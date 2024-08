Resumo de Start with Why: Como os grandes líderes inspiram todos a agir

Há dois tipos de pessoas: Aquelas que querem inspirar os outros e aquelas que querem ser inspiradas. É muito raro que um livro atenda a ambos.

O best-seller de 2009 de Simon Sinek, Start with Why, é uma exceção. Simon Sinek é um autor de best-sellers e célebre palestrante motivacional, conhecido por suas ideias não convencionalmente otimistas sobre negócios e liderança. Como um dos treinadores de liderança mais populares do mundo, ele inspirou milhares de líderes empresariais em uma carreira de mais de duas décadas.

Este livro foi originado de TED Talk viral de Sinek de mesmo nome, que agora é o terceiro TED Talk mais assistido de todos os tempos, com mais de 60 milhões de visualizações. Ele traz uma mensagem simples, porém profunda, e nos persuade a descobrir nosso "porquê", o valor central que nos leva a levantar de manhã e ir para o trabalho.

Se quiser trabalhar em sua liderança e gerenciamento de equipes ou melhorar a produtividade da equipe então Start with Why pode ajudar.

Este resumo do Start with Why lista as principais conclusões para você.

Resumo do Start with Why em um relance

via Amazônia Em Start with Why, Sinek fala sobre o poder do "porquê" e como ele pode ser o principal diferencial para o sucesso de uma pessoa ou organização. Usando os exemplos de Steve Jobs, Martin Luther King Jr., os irmãos Wright, Bill Gates, etc., Sinek enfatiza a importância de descobrir seu objetivo principal (o fator "por que") e usá-lo para motivar e inspirar sua equipe.

Segundo ele, "começar com o porquê" cria um senso de propósito compartilhado dentro da sua equipe. A clareza da missão e da visão de uma organização faz com que ela se torne mais identificável para funcionários e clientes.

Aqui está o "PORQUÊ" de Sinek para escrever o livro, em suas próprias palavras:

"O objetivo deste livro não é simplesmente tentar consertar as coisas que não estão funcionando. Em vez disso, escrevi este livro como um guia para focar e ampliar as coisas que de fato funcionam. Não pretendo perturbar as soluções oferecidas por outros. A maioria das respostas que obtemos, quando baseadas em evidências sólidas, são perfeitamente válidas. Entretanto, se começarmos com as perguntas erradas, se não entendermos a causa, até mesmo as respostas certas sempre nos levarão ao erro... eventualmente. A verdade, veja bem, é sempre revelada... eventualmente."

Este livro mostrará como fazer a si mesmo as perguntas certas para que você possa conduzir sua organização (e equipe) na direção certa.

O livro aborda três grandes ideias:

o que separa as pessoas e empresas bem-sucedidas das malsucedidas

por que a inspiração é uma maneira melhor de construir sua empresa do que a manipulação

como criar confiança em uma organização

5 Principais conclusões de Start with Why

Há muitas coisas que você pode aprender com o livro, mas aqui estão algumas de nossas lições favoritas.

1. Escolha cenouras em vez de palitos

Uma lição importante para os líderes em todo o livro é sempre influenciar alguém a agir, inspirando-o em vez de manipulá-lo.

De acordo com Sinek, poucas pessoas entendem por que seus clientes as escolhem. A maioria das empresas tende a presumir que as pessoas compram seus produtos por causa do melhor preço ou da melhor qualidade de serviço. Assim, elas usam ações manipuladoras, como baixar preços, fazer promoções, endossos de celebridades e, nos piores casos, até mesmo o medo, para atrair clientes.

Ele compartilha exemplos do mundo real para enfatizar isso.

Quando a General Motors (GM) começou a oferecer um cashback de US$ 500 a US$ 7.000 aos clientes que compravam seus caminhões e carros, suas vendas de curto prazo aumentaram, mas isso reduziu sua lucratividade de longo prazo.

Em 2007, a GM estava perdendo cerca de US$ 729 por veículo vendido devido a seus incentivos. Então, eles tiveram que reduzir seus incentivos - e as vendas caíram.

Da mesma forma, o slogan da IBM - "Ninguém nunca foi demitido por contratar a IBM" - propaga o medo como uma tática de marketing. Isso faz com que as equipes de compras evitem escolher uma empresa menos conhecida em vez da IBM, pois temem perder o emprego, caso as coisas deem errado.

Embora Sinek concorde que a manipulação funcione - às vezes até bem demais -, ele recomenda que seus leitores sigam em uma direção completamente oposta, que é o caminho da inspiração.

Eis o motivo: embora a manipulação possa trazer mais negócios ou até mesmo negócios repetitivos em alguns casos, somente a inspiração é a estratégia adequada para criar a verdadeira fidelidade do cliente.

O exemplo favorito de Sinek de inspiração bem feita é a Apple, especialmente quando Steve Jobs estava no comando.

Um ponto central que Sinek enfatiza aqui é que as pessoas não compram o que você faz; elas compram o porquê de você fazer isso._ Se o seu "porquê" puder inspirá-las, você poderá transformá-las em clientes fiéis - pense nas pessoas fazendo fila do lado de fora de uma loja da Apple na noite anterior ao lançamento do novo iPhone!

Sinek não deixa você apenas com esse pensamento; ele também dá alguns conselhos excelentes:

Defina (e comunique) seu objetivo principal

Use histórias para compartilhar esse objetivo com o mundo. Todos os grandes líderes são também grandes contadores de histórias

Reforce o compromisso criando um senso de unidade e pertencimento

Crie confiança demonstrando autenticidade e liderando com empatia

2. Encontre seu Golden Circle

O conceito do Círculo Dourado é algo que Sinek discute em vários capítulos do livro. O Golden Circle é uma estrutura estratégica com três círculos concêntricos (Por que, Como e O quê), cada um representando um nível diferente de pensamento e comunicação.

via Site de Simon Sinek

Por que: O círculo mais interno representa o propósito central que inspira a existência de uma organização. Ele responde à pergunta: "Por que a organização existe além de apenas obter lucro?" - os valores e as crenças mais profundos que impulsionam as ações

O círculo mais interno representa o propósito central que inspira a existência de uma organização. Ele responde à pergunta: "Por que a organização existe além de apenas obter lucro?" - os valores e as crenças mais profundos que impulsionam as ações Como : O círculo do meio representa os processos específicos e asestilos de trabalho que apóiam o "Why" da organização Ele aborda a questão: "Como a organização cumpre seu propósito?"

: O círculo do meio representa os processos específicos e asestilos de trabalho que apóiam o "Why" da organização Ele aborda a questão: "Como a organização cumpre seu propósito?" O quê: O círculo mais externo representa as coisas e os resultados tangíveis que uma organização produz. A resposta a essa pergunta pode ser um produto, serviço ou solução. Ela responde à pergunta básica: "O que a organização faz?"

De acordo com o conceito do Golden Circle, as empresas bem-sucedidas e os líderes influentes começam com o círculo interno, o Why (por que), e depois seguem para o How (como) e, finalmente, o What (o que).

Essa estrutura ajuda você a priorizar o que é importante e garantir que você esteja alinhado com sua meta.

2. Liderar não é o mesmo que ser o líder

Sinek também oferece conselhos sobre boa liderança. Ele diz que a liderança vai além de gerenciamento do trabalho ou lidar com operações.

De acordo com ele, um grande líder cria seguidores com a capacidade de gerar confiança, empatia e senso de pertencimento.

"Há líderes e há aqueles que lideram. Os líderes ocupam uma posição de poder ou influência. Aqueles que lideram nos inspiram. Sejam indivíduos ou organizações, seguimos aqueles que lideram não porque somos obrigados, mas porque queremos. Seguimos aqueles que lideram não por eles, mas por nós mesmos."

E aqui está como você pode ser um líder assim:

Incorpore os valores e as crenças que definem seu objetivo principal. Isso mostra às pessoas que você é autêntico e digno de confiança

Priorize o bem-estar dos membros da sua equipe criando um ambiente de trabalho solidário e inclusivo

Crie um ambiente em que todos se sintam à vontade para fazer perguntas e fornecer feedback construtivo

Um exemplo de líder inspirador mencionado no livro é Steve Jobs, que deu aos funcionários da Apple a liberdade de pensar de forma diferente (seu objetivo principal), desafiar o status quo e criar produtos como iPods e iPhones.

3. Forme uma equipe que acredite no seu Porquê

Vamos começar com os fundamentos da formação de uma equipe e voltar ao Golden Circle: se você incorporar o Why em sua empresa, precisará de alguém para gerenciar o How e pessoas mais qualificadas para gerenciar o What. Ao mesmo tempo, todas essas pessoas devem acreditar em seu propósito e valores fundamentais.

O autor diz que é mais importante contratar pessoas que incorporem seus valores, se encaixem na cultura da empresa e complementem o restante da equipe do que alguém que seja o "melhor" no que faz.

Pessoas motivadas se alinham melhor em um propósito compartilhado. Elas facilitam o avanço em direção à sua meta e reduzem os pontos de conflito.

Alguns exemplos de grandes parcerias do tipo "por que" e "como" são o visionário Walt Disney e seu prático irmão mais velho Roy. Aqui está Sinek descrevendo como esse equilíbrio entre o PORQUÊ e o COMO beneficia uma organização:

"Walt Disney sonhava, desenhava e imaginava; Roy ficava na sombra, formando um império", escreveu Bob Thomas, um biógrafo de Disney. "Um financista e empresário brilhante, Roy ajudou a transformar os sonhos de Walt Disney em realidade, construindo a empresa que leva o nome de seu irmão."

Outro conselho de Sinek para os líderes? Capacite sua equipe. Você pode fazer isso ajudando-os a crescer profissionalmente, dando-lhes autonomia no trabalho ou valorizando suas contribuições.

Isso ajuda a construir a confiança deles em sua organização e garante que os funcionários permaneçam motivados .

4. Siga seu PORQUÊ, não a concorrência

A grande maioria das organizações perde sua originalidade e propósito com o tempo, pois tenta seguir os passos de seus rivais mais bem-sucedidos. Sinek aconselha as organizações a usar seu propósito central como estrela do norte em todos os aspectos. Embora a análise e a imitação de um concorrente possam beneficiá-lo no curto prazo, essa não é uma abordagem holística, pois pode causar inconsistência e desviá-lo de seus objetivos reais.

Embora os concorrentes possam fornecer uma boa visão do mercado, usá-los como referência pode sufocar seu crescimento pelos seguintes motivos:

Sem autenticidade: Ao seguir o caminho de um concorrente, você deixa de ser fiel aos seus valores. Isso, por sua vez, fará com que você não seja autêntico aos olhos dos funcionários e dos clientes

Ao seguir o caminho de um concorrente, você deixa de ser fiel aos seus valores. Isso, por sua vez, fará com que você não seja autêntico aos olhos dos funcionários e dos clientes Sem inovação: Se você sempre imita o que seus concorrentes estão fazendo, não há espaço para inovação ou abordagens novas

Se você sempre imita o que seus concorrentes estão fazendo, não há espaço para inovação ou abordagens novas Sem vantagem competitiva : Quando você faz tudo o que seus concorrentes fazem exatamente como eles fazem, você se torna semelhante a eles e não conseguirá se destacar

: Quando você faz tudo o que seus concorrentes fazem exatamente como eles fazem, você se torna semelhante a eles e não conseguirá se destacar Sempre tentando recuperar o atraso: Você sempre estará um passo atrás de seus concorrentes, o que significa que nunca terá a chance de ser o líder de mercado

Sinek incentiva os líderes a olharem para dentro de si, entenderem o propósito, os valores e os pontos fortes de suas organizações e liderarem com autenticidade, em vez de dependerem apenas de referências externas. Como ele diz, você é a sua concorrência.

Start with Why Quotes to Inspire You into Action (Citações para inspirá-lo a agir)

Procurando mais inspiração?

Aqui estão algumas citações diretas do livro para motivá-lo, aprimorar suas habilidades de liderança e ajudá-lo a criar organizações bem-sucedidas.

Simon Sinek sobre liderança

"Ser líder significa que você ocupa o posto mais alto, seja por mérito, sorte ou política interna. Liderar, no entanto, significa que os outros o seguem de bom grado - não porque precisam, não porque são pagos para isso, mas porque querem."

"Grandes líderes são aqueles que confiam em seu instinto. São aqueles que entendem a arte antes da ciência. Eles conquistam corações antes de mentes. Eles são aqueles que começam com o PORQUÊ." _ "Grandes líderes são aqueles que confiam em seu instinto

Simon Sinek sobre gerenciamento de equipes

"Há apenas duas maneiras de influenciar o comportamento humano: você pode manipulá-lo ou inspirá-lo."

"Há apenas duas maneiras de influenciar o comportamento humano: você pode manipulá-lo ou inspirá-lo."

Simon Sinek sobre práticas de trabalho eficazes

"A paixão por si só não é suficiente. Para que a paixão sobreviva, ela precisa de estrutura. Um porquê sem um como tem pouca probabilidade de sucesso."

"Em vez de perguntar: "O QUE devemos fazer para competir?", as perguntas devem ser feitas: "POR QUE começamos a fazer O QUE estamos fazendo, em primeiro lugar, e O QUE podemos fazer para dar vida à nossa causa, considerando todas as tecnologias e oportunidades de mercado disponíveis atualmente?"

Aplicando os princípios do Start with Why com o ClickUp

Agora que você conhece os principais conceitos e princípios do livro de Sinek, vamos mostrar como as ferramentas de software de gerenciamento de espaço de trabalho, como o ClickUp, podem ajudá-lo a começar com o seu Por quê:

1. Alinhe suas metas com seu "porquê

Divida as metas maiores em tarefas acionáveis e garanta que cada tarefa esteja vinculada ao objetivo principal da organização. Isso ajuda os membros da equipe a entender o significado de suas contribuições. Também mostra a eles a importância de seu trabalho, o que, por sua vez, os motiva. Crie metas e KPIs para medir seu progresso em relação a seus valores essenciais e garantir que você se aproxime deles e não se afaste. Isso é especialmente importante à medida que sua empresa cresce e surgem mais partes interessadas.

Gerencie projetos e acompanhe metas com o ClickUp

Gerencie todas as suas projetos e tarefas em um só lugar com o software de gerenciamento de projetos do ClickUp

Você pode usar Tarefas do ClickUp para gerenciar tarefas e subtarefas, publicar atualizações de status (como comentários), usar tags ou status personalizados para agrupar e priorizar tarefas e vincule-as explicitamente ao Why da organização.

Crie metas, atribua alvos e compartilhe-os com sua equipe para que todos estejam alinhados

Depois de adicionar seus projetos, você pode usar painéis personalizados e outros relatórios, como gráficos de Gantt, para medir seu progresso em relação a essas metas. Metas do ClickUp também permite que você acompanhe suas metas com metas numéricas, sim/não ou monetárias.

2. Comunique seus motivos

Crie um repositório centralizado ou wiki para informações relacionadas ao "porquê" e ao "como" da organização, incluindo declarações de missão e visão, valores e processos. Isso garante fácil acesso a todos os membros da equipe e é especialmente útil durante a integração de novos funcionários.

Crie wikis públicos com o ClickUp Docs

Crie wikis detalhados e eduque sua equipe sobre seus valores e propósito com o ClickUp Docs Documentos do ClickUp é uma ferramenta de documentos que permite que as equipes gerenciem seus documentos e wikis em espaços de trabalho organizados. Ela inclui recursos como blocos de conteúdo, opções de formatação e edição em tempo real. Também é possível criar um espaço de equipe para gerenciar documentos comuns, atribuir níveis de permissão e muito mais.

Use o ClickUp AI para resumir suas wikis ou traduzi-las em diferentes idiomas para facilitar a leitura

E mais, IA do ClickUp pode ajudá-lo a localizar suas wikis em vários idiomas, resumir documentos e muito mais. Dessa forma, você cria um senso de pertencimento até mesmo para aqueles que não necessariamente falam seu idioma.

3. Promova a colaboração em tempo real

Para manter todos os membros da equipe alinhados em um projeto, ajude-os a se comunicarem facilmente e a se manterem atualizados em todos os níveis do projeto. Dessa forma, todos podem ficar na mesma página e fornecer feedback facilmente.

Mantenha todos informados com as ferramentas de comunicação do ClickUp

O ClickUp oferece várias opções para se comunicar com sua equipe - em projetos e documentos. Para o primeiro, você pode comentar sobre tarefas, atribuir itens de ação e enviar e-mails para as pessoas diretamente da visualização da tarefa.

Edite documentos simultaneamente com o restante da sua equipe, adicione comentários e muito mais

No Docs, você pode adicionar comentários, marcar pessoas e editar simultaneamente para iniciar ciclos de feedback constantes.

Inicie conversas com os principais interessados criando chats separados para cada projeto, tarefa ou documento

Além disso, você também pode usar o O bate-papo interno do ClickUp e de gravação de vídeo do ClickUp para iniciar conversas com sua equipe e adicionar contexto às discussões.

4. Incentive o brainstorming

Organize sessões de brainstorming em que os membros da equipe possam compartilhar ideias abertamente. Sinek recomenda criar um ambiente em que os indivíduos possam se basear nas ideias uns dos outros, levando à inovação colaborativa. Isso amplia o senso de pertencimento e unidade entre seus funcionários. Modelos de brainstorming no ClickUp facilitam isso - você pode até iniciar uma sessão instantaneamente.

Visualize ideias com quadros brancos e mapas mentais no ClickUp

Ferramentas de design de estilo livre, como quadros brancos e mapas mentais, facilitam para seus colegas de equipe desenhar todas as grandes ideias e explicá-las visualmente. Isso torna as sessões de brainstorming envolventes e produtivas.

Torne as sessões de brainstorming envolventes com os quadros brancos ClickUp

Com Quadros brancos ClickUp você pode desenhar diagramas, adicionar anotações e até mesmo vinculá-los a um projeto. Também é possível compartilhar esses quadros brancos com outras pessoas da equipe ou usá-los como registro da sua sessão de brainstorming. Isso é especialmente útil durante as tarefas do Why que exigem que você explique o objetivo estratégico de um projeto à sua equipe.

Outra ferramenta envolvente e colaborativa disponível no ClickUp é Mapas mentais . Pode ser útil durante os estágios "Como" e "O quê", em que você precisa mapear seu fluxo de trabalho ou criar tarefas individuais para todos.

Conclusão

O livro Start with Why de Simon Sinek é um projeto convincente para a criação de organizações inspiradoras.

Ao encontrar e definir seu objetivo principal, é possível inspirar confiança entre os colegas de equipe, criar empresas de bilhões de dólares e transformar clientes fiéis em evangelistas. Sinek também recomenda que os líderes promovam clareza e disciplina em metas da equipe alinhando-as sempre com o "porquê" da equipe

Esperamos que você tenha achado útil este resumo do livro Start with Why. Se não tiver certeza de qual é o seu "porquê", recomendamos o outro livro de Sinek, Finding Your Why. Esse livro é um complemento do livro Start with Why e traz dicas práticas para ajudá-lo a definir seu propósito maior.

Mas se você já internalizou os conceitos de Start with Why e tem uma ideia sólida de qual é seu propósito central, sugerimos que se registre no ClickUp -é gratuito para começar.