resumo de "Dare to Lead": Principais conclusões & Revisão

A liderança é uma forma de arte multifacetada na qual aprendemos a inspirar, orientar e capacitar outras pessoas a trabalharem juntas em prol de uma visão coletiva. Neste curso "Dare to Lead", exploramos a interseção de coragem e vulnerabilidade por meio das palavras e obras da autora Brené Brown.

Brown é mundialmente conhecida por seu trabalho inovador sobre vergonha, vulnerabilidade e empatia. Em "Dare to Lead", ela nos desafia a redefinir o que significa ser um líder, revelando as qualidades de liderança mais cruciais que os líderes excepcionais utilizam para promover valores fundamentais como inovação, inclusão e autenticidade. 💡

Líderes de qualquer setor podem se beneficiar deste livro, e nosso resumo é uma maneira fantástica de absorver rapidamente as muitas lições de Brown e dar o primeiro passo rumo a uma liderança vulnerável.

Junte-se a nós e ouse liderar com Brené Brown como nossa guia sábia e compassiva.

"Dare to Lead " Resumo do livro Olhar de relance

"Atreva-se a liderar: Trabalho corajoso. Conversas difíceis. Whole Hearts.", de Brené Brown, é um roteiro para uma liderança corajosa. Ele está repleto de percepções baseadas em pesquisas, estratégias práticas e anedotas envolventes. 📖

Em uma jornada de construção de coragem com base empírica, Brown convida líderes e profissionais a liderar com resiliência, autenticidade e disposição para abraçar a vulnerabilidade.

O livro desafia as noções convencionais, incentivando os leitores a abraçar a vulnerabilidade, construir confiança e priorizar a empatia para criar uma cultura de liderança ousada. Ele explora o significado da vulnerabilidade, a construção da confiança, como ter conversas difíceis com clareza e como superar o medo do fracasso. 💪

Os leitores podem esperar obter ferramentas táticas, habilidades e linguagem para melhorar sua autoestima,

gerenciamento de equipes

e habilidades de resolução de problemas à medida que trabalham para se tornarem grandes líderes.

Principais conclusões de "Dare to Lead" by Brene Brown

"Dare to Lead" é um livro abrangente de quatro partes, geralmente combinado com o "Dare to Lead Read-Along Workbook" para melhorar a capacidade do leitor de aplicar as lições em um mundo cada vez mais competitivo.

Nós o incentivamos a ler o livro e a explorar cada lição cheia de nuances escondida em suas páginas. Você aprenderá

técnicas de visualização

as características destrutivas do perfeccionismo e vários conjuntos de habilidades para lhe dar uma vantagem (empática) no complexo mundo da liderança. 🥇

Aqui estão seis dicas importantes para você começar.

Liderança corajosa

Brown explica a importância de assumir riscos, enfrentar a incerteza e aceitar o desconforto. Isso envolve a adoção de uma mentalidade de crescimento, a manutenção da curiosidade e a honestidade com os membros da sua equipe sobre suas deficiências.

Vulnerabilidade como um ponto forte

Brown ensina que a vulnerabilidade não é uma fraqueza - é uma fonte de força. O livro explora como você pode se tornar um líder corajoso removendo sua armadura, tornando-se um aprendiz (não um "conhecedor"), abraçando a vulnerabilidade e enfrentando inseguranças.

Empatia em ação

A empatia é a pedra angular da

liderança eficaz

e Brown discute os muitos benefícios de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Esse estilo de liderança corajosa melhora tudo, desde o incentivo à colaboração até a promoção de conexões. 🤝

Propósito e valores claros

Faça brainstorming, planeje, crie estratégias e simplifique a comunicação em tempo real para enviar projetos mais rapidamente com os quadros brancos do ClickUp

Motivando uma equipe

está ligada a um senso claro de propósito e valores em "Dare to Lead" Brown incentiva os líderes a comunicar uma visão clara e convincente para que cada membro da equipe entenda como contribui para a missão e os valores da organização.

Compaixão por si mesmo como coragem

A abordagem de Brown à liderança enfatiza a autoconsciência e a compaixão à medida que você aprende a liderar com vulnerabilidade. De acordo com Brown, a vulnerabilidade é um ato de coragem; até mesmo os líderes mais ousados podem se deparar com feridas antigas (e novas) que precisarão ser tratadas com compaixão. 🌻

Liderança ousada > liderança blindada

"Dare to Lead" apresenta a armadura e a autoproteção como a barreira mais significativa para a liderança. Em vez de ficar dentro de seu arsenal, Brown o incentiva a abraçar a liderança com confiança, vulnerabilidade e autenticidade em todos os aspectos de sua função.

7 Behaviors That Make Up Trust

"Dare to Lead" revela os sete pilares da confiança que moldam líderes excepcionais, fornecendo uma fonte de coragem e força para conectar cada membro da equipe com seu verdadeiro potencial.

Brown apresenta esses pilares com o acrônimo BRAVING. Veja a seguir do que se trata:

Limites: Definir e respeitar limites pessoais e profissionais claros para estabelecer uma sensação de segurança e confiabilidade

Definir e respeitar limites pessoais e profissionais claros para estabelecer uma sensação de segurança e confiabilidade Confiabilidade: Cumprir seus compromissos e expectativas de forma consistente para demonstrar responsabilidade e confiabilidade

Cumprir seus compromissos e expectativas de forma consistente para demonstrar responsabilidade e confiabilidade **Responsabilidade: Assuma a responsabilidade por seus erros e faça as correções quando apropriado para contribuir para relacionamentos transparentes e confiáveis

Cofre (manter a confidencialidade): Evite compartilhar informações ou experiências que lhe foram contadas em sigilo para que os membros da equipe saibam que qualquer informação compartilhada é sempre confidencial

Evite compartilhar informações ou experiências que lhe foram contadas em sigilo para que os membros da equipe saibam que qualquer informação compartilhada é sempre confidencial Integridade: Aja de forma genuína, honesta e moral para fortalecer a confiança, demonstrar comportamento ético e permanecer fiel ao seu eu autêntico

Aja de forma genuína, honesta e moral para fortalecer a confiança, demonstrar comportamento ético e permanecer fiel ao seu eu autêntico Não julgamento : Crie um ambiente de não julgamento em que as pessoas possam se sentir aceitas e compreendidas sem temer críticas

: Crie um ambiente de não julgamento em que as pessoas possam se sentir aceitas e compreendidas sem temer críticas Generosidade: Envolva-se em atos de bondade e preocupação genuína com o bem-estar, a felicidade e o sucesso dos outros para construir uma base de confiança

Esses sete comportamentos fornecem uma estrutura para criar confiança nas equipes, organizações e na vida cotidiana. o livro "Dare to Lead" enfatiza esses comportamentos como a base para interações genuínas e significativas entre os líderes e os membros de suas equipes.

Popular " Dare to Lead " Citações

Aqui estão algumas citações inspiradoras "

Dare to Lead" (Ouse liderar)

além de algumas joias bônus de outras obras famosas de Brené Brown:

"Se quisermos que as pessoas se apresentem plenamente, que tragam todo o seu ser, incluindo seus corações desarmados e inteiros, para que possamos inovar, resolver problemas e servir às pessoas, precisamos estar atentos para criar uma cultura na qual as pessoas se sintam seguras, vistas, ouvidas e respeitadas." - "Dare to Lead" (Ouse liderar)

"A confiança é o empilhamento e a estratificação de pequenos momentos e a vulnerabilidade recíproca ao longo do tempo. A confiança e a vulnerabilidade crescem juntas, e trair uma delas é destruir as duas." - "Dare to Lead" (Ouse liderar)

"Defino um líder como alguém que assume a responsabilidade de encontrar o potencial em pessoas e processos e que tem a coragem de desenvolver esse potencial." - "Dare to Lead"

"A vulnerabilidade soa como verdade e se sente como coragem. A verdade e a coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas." - "Daring Greatly"

"Defino vulnerabilidade como incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar no amor .... O amor é incerto. É incrivelmente arriscado. E amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador, e sim, estamos abertos a sermos feridos, mas você consegue imaginar sua vida sem amar ou ser amado?" - "Daring Greatly"

Mais lições de Brené Brown " Dare to Lead "

Nosso resumo ainda não terminou! Brené Brown tem muitas lições valiosas para ensinar que são de valor inestimável, independentemente de seu aprendizado, liderança ou

estilo de trabalho

.

Aqui estão algumas das muitas joias da coleção de obras de Brown.

Quatro traços destrutivos do perfeccionismo

Brown faz mais do que alertar contra o perfeccionismo. Ela identificou os quatro traços destrutivos que podem causar uma tendência ao perfeccionismo. Eles incluem:

Medo da vulnerabilidade, que leva a uma falta de disposição para assumir riscos Uma sensação constante de nunca sentir que é "suficiente" Tentativas de usar a perfeição como escudo contra julgamentos 🛡️ Erosão da criatividade e da inovação devido ao medo do fracasso

Resiliência à vergonha

Brown foi aclamada por sua teoria da resiliência à vergonha, que ela discute em vários livros.

"Aprendi que resolvemos essa preocupação compreendendo nossas vulnerabilidades e cultivando empatia, coragem e compaixão - o que chamo de resiliência à vergonha"

explica ela

.

A teoria da resiliência à vergonha de Brown envolve o reconhecimento e a compreensão da experiência da vergonha e a navegação através dela, mantendo um senso de autoestima e empatia.

O objetivo dessa prática é ajudar uma pessoa a superar a experiência da vergonha para que ela possa experimentar emoções mais benéficas (e agradáveis).

Aprenda a saltar de paraquedas

Não, não literalmente. (A menos que você queira!) 🪂

Essa lição vem do livro "Rising Strong", de Brown, no qual ela compara a liderança ao paraquedismo.

Ela sugere que os indivíduos aprendam a liderar da mesma forma que uma pessoa aprende a saltar de paraquedas.

Não se começa pulando de um avião; começa-se aprendendo a aterrissar e voar em ambientes simples e seguros. A partir daí, você aprende realizando saltos em dupla com um especialista (literalmente) em suas costas.

Da mesma forma, ela sugere que os líderes aprendam primeiro as habilidades básicas e, aos poucos, ascendam a seus cargos com ajuda e apoio. Em outras palavras, começamos aprendendo a subir antes de saltar do avião em direção à vulnerabilidade.

Quatro conjuntos de habilidades

Brené Brown identifica quatro conjuntos de habilidades essenciais em "Dare to Lead", incluindo:

Ruminar com (também conhecido como discutir) a vulnerabilidade para enfrentar e abraçar melhor a incerteza Viver de acordo com seus valores e alinhar suas ações com suas crenças fundamentais Confiança para poder estabelecer e manter conexões por meio de seus comportamentos Aprender a se reerguer e a ser resiliente, considerando as emoções, as histórias e reescrevendo as narrativas para aprender e crescer com os fracassos

Você pode explorar o seu desempenho nessas categorias com a ferramenta de Brown

Avaliação de Liderança Ousada

que enfoca essas quatro habilidades. Elas também são abordadas em profundidade nas páginas de "Dare to Lead"

Curiosidade e confiança fundamentada

Este resumo não estaria completo sem mencionar a curiosidade e a confiança fundamentada. Brown os apresenta como elementos essenciais de liderança e conexões eficazes.

A curiosidade é um interesse genuíno em entender as perspectivas dos outros e promover uma cultura de aprendizado a partir da posição de um aprendiz.

A confiança fundamentada está enraizada na autoconsciência, na autenticidade e no equilíbrio da vulnerabilidade com um forte senso de suas capacidades. 🎯

Juntos, esses conceitos contribuem para uma liderança resiliente e empática que incentiva o crescimento, a colaboração e a confiança.

O que fazer depois de terminar " Dare to Lead "

Brené Brown é mais do que a autora de "Dare to Lead" - ela é uma das principais especialistas no assunto de vulnerabilidade. 🏆

Brown é professora de pesquisa na Universidade de Houston, e seus livros chegaram ao topo da lista de mais vendidos do New York Times por seis vezes. A lista não para por aí; ela também é apresentadora de podcast duas vezes premiada, estrela de dois documentários e muito mais, mas estamos divagando.

Depois de terminar "Dare to Lead", aqui estão alguns de seus melhores trabalhos para explorar:

Sugerimos começar com o TED Talk, uma pequena introdução ao modo de pensar de Brown. A partir daí, "Daring Greatly" é um segundo livro fantástico e uma das obras mais populares de Brown.

