trás dele.

Abertura: Quando você lidera pelo exemplo, é intelectualmente humilde e aberto a mudar sua abordagem com base em novas informações ou opiniões convincentes.

Dito e feito, liderar pelo exemplo é a prática do velho ditado: "As ações falam mais alto do que as palavras". Entretanto, é um conceito qualitativo e comportamental que se situa no vasto cenário entre o preto e o branco. É uma abordagem que se reflete em suas próprias ações, sejam elas grandes ou pequenas.

Se estiver procurando praticar a liderança pelo exemplo, aqui estão dez estratégias que podem ajudar.

10 Estratégias para liderar pelo exemplo

Em um primeiro momento, liderar pelo exemplo parece simples: Comporte-se da maneira que deseja que sua equipe se comporte. Na prática, especialmente em uma organização de grande porte que gerencia equipes, isso pode se tornar uma tarefa árdua.

Para evitar isso e ser consistente em sua liderança, as dez estratégias a seguir estabelecem uma base sólida. Vamos começar.

1. Decida do que você quer ser um exemplo

Antes de mais nada, para liderar pelo exemplo, você precisa decidir que tipo de líder você é. Por exemplo, o líder de uma empresa em dificuldades precisa ser vulnerável e motivador. O gerente de uma equipe sobrecarregada deve ser empático e solidário.

Para liderar pelo exemplo, comece por:

Delineando sua visão : Mostre à equipe como você espera que seja o futuro

: Mostre à equipe como você espera que seja o futuro Esclarecer os valores : Descreva os valores que são importantes para você e que espera que a equipe siga

: Descreva os valores que são importantes para você e que espera que a equipe siga Demonstração de comportamentos: Aja da maneira que deseja que sua equipe aja - seja aberto, fale diretamente, seja pontual, documente tudo, etc.

O livro Start with Why (Comece com o porquê), de Simon Sinek, é um recurso poderoso para iniciar sua jornada rumo à liderança pelo exemplo. Dê uma olhada nisso

resumo do Start with Why

para ver se ele é adequado para você.

2. Comunique-se abertamente

Você pode achar que está liderando pelo exemplo, mas muitas vezes isso pode passar despercebido. Por exemplo, você pode sempre manter sua câmera ligada nas reuniões do Zoom, mas os membros da equipe que são tímidos podem não seguir o exemplo e não pensar muito nisso.

Portanto, quando a modelagem de comportamentos não é suficiente, ajuda ser mais explícito sobre isso. Por exemplo, crie um documento "trabalhando comigo" que sua equipe possa acessar.

Você pode configurá-lo em uma ferramenta como

Documentos do ClickUp

que pode ser compartilhado com todos da sua equipe. Eles podem até comentar sobre o documento ou fazer perguntas, fortalecendo seu trabalho colaborativo no processo.

Documentando seu estilo de liderança no ClickUp Docs

Está começando a escrever sobre seu estilo de trabalho? Não se estresse. O

Modelo do ClickUp Team Docs

o ajudará a começar.

Faça o download deste modelo

3. Forneça feedback útil e construtivo; receba o mesmo

Um dos maiores erros que os líderes cometem é assumir uma posição de autoridade e, assim, não receber feedback de suas equipes e de seus subordinados. Quando você se comporta dessa maneira, a equipe aprende que não precisa ser colaborativa nem receber feedback.

Em vez disso, priorize a busca de feedback e a tomada de medidas em relação a eles.

Tenha horários de portas abertas : Isso incentivará os funcionários a entrar, compartilhar ideias, fazer perguntas e buscar orientação sem se preocupar com o agendamento de reuniões

: Isso incentivará os funcionários a entrar, compartilhar ideias, fazer perguntas e buscar orientação sem se preocupar com o agendamento de reuniões Pedir opinião : Em chamadas de standup, retrospectivas e sessões de brainstorming, peça a opinião de cada pessoa. Até mesmo os silenciosos devem ser cutucados gentilmente

: Em chamadas de standup, retrospectivas e sessões de brainstorming, peça a opinião de cada pessoa. Até mesmo os silenciosos devem ser cutucados gentilmente Incentive o debate: Permita que as pessoas discordem de você. Faça isso publicamente, para que os outros membros da equipe tenham a certeza de que podem debater com você

Se a sua equipe for distribuída, crie espaços virtuais para fazer isso. Tenha um tipo de escritório de plano aberto configurado com uma ferramenta como

Visualização do ClickUp Chat

. Tenha conversas contextuais (em comentários aninhados), debatendo ideias e sugestões.

Tenha conversas abertas e dê o exemplo com o ClickUp Chat

Para um mecanismo de feedback mais estruturado, experimente o

Modelo de feedback do funcionário do ClickUp

. Esse modelo totalmente personalizável permite que você obtenha feedback, visualize sentimentos e crie uma cultura de transparência na empresa.

Faça o download deste modelo

4. Incentive um local de trabalho transparente

Transparência na liderança

é frequentemente apresentada como uma virtude, como a coisa certa a fazer. Entretanto, poucos entendem por que a transparência é importante. Aqui está.

No trabalho de conhecimento, o sucesso depende de todos saberem o máximo possível coletivamente. Por exemplo, se o seu redator de conteúdo não sabe que você usa vírgulas Oxford, você terá uma redação inconsistente. A transparência permite que você aumente o conhecimento coletivo da organização.

Aqui estão algumas maneiras de criar um local de trabalho transparente:

Documentação : Anote observações, notas de reuniões, percepções etc. e compartilhe-as amplamente com a organização. O ClickUp Docs é uma ótima maneira de fazer isso

: Anote observações, notas de reuniões, percepções etc. e compartilhe-as amplamente com a organização. O ClickUp Docs é uma ótima maneira de fazer isso Sistemas : Configure um sistema de gerenciamento de projetos para gerenciar e acompanhar todo o trabalho realizado. Isso torna as informações acessíveis a todos os envolvidos

: Configure um sistema de gerenciamento de projetos para gerenciar e acompanhar todo o trabalho realizado. Isso torna as informações acessíveis a todos os envolvidos Relatórios: Crie relatórios para métricas importantes.

ClickUp Dashboards pode fazer isso automaticamente quando você gerencia seus projetos com o ClickUp

Acompanhe todas as suas métricas essenciais em um só lugar com os ClickUp Dashboards personalizáveis

5. Pratique a autenticidade e a vulnerabilidade

A autenticidade pode ser a cola que une sua organização. Os grandes líderes aprendem a demonstrar vulnerabilidade sem parecerem fracos.

Em seu livro Shoe Dog, o cofundador e ex-CEO da Nike, Phil Knight

palestras

sobre a época em que eles tinham acabado de lançar a Nike e a empresa estava enfrentando sua primeira grande crise. Knight reuniu seus funcionários e expôs as ameaças e os obstáculos que a empresa enfrentava.

A transparência sobre a crise iminente e o reconhecimento aberto dos possíveis riscos ajudaram a encorajar seus funcionários. A conversa acabou se tornando um grito de guerra para a organização incipiente.

Liderar com autenticidade também mostra às equipes que elas podem ser vulneráveis com você. Elas podem escalar qualquer toxicidade e resolver conflitos, criando assim um local de trabalho seguro e inclusivo.

Para obter conselhos práticos sobre vergonha, vulnerabilidade e empatia, leia este artigo

resumo de Dare to Lead (Ouse liderar)

o roteiro de Brené Brown para uma liderança corajosa.

6. Defina as metas da equipe

Os líderes empresariais têm a tendência de definir as metas da empresa com a diretoria e depois passá-las para suas equipes. Isso às vezes faz com que as equipes sintam que suas metas foram entregues a elas.

Liderar pelo exemplo:

Defina as metas junto com a equipe

Pergunte a eles o que é possível alcançar

Assumir a responsabilidade para que a equipe atinja suas metas

Aprender ativamente o que eles precisam

Monitore o progresso regularmente e apoie a equipe quando necessário

Metas do ClickUp

é perfeito para definir metas, medir o progresso e intervir quando necessário.

Defina metas e acompanhe o progresso com o ClickUp Goals

7. Não tenha medo de fazer papel de bobo

Os problemas que as organizações modernas resolvem precisam de pensamento criativo e aventureiro. Às vezes, as ideias podem parecer bobas. As equipes precisam se sentir seguras de que todas as suas ideias serão bem-vindas sem julgamento.

Para permitir isso, esteja aberto a compartilhar ideias abertamente.

Convide as pessoas a falarem o que pensam e demonstre uma escuta ativa sem julgá-las

Incentive a equipe a não rejeitar as ideias imediatamente, mas a explorar a direção para a qual elas levam

Dentro da equipe, construa barreiras de proteção para evitar decisões imprudentes

8. Agendar horas de perguntas e respostas

Os líderes empresariais têm casas abertas com a organização, convidando todos a fazer perguntas. Nessas sessões, as perguntas geralmente são sobre a organização, os planos, as atualizações etc.

Além disso, reserve horas de perguntas e respostas com sua equipe para mostrar a eles como você faria algo. Incentive-os a fazer perguntas como: "como você resolveria esse problema?" ou "como você abordaria essa situação?"

Embora você não queira que a sua equipe o procure para cada pequena coisa, é útil permitir que eles façam isso de vez em quando. Essa forma de liderar pelo exemplo ensina sua equipe dentro do contexto. Isso mostra a eles que você está lá para ajudar quando as coisas ficarem difíceis.

9. Coloque-se no lugar de sua equipe

Um dos maiores problemas que os líderes enfrentam é o fato de ficarem muito distantes da realidade local. Por exemplo, o chefe de engenharia pode não conhecer os desafios diários enfrentados por seus desenvolvedores, como as limitações dos ambientes de desenvolvimento ou a falta de ferramentas de automação.

Para liderar pelo exemplo, reserve algum tempo para fazer o trabalho que suas equipes fazem ou para observá-las enquanto trabalham. Por exemplo, você poderia fazer programação em pares com um desenvolvedor. Ou pegar alguns recursos e executar alguns testes.

Isso garantirá à sua equipe que você quer entender suas experiências e torná-las melhores para eles.

10. Evolua com o tempo

Um primeiro-ministro em tempos de guerra precisa de habilidades e atitudes completamente diferentes de um primeiro-ministro em tempos de paz. Portanto, seja o líder que suas equipes e organizações precisam que você seja. Quando a economia está devagar, você pode ser criativo ou agressivo. Quando o investimento está fluindo, você pode investir em treinamento e experimentação.

Quando sua equipe é pequena, você pode ter um relacionamento mais próximo com todos. Mas quando a equipe cresce, você pode até ter dificuldade para lembrar o nome de todos.

Como um líder bem-sucedido, é sua função evoluir com o tempo. Mostre à sua equipe que a mudança não é apenas inevitável, mas também pode ser positiva.

Por exemplo, se você é um líder que está gerenciando a mudança para voltar ao escritório, apareça pessoalmente todos os dias. Fale sobre como isso o está ajudando e como pode ajudar a sua equipe. Aceite as discordâncias de frente e debata positivamente. Se ainda assim não funcionar, não hesite em desistir de seu plano.

Embora todas essas estratégias possam ser realmente úteis, cada indivíduo é diferente. Durante o curso de liderar pelo exemplo, é provável que surjam desafios. Vamos ver como você pode superá-los.

Superando os desafios de liderar pelo exemplo

Estratégias de liderança

e

estilos de gerenciamento

diferem entre as organizações e dentro delas.

Mudança de liderança

dirige uma organização por meio da transformação. Essa situação - como a COVID-19 ou a volatilidade econômica - muitas vezes é lançada sobre o líder, e ele precisa lidar com isso para ter sucesso. James Daunt, da Barnes and Noble, é um excelente

exemplo

de um líder de mudanças que levou a empresa da beira da falência para um crescimento positivo.

Liderança emergente

o líder emergente, por outro lado, assume a posição organicamente e orienta as equipes sem depender de autoridade formal. Eles são adaptáveis e estão mais em sincronia com a equipe. Satya Nadella é um exemplo de líder emergente.

A liderança ética consiste em fazer a coisa certa, não apenas para o resultado final, mas também para os funcionários, clientes e a sociedade em geral.

Dependendo da organização, da situação do mercado e das habilidades de liderança, aqui estão alguns desafios que um bom líder pode encontrar e como superá-los.

Falta de uma visão unificada

Para liderar pelo exemplo, sua equipe precisa ver e se relacionar com seu próprio comportamento. Sem uma missão e princípios unificados, suas ações exemplares podem passar despercebidas.

Solução: Documente sua visão e

filosofia de liderança

. Discuta-a regularmente com os membros da sua equipe. Incentive-os a tomar decisões com base nos princípios, valores e crenças que vocês definiram juntos.

Delegação

Todo gerente, por mais experiente que seja, tem dificuldade para delegar em algum momento. Às vezes, eles podem não ter a pessoa certa em sua equipe para realizar a tarefa. Em outros momentos, eles mesmos podem não ter clareza sobre o que precisam.

Solução:

Documente detalhadamente o trabalho que você precisa que seja feito, as expectativas, as metas e os resultados. Escrevê-los cria clareza e serve como referência

Forneça todos os recursos necessários para realizar o trabalho

Explique como você quer que ele seja feito (um documento detalhando "eis como eu faria isso" é uma ótima maneira de liderar pelo exemplo)

Ao atualizar a documentação, marque suas equipes para que as informações não sejam perdidas.

Comentários de atribuição do ClickUp permite exatamente isso

Comentários de atribuição do ClickUp permite exatamente isso Agende check-ins regulares e ofereça feedback sobre o progresso

Como lidar com mudanças

A mudança é difícil, não apenas para as equipes, mas também para os líderes. Quando a situação é volátil e está em constante evolução, liderar pelo exemplo pode ser difícil.

Solução:

Procure aprender o máximo possível sobre a mudança

Faça um planejamento de cenários para estar preparado para possíveis turbulências

Aceite abertamente a imprevisibilidade e garanta às suas equipes que você está com elas

Seja empático e ofereça apoio e recursos às suas equipes

Autogerenciamento

Isso pode parecer bobagem, mas para liderar pelo exemplo, você deve ser capaz de gerenciar a si mesmo com competência. Muitos líderes não têm essa qualidade. Eles próprios podem estar sobrecarregados, ser temperamentais ou tímidos, criando inadvertidamente uma cultura semelhante entre suas equipes.

Solução:

Defina claramente suas metas e comportamentos

Lembre-se de seus valores todos os dias para se comportar de acordo com eles

Faça avaliações regulares consigo mesmo para ver se está dando o exemplo certo

Obtenha feedback da equipe e recalibre seu desempenho

Benefícios e desvantagens de liderar pelo exemplo

Dar o exemplo é uma ótima estratégia por vários motivos.

Respeito : Quando o líder dá o exemplo, é mais provável que os membros da equipe o respeitem

: Quando o líder dá o exemplo, é mais provável que os membros da equipe o respeitem Confiança : Um gerente que lidera pelo exemplo conhece as dificuldades de sua equipe. Portanto, ele é o mais confiável

: Um gerente que lidera pelo exemplo conhece as dificuldades de sua equipe. Portanto, ele é o mais confiável Cultura de trabalho positiva : Bons líderes garantem que suas equipes saibam que eles não estão falando de sua torre de marfim. Isso cria um ambiente de trabalho positivo

: Bons líderes garantem que suas equipes saibam que eles não estão falando de sua torre de marfim. Isso cria um ambiente de trabalho positivo Transparência : Quando você lidera pelo exemplo, você faz aos outros o que gostaria que fizessem a você. Isso cria empatia, compaixão e transparência

: Quando você lidera pelo exemplo, você faz aos outros o que gostaria que fizessem a você. Isso cria empatia, compaixão e transparência Moral : Saber que seu gerente se mantém nos mesmos padrões que os membros da equipe aumenta o moral dos funcionários

: Saber que seu gerente se mantém nos mesmos padrões que os membros da equipe aumenta o moral dos funcionários Fidelidade do cliente: Funcionários felizes e respeitosos tratam bem os clientes, criando um senso de fidelidade à marca que é único e específico de sua empresa

Isso não significa que liderar pelo exemplo não tenha suas desvantagens.

Pressão: Para começar, o líder pode ser pressionado a sempre manter um determinado padrão. Isso lhe dá a sensação de que você precisa ser infalível, o que pode ser uma grande pressão.

Erosão da confiança: Qualquer inconsistência no comportamento pode levar à erosão da confiança, que pode ser quase impossível de ser reconstruída.

Muito tático: Quando você lidera pelo exemplo, corre o risco de se tornar muito tático, mostrando a todos o que e como fazer seu trabalho. Isso pode consumir o tempo que você precisa para ser estratégico e visionário.

Como qualquer estilo de liderança, as desvantagens acima podem ser superadas com um pouco de reflexão, empatia e uma abordagem estratégica.

Lidere pelo exemplo com o ClickUp

Seguindo as palavras imortais de Thomas J. Watson, o primeiro passo para liderar pelo exemplo é gerenciar a si mesmo. Definir suas metas, documentar suas filosofias, monitorar seu desempenho e até mesmo escrever um diário todos os dias pode ajudar a ter um ótimo começo. Depois de entender a si mesmo, é hora de conhecer sua equipe e liderá-la pelo exemplo.

Independentemente de qual das dez estratégias acima você siga, é possível fazer muito melhor com uma ferramenta robusta de gerenciamento de equipe como o ClickUp.

Projetado para ser um software abrangente de gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece todas as ferramentas necessárias para gerenciar a si mesmo e a sua equipe.

Precisa escrever metas pessoais? Experimente o ClickUp Goals. Gosta de escrever um diário regularmente? Use o ClickUp Docs. Está gerenciando uma equipe de projeto? Use a visualização ClickUp Workload para alocar o trabalho de forma justa. Deseja coletar feedback? Use qualquer um dos

modelos de formulário de feedback

.

Gerencie a si mesmo e a sua equipe de forma eficaz. Dê um bom exemplo. Experimente o ClickUp hoje mesmo !