Maximizando a terceirização de projetos de TI: Estratégias ágeis para o sucesso

"Internamente" nem sempre é a resposta para a criação de produtos de software.

Em vez de contratar uma equipe interna de desenvolvimento de software em tempo integral - o que é caro, consome tempo e, muitas vezes, é limitante -, você pode terceirizar esses projetos para uma empresa especializada em desenvolvimento de software.

A terceirização de projetos de desenvolvimento de software envolve a contratação de uma empresa externa para desenvolver ou manter sistemas e aplicativos de TI. As empresas também podem optar por terceirizar apenas os aspectos de gerenciamento de projetos de toda a iniciativa para uma empresa especializada em desenvolvimento de software gerente de projetos autônomo ou empreiteiro.

Um breve histórico da terceirização de projetos de TI

A prática da terceirização de projetos de TI começou no final da década de 1980, com empresas como a Eastman Kodak terceirizando o processamento de dados serviços para a IBM.

Com a evolução da tecnologia e o surgimento da Internet na década de 1990, a terceirização se tornou mais difundida.

As economias de língua inglesa, como Índia, Polônia e Filipinas, tornaram-se os principais centros de terceirização de TI devido ao grande número de profissionais qualificados e aos custos mais baixos de mão de obra.

Terceirização de projetos de TI versus métodos tradicionais internos

Tradicionalmente, as empresas criam e mantêm sua infraestrutura de TI com seus próprios funcionários. Por outro lado, a terceirização de projetos de TI permite acessar uma gama mais ampla de conhecimentos técnicos e recursos adicionais sem a necessidade de contratar e gerenciar uma equipe de TI permanente.

Aqui está uma tabela resumida das diferenças:

Característica Terceirização de projetos de TI Desenvolvimento interno Equipe Uma equipe externa de especialistas Uma equipe interna de funcionários Custo Custo geral potencialmente mais baixo (dependendo da localização e da complexidade do projeto) Custo fixo de salários e benefícios Especialização Acesso a uma gama maior de habilidades especializadas Limitado às habilidades existentes na equipe Escalabilidade Aumento ou redução fácil de recursos com base nas necessidades do projeto Escalabilidade limitada; a contratação e o treinamento levam tempo Controle Menos controle direto sobre o processo de desenvolvimento Maior controle sobre a execução e a comunicação do projeto Comunicação Possíveis desafios de comunicação devido a fusos horários e diferenças culturais Canais de comunicação claros com as equipes internas Flexibilidade Adaptável a mudanças nos requisitos do projeto Pode exigir mais esforço de adaptação devido a processos internos Segurança Requer medidas cuidadosas de segurança de dados e termos contratuais Maior controle sobre a segurança de dados dentro da sua organização Propriedade Intelectual (PI) Proteger os direitos de PI com acordos contratuais claros A PI pertence automaticamente à empresa

Entendendo a terceirização de projetos de TI

Pense na terceirização de projetos de TI como a contratação de um consultor especializado para um projeto específico, em vez de ter uma pessoa de manutenção geral em sua folha de pagamento permanente.

De acordo com um relatório recente sobre as tendências globais no setor de Mercado de terceirização de TI em 2023, o mercado global de terceirização de TI atingiu US$ 550 bilhões e espera-se que cresça a um CAGR de 4,48% para atingir US$ 720,2 bilhões até 2028.

O que está impulsionando esse crescimento e por que as empresas estão terceirizando projetos de TI em vez de contratar pessoal?

O principal objetivo da terceirização de TI

Há dois objetivos principais: cortar custos e acessar um pool de talentos mais amplo, geralmente em regiões com taxas de mão de obra mais baixas.

Além disso, a terceirização permite que você tenha acesso a habilidades e conhecimentos especializados que talvez não tenha internamente. Isso pode ser especialmente útil para projetos de software complexos ou de nicho. A terceirização pode liberar sua equipe interna de TI para se concentrar nas funções essenciais do negócio, melhorando a eficiência geral.

Em que consiste a terceirização de TI?

A terceirização de TI abrange uma ampla gama de serviços. Pode envolver qualquer coisa, desde a terceirização do desenvolvimento de software e da manutenção de sistemas até o gerenciamento de redes e a segurança cibernética.

De fato, qualquer função de TI que possa ser claramente definida e comunicada pode ser terceirizada.

O serviço de TI mais comumente terceirizado

O desenvolvimento de software está entre os serviços de TI mais comumente terceirizados. Isso inclui tarefas como a criação de aplicativos da Web personalizados, aplicativos móveis e soluções de software corporativo.

Muitas empresas consideram mais econômico e eficiente terceirizar esses projetos complexos para especialistas em vez de criar suas equipes de desenvolvimento do zero.

Os 4 tipos de terceirização

Há quatro tipos principais de modelos de terceirização de TI:

Terceirização offshore: Terceirização do trabalho para uma empresa de desenvolvimento de software em um país diferente, geralmente devido à vantagem de custo de fazê-lo. Por exemplo , uma empresa de software com sede nos EUA pode contratar uma equipe de desenvolvedores na Índia para criar um novo aplicativo móvel, aproveitando os custos mais baixos de mão de obra

Terceirização do trabalho para uma empresa de desenvolvimento de software em um país diferente, geralmente devido à vantagem de custo de fazê-lo. , uma empresa de software com sede nos EUA pode contratar uma equipe de desenvolvedores na Índia para criar um novo aplicativo móvel, aproveitando os custos mais baixos de mão de obra Terceirização nearshore: Terceirizar o trabalho para uma empresa em um país ou região próxima, o que pode oferecer algumas vantagens em termos de sobreposição de fuso horário e semelhanças culturais. Exemplo : Uma empresa de serviços financeiros no Canadá precisa desenvolver uma nova plataforma de negociação. Ela decide fazer o desenvolvimento nearshore em uma empresa de desenvolvimento de software no México, beneficiando-se do fuso horário semelhante e da proximidade cultural

Terceirizar o trabalho para uma empresa em um país ou região próxima, o que pode oferecer algumas vantagens em termos de sobreposição de fuso horário e semelhanças culturais. : Uma empresa de serviços financeiros no Canadá precisa desenvolver uma nova plataforma de negociação. Ela decide fazer o desenvolvimento nearshore em uma empresa de desenvolvimento de software no México, beneficiando-se do fuso horário semelhante e da proximidade cultural Terceirização interna: Terceirização do trabalho para uma empresa em seu próprio país. Exemplo : Uma empresa iniciante no Reino Unido não tem o conhecimento interno necessário para desenvolver um algoritmo complexo de aprendizado de máquina para seu novo produto. Ela terceiriza o desenvolvimento para uma empresa de consultoria especializada em TI localizada no Reino Unido para aproveitar suas habilidades e conhecimentos específicos

Terceirização do trabalho para uma empresa em seu próprio país. : Uma empresa iniciante no Reino Unido não tem o conhecimento interno necessário para desenvolver um algoritmo complexo de aprendizado de máquina para seu novo produto. Ela terceiriza o desenvolvimento para uma empresa de consultoria especializada em TI localizada no Reino Unido para aproveitar suas habilidades e conhecimentos específicos Co-sourcing: Um modelo híbrido em que parte do trabalho de TI é feito internamente e parte é terceirizada para um provedor de serviços terceirizado. Exemplo: Uma empresa de manufatura pode ter uma equipe no local de um fornecedor de terceirização que trabalha junto com seus próprios funcionários para gerenciar a infraestrutura de TI

A escolha do modelo de terceirização depende de fatores como custo, fuso horário, idioma, cultura, segurança dos dados e habilidades específicas necessárias para o projeto. As empresas geralmente usam uma combinação desses modelos para otimizar suas operações de TI.

O papel do desenvolvimento ágil de software na terceirização de TI

Na abordagem de gerenciamento de projetos em cascata, muitas vezes a visibilidade do progresso do projeto é limitada. Talvez seja necessário esperar muito tempo para ver uma versão funcional do software, e muitos recursos geralmente não se integram bem perto do final do projeto.

Em contraste, metodologias ágeis oferecem uma abordagem mais flexível e iterativa. Pequenos pedaços ou submódulos de software em funcionamento são desenvolvidos e apresentados ao cliente em intervalos curtos para feedback e aprovação.

Essas partes menores geralmente são desenvolvidas com sprints sistemáticos, cada um com duração de uma a quatro semanas. No final de cada sprint de desenvolvimento de software, a equipe apresenta o software em funcionamento, analisa o progresso com o cliente e adapta o sucesso do projeto com base nas informações do cliente.

O Agile permite um desenvolvimento mais colaborativo entre a sua equipe interna e o provedor terceirizado. Você pode monitorar de perto o progresso e garantir que o produto final atenda aos seus requisitos.

Isso também reduz o risco de grandes atrasos ou retrabalho dispendioso em comparação com a entrega tradicional e monolítica de projetos.

Scrum e sua implementação em projetos de TI terceirizados

O Scrum é uma estrutura ágil popular que pode ser particularmente eficaz na terceirização de projetos de TI. As equipes Scrum consistem em pequenos grupos multifuncionais que trabalham em sprints curtos, geralmente com duração de uma a quatro semanas.

Cada sprint tem uma meta clara, e a equipe se reúne diariamente para discutir o progresso e identificar quaisquer obstáculos.

Veja como você pode implementar o Scrum em projetos de TI terceirizados:

Defina a lista de pendências do produto: Essa lista de recursos e funcionalidades serve como um roteiro para o projeto, e tanto você quanto o provedor terceirizado devem ter acesso à lista de pendências do produto para concordar mutuamente com as prioridades

Essa lista de recursos e funcionalidades serve como um roteiro para o projeto, e tanto você quanto o provedor terceirizado devem ter acesso à lista de pendências do produto para concordar mutuamente com as prioridades Reuniões regulares de planejamento de sprint: Essas reuniões envolvem membros da equipe interna e terceirizada para definir as metas e tarefas de cada sprint de forma colaborativa

Essas reuniões envolvem membros da equipe interna e terceirizada para definir as metas e tarefas de cada sprint de forma colaborativa Reuniões diárias de stand-up: Reuniões curtas e diárias - pessoalmente ou viaferramentas de videoconferência-mantêm todos informados sobre o progresso, ajudam a identificar obstáculos logo no início e permitem a correção rápida do curso quando necessário

As equipes terceirizadas devem entender claramente suas necessidades e expectativas. Esse foco na comunicação e na colaboração é essencial para garantir o sucesso dos projetos terceirizados.

Embora o Agile ofereça uma vantagem competitiva para os projetos de TI, alguns desafios precisam ser abordados em um ambiente terceirizado:

Diferenças de fuso horário : O planejamento e a programação cuidadosos das reuniões são essenciais para garantir uma comunicação eficaz entre fusos horários

: O planejamento e a programação cuidadosos das reuniões são essenciais para garantir uma comunicação eficaz entre fusos horários Diferenças culturais : Protocolos de comunicação claros e a promoção de um ambiente colaborativo eliminam as lacunas culturais e promovem uma colaboração tranquila

: Protocolos de comunicação claros e a promoção de um ambiente colaborativo eliminam as lacunas culturais e promovem uma colaboração tranquila Forte liderança e supervisão: Tanto a equipe interna quanto o parceiro de terceirização precisam de uma liderança forte para garantir o alinhamento com as metas do projeto e o uso eficaz das práticas ágeis

Quando terceirizar projetos de TI

A terceirização de todo o seu departamento de TI pode ser uma decisão importante, mas há situações em que ela pode ser uma medida estratégica para suas operações comerciais.

A terceirização pode reduzir os custos indiretos de TI eliminando os salários, os benefícios e os requisitos de infraestrutura (espaço de escritório, mobília, rede, licenças de software, PCs, dispositivos de computação etc.) de uma equipe interna de serviços de TI.

O mercado de trabalho de TI é competitivo e pode ser difícil encontrar os talentos tecnológicos certos por conta própria. O outsourcing permite que você aproveite um pool global de talentos e encontre especialistas com as habilidades específicas de que você precisa.

Você também pode considerar a terceirização se a sua empresa for muito pequena para justificar uma equipe de TI em tempo integral. **O outsourcing oferece a flexibilidade de acessar o conhecimento especializado de TI em um projeto por projeto ou com base no pagamento por uso

Vantagens e desvantagens da terceirização de TI

Embora ofereça possíveis benefícios, como economia de custos e acesso a um conjunto mais amplo de talentos, a terceirização de projetos de TI também apresenta desvantagens, como possíveis desafios de comunicação e riscos de segurança.

Veja a seguir um detalhamento das principais vantagens:

Minimização de custos e gerenciamento de orçamento na terceirização

A redução de custos é um dos principais motivadores da terceirização de TI.

Dependendo da localização da empresa ou do parceiro de terceirização, você poderá aproveitar custos de mão de obra mais baixos em comparação com a sua própria região

Você pode reduzir significativamente as despesas gerais e os custos operacionais, pois não precisará pagar pela infraestrutura, pelo hardware e pelo software necessários para uma equipe de TI em tempo integral.

Os contratos de terceirização geralmente envolvem custos fixos para projetos específicos, o que facilita a previsão e o gerenciamento do seu orçamento de TI

Foco nas competências essenciais

A terceirização de projetos de TI permite que sua equipe interna se concentre nas principais funções de negócios que geram receita diretamente e impulsionam o crescimento.

No final da década de 1990, o setor de tecnologia da China ainda estava em seus estágios iniciais. Desenvolvedores da Web qualificados e com experiência na criação de plataformas de comércio eletrônico em grande escala talvez fossem escassos Alibaba terceirizou o desenvolvimento de seu site a parceria com uma empresa dos EUA proporcionou ao Alibaba acesso a um grupo de talentos mais amplo, com a experiência necessária para lançar seu site o mais rápido possível.

Ao terceirizar o desenvolvimento do site, o Alibaba liberou seus recursos internos para se concentrar na construção de seu modelo de negócios principal - conectar compradores e vendedores on-line. Isso permitiu que a empresa estabelecesse uma base sólida para sua plataforma de comércio eletrônico sem ficar atolada em complexidades técnicas que não eram seu ponto forte.

Acesso à contratação de talentos: Explorando o pool global

O pool de talentos de TI pode ser limitado geograficamente. A terceirização abre as portas para uma gama maior de profissionais de TI qualificados em todo o mundo.

A Skype não tinha recursos técnicos para o desenvolvimento de back-end, então terceirizou suas necessidades para desenvolvedores de software da Estônia. Esses desenvolvedores desenvolveram a plataforma da Skype, aprimorando seus serviços de mensagens instantâneas, transferência de arquivos e bate-papo com vídeo. Isso proporcionou à Skype acesso imediato a uma equipe de tecnologia e também permitiu que ela controlasse os custos em seus primeiros anos.

Embora existam muitos motivos convincentes para considerar a terceirização de projetos de TI para impulsionar sua empresa como um todo Eficiência das operações de TI para que a TI seja eficiente, a decisão de terceirizar suas funções de TI deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa de suas necessidades e recursos específicos.

Preocupações e limitações comuns relacionadas à terceirização

Algumas das possíveis desvantagens a serem consideradas antes de terceirizar seus projetos de TI incluem:

Comunicação dispersa: Barreiras culturais podem levar a problemas de controle de versão, visibilidade limitada e dificuldades com o gerenciamento de recursos

Barreiras culturais podem levar a problemas de controle de versão, visibilidade limitada e dificuldades com o gerenciamento de recursos Preocupações com a qualidade: Você corre o risco de receber um trabalho de qualidade inferior se não escolher cuidadosamente o seu parceiro de terceirização. Um escopo de projeto bem definido e um processo de verificação rigoroso podem ajudar a garantir a qualidade dos resultados

Você corre o risco de receber um trabalho de qualidade inferior se não escolher cuidadosamente o seu parceiro de terceirização. Um escopo de projeto bem definido e um processo de verificação rigoroso podem ajudar a garantir a qualidade dos resultados Perda de controle: Ao terceirizar, você abre mão de algum controle sobre o projeto. Uma comunicação clara, um escopo de projeto bem definido esoftware de gerenciamento de prestadores de serviços tornam-se essenciais para mitigar esse risco

Ao terceirizar, você abre mão de algum controle sobre o projeto. Uma comunicação clara, um escopo de projeto bem definido esoftware de gerenciamento de prestadores de serviços tornam-se essenciais para mitigar esse risco Riscos de segurança: A segurança dos dados é uma grande preocupação. É crucial escolher um parceiro de terceirização respeitável com medidas de segurança robustas em vigor

Então, como você decide?

Nossa recomendação é pesar cuidadosamente as vantagens e desvantagens e considerar essas perguntas adicionais:

Seu projeto exige habilidades especializadas que não estão prontamente disponíveis internamente?

O projeto é sensível ao tempo e a terceirização poderia acelerar o desenvolvimento?

A cultura da sua empresa adota a colaboração com equipes externas?

Você tem protocolos de segurança robustos para lidar com dados confidenciais?

Ao considerar cuidadosamente esses fatores, você pode determinar se a terceirização de TI é a abordagem certa para suas necessidades.

Avaliando os riscos da terceirização e as estratégias de mitigação de riscos

Ao compreender os possíveis riscos do processo de terceirização, você pode desenvolver estratégias para mitigá-los.

**Pesquisa cuidadosa e avaliação de possíveis parceiros de terceirização e procure uma empresa com um histórico comprovado, práticas de segurança sólidas e um bom entendimento do seu setor

Falta de clareza do escopo: Defina claramente o escopo e as expectativas da terceirização e do gerente de projetos. É essencial ter uma estratégia detalhada de terceirização de projetos e clareza de escopo que descreva os processos de negócios, os resultados, os cronogramas e os padrões de qualidade

Defina claramente o escopo e as expectativas da terceirização e do gerente de projetos. É essencial ter uma estratégia detalhada de terceirização de projetos e clareza de escopo que descreva os processos de negócios, os resultados, os cronogramas e os padrões de qualidade Dificuldades de comunicação: Manter canais de comunicação claros. A comunicação regular com seu provedor ou parceiro de terceirização é fundamental. Use a videoconferência, ferramentas de gerenciamento de projetos e outros canais de comunicação para ficar na mesma página

Manter canais de comunicação claros. A comunicação regular com seu provedor ou parceiro de terceirização é fundamental. Use a videoconferência, ferramentas de gerenciamento de projetos e outros canais de comunicação para ficar na mesma página Custos ocultos: Conheça os detalhes da cotação da empresa de terceirização. Tente negociar um modelo de custo fixo para o projeto em vez de um modelo de preço baseado no tempo, que pode levar a um aumento descontrolado dos custos

Conheça os detalhes da cotação da empresa de terceirização. Tente negociar um modelo de custo fixo para o projeto em vez de um modelo de preço baseado no tempo, que pode levar a um aumento descontrolado dos custos Perda de controle: Por fim, estabeleça uma estrutura de governança sólida. Implemente processos claros para monitorar o progresso, gerenciar riscos e garantir o controle de qualidade durante todo o ciclo de vida do projeto

Ao considerar cuidadosamente as vantagens e desvantagens e implementar estratégias eficazes de mitigação de riscos, você pode aproveitar os serviços de terceirização de projetos e TI para atingir suas metas de negócios.

Escolhendo um parceiro de terceirização de TI

A seleção do parceiro de terceirização certo é fundamental para o sucesso de seu projeto de TI. Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados:

Especialização: Procure um parceiro com um histórico comprovado em seu setor e um forte entendimento dos serviços de TI específicos de que você precisa

Procure um parceiro com um histórico comprovado em seu setor e um forte entendimento dos serviços de TI específicos de que você precisa Adequação cultural: Escolha um parceiro com um estilo de comunicação e uma cultura empresarial que complementem a sua para estabelecer as bases de um relacionamento de terceirização bem-sucedido

Escolha um parceiro com um estilo de comunicação e uma cultura empresarial que complementem a sua para estabelecer as bases de um relacionamento de terceirização bem-sucedido Estrutura de custos: Embora o custo seja importante, avalie a proposta de valor total, incluindo conhecimento, experiência e qualidade do serviço oferecido, e não escolha simplesmente a opção mais barata

Embora o custo seja importante, avalie a proposta de valor total, incluindo conhecimento, experiência e qualidade do serviço oferecido, e não escolha simplesmente a opção mais barata Proteção de dados: Procure certificações, conformidade com as normas de privacidade de dados relevantes e medidas de segurança robustas para proteger sua privacidade, propriedade intelectual e dados

Procure certificações, conformidade com as normas de privacidade de dados relevantes e medidas de segurança robustas para proteger sua privacidade, propriedade intelectual e dados Escalabilidade: Considere suas necessidades futuras de TI. Escolha um parceiro que possa aumentar ou diminuir seus recursos para acomodar suas necessidades em constante mudança

Embora a terceirização tenha seus próprios riscos, eles podem ser gerenciados e não devem impedi-lo de aproveitar a terceirização para ajudar sua empresa a crescer.

O papel do gerenciamento estratégico na escolha de um parceiro

O gerenciamento estratégico desempenha um papel fundamental na seleção do parceiro certo de terceirização de TI. Antes de selecionar um parceiro, determine o que você pretende alcançar com a terceirização e alinhe suas metas com os recursos do parceiro.

Estabeleça critérios claros para avaliar os possíveis parceiros. Isso deve incluir fatores como especialização, experiência, práticas de segurança e adequação cultural.

**O contrato de terceirização deve definir claramente o escopo, o orçamento, os cronogramas, a qualidade, as funções, as responsabilidades, os acordos de nível de serviço (SLAs) e os protocolos de comunicação

Seguindo essas etapas e aproveitando os princípios de gerenciamento estratégico, você pode tomar uma decisão informada e escolher um parceiro de terceirização de TI que impulsionará seus esforços de desenvolvimento de software.

O processo de terceirização de projetos de TI

Uma jornada bem-sucedida de terceirização de projetos de TI envolve planejamento e execução cuidadosos de projetos completos.

Aqui está um guia passo a passo para você começar:

1. Definição do escopo e do roteiro do projeto

Você pode procurar um parceiro de terceirização mais tarde. Primeiro, dê um passo atrás para definir claramente suas metas e o escopo do projeto. Quais desafios específicos de TI você está tentando resolver? Que funcionalidades você deseja desenvolver?

Edite em tempo real, marque outras pessoas com comentários, atribua a elas itens de ação e converta textos em tarefas rastreáveis para ficar por dentro das ideias com o ClickUp Docs ClickUp Docs pode ser especialmente útil aqui como um hub central para documentar as metas, o escopo, as funcionalidades e os resultados desejados do seu projeto. Você pode categorizar os documentos para facilitar o acesso e a pesquisa e organizar recursos importantes, adicionando-os a qualquer parte do seu espaço de trabalho.

Convide membros relevantes da equipe e possíveis fornecedores para editar e contribuir em tempo real, garantindo que todos estejam na mesma página desde o início.

Use as ferramentas de esboço e formatação do ClickUp Docs para dividir os recursos do projeto em tarefas menores e gerenciáveis. Isso esclarece os requisitos e o escopo do projeto para a equipe interna e possíveis parceiros de terceirização, facilitando estimativas precisas e alocação de recursos.

Você pode até mesmo vincular o Docs e o Tarefas no ClickUp . Altere o status do projeto, atribua tarefas e muito mais - tudo em seu editor.

Por que começar do zero? O Modelo de roteiro de TI do ClickUp é ideal para planejar e gerenciar um projeto de TI e pode se tornar parte do seu conjunto de documentos.

Monitore as informações relacionadas aos projetos de TI com o ClickUp IT Roadmap Template

Este modelo pode ajudá-lo:

Elaborar estratégias e ordenar tarefas, avaliando sua importância e o esforço necessário

Prever cronogramas e estabelecer datas de vencimento para os resultados

Monitorar os avanços para garantir que os objetivos sejam alcançados no prazo

2. Escolhendo o modelo certo de terceirização

Há muito o que lembrar ao avaliar o modelo de terceirização correto. De fato, esse é um projeto em si. Gerenciamento de projetos do ClickUp da ClickUp pode ser um excelente ponto de partida, oferecendo fluxos de trabalho predefinidos e estruturas de tarefas adaptadas a diferentes modelos de terceirização, como Agile ou Waterfall.

Colabore em projetos de TI com sua equipe com o Gerenciamento de Projetos do ClickUp

O ClickUp oferece uma ampla gama de modelos de gerenciamento de projetos projetados especificamente para projetos de TI. Esses Modelos de TI geralmente incluem fluxos de trabalho e estruturas de tarefas predefinidos, fornecendo um ponto de partida para definir o escopo do projeto e garantir que as práticas recomendadas sejam seguidas.

As equipes ágeis prosperam com a iteração contínua. Para garantir operações tranquilas, elas exigem um amplo planejamento estratégico, terceirização do gerenciamento de projetos o gerenciamento de projetos deve ser feito com base no ciclo e nas ferramentas corretas de desenvolvimento de projetos e nos modelos de gerenciamento de projetos. Modelo de gerenciamento do Agile Scrum do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso, com ferramentas flexíveis de rastreamento de tarefas, gerenciamento e relatórios. O modelo também oferece recursos robustos de colaboração para manter a dinâmica e o fluxo de trabalho consistentes da equipe.

Padronize a entrega, incluindo backlogging, planejamento de sprint, standups e revisões com o modelo de gerenciamento de projetos Agile Scrum da ClickUp

Este modelo oferece recursos para facilitar:

Gerenciamento do backlog : Gerencie eficazmente o backlog de tarefas do projeto, garantindo uma lista de prioridades clara e um planejamento eficiente do sprint

: Gerencie eficazmente o backlog de tarefas do projeto, garantindo uma lista de prioridades clara e um planejamento eficiente do sprint Planejamento de sprint e reuniões de stand-up : Utilize os recursos do modelo para facilitar sessões colaborativas de planejamento de sprint e reuniões diárias de stand-up que mantêm sua equipe alinhada

: Utilize os recursos do modelo para facilitar sessões colaborativas de planejamento de sprint e reuniões diárias de stand-up que mantêm sua equipe alinhada Revisões e relatórios: Acompanhe o progresso e identifique áreas de melhoria por meio das funcionalidades de revisão e relatório incorporadas ao modelo

3. Assine um NDA para garantir o gerenciamento da segurança

A confidencialidade dos dados é fundamental. Antes de compartilhar informações confidenciais com possíveis parceiros de terceirização, é necessário assinar um acordo de não divulgação (NDA).

O ClickUp permite que você faça o upload de sua NDA, contratos de serviços principais (MSA), declaração de trabalho (SOW) ou outros documentos legais na plataforma. Use os recursos do ClickUp modelos de contratos comerciais que podem ajudá-lo a redigir contratos abrangentes sem complicações.

Você pode definir permissões para quem pode acessar e editar os documentos legais. Garanta que somente o pessoal autorizado tenha acesso a informações confidenciais.

Você também pode integrar o ClickUp com uma ferramenta de assinatura eletrônica para agilizar a assinatura do contrato final.

Verifique estes_ Modelos do NDA !

Crie um contrato de trabalho de forma rápida e fácil com o modelo de contrato de trabalho do ClickUp

O estabelecimento de um contrato de trabalho detalhado é importante para qualquer compromisso profissional. Ele garante o entendimento mútuo das expectativas, deveres e acordos financeiros, alinhando todas as partes envolvidas.

Use o Modelo de contrato de trabalho do ClickUp para:

Delinear a extensão do trabalho e o cronograma para seus parceiros de terceirização de TI

Especificar as condições de pagamento e os resultados esperados

Incentivar a confiança entre os parceiros, garantindo o cumprimento de todos os requisitos previstos

4. Compartilhamento eficaz de conhecimento com seu parceiro de terceirização

A colaboração bem-sucedida depende do compartilhamento eficaz de conhecimento. Use o Modelo Wiki do ClickUp para criar uma base de conhecimento centralizada. Ela pode conter especificações técnicas, fluxos de processos e diretrizes internas para seu projeto de TI.

Forneça acesso fácil ao conhecimento para todos da equipe e permita a criação mais rápida de novos conteúdos com o modelo de Wiki do ClickUp

Com esse modelo, você pode criar e gerenciar uma base de conhecimento e um repositório central fáceis de navegar, encontrar rapidamente respostas para perguntas comuns ou consultar recursos úteis.

Por fim, conceda ao seu parceiro de terceirização acesso às seções relevantes, o que promove a transparência e simplifica o processo de transferência de conhecimento.

5. Congelar cronogramas e orçamentos

Depois de selecionar um parceiro, discuta claramente os cronogramas e o orçamento do projeto.

Em seguida, estabeleça marcos claros para o projeto dentro do Metas do ClickUp recurso.

Crie e acompanhe ciclos de sprint, OKRs, scorecards semanais de funcionários e mantenha as metas organizadas em pastas fáceis de usar com o ClickUp Goals

Esses marcos representam as principais conquistas ao longo do ciclo de vida do projeto e ajudam a garantir que o parceiro de terceirização esteja alinhado com a estratégia geral de negócios e a expectativa de entrega.

Crie metas para dividir seu objetivo em itens menores e mensuráveis e garanta que você calcular o tempo de espera para cada meta com a maior precisão possível. Acompanhe a conclusão de uma única tarefa, de uma subtarefa ou de uma lista inteira com a função Suíte de gerenciamento de projetos ClickUp .

Com o aquisição de recursos vem a questão dos gastos. Definir o orçamento é tão importante quanto estabelecer metas. Você pode definir o orçamento e acompanhar os gastos, medindo-os em relação ao progresso do projeto.

6. Estabelecer sincronização regular e canais de comunicação acessíveis

Manter os canais de comunicação fluindo livremente e garantir que as mensagens cheguem ao destinatário pretendido é crucial durante todo o ciclo de vida da terceirização.

O ClickUp atua como um hub central para toda a comunicação do projeto. Use o Visualização do bate-papo do ClickUp e notificações para trocas de mensagens em tempo real à medida que o projeto avança.

A comunicação assíncrona será necessária ao trabalhar com equipes transnacionais ou parceiros em um fuso horário diferente. Você pode usar Comentários do ClickUp para fornecer feedback, fazer perguntas e atribuir tarefas sem precisar enviar mensagens ou estender seu horário de trabalho.

7. Preparar planos de backup para lidar com qualquer mudança ou problema repentino

Até mesmo os planos mais bem elaborados levam a bloqueios inesperados. Escolha entre mais de 15 Visualizações ClickUp como o ListView e o Gantt View, para visualizar as dependências do projeto e identificar possíveis gargalos.

Ajuste cronogramas, prioridades e tarefas para acompanhar as mudanças no projeto, visualizar o progresso e mover tarefas para reagendar rapidamente as datas de vencimento com o ClickUp Views

A transparência proporcionada pelo ClickUp Views ajudará sua equipe a identificar e prever possíveis gargalos e interrupções no início do projeto. Os gerentes de projeto também podem acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo e resolver atrasos no final do parceiro. Solução de TI e PMO do ClickUp é benéfica para os líderes de projeto. Ela o ajuda a esclarecer as prioridades e a estabelecer como seus projetos contribuem para as metas estratégicas do negócio.

Padronize os projetos de TI e reduza os custos com a solução de TI e PMO do ClickUp

Essa solução permite que um gerente de projeto de TI:

Atinja metas ambiciosas e aumente a dinâmica do projeto refinando processos e eliminando tarefas manuais

refinando processos e eliminando tarefas manuais Obtenha uma perspectiva abrangente de vários projetos e se adapte rapidamente às mudanças nas dependências ou no escopo do projeto

e se adapte rapidamente às mudanças nas dependências ou no escopo do projeto Aumente a eficiência com atualizações automatizadas e relatórios analíticos alimentados porCérebro ClickUp *Coordene, gerencie e trabalhe em conjunto nas metas de negócios com um gerenciamento de tarefas robusto e adaptável a todas as necessidades e níveis hierárquicos

Terceirize projetos de TI sem sobrecarga operacional com o ClickUp

Deseja aproveitar os benefícios da terceirização de projetos de TI - acessar habilidades especializadas, melhorar a escalabilidade e potencialmente reduzir custos - e, ao mesmo tempo, mitigar desafios comuns, como falhas de comunicação e perda de controle?

O ClickUp o prepara para enfrentar esses desafios de frente com:

Fluxos de trabalho pré-construídos do modelo de terceirização adaptados a metodologias ágeis, em cascata ou outras metodologias de gerenciamento de projetos

adaptados a metodologias ágeis, em cascata ou outras metodologias de gerenciamento de projetos Modelos de projetos de TI colaborativos que o ajudam a definir um escopo de projeto e um roteiro claros com as práticas recomendadas padrão do setor

que o ajudam a definir um escopo de projeto e um roteiro claros com as práticas recomendadas padrão do setor Uma base de conhecimento centralizada com o ClickUp Docs que mantém a comunicação clara e a transparência durante todo o ciclo de vida do projeto

Seguindo este guia e usando os recursos robustos de gerenciamento de projetos do ClickUp, você pode terceirizar projetos críticos de TI, mantendo as rédeas firmemente em suas mãos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo !

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Qual é o ponto principal da terceirização de TI?

As empresas terceirizam a TI para cortar custos, acessar habilidades especializadas, concentrar-se em suas principais atividades e competências de negócios, obter processamento 24 horas por dia, 7 dias por semana e aumentar a eficiência.

2. Qual é o serviço de TI mais comumente terceirizado?

Os projetos de desenvolvimento de software, incluindo a criação de aplicativos da Web e aplicativos móveis personalizados, estão entre os serviços de TI terceirizados com mais frequência.

3. Quais são os quatro tipos de terceirização?

Os quatro principais modelos de terceirização de projetos de TI são